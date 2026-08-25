Chelsea, Premier League'in en iyi hücum hattını kurdu, ancak şampiyonluk yarışı yine de Xabi Alonso'nun Chelsea'si için ulaşılmaz olacak
Chelsea geri döndü, Cole Palmer da öyle. Pazartesi günü Fulham'a karşı 3-2 kazanılan nefes kesen Londra derbisinin ardından varılacak bariz sonuç buydu; bu maç, Xabi Alonso'nun teknik direktörlük dönemine ideal bir başlangıç yapmasını sağladı.
Palmer, attığı bir gol ve yaptığı bir asistle maça damga vururken, Joao Pedro ile yazın £117 milyonluk ($160 milyon) transferi Morgan Rogers da skor katkısı verdi. Üçlünün anında yakaladığı uyum, Chelsea'nin geçen sezon Premier League'i hayal kırıklığı yaratan 10. sırada bitirmesinin ardından bu tabloyu ciddi şekilde iyileştirme şansı adına umut veriyor; bu form düzeyinde herhangi bir savunmanın onları durdurması son derece zor olacaktır.
Ancak bir anda şampiyonluk yarışının hayalini kurmaya başlayan taraftarların kendine gelmesi gerekiyor. Alonso'nun takımı için gol atmak sorun olmayacak gibi görünüyor ama Craven Cottage'taki genel performans, gol yemenin sorun olacağını düşündürüyor; Fulham en azından beraberlikle ayrılacak kadar pozisyon üretti.
Chelsea'deki beklentiler şimdilik ölçülü kalmalı. Yaz transfer penceresi kapanmadan önce bir dizi önemli hamle daha yapılmazsa, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak gerçekçi olarak umabilecekleri en iyi sonuç gibi görünüyor.
Sorunların üstünü örtmek
Palmer'ın göz kamaştıran performansı, Chelsea taraftarları için büyük bir rahatlama yaratmış olacaktır. 24 yaşındaki oyuncu geçen sezon en iyi hâlinin gölgesinde kaldı; ufak tefek sakatlık sorunları arasında özgüveni düşük görünüyordu ve 2026 Dünya Kupası için İngiltere'nin son kadrosuna alınmadığında da şikâyet etmek için fazla bir nedeni yoktu.
Ama bu, aşağı yukarı Palmer'ın kulüpteki ilk sezonunda onu Chelsea'nin anında kahramanı yapan versiyonuydu. Fulham karşısında skoru açan golde Pedro'ya tek dokunuşla verdiği ara pasın zamanlaması kusursuzdu ve sonrasında ceza sahasına girip Brezilyalı oyuncuyla yeniden bağlantı kurma isteğini göstererek Chelsea'nin maçı bitiren üçüncü golünü soğukkanlı bir vuruşla ağlara gönderdi.
Palmer, 83. dakikada kramp nedeniyle yerini Estevao'ya bırakmadan önce beş şut, üç kilit pas, beş çalım ve yedi top kazanma üretti. Haklı olarak maçın oyuncusu seçildi ve kendisiyle Rogers'ın çift 10 numara rollerinde birbirlerinin alanını daraltıp daraltmayacağına dair endişeler de en azından şimdilik ortadan kalktı. Rogers'ın rekor bonservis bedelini haklı çıkarması için kat etmesi gereken uzun bir yol var, ancak bu mükemmel bir ilk maçtı ve Pedro'nun da iki İngiliz milli oyuncuyla uyum içinde oynamaktan açıkça keyif aldığı görüldü.
Sahanın diğer ucunda ise Chelsea fazlasıyla kırılgan göründü. Fulham, Chelsea'den yalnızca iki daha az şut çekti (14) ve isabetli şut sayısında da onların altılık toplamını yakaladı. Konuk ekip, top ceza sahasına her ortalandığında ne yapacağını bilemez hâldeydi ve 90 dakika boyunca çok fazla seken top kaybetti; ligin daha güçlü takımlarına karşı bunu yapıp kurtulamazlar.
Yeterince iyi değil
Chelsea'nin bu kadar kırılgan görünmesinin başlıca nedeni, kalede hâlâ Robert Sanchez'in yer almasıydı. İspanyol kaleci, oyunundaki birçok bariz kusura rağmen neredeyse üç sezondur takımın 1 numaralı kalecisi konumunda ve Alonso onu desteklemeyi sürdürürse bunun bedelini ödeyecek.
Fulham'a skoru 1-1'e getiren Josh King'in yakın direğe gönderdiği vuruşu Sanchez'in rahatlıkla çelmesi gerekiyordu, ancak pozisyon alışını tamamen yanlış yaptı ve topun ağlara gidişine sadece yardımcı olabildi. 54. dakikada Gonzalo Garcia'nın attığı golde de hatalıydı; Timothy Castagne'nin şutunu kendi vatandaşı olan oyuncunun önüne yumrukladı. Maçın son bölümünde ise kaleci, ileriye atılan uzun bir topta boşa çıkınca ABD'li yıldız Antonee Robinson'ın vole vuruşunun auta gitmesiyle büyük şans yaşadı.
Alonso maçın ardından, "Bunları [hataları] kabul edip ders çıkarmamız gerekiyor" dedi. "Bu bir süreç olacak. Forvetlerden orta sahalara, savunmadan kalecilere kadar tüm hatlarda her şeyi daha iyi yapmak istiyoruz." Sanchez hâlâ öğrenmediyse, artık hiç öğrenmeyecek.
Alonso'nun taktikleri de Sanchez'i daha fazla açıkta bırakıyor. Eski Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca topa sahip olmaya dayalı bir yaklaşımı tercih ederken, Alonso geçiş oyununda rakibi boğmayı hedefliyor. Fulham daha fazla topa sahip oldu ve maç zaman zaman basketbol havasında geçti; bu da Sanchez'i fazlasıyla ön plana çıkardı.
