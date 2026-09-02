Bruno Fernandes özel röportajı: Man Utd'nin asist kralının zihninin içi ve nasıl gol yaratan bir canavara dönüştüğü
Bruno Fernandes adeta yıllanmış şarap gibi yaş alıyor. Manchester United kaptanı gelecek hafta 32 yaşına giriyor, ancak Old Trafford'daki etkisi artmaya devam ediyor; bunun en net kanıtı da pazar günü yeni yükselen Ipswich Town'u 5-2 yendikleri maçta yaptığı müthiş hat-trick oldu.
2025-26 PFA Yılın Oyuncusu ödülünü kazanmak, Fernandes'in United kariyerindeki zirve an olarak görülebilirdi, ancak o hâlâ daha fazlasını istiyor. Yine de geçen sezonki bireysel başarılarının üzerine çıkması kolay olmayacak.
Fernandes, United ligi üçüncü sırada tamamlarken tam 21 asist yaptı ve daha önce Thierry Henry ile Kevin De Bruyne'nin paylaştığı bir sezondaki asist rekorunu geride bıraktı. Maç başına ortalama dört gol fırsatı yarattı; bu da Avrupa'nın beş büyük liginde tüm oyuncular arasında en yüksek rakamdı.
Manchester United, bu inanılmaz istikrarı için Fernandes'e büyük bir minnet borçlu ve Ocak 2020'de Sporting CP'ye ödediği 68 milyon sterlinlik (92 milyon dolar) bonservis bedeli artık tüm zamanların en iyi fırsat transferlerinden biri gibi görünüyor. Asıl soru şu: Bugün olduğu o durdurulamaz gol yaratıcısına nasıl dönüştü? Beast Mode On Podcast'te PFA Ödülleri sırasında konuşan Fernandes, sırlarının bir kısmını açıkladı ve sarsılmaz zihniyetine dair son derece ilgi çekici bir bakış sundu...
Raphinha'nın yanında öğrenme süreci
Fernandes, United'da 10 numara olarak görev yapıyor ve en etkili olduğu bölge ceza sahası ile çevresi. Ancak sık sık doğal içgüdüsüne yenik düşerek daha geriye gelip oyun kurulumunu yönlendiriyor. Bunun temelinde, İtalyan kulüpleri Novara, Udinese ve Sampdoria'daki ilk futbol eğitimi yatıyor. O dönemde savunmanın önünde, Andrea Pirlo tarzı bir oyun kurucu olarak oynuyordu.
Fernandes, 2017'de Sporting CP'ye katıldıktan sonra daha çok ceza sahaları arasında gidip gelen bir orta saha oyuncusu olarak öne çıktı ve gol ile asist katkısı kısa sürede arttı. Portekiz'de iki tam sezon boyunca Raphinha ile çalışma fırsatı bulması, Fernandes'in oyununda dönüştürücü bir etki yarattı. Leeds'in eski kanat oyuncusu olan ve daha sonra Barcelona'da Ballon d'Or adaylarından biri hâline gelen Raphinha sayesinde top ayağındayken daha fazla risk almaya başladı.
"Kariyerim açısından şanslıydım, özellikle de Premier League'e geldiğimde, benim oyunun resmini önceden göreceğimi anlayan oyuncularla oynadım. Bu yüzden onlar koşuyu biraz daha erken atıyordu, çünkü bunu göreceğimi biliyorlardı. Sporting'e gittiğimde bunu fark ettim; beni daha da iyi bir oyuncu yapan adım buydu," dedi Fernandes Beast Mode On Podcast'te. "Orada Raphinha gibi oyuncularla oynadım. Paslarla en çok buluşturduğum oyunculardan biriydi, çünkü o da bunu anlayan biriydi; 'Bruno burada tek topla oynayabilir, o zaman benim koşmam gerek.' Önümde, benim oyunu daha hızlı okuyacağımı fark eden oyuncuların olması bana çok yardımcı oldu."
Nihai tarayıcı
Fernandes'in tekniği ve uygulaması Sporting'de izlemeye keyif veriyordu, United'da ise daha da rafine hale geldi. Ancak onu yaşıtlarından gerçekten ayıran şey, sahayı tarama ve rakiplerinden her zaman bir adım önde kalma becerisi.
“Oyunu zihnimde canlandırmam gerekiyor. Top her oynandığında etrafıma bakıp neler olduğunu, pasın nereye gideceğini görmem gerekiyor” diyor. “Kariyerimdeki en büyük güç her zaman düşünme biçimim ve bazı şeyleri biraz daha hızlı yapma şeklim oldu. Çünkü en hızlı ya da en güçlü oyuncu değilim. Bu yüzden bazı insanlar ne yapacağımı fark etmeden önce olayları zihnimde canlandırmam ve bunu hayata geçirmeye çalışmam gerekiyor. Bence üst düzey bir futbolcu olmamı sağlayan ana becerim ve en önemli özelliğim buydu.”
