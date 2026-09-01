Chloe Kelly, Beth Mead ve İngiltere'nin 2027 Kadınlar Dünya Kupası adaylığı öncesinde WSL'de çok büyük bir sezon geçirmesi gereken 13 İngiltere oyuncusu
Yeni bir sezon başladığında her zaman heyecan olur, ancak bir Dünya Kupası yılında sezon boyunca gelişen anlatılar ve hikâyeler işi biraz daha ilgi çekici hale getirir. Kadroya girmek, ilk 11'e yerleşmek ya da dizilişteki yerini korumak fark etmeksizin, birçok şeyi kulüp performansı belirleyebilir ve bu durum İngiltere için de farklı değil.
Sarina Wiegman'ın ekibi 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda finaliste kadar yükseldi, finalde İspanya'ya 1-0 kaybederek, ve gelecek yaz Brezilya'da bir adım daha ileri gitmeyi çaresizce isteyecek. Önce katılım hakkının alınması gerekiyor, ekim ayında Yunanistan'a karşı iki ayaklı bir eşleşme var, ancak bunun başarılması bekleniyor ve eğer öyle olursa, 2023 turnuvasındaki kadronun büyük bölümü 2027'de yine ön planda olacak, Alessia Russo, Lauren James ve Lucy Bronze'un bitime dokuz ay kala bile banko isimler gibi görünmesiyle. Peki ya diğer aday isimler?
Cuma günü, Wiegman'ın İngiltere kadrosundaki oyuncuların çoğunun ve bu yapıya girmeyi umut edenlerin forma giydiği lig olan yeni Kadınlar Süper Ligi sezonu başlıyor. Peki, Dünya Kupası şanslarını artırmak için bu sezona büyük bir yıla ihtiyaç duyarak girenler kimler? GOAL, çok şeyin tehlikede olduğu 13 ismi öne çıkarıyor...
Khiara Keating (Liverpool)
Kabul etmek gerekir ki futbolda dokuz ay uzun bir süre ve şimdiyle gelecek yaz arasında çok şey değişebilir, ancak Hannah Hampton'ın 2027 Kadınlar Dünya Kupası öncesinde İngiltere'nin 1 numarası olarak yerini kaybetmesi pek olası görünmüyor. Ancak onun arkasındaki sıralama biraz daha dengeli.
Anna Moorhouse, 2024'ün sonlarından bu yana İngiltere kadrolarının değişmez isimlerinden biri oldu; bunda, Orlando Pride ile ABD'de düzenli olarak süre almasının da kuşkusuz payı var. Ancak Khiara Keating, Euro 2025'te Hampton'ın arkasında ikinci kaleci olarak görüldü ve bu da Wiegman'ın onun yeteneği ile potansiyeline olan inancını ortaya koydu.
Keating, geçen sezon Manchester City'de yeterince süre alamadığı için İngiltere A Milli Takımı kadrolarının dışında kaldı. Tüm kulvarlarda sadece yedi maça ilk 11'de başlayan 22 yaşındaki oyuncu, bunun sonucunda zaman zaman 23 Yaş Altı Takımı'nda da yer aldı ve bu yaz City'den ayrılma kararı alması da bu nedenle çok şaşırtıcı olmadı.
Keating, eski City teknik direktörü Gareth Taylor ile Liverpool'da yeniden bir araya geldi ve burada Liverpool'un 1 numarası olması bekleniyor. Taylor'ın yönettiği dikkat çekici 2023-24 sezonunda onu yeniden İngiltere kadrosuna taşıyan özelliklerini sergileyebilirse, Dünya Kupası için Wiegman'ın kadrosuna yeniden girmeyi başarabilir.
Ellie Roebuck (Aston Villa)
Keating kadroya geri dönecekse, bunun bedelini kim ödeyecek? Bu, Moorhouse'un formuna bağlı olacak, ama aynı zamanda geçen sezon Keating'in az süre almasıyla birlikte yeniden İngiltere kadrosuna giren Ellie Roebuck'a da.
Roebuck'un Lionesses'in kaleci tahtının uzun vadeli varisi olarak görüldüğü dönem çok eski değil. Manchester City'nin A takımına genç yaşta girdi ve o kadar parlak bir performans sergiledi ki, 2019 Dünya Kupası'nda hem Karen Bardsley hem de Carly Telford 30'lu yaşlarındayken kalede nöbet değişimi gerçekleştiğinde 1 numaralı rolü üstlenecek ismin Roebuck olacağı varsayılıyordu.
