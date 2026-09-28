Çifte vatandaşlık tartışmaları zordur. Karmaşıktır ve son derece kişiseldir. Ancak Tyler Adams için durum basit: İstediğini gösterdiği sürece ABD Erkek Milli Takımı'na herkesi memnuniyetle kabul etmeye hazır.

Adams'ın gözünde Julian Hall bunu gösterdi. ABD Erkek Milli Takımı'ndaki ilk maçı öncesindeki hafta boyunca antrenmanlarda bunu gösterdi, ardından maçta da yine gösterdi ve arka direkte topa koşarak ilk milli golünü attı. Bu yüzden Adams'a Peru galibiyetinin ardından Hall'un milli takım geleceği konusunda forvetle konuşup konuşmadığı sorulduğunda cevabı netti: Yapmadı ve yapmayacak. Buna gerek de yok.

Adams, "Çifte vatandaş oyuncular konusunda o tip biri değilim" dedi. "Kendini Amerikalı hissediyorsan, Amerika için oyna, ne demek istediğimi anlıyor musun? Ben kimseyi ikna etmiyorum. Burada olmak istemiyorsan burada olma.

"Ama bu, burada olmak isteyen bir çocuk ve buna tavrından, antrenmanda her bir güne yaklaşımından anlayabiliyorsunuz."

Bu da ABD Erkek Milli Takımı için iyi haber. 18 yaşındaki hücum oyuncusunun bu kamptaki yükselen yıldızlar arasında yer almasının bir nedeni var ve A takımındaki ilk maçında sadece birkaç dakika içinde gol atabilmesinin de bir nedeni var. Ayrıca Polonya'nın da Hall'u kendi tarafına çekmek için devrede olmasının bir nedeni var; takımı yeni bir Dünya Kupası döngüsüne hazırlanırken Hall'u kadrosuna katmaya çalışıyor. Noahkai Banks'in Almanya için oynama kararının ardından, Hall'un vereceği karar da ABD Erkek Milli Takımı taraftarları için biraz daha kişisel hale geldi ve taraftarlar şimdi "Çifte Vatandaş Panik" serisinin son bölümünde gözlerini forvete çevirmiş durumda.

Ancak Hall başını öne eğmiş durumda. Sadece ABD Erkek Milli Takımı ile birlikte olmaktan mutlu. Polonya'ya odaklanmıyor; Mauricio Pochettino'yu etkilemeye ve belki de ileride daha fazla gol fırsatı elde etmeye odaklanıyor.

Hall, cumartesi günü attığı golün ardından, "Sadece bu fırsatı değerlendiriyorum ve sahaya çıkıp elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi. "Bugün etki yaratabilmiş olmaktan gerçekten çok mutluyum."

Bu etkinin tartışılacak bir yanı yoktu; Hall golcülük dokunuşunu neredeyse hemen sergiledi.