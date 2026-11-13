Nisan 2025'te Cavan Sullivan, kulağa çok yanlış gelen ama yine de bir o kadar doğru olan sözler söyledi.

“Ballon d’Or için yarışan isimlerden biri olmak istiyorum. Onu kazanmak istiyorum. Dünyanın en iyi oyuncusu olmak istiyorum” dedi. Kısa bir duraksamanın ardından ekledi: “Bunun gerçekleşmesi imkânsız bir hayal olduğunu düşünüyorsanız, açıkçası umurumda değil.”

İnternet çalkalandı. Reddit alev aldı. O sırada 12'den az profesyonel futbol maçına çıkmış 15 yaşında bir çocuk, bir gün dünyanın en iyisi olabileceğini söylüyordu. Bazıları onu kibirli, bazıları saf buldu. Ancak çok daha fazla kişi, bir Amerikalının internette alay konusu olmadan bu sözleri göğsünü gere gere söyleyebilmesinden etkilendi.

Birçok eski profesyonel futbolcunun da anlattığı gibi, Sullivan'ın özelliği doğal futbol yeteneğiyle yerinde bir özgüveni bir araya getirmesi. Sullivan iyi bir oyuncu, istatistiklere göre MLS tarihinin en iyi 20 yaş altı futbolcusu, ve bunun farkında. Ama başarılarıyla yetinen bir çocuk izlenimi de vermiyor. Elbette bu tartışmanın bir noktada somut bir karşılık bulması kaçınılmazdı. Tartışmak başka, aday gösterilmek başka. Sullivan, perşembe günü Landon Donovan MLS En Değerli Oyuncu ödülü tarihinin en genç finalist adayı ve aday listesine giren ilk 20 yaş altı futbolcu oldu.

Burada bir noktanın altını çizmek gerekiyor: Sullivan büyük olasılıkla ödülü kazanamayacak. MLS'in en iyi oyuncusu Lionel Messi ve istatistikler de bunu doğruluyor. Yine de şu anda 17 yaşında olan bir çocuğun, kariyerinin ileri dönemindeki dünya yıldızlarıyla yıllarca büyük emek vermiş yerli oyuncuların bulunduğu bir ligin en iyileri arasında gösterilmesi gerçekten olağanüstü. Bu kutlanmalı ve kutlanmaya da devam edecek. Ancak Sullivan ne kadar yetenekli, iddialı ve cesur olursa olsun, potansiyeline tam anlamıyla ulaşabilmesi için ondan beklentileri ölçülü tutmak gerektiğini de unutmamak gerek.