Chloe Kelly, Beth Mead ve İngiltere'nin 2027 Kadınlar Dünya Kupası adaylığı öncesinde WSL'de çok büyük bir sezon geçirmesi gereken 13 İngiltere oyuncusu

Yeni bir sezon başladığında her zaman heyecan olur, ancak bir Dünya Kupası yılında sezon boyunca gelişen anlatılar ve hikâyeler işi biraz daha ilgi çekici hale getirir. Kadroya girmek, ilk 11'e yerleşmek ya da dizilişteki yerini korumak fark etmeksizin, birçok şeyi kulüp performansı belirleyebilir ve bu durum İngiltere için de farklı değil.

Sarina Wiegman'ın ekibi 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda finaliste kadar yükseldi, finalde İspanya'ya 1-0 kaybederek, ve gelecek yaz Brezilya'da bir adım daha ileri gitmeyi çaresizce isteyecek. Önce katılım hakkının alınması gerekiyor, ekim ayında Yunanistan'a karşı iki ayaklı bir eşleşme var, ancak bunun başarılması bekleniyor ve eğer öyle olursa, 2023 turnuvasındaki kadronun büyük bölümü 2027'de yine ön planda olacak, Alessia Russo, Lauren James ve Lucy Bronze'un bitime dokuz ay kala bile banko isimler gibi görünmesiyle. Peki ya diğer aday isimler?

Cuma günü, Wiegman'ın İngiltere kadrosundaki oyuncuların çoğunun ve bu yapıya girmeyi umut edenlerin forma giydiği lig olan yeni Kadınlar Süper Ligi sezonu başlıyor. Peki, Dünya Kupası şanslarını artırmak için bu sezona büyük bir yıla ihtiyaç duyarak girenler kimler? GOAL, çok şeyin tehlikede olduğu 13 ismi öne çıkarıyor...