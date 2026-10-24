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Casparij GFXGetty/GOAL

“Bu gerçekten oluyor mu?” Kerstin Casparij, Ballon d'Or adayı olması, Manchester City'de kendi sesini bulması ve kendine sadık kalması üzerine konuşuyor

Manchester City’nin savunma oyuncusu, Ballon d’Or karşısında yaşadığı şaşkınlığı, İngiltere’deki yalnız geçen ilk yılını ve sesini neden insanları bir araya getirmek için kullanmak istediğini GOAL’a anlatıyor.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • “Muhtemelen konuşmaya başlayınca susmayacağım. Sana elimden geldiğince çok bilgi vereceğim.”

    Ve Kerstin Casparij anlatmaya başlıyor.

    Casparij’in pek çok yeteneği var; futbol da bunlardan biri. Çoğu insanın konuşmak istediği yeteneği bu ve Manchester City yıldızına Ballon d’Or adaylığı getiren de o. Ancak Casparij, özünde üst düzey bir bekten çok daha fazlası. Konuşmayı da çok seviyor ve heyecan duyacağı yeni şeyler bulmakta bir dünya yıldızı.

    Son keşfi kitap okumak. Ancak Casparij, DEHB’sinin çocukken kitaplara ilgi duymasını zorlaştırdığını söylüyor. Kitap ödevleri onun için kâbustu. Çizgi romanlar daha çok ilgisini çekiyordu. Tomb Raider gibi video oyunları da dikkatini çekiyordu ama romanlar hiçbir zaman çekmiyordu. Ta ki kız arkadaşı, okudukları hakkında konuşacak birine ihtiyaç duyduğu için eline bir roman tutuşturana kadar. Casparij’in tek yapması gereken, bunun bir yolunu bulmaktı.

    Casparij, A Court of Thorns and Roses’a atıfta bulunarak GOAL’e şöyle anlatıyor: “ACOTAR serisini okuyordu. İlk kitabı bitirdikten sonra, ‘Bu konuda biriyle konuşmak istiyorum. O yüzden artık yatmadan önce okumaya ayıracağın bir zamanın var ve bu kitabı okuyacaksın’ dedi.

    “Olaylar hızlı ilerliyordu, ben de kitabın içine girdim. Benim için bunu başarmak zor. Zihnini harekete geçiren iyi bir kitap bulduğunda okumak çok eğlenceli oluyor.”

    Casparij’in hayatındaki en yeni gelişme bu. Artık onu kendisi yapan diğer şeylerin arasına kitap okumayı da ekleyebilirsiniz. O, yıldız bir bek, sosyal medya yıldızı, önem verdiği meselelerin savunucusu ve artık bir Kindle sahibi. Hayat değişiyor; Casparij de yıllar içinde onunla birlikte değişti. Hollanda’da büyürken futbol oynaması beklenmeyen o küçük kız, şimdi kendisini dünyanın en iyi oyuncuları arasında görüyor.

    Hikâyesini anlatmanın biraz karmaşık olmasının nedeni de bu. Hikâyesine neredeyse her gün yeni bir katman ekleniyor. Casparij’in uzun uzun anlatabileceği çok şey var: farklı dövmeleri, İngiltere’ye gelişinin Kraliçe’nin cenaze töreninin gölgesinde kalması, süper kahramanlara ve Donald Duck’a duyduğu ilgi, spor salonunda EAFC kartından tanınması, hatta belki pazartesi günkü Ballon d’Or töreni için duyduğu heyecan. Uzun bir yol katetti.

    Yine de hayatında olup biten onca farklı şeye rağmen Casparij son zamanlarda sık sık belirli bir sözü düşünüyor. Annesinin ona küçükken söylediği, her şeyden çok hayatına yansıtmaya çalıştığı bir söz bu. Her şeyi tek bir düşüncede özetleyecekse, bunun o söz olmasını umuyor.

    “Annem her zaman, ‘Herkesi açık bir yürekle karşıla’ derdi” diyor Casparij. “Bu söz kendimi hep çok yakın hissettiğim bir şey. Sanırım her zaman gerçekten kendim olmaya çalıştım. Aynı kalmaya değil; bir insan olarak öğreniyor, büyüyor ve gelişiyorum. Ama 10 yıl önce memleketimde tanıdığım insanların şimdi benimle yeniden karşılaştıklarında, ‘Aman tanrım, hiç değişmemişsin’ demelerini de istiyorum.

    “Önemli olan, özünden uzaklaşmamak, kendine sadık kalmak ve çevrendeki insanlara sevgi yaymak.”

    İşte Casparij’in değişmeyen yanı bu. Bu sporda zirveye nasıl çıktığını anlamak için de önce futbola nasıl başladığına bakmak gerekiyor. Ne de olsa bu, onun hakkında çok şey anlatıyor.

