Cavan Sullivan'a bir uyarı mı? Folarin Balogun'a destek ve Olimpiyat hedefleri: USMNT teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun basın toplantısından çıkarılacak beş sonuç
ABD Erkek Milli Takımı yeni bir döneme giriyor. Mauricio Pochettino, takımın teknik direktörü olarak yeniden göreve getirildiğinde de bunu söylemişti, bu hafta da bunu yineledi. Ona göre işler değişiyor ve bu değişim hemen şimdi yaşanıyor.
"Şimdi"den kasıt, bir buçuk haftalık süreçte dört maçın oynanacağı yaklaşan milli ara. Peru, Şili, Meksika, Kanada: Hepsi de hem Dünya Kupası'nın üzerine koymak hem de ABD'nin bir sonrakinde gelişmesine yardımcı olabilecek yeni yüzleri takıma kazandırmak amacı taşıyan, tehlikeli rakipler.
Pochettino pazartesi günü gazetecilere, "Dört maç farklı çünkü çok fazla zaman yok" dedi. "Çağıracağımız oyuncular konusunda dikkatli olmamız gerekiyor. Çağırdığımız oyuncuların antrenman yapmaya uygun olmalarını, ama aynı zamanda oynayabilmelerini de istiyoruz. Şu anda dört kaleciyle birlikte 26 oyuncu çağırmayı değerlendiriyoruz... Bence elimizde olacak oyuncuları görmek istiyoruz ve onlara oynama ve rekabet etme fırsatı vermek istiyoruz. Bir sonraki kamp için fikir bu."
O kampın kadrosu seçilmeden önce Pochettino, transfer haberleri, çifte vatandaşlığa sahip oyuncuların milli takıma kazandırılması, yeni nesil ve daha fazlasını konuşmak için gazetecilerle bir araya geldi.
Balogun'un transfer durumu
Beklendiği gibi Pochettino'ya yazın en büyük transfer hikâyesi soruldu: Folarin Balogun'un Everton'a gerçekleşmeyen transferi. Anlaşma son anda, yarı ani bir şekilde çöktü ve bunun sonucunda Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birkaçı sarsıldı.
Pochettino genel olarak transfer görüşmelerinin dışında kalmaya çalışıyor; bunun yerine oyuncuların kendi kariyerlerine en uygun kararları vermesini tercih ediyor. Yine de Balogun'la yakında konuşmayı planlıyor; hem ne olduğunu öğrenmek hem de yıldız forveti için sırada ne olduğunu görmek istiyor.
"Zor, çünkü kararı etkileyemezsiniz ve sadece onların, kararlarını veren insanlarla birlikte yaptıklarını desteklemeniz gerekir" dedi. "Elbette, senin de dediğin gibi Flo gibi bazı özel durumlarda, bunu biraz olsun sindirebilmesi için biraz alan bırakmak istedim, bu yüzden önümüzdeki birkaç gün içinde arayacağım. Everton'la, Liverpool'daki durumunda yaşanan her şeyle ilgili olarak ne olduğunu ondan öğrenmek istiyorum ama her zaman desteğimizi sunarak ve onların yanında olarak, hepsi bu.
"Bence o bizim için önemli bir oyuncu, Dünya Kupası'nda da önemli bir oyuncuydu ve umarız Monaco'da ya da başka bir yerde, en iyi şekilde performans gösterebileceği en doğru yeri bulabilir."
Noahkai Banks'in kararı ve çifte vatandaşlar
ABD Erkek Milli Takımı'nda gündemde kalmayı sürdüren bir başka saga daha var: Noahkai Banks'in milli takım geleceği. Sonbaharda ABD Erkek Milli Takımı'na ilk gelişinden bu yana yaşanan her şeye rağmen Banks belirsizlik içinde kalmayı sürdürüyor ve bunun yakın zamanda değişeceği de pek görünmüyor.
Banks'in durumu sorulduğunda Pochettino, savunmacının henüz karar vermediğini ve bu durum sürdüğü sürece ABD Erkek Milli Takımı'na çağrılmasının düşünülmediğini söyledi.
"Tüm potansiyel çifte vatandaş oyuncularla temas halindeyiz," diyen Pochettino, sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbette görmemiz önemli, çünkü bu bir bağ ve insani bağ çok önemli; Noki [Noahkai] örneğinde olduğu gibi fikrini değiştirmediyse ve bekliyorsa bile. Hâlâ bir karar yok ve tabii ki onu bir sonraki kamp için değerlendiremeyiz. Durum bu."
