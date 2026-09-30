Emma Hayes, ABD kadın milli takımının başına geçtiğinden bu yana 60 oyuncu milli formayı giydi ve 56'sı bir maça ilk 11'de başladı.

2027 Kadınlar Dünya Kupası'na bir yıldan az süre kaldı ve ekimde zirvedeki İspanya'ya karşı iki maç oynanacak. Ancak Hayes, henüz milli formayı giymemiş oyunculara da hâlâ yer açıyor. Görmek istediği hâlâ bazı kombinasyonlar ve takdir edilmesi gereken kulüp sezonları var.

Hayes, salı günkü kadro açıklamasının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Biz İspanya değiliz ve İspanya olmaya da çalışmıyoruz" dedi. "Onlar olağanüstü bir takım. Hak edilmiş dünya şampiyonları ve onların da kendilerine ait bir kimliği, kendilerine ait bir metodolojisi var; bizim de öyle."

Hayes'in salı günü açıkladığı 26 kişilik kadroda kaptan Lindsey Heaps, orta saha oyuncusu Rose Lavelle ve bek Emily Fox gibi tanıdık isimler yer aldı. Dört kez daha milli olmamış oyuncu da dahil olmak üzere bazı sürprizler de vardı: kaleci Jordan Silkowitz, orta saha oyuncusu Evelyn Shores ve forvetler Pietra Tordin ile Trinity Byars.

Dördü de kendi NWSL kulüplerinde öne çıkan sezonlar geçirirken, Shores, Tordin ve Byars'ın alt yaş milli takım sisteminde kapsamlı tecrübeleri bulunuyor.

Ancak soru şu: Neden şimdi? Dünya Kupası yaklaşırken denemelere devam etmek için ne kadar alan var?

Hayes, "Yarın burada olacak jenerasyonun gelişimini her zaman bir kenara bırakamazsınız; dolayısıyla ben yalnızca Dünya Kupası'na öncelik verirsem, 2028 ya da 2031'de bu takım için etkili olabilecek ve olacak oyunculara fırsat verme imkânı bulamam" dedi.

Konu, sürekli gelişmek ve sürekli evrilmekle ilgili. Oyuncular bunu kulüp takımlarında yaptığında Hayes bunu fark ediyor. Ashley Sanchez'in North Carolina Courage'daki sezonu bunun bir örneği.

"Bunu geçen sezon da ondan önceki sezonda da görmedim. Bu yüzden bunun onun adına çok büyük bir sıçrama olduğunu düşünüyorum ve kariyerinin bu aşamasında önündeki fırsatları boşa harcamak istemediğine eminim."

Dört ay boyunca kamp ya da maç olmadan geçen dönemin ardından USWNT şimdiye kadarki en büyük sınavıyla karşı karşıya. Sanchez gibi oyuncular için ekim, elemelere giden süreçte kendilerini bir kez daha kanıtlama fırsatı sunuyor. Jaedyn Shaw ve Ally Sentnor da dahil olmak üzere diğerleri içinse kadroya alınmamak daha uzun vadeli bir planın parçası. Hem seçilen isimler hem de dışarıda kalanlar, Hayes'in takımının nasıl şekillendiğine dair soru işaretleri yaratıyor.