Bruno Fernandes adeta yıllanmış şarap gibi yaş alıyor. Manchester United kaptanı gelecek hafta 32 yaşına giriyor, ancak Old Trafford'daki etkisi artmaya devam ediyor; bunun en net kanıtı da pazar günü yeni yükselen Ipswich Town'u 5-2 yendikleri maçta yaptığı müthiş hat-trick oldu.

2025-26 PFA Yılın Oyuncusu ödülünü kazanmak, Fernandes'in United kariyerindeki zirve an olarak görülebilirdi, ancak o hâlâ daha fazlasını istiyor. Yine de geçen sezonki bireysel başarılarının üzerine çıkması kolay olmayacak.

Fernandes, United ligi üçüncü sırada tamamlarken tam 21 asist yaptı ve daha önce Thierry Henry ile Kevin De Bruyne'nin paylaştığı bir sezondaki asist rekorunu geride bıraktı. Maç başına ortalama dört gol fırsatı yarattı; bu da Avrupa'nın beş büyük liginde tüm oyuncular arasında en yüksek rakamdı.

Manchester United, bu inanılmaz istikrarı için Fernandes'e büyük bir minnet borçlu ve Ocak 2020'de Sporting CP'ye ödediği 68 milyon sterlinlik (92 milyon dolar) bonservis bedeli artık tüm zamanların en iyi fırsat transferlerinden biri gibi görünüyor. Asıl soru şu: Bugün olduğu o durdurulamaz gol yaratıcısına nasıl dönüştü? Beast Mode On Podcast'te PFA Ödülleri sırasında konuşan Fernandes, sırlarının bir kısmını açıkladı ve sarsılmaz zihniyetine dair son derece ilgi çekici bir bakış sundu...