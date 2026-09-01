‘Burada lider olmaya devam etmek istiyorum’ - ABD Milli Takımı yıldızı Chris Richards, Dünya Kupası hayalini gerçekleştirdikten sonra Crystal Palace'taki daha büyük rolü benimsiyor
Dünya Kupalarıyla ilgili mesele şu ki, kendi evinizde oynananlar bile olsa sona erer.
Bir oyuncu bir yaza hazırlanmak için yıllarını harcayabilir, zihnini ve bedenini sınırlarına kadar zorlayabilir ve sonra o yaz biter. Hayat devam eder. Her şey değişmiş gibi görünür ama bazı şeyler hiç değişmemiştir.
ABD Milli Takımı oyuncusu Chris Richards da Dünya Kupası'nın bitmesinden bu yana geçen haftalarda tam olarak bunu düşünüyor.
“Turnuva bittiğinden beri tuhaf bir zaman boşluğu var,” diye anlatıyor GOAL'e,“çünkü bir yandan elendiğiniz, kazanamadığınız ve buna üzüldüğünüz çok açık, ama öte yandan çocukluk hayalinizi yeni gerçekleştirdiğiniz için zihninizin bir köşesinde bir nebze mutlu da oluyorsunuz.”
Bu hayalini gerçekleştirdikten sonra hayatı dramatik biçimde değişti. Yine de Londra'ya döndüğünde, bir yanı sanki hiçbir şey değişmemiş gibi hissetti. Doğrudan Crystal Palace oyuncusu ve aynı derecede önemlisi bir baba olarak hayatına geri döndü.
“Sonra takımınız zaten sezon öncesi kampına başlamış oluyor, bu yüzden sezon arasının tadını istediğiniz gibi çıkaracak bir izin alma şansınız gerçekten olmuyor. Kendinizi bir anda sezon öncesi kampının ortasında buluyorsunuz ve bazı oyuncular sizden zaten daha fit oluyor, bu da yönetmesi zor, tuhaf bir dinamik yaratıyor.”
Bu sonbahar ise Richards için hem bir devamlılığı hem de yeni bir başlangıcı temsil ediyor: aynı oyuncu ve aynı insan, ama yaz boyunca yaşadıklarıyla şekillenmiş biri.
“Sonuçta biraz ikisi gibi de hissettiriyor [bir devamlılık ve yeni bir başlangıç]. Son iki döngüdür bunun bir parçası olduğum için, bunun bir devamlılık olduğunu söylerim, çünkü işleyişin böyle olduğunu biliyorum. Dünya Kupası'nda olan takımı tamamen dağıtıp oradan devam etmek gibi bir durum yok.”
Yine de Richards yoluna devam ediyor. Palace'ta yeni yüzler var; bunlar arasında 19 yaşındaki Amerikalı Zavier Gozo da bulunuyor. Richards'ın milli takıma bakış açısını tamamen değiştiren Gozo, onun için adeta küçük bir kardeş gibi.
Son birkaç sezonda ayrılıklar da yaşandı; Michael Olise'den Marc Guehi'ye, Maxence Lacroix'ten itibaren gelen bu gidişler, son iki yılda kültürü akıl almaz biçimde değişen bir kulüpte Richards'ı kilit kıdemli liderlerden biri haline getirdi.
Richards'ın son dönemdeki başarısı bu değişimlerin önünü açmaya yardımcı oldu. Şimdi Palace takımının kendi yeni dönemini başlatan kilit isimlerden biri olarak 26 yaşındaki stoper, Londra'nın bu bölümünde her zamankinden daha önemli. Bu, Dünya Kupası döngüsüne ama aynı zamanda hayatın bu döngüsüne başlamak için de heyecan verici bir meydan okuma.
“İnsanların o FA Cup takımının sonsuza kadar Palace efsanesi olacağından bahsettiğini görüyorsunuz,” diyor. “Ben o kupa yolculuğunda 90 dakikaların tamamında oynayan tek oyuncuydum. Konferans Ligi, bir Avrupa kupası kazanmak inanılmaz.
“Bu kulüp için bir miras bıraktığımızı düşünmek harika ve umarım bunun üzerine inşa etmeyi sürdürürüz.”
Elbette inşa süreci şimdiden başladı.
Yeni bir sayfa açmak
Dünya Kupası sorulduğunda Richards, anında bir anlar kataloğundan söz etmeye başlıyor. Elbette saha içindeki anlar vardı: uçuş gösterileri, goller, kutlamalar. Ancak son dönemde giderek daha fazla düşündüğü anlar saha dışındaki olanlar. Zamanda donup kalan anlar da onlar.
