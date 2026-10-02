'Bu bir süreç' - Rafa Marquez, kulübeden USMNT rekabetini yeniden alevlendirirken Meksika taraftarları yeniden inanmaya cesaret ediyor
HARRISON, New Jersey -- Sports Illustrated Stadı'nda Meksika'nın ilk 11'i tek tek anons edildi.
Bu, eylül sonundaki klasik bir milli ara hazırlık maçında biraz zayıflamış bir 11'di. Yine de her oyuncu aynı coşkulu tezahüratla karşılandı. Taraftarlar Obed Vargas için bağırdı. German Berterame için seslerini yükseltti. Ama en büyük gürültü teknik direktör için koptu.
Rafa Marquez, zarif, özgüvenli ve bir şekilde hâlâ sadece 47 yaşında, Red Bulls'taki gergin geçen dönemine rağmen bu civarda da ötesinde de çok seviliyor. Belki de milli takım formasını giymiş en iyi oyuncu. Monaco ile bir kez Ligue 1'i, Barcelona ile dört kez La Liga'yı ve iki kez de Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. El Tri formasıyla ondan daha fazla maça çıkan sadece dört oyuncu var. Eğer Avrupa'daki başarı büyüklüğün ölçütüyse, o zaman Meksika hiç daha iyi bir oyuncu yetiştirmedi.
Ve şimdi takımın teknik direktörü o. Eski neslin yüzü, yeni neslin liderine dönüştü. Onun göreve yükselmesiyle birlikte yenilenmiş bir enerji, biraz daha canlılık geldi. Bir zamanlar kendilerine tezahürat yapacak pek bir şey vermeyen bir takım yüzünden hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar da yeniden inanmaya başlıyor.
"O [gerçekten] Meksikalı. Bizim büyük oyuncularımızdan biri. Ve bence artık daha fazla aficionados olacak. İnsanlar geri dönecek" diyen bir taraftar, stat dışında GOAL'e konuştu.
Her şeyin zamanlaması da oldukça iyi görünüyor. Meksika, çok kısa süreliğine de olsa, Dünya Kupası'nda taraftarlarına hayal kurdurdu. Grup maçlarının üçünü de gol yemeden kazandılar, ardından son 32 turunda Ekvador'u rahat geçti. İngiltere'nin son anlardaki dramatik direnişi olmasa çeyrek finale yükseleceklerdi. Buna önderlik eden Javier Aguirre, turnuvanın sonunda ayrıldı. Marquez ise yeni bir takımın yeni yüzü.
Şimdi ise Marquez'in oldukça iyi tanıdığı bir rakip geliyor. Meksika teknik direktörü olarak ABD ile yapacağı ilk maç, onun oyuncu olarak böylesine hararetli hale gelmesine yardım ettiği rekabeti yeniden alevlendirecek. 2002 Dünya Kupası'nda Cobi Jones'a kafa attığı için gördüğü kırmızı kart vardı, ardından 2009'da Tim Howard'a yaptığı müdahale sonrası bir diğeri geldi. Çok az oyuncu bu eşleşmedeki düşmanlığı onun kadar yansıttı. Şimdi kenar çizgisinden, Meksika'nın tazelenen iyimserliğine daha somut bir şey verme şansı var: en büyük rakibine karşı bir galibiyet.
Bu, aurası.
Onun göreve getirilmesini çevreleyen enerji salı gecesi, New York merkezinden kısa bir tren yolculuğu mesafesinde açıkça hissediliyordu. Sokakları sombrerolar kaplamıştı. Kova şapkalar, taklit formalar ve ucuz churrolar da öyle. PATH Stattion'dan Sports Illustrated Stadium'a yürüyüşün harika yanı bu. Geleneksel bir futbol yürüyüşü gibi hissettiriyor; dar, tek yönlü, sıkışık. Kalabalık, yerinde bir gerilim duygusu yaratıyor. Her adımda beklenti büyüyor ve salı gibi günlerde, yeni bir dönemin beraberinde getirdiği umut ve iyimserlikle daha da artıyor.
Gerçekten de bir süredir tablo oldukça kasvetliydi.
Bir taraftar, GOAL'e yaptığı açıklamada, "COVID öncesinde işler biraz yavaştı. Maçları dört gözle bekliyordum ama galibiyetleri dört gözle beklemiyordum" dedi.
Ama artık bu takım etrafında daha fazla heyecan var. Evet, Marquez de bunun bir parçası.
Bir taraftar, "Bu onun aurası. Oyunu daha iyi bilmesinden gelen kişiliği. En dipten [milli takımın] başlayıp en üste kadar geldi" dedi.
