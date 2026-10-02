'Bu bir süreç' - Rafa Marquez, kulübenin kenarından USMNT rekabetini yeniden alevlendirirken Meksika taraftarı yeniden inanmaya cüret ediyor

HARRISON, N.J. -- Sports Illustrated Stadyumu'nda Meksika'nın ilk 11'i tek tek anons edildi.

Eylül sonundaki klasik bir milli ara hazırlık maçında sahaya çıkan ekip, bir miktar eksiltilmiş bir 11'di. Buna rağmen her oyuncu yine coşkulu tezahüratlarla karşılandı. Taraftarlar Obed Vargas için çığlık attı. German Berterame için bağırdı. Ancak hepsinden daha yüksek ses teknik direktör için çıktı.

Rafa Marquez, zarif, kendinden emin ve bir şekilde hâlâ sadece 47 yaşında, bu civarlarda, Red Bulls'taki tatsız dönemine rağmen, ve daha geniş ölçekte büyük sevgi görüyor. Milli takım formasını giymiş en iyi oyuncu belki de odur. Monaco ile bir kez Ligue 1'i, Barcelona ile dört kez La Liga'yı ve iki kez de Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. El Tri formasıyla ondan daha fazla maça çıkan sadece dört oyuncu var. Eğer Avrupa'daki başarı büyüklüğün bir ölçüsüyse, Meksika hiçbir zaman daha iyi bir oyuncu yetiştirmedi.

Ve şimdi takımın teknik direktörü o. Eski neslin yüzü, yeni neslin liderine dönüştü. Onun göreve yükselmesiyle birlikte yenilenmiş bir enerji, biraz daha canlılık geldi. Bir dönem kendilerine tezahürat yaptıracak pek bir şey vermeyen bir takım yüzünden hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar da yeniden inanmaya başlıyor.

"O [gerçekten] Meksikalı. Bizim büyük oyuncularımızdan biri. Ve bence artık daha fazla aficionados olacak. İnsanlar geri gelecek" diyen bir taraftar, stadyumun dışında GOAL'e konuştu.

Bütün bunların zamanlaması da oldukça iyi görünüyor. Meksika, çok kısa bir süreliğine de olsa, Dünya Kupası'nda taraftarlarına hayal kurdurdu. Grup maçlarının üçünü de gol yemeden kazandılar, ardından son 32 turunda Ekvador'u rahat geçti. Çeyrek finale yükselmelerine İngiltere'nin son anda yaptığı dramatik savunma engel oldu. Buna öncülük eden Javier Aguirre, turnuvanın sonunda ayrıldı. Marquez ise yeni bir takımın taze yüzü.

Şimdi Marquez'in oldukça iyi tanıdığı bir rakip geliyor. Meksika teknik direktörü olarak ABD ile yapacağı ilk maç, onun oyunculuğunda alevlenmesine yardımcı olduğu bir rekabeti yeniden canlandıracak. 2002 Dünya Kupası'nda Cobi Jones'a kafa attığı için gördüğü kırmızı kart vardı, ardından 2009'da Tim Howard'a yaptığı müdahale sonrası gelen bir diğeri. Çok az oyuncu bu eşleşmedeki düşmanlığı onun kadar iyi temsil etti. Şimdi ise kenardan, Meksika'nın tazelenen iyimserliğini daha somut bir şeye dönüştürme şansı var: en büyük rakibine karşı bir galibiyet.