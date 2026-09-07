Cavan Sullivan, Zavier Gozo ve USMNT'nin yeni nesli: Mauricio Pochettino, gençlere şans vermeden önce ne istiyor
Bu ayın ilerleyen bölümünde ABD Erkek Milli Takımı’ndan davet almayı kamuoyu önünde ya da özel olarak uman tüm gençlere teknik direktör Mauricio Pochettino’nun bir mesajı var: Sizi görüyor.
Cavan Sullivan, Zavier Gozo, Julian Hall, Adri Mehmeti, Mathis Albert, Diego Kochen; Amerikan futbolunda dikkat çeken yükselen yıldızların listesi uzayıp gidiyor. Pochettino da onları izliyor ve büyük ölçüde gördüklerini beğeniyor.
“Her şeyi izliyoruz” diyor. “Her şeyi görüyoruz. Scout ekibimizle ya da bazen bizzat biz, orada oluyoruz.”
Elbette son kararı, bir sonraki adımı atmaya kimin hazır olduğuna dair Pochettino verecek. Belki de her zamankinden daha fazla genç oyuncu şu anda USMNT’nin kapısını çalıyor, ancak zamanlamayı doğru ayarlamak zor. Bir oyuncuya çok fazla sorumluluğu çok erken vermek, onun gelişimini sekteye uğratabilir. Çok uzun süre beklemek ise onu kritik dakikalardan ve genç bir kariyeri başlatabilecek özgüven artışından mahrum bırakabilir.
Peki bu genç oyuncular, uluslararası futbola hazır olduklarını Pochettino’ya nasıl gösterebilir?
İşin aslı, bu biraz karmaşık. Genç yeteneklerle çalışma konusunda Pochettino’dan daha iyi bir geçmişe sahip çok az teknik direktör var ve Arjantinli çalıştırıcı, zirveye çıkanlarda ortak olan birkaç özelliğe işaret ediyor.
Pazartesi günü, “Dikkatli olmamız gerekiyor” dedi. “Çünkü genç olduğunuzda elbette özgüvenli olmanız gerekir. Kendinize güvenmeniz, performans gösterebileceğinize ve iyi işler yapabileceğinize inanmanız gerekir ama mesele şu ki bunun bir sınırı var. Denge en önemli şey ve bizim sorumluluklarımızdan biri de bu çocukları korumak.”
Şunları ekledi: “Özgüveninizi ve yeteneklerinizi gol atmak, her gün performans göstermek, her gün gelişmek ve çok daha iyi olmak için kullanmanız gerekiyor.”
O halde asıl büyük soru, bu ayın ilerleyen bölümünde hangi genç oyuncuların kadroda yer alacağı. Peru, Şili, Meksika ve Kanada ile oynanacak hazırlık maçları ufukta görünüyor ve bunlar Amerikan futbolunun genç yıldızları için çıkış yapma adına son fırsat olmayacak olsa da bu takvim yılının son maçları olacak.
Bu yeni nesille çalışma fırsatı, Pochettino’nun Dünya Kupası’ndan sonra geri dönmeye ikna olmasına yardımcı oldu. Şimdi daha zor kısım geliyor: Kimin hazır olduğuna ve onların sürece nasıl dahil edileceğine karar vermek.
“Genç olmaları ve performans gösterip oynama ihtimallerinin bulunmasıyla birlikte, tüm bu potansiyel iyi oyunculara sahip olduğumuz için çok mutluyuz” dedi.
Gelecek nesille tanışın
Sullivan, yeni neslin vitrin yüzü ve eğer son birkaç hafta bir göstergeyse, bunun da geçerli bir nedeni var.
Henüz 16 yaşında olmasına rağmen son üç maçında üç gol attı. Bunu yetişkin erkeklere karşı yapıyor ve bu nedenle onun sırada ne varsa ona hazır olduğuna inanan çok kişi var.
Tim Howard da buna inananlar arasında gösterilebilir.
