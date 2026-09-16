Cephede futbol: Brezilyalı yetenekler, Ukrayna'nın Rusya ile yaşadığı acımasız savaşa rağmen neden Shakhtar Donetsk'e akın etmeyi sürdürüyor?
Ukrayna'daki savaşın Rusya'nın Şubat 2022'de başlattığı tam kapsamlı işgalle başladığı yaygın bir kanaat, ancak Shakhtar Donetsk için bu çatışma artık 12 uzun yıldır sürüyor.
Kendi şehirleri Donetsk, savaşın kökenlerinin merkez üssündeydi. Kulüp, Rusya'nın tartışmalı Kırım bölgesini işgal edip ilhak etmesinin ve ardından 2014'te Shakhtar'ın Donbas bölgesinde şiddeti körüklemesinin ardından yerinden edildi; o tarihten bu yana sürgünde, başkent Kyiv ile Ukrayna'nın batısındaki Lviv kenti arasında varlığını sürdürüyor.
Bunun, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kanlı çatışma olduğu bildiriliyor; 2022'nin başından beri yüz binlerce kişinin öldüğü, çok daha fazlasının da yaralandığı tahmin ediliyor ve Shakhtar kendisini ön saflarda buldu.
Kulübün lakabının 'Madenciler' olması oldukça yerinde; kendilerine özgü parlak turuncu formaları ve 2009'daki Avrupa Ligi zaferinin yanı sıra Shakhtar, muhtemelen en çok transfer piyasasında bilinmeyen Brezilyalı yetenekleri keşfetme, onları geliştirme ve ciddi bir kârla satma konusundaki eşsiz becerisiyle tanınıyor; Donetsk de bu süreçte beklenmedik bir sığınak hâline geldi. Premier League'in sevilen isimleri Willian ve Fernandinho'nun yanı sıra kulüp tarihinin en golcü oyuncusu Luiz Adriano da Brezilya'dan yaptıkları en başarılı transferler arasında yer alıyor.
Rusya ile savaşın, Shakhtar'ın ün salmış transfer stratejisini sekteye uğrattığını düşünebilirsiniz, ancak bu büyük bir yanılgı olur. Tüm olumsuzluklara rağmen kulübün kadrosunda şu anda rekor sayıda Brezilyalı oyuncu bulunuyor; yaz aylarında, tarihindeki Güney Amerika ülkesinden 50. transferi karşılayarak önemli bir kilometre taşına ulaştı.
"Savaş bizim için bir mazeret değil" diyor Shakhtar'ın 22 yıllık CEO'su Sergei Palkin, GOAL'e iddialı bir şekilde. "Bizi uyum sağlamaya, oldukça hızlı kararlar almaya ve derinlemesine analiz yapmaya itiyor.
"Brezilyalı oyuncular kimliğimizin bir parçası ve herkes Shakhtar'ı Brezilyalı oyuncular sayesinde tanıyor. Bu nedenle durma pozisyonunda değiliz. Biz sadece gelişme, gelişme ve gelişme pozisyonundayız."
Ön safta
Shakhtar ve Donetsk kenti, Ukrayna'daki çatışmanın en ön hattında, Rusya'nın işgalinin başladığı son dört buçuk yıldan çok daha uzun süredir yer alıyor; Donbas bölgesi ise on yıldan fazla süre önce iki ülkeyi savaşa götüren yola sokan ilk gerilim noktalarının merkezindeydi.
Şiddet olayları aslında 2014'ün başlarında burada patlak verdi; o dönemde Ukrayna'daki Rusya yanlısı huzursuzluk ortamında hükümet karşıtı paramiliter gruplar kontrolü ele geçirdi. Düzen sonunda Ukrayna tarafından yeniden sağlandı, ancak Donetsk daha sonra Rusya'nın 2022'deki tam kapsamlı işgalinin ardından yasa dışı şekilde ilhak edildi ve hâlâ Rus işgali altında bulunuyor.
Dikkat çekici şekilde, Shakhtar son olarak Mayıs 2014'te son teknolojiye sahip Donbas Arena'da bir iç saha maçına çıktı; stadyum ise aynı yılın ilerleyen dönemlerinde iki kez bombardımanda zarar gördü. Kulübün Kirsha antrenman üssü de vuruldu ve oyuncuların en üst kattaki boş yaşam alanları bombardımanda yıkıldı.
Kulüp o tarihten bu yana sürgünde; başkent Kiev'de antrenman yapıyor ve Ukrayna'nın batısında, Donetsk'e 965,6 kilometre uzaklıktaki Lviv'de iç saha maçlarını oynuyor. Bu arada, Avrupa'daki "iç saha" maçlarını da sınırın ötesinde, komşu Polonya'da ve Almanya'da oynamak zorunda kaldı.
Yirmi yıllık bağ
Shakhtar'ın bugün artık çok iyi bilinen Brezilya bağlantısını ilk kez kurmasının üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçti. Bunun mimarı, Güney Amerika ülkesinin göz kamaştırıcı ve dinamik futbol tarzına hayran olan kulüp sahibi, başkanı ve milyarder oligark Rinat Akhmetov'du.
