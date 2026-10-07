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USMNT HIC 1-1GOAL

Cavan Sullivan, Julian Hall ve sıradaki Altın Jenerasyon mu? Mauricio Pochettino'nun ABD Milli Takımı'ndaki gençlik hamlesi 2030 için tavanı yükseltiyor

13 yeni ismin yer aldığı kamp, kusursuz bir performansla sona erdi ve bu da USMNT'nin bir sonraki döneminin bir öncekinden farklı görüneceğini garanti ediyor.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • Yıllardır, Christian Pulisic, Weston McKennie ve Tim Weah gibi isimleri barındıran, Amerikan futbolunu kalıcı olarak değiştirecek bir ABD erkek milli takımı “Altın Jenerasyonu”ndan söz ediliyordu. Ancak son aylarda sohbetin yönü değişti. Gerçekten altın mıydılar? Yeterince şey yaptılar mı? Önlerinde hâlâ zaman var mı?

    Görünen o ki bu sorular, hikâyenin tamamını anlatmıyor olabilir. “Altın Jenerasyon” ifadesi nadir bulunan, kolay kolay tekrarlanamayacak bir grubu çağrıştırıyor. Yine de onu takip edecek jenerasyonların da altın olabileceğine inanmak için nedenler var.

    Eylül/ekim dönemindeki bu milli ara için USMNT teknik direktörü Mauricio Pochettino, daha önce milli formayı hiç giymemiş 13 oyuncuyu kadroya çağırdı. Bunların sekizi genç yaş grubundaydı. Bu sırada Pulisic, McKennie ve Folarin Balogun gibi yıldızlar kadroya alınmadı. Ancak tablo netleştiğinde, USMNT Peru, Şili, Meksika ve Kanada’yı yenerek dört maçın tamamını kazanmıştı. Yedi farklı oyuncu gol attı. Bunların dördü genç yaş grubundaydı ve aralarında program tarihinin en genç iki golcüsü de vardı.

    Bu kamp bir şeylerin başlangıcıydı. Pochettino’nun jenerasyonları bir araya getirerek USMNT’nin yeni bir versiyonunu oluşturma sürecinin başlangıcıydı. 2030’a giden yolda ilerlemek için hem genç hem de tecrübeli oyuncular gerekecek. Her şeyden önemlisi, bu kamp programın en genç oyuncularının bu meydan okumaya hazır olabileceğini gösterdi.

    "Kesinlikle, bu genç ve yetenekli oyuncularla birlikte sahip olduğumuz kıdemli oyuncular sayesinde bence çok iyi bir karışımımız var," dedi Pochettino. "Bu oyuncu grubuna en iyi seviyemize ulaşmaları ve en iyi şekilde rekabet etmeleri için rehberlik edebileceğimizi düşünüyor ve umuyorum; gelecekte büyük milli takımlarla birlikte olmaya çalışacağız."

    Dolayısıyla bu, Pochettino’nun sözünü ettiği süreci başlatan başarılı bir kamptı. Ancak Pochettino için her şey tamamen planlandığı gibi gitti.

  • Tamamen tasarım gereği

    imago-sport-1083944903.jpg
    ZUMA Press Wire

    Pochettino, yeni nesli yetiştirmek için genç yetenekleri geliştirme konusundaki tecrübesinden yararlanarak USMNT ile uzun vadeli düşünüyor.

    Pochettino bunu yaklaşık 20 yıldır yapıyor. Bu hafta doğum gününü kutlayan baş yardımcısı Jesus Perez'in bunu daha da uzun süredir yaptığını esprili bir şekilde söyledi. Bu işi yeterince uzun süre yaptığınızda, genç bir oyuncuda ne aradığınızı bilirsiniz. Ayrıca geldiklerinde ne beklemeniz gerektiğini de bilirsiniz.

