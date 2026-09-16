Yeni bir döngünün ilk kampı değişim zamanıdır ve bu nedenle bir kadronun nasıl şekillenebileceğini öngörmenin en zor olduğu dönemdir. Bir teknik direktör gençlere mi yönelir? Yeni isimlere şans mı verir? Yoksa ivmeyi sürdürmek için Dünya Kupası kadrosunun büyük bölümünü geri mi çağırır? Bu cevaplardan herhangi biri doğru mu? Herhangi biri yanlış mı?

Söz konusu teknik direktör, elbette ABD Erkek Milli Takımı'nın başındaki Mauricio Pochettino ve kendisi her şeyin sıfırdan başladığını söylüyor. Bu nedenle, dört hazırlık maçını içeren bu yaklaşan milli ara için hemen her şeyi görebiliriz.

Genç yıldızlardan en tecrübeli isimlere kadar her seçenek masada, peki Pochettino kimi kadroya çağırmalı? GOAL bu hafta açıklanacak ABD kadrosunun nasıl şekillenebileceğine göz atıyor.