Yıllardır, Christian Pulisic, Weston McKennie ve Tim Weah gibi isimleri barındıran, Amerikan futbolunu kalıcı olarak değiştirecek bir ABD erkek milli takımı “Altın Jenerasyonu”ndan söz ediliyordu. Ancak son aylarda sohbetin yönü değişti. Gerçekten altın mıydılar? Yeterince şey yaptılar mı? Önlerinde hâlâ zaman var mı?

Görünen o ki bu sorular, hikâyenin tamamını anlatmıyor olabilir. “Altın Jenerasyon” ifadesi nadir bulunan, kolay kolay tekrarlanamayacak bir grubu çağrıştırıyor. Yine de onu takip edecek jenerasyonların da altın olabileceğine inanmak için nedenler var.

Eylül/ekim dönemindeki bu milli ara için USMNT teknik direktörü Mauricio Pochettino, daha önce milli formayı hiç giymemiş 13 oyuncuyu kadroya çağırdı. Bunların sekizi genç yaş grubundaydı. Bu sırada Pulisic, McKennie ve Folarin Balogun gibi yıldızlar kadroya alınmadı. Ancak tablo netleştiğinde, USMNT Peru, Şili, Meksika ve Kanada’yı yenerek dört maçın tamamını kazanmıştı. Yedi farklı oyuncu gol attı. Bunların dördü genç yaş grubundaydı ve aralarında program tarihinin en genç iki golcüsü de vardı.

Bu kamp bir şeylerin başlangıcıydı. Pochettino’nun jenerasyonları bir araya getirerek USMNT’nin yeni bir versiyonunu oluşturma sürecinin başlangıcıydı. 2030’a giden yolda ilerlemek için hem genç hem de tecrübeli oyuncular gerekecek. Her şeyden önemlisi, bu kamp programın en genç oyuncularının bu meydan okumaya hazır olabileceğini gösterdi.

"Kesinlikle, bu genç ve yetenekli oyuncularla birlikte sahip olduğumuz kıdemli oyuncular sayesinde bence çok iyi bir karışımımız var," dedi Pochettino. "Bu oyuncu grubuna en iyi seviyemize ulaşmaları ve en iyi şekilde rekabet etmeleri için rehberlik edebileceğimizi düşünüyor ve umuyorum; gelecekte büyük milli takımlarla birlikte olmaya çalışacağız."

Dolayısıyla bu, Pochettino’nun sözünü ettiği süreci başlatan başarılı bir kamptı. Ancak Pochettino için her şey tamamen planlandığı gibi gitti.