2002'de gelen ilk isim genç forvet Brandao oldu, ancak işlerin gerçekten ivme kazanması, Mircea Lucescu'nun kupa dolu 12 yıllık teknik direktörlük döneminin 2004'te başlamasıyla oldu. Lucescu'ya, en iyi genç Brezilyalı yetenekleri keşfedip düşük bonservislerle takıma kazandırma görevi verilmişti. Elano ve Jadson gibi isimler de o sezon geldi; ilki daha sonra Manchester City'ye transfer oldu, ikincisi ise Donetsk'te başarılı yedi yıl geçirdi.
"Başkan ve ben, her Shakhtar maçını bir şova dönüştürmenin hayalini kuruyorduk" diyen Lucescu, 2026'nın başlarında 80 yaşında hayatını kaybetmişti, birkaç yıl önce verdiği bir röportajda şöyle konuşmuştu: "Taraftar çekmek istiyorduk. Brezilyalıları transfer etme fikri de o zaman doğdu. Başka bir şey isteseydik Arjantinlileri ve Uruguaylıları alırdık. Şovu sadece Brezilyalılar yapar."
Sonraki yıllarda Shakhtar, Brezilya'dan Fernandinho (40 milyon euroya City'ye satıldı), Luiz Adriano, Taison ve Willian (35 milyon euroya Anzhi Makhachkala'ya satıldı) dahil en verimli ve en kârlı transferlerinden bazılarını yaptı. İlk ve son isim daha sonra Premier League'in sevilen oyuncuları haline geldi. Adriano, toplam 128 golle Madenciler'in en golcü oyuncusu olurken, Taison da 299 maçla kulüp tarihinin en çok forma giyen ismi konumunda.
Peki bu kadar çok genç Brezilyalıyı evlerinden 10.000 kilometreden fazla uzağa, gezegenin tam karşı tarafına, iklimi tamamen farklı bir ülkeye ve nispeten daha zayıf bir ligde mücadele eden bir kulübe gitmeye iten neydi?
Ukrayna futbolu uzmanı ve @ZoryaLondonsk X hesabının arkasındaki isim Andrew Todos, GOAL'e şu ifadeleri kullandı: "Başkan, Shakhtar'ı ve Donetsk şehrini küresel futbol haritasına koymak istiyordu. Sonuç olarak, ilk başta bu Brezilyalıların [taşınmaya] ikna edilmesiyle birlikte Donetsk'te adeta küçük bir Brezilya topluluğu oluşmaya başladı.
"Orası oldukça kasvetliydi. Çok endüstriyel bir şehir. Ortalama bir insan muhtemelen orada yaşamak istemezdi ama antrenman tesislerinde bu Brezilyalıların çok büyük bir grubu vardı. Çevirmenleri vardı. Eminim bazı yerel isimlerin de onlara yardımcı olan birkaç işi vardı. Sonuç olarak, Shakhtar'ın yeni ve yükselen bu oyuncuları çekmeye devam edebilmesinin yolu da buydu."
Muhteşem yarım yüzyıl
Oldukça inanılmaz bir şekilde, Ukrayna'da savaşın patlak vermesi ve zorunlu sürgünlerinin yol açtığı sarsıntı, Shakhtar'ın Brezilyalı yetenekleri cezbetmesini engellemedi ve kulüp bu yazın başlarında çok önemli bir kilometre taşına ulaştı.
Flamengo'dan Ryan Roberto, temmuz ayında 9 milyon avroluk transferini tamamladığında dikkat çekici biçimde Shakhtar tarihine imza atan 50. Brezilyalı oyuncu oldu; bu da, biraz da akıl almaz şekilde, 2002'de başlayan samba futbolu odaklı oyuncu alım hamlesinden bu yana yılda ikiden fazlasına denk geliyor. Yüksek potansiyeliyle değerlendirilen bir diğer kanat oyuncusu Bruninho da 18 yaşına girmesinin ardından Athletico Paranaense'den 11 milyon avro (£9m/$12m) gibi oldukça yüksek bir bedelle katıldı.
Bu durum, Donetsk şehrinin ve 2014'ten bu yana yerinden edilmiş durumdaki bu futbol kulübünün, evinden 10.000 km uzakta bir Brezilya yerleşimine gerçekten dönüştüğünü gösteriyor.
Kararını açıklayan Roberto şöyle dedi: "Bence Shakhtar'ı seçmemi sağlayan şeylerden biri, burada ne kadar çok Brezilyalı olduğuydu. Bu kadar çok Brezilyalıya sahip olmaları ve daha önce de çok sayıda Brezilyalılarının olması. İyi karşılamayı bilen bir kulüp ve buraya gelmeden önce duyduğum şey de buydu. Brezilyalıları karşılamaya hazır bir kulüp, onlarla nasıl ilgileneceğini biliyor."
