ABD Erkek Milli Takımı yeni bir döneme giriyor. Mauricio Pochettino, takımın teknik direktörü olarak yeniden göreve getirildiğinde de bunu söylemişti, bu hafta da bunu yineledi. Ona göre işler değişiyor ve bu değişim hemen şimdi yaşanıyor.

"Şimdi"den kasıt, bir buçuk haftalık süreçte dört maçın oynanacağı yaklaşan milli ara. Peru, Şili, Meksika, Kanada: Hepsi de hem Dünya Kupası'nın üzerine koymak hem de ABD'nin bir sonrakinde gelişmesine yardımcı olabilecek yeni yüzleri takıma kazandırmak amacı taşıyan, tehlikeli rakipler.

Pochettino pazartesi günü gazetecilere, "Dört maç farklı çünkü çok fazla zaman yok" dedi. "Çağıracağımız oyuncular konusunda dikkatli olmamız gerekiyor. Çağırdığımız oyuncuların antrenman yapmaya uygun olmalarını, ama aynı zamanda oynayabilmelerini de istiyoruz. Şu anda dört kaleciyle birlikte 26 oyuncu çağırmayı değerlendiriyoruz... Bence elimizde olacak oyuncuları görmek istiyoruz ve onlara oynama ve rekabet etme fırsatı vermek istiyoruz. Bir sonraki kamp için fikir bu."

O kampın kadrosu seçilmeden önce Pochettino, transfer haberleri, çifte vatandaşlığa sahip oyuncuların milli takıma kazandırılması, yeni nesil ve daha fazlasını konuşmak için gazetecilerle bir araya geldi.