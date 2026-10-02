'Bu bir süreç' - Rafa Marquez, kulübenin kenarından USMNT rekabetini yeniden alevlendirirken Meksika taraftarı yeniden inanmaya cüret ediyor
HARRISON, N.J. -- Sports Illustrated Stadyumu'nda Meksika'nın ilk 11'i tek tek anons edildi.
Eylül sonundaki klasik bir milli ara hazırlık maçında sahaya çıkan ekip, bir miktar eksiltilmiş bir 11'di. Buna rağmen her oyuncu yine coşkulu tezahüratlarla karşılandı. Taraftarlar Obed Vargas için çığlık attı. German Berterame için bağırdı. Ancak hepsinden daha yüksek ses teknik direktör için çıktı.
Rafa Marquez, zarif, kendinden emin ve bir şekilde hâlâ sadece 47 yaşında, bu civarlarda, Red Bulls'taki tatsız dönemine rağmen, ve daha geniş ölçekte büyük sevgi görüyor. Milli takım formasını giymiş en iyi oyuncu belki de odur. Monaco ile bir kez Ligue 1'i, Barcelona ile dört kez La Liga'yı ve iki kez de Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. El Tri formasıyla ondan daha fazla maça çıkan sadece dört oyuncu var. Eğer Avrupa'daki başarı büyüklüğün bir ölçüsüyse, Meksika hiçbir zaman daha iyi bir oyuncu yetiştirmedi.
Ve şimdi takımın teknik direktörü o. Eski neslin yüzü, yeni neslin liderine dönüştü. Onun göreve yükselmesiyle birlikte yenilenmiş bir enerji, biraz daha canlılık geldi. Bir dönem kendilerine tezahürat yaptıracak pek bir şey vermeyen bir takım yüzünden hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar da yeniden inanmaya başlıyor.
"O [gerçekten] Meksikalı. Bizim büyük oyuncularımızdan biri. Ve bence artık daha fazla aficionados olacak. İnsanlar geri gelecek" diyen bir taraftar, stadyumun dışında GOAL'e konuştu.
Bütün bunların zamanlaması da oldukça iyi görünüyor. Meksika, çok kısa bir süreliğine de olsa, Dünya Kupası'nda taraftarlarına hayal kurdurdu. Grup maçlarının üçünü de gol yemeden kazandılar, ardından son 32 turunda Ekvador'u rahat geçti. Çeyrek finale yükselmelerine İngiltere'nin son anda yaptığı dramatik savunma engel oldu. Buna öncülük eden Javier Aguirre, turnuvanın sonunda ayrıldı. Marquez ise yeni bir takımın taze yüzü.
Şimdi Marquez'in oldukça iyi tanıdığı bir rakip geliyor. Meksika teknik direktörü olarak ABD ile yapacağı ilk maç, onun oyunculuğunda alevlenmesine yardımcı olduğu bir rekabeti yeniden canlandıracak. 2002 Dünya Kupası'nda Cobi Jones'a kafa attığı için gördüğü kırmızı kart vardı, ardından 2009'da Tim Howard'a yaptığı müdahale sonrası gelen bir diğeri. Çok az oyuncu bu eşleşmedeki düşmanlığı onun kadar iyi temsil etti. Şimdi ise kenardan, Meksika'nın tazelenen iyimserliğini daha somut bir şeye dönüştürme şansı var: en büyük rakibine karşı bir galibiyet.
"Bu bir aura"
Onun göreve getirilmesi etrafındaki enerji salı gecesi, New York merkezinden kısa bir tren yolculuğu mesafesinde açıkça hissediliyordu. Sokaklar sombrerolarla doluydu. Kova şapkalar, taklit formalar ve ucuz churrolar da öyle. PATH Stattion'dan Sports Illustrated Stadium'a yürüyüşün harika yanı da bu. Geleneksel bir futbol yürüyüşü gibi hissettiriyor; dar, tek yönlü, sıkışık. İnsan kalabalığı, yerinde bir gerilim yaratıyor. Her adımda beklenti büyüyor ve salı gibi günlerde, yeni bir dönemle gelen beklenti ve iyimserlikle daha da artıyor.
Nitekim bir süredir tablo oldukça kasvetliydi.
"COVID öncesinde işler biraz yavaştı. Maçları dört gözle bekliyordum ama galibiyetleri dört gözle beklemiyordum," dedi bir taraftar GOAL'e.
Ama artık bu takım için daha fazla heyecan var. Evet, Marquez de bunun bir parçası.
