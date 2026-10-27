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Cavan Sullivan, Mathis Albert ve ABD Erkek Millî Takımı’nın en heyecan verici beş genç yeteneği

GOAL, şu anda en çok konuşulan beş yükselen yıldızı mercek altına alıyor.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • ABD futbolu erkeklerde en üst seviyede olmasa da ülkenin dünya çapında başarılı olduğu bir konu var: genç yeteneklere yönelik heyecan yaratmak. Bu yeteneklerden büyük beklentiler oluşturma konusunda çok az ülke ABD ile yarışabilir. Yıllar süren bekleyişin ardından genç oyuncular artık bu beklentileri karşılamaya, hatta zaman zaman aşmaya başladı.

    Dünya Kupası sonrasındaki ilk millî maç arasında bunu sıkça gördük. Kadroda millî formayı ilk kez giyen 13 oyuncu ve 20 yaşın altında sekiz futbolcu vardı. Bu gençler sahada hiç yabancılık çekmedi; maçlara damga vurdu, goller attı ve sahip oldukları potansiyele yönelik heyecanı daha da artırdı.

    Bunu yapan oyuncu sayısı az değil ve hepsi ilk beş listesine giremedi. Genç yetenek havuzu öylesine geniş ki Zavier Gozo, Peyton Miller ve Diego Kochen gibi isimler ilk beşin hemen dışında kaldı. Üçü de çok geçmeden ilk 11 oyuncusu olabilir. Dolayısıyla bu tercih, onlara yönelik bir eleştiri değil; gelecek neslin ne kadar heyecan verici olabileceğinin bir göstergesi.

    Peki şu anda ABD Erkek Millî Takımı'nın en heyecan verici beş genç yeteneği kim? GOAL inceliyor...

  • 5. Julian Hall

    imago-sport-1083855278.jpg
    Marty Jean Louis

    Milli maç döneminde büyük çıkış yakalayan Hall'un yıldızı yükseliyor.

    Evet, beşinci sıra biraz düşük görünüyor. Özellikle de ilk üç millî maçında gol atarak Pele'yle aynı başarıya ulaştığı bildirildikten sonra. 

    O hâlde bunu, Hall'un çok iyi bir oyuncu olma potansiyelini göz ardı etmekten ziyade listedeki diğer isimlere bir övgü olarak görmek gerek. 

    Genç forvet MLS'te gelişimini sürdürüyor ve muhtemelen çok geçmeden Avrupa'da da futbol oynayacak. Asıl sınavlar o zaman başlayacak. Golü kokladığı kesin, ancak en üst düzeyde gerçekten fark yaratacak kadar atletik olacak mı? Atletizmin kulüp futboluna kıyasla daha önemli olduğu millî takım düzeyinde, son Dünya Kupası'nda yıldızı parlayan Folarin Balogun'u bir gün geride bırakabilecek mi? 

    Bu soruların yanıtı “evet” ise ABD erkek millî takımının müthiş bir forveti olacak. 

  • 4. Neil Pierre

    United States v Chile - International Friendly
    Getty Images Sport

    Pierre uzun boylu, evet, ama aynı zamanda dikkat çeken bir savunmacı olma yolunda hızla gelişiyor.

    Hall kadar yüksek bir potansiyele sahip olup olmadığı tartışılabilir, ancak ABD Milli Takımı'nın oyuncu havuzundaki önemli bir ihtiyacı karşılıyor. 

    ABD Milli Takımı'nın bu yeni nesilde bir stopere büyük ihtiyacı var ve Pierre aranan isim gibi görünüyor. 2,01 metrelik boyuyla çok ama çok uzun olduğu açık, ancak oyunun savunma ve teknik yönlerinde de giderek gelişiyor. Buna duran toplardaki hava hâkimiyetini eklediğinizde, daha önce benzerini görmediğimiz bir oyuncu profili ortaya çıkıyor. 

    Yine de soru işareti atletik kapasitesi. Onun boyundaki oyuncuların üst düzeyde fazla olmamasının bir nedeni var. O seviyeye ulaşmak için atletik açıdan ortalamanın çok üzerinde olması gerekecek, ancak ilk işaretler bunu başarabileceğini gösteriyor. 

