Kansas City Chiefs her gece yatmaya gittiğinde, takımın baş diyetisyeni Leslie Bonci, herkesin yastığının üzerine küçük bir ikram bırakılmasını sağlıyordu. Bu çikolata değildi. Yatmadan önce verilecek nane şekerlerinden de eser yoktu. Hatta her oyuncuya küçük bir paket ekşi vişne suyu veriliyordu. Ve bunu içmeleri söyleniyordu.

Bunun tek başına onları beş yılda dört kez Super Bowl'a taşıyıp iki şampiyonluk kazandırıp kazandırmadığını belirlemek zor. Profesyonel sporlarda ince farklar vardır. Bu, yıldız oyun kurucu Patrick Mahomes'un topu daha uzağa ya da daha isabetli atmasını mutlaka sağlamadı. Ama yanlış anlaşılmasın, bu bir zorunluluktu. Bazı oyuncular bundan hoşlanmıyordu. Ekşi vişne suyunun doğal hali pek de iyi tatmıyor. Bonci, takımdaki “ukalaların” tadını bastırmak için bunu votkayla karıştırmayı şakayla söylediğini hatırlıyor. Onun yanıtı ne mi? “Güzel deneme.”

Yine de hepsi bunu içti. Bu küçük meyve suyu konsantresi paketi Chiefs için zorunluydu. Ancak bu mayhoş içeceğin etkisi Amerikan futbolunun çok ötesine uzanıyor. Futbolda da ekşi vişne suyu oyuncuların rutinlerinin bir parçası haline geldi.

FC Cincinnati Sporcu Beslenmesi Direktörü Ally Maher, GOAL'e yaptığı açıklamada, "Bence birçok sporcu, üniversite seviyesinden profesyonel seviyeye kadar vişne suyu kullanıyor. Bu artık bir rutin" dedi.