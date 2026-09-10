Cesc Fabregas'ın Como'su, 10 yıldan kısa sürede 1 milyon avroluk değerlemeden 1 milyar avroluk değerlemeye nasıl ulaştı
Como'nun Twitter profilindeki slogan şöyle: "En güzel lokasyonda en güzel futbol." Bu iddialı bir söylem ama abartı sayılmaz.
Özellikle İtalya bağlamında bakıldığında, şu anda Serie A'da izlemesi bundan daha keyifli bir takım yok. Daha geçen pazar, Dünya Kupası şampiyonu Daniele De Rossi, neredeyse bir yıl önce Genoa'nın başına geçtiğinden beri bundan daha güçlü bir takımla karşılaşmadığını itiraf etti.
Bir de konum var. Como'nun Sinigaglia Stadı ne büyük ne de modern. 13 bin kişilik stat neredeyse 100 yıllık ve, acımasızca dürüst olmak gerekirse, son dönemdeki tüm yenilemelere rağmen bu hâlâ belli oluyor. Ancak stadın kendisi çok etkileyici olmasa da çevresi muhteşem.
Sinigaglia, sadece İtalya'nın değil, tüm dünyanın en popüler ve en prestijli turistik destinasyonlarından biri olan nefes kesici Como Gölü'nün kıyısında yer alıyor. Como, perşembe gecesi RB Leipzig'e karşı merakla beklenen Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına da işte bu muhteşem ortamda çıkacak.
Doğal olarak biletler kapış kapış gidiyor; öyle ki başkan Mirwan Suwarso ve yönetim ekibinin diğer üyeleri, kulübün en yaşlı 40'tan fazla taraftarının maça gelebilmesi için kendi koltuklarından vazgeçti. Bu hoş bir jest ama aynı zamanda, Djarum Group'un 2019'da Como'yu satın almasından bu yana neredeyse hiç hata yapmayan yönetim kurulundan bir halkla ilişkiler ustalığı dersi daha.
O dönemde Como'nun değeri 1 milyon €'nun altındaydı, ancak Suwarso şimdi bu rakamın 1 milyar €'yu aşabileceğini söylüyor. Peki bunu nasıl yaptılar? Böylesine küçük bir kulüp, bu kadar kısa sürede İtalyan futbolunun üçüncü kademesinden Avrupa elitleriyle boy ölçüşen bir seviyeye nasıl geldi? Ve futbol merdiveninde daha ne kadar yükseğe tırmanabilir?...
İtalyan bir "Wrexham'a Hoş Geldiniz"
'Welcome to Wrexham'in 2022'de FX'te ilk kez yayınlanmasından birkaç yıl önce, Suwarso ve Djarum'un iştiraklerinden biri olan Mola TV'deki bazı çalışma arkadaşlarının aklında İtalya'da geçen "bir tür futbol belgeseli" fikri vardı.
"Serie A'nın 1990'larda Endonezya'daki muazzam popülaritesi göz önüne alındığında, bunun izleyici için tanıdık bir tema olacağını düşündük" diye anlattı Suwarso, Calcio E Finanza'ya.
Tek sorun çekimlerin nerede yapılacağıydı; zira İtalya'nın en kalabalık şehirleri her türden lojistik problem çıkarıyordu. Ancak Suwarso, Milano'yu keşfederken Como'yla karşılaştı; kendi ifadesiyle bu, "mutlu bir tesadüf" oldu.
İlk bakışta Como 1907, hedef kitle açısından tuhaf bir tercih gibi görünüyordu; çünkü Lariani, Serie A'nın altın çağında pek de büyük bir güç olmamıştı. Dahası, kulüp Serie C1'e yeni yükselmiş olsa da Como'nun altyapısındaki çatlaklar herkesin görebileceği kadar kelimenin tam anlamıyla ortadaydı.
"Tüm binayı yenileyeceğiz" diyen Suwarso, kulübün harap durumdaki stadının görüntülerinin yer aldığı bir video sunumunda, "ve onu yeniden iyi bir duruma getireceğiz."
Böylece tablo netleşmişti: Suwarso, aradığı potansiyel küllerinden doğma hikâyesini bulmuştu.