Ancak Wiegman, 2021'de göreve geldiğinde Mary Earps'i birinci kaleci yaptı ve London City Lionesses'in yeni file bekçisi o kadar iyi performans gösterdi ki bu formayı birkaç yıl boyunca bırakmadı. Roebuck ise kadrolarda kalmayı sürdürdü ama yedek olarak; ardından 2023-24 sezonunda yeterince süre alamaması ve ciddi bir sağlık sorunu yaşaması, onu yarışın dışında bıraktı.
Bir tür felç geçirdikten sonra iyileşen ve hâlâ sadece 26 yaşında olan Roebuck, geçen yıl WSL'ye Aston Villa'ya katılarak döndü ve Midlands ekibinde Sabrina D'Angelo ile ilk 11 görevini paylaşmasına rağmen son dört İngiltere kampının üçünde yer aldı.
Bu sezon da yeri için rekabetin artması bekleniyor; D'Angelo'nun ayrılmasının ardından hem Akane Okuma hem de Emily Ramsey transfer edildi, ancak Roebuck bu mücadeleden galip çıkarsa ilk Dünya Kupası kadrosuna girme şansı yüksek olacak.
Freya Godfrey (London City Lionesses)
London City Lionesses'ın yoğun geçen yaz transfer dönemine dair en büyük sorulardan biri, kadrodaki genç oyuncularla ilgili. Geçen sezon WSL'de 23 yaş ve altındaki yeteneklere diğer tüm takımlardan daha fazla süre veren ekip olan yerleşik yıldızların kadroya katılması, bunun gelecek sezonda da tekrar yaşanmasını pek olası kılmıyor. Peki bu, Freya Godfrey için ne anlama geliyor?
Geçen sezon London City'de futbolcuların oylarıyla Yılın Oyuncusu seçilen 21 yaşındaki oyuncu, güçlü performansı sayesinde İngiltere A Milli Takımı kadrosuna girdi ve bu yaz 2029'a kadar yeni sözleşme imzaladı. Ancak hücum hattındaki yeri için rekabet önemli ölçüde arttı; özellikle de Kadidiatou Diani'nin Lyon'dan gelmesiyle.
Godfrey'nin bu yıl aldığı süre ciddi şekilde azalırsa, İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna girme şansı da azalacaktır. Ancak geçen sezon WSL'de gol ve asist toplamında London City'deki tüm oyuncuları geride bıraktıktan sonra ilk 11'deki yerini koruyabilirse, Brezilya'da unutulmaz bir deneyim yaşayabilir.
Niamh Charles (Manchester City)
Sol bek, İngiltere için bir kez daha can sıkıcı bir sorunlu mevki olarak öne çıktı. Wiegman, beş yıl önce göreve geldiğinden bu yana burada seçenek sıkıntısı yaşadı; son üç büyük turnuvada Rachel Daly, Jess Carter ve Alex Greenwood bu rolde kendi mevkileri dışında oynadı. Geçen sezon ise Niamh Charles'ın sakatlığı, bir dönem bu yeri kapmış gibi görünen oyuncu nedeniyle, zaten belirgin ve yüksek kaliteli seçenek eksikliğini daha da artırdı.
Charles bu yıl yeni bir başlangıç yapıyor ve Chelsea'den Man City'ye geçiyor. WSL şampiyonunun, geçen sezon Greenwood'u bu pozisyonda zaman zaman başarılı, zaman zaman başarısız şekilde kullanmasının ardından bu role yeni bir yüze umutsuzca ihtiyacı vardı ve aradığı ismi Charles'ta bulduğuna inanıyor.
Yeni sezon öncesi GOAL'e konuşan City teknik direktörü Andree Jeglertz, 27 yaşındaki oyuncunun Chelsea'deki kazanan kültür deneyimine büyük değer biçti ve şunları söyledi: "Aynı zamanda harika bir karaktere sahip ve hem savunma hem de hücum yönünde iyi olan bir sol bek kalitesine sahip."
Charles'ın bu City takımında kilit bir ilk 11 oyuncusu olması bekleniyor ve oyun tarzı da onun parlamasına olanak tanımalı. Zorlu geçen 2025-26 sezonunu geride bırakıp güçlü formuna dönebilirse, Wiegman'ın Brezilya için sol bek seçeneklerini şekillendirdiği bu süreçte bu gelişme onun adına da harika bir haber olacaktır.
