Cavan Sullivan sahneye çıkıyor, Yunus Musah yeni bir başlangıç yapıyor: USMNT'nin sonbahar kampında takip edilmesi gereken beş büyük hikâye
ABD Erkek Milli Takımı'nın yeni dönemine hoş geldiniz. Bu dönem, gençlik etrafında şekilleniyor ama aynı zamanda 2026 Dünya Kupası'nın tanıdık temelleri üzerine inşa ediliyor. Yine de mesaj net: 2030, kimse farkına varmadan gelecek ve teknik direktör Mauricio Pochettino da buna hazırlanmak için fazla zaman kaybetmiyor.
Bu yüzden ABD kadrosu, sosyal medyanın gözdesi olmaktan çıkıp kulüp düzeyinde gerçek katkı veren isimlere dönüşen genç oyuncularla dolu. Aynı nedenle, onlara rehberlik edecek ve her zaman karmaşık olan bu geçiş sürecini kolaylaştıracak çok sayıda tecrübeli isim de kadroda yer alıyor. Önümüzdeki iki hafta içinde USMNT, yarı tanıdık rakiplerden ve çok iyi bilinen rakiplerden oluşan bir gruba karşı dört hazırlık maçı oynayacak. Bu maçların her biri, USMNT'nin en genç yıldızları için büyük sınavlar sunacak.
Bunun ardından odak daha da netleşecek. Bazıları, U20 Dünya Kupası öncesinde U20 grubuna ayrılacak. Diğerleri, U23 takımının Olimpiyat hedeflerine odaklanacak. Bazıları ise kasım ayında Uluslar Ligi ile başlayacak bu 2030 Dünya Kupası döngüsünün ilk rekabetçi maçları için takımda kalmaya devam edebilir.
Ancak kasımdan önce ABD'nin bu kampı var. İşte takip edilmesi gereken hikâyeler ve neden önemli oldukları...
Sullivan geldi
Bu kampta genç oyuncu sıkıntısı yok ama gözlerin çoğu özellikle Philadelphia Union'ın yükselen 16 yaşındaki bir yıldızında olacak. Bunun birkaç nedeni var. Bunlardan biri elbette yıllardır arkasında çalışan büyük beklenti dalgası. Diğeriyse bu beklenti dalgasının artık gerçek goller ve gerçek sihirli anlarla somut bir şeye dönüşmüş olması.
Cavan Sullivan artık sosyal medyada öne çıkan bir yetenek değil; MLS'te gerçekten katkı veren bir oyuncu. MLS'in Dünya Kupası arasından dönmesinden bu yana Philadelphia Union formasıyla istediği gibi gol atıyor ve bu yüzden bu takımda yer alıyor. Sullivan kadroya internet şöhreti nedeniyle çağrılmadı; üretkenliği nedeniyle çağrıldı ve bu performans, yaz sonbahara dönerken onu kendine has bir kategoriye yerleştirdi.
Bu üretkenlik aynı şekilde yansır mı? Büyük soru bu, değil mi? Sullivan gol atarsa, Christian Pulisic'in 17 yaş 253 günlükken kırdığı ABD Milli Takımı tarihinin en genç golcüsü rekorunu açık ara geride bırakacak. Gol atıp atmamasından bağımsız olarak ise bu kamp, ABD Milli Takımı'nın bir sonraki büyük yıldızının gelişine işaret edebilir.
Musah'ın dönüşü
Pek çok kişi Yunus Musah'ın artık bittiğini düşündü. Bunun nedenini anlamak da neredeyse mümkün. Orta sahanın USMNT formasıyla son maçına çıkmasının üzerinden bir buçuk yıldan fazla zaman geçti; bu da bir Dünya Kupası fırsatını kaçırdığı anlamına geliyor. Birkaç yıl önce kadro dışında kalması akıl almaz görünürdü, ancak Dünya Kupası yaklaştıkça ve Musah'ın Atalanta'daki süreleri azaldıkça, bu durum kaçınılmaz bir formalite gibi hissettirdi.
Geri döndü ve henüz 23 yaşındayken, onun gözden çıkarılması gereken ya da çıkarılabileceği bir noktada olmadığı çok açık. Yıllardır Musah hakkındaki tartışmalar potansiyeli etrafında şekilleniyordu ve bu sezon o potansiyelini gerçeğe dönüştürme yolunda bir adım attığına dair somut işaretler var. Evet, daha çok erken ama Musah şu ana kadar Serie A'da Milan için gerçekten katkı veren bir isim oldu. Milan artık eski Milan olmasa bile bu bir şey ifade ediyor.
Yani Musah geri döndü ve kuşkusuz kaybettiği zamanı telafi etmeye çalışacak. Elbette 2026 kadrosunda bir yeri geri kazanamaz, ancak bu kamp 2030'a giderken kilit bir rol üstlenme hedefi açısından kritik önem taşıyor. Teoride o dönemde kariyerinin zirvesinde olacak ve belki de bu kez Dünya Kupası dışında kalması, uzun vadede onu daha iyi yönde dönüştüren bir şeye dönüşebilir.