  • Sporu bulmak

    Scotland v Netherlands - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A1 MD2
    Getty Images Sport

    Casparij’nin ilk tutkusu judoydu ancak izlediği yol, anne ve babasınınkinden farklıydı.

    Hollanda'da çocukların çoğu futbolla büyür. Daha yürümeyi öğrenmeden sırtında Cruyff, Gullit ya da benzeri bir ismin yazdığı Hollanda millî takımı forması giydirilir onlara. Hollandalıysanız futbol yalnızca sevdiğiniz bir şey değildir; içine doğduğunuz bir şeydir.

    Ancak Casparij için durum böyle değildi.

    Anne ve babası judoda yıldızdı. Bir kızları olduğunda onun da aynı yolu izleyeceğini düşündüler. Casparij çocukken onların izinden gitmeyi denedi ve yıllar sonra bunun kendisine fayda sağladığını kabul ediyor. Hareket, disiplin, azim: Judodan edinebileceğiniz değerli yaşam becerileri.

    Yine de onun ilgisini çeken futboldu. O dönemde bu biraz sıra dışıydı.

    “Eve gidip babama, ‘Teneffüslerde futbol oynamaktan çok keyif alıyorum ve erkek çocuklardan bazıları şu takımda oynuyor. Ben de orada oynayabilir miyim?’ dedim,” diye hatırlıyor. “Yıl 2006 ya da 2007'ydi. Küçük bir kasabada yaşıyordum, bu yüzden kızlar futbol oynamazdı; hokey oynar ya da dans ederlerdi. O kulübe katılan ilk kızlardan biriydim. 

    “Babam, ‘Tabii, yeter ki hakkını ver. Elinden gelenin tamamını ortaya koyarsan futbol oynayabilirsin,’ dedi. O enerjiyi seviyordum. DEHB'm çok yoğundu, bu yüzden etrafta koşturmayı seviyordum. Hızla gelişmeye başladım. Babam da ‘Aslında bu işte iyiymiş,’ dedi. Böylece ilerledim.”

    Şimdi 26 yaşında ve en üst düzeyde futbol oynuyor olsa da o hisler değişmedi. Casparij, kendini çocuk gibi hissettiğinde en iyi oyununu oynadığını söylüyor. Tüm hızıyla koşuştururken zihninin daha da hızlı çalıştığı günlerde, kendisinin en iyi hâline ulaşıyor. 

    Tek fark, artık Hollanda'daki küçük kasabasında koşturmuyor olması. Dünyanın en büyük kulüplerinden Manchester City'de oyunu yönlendiriyor ve dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Geçen sezon City'nin iki kupayı birden kazanmasına yardımcı olduktan sonra WSL'de Yılın Takımı'na seçildi. Ülkesi adına da 55 kez millî formayı giydi. 2023'te bir Dünya Kupası'na katıldı; her şey yolunda giderse gelecek yaz bir başkasını daha görecek.

    “Kendimi çocuk gibi hissettiğimde iyi bir maç çıkaracağımı biliyorum,” diyor. “Hepimiz aslında çocuğuz. Biliyorum, 26 yaşındayım; hepimiz gerektiği gibi davranıyor, işimizi çok ciddiye alıyor ve son derece profesyoneliz. Ama aslında çok eğleniyoruz... Çocukken aklına esen şeyleri denersin ya, yaptığım işin sevdiğim yanı bu. Çılgınca bir iş. Her gün ‘Daha iyi olmak istiyorum ve bundan çok keyif alıyorum,’ diyebiliyorum. Bu anlamda kendimi hâlâ çocuk gibi hissediyorum.”

    İşin ilginç yanı, Casparij kendisini büyümüş gibi hissettiği dönemi neredeyse tam olarak belirleyebiliyor. Bu onu bütünüyle değiştirmedi. Ama bir bakıma değiştirdi de. En azından anlatılmaya değer bir hikâye olduğu kesin.

  • İngiltere'ye varış

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    Focus Images

    Caparij’in İngiltere’ye gelişi, hafif tabirle, sıra dışıydı.

    Casparij, ülkesindeki Eredivisie'de geçirdiği yedi başarılı yılın ardından Temmuz 2022'de Manchester City ile sözleşme imzaladı. Brexit transferi biraz zorlaştırdı ama anlaşma tamamlandı. İmzayı atmasının üzerinden bir hafta geçmeden Manchester'daydı.

    “Kulübe iki büyük valizle geldim,” diye gülerek hatırlıyor. “Kimseyi tanımıyordum. Doğrudan bu inanılmaz tesise geldim. City Football Academy'de kaldım. Orada otel odaları var ve genç oyuncuların birçoğu orada kalıyor. İki ay boyunca kulüpte yaşadım.”

    Ardından ev arayışı başladı.

