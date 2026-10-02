'Bu bir süreç' - Rafa Marquez, kulübeden USMNT rekabetini yeniden alevlendirirken Meksika taraftarları yeniden inanmaya cesaret ediyor

HARRISON, New Jersey -- Sports Illustrated Stadı'nda Meksika'nın ilk 11'i tek tek anons edildi.

Bu, eylül sonundaki klasik bir milli ara hazırlık maçında biraz zayıflamış bir 11'di. Yine de her oyuncu aynı coşkulu tezahüratla karşılandı. Taraftarlar Obed Vargas için bağırdı. German Berterame için seslerini yükseltti. Ama en büyük gürültü teknik direktör için koptu.

Rafa Marquez, zarif, özgüvenli ve bir şekilde hâlâ sadece 47 yaşında, Red Bulls'taki gergin geçen dönemine rağmen bu civarda da ötesinde de çok seviliyor. Belki de milli takım formasını giymiş en iyi oyuncu. Monaco ile bir kez Ligue 1'i, Barcelona ile dört kez La Liga'yı ve iki kez de Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. El Tri formasıyla ondan daha fazla maça çıkan sadece dört oyuncu var. Eğer Avrupa'daki başarı büyüklüğün ölçütüyse, o zaman Meksika hiç daha iyi bir oyuncu yetiştirmedi.

Ve şimdi takımın teknik direktörü o. Eski neslin yüzü, yeni neslin liderine dönüştü. Onun göreve yükselmesiyle birlikte yenilenmiş bir enerji, biraz daha canlılık geldi. Bir zamanlar kendilerine tezahürat yapacak pek bir şey vermeyen bir takım yüzünden hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar da yeniden inanmaya başlıyor.

"O [gerçekten] Meksikalı. Bizim büyük oyuncularımızdan biri. Ve bence artık daha fazla aficionados olacak. İnsanlar geri dönecek" diyen bir taraftar, stat dışında GOAL'e konuştu.

Her şeyin zamanlaması da oldukça iyi görünüyor. Meksika, çok kısa süreliğine de olsa, Dünya Kupası'nda taraftarlarına hayal kurdurdu. Grup maçlarının üçünü de gol yemeden kazandılar, ardından son 32 turunda Ekvador'u rahat geçti. İngiltere'nin son anlardaki dramatik direnişi olmasa çeyrek finale yükseleceklerdi. Buna önderlik eden Javier Aguirre, turnuvanın sonunda ayrıldı. Marquez ise yeni bir takımın yeni yüzü.

Şimdi ise Marquez'in oldukça iyi tanıdığı bir rakip geliyor. Meksika teknik direktörü olarak ABD ile yapacağı ilk maç, onun oyuncu olarak böylesine hararetli hale gelmesine yardım ettiği rekabeti yeniden alevlendirecek. 2002 Dünya Kupası'nda Cobi Jones'a kafa attığı için gördüğü kırmızı kart vardı, ardından 2009'da Tim Howard'a yaptığı müdahale sonrası bir diğeri geldi. Çok az oyuncu bu eşleşmedeki düşmanlığı onun kadar yansıttı. Şimdi kenar çizgisinden, Meksika'nın tazelenen iyimserliğine daha somut bir şey verme şansı var: en büyük rakibine karşı bir galibiyet.