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından, birçok yabancı oyuncu FIFA'nın yeni getirilen bir kuralını kullanarak Shakhtar ile sözleşmelerini askıya aldı ve sonrasında bağlarını kopardı. Buna yıldız kanat oyuncusu Tete de dahildi. Bu da takımın 2022-23'te ağırlıklı olarak Ukraynalı bir kadroyla mücadele etmesine yol açtı ve lig şampiyonluğunu yine kazanırken Mykhailo Mudryk gibi isimlere parlayabilecekleri bir platform sundu.
Ancak 2023 yazında kulüp, Brezilya kulüpleriyle meşhur ticaretini yeniden başlatabilecek bir konumdaydı. Todos, "Shakhtar ligi kazandı ve özünde, bunu yapmanın yeterince güvenli olduğuna onları ikna edebildikleri için birkaç Brezilyalı daha getirmeye başladılar" diye açıklıyor. "Okuduğum farklı kaynaklara göre, insanları bir savaş bölgesine gelmeye ikna edebilmek için bunu cazip kılacak iyi maaşlar da ödemeniz gerekiyor.
"O topluluk yeniden inşa ediliyordu. Shakhtar şimdi Ukrayna'nın batısında, Polonya sınırının hemen yakınındaki Lviv'de bulunuyor. Yani muhtemelen sınıra arabayla yaklaşık bir saat, bir buçuk saatlik mesafe var ve sınırı geçip Polonya'dan uçağınıza binerek evinize, Avrupa'ya ya da gitmek istediğiniz her yere uçuyorsunuz. Shakhtar bu topluluğu yeniden kurmayı başardı, bunu sadece adım adım inşa ediyorlardı."
Nitekim kulübün Brezilya ile ünlü bağı giderek daha da güçleniyor; yazının kaleme alındığı sırada, Ukrayna'daki savaşın görünürde bir sonu olmamasına rağmen kadrosunda 14 Brezilyalı ile kulüp tarihinin en yüksek sayısına ulaşmış durumda.
'Biz rahatlık satmıyoruz'
Palkin ise, Rusya ile yaşanan acı çatışmaya rağmen Shakhtar'ın Brezilya'dan oyuncu transfer etmeyi sürdürmesinde, Avrupa futbolunun en üst seviyelerine giden yolu hızlandırma fırsatının belirleyici olmaya devam ettiğine inanıyor. Söylemeye gerek yok, sunulan maaşlar da bu umut vadeden oyuncuların kendi ülkelerinde kazanacaklarından çok daha iyi.
"Savaşımız 2014'te, memleketimiz Donetsk'ten ayrıldığımızda başladı" diyor CEO, GOAL'a. "Ondan önce her şey çok daha kolaydı çünkü oyuncular geldiğinde güzel stadyumumuzu, o dönemde Avrupa'nın en iyilerinden biri olan stadımızı ve antrenman tesisimizi görüyordu.
"Cazibe açısından, yani kulüp altyapısı bakımından, 2014'ten önce çok ama çok daha güçlü bir konumdaydık. 2014'ten sonra şehrimizden ayrıldıktan sonra ve 2022'nin ardından [Rusya'nın tam kapsamlı işgali], biliyorsunuz, [Brezilya'dan yetenekleri] çekmek çok ama çok daha zor hale geldi.
"Herkes biliyor ki biz konfor satmıyoruz, çünkü ülkede savaş varken konforun olması imkânsız. Ama onlara sattığımız şey, diyelim ki, kariyer fabrikaları, kariyer gelişimleri; çünkü hepsi Shakhtar'a gelirlerse Avrupa'nın ilk beş ligine gitmenin en kısa yolunun bu olduğunu anlıyor.
"Şu anda Brezilya pazarında iyi bilinen bir kulübüz. Yetenekli Brezilyalı oyuncular bize güveniyor, çalışma sistemimize güveniyor, onlara ne kadar hızlı uyum sağladığımıza ve onlarla nasıl çalıştığımıza güveniyor. Çünkü yetenekli bir oyuncu bulmak başka şey, onu geliştirmek başka şey.
"Asıl mesaj şu: Biz konfor satmıyoruz, onların geleceğini satıyoruz ve bu yüzden bize geliyorlar, bize güveniyorlar. Bizi seçerlerse Brezilyalı oyuncularla nasıl çalışacağımızı, onları nasıl geliştireceğimizi ve nasıl vitrine çıkaracağımızı bildiğimizi anlıyorlar."
“Harika bir başlangıç noktası”
Yıllar içinde Shakhtar'a katılan 50 Brezilyalı oyuncu ve şu anda kulübün kadrosunda bulunan 14 isim arasında forvet Pedrinho da yer alıyor. Bir anlamda tecrübeli bir ağabey konumundaki 28 yaşındaki oyuncu, savaştan önce 2021'de Benfica'dan Madenciler'e katıldı, ancak iki yıllığına Atletico Mineiro'ya kiralanıp ülkesine dönmüş olsa da hâlâ kulüple bağını sürdürüyor.