Richards, “Christian [Pulisic] hepimize saat aldı ve bunu dışarıda yaptık” diye hatırlıyor. “Küçük bir davul rulosu yaptık, sonra herkes yukarı çıkıp onu almadan önce aptalca bir şey yaptı. Herkes o anı hatırlıyor çünkü yeniden çocuk olmak ve birbirimizle vakit geçirmenin tadını çıkarmak gibiydi. İlk maç öncesinde gergin bir enerji vardı ama işte böyle oluyor."
Richards, boş zamanlarının büyük bölümünü Timothy Weah ve Mark McKenzie ile geçirerek Pop the Balloon or Find Love izledi, odalarının dışındaki ateş çukurlarının etrafında marshmallow kızarttı ve müzik dinledi. Bu sıradan anlar, futboldan uzaklaşmalarına, kendileri gibi olmalarına ve Richards'ın turnuvanın çok ötesine taşınacağına inandığı bir kardeşlik kurmalarına imkan tanıdı.
Richards, “Asıl önemli olan, o kardeşliği kurmuş olmamız ve bunun bizden asla alınamayacak olması” dedi.
Dünya Kupası neredeyse Richards'ın elinden alınıyordu. 2022'de bunu kaçırmasının ardından savunmacı, turnuva öncesinde yaşadığı ayak bileği sakatlığı nedeniyle birkaç hafta boyunca birçok kişiyi parmaklarını çaprazlamaya itti. Bir süre Dünya Kupası konusunda şüpheler vardı. Peki Richards, herhangi bir anda bu şüpheleri kendisi de hissetti mi?
Şimdi bunu gülümseyerek, “Evet de hayır da” diye kabul edebiliyor. “Daha önce ayak bileği sakatlıkları yaşadım, bu yüzden oynayacak seviyeye gelmek için ne gerektiğini biliyordum ve en kötü senaryoda oldukça iyi bir ağrı kesici almak gerekecekti. Güzel olan taraf, sonunda gerçekten hiç almak zorunda kalmamam oldu.
“Benim için ne gerekeceğinin önemi yoktu. Özellikle sonuncusunu kaçırdıktan sonra bu Dünya Kupası'nda oynayacaktım. Bu turnuvayı kaçırmamın hiçbir yolu yoktu.”
Richards, özellikle sakatlık nedeniyle üst üste ikinci Dünya Kupası'nı kaçırmaya bu kadar yaklaşmasının ardından, kendine ve vücuduna bakmayı her zamankinden daha fazla düşünüyor.
“Bunu kendim söyledim ama sanırım Palace'a ilk katıldığımda toparlanma, beslenme ve bunun gibi konularda en profesyonel şeyleri yaptığım söylenemezdi” diyor. “Bazen sakatlıklar kaçınılmaz oluyor ama saha dışındaki, saha içinde bana yardımcı olacak şeyleri hayatıma katmaya çalıştım.
“Hatta Stelo glikoz biyosensörünü kullanıyorum ve bu elbette saha içindeki şeyler için gerçekten çok iyi oldu ama bence gördüğüm en büyük fark saha dışında çünkü ikisi el ele gidiyor ve böylece beslenmeyi biliyorsun. Sanırım biraz büyüdüm. Metabolizma biraz yavaşlamaya başlıyor, artık eskisi gibi aynı çocuk değilim!”
Bu yaz fiilen USMNT'nin Belçika'ya yenilmesiyle sona erdiğinde Richards oyalanmadı. Londra'ya dönmeden önce ABD'de çok uzun süre kalmadı. Bunun kısa bir ara olduğunu söyledi; büyük ölçüde de daha uzun bir aranın ne gibi etkiler yaratabileceğini bildiği için.
Gülerek, “Eve gidip Amerikan yemeği yemek insana bir şeyler yapabiliyor” diyor.
Richards Palace'a döndüğünde, kendisini zaten sezon öncesi kampına başlamış bir takımın içinde buldu. Ayrıca Dünya Kupası'yla ilgili anlatacak hikayesi bol olan bir takıma da katıldı. Palace'ın bu yazki turnuvada 13 oyuncusu vardı. Dünyada sadece beş takımın daha fazlası vardı.
Bu nedenle, bu yazın Dünya Kupası gazileri için farklı bir karşılama vardı ama aynı zamanda bu tür başarıları beklemeye alışmış bir kulüp için bir normallik hissi de söz konusuydu.
“Takımdan yeni türde bir güven hissettiğimi düşünüyorum, ya da en azından ben öyle hissediyorum” diyor. “İyi bir Dünya Kupası geçirdim ama bence Dünya Kupası'nda herkes herkesi izliyordu. Takım arkadaşlarınızı oynarken izliyorsunuz, sonra geri dönüyorsunuz ve herkes, iyi oynayan ya da Dünya Kupası'nda herhangi bir şekilde performans gösteren yanındaki kişiye karşı yeni bir saygı duyuyor.”
