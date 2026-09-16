Cavan Sullivan, Zavier Gozo ve Mathis Albert kadroya mı? Christian Pulisic ve Chris Richards dinlendirilecek mi? ABD Milli Takımı'nın sonbahardaki hazırlık maçları kadrosuna dair tahminler
Yeni bir döngünün ilk kampı değişim zamanıdır ve bu nedenle bir kadronun nasıl şekillenebileceğini öngörmenin en zor olduğu dönemdir. Bir teknik direktör gençlere mi yönelir? Yeni isimlere şans mı verir? Yoksa ivmeyi sürdürmek için Dünya Kupası kadrosunun büyük bölümünü geri mi çağırır? Bu cevaplardan herhangi biri doğru mu? Herhangi biri yanlış mı?
Söz konusu teknik direktör, elbette ABD Erkek Milli Takımı'nın başındaki Mauricio Pochettino ve kendisi her şeyin sıfırdan başladığını söylüyor. Bu nedenle, dört hazırlık maçını içeren bu yaklaşan milli ara için hemen her şeyi görebiliriz.
Genç yıldızlardan en tecrübeli isimlere kadar her seçenek masada, peki Pochettino kimi kadroya çağırmalı? GOAL bu hafta açıklanacak ABD kadrosunun nasıl şekillenebileceğine göz atıyor.
KALECİLER
GOAL'un seçimleri: Chris Brady, Matt Freese, Brian Schwake, Matt Turner
Adaylar arasında: Roman Celentano, Diego Kochen, Patrick Schulte
Pochettino, dört kaleciyi kadroya çağıracağını söyledi. Bu da, adaylar arasında en az bir Dünya Kupası görmemiş kalecinin yer alacağı anlamına geliyor. Ancak bu sayı sadece bir mi olacak?
Belçika karşısındaki hatası nedeniyle Freese en çok konuşulan isim olmayı sürdürüyor, ancak onu dışarıda bırakmak, kasıtlı olsun ya da olmasın, bir ceza gibi görünecektir. Onu kadroya çağırmak ise, bundan sonra ne olursa olsun o an kariyer geçmişinde hep yer alacak olsa bile, özgüvenini gerçekten yeniden inşa etmesi için ona bir fırsat da verir.
Öte yandan Turner, yaş profili nedeniyle zor bir vaka. Ancak iyi bir takım arkadaşı ve tecrübeli bir figür. Brady ise daha genç, potansiyeli daha yüksek ve Dünya Kupası deneyimine sahip bir kaleci.
Dördüncü kontenjan için seçenekler var. Kochen, Lyngby'ye transferinden önce bu yaz antrenman kalecisi olarak takımın çevresindeydi ve bu transfer, gelişimi için ihtiyaç duyduğu süreyi almasını sağladı. Ancak Schwake, MLS'te All-Star adaylığının hemen ardından çıkış yapan bir yıldız ve bu durum ona Pochettino yönetiminde ilk fırsatını getirebilir. Özellikle de Kochen'in Danimarka'da biraz daha pişmeye ihtiyaç duyabileceğine karar verilirse.
DEFANSLAR
Luca Bombino, Sergino Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Neil Pierre, Tim Ream, Antonee Robinson, Auston Trusty
Karışımda olanlar: Max Arfsten, Noahkai Banks, George Campbell, Cameron Carter-Vickers, Justin Che, Peyton Miller, Chris Richards, Miles Robinson, Frankie Westfield
Elbette bazı tanıdık yüzler var, ancak bazı yeni isimler de var; bu yüzden oradan başlayacağız.
Pierre, duran toplarda gerçek bir silah olarak öne çıkarak MLS sezonunun çıkış yapan yıldızlarından biri oldu. Uluslararası seviye için hazır mı? Bunu söylemek için henüz çok erken, ancak en azından şu ana kadar MLS'teki performansıyla bunu hak etti. Bu arada diğer yeni yüz Bombino, kısa süre önce MLS'ten Stoke City'ye ayrıldı ve hiç sırıtmadı; bu da bugünü ve geleceği için iyiye işaret.
