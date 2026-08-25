Chelsea geri döndü, Cole Palmer da öyle. Pazartesi günü Fulham'a karşı 3-2 kazanılan nefes kesen Londra derbisinin ardından varılacak bariz sonuç buydu; bu maç, Xabi Alonso'nun teknik direktörlük dönemine ideal bir başlangıç yapmasını sağladı.

Palmer, attığı bir gol ve yaptığı bir asistle maça damga vururken, Joao Pedro ile yazın £117 milyonluk ($160 milyon) transferi Morgan Rogers da skor katkısı verdi. Üçlünün anında yakaladığı uyum, Chelsea'nin geçen sezon Premier League'i hayal kırıklığı yaratan 10. sırada bitirmesinin ardından bu tabloyu ciddi şekilde iyileştirme şansı adına umut veriyor; bu form düzeyinde herhangi bir savunmanın onları durdurması son derece zor olacaktır.

Ancak bir anda şampiyonluk yarışının hayalini kurmaya başlayan taraftarların kendine gelmesi gerekiyor. Alonso'nun takımı için gol atmak sorun olmayacak gibi görünüyor ama Craven Cottage'taki genel performans, gol yemenin sorun olacağını düşündürüyor; Fulham en azından beraberlikle ayrılacak kadar pozisyon üretti.

Chelsea'deki beklentiler şimdilik ölçülü kalmalı. Yaz transfer penceresi kapanmadan önce bir dizi önemli hamle daha yapılmazsa, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak gerçekçi olarak umabilecekleri en iyi sonuç gibi görünüyor.