Leah Williamson (Arsenal)
Sağlıklı olması halinde Leah Williamson’ın İngiltere’deki rolü konusunda hiçbir şüphe yok. Kaptan olarak ilk 11’in değişmez isimlerinden biri ve bu takımın önemli direklerinden biri. Ancak tüm bunlardaki kilit ifade, “sağlıklı olması halinde”.
Arsenal yıldızı için son birkaç yıl zorlu geçti. 2022-23 sezonunun sonlarına doğru yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığı, o yazki Dünya Kupası’nı kaçırmasına neden oldu ve ülkesini en büyük sahnede sahaya kaptan olarak çıkarma şansını elinden aldı. Euro 2025’te İngiltere’yi zafere taşıyan kaptan olarak geri dönmeyi başarsa da, o günden bu yana fiziksel açıdan zorlandı. Bu turnuvanın ardından dizinden ameliyat oldu ve Williamson birkaç ay sahalardan uzak kaldı. 2026’ya da baldır, uyluk ve hamstring zorlanmalarıyla başladı; tüm bunlar, geçen sezon WSL’de sadece iki maça ilk 11’de başlaması anlamına geldi.
Bu sezon ise Williamson için tüm bunları geride bırakma sezonu. Yine, eğer sağlıklıysa, ilk 11 oyuncusu, kaptan ve kilit bir isim. İngiltere, 2027 Dünya Kupası’na giderken durumun böyle olmasını umacaktır.
Grace Clinton (Manchester City)
Grace Clinton etrafındaki heyecan, Tottenham’da kiralık geçirdiği muhteşem 2023-24 sezonu sayesinde bir önceki Dünya Kupası’ndan bu yana giderek arttı. Bu performans, İngiltere formasıyla ilk maçına çıkmasını sağladı ve çok yönlü orta sahanın Manchester United’ın A takımına yükselmesine imkan tanıdı; burada da yakaladığı müthiş ivmeyi sürdürdü.
Ardından geçen yaz Clinton, son gün gerçekleşen çarpıcı bir anlaşmayla United’dan Manchester City’ye geçti. Ancak dikkat çekici takas transferinde ters yöne giden Jess Park kırmızı formayla harika bir ilk sezon geçirirken, Clinton mavi formayla zorlandı. Bunda bazı ufak sakatlıkların, forma rekabetinin ve pozisyonu dışında oynamasının payı vardı, ancak 23 yaşındaki oyuncu fırsat bulduğunda maçlara tam anlamıyla damga vuramadı. Bunun İngiltere kariyerine de olumsuz etkisi oldu; Wiegman, kulüp düzeyinde yeterince süre alamadığına dikkat çekerken Clinton’ın süreleri de azaldı.
City teknik direktörü Jeglertz, bu sezonun farklı geçmesini bekliyor. Kısa süre önce GOAL'e konuşan Jeglertz, "Onun için bir sonraki adımın ne olacağını görmek beni çok heyecanlandırıyor. Zor, çünkü üzerinde büyük bir beklenti vardı. Sonra bizim ortamımıza geldiğinde bu onun için yeni bir şey oldu. Atılması zor bir adımdı ve sakatlıklarla birlikte duygusal olarak inişli çıkışlı bir süreç yaşadı ama günün sonunda FA Cup finalinde oynuyordu. İlk 11’deydi. Ona çok güveniyorum. Ama ondan istikrar almamız gerekiyor. O da gerçekten o adımı atmak istiyor. Çok istekli, bu yüzden onu bu yıl nereye taşıyabileceğimizi görmek beni çok heyecanlandırıyor" dedi.
Bu ilerleme sürdüğü ve süre aldığı takdirde, Clinton’ın İngiltere kadrosunda yer alıp Dünya Kupası’nda dakika için mücadele etmesi gerekir. Aksi halde ise turnuvayı evinden izlerken bulabilir kendini.
Laura Blindkilde Brown (Manchester City)
2025-26 sezonunda İngiltere adına çıkış yapan yıldızlardan biri Laura Blindkilde Brown oldu. Genç oyuncu, Manchester City’de ilk 11’e girmeyi başardı ve kulübün 10 yıl sonra ilk kez WSL şampiyonluğunu kazanmasında kilit rol oynadı. Ancak bu performans, İngiltere cephesinde etkisini göstermekte yavaş kaldı; Wiegman’ın ekibinin 2025’i kapattığı dört hazırlık maçında şaşırtıcı derecede az süre aldı. Yine de yeni yılda, İzlanda ve Ukrayna karşılaşmalarındaki ilk 11 başlangıçlarıyla fırsatlar geldi.
