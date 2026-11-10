Bütün bir hükümete geri adım attırdı: Marcus Rashford futbolda isyanın ne demek olduğunu böyle gösterdi

Manchester United'dan Marcus Rashford denince akla hemen bir asi gelmiyor. Ancak onun isyanı Eric Cantona, Mario Balotelli veya Stefan Effenberg'inkinden farklı: Öfkeden değil, bir hatıradan doğuyor.

Manchester'ın dezavantajlı semti Wythenshawe'da büyüyen Rashford'ı, beş çocuğunu geçindirmek için çok çalışan annesi Melanie yetiştirdi.

Ücretsiz okul yemekleri ve gıda yardımları hayati önem taşıyordu. Rashford, yeterince parası olmamasının ne demek olduğunu biliyor. BBC'ye, "Bazen yiyecek hiçbir şey olmazdı ve yatağa giderdik" demişti.