Yine de genel olarak Palace için değişim dolu bir yaz oldu. Kulüp bazı kilit oyuncularını kaybetti. Bu oyuncular sezonun ilk haftalarında uyum yakalamaya çalışıyor. Ancak farkına varmadan bir sonraki milli ara gelecek ve bu da Richards'ı yeniden USMNT moduna sokacak.
Bu olduğunda, büyük ölçüde Palace'taki yeni bir takım arkadaşı sayesinde, farklı türde bir zihniyetle düğme değişecek.
“Sanırım bunun biraz daha yeni hissettirmesinin nedeni,” diyor, “artık Palace'ta benimle birlikte Zavier gibi isimlerin olması.”
Gozo etkisi
Richards, Palace bu yaz Real Salt Lake'ten Gozo'yu kadrosuna kattığında tam olarak ne beklemesi gerektiğini bilmediğini kabul edebilir. Aynı milletten olmaları nedeniyle, ikili arasında bir bağ olacağı yönünde doğal bir beklenti vardı. Ancak bunun nasıl şekilleneceğini asla bilemezsiniz. Karakterleri uyuşacak mıydı? Richards'ın liderlik tarzı Gozo üzerinde işe yarayacak mıydı? Sahadaki mevkileri göz önüne alındığında, birbirlerinden neler öğrenebilirlerdi?
“Bence böyle bir takıma genç bir oyuncu geldiğinde biraz temkinli oluyorsunuz, özellikle de kendi ülkenizden geliyorsa” diyor. “Her zaman, ‘Ah, ona göz kulak olmalısın’ gibi bir durum oluyor ama onu izlerken gerçekten çok etkileyici olan bir şey var: Kimseden çekinmiyor.
“Bence çoğu zaman genç oyuncular yaşlarına göre oynuyor. O ise gerçekten çok olgun oynuyor ve bence bu da ona yardımcı oldu.”
Farkında olsun ya da olmasın, Gozo Richards'a da yardımcı oldu. Şu anda 26 yaşında ve 40 kez milli olan Richards, USMNT'nin tecrübeli isimlerinden biri. Artık arkasında bir Dünya Kupası deneyimi var ve 2030 döngüsünde takım kaptanlığı için adaylar arasında yer alıyor. USMNT oyuncu havuzunu sıralayacak olsanız, Richards en üst sıralardaki isimlerden biri olurdu.
Öte yandan Gozo, bu ayrıcalık için mücadele eden bir oyuncu. MLS'teki yükselişi, Dünya Kupası kadrosuna girebilmesi için sadece birkaç ay geç kaldı ancak USMNT debutunun çok yakın bir gelecekte gelmesi neredeyse kesin. O debut yolunu belirleyen şey ise açlık. Richards kendi yolculuğunu çok iyi hatırlıyor ve kendi serüvenine yeni başlayan biriyle bu açlık hakkında konuşmak onun için ferahlatıcı oldu.
“Onun milli takıma en büyük hedef olarak nasıl baktığını görebiliyorsunuz” diyor. “İlk milli maçını oynamaya çalışan birinin bakış açısını görebilmek benim için ferahlatıcı olan şeydi. Bu, artık sonuçta yeni bir döngünün başlayacağını anlamak demek. Dünya Kupası elemeleri var, geçen döngüde uğraşmak zorunda kalmadığımız bunun gibi şeyler var.”
Ancak Palace'ta liderlik konusunda Richards'a bakan tek kişi Gozo değil. Kulübün mevcut durumu göz önüne alındığında, Richards artık Palace'ın en önemli oyuncularından biri.
Palace'ta yeni zihniyet
Guehi kışın ayrıldı. Lacroix da bu yaz onu takip etti. Palace'ın ilk tercih edilen stoper hattının üçte ikisi artık başka yerlerde oynarken, Richards üst üste sezonlarda tarihi kupalar kazanan takımlardan ayakta kalan son isim oldu.
Bu, Richards'ın zaman içinde hazırlandığı bir rol ve kulüp ayrılanların yerini doldurmak için yeni yüzler getirirken onun da memnuniyetle üstlendiği bir sorumluluk.
“Birkaç oyuncuyu kaybettiğimizi ve muhtemelen birkaç yeni oyuncu kazanacağımızı anlayarak, milli takımda da yaptığımı düşündüğüm o liderlik rolüne adım atmak iyi oldu” diyor. “Bu, Palace'taki bu rol için beni hazırladı. Bence mesele biraz daha sesimi yükseltmek... Oyuncular sadece söylediklerimle değil, yaptıklarımla da benden yönlendirme bekliyor.