"Kulüpte bu kadar çok Brezilyalı olduğunu görünce buraya gelmeye daha da fazla ilgi duyuyorsunuz diye düşünüyorum" diyen kanat oyuncusu, GOAL'a konuştu."Ben geldiğimde Shakhtar hakkında araştırma yaptım ve burada ne kadar çok Brezilyalı oyuncu olduğunu gördüm. Bu yüzden uyum sürecimin çok daha kolay ve çok daha hızlı olacağını biliyordum. Bence bu çok önemli bir faktör.
"Burada mümkün olduğunca çok Brezilyalı olmasından mutluyuz çünkü bu günlük hayatı kolaylaştırıyor. Yeni Brezilyalı oyuncular geldiğinde de onlara elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz.
"Ben geldiğimde beni en çok mutlu eden şeylerden biri insanlarla bağ kurmanın ne kadar kolay olduğuydu. Avrupa futboluna geçişin zor olabileceğini biliyoruz. Uyum sağlamanız, farklı bir ortamda iletişim kurmanız, soğukla ve saat farkıyla baş etmeniz gerekiyor. Bu yüzden etrafta çok sayıda Brezilyalı olması her şeyi çok daha kolay hale getiriyor.
"Bu bana harika bir başlangıç noktası sağladı; özellikle de Ukrayna'ya ilk geldiğimde. Çünkü burada zaten genç milli takımlardan ve önceki kulüplerden tanıdığım arkadaşlarım vardı. Bu da buraya yerleşip gelişim göstermem sürecinde bana çok yardımcı oldu."
Kulüpteki Ukraynalı oyuncular ve personel de Brezilyalı takım arkadaşlarının kendilerini mümkün olduğunca hoş karşılanmış hissetmeleri için ellerinden geleni yapıyor. Pedrinho, "Bize büyük saygı gösteriyorlar, biz de onlara saygı duyuyoruz çünkü istesek de istemesek de onların ülkesindeyiz" dedi. "Ama onlar harika insanlar ve kendimizi rahat hissetmemizi sağlıyorlar.
"Örneğin soyunma odasında kendi müziğimizi açmamıza izin veriyorlar. Zor durumlardan geçtiğimizde de bize tam destek veriyorlar. Eğer böyle olmasaydı, bence uyum sağlamak çok daha zor olurdu. Ama bu kadar misafirperver olmaları günlük hayatı çok daha kolay hale getiriyor. İzin günlerimizde herkes bir araya geliyor. Bu da hem saha içinde hem saha dışında takım bağlarının güçlenmesine çok yardımcı oluyor."
Psikolojik yük
Ancak savaş bölgesinde yaşam, kaçınılmaz olarak, Shakhtar kadrosu ve Brezilyalı oyuncu grubu için her zaman güllük gülistanlık olmuyor; durum özellikle gruptaki genç oyuncular için daha da zor. Cephe hattından yüzlerce mil uzaktaki Lviv'de hava saldırısı sirenlerinin kulak tırmalayan sesi, süren çatışmanın düzenli bir hatırlatıcısı.
Pedrinho, GOAL 'e, birkaç hafta önce gecenin bir yarısında alarm verilmesinin ardından kendisi ve ailesinin evlerinin altındaki otoparka sığınmak zorunda kaldığını söyledi.
Forvet oyuncusu, "En büyük zorluk zihinsel olarak güçlü kalmak" dedi. "Buraya geldiğinizde, içine girdiğiniz durumu zaten biliyorsunuz ama ilk başta bu yine de sizi zihinsel olarak etkiliyor. Bu yüzden genç oyuncuları desteklemeye çalışıyoruz. Onlara bunun geçeceğini söylüyoruz ve en kısa sürede bitmesi için dua ediyoruz.
"Ama bence futbolcular burada yaşayan insanlara biraz da olsa neşe getiriyor. Bir maç izlemek, stadyuma gitmek ve farklı bir şey görmek, tüm bunlar yaşanırken insanların keyif almasına ve kısa bir rahatlama anı yaşamasına yardımcı olabilir.
"Ama kolay değil. Birçok oyuncu ailesinden çok uzakta ve sirenler, sığınaklara gitmek zorunda kalmak gibi zor durumlar yaşıyor; ardından ertesi gün uyanıp hayatlarını mümkün olduğunca normal şekilde sürdürmeye geri dönüyor."
Palkin, kulübün yeni normalinin oyuncu kadrosunu olumsuz etkilememesi için elinden geleni yaptığını söylüyor. "Oyuncularımızın hayatını çok daha kolay hâle getirmeye çalışıyoruz" diyor. "Bazı oyuncular otelde yaşıyor ve daireleri yok çünkü aileleri yurt dışında yaşıyor. Aileleri bazen Ukrayna'ya gelmekten korkuyor.
"Sadece otelde kaldığınız, otelin karşısındaki antrenman sahasına gittiğiniz, antrenman yapıp tekrar otele döndüğünüz böyle bir hayatı hayal edebiliyor musunuz? Yani bu normal bir hayat gibi değil. Bazen oyuncularımız ailelerini iki ay, üç ay göremedi."
