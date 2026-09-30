Chelsea'nın genç oyuncusu Lexi Potter, ilk İngiltere kadrosu davetini nasıl aldı ve İngiltere yıldızı Keira Walsh'ı nasıl bir numaralı hayranı yaptı
Lexi Potter, Salı günü İngiltere A Milli Takımı’ndan ilk davetini alan Chelsea’nin 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, kahramanlarınızla asla tanışmamanız gerektiğine dair o eski sözün doğruluğuna ilk itiraz edecek isimlerden biri olurdu kuşkusuz.
Dünya çapındaki İngiltere yıldızı Keira Walsh, uzun süredir Potter için bir referans noktasıydı. Ancak 2025’te Chelsea’ye katılmak için İngiltere’ye döndüğünden bu yana, Potter’ın İngiltere’nin ekim kampı için Sarina Wiegman’dan o ilk daveti almasına yardımcı olmak adına hem onu yüreklendiren hem de ona yol gösteren bir figüre dönüştü.
Walsh, daha geçen hafta Chelsea’nin Arsenal ile oynayacağı dev maç öncesinde, Potter’ın etkisinin bu sezon onun Chelsea hücumunda daha görünür olmasının başlıca nedenlerinden biri olduğunu söylemişti. Nitekim Arsenal karşısındaki galibiyette ceza sahası dışından çektiği ve kurtarılan şut, maçın tek golüne yol açtı. “Bence Lexi benimle birlikte oynadığında beni gerçekten çok rahat hissettiriyor ve gidip bunları yapma özgürlüğünü bana veriyor” dedi. “Bence harika bir ortaklığımız var ve özgüvenimin büyük kısmı muhtemelen buradan geliyor.”
Bu, henüz sadece 20 yaşında olan ve Chelsea formasıyla hâlâ yalnızca 19 resmi maç oynamış bir oyuncu için büyük bir iltifattı. GOAL bunu hatırlattıktan sonra Walsh gülerek, “Bununla ona çok fazla baskı yüklemek istemiyorum” dedi, ancak ardından şunu da ekledi: “Dürüst olmak gerekirse muhtemelen benden daha iyi olacak.”
Tüm bunlar, Chelsea’nin yeni sezona müthiş bir başlangıç yapmasına yardımcı olan Walsh ile Potter’ın sahada kurduğu ortaklığa ve genç orta saha oyuncusunun özgüveninin belirgin şekilde arttığı saha dışındaki ilişkilerine dair önemli bir fikir verdi. Wiegman da son kadrosunda ikisini birden seçerek artık bunun tamamından yararlanma fırsatına sahip.
İzleyip öğreniyor
Geçen yılın aralık ayında Accrington'da dondurucu bir gecede, İngiltere 23 Yaş Altı Takımı'nın ABD ile nefes kesen bir maça çıktığı karşılaşmanın ardından, dış medyayla iletişim kurmaya hâlâ yeni olan ve biraz da mahcup görünen Potter, GOAL'e gülerek şöyle demişti: "Aslında çok konuşkan biri değilim."
Bu sözler, İngiltere'nin genç milli takım kamplarında daha tecrübeli oyunculara, yani Wiegman'la çalışmış veya düzenli olarak WSL'de forma giymiş isimlere, deneyimleri ya da oyun hakkında soru sormayı sevip sevmediğine dair bir soruya yanıt olarak gelmişti. "Bence ben sadece izliyorum" dedi. "Sanırım Chelsea'de de her gün böyleyim. Keira Walsh gibi oyuncuları izlemeyi ve onların oyunundan bir şeyler almaya çalışmayı seviyorum."
Mükemmel bir örnek
Birkaç ay sonra, gözle görülür şekilde daha özgüvenli olan Potter, İngiltere 23 Yaş Altı Milli Takımı kampındayken yeniden muhabirlerle sohbet etmek için oturdu. Bu kez, Walsh'tan aldığı sözlü yönlendirmelerden daha fazla bahsetti. Crystal Palace'ta iki kiralık dönemi geçiren 20 yaşındaki oyuncu, 2025-26 sezonunda Chelsea'de kaldı.
"Saha dışında harika bir insan," dedi Potter. "Bana gerçekten çok yardımcı oluyor ve benimle ilgileniyor. Sahada da bana yardımcı oluyor. Ben de ondan mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye ve bunu oyunuma yansıtmaya çalışıyorum."
Bu noktada Walsh, ister sosyal medya videolarında izlenmesi gereken isimlerden biri olarak onu öne çıkarsın, ister Sky Sports'ta canlı yayındaki bir röportajda ondan "inanılmaz bir oyuncu" diye söz etsin, Lexi Potter hayran kulübünün başındaki kişi olduğunu zaten açıkça göstermişti. Dünyanın en iyi oyuncularından biri olan Walsh gibi bir takım arkadaşına sahip olmanın, bunun yalnızca takip etmesi için ona müthiş bir örnek sunmakla kalmayıp aynı zamanda çok ulaşılabilir ve ona yol göstermeye hevesli biri olması nedeniyle nasıl bir his olduğu sorulduğunda ise Potter, sevincini gizleyemedi.