“Benim için bunun bir meydan okuma olduğunu söyleyebilirim ama kaçındığım bir meydan okuma değil. Bence bu sadece yeni bir meydan okuma ve kariyerimde gerçekten öğrenmeye ve gelişmeye devam etmek istediğim bir şey.”
Bununla birlikte, Palace'taki beklentiler de artık farklı. Kulüp, 2025'te FA Cup'ı kazanarak büyük bir kupa için 119 yıllık bekleyişine son verdi. Bunu da bu yılın başlarında Konferans Ligi'ni kazanarak takip etti ve yerel kupasına Avrupa kupasını da ekledi.
Bu nedenle kulüpteki zihniyet de değişti. Artık bu, ligde kalmakla yetinen bir kulüp değil ve Richards bu zihniyetin her gün hissedildiğini söylüyor.
“Belki dört yıl önce kulübe ilk geldiğimde, bunlar gerçekçi olduğunu düşündüğümüz hedefler değildi ya da tahtamıza yazdığımız şeyler bile değildi” diyor. “Şimdi üst üste iki yıl kupa kazandık ve artık bunun tadını aldık. Devam etmek istiyoruz ve bu yüzden benim için gerçekten çok heyecan verici.
"Buraya yeni oyuncuların imza attığını duyduğunuzda ya da sadece kulübün kültüründen söz edildiğinde, artık bizden kupa kazanan bir takım olarak bahsediliyor... Bu, iki yıl önce, üç yıl önce, dört yıl önce mutlaka radarımızda olan bir şey değildi ve şimdi bunu başardığımıza göre buna devam etmek ve kulübü katıldığımızdan daha iyi bir durumda bırakmak istiyoruz.”
Richards bunun önemli bir parçası ve gelecekte de öyle olmayı umuyor.
Sonraki adımlar
Richards’ın hayatının büyük bölümünde, özellikle de son dört yılda, nihai hedef belliydi: Dünya Kupası. O kutu işaretlendi. Şimdi odağı yeniden kulüp futbolunun günlük mücadelesine kayıyor. Crystal Palace’ta, kilit oyuncular ayrılmaya devam ederken ve takım sürekli değişirken, Richards kulübün değişmeyen parçalarından biri olmak istiyor: kulübü değişim sürecinden geçirip yeni kupalara taşıyabilecek bir lider.
“Burada, Palace’ta lider olmaya devam etmek istiyorum” diyor ve umarım bu kulübe bir kupa daha getirecek başka bir sezonun büyük bir parçası olurum. Milli takıma gelince, bu döngü boyunca ülkeme kaptanlık etmeyi çok isterim ve dört yıl içinde bir büyük turnuvaya daha gitmek harika olurdu.”
Peki saha dışındaki konular? Bunların büyük bölümü küçük kızına odaklanmış durumda. Sonuçta ebeveynlik hiç bitmeyen bir hedef.
“Bence kişisel olarak, sadece kızımın büyümeye devam edişini izlemek” diyor, “sanırım bu hayattaki en güzel şeylerden biri oldu: yarısı siz, yarısı da eşiniz olan birinin büyüdüğünü ve kendi kişiliğine dönüştüğünü görmek. Küçük ifadeler, küçük haptikler kazanışını görmek inanılmazdı.
“Londra silüetinin güzel bir manzarasını görebildiğiniz bir dairemiz var ve her uçak geçtiğinde çılgına dönüyor. 20-30 dakika boyunca pencereden dışarı bakıyor ve gözünü bile kırpmıyor. İşte böyle küçük şeyler, işte zor geçen günlerin ardından eve dönmeyi ve sadece anın tadını çıkarmayı kolaylaştırıyor.”
Elbette keyif alınacak çok şey var, ancak Richards pek geçmişe dönüp bakma işinde değil. Crystal Palace tarihindeki yeri sağlam olsa bile mirasını düşünmeye vakit yok. Kızını gururlandırmak istiyor, ancak bunun gerçekte ne anlama geldiği hâlâ geniş ve tanımsız. Bunu başarıp başarmadığını en sonunda anlayacak.
“Benim için önemli olan, gurur duyduğum, ailemi gururlandıran, bir gün kızıma ‘Bunu baban yaptı’ diyebileceğim bir şey yapmak” diyor. “Sonuçta 20 yıl sonra Palace’a geri dönersek ve bir yerde afro saçlı bir Chris Richards tablosu varsa, bunun oldukça havalı bir şey olacağını düşünüyorum.”