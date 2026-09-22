Cavan Sullivan sahneye çıkıyor, Yunus Musah yeni bir başlangıç yapıyor: USMNT'nin sonbahar kampında takip edilmesi gereken beş büyük hikâye

ABD Erkek Milli Takımı'nın yeni dönemine hoş geldiniz. Bu dönem, gençlik etrafında şekilleniyor ama aynı zamanda 2026 Dünya Kupası'nın tanıdık temelleri üzerine inşa ediliyor. Yine de mesaj net: 2030, kimse farkına varmadan gelecek ve teknik direktör Mauricio Pochettino da buna hazırlanmak için fazla zaman kaybetmiyor.

Bu yüzden ABD kadrosu, sosyal medyanın gözdesi olmaktan çıkıp kulüp düzeyinde gerçek katkı veren isimlere dönüşen genç oyuncularla dolu. Aynı nedenle, onlara rehberlik edecek ve her zaman karmaşık olan bu geçiş sürecini kolaylaştıracak çok sayıda tecrübeli isim de kadroda yer alıyor. Önümüzdeki iki hafta içinde USMNT, yarı tanıdık rakiplerden ve çok iyi bilinen rakiplerden oluşan bir gruba karşı dört hazırlık maçı oynayacak. Bu maçların her biri, USMNT'nin en genç yıldızları için büyük sınavlar sunacak.

Bunun ardından odak daha da netleşecek. Bazıları, U20 Dünya Kupası öncesinde U20 grubuna ayrılacak. Diğerleri, U23 takımının Olimpiyat hedeflerine odaklanacak. Bazıları ise kasım ayında Uluslar Ligi ile başlayacak bu 2030 Dünya Kupası döngüsünün ilk rekabetçi maçları için takımda kalmaya devam edebilir.

Ancak kasımdan önce ABD'nin bu kampı var. İşte takip edilmesi gereken hikâyeler ve neden önemli oldukları...