    "Bence tecrübemiz var ve bir oyuncudan çok fazla şey görmemize gerek kalmıyor çünkü kaliteyi, kapasiteyi, kişiliği, karakteri zaten tespit ediyoruz" dedi. "Zor olan şey, kendi karakterinizle bir oyuncu grubunun içine nasıl geldiğiniz, bunun kişiliğinizi ve o grupla ilgili her şeyi nasıl etkileyebileceği. Mesele, bu gruba nasıl uyum sağlayacağınız ve yeteneğinizi bu gruba nasıl katacağınız.

    "Bu tür durumları değerlendirmek her zaman kolay değil... ama sahip olduğumuz en iyi becerilerden biri bu: tecrübemiz sayesinde oyuncular için bu tür kalıpları öngörebilme kapasitesi."

    Pochettino, bu durumda neyin içine girdiğini biliyordu ve iki buçuk hafta süren kamp boyunca bundan gerçekten heyecan duyuyor gibi görünüyordu. Bu, itibarını genç oyuncuları geliştirerek inşa etmiş bir teknik adam ve ekibi. İlk yarı döngüsünde Dünya Kupası'na doğru hızlı bir koşunun ardından bu, USMNT teknik direktörü olarak ilk kez uzun vadeli düşünme fırsatıydı.

    Bunu yapmak şefkat ve sabır gerektiriyordu, ama düşündüğünüz kadar değil. Pochettino başından itibaren oyuncularına güveniyordu ve bunu onlara sık sık hissettirmesinin önemli olduğunu söyledi.

    Pochettino, "Kadroyu oluştururken çok olumluyduk ve sonra da en iyisini bekliyoruz" dedi. "Bu değişebilir ama kadroyu yaptığımız anda inanmazsak, şüphe enerjisini ortaya koyarsanız bu şüpheyi kesinlikle yansıtırsınız. Bu oyuncular için zor ama emin olduğunuzda ve gerçekten onların performans göstereceğine inandığınızda, bu çok yardımcı oluyor. Sonrasında bu özgüveni ve güveni yansıtırsınız, oyuncular sahaya çıkar ve yeteneklerini göstermeleri gerekir."

    Farklı profillere sahip genç yetenek sıkıntısı yok. Cavan Sullivan ve Julian Hall gibi bazıları, yeni kalite ve nicelik seviyeleri üretmeye başlayan MLS akademi sisteminin meyvelerini topluyor. Mathis Albert ve Cole Campbell gibi oyuncular da Christian Pulisic ile Gio Reyna'yı da çıkaran aynı Borussia Dortmund sisteminden gelerek, USMNT'nin "Altın Nesil"inin açtığı yollardan faydalandı. Gerçek şu ki, her zamankinden daha fazla genç Amerikalı yetenek var.

    Pochettino, "Havuz derin" dedi. "Bence bu dönemde bazı oyuncuları gördük ama radarımızda kesinlikle olan çok sayıda başka genç oyuncu da var ve bunları burada ABD'de ama aynı zamanda ABD dışında da değerlendiriyoruz. Bu büyük bir iş ve çok önemli bir iş... Bence ABD'de ve ABD dışında yetenek tespit etmek bizim sorumluluğumuz ve evet, kesinlikle bunun üzerinde çalışıyoruz."

    Yine de Pochettino'nun bu kampta gördüğü isimler kesinlikle etkileyiciydi ve Pochettino'nun beklentilerini aşmamış olsalar da USMNT kampının dışındaki pek çok kişinin beklentisinin üzerine çıktılar.

  • Yaş gruplarını birleştirmek

    imago-sport-1083850769.jpg
    ZUMA Press Wire

    Kamp, tanıdık yüzler ile A Milli Takım'a yeni katılanlar arasında ikiye ayrılmıştı.

    Bu kamp öncesinde birçok kişi Sullivan'ın adını biliyordu. Meksika'ya attığı viral gol, onu daha geniş bir kitleye tanıttı. 17 yaşındaki Philadelphia Union yıldız adayı, yükselen bu jenerasyonun yüzü konumunda ama bu kampın net şekilde gösterdiği bir şey vardı: Yalnız değil.

