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Cavan Sullivan 1-1GOAL

Cavan Sullivan, MLS MVP ödülünde Lionel Messi'yi geride bırakamayabilir ama henüz 17 yaşında ligin en iyileri arasında

Dokuz gol, 14 asist ve 17 yaşında MVP adaylığı: Lionel Messi hâlâ geçilmesi gereken isim olsa da Union'ın yıldızı kendisinden beklenenleri karşılıyor.

Thomas Hindle
Çeviri:

  • Nisan 2025'te Cavan Sullivan, kulağa çok yanlış gelen ama yine de bir o kadar doğru olan sözler söyledi.

    “Ballon d’Or için yarışan isimlerden biri olmak istiyorum. Onu kazanmak istiyorum. Dünyanın en iyi oyuncusu olmak istiyorum” dedi. Kısa bir duraksamanın ardından ekledi: “Bunun gerçekleşmesi imkânsız bir hayal olduğunu düşünüyorsanız, açıkçası umurumda değil.”

    İnternet çalkalandı. Reddit alev aldı. O sırada 12'den az profesyonel futbol maçına çıkmış 15 yaşında bir çocuk, bir gün dünyanın en iyisi olabileceğini söylüyordu. Bazıları onu kibirli, bazıları saf buldu. Ancak çok daha fazla kişi, bir Amerikalının internette alay konusu olmadan bu sözleri göğsünü gere gere söyleyebilmesinden etkilendi.

    Birçok eski profesyonel futbolcunun da anlattığı gibi, Sullivan'ın özelliği doğal futbol yeteneğiyle yerinde bir özgüveni bir araya getirmesi. Sullivan iyi bir oyuncu, istatistiklere göre MLS tarihinin en iyi 20 yaş altı futbolcusu, ve bunun farkında. Ama başarılarıyla yetinen bir çocuk izlenimi de vermiyor. Elbette bu tartışmanın bir noktada somut bir karşılık bulması kaçınılmazdı. Tartışmak başka, aday gösterilmek başka. Sullivan, perşembe günü Landon Donovan MLS En Değerli Oyuncu ödülü tarihinin en genç finalist adayı ve aday listesine giren ilk 20 yaş altı futbolcu oldu.

    Burada bir noktanın altını çizmek gerekiyor: Sullivan büyük olasılıkla ödülü kazanamayacak. MLS'in en iyi oyuncusu Lionel Messi ve istatistikler de bunu doğruluyor. Yine de şu anda 17 yaşında olan bir çocuğun, kariyerinin ileri dönemindeki dünya yıldızlarıyla yıllarca büyük emek vermiş yerli oyuncuların bulunduğu bir ligin en iyileri arasında gösterilmesi gerçekten olağanüstü. Bu kutlanmalı ve kutlanmaya da devam edecek. Ancak Sullivan ne kadar yetenekli, iddialı ve cesur olursa olsun, potansiyeline tam anlamıyla ulaşabilmesi için ondan beklentileri ölçülü tutmak gerektiğini de unutmamak gerek.

  • Rakamlar ne kadar iyi?

    Cavan Sullivan Ryan Richter
    Getty

    Sullivan'ın Union'daki istatistikleri oldukça etkileyici.

    Önce futbol, çünkü her şeyin başlaması gereken yer burası.

    Burada bir MLS sezonunun üçte ikisinden daha kısa bir dönemi değerlendirdiğimizi belirtmekte fayda var. Sullivan, Dünya Kupası'ndan hemen önce, mayıs ayının sonlarında A takımda düzenli süre almaya başladı. Dünya Kupası'nın hemen ardından ise takımın gerçekten düzenli oynayan isimlerinden biri hâline geldi. Oynayabileceği 3.060 dakikanın 1.828'inde sahada kaldı. Oynayabileceği 34 maçın 21'ine ilk 11'de başladı. Bu, değerlendirme için pek büyük bir örneklem değil. MVP ödülünün diğer finalistleri Messi, Hany Mukhtar, Guilherme ve Evander ise bu rakamı rahatlıkla aştı.

    Ancak sezonun bu bölümündeki rakamları oldukça dikkat çekici. Sullivan dokuz gol atıp 14 asist yaptı. Kıyaslama için, Sullivan'ın asist sayısında geride bıraktığı oyunculardan oluşan kısa bir liste şöyle: Timo Werner, Luis Suarez, Denis Bouanga, Emil Forsberg, Thomas Muller, Antoine Griezmann ve Carles Gil. Son Heung-Min ve Marcos Reus'un ise bir asist gerisinde. Bu çok tehlikeli bir karşılaştırma olacak ama Messi'nin de yalnızca üç asisti daha fazla. Bunlar 17 yaşındaki biri için ürkütücü rakamlar.

