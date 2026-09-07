Bu ayın ilerleyen bölümünde ABD Erkek Milli Takımı’ndan davet almayı kamuoyu önünde ya da özel olarak uman tüm gençlere teknik direktör Mauricio Pochettino’nun bir mesajı var: Sizi görüyor.

Cavan Sullivan, Zavier Gozo, Julian Hall, Adri Mehmeti, Mathis Albert, Diego Kochen; Amerikan futbolunda dikkat çeken yükselen yıldızların listesi uzayıp gidiyor. Pochettino da onları izliyor ve büyük ölçüde gördüklerini beğeniyor.

“Her şeyi izliyoruz” diyor. “Her şeyi görüyoruz. Scout ekibimizle ya da bazen bizzat biz, orada oluyoruz.”

Elbette son kararı, bir sonraki adımı atmaya kimin hazır olduğuna dair Pochettino verecek. Belki de her zamankinden daha fazla genç oyuncu şu anda USMNT’nin kapısını çalıyor, ancak zamanlamayı doğru ayarlamak zor. Bir oyuncuya çok fazla sorumluluğu çok erken vermek, onun gelişimini sekteye uğratabilir. Çok uzun süre beklemek ise onu kritik dakikalardan ve genç bir kariyeri başlatabilecek özgüven artışından mahrum bırakabilir.

Peki bu genç oyuncular, uluslararası futbola hazır olduklarını Pochettino’ya nasıl gösterebilir?

İşin aslı, bu biraz karmaşık. Genç yeteneklerle çalışma konusunda Pochettino’dan daha iyi bir geçmişe sahip çok az teknik direktör var ve Arjantinli çalıştırıcı, zirveye çıkanlarda ortak olan birkaç özelliğe işaret ediyor.

Pazartesi günü, “Dikkatli olmamız gerekiyor” dedi. “Çünkü genç olduğunuzda elbette özgüvenli olmanız gerekir. Kendinize güvenmeniz, performans gösterebileceğinize ve iyi işler yapabileceğinize inanmanız gerekir ama mesele şu ki bunun bir sınırı var. Denge en önemli şey ve bizim sorumluluklarımızdan biri de bu çocukları korumak.”

Şunları ekledi: “Özgüveninizi ve yeteneklerinizi gol atmak, her gün performans göstermek, her gün gelişmek ve çok daha iyi olmak için kullanmanız gerekiyor.”

O halde asıl büyük soru, bu ayın ilerleyen bölümünde hangi genç oyuncuların kadroda yer alacağı. Peru, Şili, Meksika ve Kanada ile oynanacak hazırlık maçları ufukta görünüyor ve bunlar Amerikan futbolunun genç yıldızları için çıkış yapma adına son fırsat olmayacak olsa da bu takvim yılının son maçları olacak.

Bu yeni nesille çalışma fırsatı, Pochettino’nun Dünya Kupası’ndan sonra geri dönmeye ikna olmasına yardımcı oldu. Şimdi daha zor kısım geliyor: Kimin hazır olduğuna ve onların sürece nasıl dahil edileceğine karar vermek.

“Genç olmaları ve performans gösterip oynama ihtimallerinin bulunmasıyla birlikte, tüm bu potansiyel iyi oyunculara sahip olduğumuz için çok mutluyuz” dedi.