Özgeçmişi de büyük ölçüde bunu yansıtıyor. Marquez, Aguirre'nin yardımcılığını iki yıl yaptı ve daha önce altyapı futbolunda görevler üstlendi; özellikle de Barca'nın B takımında. En iyi genç yeteneğin nasıl göründüğünü gördü ve onun tam anlamıyla gelişmesine nasıl izin verileceğine dair bir iki şey öğrendi.
Göreve getirildiği resmen açıklandıktan sonra Marquez, “Bence çok iyi bir temel var. Bu geçiş döneminde önemli olacağına inandığım genç oyuncular ve tecrübeli oyuncular var” dedi. “Şimdi sıfırdan başlama zamanı değil, hızlanma zamanı.
Bu, taraftarların da duymak istediği türden bir mesaj.
Pancho Villa's Army (PVA) taraftar grubunun lideri Richard 'Coronel' Guel, GOAL'e yaptığı açıklamada, "Galibiyetler elbette bekliyoruz ama bu bir süreç. Bu bir süreç. Bazen 'bu sistem işe yaradı. Bu bireysel performans işe yaradı. Bu yaramadı' dersiniz. Sürece güvenmek zorundasınız" ifadelerini kullandı.
"Her zaman parlak şekilde ışıldayan bir yıldız vardır"
Buradaki cazibenin bir kısmı, gençlerin oynamasına izin verme isteğinden kaynaklanıyor. Gilberto Mora, Meksika futbolunun şu anki umut ışığı. Bu tür oyuncular sık sık ortaya çıkıyor; kendini kanıtlamaya ve programı yeniden ayağa kaldırmaya hazır yeni bir harika çocuk. Ancak 15 yaşında Xolos formasıyla ilk 11'de başlayan ve geçen hafta Kolombiya'ya karşı harika bir gol atan Mora, gerçekten aranan isim olabilir.
Atlanta merkezli bir PVA üyesi olan Eliza, GOAL'e, "Harika olacak. Her şeyi hedefliyor. Yüreğiyle oynuyor ve bu belli oluyor. Ayrıca çok iyi bir tekniği var. Bu bizim için tam anlamıyla kazan-kazan durumu" dedi.
Diğerleri ise biraz daha temkinli.
Guel, "Her zaman bizim Ronaldo'muz ya da Pele'miz olacak, parlayan bir yıldız çıkar. Ortaya çıkan çok sayıda genç Meksikalı yıldız var ve bir anlık parlaklık gösterdiklerinde hemen ona tutunuyoruz, 'evet, kazanacağız. Aradığımız adam bu!' diyoruz. Sonra da beklentiyi karşılamıyorlar. Ama bence bunun içinde çok daha fazla unsur var çünkü futbol açıkça bir takım oyunu. Sahada 11 oyuncu var" dedi.
Buna rağmen Mora'nın kalitesinden şüphe duyulamaz. Etrafındaki vaat de öyle. 21 yaşındaki ve şu anda Atletico Madrid'de olan Obed Vargas, klasik bir ön libero gibi görünüyor; bu da genç oyuncunun ileri çıkmasına alan açabilir.
Marquez, ilk Meksika kadrosuna altı genç oyuncu çağırdı. Buna ek olarak 25 yaş altı 11 futbolcu daha var. Salı gecesi üç oyuncuya ilk kez forma verdi, iki oyuncuya da Meksika formasıyla ilk 11'de başlama şansı tanıdı. Birkaç gün önce Kolombiya ile 1-1 berabere kalan takımdan tek bir oyuncu bile yerini koruyamadı.
Yine de belki daha da umut verici olan, belirgin bir oyun tarzının gelişiyor olmasıydı. Isaias Violante, sağ kanatta çok hareketli görünüyor ve Peru savunmasını birçok kez zor durumda bıraktı. Bu, Barca B-lite değil. Marquez'in takımı, 90 dakika boyunca topa hükmetmekten çok geçiş oyununda daha fazla tehdit yaratabilir. Ancak bu mutlaka kötü bir şey değil.
"Daha kabul edilebiliriz"
Ancak Dünya Kupası'nın ardından oluşan tüm olumlu havaya rağmen, daha iyimser Meksikalı taraftarlarla açıkça öfke kusanlar arasında hâlâ bir ayrım var. Sadece birkaç ay önce Dünya Kupası'nın sürpriz adaylarından biri olarak görülen Kolombiya ile alınan 1-1'lik makul beraberlik, sosyal medyanın bazı kesimlerinde öfkeyle karşılandı.
