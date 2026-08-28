Aston Villa'ya imza atmasından yedi ay sonra Brian Madjo sonunda resmi debutunu yaptı. FIFA ile yaşanan bir anlaşmazlık, ocak ayında transfer edilen 17 yaşındaki oyuncuyu geçen sezonun geri kalanında oynamaya uygun olmaktan çıkarmıştı, ancak yaz döneminde kendisine resmi onay verildi.

Hem de ne sahneydi. UEFA Süper Kupa'da Avrupa Ligi şampiyonu Villa, üst üste Şampiyonlar Ligi kazanan Paris Saint-Germain karşısında geriye düşmüşken, Madjo kendini gösterdi.

Forvet, ilk yarı boyunca sürekli tehdit yarattı. Üç net fırsatı kaçırdı, iki kez kafa vuruşuyla direği çok az farkla tutturamadı ve PSG savunmacılarını zorladı. Ardından ilk yarının son anlarında, arka direkte gelen ortada Willian Pacho ile girdiği fiziksel mücadeleyi kazanarak beraberlik golünü attı.

Bir genç için harika bir gol, üstelik Avrupa'nın en güçlü takımına karşı! Bu, artık İngiltere adına oynamak isteyen ve Lüksemburg Milli Takımı'nda üç kez forma giyen oyuncudan gelecekte neler gelebileceğinin bir işareti mi? GOAL , bir dönem Romelu Lukaku'ya benzetilen oyuncuya yakından bakıyor.