‘Burada olmak isteyen bir çocuk’ - Polonya söylentilerine rağmen Julian Hall, ilk maçındaki golünün ardından USMNT fırsatını en iyi şekilde değerlendirmeye hevesli
Çifte vatandaşlık tartışmaları zordur. Karmaşıktır ve son derece kişiseldir. Ancak Tyler Adams için durum basit: İstediğini gösterdiği sürece ABD Erkek Milli Takımı'na herkesi memnuniyetle kabul etmeye hazır.
Adams'ın gözünde Julian Hall bunu gösterdi. ABD Erkek Milli Takımı'ndaki ilk maçı öncesindeki hafta boyunca antrenmanlarda bunu gösterdi, ardından maçta da yine gösterdi ve arka direkte topa koşarak ilk milli golünü attı. Bu yüzden Adams'a Peru galibiyetinin ardından Hall'un milli takım geleceği konusunda forvetle konuşup konuşmadığı sorulduğunda cevabı netti: Yapmadı ve yapmayacak. Buna gerek de yok.
Adams, "Çifte vatandaş oyuncular konusunda o tip biri değilim" dedi. "Kendini Amerikalı hissediyorsan, Amerika için oyna, ne demek istediğimi anlıyor musun? Ben kimseyi ikna etmiyorum. Burada olmak istemiyorsan burada olma.
"Ama bu, burada olmak isteyen bir çocuk ve buna tavrından, antrenmanda her bir güne yaklaşımından anlayabiliyorsunuz."
Bu da ABD Erkek Milli Takımı için iyi haber. 18 yaşındaki hücum oyuncusunun bu kamptaki yükselen yıldızlar arasında yer almasının bir nedeni var ve A takımındaki ilk maçında sadece birkaç dakika içinde gol atabilmesinin de bir nedeni var. Ayrıca Polonya'nın da Hall'u kendi tarafına çekmek için devrede olmasının bir nedeni var; takımı yeni bir Dünya Kupası döngüsüne hazırlanırken Hall'u kadrosuna katmaya çalışıyor. Noahkai Banks'in Almanya için oynama kararının ardından, Hall'un vereceği karar da ABD Erkek Milli Takımı taraftarları için biraz daha kişisel hale geldi ve taraftarlar şimdi "Çifte Vatandaş Panik" serisinin son bölümünde gözlerini forvete çevirmiş durumda.
Ancak Hall başını öne eğmiş durumda. Sadece ABD Erkek Milli Takımı ile birlikte olmaktan mutlu. Polonya'ya odaklanmıyor; Mauricio Pochettino'yu etkilemeye ve belki de ileride daha fazla gol fırsatı elde etmeye odaklanıyor.
Hall, cumartesi günü attığı golün ardından, "Sadece bu fırsatı değerlendiriyorum ve sahaya çıkıp elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi. "Bugün etki yaratabilmiş olmaktan gerçekten çok mutluyum."
Bu etkinin tartışılacak bir yanı yoktu; Hall golcülük dokunuşunu neredeyse hemen sergiledi.
Mükemmel bir başlangıç
Cumartesi günü Peru'ya karşı oynanan maçta Hall, 62. dakikada oyuna girerek kendi memleketinin taraftarları önünde maça ilk 11'de başlayan Justin Ellis'in yerine oyuna dahil oldu. Ellis, fırsatını en iyi şekilde değerlendirip henüz dördüncü dakikada gol attı. Hall ise buna kıyasla biraz daha bekledi ve ilk golünü bulmak için tam 10 dakikaya ihtiyaç duydu.
Gol, Sebastian Berhalter'in ceza sahasının tehlikeli bir bölgesine sert şekilde gönderdiği ortayla geldi. Orta, USMNT'den iki oyuncunun yanından hızla geçti ve arka direkte kendisini topa atan 18 yaşındaki forvetin önünde kaldı.