  • 3. Adri Mehmeti

    imago-sport-1083977328.jpg
    ZUMA Press Wire

    Mehmeti, ABD futbolunun daha önce yetiştirmediği türden bir oyuncu.

    Sergio Busquets benzetmeleri biraz abartılı, ancak neden yapıldıklarını anlamak mümkün. Mehmeti söz konusu olduğunda kilit nokta ise oyun görüşü. 

    Oyununun en etkileyici yanı, sahada olup biteni yaşının çok ötesinde bir olgunlukla görebilmesi. Topla akıllı oynuyor ve oyunu iyi okuyor. Geçtiğimiz hafta sonu Dünya Kupası şampiyonu Rodrigo de Paul'ü çalımlayarak geçmesi, hünerlerinin bununla sınırlı olmadığını da gösterdi. 

    Yine de soru işareti atletik kapasitesiyle ilgili. Top ayağındayken rahat görünse de en iyilerle mücadele etmek için gereken alanı kat edebildiğini hâlâ kanıtlaması gerekiyor. Tyler Adams gibi biriyle birlikte oynaması yardımcı oluyor, ancak en iyilerin de iyileri oyunu hem toplu hem de topsuz yönlendirebiliyor. Mehmeti'nin atması gereken bir sonraki büyük adım bu.

  • 2. Mathis Albert

    United States v Peru - International Friendly
    Getty Images Sport

    Borussia Dortmund’un genç yıldızı, kısa bir süreliğine ABD erkek millî takımının tarihindeki en genç golcü oldu.

    Bu formülü daha önce gördük: Borussia Dortmund'da yükselişe geçen bir hücum oyuncusu. Bu liste son on yılın çeşitli dönemlerinde hazırlansaydı, böyle bir oyuncu listenin zirvesinde yer alırdı. Albert'in 1 numarada olmaması ise potansiyelinin ne kadar yüksek olduğu düşünüldüğünde, içinde bulunduğumuz dönemin bir göstergesi.

    Albert, son millî maç arasında Şili'ye karşı millî takımdaki ilk golünü atarak potansiyelini gösterdi. Oyununda beğenilecek özellikleri görmek kolay: hızı, çalım yeteneği ve en önemlisi, karşısına çıkan yetişkin rakiplere karşı ikisini de kullanma özgüveni. Bunu şimdiye kadar her seviyede gösterdi, ancak daha sık göstermesi gerekiyor.

    Borussia Dortmund'daki çıkışı yaklaşıyor gibi görünüyor. Bu gerçekleşmezse GOAL'e konuşan kaynaklara göre Avrupa'nın önde gelen birçok kulübü onu kadrosuna katmak için fırsat kolluyor. Albert, zirveye ulaşacak gibi görünüyor. Bu da ABD'nin tek bir koşuyla veya tek bir çalımla maçın seyrini değiştirebilen tehlikeli bir kanat oyuncusuna sahip olmasını sağlayacak.

  • 1. Cavan Sullivan

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    ZUMA Press Wire

    Sullivan, ABD futbol tarihinde kendisinden en çok şey beklenen oyuncu olabilir.

    Yarattığı heyecan bakımından Freddy Adu ve Christian Pulisic ile aynı seviyede. Sullivan, son dönemde bu seviyeyi bile aşmaya başladı.

    Albert'in ABD Milli Takımı tarihinin en genç golcüsü olmasından sadece birkaç gün sonra Sullivan, Meksika'ya attığı müthiş golle rekoru ele geçirdi. En etkileyici yanı ise bunun bir bakıma sürpriz olmamasıydı. MLS'te Philadelphia Union'ın oyununa nasıl yön verdiği düşünüldüğünde, Sullivan'ın böyle bir an yaşayıp yaşamayacağı değil, bunu ne zaman yaşayacağı merak konusuydu.

    Elbette hâlâ gelişmesi gereken yönleri var ancak 17 yaşındaki hücum oyuncusunun Dünya Kupası'ndan bu yana gösterdiği gelişim muazzam. Sullivan, ABD'nin şu anda sahip olduğu, belki de bugüne kadar sahip olduğu en heyecan verici genç yetenek. Bu yüzden, rekabetin hiç olmadığı kadar yüksek olduğu bir listenin zirvesinde yer alıyor.