Fernandes'e fiziksel üstünlük kurmak kolay değil çünkü çok çevik ve çok akıllı. Boş alanın nerede açılacağını önceden sezme ve topu takım arkadaşlarının en fazla tehlike yaratabileceği bölgelere oynama konusunda bir usta. Takım arkadaşları onunla aynı frekansı yakaladığında, Raphinha'da olduğu gibi, onu durdurmak neredeyse imkânsız hale geliyor.
Anthony Martial, Edinson Cavani ve Marcus Rashford yıllar içinde United'da Fernandes'in dehasından en iyi şekilde yararlanmayı başardı; Benjamin Sesko da geçen sezonun ikinci yarısında Portekizli maestro ile güçlü bir bağ kurdu. Fernandes sanki zihninin ön tarafında sahanın bir haritasını taşıyor ve topu yana ya da geriye oynamak yerine katı savunma bloklarını açmanın yollarını sürekli arıyor.
Sesko ile başa baş mücadele etmek
Zaten Avrupa'nın elit kulüplerinin herhangi birinde ilk 11'e girebilecek kadar komple bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen Fernandes, gelişim için çabalamayı hiç bırakmıyor. Onun için maç günlerinde kendisinin en iyi versiyonunu ortaya çıkarmanın anahtarı, antrenman yoğunluğu.
Şöyle diyor: "İyiye gittiğiniz an, oynadığınız andır. Antrenmanlarımı her zaman baştan sona bir maç gibi gördüm. Bu, muhtemelen daha da iyi olmamı sağlayan farktı. Sadece antrenmana gitmekle yetinmiyorum. Maksimum kapasitede çalışmam gerekiyor."
Fernandes aynı zamanda sert bir rekabetçi karaktere ve çocukluğundan gelen güçlü bir mücadeleci tarafa da sahip. Şunları ekledi: "Benim büyüdüğüm dönemde sokakta çok oynardınız. Ağabeyim benden beş yaş büyük olduğu için her zaman en küçüklerden biriydim; bu yüzden ona ve arkadaşlarına karşı oynuyordum. Yenilmeye de, benden daha güçlü insanları yenmeye de alıştım. Bu yüzden asla ayağımı uzatmaktan ya da ikili mücadelelere girmekten korkmam."
Başka bir deyişle, United kaptanı meydan okumayı seviyor ve antrenman sahasına "Zor değilse gelişmiyorum" anlayışıyla çıkıyor. Fernandes, özellikle zayıf yönlerini gidermek konusunda son derece özenli ve Sesko ile karşı karşıya geldiği böyle bir örneği de anlattı.
Şöyle anlattı: "Geçen sezon antrenmanda Benjamin Sesko ile 50 yardalık bir koşu yapmam gerekiyordu. İki adım önden başladım, o da arkamdaydı. Ben de kendimi zorladım ve en yüksek sürat rekorumu geçtim, 35,5 [km/sa] yaptım. O ise sonunda 37 [km/sa] civarına çıktı, bu yüzden beni son bölümde yakaladı ama kendimle çok gurur duydum çünkü Ben çok güçlü, fiziksel ve çok hızlı bir oyuncu. Ama benim antrenmanda sevdiğim şey bu; bir konuda benden daha iyi olduğunu bildiğim oyunculara karşı çıkmak, böylece kendimi test edebiliyorum."
Ferguson sonrası dönemin mücevheri
Bu kararlılık, Fernandes'i örnek bir kaptan da yaptı. 2023'te pazubendi ilk kez Harry Maguire'dan devraldığında bazı alışma sorunları yaşandı, ancak Fernandes zamanla gerçek bir lidere dönüştü. Kendinden emin ve net bir iletişim kuruyor, hem topla kalitesiyle hem de topsuz oyundaki çabasıyla parlak bir örnek ortaya koyuyor ve herkes ilham için ona bakıyor.
Old Trafford'da Sir Alex Ferguson sonrası dönem büyük ölçüde sıkıntılı geçti, ancak kulübü eski görkemli günlerine döndürmek için hiçbir oyuncu daha fazlasını yapmadı. Kaptanlık vasıfları konusunda ikna olmasanız bile, tüm kulvarlarda 329 maçta 219 gole doğrudan katkıdan oluşan dikkat çekici istatistiği bu gerçeği tartışmasız kılıyor.
Dünyadaki her bir United taraftarı, Fernandes'in kulübün son 13 yıldaki en iyi transferi olduğu konusunda hemfikir olacaktır. Ayrıca Ferguson döneminde kilit roller üstlenen efsane isimlerle de düzenli olarak kıyaslanıyor.
