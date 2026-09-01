Dünya Kupalarıyla ilgili mesele şu ki, kendi evinizde oynananlar bile olsa sona erer.

Bir oyuncu bir yaza hazırlanmak için yıllarını harcayabilir, zihnini ve bedenini sınırlarına kadar zorlayabilir ve sonra o yaz biter. Hayat devam eder. Her şey değişmiş gibi görünür ama bazı şeyler hiç değişmemiştir.

ABD Milli Takımı oyuncusu Chris Richards da Dünya Kupası'nın bitmesinden bu yana geçen haftalarda tam olarak bunu düşünüyor.

“Turnuva bittiğinden beri tuhaf bir zaman boşluğu var,” diye anlatıyor GOAL'e,“çünkü bir yandan elendiğiniz, kazanamadığınız ve buna üzüldüğünüz çok açık, ama öte yandan çocukluk hayalinizi yeni gerçekleştirdiğiniz için zihninizin bir köşesinde bir nebze mutlu da oluyorsunuz.”

Bu hayalini gerçekleştirdikten sonra hayatı dramatik biçimde değişti. Yine de Londra'ya döndüğünde, bir yanı sanki hiçbir şey değişmemiş gibi hissetti. Doğrudan Crystal Palace oyuncusu ve aynı derecede önemlisi bir baba olarak hayatına geri döndü.

“Sonra takımınız zaten sezon öncesi kampına başlamış oluyor, bu yüzden sezon arasının tadını istediğiniz gibi çıkaracak bir izin alma şansınız gerçekten olmuyor. Kendinizi bir anda sezon öncesi kampının ortasında buluyorsunuz ve bazı oyuncular sizden zaten daha fit oluyor, bu da yönetmesi zor, tuhaf bir dinamik yaratıyor.”

Bu sonbahar ise Richards için hem bir devamlılığı hem de yeni bir başlangıcı temsil ediyor: aynı oyuncu ve aynı insan, ama yaz boyunca yaşadıklarıyla şekillenmiş biri.

“Sonuçta biraz ikisi gibi de hissettiriyor [bir devamlılık ve yeni bir başlangıç]. Son iki döngüdür bunun bir parçası olduğum için, bunun bir devamlılık olduğunu söylerim, çünkü işleyişin böyle olduğunu biliyorum. Dünya Kupası'nda olan takımı tamamen dağıtıp oradan devam etmek gibi bir durum yok.”

Yine de Richards yoluna devam ediyor. Palace'ta yeni yüzler var; bunlar arasında 19 yaşındaki Amerikalı Zavier Gozo da bulunuyor. Richards'ın milli takıma bakış açısını tamamen değiştiren Gozo, onun için adeta küçük bir kardeş gibi.

Son birkaç sezonda ayrılıklar da yaşandı; Michael Olise'den Marc Guehi'ye, Maxence Lacroix'ten itibaren gelen bu gidişler, son iki yılda kültürü akıl almaz biçimde değişen bir kulüpte Richards'ı kilit kıdemli liderlerden biri haline getirdi.

Richards'ın son dönemdeki başarısı bu değişimlerin önünü açmaya yardımcı oldu. Şimdi Palace takımının kendi yeni dönemini başlatan kilit isimlerden biri olarak 26 yaşındaki stoper, Londra'nın bu bölümünde her zamankinden daha önemli. Bu, Dünya Kupası döngüsüne ama aynı zamanda hayatın bu döngüsüne başlamak için de heyecan verici bir meydan okuma.

“İnsanların o FA Cup takımının sonsuza kadar Palace efsanesi olacağından bahsettiğini görüyorsunuz,” diyor. “Ben o kupa yolculuğunda 90 dakikaların tamamında oynayan tek oyuncuydum. Konferans Ligi, bir Avrupa kupası kazanmak inanılmaz.

“Bu kulüp için bir miras bıraktığımızı düşünmek harika ve umarım bunun üzerine inşa etmeyi sürdürürüz.”

Elbette inşa süreci şimdiden başladı.