Akıllıca bir hamle
Como için para hiçbir zaman sorun olmayacaktı; Djarum Group'un başında, gezegenin en zengin iki insanından olan Harton kardeşler Budi ve Bambang vardı. Asıl zorluk, bu paranın en iyi nasıl yatırılacağını belirlemekte yatacaktı.
Suwarso, Serie A'ya aşina olabilirydi ancak bir futbol kulübü yönetme konusunda hiçbir tecrübesi yoktu. Bu nedenle yardım için eski İngiltere ve Chelsea orta saha oyuncusu Dennis Wise'a başvurdu.
Satın alma döneminde Londralı isim, Djarum tarafından yürütülen bir Endonezya genç gelişim programında yer alıyordu ve ilk olarak Como'da danışman olarak çalışmaya başladı; daha sonra CEO, ardından da başkan oldu.
"Futbol kulübünün tepesinden tırnağına kadar tüm kontrolünü ele aldım, binadaki herkesi tek tek ben işe aldım," Wise daha sonra The Coaches' Voice'a açıkladı. "Ben oraya gittiğimde kulübün kendi antrenman tesisi bile yoktu, sadece yıldan yıla yenilenen bir kira sözleşmesi vardı. Hatta iki kez iflas etmişlerdi ve taraftar sayısı sadece 800 civarındaydı.
"Dolayısıyla mesele, taraftar sayısını artırmak, kulübün etrafındaki topluluğu geliştirmek, bir antrenman tesisi edinmek ve dışarıya verilmiş olan akademiyi yeniden kulüp bünyesine kazandırmaktı.
"O aşamada dışarıdan çok fazla ilgi yoktu ve Mirwan da açıkçası beni kendi halime bıraktı. Transfer piyasasında harcayacak çok param hiç olmadı, bu yüzden gerçekten iyi anlaşmalar yapmaya çalışmak zorundaydım. Bir dönemde 14 kiralık oyuncumuz vardı, mesele girenleri ve çıkanları ayarlamaktı çünkü harcanacak para yoktu. Sonra bir anda her şey büyümeye başladı."
"Beni heyecanlandıran bir proje istedim sadece"
2021'e gelindiğinde Como, dört yıl önceki ikinci iflasından bu yana ilk kez Serie B'ye dönmüştü. Bir sonraki yaz, kulüp sahiplerinin hedeflerini o tarihe kadarki en net şekilde ortaya koyan hamleyle Cesc Fabregas, hem oyuncu hem de hissedar olarak kulübe katıldı. Wise'ın, Dünya Kupası kazanan ismi kulübe getirmede kilit bir rol oynaması da şaşırtıcı değildi.
Tecrübeli orta saha oyuncusu o dönemde, "Konuştuğum kulüp yöneticileri arasında en ikna edici olan Dennis'ti" dedi. "Parayı umursamadım. Sadece beni heyecanlandıran bir projeye katılmak istedim. Bu kulüp için uzun vadeli bir gelecek görüyorum."
Fabregas, Wise ve Suwarso'nun aynı hedefi vardı: Come'u yeniden Serie A'ya taşımak. Nitekim takım, 2024'te yirmi yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez en üst lige yükseldi.
O aşamada Fabregas, A takımla ilgileniyordu. Teknik olarak Osian Roberts'ın yardımcısı olarak görünüyordu ancak bunun tek nedeni, eski Arsenal yıldızının henüz tüm antrenörlük belgelerini almamış olmasıydı. Yine de herkes kararları veren kişinin Fabregas olduğunu biliyordu ve onun etkisinin boyutu, Wise'ın 2024 yazında Como ile yollarını ayırmasının ardından sürpriz ayrılığını, "Kulüp, Cesc Fabregas'ın çizgisini takip etmeye karar verdi" sözleriyle açıklamasıyla daha da netleşti.
Wise daha sonra Suwarso'nun kulüpte "daha fazla kontrol" almak ve bunu "aynı mali yapı içinde olmadan" yapmak istediğini de öne sürdü. Wise, "Katılmadığım bazı şeylerden uzaklaşmam benim için doğru olandı" diye ekledi.
Ancak Fabregas ile Suwarso tam anlamıyla aynı çizgide kaldı. İspanyol, "Aynı vizyonu, aynı hedefi paylaşıyoruz; o da mümkün olduğunca yükseğe çıkmak" dedi. "Hâlâ küçük bir kulübüz ama gelecek için büyük, çok büyük hedeflerimiz var."