Blindkilde Brown’ın yükselişi, İngiltere kadrosundaki dikkat çekici bir sorunun çözümüne yardımcı oluyor; çünkü daha gerideki orta saha rollerinde derinlik eksikliği var. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun bu pozisyonda bir çözüm olarak denklemde kalabilmesi için, artan forma rekabeti ortamında 2026-27’de büyük geçen yılının üzerine koyması gerekiyor.
Ocak ayında Sam Coffey’nin City’ye gelişi, Blindkilde Brown’ın süreleri açısından en büyük tehdidi oluşturuyor. Clinton ve Sydney Lohmann’ın da bu kez orta sahada daha etkili sezonlar geçirmesi bekleniyor. Ancak City’nin Şampiyonlar Ligi’ne dönmesiyle artık daha fazla dakika olacak ve Blindkilde Brown 2026-27’de de geçen sezon yaptığı gibi fırsatlarını değerlendirebilirse, Brezilya’ya gitme şansı çok büyük olacak.
Chloe Kelly (Arsenal)
Biraz daha 12 ay önce, İngiltere Avrupa Şampiyonası unvanını dramatik bir şekilde koruduğunda, yıldız Chloe Kelly'ydi. Onun kahramanlıkları, İngiltere'nin zafere uzanan dikkat çekici serüvenini tamamlamasına yardımcı oldu; İsveç'e karşı çeyrek final galibiyetinde, yarı finalde İtalya karşısındaki inanılmaz geri dönüşte ve ardından finalde kritik katkılar yaptı. Finalde penaltı atışı, seri penaltılarda İspanya'yı mağlup etti.
Tüm bunlar, Kelly'nin kariyerindeki en zorlu sezonlardan birinin ardından geldi. O sezon, ocakta Arsenal'e kiralanarak gitmeden önce Manchester City'de tamamen gözden düşmüştü ve bu transfer, Avrupa Şampiyonası öncesinde formunu yeniden ateşlemişti. Bu nedenle, İngiltere ile elde ettiği bu başarıdan taşıdığı ivme göz önüne alındığında Kelly'nin 2025-26 sezonunun nasıl geçeceğine dair büyük umut vardı. Ancak sonuçta, sezon hiçbir zaman gerçekten başlamadı.
Kelly sakatlıklarla boğuştu ve bu nedenle kış arasından önce yalnızca üç maça ilk 11'de başlayabildi; sezonun geri kalanında da buna sadece altı başlangıç daha ekledi. Maçın gidişatını değiştirebilen bir oyuncu olduğu kanıtlanmış olsa da Wiegman, İngiltere kamplarında Kelly'ye ihtiyaç duyduğu süreyi vermeye çalıştı. Ancak keskinlik eksikliği çoğu zaman belirgindi; kanat oyuncusu aralık ayında Gana ile oynanan bir hazırlık maçında 23. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Bu yıl onun yılı olmadı.
"İlk tam sezonumda Arsenal'de harika işler yapmak için büyük hedeflerim vardı ve bunu yapamamış olmam beni biraz hayal kırıklığına uğrattı" dedi yakın zamanda. "Sanırım bu yaz fiziksel olarak kendim üzerinde çalışmaya ihtiyacım vardı; salonda çalışmayı, sahadaki çalışmayı ve dinlenme zamanını dengelemeyi. Şu anda gerçekten çok iyi bir durumdayım. Ana hedefim tüm sezon boyunca fit ve diri kalmak ve ihtiyaç duyulduğunda hazır olmak."
Kelly, gelecek yaz düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde Arsenal ve İngiltere'nin ondan olabileceğini bildiği fark yaratan oyuncu olmak isterken yeni sezonu memnuniyetle karşılayacak. 28 yaşındaki oyuncu, Brezilya'da da İsviçre'de olduğu kadar ön planda olmak istiyorsa, formda olduğunu kanıtlaması hayati önem taşıyacak.
Aggie Beever-Jones (Chelsea)
Bunu daha önce duyduysanız şaşırmayın ama Aggie Beever-Jones'ın 2025-26 sezonu can sıkıcı sakatlıklarla geçti. Forvet oyuncusu aslında sezona harika bir başlangıç yaptı; Chelsea'nin sezon öncesindeki son maçında AC Milan'a karşı hat-trick yaptı ve bunu WSL'deki ilk dört maçının her birinde gol atarak sürdürdü. Ancak eylül sonunun ardından tüm kulvarlarda sadece iki gol daha geldi.
