'Büyük bir sıçrama' - Emma Hayes, Ashley Sanchez'i yeniden kadroya çağırırken Jaedyn Shaw'u dışarıda bıraktı ve İspanya sınavları için cesur tercihler yaptı - USWNT kazananları ve kaybedenleri
Emma Hayes, ABD kadın milli takımının başına geçtiğinden bu yana 60 oyuncu milli formayı giydi ve 56'sı bir maça ilk 11'de başladı.
2027 Kadınlar Dünya Kupası'na bir yıldan az süre kaldı ve ekimde zirvedeki İspanya'ya karşı iki maç oynanacak. Ancak Hayes, henüz milli formayı giymemiş oyunculara da hâlâ yer açıyor. Görmek istediği hâlâ bazı kombinasyonlar ve takdir edilmesi gereken kulüp sezonları var.
Hayes, salı günkü kadro açıklamasının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Biz İspanya değiliz ve İspanya olmaya da çalışmıyoruz" dedi. "Onlar olağanüstü bir takım. Hak edilmiş dünya şampiyonları ve onların da kendilerine ait bir kimliği, kendilerine ait bir metodolojisi var; bizim de öyle."
Hayes'in salı günü açıkladığı 26 kişilik kadroda kaptan Lindsey Heaps, orta saha oyuncusu Rose Lavelle ve bek Emily Fox gibi tanıdık isimler yer aldı. Dört kez daha milli olmamış oyuncu da dahil olmak üzere bazı sürprizler de vardı: kaleci Jordan Silkowitz, orta saha oyuncusu Evelyn Shores ve forvetler Pietra Tordin ile Trinity Byars.
Dördü de kendi NWSL kulüplerinde öne çıkan sezonlar geçirirken, Shores, Tordin ve Byars'ın alt yaş milli takım sisteminde kapsamlı tecrübeleri bulunuyor.
Ancak soru şu: Neden şimdi? Dünya Kupası yaklaşırken denemelere devam etmek için ne kadar alan var?
Hayes, "Yarın burada olacak jenerasyonun gelişimini her zaman bir kenara bırakamazsınız; dolayısıyla ben yalnızca Dünya Kupası'na öncelik verirsem, 2028 ya da 2031'de bu takım için etkili olabilecek ve olacak oyunculara fırsat verme imkânı bulamam" dedi.
Konu, sürekli gelişmek ve sürekli evrilmekle ilgili. Oyuncular bunu kulüp takımlarında yaptığında Hayes bunu fark ediyor. Ashley Sanchez'in North Carolina Courage'daki sezonu bunun bir örneği.
"Bunu geçen sezon da ondan önceki sezonda da görmedim. Bu yüzden bunun onun adına çok büyük bir sıçrama olduğunu düşünüyorum ve kariyerinin bu aşamasında önündeki fırsatları boşa harcamak istemediğine eminim."
Dört ay boyunca kamp ya da maç olmadan geçen dönemin ardından USWNT şimdiye kadarki en büyük sınavıyla karşı karşıya. Sanchez gibi oyuncular için ekim, elemelere giden süreçte kendilerini bir kez daha kanıtlama fırsatı sunuyor. Jaedyn Shaw ve Ally Sentnor da dahil olmak üzere diğerleri içinse kadroya alınmamak daha uzun vadeli bir planın parçası. Hem seçilen isimler hem de dışarıda kalanlar, Hayes'in takımının nasıl şekillendiğine dair soru işaretleri yaratıyor.
Kazanan: Ashley Sanchez
Hayes'in bu kampa neredeyse mutlaka çağırması gereken tek bir oyuncu varsa, o da Sanchez'ti.
North Carolina Courage formasıyla 26 maçta attığı 20 golle Sanchez'i görmezden gelmek zorlaştı. NWSL'de Gol Krallığı yarışında zirvede yer alıyor ve Kansas City'den Temwa Chawinga'nın kırdığı tek sezonluk gol rekorunu egale etti.
Washington Spirit'ten Courage'a transferi onun için bir ortam değişikliği getirdi, ancak Sanchez etkisini hemen gösterdi. North Carolina'daki ilk sezonunda takımın hem gol hem de asist lideri oldu ve NWSL'de Yılın Orta Saha Oyuncusu ödülünde finalistler arasına kaldı. Bu sezon ise bu etkiyi başka bir seviyeye taşıdı.