Hall maçın ardından, "İnanılmaz bir histi" dedi. "Ailem de buradaydı, bu yüzden duygusal bir andı ama sonuç olarak galibiyeti aldığımız için gerçekten çok mutluyum."
"Sebastian'ın kafasını kaldırdığını gördüm ve doğru zamanda doğru yerde olmanız gerekiyor," diye ekledi Hall. "Neyse ki işe yaradı ve evet, gerçekten çok mutluydum."
Bu mutluluğu görmek zor değildi. İlk başta kutlamasında soğukkanlı görünmeye çalışsa da takım arkadaşları etrafını sardığında Hall gülümsemesini gizleyemedi. O takım arkadaşlarının çoğu yeniydi ama birçoğu da bu yolculukta başından beri yanında olan tanıdık yüzlerdi.
Red Bull bağlantıları
Adri Mehmeti ile bağ çok açık. Hall ve Mehmeti, New York Red Bulls'ta takım arkadaşı. İkili, kulübün altyapısından A takıma ve şimdi de ABD Milli Takımı'na uzanan yolculuklarında takımın öne çıkan en iyi genç yıldızları olarak sivrildi ve ilk kez milli takıma birlikte çağrıldı.
"Baştan sona özel bir süreçti," dedi Hall. "Onunla birlikte akademiden gelip burada da onunla birlikte sahaya çıkmak, ikimiz için de inanılmaz bir andı. Bunu başarmak için ne kadar çok çalıştığını biliyorum. Bunu onunla birlikte yapabildiğim için gerçekten minnettarım."
Hall ve Mehmeti, Adams'ın da parçası olduğu bir mirası sürdürüyor. Bunu Adams'tan daha iyi kimse bilemez; Adams, iki genç yıldıza rehberlik etmek için özel bir çaba gösterdi. Bu nedenle, Mehmeti'yi ilk maçında karşılamak için oyundan alınan oyuncunun Adams olması da çok anlamlıydı. Mevcut bir eski yıldız, kulübün şimdiye kadarki en büyük ihracatı tarafından kucaklanırken ikili gülüp sarıldı.
"Beni ve Adri'yi kanatlarının altına aldı," dedi Hall, "daha rahat hissetmemize, kendi oyunumuzu oynamamıza ve kalitemizi göstermemize yardımcı olmak için."
Adams ise, "Red Bull çocuklarını ne zaman destekleyebilsem, bunu yaparım çünkü o kulüp benim için çok şey ifade ediyor," diye ekledi. "Benim yolum oydu."
Hall ve Mehmeti'nin yükselişi, Adams'a kendi kariyer yolunu düşündürdü. Adams'a göre herkesin yolu farklı. Ancak kendisi Avrupa'ya büyük sıçramayı yapmadan önce MLS'te çok sayıda maç oynadı. O sıçramayı yaptığında önemli bir deneyime sahipti. Hatalar yapmış ve onlardan ders çıkarmıştı. Ona göre insanı geliştiren şey maç oynamak ve eski kulübünde oyuncuların bunu hâlâ yaptığını görmekten memnun.
"Herkesin yolu farklı," diyor Adams. "Adri'ye ve Julian'a baktığımda bile, iyi ya da kötü olması fark etmez, tam sezonları geride bırakmak çok önemli. Parçaları bir araya getiriyorsunuz, maçlar sayesinde gelişebiliyorsunuz ve yetişen bir oyuncuyu görmek gerçekten harika."
Evet, Hall yükselişe geçiyor ama attığı golle birlikte artık geldiğini de hissettirdi ve şu anda kalabalık forvet rotasyonunda bir yer için mücadele veriyor gibi görünüyor.
Hall'un ilk kampı
USMNT havuzunda forvet sıkıntısı yok. Folarin Balogun, yaz aylarındaki transfer fiyaskosunun ardından bile hâlâ ilk seçenek konumunda. Ricardo Pepi bir Dünya Kupası gördü ve PSV'de güçlü formunu sürdürüyor. Haji Wright iki Dünya Kupası'na gitti. Üçü de sakat olduğu için bu kampta yer almıyor.
