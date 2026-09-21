Büyük yaz ayrılıklarının ardından Barcelona'nın genç yıldızları hâlâ Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde etkili bir güç olabilir mi?
Geçen yıl bu zamanlarda Barcelona hakkında şüpheler oldukça yaygındı. Mali kısıtlamaların ortasında, Barcelona yaz transfer döneminde kazandığından çok daha fazlasını kaybetti; bu da kadroyu son derece dar bırakırken takımı belki de her zamankinden daha fazla La Masia'dan çıkan son yeteneklere bağımlı hale getirdi. Ancak sonunda şüphe duyanlar haksız çıktı; zira Barcelona, Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere dörtlüyü kazanarak önüne çıkan herkesi geçti. Peki, bu şüphecilerin bu sezon geri dönmüş olması da mı yanlış?
Barcelona bu yaz çok daha yıpratıcı bir transfer dönemi geçirdi; Alexia Putellas, Mapi Leon, Ona Batlle ve Salma Paralluelo'nun ayrıldığı bu dönemde. Olumlu taraf ise bu kez daha fazla takviye yapılmış olması. Kerolin'i Manchester City'den getirmek için önemli bir bonservis bedeli ödendi; La Masia çıkışlı Martina Fernandez Everton'dan geri dönerken, bir diğer heyecan verici genç savunmacı Renee van Asten de Ajax'tan geldi.
Ancak bu kadronun derinliği hâlâ inanılmaz derecede yetersiz görünüyor; özellikle de sezonun ilk haftalarında sakat olan birkaç isimden biri Aitana Bonmati iken. Üç kez Ballon d'Or kazanan oyuncunun, Barcelona'nın çarşamba günü Paris FC karşısında başlayacak Şampiyonlar Ligi şampiyonluk unvanı savunmasının başlangıcını kaçırması bekleniyor.
Tüm bunlar, bu kez bu takımdaki genç oyunculara olan bağımlılığın muhtemelen daha da fazla olacağı anlamına geliyor. Bu durum yine başarı için bir formül olduğunu kanıtlayıp şüphe duyanları mahcup mu edecek? Yoksa bu sezon her şey Barcelona'nın aleyhine mi dönecek?
Dünya klasında kalite
Barça'nın bir önceki haftasonu Atletico Madrid ile oynadığı maç, Avrupa şampiyonu takımın bu sezonki durumuna bakarken harika bir başlangıç noktası. O maçta Bonmati'ye sakatlık listesinde eşlik eden isimler Van Asten, İspanya Milli Takımı savunmacısı Irene Paredes ve geçen sezonun çıkış yapan yıldızı Clara Serrajordi oldu. Laia Aleixandri de şubatta yaşadığı ön çapraz bağ kopmasının ardından hâlâ iyileşme sürecindeydi.
Aicha Camara ile Carla Julia'nın da 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nda İspanya ile birlikte olması, Barça'yı kulübede sadece bir kıdemli saha oyuncusuyla bıraktı. Bu da belki de dünyanın en iyi ön liberosu olan Patri Guijarro'nun stoperde, yaratıcı İsviçreli forvet Sydney Schertenleib'in ise sağ bekte görev yapmasına neden oldu.
Yine de geçen sezonu beşinci sırada bitiren ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde eleme aşamasına kalan Liga F'nin en iyi takımlarından birine karşı oynayan Barça, maça hükmetti ve sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Bunun nedeni, bu yaz yaşanan bazı önemli ayrılıklara ve bu eksiklere rağmen, Guijarro, Esmee Brugts, Caroline Graham Hansen, Cata Coll, Ewa Pajor ve Claudia Pina gibi oyunculara sahip olmaları. Bunların tamamı 2026 Ballon d'Or adayları listesinde yer alıyor.
Öte yandan ödüle aday gösterilmeyenler arasında Kerolin de var. Kerolin, geçen sezon Man City'nin Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğunda kilit bir maç değiştiriciydi. Ayrıca Schertenleib, Vicky Lopez ve Kika Nazareth gibi gezegendeki en iyi genç hücum yeteneklerinden üçü de bu grupta yer alıyor.
Geçen yıl olduğu gibi, sakatlıklar yaşansa da ve kilit oyuncular ayrılsa da, bu Barça kadrosunda hâlâ dünyanın en iyi ilk 11'lerinden birini oluşturacak kadar yetenek bulunuyor.
Genç yetenek için büyük rol
Bu takımın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ciddi bir iddia olarak kalabilmesi için, genç yeteneklerin artık o ilk 11'in omurgasını tamamlayacak şekilde yeniden sorumluluk alması gerekiyor.
Bu da Schertenleib, Lopez ve Kika gibi oyuncularla başlıyor. Bir süredir A takımın parçasılar, ancak şimdi ileriye doğru adım atma ve kilit sütunlara dönüşme fırsatları var. Hepsi bunu yapabilecek yeteneğe sahip ve hem Barca'da hem de milli takımlarında gelişimlerine daha fazla katkı sağlayacak deneyimi yavaş yavaş biriktiriyorlar.