Howard, Unfiltered Podcast'te, “Önümüzdeki dört yılda milli takımda oynayacak 115 oyuncu olacak” dedi. “Bu çocuktan daha iyi kim var? Fırsatı hak etmeyen bu çocuktan daha iyi kim var? Her maç oynasın demiyorum ama her maçı oynayabilecek isimler arasında konuşulmalı.”
Şöyle ekledi: “Dışarıdaki tüm karşı çıkanlar için söyleyeyim, bu çocuğa hak etmediği bir şeyi altın tepside verelim demiyorum. Demek istediğim şu: Biz Brezilya, Arjantin, Hollanda, İspanya, İngiltere, Almanya değiliz. Biz bu tür oyuncular yetiştirmiyoruz.”
Sullivan ise kendisinin hazır olduğunu düşünüyor. Her zaman her şeyin kusursuz gitmeyebileceğini kabul ediyor ama oynayabileceğine ve hatta belki de USMNT'ye katkı verebileceğine inanıyor.
Alexi Lalas'ın State of the Union podcast'ine konuşan Sullivan, “O Belçika maçını düşündüğümde, bence o maça sağ tarafta girip fark yaratabilirdim” dedi. “Kendinize inanmanız gerekir. Takımınızın kazanmasına yardım edebileceğinizi düşünmeniz gerekir. Açıkçası bu henüz benim takımım değil ama ben her zaman davet almanın hayalini kuruyor ve bunu umuyorum.”
Gozo da benzer şeyler söylüyor. Sullivan'ın aksine, o dönem Real Salt Lake forması giyen kanat oyuncusu, USMNT'nin ön listesine alınarak Dünya Kupası kadrosuna girme ihtimaline yaklaşmıştı. Ancak Pochettino, Gozo'nun A milli düzeyde henüz forma giymemiş olması nedeniyle onu Dünya Kupası için çağırmanın erken olduğuna karar verdi. Gozo o günden bu yana Crystal Palace'a transfer oldu ve kendi USMNT fırsatını sabırsızlıkla bekliyor.
Gozo, The Late Run'a “Orada olmayı hak ettiğimi gerçekten düşünüyorum. Dürüst olacağım” dedi. “Ama tabii ki bu teknik direktörün seçimi. Belki hazır olduğumu düşünmedi ya da her neyse, ama bu bende bir ateş yaktı; bir sonraki Dünya Kupası'nda yer almak ve neden orada olmam gerektiğini göstermek için.”
Öyleyse Poch bir oyuncunun hazır olduğunu nasıl anlıyor? Bu, vakadan vakaya değişiyor ve her zaman basit olmuyor.
Poch ne arıyor?
Genç oyuncularda her zaman olduğu gibi, iş yükü konusunda endişe var. Ancak özellikle Pochettino endişeli değil. Onun dediğine göre bunlar çocuk. Fiziksel olarak bu dakikaları oynayabilecek durumdalar.
“Teknik direktörlerin zihniyetini biliyorum” dedi, “bazen teknik direktörler, ‘Oh, MLS'te oynayan 17 yaşında bir oyuncum var ama milli takım çağırdığında dinlenmesi gerektiği için hayır diyoruz’ diyor. 17 yaşındaysan ve dinlenmen gerekiyorsa? Evet, büyük bir sorunumuz var.”
Bu nedenle endişesinin büyük bölümü zihinsel tarafla ilgili. İlk baktığı şey olgunluk ve bu sadece saha içiyle de sınırlı değil. Bu oyuncuların yetenekli olduğu açık, ama bu yeteneği günlük hayatlarında nasıl ortaya koyuyorlar? Çok çalışmaya devam ediyorlar mı? Gelişmeye çalışıyorlar mı? Etraflarındaki insanlara doğru şekilde davranıyorlar mı?
Pochettino, “Bence saygı en önemli şey ve saygılı olmaları gerekiyor” dedi. “Ve tabii ki yetenekli oyuncular istiyoruz. Cesur hisseden, kendine güvenen oyuncular istiyoruz ama göstermedikleri şeyleri hissediyormuş gibi davranan oyuncular değil. Bence ancak Messi iseniz biraz ukalaca konuşma hakkına sahip olabilirsiniz.