    “Bir sürü daireyi görmek için randevu ayarladım ama ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yoktu. Genelde de ne yaptığımı pek bilmem ama gidip daireye bakacaktım. ‘Beğendim mi? Bütçem yetiyor mu? Evet mi, hayır mı?’ Sonra da karar verecektim.”

    Ancak söz konusu hikâye bu değil. O, daha sonra yaşandı.

    Casparij sonunda kararını verdi. Manchester'a gelişinden iki ay sonra kendine ait bir evi vardı. Annesi taşınmasına yardım etmek için uçakla yanına geldi. Casparij ise bir yandan Chelsea deplasmanına hazırlanıyordu.

    Neyse ki dairede bir yatak vardı, dolayısıyla o sorun çözülmüştü. Uyuyabilecekleri bir yatakları vardı ama çarşaf ya da yorgan yoktu. Daha kötüsü mü? Bunları alabilecekleri hiçbir yer yoktu. Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni nedeniyle İngiltere'de hayat durmuştu.

    “Her yer kapalıydı,” diyor Casparij. “Bu yüzden annemle bomboş dairede öylece oturduk. Eşyalarımın hiçbiri gelmemişti ve Kraliçe vefat ettiği için hiçbir yer açık değildi. Cenaze törenini dizüstü bilgisayardan izledik. Günüm böyle geçti. Şimdi geriye dönüp bakınca çılgınca geliyor.

    “Şimdi İngiliz olan kız arkadaşımla birlikteyim. Bunu anlattığımda bana gülüp ‘Ne?’ diyor. Hiçbir şeyim yoktu! Şimdi bir ev satın aldım. Kız arkadaşımla yaşıyorum ve artık gereğinden fazla eşyamız var. Ama kulübe nasıl katıldığımı, buraya ilk geldiğimde hayatın nasıl olduğunu ve şimdi ne kadar farklı olduğunu düşünüyorum. Farklı ama her şey çok eğlenceli.”

    O zamandan beri sayısız eğlenceli gün geçirdi. Manchester'da büyük maçlar, büyük galibiyetler ve önemli anlar yaşadı. Casparij, insanların kendisini oldukça sık tanıdığını söylüyor. Çoğu Manchester City taraftarı. Bazıları onu EAFC'den ya da sosyal medyadan tanıyor. Hayat artık olağan akışına kavuşmuş durumda. Ama her zaman böyle değildi.

    “İlk yıl kendimi gerçekten çok yalnız hissediyordum. Kedim Kiwi'yi bu yüzden sahiplendim,” diyor. “Yurt dışında yaşamaya, tek başıma yaşamaya, her gün İngilizce konuşmaya alışmam gerekiyordu. Kendimi ifade etmek istiyordum. İnsanlar şakalarımı her zaman anlamıyordu. O ilk yıl mı? Şakalarıma gülmediler ama şimdi çok daha iyiyim. Çok daha iyiyim. Bol bol pratik yaptım.

    “Şehri seviyorum, insanları seviyorum, kulübü seviyorum, takım arkadaşlarımı seviyorum. Bütün bunlar ikinci yılımda kendimi çok daha rahat hissetmeme gerçekten çok yardımcı oldu. Sonra da sanırım giderek daha iyi oynamaya başladım ve hâlâ gelişmeye devam ettiğimi düşünüyorum.”

    Öyle de oldu. Pazartesi günü yüksek profilli bir galaya katılacak olmasının nedeni de bu.


  • Ballon d'Or adayı

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    NurPhoto

    26 yaşındaki savunmacı, dünyanın en iyileri arasında yer almayı hak etti.

    Casparij futbola biraz geç başlamasının yanı sıra bek oynamaya da geç başladı. Çocukken orta sahada oynuyordu. Çoğu Hollandalı çocuk gibi 10 numara olmak istediğini söylüyor.  Bek pozisyonuna geçişi çok daha sonra gerçekleşti. Şimdi ise dünyanın en iyilerinden biri.

    Casparij, bu yılki ödüle aday gösterilen 30 oyuncudan biri. Adaylar arasındaki sayılı savunma oyuncularından da biri. Bekler bu tür ödüllerde pek takdir görmez. Ancak Casparij, kulübü ve millî takımındaki performansıyla hak ettiği yeri alarak pazartesi günü dünyanın en iyileriyle omuz omuza olacak.

    Çocukken böyle bir şeyi hayal bile edemezdi. Bunun önemli nedenlerinden biri, o dönemde bu ödülün henüz var olmaması. Bu ödül, 2018'e kadar verilmiyordu. Erkeklerde üç Hollandalı oyuncu toplam yedi Ballon d'Or kazanmış olsa da Hollanda'dan henüz hiçbir oyuncu kadınlar kategorisindeki ödülü kazanmadı.