Ardından La Masia'dan çıkan yeteneklerden, belki de kadın futbolunun en iyi akademisinden, A takım kadrosunu tamamlamaları istenecek. Barca'nın Liga F'teki amansız üstünlüğü sayesinde teknik direktör Pere Romeu rotasyon yapabiliyor ve akademiden gelen bazı oyuncuları iç maçlarda kademeli olarak sahaya sürebiliyor. Kulüp ayrıca, bu oyuncular fırsatlarını değerlendirirse ödüllendirileceklerini de gösterdi.
Geçen yıl bunun manşet örneği Serrajordi'ydi. 2024-25 sezonunun sonunda ilk maçına çıktıktan sonra A takımın düzenli bir üyesi oldu ve Liga F'te bulduğu fırsatlarda parladıkça statüsü yükseldi, bu da onun Şampiyonlar Ligi'nde daha düzenli forma giymesini sağladı. Mayıs ayında Avrupa finali geldiğinde 18 yaşındaki oyuncu ilk 11'de başlama rolünü kazanmıştı ve Lyon'a karşı alınan taçlandıran 4-0'lık galibiyette harika bir performans sergiledi.
Üstelik yalnız da değildi. Ay sonuna kadar İspanya ile birlikte 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda olan Camara ve Julia da Liga F'te bolca ilk 11 fırsatı buldu ve onlar da bu yıl ileriye doğru adımlar atmayı hedefleyecek.
La Masia'nın yeni nesli
Peki, La Masia'dan yükselerek Serrajordi, Camara ve Julia'yı takip edebilecek oyuncular kimler? Kampanyanın ilk aşamalarında dokuz altyapı oyuncusu daha şimdiden A takımla birlikte süre aldı. Bunların arasında, Liga F'te şimdiden iki maça ilk 11'de başlayan 18 yaşındaki Lua Arufe de var.
Ayrıca U20 Dünya Kupası'nda İspanya kadrosunda yer alan üç heyecan verici yetenek daha bulunuyor. Bunlar arasında, Barca'nın bu yaz Sevilla'dan kadrosuna kattığı umut vadeden stoper Julia Torres; sadece geçen yıl sözleşmesini uzatan bir diğer dikkat çekici genç savunmacı Noa Jimenez; ve Katalonya'da gerçekten büyük heyecan yaratan 17 yaşındaki forvet Rosalia Dominiguez yer alıyor.
Ayrıca bu yaz sırasıyla Twente ve Roma'dan Barca'ya gelen iki genç oyuncu Liv Pennock ve Giulia Galli de var. İkisi de büyük gençlik turnuvalarında parladı ve Barca'nın B takımında başlayacak olsalar da, kısa süre içinde çıkış yapıp A takımda iz bırakmaya güçlü adaylar.
Sarsılmaz iç inanç
Sadece genç oyunculardan da sorumluluk almaları istenmedi. Putellas'ın ayrılığı liderlik açısından bir boşluk yarattı ve Guijarro artık bu takımı yeni bir dönem gibi görünen sürece kaptan olarak taşıyacak. Yine de kulüp içinden verilen mesaj şu: Bazı önemli isimler ayrılmış olsa da bir bakıma hiçbir şey değişmedi.
Kika, bu yaz The Straits Times'a konuşurken, "Beni üzen şeylerden biri, değişiklikler nedeniyle Barcelona'nın artık Barcelona olmadığı ve eskisi gibi finale çıkamayacağımız yönündeki düşünce" dedi. “Bu üzücü ve adil değil. Hâlâ burada olanlar önemli, değerli ve biz de diğerlerinin son birkaç yılda yaptığını farklı bir şekilde yapabilecek kapasitedeyiz."
Guijarro da ağustosta Estadi Johan Cruyff'ta bulunanlara yeni Barca kaptanı olarak ilk kez hitap ettiğinde benzer bir mesaj verdi. “Bu sezon her kupa için yarışmak adına çok çalışıyoruz" dedi.
Tüm bunlar deja vu hissi uyandırıyor. Geçen yıl Barcelona, önemli ayrılıklar, kadro derinliği eksikliği ve yetenekli ama tecrübesiz genç oyunculara duyulan bağımlılık nedeniyle gözden çıkarılmıştı. Ancak takım içindeki inanç çok büyüktü ve bunun karşılığı da alındı; tüm kulvarlarda yalnızca bir kez kaybedip Liga F, Copa de la Reina, Supercopa de Espana ve Şampiyonlar Ligi kupalarını bir kez daha Katalonya'ya götürdüler.
Daha da büyük ayrılıkların yaşandığı bir başka zorlu yazın ardından bile, Barca'nın şüphe duyanlara bir kez daha meydan okuma ihtimalini göz ardı etmek kesinlikle akıllıca olmaz.