"O müthiş biri. Bazen anneme, 'Ah, vay canına, gidip onunla konuşabiliyorum!' diyorum" diye gülümsedi. "Gerçekten çok iyi. Gerçekten ulaşılabilir, gerçekten arkadaş canlısı ve bana gerçekten yardımcı oluyor. Onunla birlikte oynama fırsatı bulduğumda bundan gerçekten çok keyif alıyorum."
Filizlenen ortaklık
Bu hissin karşılıklı olduğu açık. Walsh da yeni sezona müthiş bir başlangıç yaptı; Manchester United'ı 5-0'lık farklı galibiyette bir gol ve bir asistle geçerken, pazar günü Chelsea'nin Arsenal karşısındaki galibiyetinde kurtarılan şutu maçın tek golüne yol açtı.
Manchester United karşısındaki büyük galibiyetin ardından Chelsea teknik direktörü Sonia Bompastor, Walsh ile daha fazla şut çekmesi konusunda konuştuğunu açıkladı. "Ceza sahası çevresinden bu fırsatı değerlendirmesi için onu gerçekten teşvik ediyoruz" dedi. "Harika bir şutu var." Walsh'a birkaç hafta sonra bu konu sorulduğunda, biraz daha fazla çalıştığını ve teknik ekip tarafından bu konuda teşvik edildiğini söylese de, bunda Potter'ın rolüne de özellikle dikkat çekti.
"Bence tek pivotla oynadığınızda göreviniz doğal olarak geçiş hücumlarını durdurmak oluyor, bu yüzden ceza sahasına girip gol atmaya çalışmak normalde benim rolüm değil" dedi Walsh. "Kutudaysam ve oraya geç koşu yapıp o tarafta fark yaratmaya çalışıyorsam, [Lexi] diğer tarafta kalıp arkamı kollayacak. Benim için mesele muhtemelen en çok bu."
Tutarlılık anahtardır
Bu görev, daha önce ceza sahaları arasında gidip gelen bir rolde de parlayan Potter'ın, özelliklerini daha geride bir pozisyonda sergilemesine olanak tanıdı. Wiegman salı günü, "Bence bu, onun şu anda oynayışına gerçekten çok uygun" dedi, ancak 20 yaşındaki oyuncunun "zekâsının" ve alan "anlayışının" onun daha ileride de başarılı olmasını sağlayacağına da inanıyor.
Walsh, "Bence Sonia röportajlarından birinde [Potter için] ona yaptığı en büyük iltifatın istikrarı olduğunu söyledi" dedi. "Her performansında dünyayı ateşe vermeye çalışmıyor. Sahaya her çıktığında sadece çok, çok iyi oynuyor ve bence o pozisyonda en önemli şey de bu. Diğer orta sahaların bu pozisyonlarda nasıl oynadığına baktığınızda, hepsinin her zaman çok, çok, çok istikrarlı olduğunu görüyorsunuz ve Lexi'nin getirdiği şey de bu oldu. Umarım bu böyle devam eder. Bence şu ana kadar bizim için gerçekten, gerçekten kilit bir parça oldu."
Hak edilmiş bir davet
Potter'ın İngiltere'de bu kadar hızlı şekilde kilit bir parça hâline gelmesi pek olası görünmüyor. Georgia Stanway, Lionesses'in ilk 11'inde Walsh'un yanındaki rolü sağlam şekilde kapmış durumda. Laura Blindkilde Brown ve Lucia Kendall gibi isimler de orta sahada, büyük maçlarda, iyi performanslar sergiledi.
Ancak Potter'ın son birkaç haftada Chelsea formasıyla ortaya koyduğu seviye görmezden gelinemezdi ve Wiegman'ın salı günü bunun Walsh'tan daha fazlasını nasıl çıkardığı konusunda kendiliğinden ayrıntılı konuşması dikkat çekiciydi. İngiltere teknik direktörü, 29 yaşındaki oyuncu için, "O pozisyondan daha fazla ayrılabilir ve sahada daha ileri çıkabilir, ayrıca iyi bir şuta sahip olduğunu biliyoruz" dedi. "Bunu zaten gördük. Farklı pozisyonlara giriyor ve biraz daha öngörülemez hâle geliyor."
İngiltere'yi, Kadınlar Dünya Kupası'na katılma umutlarını sürdürmek için galibiyetin şart olduğu Yunanistan karşısında iki dev maç bekliyor. Böylesine yüksek bir tabloda, belki de deneme yapma alanı sınırlı olacaktır. Ancak Potter'ın ilk A takım kampında hemen etki yaratıp yaratamayacağı sorulduğunda, Wiegman bu ihtimali geri çevirmedi.
"Chelsea'de her takıma karşı ilk 11'de başlayabileceğini gösterdi" dedi. "İlk kez [kampa] geldiğinizde bunun biraz bunaltıcı olabileceğini biliyorum. Ama onda gördüğüm şey şu: Sahaya çıkıyor ve kime karşı oynarsa oynasın, sadece oyununu oynuyor ve rahat görünüyor. Umarım bunu gelecek hafta da görürüm."