Bu açıklama, Pochettino'nun çifte vatandaş oyuncular konusundaki yerleşik duruşunu sürdürdüğünü gösteriyor. Oyunculara yalvarmayacak ya da ısrar etmeyecek. Bunun yerine, bir oyuncudan ABD Erkek Milli Takımı'na tamamen bağlı ve bütünüyle adanmış olmasını isteyecek. Ancak Pochettino, Banks de dahil olmak üzere tüm çifte vatandaş oyuncuları yakından takip ettiğini ve karar vermeye hazır oldukları takdirde onları memnuniyetle karşılamaya hazır olduğunu söyledi.
"Biz ve organizasyon, karar verme ihtimali olan tüm çifte vatandaş oyuncular ve futbolcularla çalışıyoruz," dedi. "Evet, o insani bağ önemli çünkü bir gün savunabileceklerini, mücadele etmek istediklerini ve milli takımımızın bir parçası olmak istediklerini hissederlerse ve elbette bunu hak ederlerse, biz de dahil olmayı hak ettiklerini düşünürsek, tabii ki çağıracağız."
Dolayısıyla Banks şu an için kadroda yer almayabilir, ancak birden fazla milli takım seçeneğine sahip başka oyuncuların da bir noktada, ister yakında ister ilerleyen süreçte, ABD Erkek Milli Takımı'nda ortaya çıkmasına dikkat edin.
Sullivan'a ve diğer gençlere bir mesaj
Pochettino herhangi bir isim vermedi, ancak özellikle bir genç oyuncuya mesaj gönderiyor olabileceği çıkarımı yapılabilirdi.
Philadelphia Union'ın yükselen yıldızı Cavan Sullivan, geçen hafta USMNT efsanesi Alexi Lalas ile State of the Union podcast'inde konuşurken, USMNT'nin Belçika'ya yenildiği maçta takıma yardımcı olabileceğine inandığını söyledi.
Zavier Gozo ise GOAL'ün The Late Run programına, teknik direktörünün kararını tamamen anladığını ancak Dünya Kupası kadrosunda yer alması gerektiğine inandığını söyledi. Bazıları bunu doğru türden bir özgüven olarak görebilir ve Pochettino da öyle görebilir. Ancak özgüven ile kibir arasındaki çizgi çok ama çok ince olabilir ve Pochettino, bu çizgiyi dikkatle izlediğini medyaya birden fazla kez özellikle vurguladı.
“Bence en önemli şey saygı ve onların saygılı olması gerekiyor” dedi Pochettino. “Elbette yetenekli oyuncular istiyoruz. Cesur hisseden, kendine güvenen oyuncular istiyoruz, ama sahada göstermedikleri şeyleri hisseden oyuncular değil. Bence ancak Messi iseniz biraz haddini aşarak konuşma hakkına sahip olursunuz.
“Sekiz Ballon d'Or kazandıysanız, tamam, belli bir kibirle konuşabilirsiniz ama o zaman bile... Gençseniz ve burada oynayabileceğinizi, şurada oynayabileceğinizi ya da oynayabileceğinizi söylemeye başlıyorsanız... Ben bunun kariyerinizi en iyi şekilde inşa etmenin doğru yolu olduğuna inanmıyorum, hayır. Bu yüzden dikkatli olmamız gerekiyor.”
Bu da Sullivan ve diğerleri için, konuşmayı ayaklarına bırakmaya devam etmeleri yönünde bir uyarı niteliğinde. Sullivan'ın hakkını teslim etmek gerekir ki son birkaç aydır tam olarak bunu yaptı, ancak 16 yaşındaki yıldız adayının milli takım teknik direktörüne hâlâ kanıtlaması gereken çok şey olduğu açık.
Değişen alışkanlıklar ve organizasyon
2026 Dünya Kupası döngüsü boyunca en çok konuşulan konulardan biri kültürdü. Pochettino bunu değiştirmek istedi ve sonunda da bunu başardığına inanıyor. 2030’un başlangıcında ise başka bir kelimeye vurgu yaptı: alışkanlıklar. Şimdi onları da değiştirmek istiyor.
“Bence belki de değiştiremediğimiz alışkanlıkları değiştirmemiz gerekiyor” dedi. “Son dönemde Dünya Kupası’na kadar birçok alışkanlığı değiştirdik ama şimdi gerçekten bu alışkanlığı değiştirmemiz gerekiyor. Gerçekten profesyonel olan ve beklediğimiz şekilde rekabet eden bir oyuncu grubu oluşturmamız gerekiyor. Ellerinde bulunan yetenekli oyuncular ve genç oyuncularla rekabet etmeleri gerekiyor.”