Kaleci durumu
Kaleci pozisyonu söz konusu olduğunda hikâye eksikliği yok.
İlki elbette, Dünya Kupası sonrası kamp için yeniden takıma dönen Matt Freese. Freese'in Dünya Kupası, Belçika karşısındaki bir hatayla kötü bitti; bu da onun, ABD Milli Takımı formasıyla bunu gerçekten geride bırakmak için ilk fırsatı olduğu anlamına geliyor. Elbette bunun tamamen gerçekleşmesi, stakes farkı nedeniyle mümkün değil ama en azından Freese, ABD Milli Takımı kampına geri döndüğü için memnun olacaktır.
Bir de diğerleri var. Nashville SC'nin yıldızı Brian Schwake, MLS'teki çıkışının ardından ilk kampında yer alıyor. Chris Brady ise bu yaz 3 numara olarak görev yaptıktan sonra sıralamada yükselmeyi hedeflerken geri döndü. Son olarak Diego Kochen var; Kochen bu yaz ABD ile Dünya Kupası antrenman oyuncusu olarak birlikteydi, ardından Barcelona'dan Lyngby'ye kiralık transferini netleştirmek için ayrıldı. Genç seviyeden A takım futboluna geçiş yaparken o günden bu yana Danimarka kulübünde düzenli süre alıyor.
Peki süreleri kim alacak ve daha da önemlisi, bunları en iyi kim değerlendirecek? 1 numaralı formanın yeniden kapışmaya açık olduğu görülürken, çok farklı durumlara sahip adayların yer aldığı yeni bir rekabet daha yeni başlıyor.
Kanatta adaylar?
ABD'nin kanatlarda üst düzey yetenek sıkıntısı hiç olmadı. Ancak derinlik bir sorun oldu. Yine de bu kampta, oyuncu havuzuna girmeye çalışan genç yıldızlardan oluşan bir grubun etkisiyle bu derinliğin artma ihtimali var.
Hücum hattından başlarsak, bu kampta Christian Pulisic, Tim Weah ve Alex Zendejas yok. Bu da asıl mevkisi kanat olan Zavier Gozo, Mathis Albert ve Cole Campbell gibi oyunculara kapıyı açıyor. Bir de Sullivan, Justin Ellis ve Julian Hall gibi kanatta oynayabilen isimler var.
Bekte ise Antonee Robinson ve Sergino Dest yıllardır ilk tercih edilen isimlerdi, ancak Alex Freeman bir yer kaparak Dest'in Dünya Kupası için daha ileri hatta itilmesine olanak sağlamıştı. Ancak Peyton Miller ve Frankie Westfield, MLS'de gerçekten öne çıktıktan sonra forma rekabetine dahil olmak için geldi. Robinson, Dest ve Freeman'ı yerinden etmek zor olacak, ancak Miller ile Westfield gelecek için çok iyi potansiyeller gibi görünüyor.
Bu durum ABD'nin taktiksel dizilişini değiştirir mi? Bu, maça göre değişir mi? Pochettino'nun sahanın her yerinde kullanabileceği çok sayıda yeni seçeneği var, ancak kanatlardaki olanlar belki de en dikkat çekici olanlar.
Büyürken
Her şey oldukça eğlenceli ve ortaya bazı iyi istatistikler çıkarıyor, ancak hiç A milli olmayan 13 oyuncu ve sekiz genç oyuncuya sahip olmanın bir gerçeklik payı da var. Sancılı bir uyum süreci yaşanacak ve bunun bazı bedelleri ağır olabilir. Asıl önemli olan, bu grubun buna nasıl karşılık vereceği olacak.
Önemli olan bakış açısı. Bu oyuncuların birçoğu şu anda USMNT ile birlikte, ancak ilerleyen süreçte 23 Yaş Altı ya da 20 Yaş Altı takımlarda olacaklar. Evet, A takım kampındalar çünkü bunu hak ettiler, ama aynı zamanda tüm dikkatler Olimpiyatlar'a ya da 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na çevrilmeden önce zamanlama da uygundu. Bazı oyuncular üst seviyeye hazır olabilirken bazıları olmayabilir. Bunların hepsi sürecin bir parçası.
Bu süreç, bu oyunculara bir şans vermek ve neler yapabildiklerini görmek için tasarlandı. Aynı zamanda kimin daha fazlasına hazır olduğunu ve kimin biraz daha tecrübe kazanması gerektiğini görmek için de kurgulandı. Bu bakış açısıyla, işler biraz zorlaştığında ve eğer zorlaşırsa, bazı dersleri kabullenmek biraz güç olsa da her ders değerli bir derstir.