Nasıl baktığınıza bağlı olarak, ABD millî takımının Haiti karşısında ilk maçta aldığı 6-0'lık galibiyet, Mauricio Pochettino'nun kadro tercihlerini kolaylaştırıyor ya da biraz zorlaştırıyor.

Bu CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek finalinde fark az olsaydı, ABD'nin başındaki veda maçında sahaya süreceği ilk 11'i belirlemek kolay olurdu: İşi bitirmeleri için ilk maçın 11'ine güvenmek. Ancak altı gollük avantaj, ona farklı tercihler yapma imkânı veriyor.

Skor sayesinde salı günkü rövanşın ilk 11'inde hemen her seçenek masada. Kamptaki her oyuncunun maça başlama şansı gerçekçi görünüyor. En tecrübeli isimlerden en genç yıldızlara kadar herkes, bir anlamı olsa da büyük resimde çok az şey değiştiren bu maçta uzun süre oynama fırsatı bulabilir.

Peki Pochettino ne yapacak? ABD millî takımının başındaki son maçında hangi oyunculara şans verecek? GOAL değerlendiriyor.