Patrick Agyemang da sakat. Ellis ve Damion Downs, bu takımda söyleyecek sözü olan genç forvetler. Bir de Hall var; MLS'te çıkış yaparak bu pencere için davet almayı başaran bir oyuncu.
Hall bu sezon birçok zirve yaşadı. 10 gol ve üç asist üretti, böylece bu sezon şu ana kadar MLS'te çift haneli kulübe giren en genç oyuncu oldu. Düşüşler de vardı; bunlar arasında, milli ara öncesinde ezeli rakip New York City FC'ye karşı attığı maç kazandıran golle kritik şekilde sona eren 12 maçlık gol hasreti de yer aldı.
O gol özgüvenine mutlaka katkı sağlamıştır, ancak USMNT kampına ilk adımını attığında yaşadığı ilk heyecanı önlemeye yetmedi.
Hall, "Haftanın başı, yeni bir ortam," dedi. "Tüm farklı şeylere alışıyorsunuz ama buradaki herkes tüm yeni çocuklara karşı gerçekten çok iyiydi ve bizi rahat hissettirmeye çalıştı. Bu da sahaya çıkıp özgürce oynamamıza ve elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıtmamıza yardımcı oluyor."
Bu bir tema oldu. Hall, kamptaki sekiz genç oyuncudan biri ve bunların birçoğuyla daha önce birlikte oynadı. Elbette Mehmeti var, ama Hall'un 2025'te U17 Dünya Kupası'nda birlikte oynadığı Mathis Albert ve Cavan Sullivan da var.
"Bu çocukların birçoğuyla büyüdüm, onlara karşı da oynadım," dedi. "Benim gibi onların da buraya gelmek için ne kadar çok çalıştığını biliyorum. Hepimiz ilk maçlarımıza çıkacak ve etki yaratacak olmaktan gerçekten çok ama çok mutluyuz."
Ancak artık tüm gözler geleceğe, daha spesifik olarak Hall'un geleceğine çevrilmiş durumda; teknik olarak bu gelecek net değil.
Dört gözle bekliyor
USMNT taraftarlarının biraz gergin olmasını yadırgamamak gerekir. Banks de tercihini Almanya’dan yana yapmadan önce bir kampta yer almıştı ve onun da genç milli takımlar seviyesinde ABD ile oldukça kapsamlı bir geçmişi vardı. Hall ise Polonya kökleriyle gurur duyduğunu hiç gizlemedi; formasının arkasında annesinin kızlık soyadı olan "Zakrzewski"yi taşıyor.
Bu arada Polonya da Robert Lewandowski dönemini kapatmaya hazırlanırken girişimlerde bulundu. Hall onların gelecekteki forveti olabilir mi? Yoksa USMNT’nin gelecekteki forveti mi olabilir?
Hall’ın şu anda herhangi bir soruya yanıt vermek zorunda değil. Hazırlık maçında forma giymiş olsa da henüz hiçbir şey resmiyet kazanmış değil. Belki de bu yüzden Adams, yeni genç takım arkadaşını savunurken bu kadar tutkuluydu ve şimdiye kadar gördüklerini anlatmayı bu kadar önemli buldu.
"Ben farklı bir ülke için oynayabilirdim," diye yineledi Adams. "Christian [Pulisic] farklı bir ülke için oynayabilirdi. Pek çok oyuncu farklı bir ülke için oynayabilir. Burada olmak istiyorsan burada ol."
Ve Hall burada; ilk USMNT kampında goller atıyor, fark yaratıyor ve özellikle ilk maçı bir işaretse bu, birçok kampın ilki olabilir. Bu kampta üç maç daha var, yani Hall’ın hem bugün hem de gelecekte neden bir USMNT oyuncusu olabileceğini göstermesi için üç maç daha bulunuyor.
"Hedef, en iyi oyuncularla en üst seviyede oynamak," dedi. "Bunu başarmak için elimden gelenin en fazlasını yapacağım."