Tanıdık isimlere gelirsek, Ream ile başlayalım. Kariyerine henüz nokta koymadı ve özellikle bu kadar çok genç oyuncunun yer aldığı bir kampta, standardı belirleyecek tecrübeli bir lidere ihtiyaç var. Ream bunu herkesten daha iyi yapıyor. Bu, 2030'da da burada olacağı anlamına mı geliyor? Pek olası değil. Aynı durum 2028 için de geçerli olabilir; eğer ABD o yıl hakkında söylentiler çıkan Copa America'da yer alırsa. Ancak şu anda, 2026'da, özellikle de memleketinde bir durağı da içeren bu kamp için doğru türde bir rehber.
Richards ise elbette dikkat çeken bir eksik, ancak bunun temel nedeni yaz aylarındaki sakatlık sorunları göz önüne alındığında biraz dinlenmeye ihtiyaç duyabilecek olması. Richards'ın ne olduğu ve ne sunduğu herkes tarafından biliniyor, bu yüzden onun biraz toparlanmasına izin vermek ve Crystal Palace'ı sezona kötü başlangıcın içinden çıkarmaya odaklanmasını sağlamak muhtemelen en doğrusu.
Orta sahalar
Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Adri Mehmeti, Aidan Morris, Yunus Musah, Gio Reyna, Cavan Sullivan, Malik Tillman
Kadroya girebilecekler: Tanner Tessmann, Weston McKennie, Jack McGlynn, Gianluca Busio, Cristian Roldan, Rokas Pukstas, Niko Tsakiris
Dünya Kupası tecrübesi olan oyuncuların, yeni isimlerin ve adeta gözden kaybolduktan sonra geri dönenlerin yer aldığı oldukça ilgi çekici bir karışım.
Bu son kategoriye uyan isimlerden biri Musah. Bu sezon şimdiye kadarki performansıyla yerini yeniden kazandı. Şimdi yeniden AC Milan'da olan 23 yaşındaki oyuncu, bu Dünya Kupası'nı kaçırmış olsa da yalnızca bugünün değil, geleceğin de oyuncusu olmaya devam ediyor.
Burada uzun vadeli gelecek için düşünülen bazı oyuncular da var. Bunların en belirgini Sullivan ve Philadelphia Union'daki performansıyla bunu hak etti. Adri Mehmeti de Red Bulls'ta çıkış yaptı, ancak kadroda yer alması yakın zamanda yaşadığı sakatlıktan nasıl döneceğine bağlı.
FORVET
Mathis Albert, Folarin Balogun, Julian Hall, Zavier Gozo, Ricardo Pepi, Tim Weah
Karışımda: Christian Pulisic, Justin Ellis, Brendan Aaronson, Quinn Sullivan, Alex Zendejas, Josh Sargent
Hücum hattındaki gençlik hareketini fark etmek kolay, değil mi?
Albert en genç isim, ancak potansiyeli ve kanatlarda gerçek seçenek eksikliği göz önüne alındığında, tam olarak hazır olmasa bile denenmeye değer bir oyuncu. Gozo daha ileride, ancak benzer bir mantıkla o da değerlendirilebilir; ayrıca kanat beki olarak da oynayabiliyor.
Santrfor pozisyonunda çok şey Balogun'un gerçek fiziksel durumuna bağlı, ancak gerçek şu ki kulüp seviyesindeki sorunları nedeniyle süreye ihtiyacı var. Hall ve Pepi onun yedeği konumunda; ilki, Avrupa'ya olası bir transfer için hazırlanırken en ilgi çekici potansiyeller arasında yer alıyor ve en çok kazanım sağlayabilecek isimlerden biri olarak öne çıkıyor.
Dışarıda kalanlar arasında en bariz isim Pulisic, ancak son dönemdeki sakatlık sorunları nedeniyle futbol açısından onu kadroya dahil etmek için gerçek bir neden yok. Yine de kişisel açıdan bakıldığında, hem Pochettino'ya hem de USMNT taraftarlarına bir mesaj vermeye hevesli olabilir, bu yüzden yakından izlenmesi gereken biri.