Ancak milli takımda fırsatlar bulmak daha zor oldu. Sanchez, alt yaş milli takımlarında etkileyici bir kariyer geçirdi, ancak A milli takım çağrıları her zaman sahada süre almasına dönüşmedi. 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda oynamadı ve USWNT formasıyla son maçı 2024'te geldi. Ocak 2025 kampına çağrılmış olsa da yeniden ABD Milli Takımı formasını giymek için uzun süre bekledi.
Hayes, salı günkü basın toplantısında, "Bence Ashley olağanüstü bir sezon geçiriyor. Bu sadece attığı gol sayısıyla ilgili değil, performansındaki istikrarla da ilgili. Bence bu sezonki performansına dayanarak bunu hak ediyor" dedi.
“[Courage başantrenörü] Mak [Lind] ile konuştum. Bu sezonki olgunluğu ve milli takıma gerçekten geri dönmeyi ne kadar istediği konusunda ondan büyük övgüyle söz etti. Bunu davranışlarıyla da gösterdi. Bence onun için bir sonraki adım, bu istikrarı sürdürmek.”
Kaybeden: Jaedyn Shaw
Shaw, Gotham FC formasıyla kendini hiç bu kadar ait hissetmemişti. Özgürce oynuyor, goller atıyor ve kısa süre önce NWSL tarihinde kariyerindeki normal sezon gol sayısında 25'e ulaşan en genç oyuncu oldu. Bu formu, ekim ayı kadrosundaki yokluğunu daha da dikkat çekici hale getirdi. Shaw için bu, kendisini İspanya karşısında test etme fırsatını kaçırmak anlamına geliyor.
Ancak Hayes, bu milli takım arasında ona anlamlı süre vermek istiyor. Shaw ve Ally Sentnor, A takımla alabileceklerinden daha fazla süre bulabilecekleri U-23 ekibine katılacak. ABD Futbol Federasyonu, fırsatlar ve gelişim ihtiyaçlarına göre oyuncuların iki grup arasında gidip gelmesiyle, bu iki grubu bağlantılı tutmaya giderek daha fazla odaklanıyor. İkisi de Hayes'in planlarının bir parçası olmaya devam ediyor.
Hayes, “Hem Jaedyn'i hem de Ally'yi [Sentnor] 23 Yaş Altı ekibine gönderme kararının nedeni, bunun iki maçlık bir milli ara olmasıydı” dedi. “Son kampta Brezilya'ya karşı Jaedyn'i oynatmadım ve daha önce birçok kez söylediğim gibi, oyuncuların gelişimini önceliklendirmek istiyorum ve daha az deneyimli oyuncuların sürekli kulübede oturup az dakika oynamasını istemiyorum... Onlar hâlâ planlarımızın merkezinde yer alıyor.”
Kazanan: Trinity Rodman
Trinity Rodman, unutulmaz bir yıl geçirdi ve bu henüz sona ermedi.
2026’ya, kadın futbolu tarihindeki en büyük sözleşmeye imza atarak başladı; Washington Spirit’te kalmak için üç yıllık bir anlaşma yaptı. O tarihten bu yana ABD Kadın Milli Takımı kadrolarının değişmez isimlerinden biri oldu ve Spirit formasıyla takımın en yüksek sayısı olan 11 gol attı.
Saha dışında ise erkek arkadaşı Ben Shelton’ı desteklemek için yakın ve uzak birçok yere tenis turnuvalarında gitti. Bunlar arasında Shelton’ın finale yükseldiği 2026 ABD Açık da vardı.
Bu süreçte kendi oyunundaki eksikleri kapatmak için de çalıştı. Hayes ise bu ilerlemeden özellikle gurur duyuyor.
Hayes, “Her şeyden önce Trinity Rodman’la gurur duyuyorum. Gerçekten öyle” dedi. “Onunla belki bir hafta önce konuştum ve geçen yıl bu zamanları, yani onun açısından yaşanan zorlukları konuştuk. Ayrıca fiziksel olarak sağlamlık ve dayanıklılık geliştirmek için gelişmesi gereken alanlardaki eksikleri kapatmak adına ne kadar çok çalıştığından bahsettik...”