Lojistik kâbus
Kulübün 12 yıldır süren yerinden edilmişliği nedeniyle yapılan seyahatler de oyuncular için inanılmaz derecede yıpratıcı.
Pedrinho, "Özellikle lojistik söz konusu olduğunda çok şey değişti" diyor. "Eskiden tüm ailemle birlikte Kyiv'de yaşıyordum ve iç saha maçlarımızı her zaman orada oynuyorduk. Kyiv'de kendimize ait bir stadyumumuz vardı; Şampiyonlar Ligi maçlarımızı da oynadığımız üst düzey bir stadyumdu bu. Bu artık mümkün değil.
"Artık her zaman deplasmanda oynuyoruz ve kalıcı bir iç saha stadımız yok. Bu çok büyük bir bedel ödetiyor çünkü saatlerce yolculuk yaptıktan sonra maçlara çoğu zaman daha yorgun şekilde çıkıyoruz. Başlarda konaklama konusunda da gerçekten kalıcı bir yerimiz hiç olmadı. Bir ay Kyiv'de, sonra bir ay Lviv'de kalıyorduk. Bugünlerde kulüp bizi Lviv'de tutmaya çalışıyor, bu da bizim için daha iyi."
Pedrinho şu anda, kısmen artan seyahatlere bağladığı kas problemi nedeniyle forma giyemiyor. "Evde olup sonra bir maça gitmek başka bir şey" diyor. "Sırf bir maç oynamak için otobüste 10 ya da 12 saat geçirmek, ardından geri dönmek ve birkaç gün sonra Ukrayna liginde tekrar oynamak zorunda kalmak ise bambaşka bir şey.
"Bu risk her zaman var ve er ya da geç tüm o uzun yolculuklar yüzünden bir sakatlık yaşayabilirsiniz. Ama bu, sahaya çıktığımızda her zaman elimizden gelenin en iyisini vermeye çalıştığımız gerçeğini değiştirmiyor.
"Ama kolay değil. Birçok oyuncu ailesinden uzakta ve (hava saldırısı) sirenleriyle, sığınaklara gitmek zorunda kalarak zor durumlar yaşıyor; sonra da ertesi gün uyanıp hayatlarını olabildiğince normal şekilde sürdürmeye geri dönüyor."
Kalıcı iş modeli
Brezilya'dan yapılan transferlerde yarım asra ulaşmak kesinlikle kutlamaya değer ve bu bağ, kulüp için bir gurur nişanı. Ancak özünde bu, sadece Shakhtar'ın mevcut sıkıntısına uyarlanmış çok başarılı bir iş modeli.
"Savaş bizim için bir mazeret değil" diye ısrar ediyor Palkin. "Savaş, hatta bizi uyum sağlamaya, oldukça hızlı kararlar almaya ve derinlemesine analiz yapmaya itiyor. Örneğin Brezilya'daki scoutlarımızın sayısını artırdık ve Brezilyalı oyuncuları satın almadan önce oldukça sofistike bir analiz sistemi kurmaya çalışıyoruz.
"Bu nedenle gelişiyoruz çünkü bu tür bir yönelimin bize sadece sportif sonuçlar değil, finansal sonuçlar da getirdiğini anlıyoruz."
Nitekim kulüp, savaşın 2022'nin başlarında başlamasından bu yana transfer piyasasında iyi iş yapmayı sürdürdü. Todos, "Belli ki ellerinde Mudryk vardı, ondan iyi bir bonservis bedeli aldılar [Chelsea'den 89 milyon £]" diye açıklıyor. "Ardından Kevin'i Fulham'a neredeyse 40 milyon €'ya sattılar. Yani paralarını orada geri kazandılar ve o da [ilk etapta] o kadar ucuz değildi.
"Sonra da birkaç oyuncu daha getirdiler. Marlon Gomes, Alisson geçen yıl geldi ve birkaç isim daha katıldı, o topluluk da yeniden inşa ediliyordu."
Kanat oyuncusu Kevin, Shakhtar'ın son yıllarda stratejisini nasıl ince ayar yaptığının bir örneği; kulüp, oyuncuları elinde tutup daha uzun bir dönemde geliştirmek yerine, fiilen kısa süre içinde "alıp satma" modeline yöneldi. Kevin, Ocak 2024'te Palmeiras'tan 15 milyon € karşılığında transfer edildi ve sadece 19 ay sonra bunun iki katından daha yüksek bir bedelle Fulham'a satıldı.
Palkin, "Kevin satılmadan önce bizde neredeyse sadece bir buçuk yıl kaldı" diye açıklıyor. "Savaş nedeniyle oyuncu geliştirme yöntemlerimizi de değiştirdik. Çünkü örneğin 2014'ten önce, 2022'den önce kulübümüze gelen Brezilyalı oyuncuların uyum sağlaması için iki yılı vardı.
"Ama artık böyle bir zamanımız yok. Bir oyuncu alıyoruz ve doğrudan oynuyor. Uyum için bu süreyi neredeyse, bilmiyorum, sıfıra indiriyoruz."