"Bu onun aurası. Oyunu daha iyi bilmesinden gelen kişiliği. O, [milli takımın] tabanından başlayıp en tepeye kadar geldi," dedi bir taraftar.
Özgeçmişi de büyük ölçüde bunu yansıtıyor. Marquez, Aguirre'nin yardımcılığını iki yıl yaptı ve daha önce altyapı futbolunda görevler üstlendi; özellikle de Barca'nın B takımında. En iyi genç yeteneğin nasıl göründüğünü gördü ve onun tam anlamıyla gelişmesine nasıl izin verileceğine dair bir iki şey öğrendi.
“Bence çok iyi bir temel var. Bu geçiş döneminde önemli olacaklarına inandığım genç oyuncular ve tecrübeli oyuncular var,” dedi Marquez, göreve getirilişi resmen doğrulandıktan sonra. “Şimdi sıfırdan başlama zamanı değil, hızlanma zamanı.
Taraftarların duymak istediği türden mesajlar da bunlar.
"Galibiyetler bekliyoruz ama bu bir süreç. Bu bir süreç. Bazen 'bu sistem işledi. Bu birey işe yaradı. Bu yaramadı.' Sürece güvenmek zorundasınız," dedi Pancho Villa's Army (PVA) taraftar grubunun başındaki Richard 'Coronel' Guel, GOAL'e.
Her zaman parlayan bir yıldız vardır
Buradaki cazibenin bir parçası da gençlere oynama fırsatı verme isteği. Gilberto Mora, Meksika futbolunun şu anki umudu. Bu tür oyuncular sık sık ortaya çıkar; kendini kanıtlamaya ve programı yeniden ayağa kaldırmaya hazır yeni bir harika çocuk. Ancak 15 yaşında Xolos formasıyla ilk 11'de sahaya çıkan ve geçen hafta Kolombiya'ya karşı harika bir gol atan Mora, gerçekten de aranan isim olabilir.
"Harika olacak. Her şeyi hedefliyor. Yüreğiyle oynuyor ve bu belli oluyor. Ayrıca tekniği de çok iyi. Bu bizim için tam anlamıyla kazan-kazan durumu," dedi Atlanta merkezli bir PVA üyesi olan Eliza, GOAL'e.
Diğerleri ise biraz daha temkinli.
"Her zaman bizim Ronaldo'muz ya da Pele'miz olacak, parlayan bir yıldız çıkar. Ortaya çıkan çok sayıda genç Meksikalı yıldız var ve onlar bir anlık parlaklık gösterdiğinde hemen ona sarılıyoruz, 'evet, kazanacağız. Aradığımız adam bu!' diyoruz. Sonra da beklentiyi karşılayamıyorlar. Ama bence bunun içinde çok daha fazlası var çünkü futbol açıkça bir takım oyunu. Sahada 11 oyuncu var," dedi Guel.
Yine de Mora'nın kalitesinden şüphe edilemez. Onun etrafındaki vaat de öyle. 21 yaşındaki ve artık Atletico Madrid'de olan Obed Vargas, genç oyuncunun ileri çıkmasına alan açabilecek klasik bir ön libero gibi görünüyor.
Marquez, ilk Meksika kadrosuna altı genç oyuncu çağırdı. Bunların 11'i de 25 yaşın altında. Salı gecesi üç oyuncuya ilk kez forma verdi, iki oyuncuyu da Meksika formasıyla ilk kez ilk 11'de başlattı. Birkaç gün önce Kolombiya ile 1-1 berabere kalan kadrodan tek bir oyuncu bile takımda yerini koruyamadı.
Yine de belki daha da umut verici olan, belirgin bir oyun tarzının gelişiyor olmasıydı. Isaias Violante sağ kanatta çok hareketli görünüyor ve Peru savunmasını birçok kez zor durumda bıraktı. Bu, Barca B-lite değil. Marquez'in takımı, 90 dakika boyunca topa hükmetmekten çok geçiş oyununda tehdit yaratabilir. Ancak bu mutlaka kötü bir şey değil.
"Daha kabul edilebilir durumdayız"
Ancak Dünya Kupası'nın ardından oluşan tüm olumlu havaya rağmen, daha iyimser Meksikalı taraftarlarla açıkça öfke kusanlar arasında hâlâ bir ayrım var. Sadece birkaç ay önce Dünya Kupası'nın sürpriz adaylarından biri olarak görülen Kolombiya ile alınan tatmin edici 1-1'lik beraberlik bile sosyal medyanın bazı kesimlerinde öfkeyle karşılandı.