Bunda form düşüklüğünün de payı vardı; 23 yaşındaki oyuncu, sekizine ilk 11'de başladığı sonraki 10 maçta ağları bulamadı. Ardından yeni yılda sakatlıklar sorun hâline geldi, özellikle de ayak bileği, bu da 2026'da sadece iki kez ilk 11'de başlaması anlamına geldi.
Beever-Jones sakat olduğunda ve Michelle Agyemang da ACL yırtığından dönerken, England'ın santrfor rolünde Russo'ya yedek olacak doğal seçenekleri az kalıyor. Bu nedenle Wiegman, gelecek yıl Chelsea yıldızına daha istikrarlı şekilde güvenebilmeyi umacak; 2026-27 boyunca iyi form ve sağlık durumu ise tüm taraflar tarafından büyük memnuniyetle karşılanacaktır.
Beth Mead (Manchester City)
Beth Mead'in gelecek yaz Dünya Kupası'na gitmemesi gerçekten büyük bir sürpriz olur, ancak soru orada nasıl bir rol oynayabileceği. 31 yaşındaki oyuncu, Euro 2022'nin yıldızı olduktan sonra Euro 2025'te yalnızca bir kez ilk 11'de başladı, ancak oyuna sonradan girerek de önemli bir rol oynadı. Yine de Mead'in hedefi Brezilya'da ilk 11 oyuncusu olmak olacak. Arsenal'den ayrılmasının ardından artık bunu Man City formasıyla başarmaya çalışacak.
Bazıları, Mead'in City'de ne kadar süre alabileceği konusunda soru işaretleri dile getirdi. Zira kanatlarda Mary Fowler, Lauren Hemp, Aoba Fujino ve Iman Beney ile forma rekabeti yaşayacak. Ancak son Avrupa Şampiyonası'nda merkezde de oynayabilecek çok yönlülüğünü gösterdi ve Jeglertz'in onun "birçok pozisyonda" oynayabilme yeteneğine dikkat çekmesiyle, Manchester'da bu role yeniden dönebileceğine dair bir işaret var.
City'nin patronu, "Beth, oynama şeklimize mükemmel şekilde uyacak" diye ekledi. "Rakibin hatları arasında oynamayı seven bir oyuncu. Ondan kesinlikle istediğimiz şey bu. Sonra da harika bir kişiliği var. Gözlerinde görebilirsiniz, bunun bir parçası olmaya ve daha fazlasını öğrenmeye hâlâ çok istekli."
Bu, bir rotasyon oyuncusundan söz eden bir teknik direktör gibi gelmiyor. Bu nedenle Mead için büyük bir yıl olabilir; onu yeniden İngiltere'nin ilk 11'i için güçlü bir aday hâline getirecek türden bir yıl.
Michelle Agyemang (Arsenal)
Şu anda Michelle Agyemang'ın 2026-27 sezonunun nasıl geçeceği net değil. Ancak iyi bilinen bir şey var ki o da Euro 2025'te ne kadar etkili bir oyuncu olduğuydu; Wiegman ile İngiltere, Dünya Kupası'nda bunu yeniden kullanabilmeyi çok ister.
Agyemang, geçen yıl ekim ayının sonunda, Avustralya'ya karşı oynanan bir hazırlık maçında ön çapraz bağını yırttı. Genellikle bu sakatlığın iyileşme süresi, bir oyuncunun geri dönüşünü daha da geciktirecek başka bir şey yaşanmaması halinde yaklaşık dokuz ila 12 ay oluyor. Bu da her şey yolunda gittiyse 20 yaşındaki oyuncunun nispeten yakında geri dönmesi gerektiği anlamına geliyor. Ancak önceki iki sezonda Brighton'da kiralık olarak zaman geçirdikten sonra, 2026-27 sezonuna Arsenal'de başlaması bekleniyor.
Bunun yalnızca Agyemang'ı yeniden tempoya sokmak için mi olacağı, ardından ocakta olası bir kiralık transferin mi geleceği, bunu zaman gösterecek. Ancak formuna kavuşur ve oynayabilecek durumda olursa, Wiegman genç forvetin gelecek yazki turnuva için götürülebilecek gerçekçi bir seçenek haline gelmesini sağlayacak maç süresini almasını umutsuzca isteyecektir.