David Neres de görece bir başka başarı hikâyesiydi; kanat oyuncusu, savaş patlak vermeden hemen önce Ocak 2022'de Ajax'tan 12 milyon €'luk bir anlaşmayla geldikten sonra Shakhtar formasıyla tek bir maça bile çıkmadı, ancak Ukrayna devi yine de onu sadece altı ay sonra Benfica'ya katıldığında 3 milyon € kârla satmayı başardı.
Todos, "Savaşla ilgili, hava saldırısı alarmlarıyla, füzelerle ve bütün bu tür şeylerle konuştuğumuz zorluklara rağmen, son 20 yılda her zaman neyle tanındılarsa ona geri döndüler ve bunun kanıtlanmış bir iş modeli olduğunu biliyorlar" diyor.
Değişen piyasa
Ancak Shakhtar 2000'lerin başında bu alanda öncü olsa da, taklit iş modelleri artık Avrupa'nın dört bir yanında ortaya çıkıyor; orta ölçekli kulüplerden elit kulüplere kadar hemen herkes, gezegenin her köşesinde bir sonraki potansiyel 100 milyon avroluk oyuncuyu keşfetmenin peşinde gibi görünüyor. Bu da Ukrayna devleri için önemli bir meydan okuma yaratıyor.
Savaşın gölgesinde ve süregelen yer değiştirme durumları nedeniyle Shakhtar, Premier League ve ötesindeki takımların mali gücüyle rekabet etmekte zorlanıyor. Chelsea'nin harika çocuğu Estevao Willian bunun en somut örneği; Stamford Bridge'in yolunu tutmadan önce Madenciler'in önemli hedeflerinden biriydi.
"Chelsea, Brezilya'da piyasayı değiştirdi," diyen Shakhtar'ın sportif direktörü ve kulüp efsanesi Darijo Srna, kısa süre önce ESPN'e konuştu. "Sadece Brezilya'da değil, Arjantin ve Ekvador'da da 16 ya da 17 yaşındaki oyuncuları alıyorlar. Manchester City de bakıyor. Bizim için artık eskisinden daha zor ama Brezilya'da hâlâ çok fazla yetenek var. Örneğin Estevao bizim listemizdeydi ama Chelsea ile mücadele etmek zor."
Shakhtar, daha bu yaz da uzun süre peşinden koştuğu bir başka genç Brezilyalıyı kaçırdı: gözde 18 yaşındaki Gabriel Mec. "Gremio'dan Gabriel Mec için neredeyse üç ay pazarlık yaptık," diyen Palkin, GOAL'a konuştu. "Sonunda Porto'ya gitti çünkü şartlar aynıyken oyuncular savaş olmayan bir ülkede kalmayı tercih ediyor ve biz bunu anlıyoruz."
Artan rekabet ve Shakhtar'ın açıkça yıpratıcı koşulları, kulübün hedeflerinde ince ayar yapmasına yol açtı; bu nedenle odaklarını, Avrupa'nın elit kulüplerinin belki de henüz risk almaya hazır olmadığı Bruninho gibi daha da genç oyunculara çevirdiler.
"Şu anda Brezilya pazarında rekabet etmek oldukça zor çünkü artık Avrupa'nın en büyük kulüpleri doğrudan Brezilya'ya gidip yetenekli oyuncular için 40, 50 milyon ödüyor. Bu nedenle bizim için faaliyet göstermek oldukça zor," diye itiraf ediyor Palkin.
"Ama uyum sağladık, başkanımız yetenekli oyunculara yatırım yapmaktan korkmuyor. Örneğin Bruninho'yu 17 yaşındayken transfer ettik. Yani yaş açısından daha da aşağı inmeye çalışıyoruz. 17 yaşında olduğu için [başlangıçta] oynayamadı ama 18'ine girdi ve oynamaya başladı."
Kritik hedef
Bu yeni turnuva, cazip bir seçenek olmayı sürdürmek ve iş modelini ayakta tutmak için her sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanma gerekliliğini gerçekten daha da öne çıkardı. Ancak Ukrayna Premier Ligi'nin, çatışmanın doğrudan bir sonucu olarak gerilemesi, UEFA'nın katsayı sıralamasında düşmesine yol açtı ve bu da bir başka engel yarattı.
Neyse ki Shakhtar, Ukrayna ligini zirvede bitirmesi ve Paris Saint-Germain'in 2025-26 edisyonunu kazanıp son şampiyona ayrılan yeri alması nedeniyle Ligue 1 şampiyonuna ayrılan kontenjanın kendisine verilmesi sayesinde 2026-27 sezonunda turnuvanın lig aşamasına doğrudan katılım hakkı elde etti. Aksi halde eleme turunun piyangosundan geçmeleri gerekecekti.
Geçen sezon Madenciler, 2024-25'te ligi ikinci sırada bitirip bir Avrupa Ligi elemesini kaybettikten sonra Konferans Ligi biletiyle yetinmek zorunda kaldı, ancak yine de yarı finale kadar yükseldi ve burada daha sonra kupayı kazanan Crystal Palace'a elendi.
