Athletic Club, gerçekten de Bilbao'nun gururu. Futbolla ilgilenmeyen yerel halk bile, bir asırdan uzun süredir Bask halkının ve kültürünün meydan okuyan bir simgesi olan bu takımı destekliyor.

"Athletic Club, değerlerimizi anlamadan anlaşılamaz," yönetim kurulu üyesi Igor San Roman söyledi. "Bu kulüp, dünyada eşi benzeri olmayan bir modelin savunucusu oldu; 127 yıllık tarihimiz boyunca öne çıkarmayı başardığımız değerler ve ilkeler: bir kulübe sadakat, renklere sadakat ve her şeyden önemlisi temsil ettiği topluluğa sadakat.

"Kalıcı bir mesaj var, o da sadakatin ölmediği. Oyuncularımızın vermesini istediğimiz mesaj da bu."

Ve bunu yapmayı sürdürüyorlar, çünkü Athletic, yalnızca Bask kökenli olan ya da Bask bölgesinde yetişmiş oyuncuları seçme yönündeki gurur duyduğu politikasından hiç vazgeçmedi.

Bu, açıkçası oldukça kısıtlayıcı bir transfer stratejisi. Bask Bölgesi, İspanya'nın kuzeyinden Fransa'nın güneyine uzanan yedi tarihi vilayetten oluşuyor olabilir ama toplamda nüfusu biraz daha üç milyonun üzerinde.

Ancak Athletic, altyapı futboluna büyük yatırım yaparak elindeki yeteneği en iyi şekilde değerlendiriyor. Ayrıca Bilbao ile futbol takımı arasında zaten var olan derin bağı da özenle besliyor. Defans oyuncusu Dani Vivian'ın The Guardian'a söylediği gibi, "Athletic taraftarı olmayı seçmezsin; bununla doğarsın.

"Bizim için mesele sadece yakın tarih, sadece spor değil; kulübün kendi insanlarına nasıl davrandığı, onlara nasıl ulaştığı da önemli. Bu, çok az kulübün yaratabildiği çok özel bir var olma biçimi."

Sonuç olarak, kulübün etki alanı görece küçük olsa da ortaya çıkan tablo, aynı değerler, gurur ve tutkudan oluşan bir kadro oluyor.

Böylece Athletic, "bir yaşam biçimi" hâline geliyor; efsanevi kanat oyuncusu Julen Guerrero'nun dediği gibi, kulübü ve kendi halkını temsil etme şansına erişen her bir oyuncu için.

"Bu, çok derin köklere sahip; akademimizle çalışma şeklimizde, ideolojimizde var," diye açıkladı Vivian. "Soyunma odasında hepimizin paylaştığı bir özdeşleşme var: Bu, rekabet etmemize kesinlikle yardımcı oluyor."