    Bu noktada öne sürülebilecek birkaç itiraz var. İlki, Sullivan'ın sezonun yalnızca yarısından biraz fazlasında oynadığı ve rakamlara bakıp kendimizi fazla kaptırmamamız gerektiği. Peki. Güzel. Açıkçası? Katılıyorum. Bu sezon bir şey öğrendiysek, o da doğru koşullarda etkileyici performans serileri yakalanabileceği.

    İkinci ve çok daha kurnaz itiraz ise o büyük, tehlikeli soru. Sullivan oynanabilecek dakikaların yüzde 59'unda bunu yapabiliyorsa, diyelim ki yüzde 80'inde ne yapardı? Sakatlıklar, oyuncu değişiklikleri ve bir iki maçlık dinlenme payı bırakarak yüzde 90'ında oynasa ne olurdu? Ortaya yaklaşık şöyle bir tablo çıkardı: 14 gol ve 21 asist. Bu rakamla açık ara ligin en çok asist yapan oyuncusu olurdu. Bu hayli tehlikeli varsayımsal senaryoda yalnızca Messi ondan daha fazla gol katkısı üretirdi.

  • Temkinli olmak için nedenler

    Chicago Fire FC v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    Sullivan'ın bu istatistiksel performansı bütün bir sezon boyunca sürdürebileceğini varsaymak riskli.

    İşte tam da burada durup düşünmeliyiz. Hem de ciddi biçimde.

    İstatistikleri olduğu gibi ileriye yansıtmanın işe yaramamasının pek çok nedeni var. Rakamların bütün bir sezon boyunca aynı düzeyde kalacağını varsaymak bile iyimserlik. Yetişkinler düzeyindeki futbola henüz uyum sağlamaya çalışan genç bir oyuncunun bunu başaracağını varsaymak ise daha da iyimser bir yaklaşım. Üstelik sakatlıklar, maç yönetimi, cezalar, rakiplerin taktik değişiklikleri ve belki de teknik direktör değişikliği gibi diğer etkenler de hesaba katılmıyor. Bu ölçekte bir sezonun yaşanması için her şeyin kusursuz gitmesi gerekir. Futbolda böyle bir şey olmaz. Tata Martino'nun bu sezon öncesinde çok güzel ifade ettiği gibi: “Bir teknik direktör olarak valiziniz her zaman hazırdır.”

    Bu, Philly Union'ın bir teknik direktörü daha göreve getirip ardından görevden alacağı anlamına gelmiyor. Ya da Sullivan'ın dizini ağır biçimde sakatlayacağı anlamına. Asıl mesele şu: Sayıları ortaya atıp hangisinin tutacağına bakmak, spor müsabakalarını değerlendirmek için hiç de adil bir yöntem değil. Hele bu durum için hiç değil. Sporu eğlenceli kılan da doğasındaki öngörülemezlik. Mo Salah, 2024-25 sezonunda 38 maçlık bir Premier League sezonundaki gol katkısı rekorunu kırdı. Ardından, bunun olacağına dair pek bir işaret yokken istatistikleri keskin biçimde düştü. Konuyla daha doğrudan ilgili bir örnek ise MLS'de: Son, tüm sezon boyunca yalnızca yedi gol attı. Geçen sezon sadece 10 lig maçında dokuz gol ve üç asist kaydetmesinin ardından çoğu kişi onun bu sayının en az iki katına ulaşacağını düşünürdü.

    Sullivan'ın da tüm aksiliklerden muaf olmadığını gösteren işaretler var. Ekim sonundaki hafif bir ayak bileği sakatlığı nedeniyle iki maç kaçırdı. Normal sezonun son maç gününde Toronto'ya karşı sert bir müdahalenin ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sullivan o maçta iki gol attı.

  • Tamamen hak ediyor mu?

    Antoine Griezmann Orlando City 2026
    Getty

    MLS’deki diğer yetenekler de MVP adayları arasında yer almak için eşit şansa sahip olduklarını düşünecek.

    Yalnızca istatistiklere ve takımlarına yaptıkları etkiye bakıldığında, MLS'in en değerli oyuncusu ödülünde finalist olmayı belki de daha fazla hak eden adaylar olduğu da doğru. Ligde asist lideri olan ve bütün maçlarda oynayan Pep Biel'in listede yer almamasına Charlotte FC taraftarlarının tepki göstermesi son derece anlaşılır. Aynı şey, 22 gol atarak Teksas ekibinin Batı Konferansı'nı ikinci sırada tamamlamasına katkı sağlayan FC Dallas golcüsü Petar Musa için de geçerli.

    Peki, daha az maç oynanan sezonlardan söz ediyorsak, biraz daha az süre almasına rağmen 22 gole doğrudan katkı sağlayan ve oldukça kötü durumdaki Orlando City'nin toparlanmasına yardımcı olan Griezmann'a ne demeli? LAFC'den Denis Bouanga, New England Revolution'dan Carles Gil ve Vancouver'dan Brian White için de benzer görüşler savunulabilir. Öte yandan, özellikle Guilherme veya Evander'ın Sullivan yerine son beş aday arasından çıkarılması gerektiği de aynı ölçüde savunulabilir.