    Genç oyuncularla ilgili özel olarak soru sorulduğunda Pochettino sık sık hepsinin adını art arda sıraladı. Her birinin anları olduğunu söylediği için içlerinden yalnızca birini öne çıkarmak zordu. Sullivan'ı sorabilirdiniz ama Hall'ın attığı üç gole ne demeli? Justin Ellis'in kaydettiği iki gol nasıl? Diego Kochen'in kaledeki katkılarını da göz ardı edemezsiniz.

    Pochettino'nun da söylediği gibi kalite tartışılmazdı. Onun görmek istediği şey ise herkesin nasıl uyum sağladığıydı.

    "Dostum, başından itibaren oldukça rahatlarmış gibi görünüyorlardı" dedi savunmacı Chris Richards. "Bunun nedeni hepsinin birbirini tanımasıydı, yani iki grup vardı: belli ki tecrübeli olanlar vardı, bir de genç olanlar. İlk birkaç günden sonra gençlerden bazılarının daha yaşlı oyuncularla daha fazla iç içe olduğunu görmeye başlıyorsunuz, tersi de geçerli.

    "Sonra kamp boyunca her masa tamamen karışık hale geliyor. Sadece sahada değil, saha dışında da herkesle tanışmak çok keyifliydi."

    Richards, hem Neil Pierre'e hem de Crystal Palace'taki takım arkadaşı Zavier Gozo'ya kolunu doladı. Gio Reyna, kamptan önce Reyna'nın en sevdiği oyuncu olduğunu söyleyen Ellis'le birlikte çalıştı. Cole Campbell, Alex Freeman'ın son derece yardımcı olduğunu söylerken, Adri Mehmeti ise ABD Milli Takımı'ndaki ilk maçına çıkarken New York Red Bulls altyapısından yetişen Tyler Adams'ın yerine oyuna girdiğinde gülümsemesini gizleyemedi.

    Genel olarak bu kamp genç jenerasyona güç verdi. Eğer bu durum yaşça büyük oyuncuları ateşlemediyse, o zaman kesinlikle ateşlemesi gerekirdi.

  • Kıdemli yıldızlara meydan okuma

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Artık tanıdık yüzler, yeni görünümlü bir USMNT oluşturmak için yenileriyle bir araya gelecek.

    Pochettino döneminin büyük bölümünde verilen mesaj, hiç kimsenin yerinin garanti olmadığı yönündeydi. Rekabet kültürü istiyordu. Kendi ifadesiyle her kamp bir tatil değil, iş seyahati ve buna tatil gibi yaklaşan hiç kimse oyuncu havuzunda uzun süre kalamayacaktı.

    Bu kamp da o halde, yerinin garanti olduğunu düşünen herkese verilmiş bir mesajdı: öyle değil ve bundan sonra da olmayacak.

    Gio Reyna, "Bu kesinlikle rekabet getiriyor ki hepimizin ihtiyacı olan şey de bu" dedi. "Bence yaklaşan döngü için herkesi zorlaması harika."

    Zorlama başladı. USMNT'nin Dünya Kupası kadrosundaki 26 oyuncunun 13'ü bu kadroya çağrılmadı ve oyuncu havuzu Dünya Kupası'nın hemen öncesinde muhtemelen 35 civarında seyrederken, şimdi buna yeni bir genç yıldız kuşağı da eklendi. Pochettino'nun da söylediği gibi herkes yarışın içinde ve orada kalmaktan da herkes kendisi sorumlu.

    Tecrübeli oyuncular için, aralarındaki en yetenekliler açısından bile artık işler farklı. McKennie gibi bir ismin orta sahada artık yeni rekabeti var. Hall ve Ellis, forvet pozisyonunda kadro yerleri için Haji Wright ve Ricardo Pepi'ye meydan okumaya hazır görünüyor. Bir de Sullivan, Gozo ve Albert gibi, Pulisic gibi bir ismi ciddi şekilde zorlayabilecek potansiyele sahip oyuncular var. Pulisic, onların yaşından beri otomatik seçim olmuştu.