Ancak kritik nokta şu ki Fernandes hiçbir zaman bu övgülerin etkisine kapılmıyor ve genel felsefesini şu sözlerle ifade ediyor: "Kendim için ortaya koyduğum şey, kendimin daha iyi bir versiyonu olmak ve başka birini geçmeye çalışmamak."
Eleştirileri susturmak
Ancak United büyüklüğünde bir kulübün vitrin yüzü olarak Fernandes, eleştirmenler için aynı zamanda kolay bir hedef. Nitekim eski Manchester United mensupları da ona en sert yüklenenler arasında yer alıyor. Bunların içinde, Fernandes'in Premier League asist rekorunun peşinden gitmesini "sirkte yapılan bir gösteri" olarak nitelendiren ve maç kazanmaktan bunu daha öncelikli tuttuğunu ima eden Roy Keane de var.
Bu arada Patrice Evra da kısa süre önce Fernandes'in fazla tek odaklı olduğunu öne sürdü ve Kick yayınında, Stake adına şunları söyledi: "Artık Yılın Oyuncusu ödülünü kazandığına göre, onu bunu bir daha kazanırken görmek istemiyorum. Bruno'nun takımın bir parçası olarak oynamasını istiyorum. Bruno'yla ilgili endişem, oyunu kontrol etmemesi. Paul Scholes gibi isimlerle oynadım. Sir Alex Ferguson, 'Topu Paul Scholes'a verin' derdi çünkü oyunu ne zaman kontrol edeceğini, ne zaman ileri gideceğini ya da topa sahip olacağını bilirdi."
Bu tür yorumlar son derece haksız. Fernandes her fırsatta takımı ileri taşımamış olsaydı United geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne asla katılamazdı; o doğuştan bir kazanan ve ondan daha kontrollü bir oyun istemek, takımın en etkili silahını elinden almak olurdu.
Fernandes'in özgüveninin, dışarıdan gelen tüm bu gürültü nedeniyle dalgalanması anlaşılabilir olurdu. Ancak neyse ki United ve mevcut teknik direktörü Michael Carrick için, o bunları görmezden gelecek kadar güçlü bir iradeye sahip.
"Kendime her zaman kendine inanman gerektiğini söyledim. Çünkü kariyeriniz boyunca, insanların ne kadar iyi olduğunuzdan ya da ne kadar iyi olabileceğinizden şüphe edeceği anlar yaşayacaksınız" diyor Fernandes. "Bu, baştan sona hep var olacak. Değişmeyecek. Bunu ne kadar gösterdiğiniz önemli değil. Bunlardan kaç tane aldığınız da önemli değil (PFA Yılın Oyuncusu kupasını işaret ediyor). İnsanlar her zaman şüphe duyacak.
"Üst düzeyde her zaman, hafta hafta ve bazen üç günde bir biraz övgü alacaksınız, başka günlerde ise bazı kötü sözler duyacaksınız. Bununla başa çıkmanız ve kendinize inanmanız gerekiyor çünkü belli yerlere geldiyseniz, bunun sebebi bir şeyi doğru yapmış olmanızdır."
Sadakat ve tutku
Fernandes çok daha büyük takdiri hak ediyor, özellikle de United'a ne kadar sadık kaldığı düşünüldüğünde. Çok da uzun olmayan bir süre önce Portekizli milli oyuncu Real Madrid'e transferle ciddi şekilde anılıyordu ve geçen yıl da kendisine ve ailesine hayallerinin ötesinde bir zenginlik sağlayacak Suudi Arabistan'dan gelen kazançlı teklifi reddetti.
Fernandes'in altı yıllık döneminde United yalnızca bir FA Cup ve bir Lig Kupası kazandı, bu yüzden aklı çelinse kimse onu suçlayamazdı. Ancak sözleşmesini 2027'deki bitiş tarihinin ötesine uzatmak için görüşmeler yaptığı bildirilen Portekizli oyuncu, Manchester'da daha büyük başarılar elde etme konusunda ne kadar tutkulu olduğunu kamuoyu önünde dile getirdi.
Keane'in düşündüğünün aksine bu, daha fazla bireysel takdir değil takım başarısı anlamına geliyor. Fernandes'in asist rekorunun kendisi için ne ifade ettiği sorulduğunda verdiği yanıt da bunu bir ölçüde ortaya koyuyor. Bunun "özel" bir başarı olduğunu kabul etti, ancak şunu da ekledi: "Thierry ve Kevin'i geride bırakmak hiçbir zaman bir hedefim olmadı."
Fernandes'in kıracağı diğer tüm rekorlar, United'ı yeniden zirveye taşıma konusundaki doyumsuz arzusunun sadece yan ürünleri olacak. Carrick'in ekibinin bu sezon en büyük kupaları kazanacak kadar geniş ve güçlü bir kadroya sahip olup olmadığını yalnızca zaman gösterecek, ancak Fernandes'in yine son ana kadar kendisini tamamen takımın davasına adayacağı kesin.
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