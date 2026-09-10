Como'nun Twitter profilindeki slogan şöyle: "En güzel lokasyonda en güzel futbol." Bu iddialı bir söylem ama abartı sayılmaz.

Özellikle İtalya bağlamında bakıldığında, şu anda Serie A'da izlemesi bundan daha keyifli bir takım yok. Daha geçen pazar, Dünya Kupası şampiyonu Daniele De Rossi, neredeyse bir yıl önce Genoa'nın başına geçtiğinden beri bundan daha güçlü bir takımla karşılaşmadığını itiraf etti.

Bir de konum var. Como'nun Sinigaglia Stadı ne büyük ne de modern. 13 bin kişilik stat neredeyse 100 yıllık ve, acımasızca dürüst olmak gerekirse, son dönemdeki tüm yenilemelere rağmen bu hâlâ belli oluyor. Ancak stadın kendisi çok etkileyici olmasa da çevresi muhteşem.

Sinigaglia, sadece İtalya'nın değil, tüm dünyanın en popüler ve en prestijli turistik destinasyonlarından biri olan nefes kesici Como Gölü'nün kıyısında yer alıyor. Como, perşembe gecesi RB Leipzig'e karşı merakla beklenen Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına da işte bu muhteşem ortamda çıkacak.

Doğal olarak biletler kapış kapış gidiyor; öyle ki başkan Mirwan Suwarso ve yönetim ekibinin diğer üyeleri, kulübün en yaşlı 40'tan fazla taraftarının maça gelebilmesi için kendi koltuklarından vazgeçti. Bu hoş bir jest ama aynı zamanda, Djarum Group'un 2019'da Como'yu satın almasından bu yana neredeyse hiç hata yapmayan yönetim kurulundan bir halkla ilişkiler ustalığı dersi daha.

O dönemde Como'nun değeri 1 milyon €'nun altındaydı, ancak Suwarso şimdi bu rakamın 1 milyar €'yu aşabileceğini söylüyor. Peki bunu nasıl yaptılar? Böylesine küçük bir kulüp, bu kadar kısa sürede İtalyan futbolunun üçüncü kademesinden Avrupa elitleriyle boy ölçüşen bir seviyeye nasıl geldi? Ve futbol merdiveninde daha ne kadar yükseğe tırmanabilir?...