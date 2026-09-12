'Bununla hiçbir şey kıyaslanamaz' - Athletic bir kulüpten fazlası
Barcelona hâlâ "bir kulüpten daha fazlası" olduğunu iddia etmeyi seviyor. Ne yazık ki bu bir süredir doğru değil. Bir zamanlar lekesiz olan formadaki alandan stadyumun adına kadar bugünlerde Barca'da her şey satın alınabiliyor. Rekabetçi kalabilmek için duydukları çaresizlik içinde Katalanlar, özünde ruhunu en yüksek teklifi verene sattı. Bazı taraftarlar bunun ödenmeye değer bir bedel olduğunu savunacaktır.
Josep Maria Bartomeu tarafından iflasın eşiğinde bırakılan Barca'nın, selefi yıllar süren aşırılığa karşı temkinli davranmış olsaydı muhtemelen kupasız birkaç sezon geçirmek zorunda kalacaktı, ancak bunun yerine kulübün geleceğini bugünkü başarı uğruna riske atan, kozlarını oynayan Joan Laporta sayesinde üst üste üçüncü İspanya şampiyonluğu için yarışıyor.
Ama Barca, kazandığı kupalar karşılığında statü kaybetti. Blaugrana artık farklı değil. Artık özel değil. Artık eşsiz değil. Ancak Athletic Club hâlâ öyle.
'Bununla hiçbir şey kıyaslanamaz'
Ernesto Valverde, 2024'te Athletic'i Copa del Rey zaferine taşıdığında, bunu tüm futbol hayatının en anlamlı başarısı olarak nitelendirdi. Valverde, Barcelona'da futbolcu olarak iki, teknik direktör olarak ise dört kupa kazandı, ancak "Bununla hiçbir şey kıyaslanamaz" itirafında bulundu. Neden mi?
Bu, kısmen Athletic'in 40 yıldır kupa kazanamamış olmasından ve bu süreçte altı final kaybetmesinden kaynaklanıyordu.
Ancak Valverde ve kulüple bağlantılı herkes için mesele bundan çok daha büyüktü. Copa del Rey kupasını kaldırmak, Bask ekibinin omuzlarındaki yükü hafifletmekle kalmadı; aynı zamanda bütün bir anlayışı da doğruladı ve paranın belirleyici olduğu modern çağda, ilkelerinden ödün vermeden ya da yollarını değiştirmeden başarıya ulaşmanın mümkün olduğuna dair somut bir kanıt sundu.
"Bu kupa diğerlerinin hiçbirine benzemiyor," dedi Valverde, "çünkü biz buyuz." Ve onların kim olduğu gerçekten de dikkate değer.
'Benzersiz' model
Athletic Club, gerçekten de Bilbao'nun gururu. Futbolla ilgilenmeyen yerel halk bile, bir asırdan uzun süredir Bask halkının ve kültürünün meydan okuyan bir simgesi olan bu takımı destekliyor.
"Athletic Club, değerlerimizi anlamadan anlaşılamaz," yönetim kurulu üyesi Igor San Roman söyledi. "Bu kulüp, dünyada eşi benzeri olmayan bir modelin savunucusu oldu; 127 yıllık tarihimiz boyunca öne çıkarmayı başardığımız değerler ve ilkeler: bir kulübe sadakat, renklere sadakat ve her şeyden önemlisi temsil ettiği topluluğa sadakat.
"Kalıcı bir mesaj var, o da sadakatin ölmediği. Oyuncularımızın vermesini istediğimiz mesaj da bu."
Ve bunu yapmayı sürdürüyorlar, çünkü Athletic, yalnızca Bask kökenli olan ya da Bask bölgesinde yetişmiş oyuncuları seçme yönündeki gurur duyduğu politikasından hiç vazgeçmedi.
Bu, açıkçası oldukça kısıtlayıcı bir transfer stratejisi. Bask Bölgesi, İspanya'nın kuzeyinden Fransa'nın güneyine uzanan yedi tarihi vilayetten oluşuyor olabilir ama toplamda nüfusu biraz daha üç milyonun üzerinde.