    Burada tartışmayı biraz daha geniş bir çerçeveye taşıyoruz, ancak en değerli oyuncu oylaması hiçbir zaman yalnızca istatistik tablosundan ibaret değildir. Oyuncuların, kulüplerin teknik ekiplerinin ve medyanın oyların üçte biri üzerinde ayrı ayrı söz hakkı var. Sullivan'ın hikâyesi etkileyici. Sezonunun onu son beş aday arasına sokmayı hak edip etmediği ise hâlâ tartışmaya açık.

  • Zorluklar karşısında tepki vermek

    Cavan Sullivan Philadelphia Union
    Getty

    Sullivan, 2026 sezonunun ilk bölümünde yedek kulübesinden çıkıp süre almakta zorlandı.

    Yine de bu temkinli yaklaşımın içinde somut bir gerçek var: Sullivan'ın yer alması, yalnızca yarattığı hava açısından bile iyi bir şey. Daha da önemlisi, bunu sahadaki performansıyla destekleyebiliyor. ABD'nin genç yıldızlarıyla karmaşık bir ilişkisi var. Futbolun bu ülkede nispeten yeni olması nedeniyle taraftarlar, gelecek vadeden oyuncuları tüm sistemin “kurtarıcısı” ilan etmekte fazla aceleci davranıyor. Freddie Adu, elbette bunun en bilinen örneği. Ancak sayısız başka oyuncu da henüz hazır olmadan futbolda kurtarıcı figürler olarak görüldü.

    Peki buradaki fark ne? Sullivan gerçekten hazır olabilir. Nisan ayında, Sullivan'ın Avrupa düzeyinde bir yetenek olarak görülmesini sağlayan niteliklerinin sorgulanabileceği ciddi biçimde konuşuluyordu. O dönem Union'ın teknik direktörü olan Bradley Carnell, genç oyuncuya fazla süre vermek istemiyordu. Sullivan yedek kulübesindeydi. Philadelphia kaybediyordu. Varılan sonuç şuydu: Sullivan yeterince iyi değildi. Elbette bu biraz safça bir çıkarım; futbolcuların kariyerleri de neredeyse hiçbir zaman doğrusal ilerlemez. Yine de sonuçlar kötüye giderken bu yeteneğin sahaya sürülmemesi kafa karıştırıcıydı.

    Sullivan gerçekten zorluklarla karşılaştı. Özellikle de 18 yaşına bastığında Man City'ye katılacak olması düşünüldüğünde, kendini içinde bulduğu durum çetindi. Philadelphia'da başarılı olamıyorsa Premier League'de bunu nasıl başaracaktı? Elbette teknik direktör değişikliği yardımcı oldu. Richter'ın Sullivan'ı yürümeye başladığı günlerden beri çalıştırmış olması da bunda önemliydi. Sahadaki futbol her şeyi anlattı. Sullivan yeniden zirvede. Endişelenecek bir şey yok.

  • Bunu destekleyecek play-off'lar

    San Diego FC v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    Sullivan play-off'larda formunu yakalarsa Union, üst turlara ilerlemek için avantajlı bir konumda olacak.

    Şimdi ise işler zorlaşıyor. Union, pek beklenmedik biçimde play-off'larda. İstikrarsızlığıyla hayli şaşırtan bir takım. Milan Ilopski'nin gol attığı, Sullivan'ın asist yaptığı ve disiplinli orta sahanın aradaki her işi üstlendiği zamanlarda MLS'in en iyi takımlarından biri gibi görünüyor. Başka zamanlarda ise etkisiz ve kaliteden uzak kalıyor. Ekim sonunda, ilk turdaki rakibi New England'a 2-1 yenildiği maçta özellikle hayal kırıklığı yarattı.

    Şimdi Sullivan'ın, MVP adayları arasına girmesini sağlayan gerçekten dikkat çekici yükselişinin hakkını verebildiğini gösterme zamanı. Bu seri boyunca goller atar, asistler yapar ve etkileyici anlar yaşatırsa Union'ın Doğu'da 3 numaralı seri başını eleme şansı yüksek. Sonrasında her şey olabilir. Ancak Sullivan'ın hız kestiği dönem de bu olabilir. Sahada geçirdiği süre giderek artıyor. Bir iki darbe de aldı. Belki baskı ona fazla gelir. Belki de genç oyuncu, gözler üzerine çevrildiğinde bekleneni veremez.

    Ama Sullivan'ın ne sözleri ne de yaptıkları, burada tökezleyeceğine işaret ediyor. MVP adaylığını istediğiniz kadar tartışabilirsiniz. Bu gayet doğal. Ancak kalitesi sorgulanamaz. Union için de maç kazanmak söz konusu olduğunda asıl önemli olan bu.