Palkin, Şampiyonlar Ligi'ne katılımın iş modelinin kilit unsurlarından biri olduğu ve Brezilya'dan oyuncu alımını yönlendirdiği konusunda hiçbir yanılsama içinde değil. GOAL'e konuşan Palkin, "Şu anda daha çok turnuvalar ve oyuncu transferleri yoluyla elde ettiğimiz bonuslara odaklanıyoruz" dedi. "Bunlar en büyük iki gelir kaynağından biri."
"Onlar [Brezilyalı yetenekler], Shakhtar'a giderlerse doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklarını anlıyor. Ve benim için Şampiyonlar Ligi dünyadaki bir numaralı turnuva. Bu nedenle herkes orada yer almak istiyor. Herkes orada oynamak istiyor, Brezilyalı oyuncular Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın hayalini kuruyor. Bu yüzden bizi seçiyorlar."
Todos'un bakış açısından, Güney Amerika'dan genç yetenekler transfer etme stratejisi neredeyse döngüsel bir hale geldi. "Shakhtar için öncelik sadece o oyuncuları [geliştirdikleri isimleri] satmak ya da bunun için çalışmak değil, aslında bu oyuncuları Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için almak, çünkü en büyük para kaynağı bu" dedi.
"Ardından, onların Şampiyonlar Ligi'ne kalmasının bir yan ürünü olarak, artık o oyuncuları satabilecekleri bir vitrine sahip oluyorlar ve aynı zamanda scout'lara bu oyuncuların üst düzey bir turnuvada oynayabildiğini kanıtlıyorlar. Bence sadece Ukrayna Premier Ligi performanslarına bakarak oyuncular için yüksek bonservisler istemek artık ne yazık ki pek yeterli olmuyor ve yaklaşık son beş yıldır da olmuyor."
Shakhtar, 2026-27 lig aşamasında ilk maç haftasının ardından şimdiden ilk puanını aldı; Eindhoven'da Hollanda devi PSV ile 1-1 berabere kalarak değerli bir sonuç elde etti.
Londra çağırıyor
Şampiyonlar Ligi yolculuğu, kulübü İngiltere'ye taşıyacak; zira Shakhtar, karşı karşıya olduğu ciddi zorluklar karşısında bir başka ticari fırsattan yararlanmayı ve yeni bir gelir akışı yaratmayı hedefliyor.
Temmuz ayında, kulübün 2026-27'de bu ekiplerin hiçbirinin Avrupa kupalarında yer almaması nedeniyle Şampiyonlar Ligi iç saha maçlarına statlarından birinde ev sahipliği yapma ihtimali üzerine Londra kulüpleri Chelsea, Fulham ve Brentford ile görüşmeler yürüttüğü bildirilmişti.
Daha sonra ağustos ayında, Shakhtar'ın Stamford Bridge'i kullanma konusunda Chelsea ile görüşmelerde ilerleme kaydettiği ortaya çıktı. Chelsea, aralarında iyi bir ilişki bulunan bir kulübe yardımcı olmaya istekliydi, ancak yine de bir ücret söz konusu olacaktı. Anlaşma daha sonra ağustos ayının sonlarına doğru doğrulandı.
Ukrayna kulübü bir açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'ndeki iç saha maçlarımızı Stamford Bridge'de oynamak, Shakhtar için özel bir fırsat" dedi. "Maçlarımıza bu özel statta ev sahipliği yapma fırsatı için Chelsea'ye minnettarız. Stamford Bridge, inanılmaz tarihi ve atmosferiyle dünya futbolunun en ünlü statlarından biri."
Londra'da büyük bir Ukraynalı nüfusu var ve savaşın sonucu olarak bu sayı daha da arttı; çünkü birçok kişi İngiltere'nin başkentine kaçmak zorunda kaldı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Mart 2023 itibarıyla, bir yıl önce uygulamaya konulan Ukraine Visa Schemes programlarından biri kapsamında Birleşik Krallık'a 169.300 kişi geldi. Şehir aynı zamanda canlı bir Brezilyalı topluluğuna da ev sahipliği yapıyor.
Palkin, "Savaşın başlangıcından beri Polonya'da oynadık, Almanya'da oynadık. Şimdi İngiltere'ye taşınma kararı alıyoruz çünkü burası yeni bir pazar" diye açıklıyor. "Dürüst olmak gerekirse, iletişim açısından cazibe, sportif açıdan cazibe, finansal açıdan cazibe bakımından burası dünya futbolunun başkenti.
"Savaşın iş modelimizi nasıl etkilediğini sormuştunuz. Etkisi bu. Kendimizi çok sayıda Ukraynalının yaşadığı şehirlerde ve ülkelerde göstermeye çalışıyoruz çünkü onların maçlarımızı izlemesini istiyoruz.
"Bir de işin finansal yönü var; bize daha fazla gelir getirebilecek ve bilet satışlarını en üst düzeye çıkarabilecek yerler bulmaya çalışıyoruz. Hayatımızın yeni gerçekliğine uyum sağlamaya çalışıyoruz."