“Sekiz Ballon d'Or kazandıysanız, tamam, belli bir kibirle konuşabilirsiniz ama o zaman bile... gençseniz ve burada oynayabileceğinizi, şurada oynayabileceğinizi ya da oynayabileceğinizi söylemeye başlıyorsanız. Ben bunun kariyerinizi en iyi şekilde inşa etmenin doğru yolu olduğuna inanmıyorum, hayır. Bu yüzden dikkatli olmamız gerekiyor.”
Oyuncuların ayrıca durum bazında değerlendirilmesi gerekiyor, ancak mevcut fırsatlar da önem taşıyor. Bazı mevkiler diğerlerine göre daha açık, yeni kana daha fazla ihtiyaç var. Herkese uyan tek bir cevap yok.
Pochettino'ya sorulan mevkilerden biri olan kaleci pozisyonunu ele alalım: çok sayıda seçenek var ama sahada yalnızca bir yer var.
“Bence sadece o pozisyonda değil, farklı pozisyonlarda da bazı yeni oyunculara bazı [fırsatlar] vereceğiz” diye açıkladı. “Yeni bir oyuncu ekleme ve onlara bu imkânı verme şansımız olacak. Bence şu anda bizim için mesele sadece bugünü düşünmek değil, aynı zamanda geleceği ve 2030'u da düşünmek.”
2030 Dünya Kupası onun aklındaki tek şey değil. Olimpiyat Oyunları kapıda. Yakında bir Gold Cup ve belki bir Copa America olacak. Bunların hepsi, ABD 23 Yaş Altı Takımı'nı yöneten Steve Cherundolo ile Pochettino arasında düşünmeyi ve iş birliğini gerektirecek.
Umut, birkaç oyuncuya A milli takım forması giydirerek onları o 23 Yaş Altı grubuyla bir Olimpiyat sürecine hazırlamak. Pochettino bazı kilit tecrübeli oyuncularına daha da fazla yaslanmayı düşünürken, önümüzdeki birkaç ay boyunca ABD'nin sahaya sadece 23 Yaş Altı takımları çıkaracağını beklemeyin.
Takımda dengeyi bulmak
Gençleri bir anda ateşin içine atma yönündeki tüm çağrılara rağmen, onların A takıma kazandırılması kademeli ve planlı olmalı.
Bu, son Dünya Kupası öncesinde öne çıkan tartışma başlıklarından biriydi. 2018'e katılamamasının ardından USMNT büyük ölçüde her şeyi yıkıp yeniden kurdu ve hâlâ verecek bir şeyleri olabilecek tecrübeli isimlerle yollarını ayırdı. Bu, elbette işe yaradı: o gençlerin çoğu USMNT'nin temel taşları hâline geldi. Yine de bir soru akıllarda kaldı: O tecrübeli isimler etrafta yokken hangi dersler kaçırıldı?
Bu tartışma, Christian Pulisic ile Yunus Musah'nın dinlenmek için kadroda yer almamayı tercih ettiği 2025 Gold Cup öncesinde ve turnuva sırasında daha da alevlendi. Eski oyuncular, haklı ya da haksız, onların bağlılığını sorguladı. Bu eleştirinin altında daha geniş bir soru yatıyordu: Eski jenerasyondan bu kadar hızlı vazgeçilmesi, eksik bir şey bırakmış mıydı?
Her hâlükârda, yakın gelecekte çok fazla tasfiye olmayacak. Bazı tecrübeli isimlerle yollar ayrılacak olsa da bu kapsamlı bir süreç olmayacak. Daha metodik bir süreç olacak ve bu da hem yeni gelenlerin hem de tecrübeli oyuncuların yararına.
USMNT'nin yıldızı Chris Richards, GOAL'e verdiği demeçte, “Son iki döngüde de bunun bir parçası olduğum için bunun devamı olduğunu söyleyebilirim, çünkü bunun nasıl işlediğini biliyorum. Dünya Kupası'nda yer alan takımı tamamen bir kenara bırakıp oradan devam etmiyorsunuz.