Biriktirmek için risk alıyor
Temelde Como, Serie A'da sadece rekabet etmekle yetinmedi, hemen kazanmak istedi ve bu da daha fazla para harcamak anlamına geliyordu.
Football Benchmark'e göre, kulübün faaliyet giderleri (52 milyon €), Serie B'de yükselmeyle sonuçlanan sezonda faaliyet gelirlerinin (10 milyon €) beş katından fazlaydı ve İtalya'nın en üst ligine çıktıktan sonra da para saçmaya devam ettiler. İlk yıllarının sonunda net transfer dengesi -93,35 milyon €'nun biraz üzerindeydi. Geçen sezon ise bu rakam neredeyse -108,79 milyon € oldu.
Como'nun düşünce yapısı açıktı: kazanmak için risk almak gerekir. Ve bu, en azından şu ana kadar onlar için karşılığını veren bir strateji oldu; Fabregas geçen sezon takımı sürpriz bir şekilde dördüncü sıraya taşırken bu sonuç patronlarını bile şaşırttı.
Ancak Suwarso, bilançoyu dengelemek için Şampiyonlar Ligi'ne katılımın zorunlu olmadığında, kulübün Avrupa'ya katılma konusunda herhangi bir mali baskı altında bulunmadığında ısrar etti.
"Belirli sportif hedefler koymuyoruz" dedi Calcio E Finanza'ya. "Bu şekilde düşünmemeye çalışıyoruz. Her şeye kârlılık açısından bakıyoruz. Eğer bütçeyi doğru yönetir ve sürdürülebilir bir seviyede tutarsak, iki ila üç yıl içinde kârlı olabileceğimize inanıyoruz."
Como'nun markasını inşa etme biçimi göz önüne alındığında, bu kesinlikle bir ihtimal.
Como için sahneye çıkan yıldızlar
Football Benchmark'te Advisory Direktörü olan Antonio Di Cianni, GOAL'a şöyle konuştu: "Hesaplara bakarsanız, Como şu anda zarar eden bir kulüp ama içinde bulunulan koşullarda bunun oldukça normal olduğunu söyleyebilirim. Bu, futbolda normalde gördüğümüz modelden farklı bir model.
"Djarum, zaten yüksek gelir akışlarına sahip, oturmuş bir futbol kulübünü satın almadı. Bu, alt liglerden gelen bir kulüp ve esasen sıfırdan yeni bir kulüp inşa ettiler.
"Son üç sezonda net zararları neredeyse 200 milyon € oldu ama yükselmeyi başardılar ve şimdi de Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde ettiler.
"Açıkçası stat küçük, bu yüzden kapasite bir sorun, ancak statta yenileme yapıyorlar. Tesisleri geliştirmek, stadı daha modern hale getirmek ama aynı zamanda kapasiteyi 15 bin ile 17 bin arasına çıkarmak istiyorlar. Bu da daha fazla ağırlama koltuğuna olanak sağlayacak ve maç günü açısından futbol kulüpleri için asıl para da buradan geliyor.
"Belki de hepsinden önemlisi, Como, Como Gölü markasından yararlanmak için merchandising ve lisanslama anlamında çok şey yapıyor. Como Gölü, Venedik ya da Cinque Terre gibi dünyanın her yerinde iyi biliniyor. Böyle bir prestij ve görünürlüğe sahip.
"Geçmiş sahipler bu durumdan faydalanmadı ama şimdi Djarum'un bu markadan yararlanmak için elinden gelen her şeyi yapması şaşırtıcı değil. Hatta yıllık üyelik ücreti 4.500 € olan özel bir üyeler kulübü bile kurdular (The Club On The Lake).
"Yani futbol kulübünün etrafında bu ayrıcalıklılık konseptini geliştirmeye çalışıyorlar."
Bu imajın güçlenmesine bu kadar çok ünlünün ilgi göstermesi de kesinlikle yardımcı oluyor. Sadece son 18 ayda Hugh Grant, Michael Fassbender, Adrien Brody, Kiera Knightly, Kate Beckinsale, Jeff Goldblum, Benedict Cumberbatch ve Hugh Jackman gibi Hollywood yıldızları Sinigaglia'da görüldü.