    Bu, bunun bu yıl ya da gelecek yıl olacağı anlamına gelmiyor ama ufukta görünüyor. Tecrübeli oyuncular henüz gitmiş değil ve umut da kısa süre içinde gitmemeleri yönünde. Gerçek şu ki Pochettino'nun onlara ihtiyacı var. Bu bir nesil değişimi değil, daha çok bir karışım ve USMNT'nin bu karışımın parçası olması için herkese ihtiyacı var, daha önce işin içinde olan herkesi kapsayamasa bile.

    Yine de tecrübeli oyuncular için her şey karanlık değil. Pochettino, kamp boyunca birkaç kez yalnızca oyunlarından değil, artık bundan sonra rekabet edecekleri oyunculara mentorluk yaparken sergiledikleri liderlikten de ne kadar memnun olduğunu dile getirdi.

    Pochettino, "Yeni oyuncuları karşılama biçimleri nedeniyle tecrübeli oyuncular büyük övgüyü hak ediyor" dedi. "Genç oyuncular, nasıl davranmaları gerektiği konusunda çok zekiydi. Bence tecrübeli oyuncuları dinliyorlar, teknik ekibi dinliyorlar ve gerçekten çok iyi davranıyorlar. İhtiyacımız olan da bu şekilde devam etmek, tecrübeli oyuncularla yeni oyuncular arasında o kimyayı oluşturmak.

    "Bence buna sahip olmak en önemli şey. Bu pencerede yaşanan en önemli şeylerden birinin, bu ilişkiyi kurmak için üç haftaya sahip olmak olduğunu düşünüyorum. Bu önemli bir şey."

  • Sonraki adımlar

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    ZUMA Press Wire

    Uluslar Ligi kapıdayken rekabet iyice ilginç bir hâl aldı.

    Salı günü Kanada karşısında alınan galibiyetin ardından herkes kendi yoluna gitti.

    Kamp boyunca Pochettino, bundan sonraki yolların her oyuncu için farklı olacağını tekrar tekrar vurguladı. Bazıları U20 takımıyla olacak. Diğerleri U23 takımıyla Olimpiyatlar'a gidebilir. Birkaçı ise Uluslar Ligi için geri dönebilir. Seviyesi ne olursa olsun, hepsinin milli takım oyuncusu olduğunu ve artık hepsinden buna göre davranmalarının beklendiğini söyledi.

    "Kolay olan oraya gelip ilk maçına çıkmak" dedi ve ekledi: "Ama şimdi onlarla birlikte nasıl gelişeceğiz ve onları nasıl koruyacağız? Nasıl yönlendireceğiz? Artık daha fazla sorumluluk taşıdıklarını onlara nasıl anlatacağız?

    "Bu da soyunma odasında konuştuğumuz konulardan biriydi. Artık daha fazla sorumlulukları olduğunu hissetmeleri gerekiyor... Takım arkadaşlarıyla ilişkilerinde mesele, 'Ben artık milli oyuncuyum, takım arkadaşımın benim için koşması gerekiyor' değil. Hayır, sen hem kendin için hem de takım arkadaşın için koşmalısın."

    Yeni bir yarış başlıyor. Elbette henüz çok erken ve Dünya Kupası'na kadar önlerinde gerçek bir maraton var. Bazıları çeşitli noktalarda bu yarışın dışında kalacak, bazıları ise geri dönecek. Bu arada, Freeman'ın da gösterdiği gibi, bazıları geç ortaya çıkıp tam zamanında kilit parçalara dönüşebilir. Bu kamptan çıkarılacak en önemli sonuç, USMNT oyuncu havuzunun kalabalık olduğu. Bu yalnızca bir "Altın Jenerasyon" değil; her şey planlandığı gibi giderse, önümüzdeki birkaç yıl içinde takip etmesi gerçekten heyecan verici olabilecek bir program.

    "Bence çok akıllılar ve zekiler" diyen Pochettino, yeni gelen oyuncularını şöyle özetledi: "Yetenekleri var ve bu deneyimi onları çok daha iyi, daha tecrübeli oyuncular yapmak için mutlaka kullanacaklar."