"Tüm blogları, tüm haberleri ve tüm spor magazinlerini, kısacası her şeyi takip ediyoruz. Sonra da biliyorsunuz, herkes gibi, tıpkı Arjantin'in yaptığı gibi, İspanya'nın yaptığı gibi. Hepsi kendi programlarında oturup tartışıyor ve bu da işlerinin bir parçası," dedi Guel.
PVA Membership'i 30'dan fazla eyalete ve on binlerce üyeye yayılan Guel, Amerikalı taraftarların takıma bakışının biraz daha nazik olma eğiliminde olduğunu düşünüyor.
"Burada, ABD'de onları izlemeye gelen bir Meksikalı taraftar için bundan daha iyisi yok. Evimize dönmek istiyoruz. Meksika'yı çok özlüyoruz ve takım buraya geldiğinde bu çok büyük bir olay oluyor çünkü kültürümüzü kutlama fırsatı buluyoruz. Renklerimizi, bayraklarımızı taşıma fırsatı yakalıyoruz. Yıl boyunca bunu yapıyor olsak da, bu bambaşka bir şey," dedi Guel.
Maçtaki diğerleri de onun bu duygusunu paylaştı.
"Elbette farklı, ama temelde aynı şey. Sadece komşularınızla gitmiyorsunuz, aynı zamanda Meksika'yı desteklemek isteyen başka ülkelerden insanlarla da bir araya geliyorsunuz, böylece onlar da ailemiz, komşularımız oluyor. Uzaklardan gelmiş olsalar bile. Onlar bizim ailemiz," dedi bir taraftar.
Bir başkası ise ABD'nin Meksika Milli Takımı'nı izlemek için basitçe daha iyi bir yer olduğunu savundu.
"Burada sanırım daha fazla kabul görüyoruz. Hangi Meksika takımını tuttuğunuzun ya da Avrupa'dan bir takımı destekleyip desteklemediğinizin pek önemi yok. Meksikalı olduğunuzu söylediğinizde, Meksikalısınızdır," dediler.
'Çalışmaya devam etmeliyiz'
Ve salı gecesinden çıkan belki de en net mesaj buydu.
Meksika'nın büyük ölçüde değişen kadrosu, Peru tarafından görece etkisiz hale getirildi. Hücumda bazı ilgi çekici fikirler vardı, ancak bunların etkisi fazla olmadı. Peru, devre arasından hemen önce bulduğu golün karşılığını veren taraftı. Meksika ise moladan hemen sonra gelen golüyle buna daha çok karşılık verdi. Mora gözetilerek riske edilmedi. Dünya Kupası'nın çıkış yapan yıldızı Julian Quinones, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Marquez denemeler yapıyor ve bu maç ona elinde üzerinde çalışılacak çok şey olduğunu gösterdi, ancak bu uzun bir süreç olabilir.
Maçın ardından da bunu bir kez daha dile getirdi.
"Bu tür maçlarda ve durumlarda oyuncuları görmek istedim. Bu, sürecin bir parçası," diyen Marquez, maç sonrası basın toplantısında sözlerini şöyle sürdürdü: "Genç oyuncuları görmek istiyorum; potansiyellerini, gelişmeye devam etmek için nelere ihtiyaç duyduklarını görmek istiyorum. Gelişmek için yalnızca kısa bir zamanımız olduğu düşünüldüğünde elbette geliştirmemiz gereken şeyler var, ama mutluyum ve memnunum, ancak çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."
Kağıt üzerinde Meksika'nın bu maçları kazanması gerekir. Bu resmi bir karşılaşma olsaydı, gerçekten bir anlam ifade etseydi, dünyanın en iyi 50. takımı karşısında alınan 1-1'lik beraberlik kabul edilmezdi. Ancak burada, New Jersey'de, Meksika'daki gürültüden ve felaket senaryolarından çok ama çok uzakta, bu bir ilerlemeydi. Davullar maç boyunca hiç susmadı. Tribünlerdeki dalga üçüncü dakikada başladı ve 90. dakikaya kadar sürdü. Maç son bölümde iyice durma noktasına gelse bile tek bir taraftar bile yerinden ayrılmadı.
Bu kusursuz değildi. Hatta o kadar da iyi değildi. Ama umut vardı. Şimdi sırada ABD var ve dostluk maçı bile olsa sabra çok daha az alan bırakan bir rekabet. Marquez bunu çoğundan daha iyi biliyor. Yıllarca Amerikalılara ona karşı oynamaktan çekinmeleri için neden verdi. Teknik direktör olarak ilk rekabet maçında onları yenmesi, bu taraftarlara sürecin işe yaradığına inanmak için erken bir neden verecektir.