İlginç şekilde, Suwarso bunun kulüp tarafından organize edilen PR hamleleri olmadığını söylüyor. Geçen yıl ısrarla belirttiği gibi, "Bunun gibi herhangi bir şey yapmadık. Kendi başlarına geliyorlar.
"Mesela Keira Knightley'nin eşi James Righton, Cesc Fabregas'ın nasıl heyecan verici bir futbol takımı kurduğuna dair bir şeyler okuduktan sonra Como'yu ziyaret etmek istedi, bu yüzden bunu kendi gözleriyle görmek istedi. Ondan sonra diğer her şey doğal olarak gelişti."
'Futbolun CEO'su'
Fabregas’ın Como projesi için taşıdığı önemi abartmak inkâr edilemez derecede zor. Kulübün Thierry Henry gibi diğer önemli hissedarları var, Raphael Varane da yönetim kurulunda yer alıyor, ancak Suwarso’nun ifadesiyle Fabregas vitrine çıkan isim, tüm girişimin yüzü, Como’nun "futbol CEO’su".
"Yönetim kurulunun kendisine verdiği planı hayata geçirmesi açısından çok kritik," dedi Gazzetta dello Sport için. "Diğer takımlardan farklı olarak sadece teknik direktöre ve sportif direktöre dayanmıyoruz; Cesc ve ekibinin yanı sıra futbol yönetimimizin diğer tüm bileşenlerini, ayrıca CFO’muzu ve sahipliği temsilen beni de içeren genişletilmiş bir futbol kurulumuz var.
"Kararları, inşa ettiğimiz DNA’yı bir rehber olarak kullanarak komite halinde almaya çalışıyoruz. Ancak bu DNA’nın oluşturulmasında Cesc temel bir rol oynadı."
İşin en başında, kulübün sahipleri Fabregas’a "önde oynayan bir futbol" oynayan bir takım görmek istediklerini açıkça belirtti. Amaç çok da kazanmak değil, eğlendirmekti. Bunun gerekçesi ise iki yönlüydü: ilk olarak oyuncuları kulübe çekmek, ikinci olarak turistleri cezbetmek.
Como’nun stadı küçük olabilir ama şehir de küçük; nüfusu 82.000’i biraz aşıyor. Ancak Como’nun bolca sahip olduğu şey ziyaretçi ve Suwarso’nun hedefi başından beri Sinigaglia’yı bölgenin başlıca turistik cazibe merkezlerinden birine dönüştürmekti.
"İlk geldiğimde 1,6 milyon turist vardı," diye açıkladı. "Beş yıl sonra bu sayı 4,8 milyon oldu. Dolayısıyla ziyaretçi artışından gelir yaratmanın bir yolu olmalı ve ben iş modelimizi Disney’e benzer bir şekilde düşünmeyi seviyorum.
"Disney için Disneyland tema parkı bölümünü temsil ediyor; bizim için ise futbol kulübü ve maç günü deneyimi bizim 'tema parkı bölümümüz'. Buna bağlı sekiz başka bölümümüz daha var... Ama bizi eşsiz kılan şey, futbol deneyimini Como Gölü’ndeki turizmle birleştirme biçimimiz ve bunun sonucunda ortaya çıkan türünün tek örneği bir sinerji.
"Hatta okullarımız ve bir akademimiz bile var; sadece kulüp için bir altyapı değil, örneğin yazın futbol oynamak isteyenler için de bir akademi, mesela ABD’den gelenler için. Ebeveynler tatile çıkarken çocukları futbol oynayabiliyor. Ayrıca Serie B’de olduğumuz dönemde bile 122 ülkede bilet sattık. Geçen yıl e-ticaret satışlarımızın yüzde 20’si yurt dışından geldi ve bu yıl satışlarımızın yüzde 12’si yalnızca ABD’den geldi.
"Bugün şehirde yürürseniz ürünlerimizin birçoğunu görmeye başlarsınız, oysa üç yıl önce bir mağazamız bile yoktu. Şimdi şehirde dört mağazamız var ve Como ili genelinde ürünlerimizi dağıtan 485 satış noktamız bulunuyor.
