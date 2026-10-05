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'Bu artık rutin hale geldi' - NFL'den Florian Wirtz ve Evander'a: vişne suyu futbolun avantaj arayışının bir parçası haline nasıl geldi

Ekşi vişne suyu, NFL, Premier League ve MLS'te vazgeçilmez bir unsur haline geldi. Beslenme uzmanları, daha iyi toparlanma, daha iyi uyku ve ekstra bir avantaj arayan sporcular için neden bu kadar cazip olduğunu açıklıyor.

Thomas Hindle
Çeviri:

  • Kansas City Chiefs her gece yatmaya gittiğinde, takımın baş diyetisyeni Leslie Bonci, herkesin yastığının üzerine küçük bir ikram bırakılmasını sağlıyordu. Bu çikolata değildi. Yatmadan önce verilecek nane şekerlerinden de eser yoktu. Hatta her oyuncuya küçük bir paket ekşi vişne suyu veriliyordu. Ve bunu içmeleri söyleniyordu.

    Bunun tek başına onları beş yılda dört kez Super Bowl'a taşıyıp iki şampiyonluk kazandırıp kazandırmadığını belirlemek zor. Profesyonel sporlarda ince farklar vardır. Bu, yıldız oyun kurucu Patrick Mahomes'un topu daha uzağa ya da daha isabetli atmasını mutlaka sağlamadı. Ama yanlış anlaşılmasın, bu bir zorunluluktu. Bazı oyuncular bundan hoşlanmıyordu. Ekşi vişne suyunun doğal hali pek de iyi tatmıyor. Bonci, takımdaki “ukalaların” tadını bastırmak için bunu votkayla karıştırmayı şakayla söylediğini hatırlıyor. Onun yanıtı ne mi? “Güzel deneme.”

    Yine de hepsi bunu içti. Bu küçük meyve suyu konsantresi paketi Chiefs için zorunluydu. Ancak bu mayhoş içeceğin etkisi Amerikan futbolunun çok ötesine uzanıyor. Futbolda da ekşi vişne suyu oyuncuların rutinlerinin bir parçası haline geldi.

    FC Cincinnati Sporcu Beslenmesi Direktörü Ally Maher, GOAL'e yaptığı açıklamada, "Bence birçok sporcu, üniversite seviyesinden profesyonel seviyeye kadar vişne suyu kullanıyor. Bu artık bir rutin" dedi.

  • 'En azına en fazlası'

    Mikel Arteta

    Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Arsenal’daki görev süresi boyunca tuhaf teknik direktörlük alışkanlıklarıyla ün kazandı.

    Bu hikâyeler artık fazlasıyla iyi biliniyor. Spor bilimi departmanları tüketilecek belirli bir yiyecek, içecek ya da ürün buluyor. Belki de bir teknik direktör kendine özgü bir yöntem geliştiriyor.

    Takım bunu benimsiyor ve bir şampiyonluk kazanıyor. Ardından yöntem, ister belli bir meyveyi yemek ister bir Premier League kulübünün antrenman sahasına zeytin ağacı dikmek olsun, sporun yerleşik anlatısının parçası hâline geliyor. Bir anda herkesin bunu yapması gerekiyor. Ancak ekşi vişne suyunun futbolda öne çıkışı daha yavaş gelişti.

    Futbol bu fikri, sporcuların yoğun rekabetin ardından toparlanmayı desteklemek için zaten ekşi vişne suyuna yöneldiği diğer sporlardan ödünç aldı.

    Northumbria Üniversitesi'nde yapılan araştırma, ekşi vişne suyunun kas toparlanmasına yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Bu da elit sporun sık sık peşinde olduğu türden küçük bir avantajdı. Oregon Health & Science University'de 2010 yılında yapılan bir çalışma da potansiyel faydalarına dair ek kanıt sundu. Koşucular ve bisikletçiler ilk benimseyenler arasındaydı; bisikletçiler özellikle uzun mesafe yarışlarının sonuna doğru bu koyu kırmızı içeceğe yöneldi. Bonci'nin Chiefs'i ve Pittsburgh Steelers'ın da aralarında bulunduğu NFL takımları da bunu benimsedi. Artık Premier League'de sıradan bir uygulama: Florian Wirtz, ağustosta Liverpool'un Newcastle deplasmanında sezonun açılış maçında aldığı beraberlikte oyundan çıktıktan sonra bunu içerken görüldü.

    Bonci'ye göre yine de onun belirli özellikleri neredeyse her dayanıklılık sporuna uygulanabilir.

    Bonci, "En azla en fazlasını alırsınız çünkü işin bir başka yanı da bu. İnsanlar bunu ne zaman kullanmayı seçerse seçsin, büyük hacim genellikle egzersiz yapan bir vücudun istediği şey değildir" dedi. "Vücut bunu tolere edemez ve yoğun egzersizden sonra bile biz kısa ve öz isteriz. Bana onu ve ihtiyacım olanı küçük bir miktarda verin, bu da toparlanma sürecimi başlatır. Sonra yemeye hazır olduğumda, daha sonra başka bir şey yapabilirim."

