Cavan Sullivan sahneye çıkıyor, Yunus Musah yeni bir başlangıç yapıyor: ABD Milli Takımı'nın sonbahar kampında takip edilmesi gereken beş büyük hikâye
ABD Erkek Milli Takımı'nın yeni dönemine hoş geldiniz. Bu dönem gençlik etrafında şekilleniyor, ancak aynı zamanda 2026 Dünya Kupası'nın tanıdık temelleri üzerine kuruluyor. Yine de mesaj net: 2030, kimse farkına varmadan gelip çatacak ve teknik direktör Mauricio Pochettino da bu gerçeğe hazırlanmak için fazla vakit kaybetmiyor.
Bu yüzden ABD kadrosu, sosyal medyanın gözdesi olmaktan çıkıp kulüp seviyesinde gerçek katkı veren isimlere dönüşen gençlerle dolu. Bu yüzden aynı zamanda onlara rehberlik edecek ve her zaman karmaşık olan bu geçişi kolaylaştıracak çok sayıda tecrübeli oyuncu da var. Önümüzdeki iki hafta içinde USMNT, yarı tanıdık rakipler ve çok iyi tanıdığı ezeli rakiplerden oluşan bir gruba karşı dört hazırlık maçı oynayacak. Her biri, USMNT'nin en genç yıldızları için büyük sınavlar sunacak.
Bunun ardından odak daha net hale gelecek. Bazıları, U20 Dünya Kupası öncesinde U20 grubuna dahil edilecek. Diğerleri, U23 takımının Olimpiyat hedeflerine odaklanacak. Bazıları ise kasım ayında Uluslar Ligi ile başlayacak bu 2030 Dünya Kupası döngüsünün başlangıcında kalıcı olabilir.
Ancak kasımdan önce ABD'nin bu kampı var. İşte takip edilmesi gereken başlıklar ve neden önemli oldukları...
Sullivan geliyor
Bu kampta genç oyuncu sıkıntısı olmasa da, gözlerin çoğu özellikle Philadelphia Union'ın yükselen 16 yaşındaki yıldızına çevrilecek. Bunun birkaç nedeni var. Elbette bunlardan biri, yıllardır onun arkasında işleyen abartı makinesi. Diğeriyse, bu abartı makinesinin gerçek goller ve gerçek sihirli anlarla somut bir şeye dönüşmüş olması.
Cavan Sullivan artık sosyal medyada öne çıkan bir yetenek değil; MLS'te gerçek anlamda katkı veren bir oyuncu. MLS, Dünya Kupası arasından döndüğünden bu yana Philadelphia Union formasıyla istediği gibi gol atıyor ve bu yüzden bu takımda yer alıyor. Sullivan, internetteki şöhreti nedeniyle değil, ortaya koyduğu performans nedeniyle kadroya çağrıldı; yaz sonbahara dönerken bu üretkenlik onu kendine özgü bir kategoriye taşıdı.
Bu üretkenlik aynı şekilde devam eder mi? Asıl büyük soru bu, değil mi? Eğer gol atarsa Sullivan, 17 yıl 253 günlükken Christian Pulisic'in ABD Milli Takımı tarihinin en genç golcüsü rekorunu kırıp geçecek. Gol atsa da atmasa da, bu kamp ABD Milli Takımı'nın bir sonraki büyük yıldızının gelişini işaret edebilir.
Musah'ın dönüşü
Pek çok kişi Yunus Musah'ın artık bittiğini yazdı. Bunun nedenini az çok anlayabilirsiniz. Orta sahanın en son USMNT formasıyla sahaya çıkmasının üzerinden bir buçuk yıldan fazla zaman geçti, bu da bir Dünya Kupası fırsatını kaçırdığı anlamına geliyor. Birkaç yıl önce kadro dışı kalması akıl almaz görünürdü, ancak Dünya Kupası yaklaştıkça ve Musah'ın Atalanta'daki süreleri azaldıkça bu durum bir formalite gibi hissettirdi.
Şimdi geri döndü ve henüz 23 yaşındayken onun için artık gözden çıkarılması gereken bir noktadan çok uzak. Yıllardır Musah hakkındaki tartışmalar potansiyeli etrafında şekillendi ve bu sezon o potansiyeli karşılamaya doğru bir adım attığına dair somut işaretler var. Evet, henüz erken, ancak Musah şu ana kadar Serie A'da AC Milan için gerçekten katkı veren bir isim oldu. Milan artık eskisi gibi olmasa da bu bir şey ifade ediyor.
Musah geri döndü ve kaybettiği zamanı telafi etmek isteyeceği kesin. Elbette 2026 kadrosunda yerini geri kazanamaz, ancak bu kamp 2030'a doğru giderken kilit bir rol arayışında kritik önem taşıyor. Teorik olarak o dönemde en iyi çağında olacak ve belki de bu kez Dünya Kupası dışında kalması, uzun vadede onu daha iyi yönde dönüştüren bir şey olabilir.