Ancak Athletic, altyapı futboluna büyük yatırım yaparak elindeki yeteneği en iyi şekilde değerlendiriyor. Ayrıca Bilbao ile futbol takımı arasında zaten var olan derin bağı da özenle besliyor. Defans oyuncusu Dani Vivian'ın The Guardian'a söylediği gibi, "Athletic taraftarı olmayı seçmezsin; bununla doğarsın.
"Bizim için mesele sadece yakın tarih, sadece spor değil; kulübün kendi insanlarına nasıl davrandığı, onlara nasıl ulaştığı da önemli. Bu, çok az kulübün yaratabildiği çok özel bir var olma biçimi."
Sonuç olarak, kulübün etki alanı görece küçük olsa da ortaya çıkan tablo, aynı değerler, gurur ve tutkudan oluşan bir kadro oluyor.
Böylece Athletic, "bir yaşam biçimi" hâline geliyor; efsanevi kanat oyuncusu Julen Guerrero'nun dediği gibi, kulübü ve kendi halkını temsil etme şansına erişen her bir oyuncu için.
"Bu, çok derin köklere sahip; akademimizle çalışma şeklimizde, ideolojimizde var," diye açıkladı Vivian. "Soyunma odasında hepimizin paylaştığı bir özdeşleşme var: Bu, rekabet etmemize kesinlikle yardımcı oluyor."
Umut sembolü
Kaçınılmaz olarak, bugün kupalar için mücadele etmek geçmişe kıyasla daha zor. Şampiyonlar Ligi'nin oluşturulmasından bu yana son yıllarda imkânı olanlarla olmayanlar arasındaki uçurum çarpıcı biçimde büyüdü. Ancak bu da Athletic'in Kupa zaferini daha da özel kıldı.
Unai Simon, Bilbao'da büyük bir şampiyonluğu kutlamak için tüm hayatları boyunca beklediklerini söylediğinde abartmıyordu. Athletic'in en son kupa kaldırdığı 1984 yılında, Javier Clemente'nin takımı duble yapıp bu anı bir milyondan fazla kişinin izlediği Ria de Bilbao boyunca 'La Gabarra' adlı mavnayla kutladığında, kadrodaki tek bir oyuncu bile dünyaya gelmemişti.
Simon ve arkadaşları, Mallorca'yı penaltılarda yenerek 40 yıllık hasreti bitirdikten sonra o görkemli görüntüler yeniden yaşandı. "Bu her zaman hayalimizdi; büyüklerimiz ve anne babalarımız bize bunu anlattı. Kahretsin!" kaleci, mavnanın üzerinden coşkuyla konuştu.
Valverde için de Bilbao'daki sevinç görüntüleri aynı ölçüde hayranlık uyandırıcıydı ama bir yandan da hiç şaşırtıcı değildi. "Bu, dünyadaki en büyüleyici kulüp," diye belirtti, "ve kutlama söz konusu olduğunda da en iyisi."
Ve bu gerçekten de onların kim olduğuyla ve neyi temsil ettikleriyle ilgili. CD Guadalajara yalnızca Meksika'dan oyuncular çalıştırıyor olabilir ama Athletic, transfer politikasını bir bölgeyle sınırlaması bakımından kulüp futbolunun en üst seviyesinde gerçekten sıra dışı bir örnek. Nitekim Barcelona'nın daha önce kendi internet sitesinde de kabul ettiği gibi, "Athletic'in futbolun 'küreselleşmesi' karşısında bu kadar rekabetçi kalabilmiş olması, bölgedeki futbol kalitesinin bir göstergesidir."
Elbette Barca'nın benzer bir direnç seviyesi gösterememiş olması gerçekten üzücü. Ama en azından Athletic kendine sadık kaldı ve tam da bu nedenle sadece Bilbao'da sevilmiyor. Valverde'nin dediği gibi, oyunun geldiği noktadan büyük bir hayal kırıklığı duyanlara teselli sunduğu için dünyanın dört bir yanında saygı görüyor ve hayranlık uyandırıyor.
"İnsanlar felsefemizi, mücadele etme biçimimizi tanıyor," dedi. "Belki de derinlerde bir yerde sizi futbolla yeniden barıştırıyor."
Bu açıdan bakıldığında, bir kulüpten daha fazlası olan taraf Athletic. Onlar bir umut kaynağı.