  • 'İyileşmeye odaklandı'

    Evander
    Getty

    Evander ve FC Cincinnati, vişne suyundan faydalandı.

    Ancak vişne suyunun son derece spesifik faydası, sunduğu çok yönlülük. Sporcular genelde farklı besin gruplarından her türlü takviyeyi ister. Bütün bunların önüne geçen tek bir mucize ürün olduğu fikri ise biraz efsane.

    Bonci, "Bu, hedefin ne olduğuna, birinin neyi başarmaya çalıştığına bağlı olarak ihtiyaca göre şekillenebilir. Bir sporcu için de bunu, işe yarayacağı her noktada devreye sokabiliriz" dedi.

    Yine de farklı sporcular bunu farklı şekillerde kullanıyor. FC Cincinnati için bu, kasların toparlanmasında kesinlikle kritik öneme sahip. Maçın ardından hemen menüde yer alıyor.

    Maher, "Toparlanmaya ve oyuncularımızı daha iyi nasıl toparlayabileceğimize gerçekten çok odaklanıyoruz" diye açıkladı. "Ve ekşi vişne suyu da bunun bir parçası."

    Ekşi vişne, antioksidan ve iltihap önleyici özelliklere sahip bileşikler içerir. Araştırmalar, ekşi vişne suyunun kas ağrısını azaltmaya yardımcı olabileceğini ve yoğun egzersiz sonrası toparlanmayı destekleyebileceğini gösteriyor.

    Maher, "Bu bir iltihap önleyici ve bir antioksidan. Bunun temel anlamı şu: Oyuncularımızın maçtan sonra yaşadığı iltihaplanma, çünkü çok yoğun çalışıyorlar, çok fazla koşuyorlar, itiliyorlar, çekiliyorlar. Konsantre formdaki bu ekşi vişneler, [yorgunluğun] bir kısmını azaltmaya yardımcı olabilir" dedi.

    Uzun bir sezonda bu, kasların bir sonraki antrenmanda yeniden devreye girmeye hazır hale gelmesinde kritik bir fark yaratabilir; hatta maçlar arasındaki kısa toparlanma süreçlerine de yardımcı olabilir.

    Maher, "Bu beslenme bileşenleri, vücuttaki tüm maç kalıntılarını temizleyerek onları daha dengeli bir duruma geri döndürmek için en üst düzey iltihap önleyici antioksidanı sağlar" dedi.

  • 'Uykunun içinde oynayacağı bir rol var'

    Harry Kane England 2026
    getty

    Harry Kane, toparlanmak için uykuya ne kadar bağlı olduğuna dair kapsamlı açıklamalarda bulundu.

    Bunun başka faydaları da var. Bonci'nin Chiefs'e her akşam verdiği o gece içeceği, yalnızca kasların toparlanmasına yardımcı olmak için değildi. Vişne suyu ayrıca uykuyu kolaylaştırmaya yardımcı olan melatonin de içeriyor ve bu da sporcuların hazır olması açısından kritik bir unsur.

    Bonci, "Bu, melatonin ve triptofanın doğal bir kaynağı. Dolayısıyla uykuda da bir rol oynuyor ve insanlar da zaten o sırada toparlanıyor. Sadece ayakta dolaşırken değil, dinlenirken toparlanırsınız" dedi.

    Maher, uykuyu destekleyen besin öğelerini gıdalardan almayı tercih ediyor ve düzenli melatonin takviyesi konusunda temkinli yaklaşıyor. Onun endişesi, vücudun bu hormonu kendi üretimi üzerine yoğunlaşıyor.

    Maher, "Bunu reçetesiz olarak, gıda formunda değil de alırsanız, aslında vücudunuzun doğal melatonin üretimini azaltır" dedi. "Yani birisi sürekli melatonin alıyorsa, vücudu 'Artık bunu üretmeme gerek yok' diyecektir. Sonra o melatonini almayı bırakırsınız ve vücudunuz da 'Bir dakika, ben bunu başka bir yerden alıyordum ve bunu nasıl daha iyi üreteceğimi hatırlamıyorum' der."

    Bununla birlikte, araştırmalar melatonin takviyelerinin vücudun doğal üretimini baskıladığını ortaya koymuş değil. Uzatılmış salınımlı melatonin üzerine yapılan uzun vadeli bir çalışma, tedavi sona erdikten sonra herhangi bir baskılanma tespit etmedi. Ulusal Sağlık Enstitüleri, takviyenin uzun vadeli güvenliğine ilişkin kanıtların sınırlı olmaya devam ettiğini belirtiyor.


  • "Bana neden ona sahip olmam gerektiğini söyle"

    imago-sport-1081899629.jpg
    NurPhoto

    Liverpool, vişne suyunu benimseyen önde gelen birçok Premier League kulübü arasında yer aldı.

