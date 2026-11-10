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GFX Marcus Rashford Rebel United

Bütün bir hükümete geri adım attırdı: Marcus Rashford futbolda isyanın ne demek olduğunu böyle gösterdi

Marcus Rashford, çocuk yoksulluğu ve toplumsal eşitsizlikle uzun zamandır mücadele ediyor. Manchester United’ın forveti, bu amaçla hükümete meydan okudu ve futbolda hâlâ yaygın olan "Futbolcu yalnızca sahaya odaklanmalı, toplumsal meselelerden uzak durmalı" anlayışını sorguladı. "Rebel United" serimizin 19. bölümü İngiliz yıldıza ayrıldı.

Jochen Tittmar
Çeviri:

  • Manchester United'dan Marcus Rashford denince akla hemen bir asi gelmiyor. Ancak onun isyanı Eric Cantona, Mario Balotelli veya Stefan Effenberg'inkinden farklı: Öfkeden değil, bir hatıradan doğuyor.

    Manchester'ın dezavantajlı semti Wythenshawe'da büyüyen Rashford'ı, beş çocuğunu geçindirmek için çok çalışan annesi Melanie yetiştirdi.

    Ücretsiz okul yemekleri ve gıda yardımları hayati önem taşıyordu. Rashford, yeterince parası olmamasının ne demek olduğunu biliyor. BBC'ye, "Bazen yiyecek hiçbir şey olmazdı ve yatağa giderdik" demişti.

  • Marcus Rashford hükümete bir mektup yazdı

    Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Rashford, okul yemeklerinin ücretsiz olması için mücadele etti.

    "Burada mesele siyaset değil, insanlık."

    2016'da Manchester United'a katıldıktan sonra geçmişini geride bırakabilirdi. Ancak o, geçmişini kendisini aşan bir mücadelenin başlangıç noktasına dönüştürdü.

    2020'deki Covid-19 pandemisi sırasında Birleşik Krallık'ta okulların kapanması, düşük gelirli ailelerden gelen birçok çocuğun ücretsiz yemeklerini tehlikeye attı. Hükümet desteği yaz aylarında sürdürmek istemiyordu. Rashford için bu kabul edilemezdi; o yemeklerin ne kadar önemli olduğunu biliyordu.

    Gıda yardımı kuruluşu FareShare ile birlikte ihtiyaç sahibi çocukların beslenmesini güvence altına almak için çalıştı. Ardından bir adım daha attı. Haziran 2020'de hükümete, desteğin sürdürülmesini talep ettiği açık bir mektup yayımladı. Mesajı şuydu: "Burada mesele siyaset değil, insanlık."

  • 22 yaşında bir genç Boris Johnson’a karşı

    UK Prime Minister Boris Johnson Visits Football Club Bury FC
    Getty Images News

    Boris Johnson, 2019'dan 2022'ye kadar İngiltere Başbakanıydı.

    Baskı sonuç verdi: Başbakan Boris Johnson geri adım atarak zor durumdaki 1,3 milyon çocuğa yardım etmek için yaz dönemi fonu oluşturulacağını açıkladı.

    Ancak Rashford pes etmedi: Hükümet desteği daha da genişletmeyi reddedince, bir milyondan fazla kişinin imzaladığı bir imza kampanyası başlattı. Kasım ayında bunu, 400 milyon sterlinlik (o dönemde yaklaşık 450 milyon euro) bir devlet yardım paketi izledi.

    22 yaşındaki bir futbolcu siyasi bir tartışma başlatmış ve hükümetin fikrini değiştirmesini sağlamıştı. Bu, diğer sporcuların yürüttüğü türden basit bir hayır girişimi değildi: Rashford, popülerliğini siyasi baskıya dönüştürmüştü.

    Daha fazlasının yapılabileceğine inanan Rashford, yalnızca acil bir sorunu hafifletmekle yetinmedi; toplumsal eşitsizliklerin nedenlerini değiştirmek istedi.

  • Marcus Rashford, çocuk yoksulluğuna karşı bir çalışma grubu kurdu.

    Marcus Rashford Manchester United 2026-27 Ipswich
    Getty

    Marcus Rashford geçmişte kitapların dünyasına sığınırdı

    "Tüm çocukların bu kaçış imkânına sahip olmasını isterdim."

    Şirketler, süpermarket zincirleri ve insani yardım kuruluşlarıyla birlikte, siyasi baskı oluşturmak ve çocuk yoksulluğuna karşı somut önlemleri teşvik etmek için Child Food Poverty Taskforce'u kurdu. Ardından çalışmalarını, hak sahibi ailelere süt, meyve ve sebze için gıda kuponları sağlayan devlet programı Healthy Start'a da taşıdı. Rashford, televizyon şefi Tom Kerridge ile birlikte sağlıklı beslenmenin önemini vurguladı.

    Yine 2020'de, dezavantajlı çocukların edebiyata erişmesini sağlamak için Macmillan Children’s Books ile bir kitap kulübü başlattı. Bu, kendisinin de çocukken her zaman karşılayamadığı bir lükstü. "Kitaplara sığınmak bana yardımcı olurdu. Tüm çocukların bunu yapabilmesini isterim" dedi.

    Rashford'ın isyanı toplumsal meselelerle sınırlı değil: Irkçılığa karşı da tavır aldı. İngiltere'nin kaybettiği 2021 Avrupa Şampiyonası finalinin ardından Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka, penaltıları kaçırdıktan sonra ten renkleri nedeniyle hakarete uğradı.

  • Marcus Rashford, kendi sesini duyuramayanlara yardım etti

    BRITAIN-ROYALS-FBL-AWARD
    AFP

    Rashford, 2020'de Kraliçe II. Elizabeth tarafından Britanya İmparatorluk Nişanı Üyesi unvanına layık görüldü.

    Rashford performansı için özür diledi, ancak meşru eleştiri ile ırkçılık arasına hemen net bir çizgi çekti: "Oyunuma yönelik eleştirileri kabul ediyorum, penaltı gol olmalıydı. Ama kim olduğum ve nereden geldiğim için asla özür dilemeyeceğim."

    Modern futbolda bu tavır olağan değil: Futbolcular aynı zamanda birer marka ve reklam yüzü; kamuoyuna verdikleri mesajlar da tartışmalardan kaçınmak için planlanıyor.

    Rashford bu riskleri göze aldı ve tanınırlığını sesi duyulmayanlara ses olmak için kullandı. Bir sporcunun saha dışında da toplumu etkileyebileceğini gösteriyor.

  • Marcus Rashford'ın başkaldırısı yapıcı

    Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Yine de Rashford, diğer karizmatik isimler gibi sırf çatışma olsun diye çatışma aramıyor. İnançlarından beslenen başkaldırısı somut bir hedefe yöneliyor.

    Çabaları Birleşik Krallık’taki çocuk yoksulluğunu ortadan kaldırmadı: Yardım paketleri yapısal sorunları bir gecede çözmeye yetmez. Ancak Rashford, tek bir futbolcunun sistemin ona biçtiği rolden çok daha büyük bir fark yaratabileceğini gösterdi.

    Belki de futboldaki asıl başkaldırı budur: Orta parmak göstermek ya da kuralları çiğnemek değil, herkesin kanıksadığı bir kalıbı kırmak.