İnanılması güç ama son haberler, Chelsea'nin başka bir kaleci transfer etmeyi planlamadığını gösteriyor; 21 yaşındaki Mike Penders şu anda Sanchez'in yedeği konumunda. Bu çok büyük bir hata. Nitekim Sky Sports için yorumculuk yapan Liverpool efsanesi Jamie Carragher da bunu doğru şekilde dile getirerek şöyle dedi: "Chelsea, kalede Sanchez varken ligi asla kazanamaz. İmkânsız, bu olamaz."
Yıkıcı darbe
Fulham orta sahada da daha fazla kontrol sahibiydi; sakat Moises Caicedo'nun yokluğunda Alonso'nun, merkezde daha önce birlikte denenmemiş Romeo Lavia ve Reece James ikilisine yönelmesinin ardından bunun yaşanması zaten beklenen bir durumdu. Arjantin'in tılsımlı ismi Enzo Fernandez ise, Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı yaptıklarının ardından hazırlık döneminde Chelsea taraftarları tarafından yuhalanmıştı ve bu maçta yedek kulübesinde oturmak zorunda kaldı.
Fernandez, bir saatin hemen ardından oyuna girdi ve bu kez topa her dokunduğunda Fulham taraftarlarından gelen yeni yuhalamalara rağmen 21 pasının 19'unu tamamladı. Derinde konumlanması istendi ve Chelsea üç puanı korumaya çalışırken riske girmeden oynadı. Bu, Maresca yönetiminde parladığı, sahanın her yerinde etkili 8 numara rolünden oldukça uzaktı; bu yüzden yüzeyde bakıldığında Manchester City'ye olası bir geçiş çok da büyük bir mesele gibi görünmeyebilir.
Fabrizio Romano'nun haberine göre City, 1 Eylül son tarihinden önce Fernandez için resmî bir teklif yapacak ve bu teklif £120m'yi aşabilir, ancak Chelsea'nin onun yerini yeterince doldurabilecek birini bulmak için muhtemelen yeterli zamanı olmayacak. The iPaper'ın iddiasına göre ise Chelsea, Bournemouth'un Alex Scott'ı için yaptığı üç tekliften de ret yanıtı aldı ve Cherries, satış yapma gibi bir niyetlerinin olmadığını net şekilde ortaya koydu. Bu aşamada Alonso için hazırlanmış somut bir alternatif de bulunmuyor.
Rogers'ın gelişi nedeniyle Fernandez'in önemi bir miktar azalmış olabilir; düzenli gol ve asist üretme yükünü Arjantinli'nin omuzlarından o alacak, ancak onun teknik becerisini kaybetmek yine de yıkıcı bir darbe olur. Baskı altında soğukkanlı kalabilen, geriden oyunun temposunu belirleyebilen ve her yönüyle uyum sağlayabilen bir oyuncu. Daha savunma odaklı Caicedo ile kurduğu ortaklık her zaman işlemedi, ancak Alonso'nun sisteminde Fernandez, arkalarında üç stoperin daha fazla koruma sağlamasıyla Ekvadorlu oyuncuya daha yakın konumlanacaktı.
Tıpkı Grant Xhaka'nın Bayer Leverkusen'de Alonso için olduğu gibi, Fernandez de Chelsea'nin ön üçlüsü için pas kanallarını açan ve istediği anda oyunu kesebilen kilit isim olabilir. Onu takımda tutmak, oyununda aynı çeşitliliğe sahip olmayan son dakika bir yedeğin peşine düşmekten çok daha mantıklı olur.
Daha fazla eğlence var, ancak ortada somut bir başarı yok
Alonso, Craven Cottage'te maçın ardından Fernandez'e içten bir şekilde sarıldı, ancak daha sonra eski Benfica oyun kurucusunun önümüzdeki günlerde ayrılmasının mümkün olduğunu kabul etti. Chelsea patronu, BBC Radio Five Live'a "Futbolda hiçbir şeye şaşırmam" dedi. "Göreceğiz. Benim isteğim, gelecekte ne olacağını bilmemiz ama bu hafta göreceğiz."
Fulham maçından önce Rogers, antrenman sahasında Dünya Kupası kazanan Liverpool ve Real Madrid ikonundan gördüklerine dayanarak Alonso'nun "muhtemelen hâlâ Premier League'de oynayabileceği" yönünde şaka yaptı ve durum Chelsea için henüz o kadar çaresiz olmasa da, Fernandez ayrılırsa takım orta sahada endişe verici derecede eksik kalacak. James büyük olasılıkla çoğu zaman sağ stoper olarak görev yapacak, bu da sahanın ortasını kapatmak için geriye yalnızca Lavia, Caicedo ve kulübe bedelsiz transferle katılmadan önce 36 yaşına giren Jordan Henderson'ı bırakıyor.
İdeal bir senaryoda Chelsea, 6 Eylül'de şampiyon Arsenal'e konuk olacağı maçtan önce dünya çapında bir orta saha ve kaleci transfer ederdi, ancak mevcut durumda Emirates'te şampiyonluk yarışının adaylarından biri olduklarına dair herhangi bir mesaj vermeleri zor görünüyor. Alonso'nun elinde, Premier League'in geri kalanının imrendiği bir hücum hattının önderliğinde, taraftarlara eğlence açısından parasının karşılığını vermeyi sürdürmek için yeterli kalite olsa da, Avrupa futbolunda yer almadığı için daha az maç oynama gibi büyük avantaja rağmen somut başarı onun ulaşamayacağı bir yerde kalacak.