"Tüm blogları takip ediyoruz, tüm haberleri, tüm spor magazinlerini ve buna benzer her şeyi izliyoruz. Sonra da bilirsiniz, herkes gibi, Arjantin'in de yaptığını biliyorum, İspanya da yapıyor. Hepsi oturup kendi panellerinde tartışıyor ve bu da işlerinin bir parçası," dedi Guel.
PVA üyeliği 30'dan fazla eyalete ve on binlerce üyeye yayılan Guel, ABD'deki taraftarların takıma bakışında biraz daha nazik olma eğiliminde olduğunu düşünüyor.
"Burada, ABD'de onları izlemeye gelen bir Meksikalı taraftar için bundan daha iyisi yok. Biz evimize dönmek istiyoruz. Meksika'yı çok özlüyoruz ve takım buraya geldiğinde bu büyük bir olay oluyor çünkü kültürümüzü kutlama şansı buluyoruz. Renklerimizi, bayraklarımızı taşıma fırsatı yakalıyoruz. Yıl boyunca bunu zaten yapıyor olsak da, bu farklı bir şey," dedi Guel.
Maçtaki diğerleri de onun duygularını paylaştı.
"Elbette farklı, ama temelde aynı şey. Sadece komşularınızla gitmiyorsunuz, aynı zamanda Meksika'yı desteklemek isteyen başka ülkelerden insanlarla da bir araya geliyorsunuz, bu yüzden onlar da ailemiz, komşularımız oluyor. Uzakta olsalar bile. Onlar bizim ailemiz," dedi bir taraftar.
Bir diğeri ise ABD'nin Meksika Milli Takımı'nı izlemek için basitçe daha iyi bir yer olduğunu savundu.
"Burada sanırım daha fazla kabul görüyoruz. Hangi Meksika takımını tuttuğunuzun ya da bir Avrupa takımını destekleyip desteklemediğinizin pek önemi yok. Meksikalı olduğunuzu söylediğinizde, Meksikalısınızdır," dediler.
"Çalışmaya devam etmeliyiz"
Ve belki de salı gecesinin en net mesajı buydu.
Meksika'nın ciddi ölçüde değişmiş kadrosu, Peru tarafından görece etkisiz hale getirildi. Hücumda bazı ilginç fikirler vardı, ancak bunların etkisi fazla olmadı. Peru, devre arasından hemen önce bulduğu golü hak etti. Meksika da aradan hemen sonra gelen kendi golünü daha çok hak etti. Mora gözetilerek riske edilmedi. Dünya Kupası'nın çıkış yapan yıldızı Julian Quinones, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Marquez denemeler yapıyor ve bu maç ona üzerinde çalışılacak çok şey olduğunu gösterdi, ancak bu uzun bir süreç olabilir.
Maçın ardından da bunu bir kez daha vurguladı.
"Oyuncuları bu tür maçlarda ve durumlarda görmek istedim. Bu, sürecin bir parçası" dedi Marquez, maç sonrası basın toplantısında. "Genç oyuncuları görmek, potansiyellerini görmek, gelişmeye devam etmek için neye ihtiyaç duyduklarını görmek istiyorum. Elbette geliştirilmesi gereken şeyler var ve bunu geliştirmek için çok az zamanımız oldu, ancak mutluyum ve memnunum, yine de çalışmaya devam etmeliyiz."
Kağıt üzerinde Meksika'nın bu maçları kazanması gerekir. Bu maç resmi nitelikte olsaydı, gerçekten bir şey ifade etseydi, dünyanın en iyi 50. takımıyla 1-1 berabere kalmak kabul edilmezdi. Ama burada, New Jersey'de, Meksika'daki gürültüden ve felaket tellallığından çok ama çok uzakta, bu bir ilerlemeydi. Davullar maç boyunca hiç susmadı. Üçüncü dakikada başlayan meksika dalgası 90. dakikaya kadar sürdü. Oyun son bölümde iyice durma noktasına gelse bile tek bir taraftar bile yerinden kalkmadı.
Bu mükemmel değildi. Hatta o kadar da iyi değildi. Ama bir umuttu. Şimdi sırada ABD var ve bu rekabette, hazırlık maçı olsa bile, sabra çok daha az yer kalır. Marquez bunu çoğundan daha iyi biliyor. Yıllarca Amerikalılara ona karşı oynamaktan çekinmeleri için sebep verdi. Teknik direktör olarak ilk derbi maçında onları yenmek, bu taraftarlara sürecin işlediğine inanmak için erken bir neden verebilir.