Ancak bu devamlılık, her şeyin aynı hissettirdiği anlamına gelmiyor. Richards için Palace'ta yanında Zavier Gozo'nun olması farklı bir bakış açısı sunuyor: ilk USMNT maçına çıkmanın peşinden koşan genç bir oyuncunun bakış açısı. Bu hedefin Gozo için ne ifade ettiğini görmek, süreci daha taze hissettirdi.
Pochettino da buna böyle bakıyor ve Richards gibi oyuncuları, USMNT'de kendilerine yer açmaya çalışacak tüm yeni isimler için tonu belirlemeye yardımcı olacak kritik figürler olarak görüyor.
Pochettino, “Sadece genç oyunculardan oluşan bir kadro kuramayız, hayır, çünkü onların hâlihazırda rekabet eden tecrübeli bazı isimlere ihtiyacı var. Evet, bir karışım yapacağız. Fikrimiz, tecrübeli oyuncularla genç oyuncular arasında bir karışım oluşturmak... Bence tecrübeli oyuncularla genç oyuncular bir araya gelebilir, birlikte çalışmaya başlayabilir ve gençlerin bazı gerçekten güzel maçlarda A takımda oynamanın baskısını nasıl yönetmeye başladığını görebiliriz” dedi.
Her şeyi izliyor
Basına açık olduğu süre boyunca Pochettino aynı noktayı yineledi: Her şeyi izliyor, ama çoğunlukla küçük detayları. Ona göre, bir oyuncunun hayatını sonunda değiştirecek o çağrıya hazır olup olmadığını asıl gösteren de bunlar.
“Sadece onları görmek ya da maçları, performanslarını izlemek değil; medyada neler söylediklerini, rakibe karşı nasıl davrandıklarını, takım arkadaşlarına karşı nasıl davrandıklarını da görmek önemli” dedi. “Bence bu çok önemli. Çok iyi bir takım olmak istiyoruz. Farklı bir şey inşa etmek ve rekabetçi olmak istiyoruz.”
Bu da teknik ekiple nasıl konuştuklarına, antrenmana ne zaman geldiklerine ve sonrasında ne kadar kaldıklarına dikkat etmek anlamına geliyor. Pochettino’ya göre bu günlük alışkanlıklar, bir oyuncunun ondan beklediği standartları karşılayıp karşılamadığını ortaya koymaya yardımcı oluyor. Çağrı almayı umanlara verdiği mesaj ne mi? Her şey önemli ve o, hepsini takip ediyor.
Çok geçmeden bu mesajı kendisi de iletebilecek, ancak bunun da kendine özgü zorlukları var.
Kulüp düzeyinde bunu aşamalı olarak iletebiliyordu. Ayrıca, zamanın tam olarak ne zaman doğru olduğunu anlayana kadar oyuncuların her gün gelişimini izleyebiliyordu. Milli takımda ise benzer bir lükse sahip değil; burada antrenman sayısı az ve kamplar birbirinden uzak zamanlarda yapılıyor.
Pochettino, bir kampta gördüğü oyuncunun bir sonrakinde tamamen farklı olabileceğini kabul etti. Bu yüzden bir oyuncu eylül için henüz tam hazır olmayabilir, ama mart geldiğinde bir yıldıza dönüşebilir.
Sıradaki çağrılar birkaç hafta içinde gelecek, ancak bu kararlar 2030 döngüsünün tamamını şekillendirecek. Genç oyuncular kadroda yer kapmak için bastırıyor. Tecrübeli isimlerin ise hâlâ verecek bir şeyleri var. Dengeyi bulmak ve yeni neslin ne zaman hazır olduğunu bilmek Pochettino’ya bağlı.
“Gerçekten profesyonel olan ve beklediğimiz şekilde rekabet eden bir oyuncu grubu oluşturmamız gerekiyor” dedi. “Hepsinin, önümüzde bulunan yetenekli oyuncular ve genç oyuncularla rekabet etmesi gerekiyor.”