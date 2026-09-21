Geçen yıl bu zamanlarda Barcelona hakkında şüpheler oldukça yaygındı. Mali kısıtlamaların ortasında, Barcelona yaz transfer döneminde kazandığından çok daha fazlasını kaybetti; bu da kadroyu son derece dar bırakırken takımı belki de her zamankinden daha fazla La Masia'dan çıkan son yeteneklere bağımlı hale getirdi. Ancak sonunda şüphe duyanlar haksız çıktı; zira Barcelona, Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere dörtlüyü kazanarak önüne çıkan herkesi geçti. Peki, bu şüphecilerin bu sezon geri dönmüş olması da mı yanlış?

Barcelona bu yaz çok daha yıpratıcı bir transfer dönemi geçirdi; Alexia Putellas, Mapi Leon, Ona Batlle ve Salma Paralluelo'nun ayrıldığı bu dönemde. Olumlu taraf ise bu kez daha fazla takviye yapılmış olması. Kerolin'i Manchester City'den getirmek için önemli bir bonservis bedeli ödendi; La Masia çıkışlı Martina Fernandez Everton'dan geri dönerken, bir diğer heyecan verici genç savunmacı Renee van Asten de Ajax'tan geldi.

Ancak bu kadronun derinliği hâlâ inanılmaz derecede yetersiz görünüyor; özellikle de sezonun ilk haftalarında sakat olan birkaç isimden biri Aitana Bonmati iken. Üç kez Ballon d'Or kazanan oyuncunun, Barcelona'nın çarşamba günü Paris FC karşısında başlayacak Şampiyonlar Ligi şampiyonluk unvanı savunmasının başlangıcını kaçırması bekleniyor.

Tüm bunlar, bu kez bu takımdaki genç oyunculara olan bağımlılığın muhtemelen daha da fazla olacağı anlamına geliyor. Bu durum yine başarı için bir formül olduğunu kanıtlayıp şüphe duyanları mahcup mu edecek? Yoksa bu sezon her şey Barcelona'nın aleyhine mi dönecek?