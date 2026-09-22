ABD Erkek Milli Takımı'nın yeni dönemine hoş geldiniz. Bu dönem gençlik etrafında şekilleniyor, ancak aynı zamanda 2026 Dünya Kupası'nın tanıdık temelleri üzerine kuruluyor. Yine de mesaj net: 2030, kimse farkına varmadan gelip çatacak ve teknik direktör Mauricio Pochettino da bu gerçeğe hazırlanmak için fazla vakit kaybetmiyor.

Bu yüzden ABD kadrosu, sosyal medyanın gözdesi olmaktan çıkıp kulüp seviyesinde gerçek katkı veren isimlere dönüşen gençlerle dolu. Bu yüzden aynı zamanda onlara rehberlik edecek ve her zaman karmaşık olan bu geçişi kolaylaştıracak çok sayıda tecrübeli oyuncu da var. Önümüzdeki iki hafta içinde USMNT, yarı tanıdık rakipler ve çok iyi tanıdığı ezeli rakiplerden oluşan bir gruba karşı dört hazırlık maçı oynayacak. Her biri, USMNT'nin en genç yıldızları için büyük sınavlar sunacak.

Bunun ardından odak daha net hale gelecek. Bazıları, U20 Dünya Kupası öncesinde U20 grubuna dahil edilecek. Diğerleri, U23 takımının Olimpiyat hedeflerine odaklanacak. Bazıları ise kasım ayında Uluslar Ligi ile başlayacak bu 2030 Dünya Kupası döngüsünün başlangıcında kalıcı olabilir.

Ancak kasımdan önce ABD'nin bu kampı var. İşte takip edilmesi gereken başlıklar ve neden önemli oldukları...