Mayıs 2025'te eski Türkiye ve Barcelona orta saha oyuncusu Arda Turan'ın teknik direktör olarak göreve getirilmesi de ticari açıdan büyük fayda sağladı; öyle ki Shakhtar beklenmedik şekilde bir Türk taraftar kitlesi oluşturdu. Bunun son örneği, Bursaspor deplasmanındaki son hazırlık maçında 43 bin kişilik kapalı gişe tribünler oldu.
Hayatta kalmak ve gelişmek
Maçların Birleşik Krallık'ta oynanması kararı, Shakhtar'ın yeni gerçekliğine nasıl uyum sağladığının bir başka göstergesi. Kulüp, kendi ülkesindeki çaresiz durumun ortasında mümkün olan tüm olumlu yanları çıkarmaya çalışıyor.
Sahada ise Turan'ın takımı, sürgünde olmasına rağmen 2025-26 sezonunun sonunda ezeli rakibi Dinamo Kyiv'den yerel şampiyonluğu geri aldı ve daha önce de değindiğimiz gibi bu da, UEFA katsayısıyla birlikte, onlara doğrudan Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselme hakkı sağladı. Avrupa'nın bir numaralı kulüp organizasyonunda oynamayı sürdürmek hayati önem taşıyor.
Todos, GOAL'e, "Son derece pozitif olabilirsiniz ve eminim Shakhtar yönetimindeki bazı isimler de öyledir ama onlar bile bunun (Donetsk'e dönmenin) çok düşük ihtimalli bir senaryo gibi göründüğünü anlıyor" dedi. "Bunun sonucunda da ufuklarını genişletmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Bu yüzden Londra'ya geliyorlar.
"Bu tür senaryolarla başa çıkmaya çalışma biçimlerinde her zaman yenilikçiler ve bence öyle olmak zorundalar çünkü son on yıl büyük ölçüde hayatta kalmakla geçti. Ayrıca zengin bir sahibinin, bir güvence ve sigorta olarak devreye girebilmesi de onlara yardımcı oluyor.
"Ama bunun ötesinde sonuç da alıyorlar. Önümüzdeki yılların neler getireceğini göreceğiz ama bence istikrarlı şekilde yükselmeye, en azından daha fazla büyük oyuncuyu düzenli olarak satmaya, Şampiyonlar Ligi'nde daha düzenli yer almaya ve dünya genelinde daha fazla ortaklık kurmaya çalışacaklar."
Kendi evinde gibi
Tüm olumsuz ihtimallere rağmen, kulübün sürekli gelişen yeni iş stratejisi hâlâ Brezilya'dan gelecek vaat eden yetenekleri cezbetmeye dayanıyor. Kulüp, Avrupa'nın vaat edilmiş topraklarında başarılı bir kariyer için ideal sıçrama tahtası olarak görülen parlak itibarını öne çıkarıyor. Palkin'in gururla söylediği gibi, "Brezilyalı oyuncular Shakhtar'ın kimliğinin bir parçası."
Todos, "Bence hâlâ büyük ölçüde bir basamak" diyor. "Ve bence Shakhtar bunu gizlemiyor. Ukrayna Premier Ligi, futbol seviyesi açısından genel olarak ne kadar zayıflamış olursa olsun, burada yine de adınızı duyurabileceğinizi anlıyorlar. Avrupa kupalarındaki performanslarınızla da ardından Premier League'e, İtalya'ya, İspanya'ya ya da nereye isterseniz oraya transfer yapabilirsiniz."
Shakhtar'ın kendi ülkesinde neden hâlâ bu kadar cazip bir seçenek olduğu sorulduğunda Pedrinho, GOAL'e şunları söyledi: "Savaş olmasaydı, her zaman şaka yaparım, Shakhtar kariyerinize başlamak için dünyanın en iyi kulübü olurdu.
"Burada 18 ya da 19 yaşındaysanız, düzenli oynama ve önemli organizasyonlarda mücadele etme konusunda harika bir fırsatınız oluyor. Bence bu da potansiyelini dünyaya göstermek isteyen birçok genç oyuncuyu cezbediyor. Çoğu zaman bir sonraki adımı atıp daha büyük bir kulübe gidiyorsunuz ama umduğunuz süreleri alamıyorsunuz ve bence Shakhtar size bu fırsatı veriyor.
"Savaş işleri açıkça daha zor hâle getiriyor ama bence oyuncuları hâlâ çeken şey burada bulunan Brezilyalıların sayısı. Eğer yalnızca bir ya da iki Brezilyalı olsaydı, özellikle savaş başladıktan sonra, insanların buraya gelmek istemesi bence çok zor olurdu. Ama bu kadar çok Brezilyalı olduğu için transfer çok daha kolay oluyor."
Ve tüm bunların ortasında Pedrinho, futbolun oyuncular için hâlâ baskın bir mutluluk kaynağı olmaya devam ettiğinde ısrar ediyor: "Değişen onca şeye rağmen baki kalan futbol ve en çok sevdiğimiz şeyi yapmanın verdiği mutluluk."