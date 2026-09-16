Ukrayna'daki savaşın Rusya'nın Şubat 2022'de başlattığı tam kapsamlı işgalle başladığı yaygın bir kanaat, ancak Shakhtar Donetsk için bu çatışma artık 12 uzun yıldır sürüyor.

Kendi şehirleri Donetsk, savaşın kökenlerinin merkez üssündeydi. Kulüp, Rusya'nın tartışmalı Kırım bölgesini işgal edip ilhak etmesinin ve ardından 2014'te Shakhtar'ın Donbas bölgesinde şiddeti körüklemesinin ardından yerinden edildi; o tarihten bu yana sürgünde, başkent Kyiv ile Ukrayna'nın batısındaki Lviv kenti arasında varlığını sürdürüyor.

Bunun, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kanlı çatışma olduğu bildiriliyor; 2022'nin başından beri yüz binlerce kişinin öldüğü, çok daha fazlasının da yaralandığı tahmin ediliyor ve Shakhtar kendisini ön saflarda buldu.

Kulübün lakabının 'Madenciler' olması oldukça yerinde; kendilerine özgü parlak turuncu formaları ve 2009'daki Avrupa Ligi zaferinin yanı sıra Shakhtar, muhtemelen en çok transfer piyasasında bilinmeyen Brezilyalı yetenekleri keşfetme, onları geliştirme ve ciddi bir kârla satma konusundaki eşsiz becerisiyle tanınıyor; Donetsk de bu süreçte beklenmedik bir sığınak hâline geldi. Premier League'in sevilen isimleri Willian ve Fernandinho'nun yanı sıra kulüp tarihinin en golcü oyuncusu Luiz Adriano da Brezilya'dan yaptıkları en başarılı transferler arasında yer alıyor.

Rusya ile savaşın, Shakhtar'ın ün salmış transfer stratejisini sekteye uğrattığını düşünebilirsiniz, ancak bu büyük bir yanılgı olur. Tüm olumsuzluklara rağmen kulübün kadrosunda şu anda rekor sayıda Brezilyalı oyuncu bulunuyor; yaz aylarında, tarihindeki Güney Amerika ülkesinden 50. transferi karşılayarak önemli bir kilometre taşına ulaştı.

"Savaş bizim için bir mazeret değil" diyor Shakhtar'ın 22 yıllık CEO'su Sergei Palkin, GOAL'e iddialı bir şekilde. "Bizi uyum sağlamaya, oldukça hızlı kararlar almaya ve derinlemesine analiz yapmaya itiyor.

"Brezilyalı oyuncular kimliğimizin bir parçası ve herkes Shakhtar'ı Brezilyalı oyuncular sayesinde tanıyor. Bu nedenle durma pozisyonunda değiliz. Biz sadece gelişme, gelişme ve gelişme pozisyonundayız."