Pochettino’ya göre bu alışkanlıklar federasyonun geneline yayılmış durumda. Genç takım düzeyinden Atlanta’nın hemen dışındaki ofislere kadar Pochettino, 2026 Dünya Kupası’nın üzerine bir şeyler koymaya çalışan herkesin aynı hedef doğrultusunda hareket etmesi için ABD Futbol Federasyonu’nun bir bütün olarak aynı yöne kürek çekmesi gerektiğini söylüyor.
“A takım seviyesine kadar her an rekabetçi olmak istiyorsak, geliştirmemiz gereken ilkelerimiz ve tüm kavramlarımız konusunda hep birlikte uyum içinde olmamız gerekiyor” dedi. “Bence hepimiz bilgimizi katmaya çalışmaya odaklanmış durumdayız. Ülkemizde futbolda gelişim isteyen ve futbolu önemseyen çok sayıda insan işin içinde yer alıyor, bunun bir parçası olmaktan da çok mutluyuz. Gelecekte pek çok şeyin gelişeceğini, değişeceğini ya da farklı bir şekilde yapılacağını göreceksiniz ve bunun da bunu yansıtacağını düşünüyorum.”
Bunun bir parçası olarak Pochettino’ya, Matt Crocker’ın ayrılığıyla boşalan pozisyon da soruldu. ABD Futbol Federasyonu, Crocker’ın yerine bire bir aynı rolde birini getirmeyi planlamıyor; bunun yerine Erkekler ve Erkek Çocuk Futbolu Direktörü ile Kadınlar ve Kız Çocuk Futbolu Direktörü görevlerini oluşturacak. Pochettino ve USWNT’deki muadili Emma Hayes, kendi takımları üzerinde kontrole sahip olacak ve doğrudan ABD Futbol Federasyonu yönetimine rapor verecek. Bu nedenle Pochettino büyük ölçüde işe alım sürecinin dışında kalıyor.
“Federasyona, sürecin bir parçası olmaya her zaman açık olduğumu söyledim ama bence kendilerini iyi hissetmeleri gerekiyor” dedi Pochettino. “Hayır, bu benim adamım olamaz. Ben bir sportif direktör getiremem. Hayır, Amerika’yı bilen, ABD futbolunu bilen, yardım etmek isteyen ve gerekli bilgiye sahip birini getirmeleri gerekiyor.”
Olimpiyat odaklı
ABD'nin bu yüzyılın büyük bölümünde U-23 seviyesinde beklentilerin altında kaldığını söylemek yanlış olmaz. Takım, son yedi turnuvanın yalnızca üçünde Olimpiyatlara katılabildi. Bu üç maceranın hiçbirinde madalya gelmedi. Daha yakın sonuçlara bakıldığında, takımın 2024 Olimpiyatları'na dönüşü 16 yıllık hasreti sona erdirdi. Hafif tabirle, tablo vahimdi.
Pochettino ve ABD Futbol Federasyonu bunu değiştirmek için can atıyor. İşte bu yüzden eski USMNT yıldızı Steve Cherundolo, 2028 Olimpiyatları'nda kendi sahasında mücadele edecek U-23 takımının başına getirildi. LAFC'nin başında MLS Cup kazanan Cherundolo, hem teknik adam hem de oyuncu olarak, çoğu U-23 antrenörünün sunamadığı ölçüde gerçek bir geçmişe sahip.
Pochettino, ilk hedeflerinden birinin o takımı hazırlamaya yardımcı olmak olduğunu söylüyor. Olimpiyat takımının büyük bölümünün bu turnuvaya A milli seviyede maça çıkmış olarak gitmesini istiyor; böylece gerçek baskının olduğu bir seviyede oynayabilmek için özgüven ve deneyim kazanacaklar. Bu nedenle, hem A takımda hem de U-23 takımında oynayabilecek oyuncuların en iyi nasıl kullanılacağına dair görüşmeler sürüyor.
"Steve bizimle çalışırken ve onlar için en iyi kararı verme çabasına her zaman dahil olurken bunu her zaman yapabileceğiz" dedi ve ekledi: "Çünkü bence Olimpiyatlarda oynaması gereken genç oyunculardan oluşan bir çekirdeğimiz var. Bence bu, federasyonumuz ve ülkemiz için bir hedef: altın madalya için yarışan bir takım olmaya çalışmak. Bence bu önemli. Kendi ülkemizde olacak ve biz de bunu destekleyeceğiz. Ve
"Her zaman hep birlikte en iyi kararı vereceğiz ve oyuncuları en iyi şartlara koymaya, onların oraya sadece A takım için önemli oyuncular olarak değil, ülke için önemli olan bu tür bir organizasyonda da önemli oyuncular olarak gitmelerine yardımcı olmaya çalışacağız."