Kaleci durumu
Kaleci pozisyonu söz konusu olduğunda hikâye eksikliği yok.
İlki elbette, Dünya Kupası sonrası kamp için yeniden takıma dönen Matt Freese. Onun Dünya Kupası, Belçika karşısındaki bir hatayla kötü bitti; bu da bunu, ABD Milli Takımı formasıyla o defteri gerçekten kapatması için ilk fırsat hâline getiriyor. Elbette, işin önem düzeyi farkı nedeniyle bunun tamamen gerçekleşmesi mümkün değil ama en azından Freese, ABD Milli Takımı kampına dönmüş olmaktan memnun olacaktır.
Bir de diğerleri var. Nashville SC'nin yıldızı Brian Schwake, MLS'teki çıkışının ardından ilk kez kampta yer alıyor. Chris Brady ise bu yaz 3 numara olarak görev yaptıktan sonra sıralamada yükselmeye çalışırken geri döndü. Son olarak Diego Kochen var; bu yaz Dünya Kupası'nda antrenman oyuncusu olarak ABD ile birlikteydi, ardından Barcelona'dan Lyngby'ye kiralık transferini sonuçlandırmak için ayrıldı. O günden bu yana Danimarka kulübünde gerçek maç dakikaları alıyor ve genç futboldan üst düzey futbola geçiş yapıyor.
Peki dakikaları kim alacak ve daha da önemlisi bunları en iyi kim değerlendirecek? 1 numaralı formanın yeniden kapışmaya açık olduğu görülürken, yeni bir rekabet daha yeni başlıyor ve bu yarışta çok farklı durumlara sahip adaylar yer alıyor.
Kanatlardaki adaylar?
ABD'nin kanatlarda üst düzey yetenek sıkıntısı hiç olmadı. Ancak derinlik bir sorun oldu. Yine de bu kampta, oyuncu havuzuna girmeye çalışan bir grup genç yıldızla birlikte bu derinliğin artmasına tanıklık etme ihtimali var.
Hücum pozisyonlarından başlamak gerekirse, bu kampta Christian Pulisic, Tim Weah ya da Alex Zendejas yok. Bu da tamamen kanat oyuncusu olan Zavier Gozo, Mathis Albert ve Cole Campbell gibi isimlere kapıyı açıyor. Bir de Sullivan, Justin Ellis ve Julian Hall gibi kanatta oynayabilen oyuncular var.
Bekte ise Antonee Robinson ve Sergino Dest yıllardır ilk tercih edilen isimlerdi, ancak Alex Freeman, Dünya Kupası için Dest'in daha ileri itilmesine imkan tanıyan bir yer kapmıştı. Ancak Peyton Miller ile Frankie Westfield da MLS'te gerçekten öne çıktıktan sonra forma rekabetine katılmak için geldi. Robinson, Dest ve Freeman'ı yerinden etmek zor olacak, ancak Miller ile Westfield gelecek için çok iyi potansiyeller gibi görünüyor.
Bu durum ABD'nin taktiksel dizilişini değiştirir mi? Bu, maça göre değişir mi? Pochettino'nun sahanın her yerinde kullanabileceği çok sayıda yeni seçenek var, ancak kanatlardakiler en ilgi çekici olanlar olabilir.
Büyürken
Her şey oldukça eğlenceli ve iyi istatistikler ortaya çıkarıyor, ancak hiç A milli olmayan 13 oyuncu ve sekiz genç oyuncuya sahip olmanın bir de gerçeklik kontrolü var. Büyüme sancıları yaşanacak ve bunların bazıları pahalıya mal olabilir. Asıl belirleyici olan, bu grubun buna nasıl tepki vereceği olacak.
Önemli olan bakış açısı. Bu oyuncuların birçoğu şu anda USMNT ile birlikte, ancak ilerleyen süreçte U23 ya da U20 takımlarında olacaklar. Evet, A milli takım kampındalar çünkü bunu hak ettiler, ama aynı zamanda zamanlama da, gözler Olimpiyatlar'a ya da U20 Dünya Kupası'na çevrilmeden önce bunu mantıklı kıldı. Bazı oyuncular A milli seviye için hazır olabilirken bazıları olmayabilir. Bunların hepsi bir sürecin parçası.
Bu süreç, bu oyunculara bir şans vermek ve neler sunabildiklerini görmek için tasarlandı. Aynı zamanda kimin daha fazlasına hazır olduğunu ve kimin biraz daha gelişime ihtiyaç duyduğunu görmek için de planlandı. Bu anlayışla, işler biraz zorlaştığında ve eğer zorlaşırsa, bazı dersleri kabullenmek biraz güç olsa bile tüm dersler iyi derstir.