"85.000 kişilik bir nüfusa, artı her yaz gelen 4,8 milyon turiste hizmet veriyoruz. Hedefimiz uluslararası alanda büyümek ve bu mevsimlik 4,8 milyon ziyaretçiyi 48 milyona, 400 milyona ya da ulaşabileceğimiz gerçekçi sayı her neyse ona dönüştürmek. Bunu başarırsak olağanüstü olur çünkü sadece sekiz yılda kârlılığa ulaşmak inanılmaz derecede hızlı."
Doğru yönde ilerliyor
Ancak Como'nun henüz o noktaya gelmediği açık. Fabregas'ın bir teknik direktör olarak tüm niteliklerine rağmen, ki belli ki bunlardan çok var, kulüp rekabetçi bir kadro kurmak için anlaşılır şekilde hâlâ transfer piyasasına oldukça bağımlı. Yenilenen altyapının kendi yetiştirdiği yetenekleri üretmeye başlaması biraz zaman alacak; bu da Como'nun neden henüz oyuncu satışlarından çok fazla para kazanamadığını açıklıyor.
Bu nedenle kulüp, arzu edilen 1 milyar € değerlemeye ulaşmaktan hâlâ bir hayli uzak. Bu rakam, Football Benchmark'e göre, Inter'in (2,1 milyar €), Juventus'un (1,84 milyar €) ve Milan'ın (1,8 milyar €) arkasında, ancak Napoli'nin (967 milyon €) önünde, Como'yu Serie A kulüpleri arasında dördüncü sıraya yerleştirirdi.
Di Cianni, "Kulüp sahipleri elbette her zaman yüksek hedefler koyar; bu onların kendi varlığı ve kulübün değerinin artması hakkında olumlu konuşmak da çıkarlarına," diyor. "Ama Como, 24-25 sezonunda yaklaşık 50 milyon € gelir elde etti, yani İtalya'nın en çok kazanan kulüplerinin bile epey gerisindeler.
"Elbette bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar ve bu, ne kadar ileri gittiklerine bağlı olsa da, benim tahminim sadece katılımdan 30 ila 40 milyon € arasında gelir elde edecekleri yönünde. Dolayısıyla bu sezon gelirlerini belki 100 milyon € seviyesine yaklaştırabilirler.
"Buna rağmen 1 milyar €'luk bir değerleme iddialı bir hedef, çünkü sporda hiçbir garanti yok ve sportif sonuçlar açısından ne kadar istikrarlı olacakları henüz belli değil. Como, Serie A'da istikrarlı bir takım hâline gelip düzenli olarak ilk dört için yarışacak mı? Artık her yıl Avrupa kupalarına katılacak mı? Kötü bir sezon geçirip Serie B'ye geri düşerlerse ne olacak? Bir kulübün değerini sportif açıdan etkileyen sorular bunlar.
"Ancak varlık açısından bakıldığında, yenilenen stadyum ve gelirleri artırmak için yaptıkları tüm faaliyetler doğru yönde ilerliyor; kulübün ve kadronun değerini artırmaya doğru gidiyor.
"Bence oyuncu alım satımı, özellikle UEFA lisans gereklilikleri açısından çok önemli olan mali dengeyi sağlamak adına, bundan sonra stratejilerinin daha büyük bir parçası hâline gelecek. Bugün itibarıyla Como oyuncularının toplam piyasa değerinin 584,2 milyon € olduğuna bakın; bu rakam geçen eylüldeki 288 milyon €'dan yükseldi. Bu artış, birçok oyuncunun ciddi şekilde yeniden değerlenmesinin yanı sıra Moise Kean ve Trevoh Chalobah gibi yaz transferlerinin eklenmesi sayesinde gerçekleşti. Yani Sinigaglia'da tanık olduğumuz yükseliş seviyesi bu.
"Açıkçası 1 milyar € hedefi kısa vadeli bir amaç değil ama orta ve uzun vadede, eğer her şey iyi gitmeye devam ederse, devredeki sinerjiler ve konumun prestiji düşünüldüğünde bunun mümkün olduğunu, bir noktada başarılabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum."
Özetle, futbol manzara kadar güzel kalırsa, Como'nun ilk Şampiyonlar Ligi macerası son olmayacak.