Lexi Potter, Salı günü İngiltere A Milli Takımı’ndan ilk davetini alan Chelsea’nin 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, kahramanlarınızla asla tanışmamanız gerektiğine dair o eski sözün doğruluğuna ilk itiraz edecek isimlerden biri olurdu kuşkusuz.

Dünya çapındaki İngiltere yıldızı Keira Walsh, uzun süredir Potter için bir referans noktasıydı. Ancak 2025’te Chelsea’ye katılmak için İngiltere’ye döndüğünden bu yana, Potter’ın İngiltere’nin ekim kampı için Sarina Wiegman’dan o ilk daveti almasına yardımcı olmak adına hem onu yüreklendiren hem de ona yol gösteren bir figüre dönüştü.

Walsh, daha geçen hafta Chelsea’nin Arsenal ile oynayacağı dev maç öncesinde, Potter’ın etkisinin bu sezon onun Chelsea hücumunda daha görünür olmasının başlıca nedenlerinden biri olduğunu söylemişti. Nitekim Arsenal karşısındaki galibiyette ceza sahası dışından çektiği ve kurtarılan şut, maçın tek golüne yol açtı. “Bence Lexi benimle birlikte oynadığında beni gerçekten çok rahat hissettiriyor ve gidip bunları yapma özgürlüğünü bana veriyor” dedi. “Bence harika bir ortaklığımız var ve özgüvenimin büyük kısmı muhtemelen buradan geliyor.”

Bu, henüz sadece 20 yaşında olan ve Chelsea formasıyla hâlâ yalnızca 19 resmi maç oynamış bir oyuncu için büyük bir iltifattı. GOAL bunu hatırlattıktan sonra Walsh gülerek, “Bununla ona çok fazla baskı yüklemek istemiyorum” dedi, ancak ardından şunu da ekledi: “Dürüst olmak gerekirse muhtemelen benden daha iyi olacak.”

Tüm bunlar, Chelsea’nin yeni sezona müthiş bir başlangıç yapmasına yardımcı olan Walsh ile Potter’ın sahada kurduğu ortaklığa ve genç orta saha oyuncusunun özgüveninin belirgin şekilde arttığı saha dışındaki ilişkilerine dair önemli bir fikir verdi. Wiegman da son kadrosunda ikisini birden seçerek artık bunun tamamından yararlanma fırsatına sahip.