    Yine de bu, her sporcunun kendisine sunulan her maddeyi hemen kabul edeceği anlamına gelmiyor. Dünyada futbolun en üst seviyelerinde diyetisyenler artık yaygın olsa da, bazı tecrübeli oyuncular rutinlerine ek unsurlar dahil etme konusunda isteksiz olabiliyor. En azından Maher'in karşılaştığı durum buydu.

    Maher, "Ne kadar gençlerse, o kadar kolay oluyor" dedi. "Yaşları ilerledikçe size güvenme, ne zaman güvenecekleri ve sizi dinleyip dinlemeyecekleri konusunda biraz daha cimri davranıyorlar."

    Maher, Mart 2025'te FC Cincinnati'de göreve başladı. Kulübün daha önce hiç diyetisyeni olmamıştı. Oyunculardan bazıları, kendilerine ne yemeleri gerektiğini söyleyen bir başka personel üyesinin olmasına açıkçası şüpheyle yaklaşıyordu. Ancak kadrodaki daha genç isimlerden biri her şeyi değiştirdi.

    Maher, "Takımımızda, vücut kompozisyonunu artırmak ve onu daha güçlü hale getirmek için birlikte çalıştığım genç bir oyuncu var. Bana inandı ve şimdi onu ideal vücut kompozisyonu ile ideal yağ oranına indirdik. Şimdi de diğer oyuncular bana gelip, 'tamam Ally, maçta böyle hissetmek gerçekten istemiyorum' ya da 'daha fazla enerjiye ihtiyacım var' diyor" ifadelerini kullandı.

    Bonci, NFL takımlarında buna benzer bazı davranışlarla karşılaştı.

    "Sporculara baktığımızda, birinin gün içinde fazladan 10 dakikası varsa bunu mutfakta geçirerek harcamayacaktır. Bunu hızlıca yapabileceğim ve bana bir fayda sağlayacak bir şey olmalı. Bana neden bunu almam gerektiğini söyleyin, ben de denemeye hazırım" dedi.

    Yine de herhangi bir itiraz olduğunda, hayır demekte sorun görmüyordu.

    Bonci, "Sonuçta kimsenin boğazından bir şeyi zorla geçirmeyeceğim. Bu onların seçimi. Onlar yetişkin insanlar... ama bunun neden yakıt setlerinin bir parçası olması gerektiğine dair gerekçeyi onlara sunacağım" dedi.

  • “O yüzde 1’lik farkı yarat”

    FC Cincinnati v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    FC Cincinnati, Doğu Konferansı'ndaki kritik karşılaşmada Inter Miami'ye karşı gol sevincini yaşıyor.

    FC Cincinnati için vişne suyu, beslenmeye yönelik daha geniş bir yaklaşımın bir parçası. Kulüp bu sezon maçların son bölümlerinde çok sayıda gol attı ve Maher, daha iyi beslenmenin oyuncuların performansını son düdüğe kadar sürdürmesine yardımcı olabileceğine inanıyor.

    “Artık maçın son iki dakikasında gol atmamızla gerçekten tanınıyoruz” dedi. “Beslenmenin bu oyuncular üzerinde gerçekten büyük bir etkisi olabileceği nokta da burası. Buradaki en önemli şey, oyuncuların o 90 ila 100 dakikalık bölüm için gerekli enerjiyi almasını sağlamak. Bu da rakibimize kıyasla o yüzde birlik farkı yaratıp sürdürmemize yardımcı oluyor, böylece maçın son 90 saniyesinde gol atabiliyoruz.”

    Daha genel anlamda ise beslenme uzmanları, diyetisyenler ve bilim insanlarına gelen geri bildirim, sporcularının genel olarak daha iyi hissettiği yönünde oldu.

    Bonci, “Bazen fark şu oluyor: Kendimi daha fazla zorlayabiliyorum ya da belki antrenmanda kendimi daha fazla zorlayabiliyorum ve sonrasında daha az ağrı hissediyorum. Bu da bir dahaki sefere yapmam gereken şeyi yapmak için daha hazır olduğum anlamına geliyor” dedi.

    Artık bu konu kamudaki spor anlayışının da bir parçası hâline geliyor. Washington eyaleti merkezli bir şirket olan CHERRiSH, ürünün biraz seyreltilmiş, paketlenip satılan bir versiyonunu sunuyor. Şirket, profesyonel sporcularla da ortaklık kurdu.

    Operasyon Direktörü Matt Haggart, GOAL'e yaptığı açıklamada, “Akışkan olması için biraz su ekliyoruz ama sporcuların bunu doğrudan içtiğini gördük. Yani umursamıyorlar, buna ayıracak zamanları da yok. Sadece hazır olmak istiyorlar” dedi.

    Bunun haftalık bir halı saha maçında mı yoksa Brooklyn’de soğuk ve yağmurlu bir gecede mi işe yaradığı henüz belli değil. Ancak profesyonel seviyede vişne suyu, oyuncuların toparlanma rutinlerinde kendine bir yer edinmiş durumda; sahaya çıkmaya hazır olma sürecine giren çalışmanın küçük bir parçası olarak.