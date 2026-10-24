“Muhtemelen konuşmaya başlayınca susmayacağım. Sana elimden geldiğince çok bilgi vereceğim.”

Ve Kerstin Casparij anlatmaya başlıyor.

Casparij’in pek çok yeteneği var; futbol da bunlardan biri. Çoğu insanın konuşmak istediği yeteneği bu ve Manchester City yıldızına Ballon d’Or adaylığı getiren de o. Ancak Casparij, özünde üst düzey bir bekten çok daha fazlası. Konuşmayı da çok seviyor ve heyecan duyacağı yeni şeyler bulmakta bir dünya yıldızı.

Son keşfi kitap okumak. Ancak Casparij, DEHB’sinin çocukken kitaplara ilgi duymasını zorlaştırdığını söylüyor. Kitap ödevleri onun için kâbustu. Çizgi romanlar daha çok ilgisini çekiyordu. Tomb Raider gibi video oyunları da dikkatini çekiyordu ama romanlar hiçbir zaman çekmiyordu. Ta ki kız arkadaşı, okudukları hakkında konuşacak birine ihtiyaç duyduğu için eline bir roman tutuşturana kadar. Casparij’in tek yapması gereken, bunun bir yolunu bulmaktı.

Casparij, A Court of Thorns and Roses’a atıfta bulunarak GOAL’e şöyle anlatıyor: “ACOTAR serisini okuyordu. İlk kitabı bitirdikten sonra, ‘Bu konuda biriyle konuşmak istiyorum. O yüzden artık yatmadan önce okumaya ayıracağın bir zamanın var ve bu kitabı okuyacaksın’ dedi.

“Olaylar hızlı ilerliyordu, ben de kitabın içine girdim. Benim için bunu başarmak zor. Zihnini harekete geçiren iyi bir kitap bulduğunda okumak çok eğlenceli oluyor.”

Casparij’in hayatındaki en yeni gelişme bu. Artık onu kendisi yapan diğer şeylerin arasına kitap okumayı da ekleyebilirsiniz. O, yıldız bir bek, sosyal medya yıldızı, önem verdiği meselelerin savunucusu ve artık bir Kindle sahibi. Hayat değişiyor; Casparij de yıllar içinde onunla birlikte değişti. Hollanda’da büyürken futbol oynaması beklenmeyen o küçük kız, şimdi kendisini dünyanın en iyi oyuncuları arasında görüyor.

Hikâyesini anlatmanın biraz karmaşık olmasının nedeni de bu. Hikâyesine neredeyse her gün yeni bir katman ekleniyor. Casparij’in uzun uzun anlatabileceği çok şey var: farklı dövmeleri, İngiltere’ye gelişinin Kraliçe’nin cenaze töreninin gölgesinde kalması, süper kahramanlara ve Donald Duck’a duyduğu ilgi, spor salonunda EAFC kartından tanınması, hatta belki pazartesi günkü Ballon d’Or töreni için duyduğu heyecan. Uzun bir yol katetti.

Yine de hayatında olup biten onca farklı şeye rağmen Casparij son zamanlarda sık sık belirli bir sözü düşünüyor. Annesinin ona küçükken söylediği, her şeyden çok hayatına yansıtmaya çalıştığı bir söz bu. Her şeyi tek bir düşüncede özetleyecekse, bunun o söz olmasını umuyor.

“Annem her zaman, ‘Herkesi açık bir yürekle karşıla’ derdi” diyor Casparij. “Bu söz kendimi hep çok yakın hissettiğim bir şey. Sanırım her zaman gerçekten kendim olmaya çalıştım. Aynı kalmaya değil; bir insan olarak öğreniyor, büyüyor ve gelişiyorum. Ama 10 yıl önce memleketimde tanıdığım insanların şimdi benimle yeniden karşılaştıklarında, ‘Aman tanrım, hiç değişmemişsin’ demelerini de istiyorum.

“Önemli olan, özünden uzaklaşmamak, kendine sadık kalmak ve çevrendeki insanlara sevgi yaymak.”

İşte Casparij’in değişmeyen yanı bu. Bu sporda zirveye nasıl çıktığını anlamak için de önce futbola nasıl başladığına bakmak gerekiyor. Ne de olsa bu, onun hakkında çok şey anlatıyor.