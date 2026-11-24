Apple TV yorumcusu Maurice Edu heyecanlı. 2007 MLS Yılın Çaylağı seçilen ve uzun yıllar ABD millî takımında orta saha oyuncusu olarak forma giyen Edu, bu ligde hem normal sezon boyunca hem de maçların biraz daha fazla önem kazandığı dönemde kazanmanın ne anlama geldiğini biliyor. Evet, normal sezonu en çok puanla bitiren takıma verilen Supporters’ Shield onun için önemli. Ama play-off futbolu başka.

“Supporters’ Shield’ın değerini biliyorum. Bu konuda gelenekçiyim ve ona önem veriyorum. Artık play-off’ların bazı turlarındaki iç saha avantajını da etkilediğini düşünüyorum. Bu yüzden daha önemli. Ama sezonun bu bölümü beni heyecanlandırıyor,” dedi GOAL’e, wild-card maçları başlamadan önce.

İlk tur şimdiden konuşulacak pek çok şey çıkardı. MLS puan rekorunu kıran Nashville SC, play-off’taki ilk maçında evinde FC Cincinnati’ye yenildi. New England Revolution, Cavan Sullivan ve Philadelphia Union’ı geçti. St. Louis, pazartesi gecesi Son Heung-Min ve LAFC’yi 3-2 mağlup etti. Inter Miami ise Columbus Crew karşısında aldığı 3-0’lık yenilginin ardından elenmesine bir mağlubiyet uzaklıkta.

Edu, takımların Miami’ye nerede sorun çıkarabileceğini görüyordu. Lionel Messi’nin bu konuda neler yapabileceğini de biliyordu.

“Savunmada onlara sorun çıkarabilecek takımlarla karşılaşacaklar. Miami’yi Miami yapan şey, hücumda o fark yaratan oyuncuya sahip olması. Bu adam ‘Biraz vites yükselteyim, oyunun temposunu artırayım’ derse işiniz zor. Buna karşı yapabileceğiniz hiçbir şey yok,” diye ekledi.

İşin büyüsü de burada. Edu, Mic’d Up’ın son bölümünde Miami, Nashville, LAFC ve MLS play-off’larının bundan sonra neler getirebileceği hakkında konuştu. GOAL’ün düzenli yayımlanan bu serisi, ABD’deki ve dünyadaki futbolun durumuna ilişkin yorumcuların, spikerlerin ve diğer uzmanların görüşlerine yer veriyor.

Bu röportaj, kısaltılmak ve daha anlaşılır hâle getirilmek üzere küçük düzenlemelerden geçirilmiştir.