Ella Morris (Tottenham)
Ella Morris henüz İngiltere formasıyla A Milli düzeyde maça çıkmadı, ancak bunun gelecek sezon içinde değişmesi sürpriz olmaz. 23 yaşındaki oyuncu, Avrupa Şampiyonası kadrosu seçilmeden önceki son kamp için Mayıs 2025'te ilk kez A takım daveti aldı. Ancak Lionesses ile yaptığı yalnızca ikinci antrenmanda, onu 11 ay sahalardan uzak tutacak yıkıcı bir ACL sakatlığı yaşadı.
Yeni sezon öncesinde gazetecilere konuşan Morris, “Oraya ulaşmak en büyük mutluluktu ve bunun Avrupa Şampiyonası öncesindeki kamp olduğunu biliyordum. Sonrasında hareketsiz şekilde kanepede oturup aynı kadronun gidip Avrupa Şampiyonası'nı kazandığını izlemek zihinsel olarak gerçekten çok zordu; o kadroya girip o başarının bir parçası olma ihtimalimin küçük de olsa bulunduğunu bilmek kolay değildi” dedi.
Ancak Morris artık geri döndü; kondisyonu konusunda moralli ve fiziksel testler, sakatlıktan önce olduğundan daha iyi bir durumda olduğunu gösteriyor. Ayrıca sağ bek pozisyonunda Wiegman'a derinlik katabilir; bu bölgede ciddi bir eksiklik var ve Bronze'un yakında 35 yaşına girecek olması bunu daha da acil hale getiriyor. İngiltere teknik direktörü daha önce Tottenham savunmacısında açıkça bir şeyler görmüştü ve beklenti, Morris'in zorlu geçen 2025-26 sezonunun güçlü finalinin üzerine koymaya çalışırken kalitesini yeniden göstermesi olacak.
Sağ bekte Lionesses'ın değişmez isimlerinden biri olma ihtimali sorulduğunda, “Bu kesinlikle bir hedef” yanıtını verdi. “Şu anda sadece Spurs'te ilk 11'de başlamaya ve Sarina'ya kendimi gösterebilmek için mümkün olduğunca fazla dakika almaya odaklanmam gerekiyor. Ama tabii ki ufukta bir Dünya Kupası olduğunu biliyorum, bu yüzden bence herhangi bir oyuncu oraya gitme fırsatını kaçırmaz. Bu kesinlikle aklımın bir köşesinde, ama oraya gitmeyi hak edecek noktaya gelebilmek için önce neleri başarmam gerektiğini biliyorum.”
Ruby Mace (Everton)
Wiegman, mayısta İspanya ve Ukrayna'ya karşı oynanacak Dünya Kupası elemeleri için kadrosunu açıkladığında, bir kez daha Ruby Mace'e yer vermedi. Bunun ardından Everton'ın resmî X hesabının arkasındaki yönetici, bu konudaki düşüncelerini paylaşmakta gecikmedi ve görselle birlikte şu ifadelerin yer aldığı bir paylaşım yaptı: "25-26 sezonunda, WSL'de Sezonun Oyuncusu adaylarından Ruby Mace'ten daha fazla top kapma arası yapan ya da daha fazla top kapan hiçbir İngiltere oyuncusu olmadı."
Mace, İngiltere formasıyla bugüne kadar yalnızca bir kez oynadı. Bu maç, Wiegman'ın Aralık 2024'te İsviçre'ye karşı oynanan hazırlık karşılaşmasında deneysel bir ilk 11 tercih ettiği dönemde geldi. O gece ön liberoda görev yaptı; bu da İngiltere'nin doğal alternatif açısından ihtiyaç duyduğu bir rol, çünkü Keira Walsh'a bir şey olması hâlinde zorlu bir durumda kalırlar.
Ancak sorun şu ki, Mace geçen sezon Everton'da harika bir sezon geçirmiş olsa da bunu stoper rolünde yaptı. İngiltere'nin daha fazla stopere ihtiyacı yok. Hatta bu, tüm kadrodaki en dolu pozisyon olabilir. Buna karşın ihtiyaç duydukları şey, orta sahada daha fazla derinlik.
Mace'in Everton'daki rolü bu sezon değişebilir mi? Menajer değişti, dolayısıyla belki. İngiliz stoperlerde bir sakatlık dalgası yaşanmazsa, şu anda bu İngiltere kadrosuna girebilmesi için bunun olması gerekiyormuş gibi görünüyor. Eğer olursa, bu, orta saha pozisyonunu güçlendirme açısından Wiegman için memnuniyet verici bir haber olur.