ABD futbolu erkeklerde en üst seviyede olmasa da ülkenin dünya çapında başarılı olduğu bir konu var: genç yeteneklere yönelik heyecan yaratmak. Bu yeteneklerden büyük beklentiler oluşturma konusunda çok az ülke ABD ile yarışabilir. Yıllar süren bekleyişin ardından genç oyuncular artık bu beklentileri karşılamaya, hatta zaman zaman aşmaya başladı.

Dünya Kupası sonrasındaki ilk millî maç arasında bunu sıkça gördük. Kadroda millî formayı ilk kez giyen 13 oyuncu ve 20 yaşın altında sekiz futbolcu vardı. Bu gençler sahada hiç yabancılık çekmedi; maçlara damga vurdu, goller attı ve sahip oldukları potansiyele yönelik heyecanı daha da artırdı.

Bunu yapan oyuncu sayısı az değil ve hepsi ilk beş listesine giremedi. Genç yetenek havuzu öylesine geniş ki Zavier Gozo, Peyton Miller ve Diego Kochen gibi isimler ilk beşin hemen dışında kaldı. Üçü de çok geçmeden ilk 11 oyuncusu olabilir. Dolayısıyla bu tercih, onlara yönelik bir eleştiri değil; gelecek neslin ne kadar heyecan verici olabileceğinin bir göstergesi.

Peki şu anda ABD Erkek Millî Takımı'nın en heyecan verici beş genç yeteneği kim? GOAL inceliyor...