Bu gelişim, liderliğine de yansıdı.
Hayes sözlerini şöyle sürdürdü: “Bence liderlik konusunda da gelişti. Bunu çok konuşuyoruz. İyi bir takım arkadaşı olmaktan büyük gurur duyuyor ve örnek olarak liderlik edebildiğini göstermeye de büyük önem veriyor. Her zaman liderlik etmek istiyor, buna bayılıyorum ve pek çok açıdan fark yaratıyor.”
Kaybeden: Naomi Girma
Naomi Girma 26 kişilik kadroya alındı, ancak Hayes'in stoperin sağlık durumuna ilişkin endişesini dile getirmesi çok uzun sürmedi.
Hayes, basın toplantısında anlık olarak, “Naomi Girma bugün antrenmanda darbe aldı. Naomi'nin kadroda olup olmayacağından tamamen emin değilim ama durum buysa mutlaka bir açıklama yaparız. Yapmak zorunda kalabileceğimiz tek değişiklik bu olabilir” dedi.
Girma'nın maç kondisyonu bir süredir soru işareti yaratıyor, özellikle de bu sezon Chelsea'nin Kadınlar Süper Ligi'ndeki (WSL) hiçbir maçında oynamamış olması nedeniyle. Girma, yılın başlarında ABD Kadın Milli Takımı'nın Brezilya'da Brezilya ile oynadığı maçların kadrosuna da sakatlığı nedeniyle alınmamıştı.
Girma'nın kampta ve İspanya'ya karşı oynanacak maçta görev yapabilecek kadar sağlıklı olduğuna karar verilmezse, stoper pozisyonuyla ilgili gerçek bir endişe ortaya çıkacak. ABD Kadın Milli Takımı zaten Emily Sonnett'in yokluğunda bir savunmacısından mahrum, bu nedenle büyük ölçüde Tierna Davidson, Kennedy Wesley ve Tara Rudd'a güvenecek; hepsi yeterli isimler olsa da, İspanya gibi bir takıma karşı Girma ile Sonnett ikilisine sahip olma deneyiminin eksikliği ABD adına talihsiz bir kayıp gibi görünüyor.
Hayes, “Müsait olan oyuncuları düşünmek zorundayım ve bu yüzden her zaman daha geniş bir oyuncu havuzu geliştirmemiz gerektiğinde ısrarcı oldum çünkü bir anda bir şey olabilir. Belki de bu kampta bile, iki as stoperimizden yoksun kalabileceğimiz durumların içinde olabiliriz. Eğer oyuncuları hazır olmaları için hazırlamazsam, işimi yapmamış olurum” dedi.
Kazanan: Trinity Byars
NWSL’i takip eden herkes için Byars tanıdık bir isim. Forvet oyuncusu 9 numara, 10 numara ya da hatta 8 numara olarak görev yapabiliyor ve San Diego Wave formasıyla 10 gol ve iki asistlik performans sergileyerek dikkat çekici bir sezon geçiriyor. Ancak şu ana kadar hiç A milli takıma çağrılmamıştı.
Ağustosta 23 yaşındaki oyuncu, bir sezonda çift haneli gol sayısına ulaşan Wave tarihindeki yalnızca ikinci futbolcu oldu ve 2022’de 15 gol atan Alex Morgan’a katıldı.
Yine de Byars, milli takım sistemine yabancı değil. ABD’yi 2018 U-17 Kadınlar Dünya Kupası’nda ve 2022 U-20 Kadınlar Dünya Kupası’nda temsil etti, ayrıca U-23 takımında da görev aldı. Şimdi ise Hayes, onun A takım grubuna neler katabileceğini görmek istiyor.
Hayes, “Bir de Trinity Byars var” dedi, “ülkedeki en golcü dört oyuncudan biri. Hem savunma arkasına koşuları iyi yapabilen hem de topu ayağına iyi isteyebilen çok fazla 9 numara bulamazsınız ve bence harikaydı. Ona bakmak için beklemek istemiyorum.”