    “Büyürken ve futbol oynamaya başladığımda böyle bir şey görmedim,” diyor. “İlk kadın futbolcu Ballon d'Or kazandığında 18 yaşındaydım. Bunu görünce, ‘Bir gün ilk 100'e girmek gerçekten harika olurdu,’ diye düşündüm. Bu yıl ilk 30'a girdim. Gerçekten aday gösterildim. Bu bana inanılmaz geliyor. Kendimle ve çevremdeki insanlarla çok gurur duyuyorum.”

    Tören pazartesi günü Londra'da düzenlenecek.

    “Tabii ki orada olacağım,” diyor kocaman bir gülümsemeyle. “Ve ‘Bu gerçekten oluyor mu?’ diyeceğim. Oraya vardığımda olanların gerçekliği iyice dank edecek.”

    Bu da anlatmaya değer son macerası olacak. Önünde daha niceleri var.

  • Gerçek Kerstin

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    Sports Press Photo

    Ödüllere aday gösterilmek güzel, ancak Casparij'in daha büyük hedefleri de var.

    Casparij, kariyerinin daha önceki bir döneminde biraz daha çekingenmiş. Bu çekingenliği özellikle sosyal medyada kendini gösteriyormuş. Profesyonel kariyerinin ilk yıllarında sosyal medyanın ne kadar korkutucu olabileceğini sık sık duymuş: nefret, eleştiriler ve insanları hayatına dâhil etmenin getirdiği korku. Bir noktadan sonra bu korkuyla yaşamanın buna değmediğine karar vermiş ve kendi deyimiyle başını çimenlerin üzerine çıkarmış.

    “Bir sesin varsa onu her zaman kullanırsın,” diyor. “Ben de sesimi iyi şeyler için kullanmaya çalışıyorum. İnsanları desteklemek, onlara yardım etmek ya da ilham vermek için kullanmaya çalışıyorum. Bu çok önemli. 

    Casparij, özellikle de kendisine futbola odaklanması söylendiğinde, sesini yükseltmenin korkutucu olabileceğini biliyor. Ancak başka şeyleri önemsemenin futbola bağlılığından bir şey eksilttiği fikrini reddediyor. Eleştirilerin, sesi duyulmaya ve varlığı görülmeye ihtiyaç duyan insanları desteklemesine engel olmayacağını söylüyor.

    “Tek istediğim insanları bir araya getirmek,” diye açıklıyor. “O güven, topluluk ve anlayış duygusunu istiyorum. Çünkü hepimizin birbirimizi biraz daha iyi anlamaya çalışabileceğini düşünüyorum.”

    Bu, hedeflerinden biri. Kendi söylediğine göre birçok hedef belirliyor. Çoğu küçük hedefler ama büyük ölçüde birbirleriyle bağlantılılar. 

    “Küçük hedefler,” diyor, “birikerek fark yaratıyor.” 

    “Her zaman yenilikçi olmaya çalışıyorum,” diyor. “Çıtayı daima biraz daha yükseltmeye çalışıyorum. Bazen bu, bir haftalık bir hedef oluyor; bazıları bir, iki ya da üç aylık. Ama yıl boyunca ilerliyorum ve kazanmak istiyorum.”

    Yine de büyük hedefini gözden kaçırmıyor. Kapsamı geniş olsa da aklından hiç çıkmıyor: bağ kurmak. Bu, hayatındaki her şey için geçerli: takım arkadaşları, diğer oyuncular, kariyeri, yaşamı, okumak, Kiwi ve daha nicesi. Her gün hangi yeni bağlar kurulabilir? Bu bağlar hayatı nasıl biraz daha iyi hâle getirebilir?

    Casparij, bu bağları insanların hikâyelerini dinlemek, deneyimlerinden öğrenmek ve yeni ilham kaynakları bulmak için bir fırsat olarak görüyor. Rakipleri söz konusu olduğunda bile onlardan neler öğrenebileceğini düşünüyor. Öğrenilecek her zaman başka bir şey var.

    “Birine rakip gözüyle bakmıyorsun,” diyor. “Ya da ‘Onu yenmeliyim’ diye düşünmüyorsun. Daha çok ‘Ondan ne öğrenebilirim? Ondan ne alabilirim?’ diye düşünüyorsun.

    “Bunun benim için her zaman çok önemli olduğunu düşünüyorum ve hayatımı gerçekten çok kolaylaştırdı. Hayatımı çok daha eğlenceli hâle getirdi çünkü her şeye böylesine olumlu ve ilham verici bir açıdan bakabiliyorsun.”

    Her şey, herkesi açık bir yürekle karşılama fikrine dönüyor ve Casparij bunu yapmaktan çekinmiyor. Selamlaşma faslı bitince de sohbet başlıyor. Ne de olsa belki de en iyi yaptığı şey bu.