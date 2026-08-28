Brian Madjo: Oyununu Karim Benzema ve Robert Lewandowski üzerine kuran gelecek vadeden Aston Villa forveti
Aston Villa'ya imza atmasından yedi ay sonra Brian Madjo sonunda resmi debutunu yaptı. FIFA ile yaşanan bir anlaşmazlık, ocak ayında transfer edilen 17 yaşındaki oyuncuyu geçen sezonun geri kalanında oynamaya uygun olmaktan çıkarmıştı, ancak yaz döneminde kendisine resmi onay verildi.
Hem de ne sahneydi. UEFA Süper Kupa'da Avrupa Ligi şampiyonu Villa, üst üste Şampiyonlar Ligi kazanan Paris Saint-Germain karşısında geriye düşmüşken, Madjo kendini gösterdi.
Forvet, ilk yarı boyunca sürekli tehdit yarattı. Üç net fırsatı kaçırdı, iki kez kafa vuruşuyla direği çok az farkla tutturamadı ve PSG savunmacılarını zorladı. Ardından ilk yarının son anlarında, arka direkte gelen ortada Willian Pacho ile girdiği fiziksel mücadeleyi kazanarak beraberlik golünü attı.
Bir genç için harika bir gol, üstelik Avrupa'nın en güçlü takımına karşı! Bu, artık İngiltere adına oynamak isteyen ve Lüksemburg Milli Takımı'nda üç kez forma giyen oyuncudan gelecekte neler gelebileceğinin bir işareti mi? GOAL , bir dönem Romelu Lukaku'ya benzetilen oyuncuya yakından bakıyor.
Nasıl başladı
Londra'nın Enfield bölgesinde doğan Madjo, çocukken ailesiyle birlikte Lüksemburg'a taşındıktan sonra Premier League'e bu ülke üzerinden ulaştı. Doğuştan gelen yetenekleri ilk kez orada ortaya çıktı ancak hızlı gelişimi, yerel antrenörler için bir ikilem yarattı.
Henüz ilk gençlik yıllarında yükselen yıldız, yaşıtlarının üzerinde yükseliyordu. Fiziksel üstünlüğünün oyununun kilit alanlarında gelişmesini engelleyebileceğinden endişe eden Lüksemburg Futbol Federasyonu teknik direktörü Manuel Cardoni, antrenörlere devreye girip Madjo'yu ileri hattan çekmelerini ve onu orta sahada oynatmalarını önerdi.
Orta alanda rakiplerin kuşatması altında kalan Madjo, onları yalnızca fizik gücüyle geçemedi; seçeneklerini değerlendirmek, topu iki ayağıyla da kontrol etmeyi öğrenmek ve pas oyununu geliştirmek zorunda kaldı.
Bu değişiklik büyük etki yarattı. Gücü ile rafine tekniğinin birleşimini fark eden Fransız kulübü Metz, 2023'te onu kadrosuna kattı ve gelişimini hızla ileri taşıdı.
15 yaşındayken kendisinden dört yaşa kadar büyük oyunculara karşı forma giyen Madjo, 2024-25 sezonunda 26 maçta attığı 13 golle Fransa U19 Ligi'ne damga vurdu.
Metz teknik direktörü Stephane Le Mignan, "U19'larda [herkesten] üstündü" diye hatırladı. "Yaşına göre gelişmiş bir fiziği var, bu yüzden fiziksel gereklilikleri karşılayabiliyor."
Yükselişi o kadar etkileyiciydi ki Lüksemburg Milli Takımı, onun Ligue 1'de sınanmasını beklemeyi reddetti. Mart 2025'te, 16. yaş gününü kutlamasından sadece iki ay sonra Madjo, İsveç'e karşı oynanan hazırlık maçında A milli düzeydeki ilk maçına çıkarak Lüksemburg formasını giydi.
Buna rağmen, üst düzey milli savunmacılarla çoktan dişe diş mücadele etmesine karşın Metz formasıyla ilk profesyonel maçına çıkmak için yine de beş ay beklemesi gerekti.
Nasıl gidiyor
Madjo, geçen yılın ağustos ayında Strasbourg ve Lyon maçlarında ilk 11'de başlayarak Ligue 1'deki ilk maçlarına çıktı. Geliiminin duraksamamasını sağlamak için Metz, sürelerini A takım ile Championnat National 3'teki rezerv takım arasında paylaştırdı ve oyuncu kasım ayında Neuilly-sur-Marne karşısında attığı iki golle bitiriciliğini gösterdi.
Bunun ardından Ligue 1'de yalnızca üç kısa süreli forma şansı daha geldi, ancak genç takım düzeyindeki performansları Avrupa genelindeki scoutlara potansiyelini açıkça göstermişti. Metz onu elinde tutamadı. Aston Villa, 12 milyon €'luk teklifle kapısını çaldı ve o da Birmingham'a taşınmayı kabul etti.
Madjo İngiltere'de doğmuş olmasına rağmen, FIFA'nın 18 yaş altı oyuncuların uluslararası transferini yasaklayan düzenlemeleri nedeniyle Aston Villa onu tescil ettiremedi. Madjo daha önce Lüksemburg milli takımını temsil ettiği için bu durum FIFA tarafından uluslararası transfer olarak değerlendirildi. Genç oyuncunun, Ocak 2027'deki 18. yaş gününe kadar kulübü temsil etmesine izin verilmedi.
Belirsizlik içinde kalan forvet, yaşadığı hayal kırıklığını dile getirmek için sosyal medyaya başvurdu. Kendisinin yer aldığı bir Instagram hikâyesini, kısa ve çaresiz bir notla yeniden paylaştı: "dostumu serbest bırakın".
Beklemek istemeyen Villa, meseleyi Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşıdı. Kulüp temmuz ayında karara itiraz etti ve bir sonraki ay CAS, Madjo'nun patlama yaratan UEFA Süper Kupa çıkışından sadece birkaç gün önce forma giymesinin önünü açarak Villa lehine karar verdi.
En büyük güçlü yönler
Madjo hakkında sürekli yapılan kıyas, eski Chelsea ve Inter forveti Lukaku ile oluyor ancak buna fazla takılıp kalmak, genç oyuncunun sahip olduğu yetenek çeşitliliğine haksızlık olur.
Lüksemburg Futbol Federasyonu direktörü Cardoni, "Profili benzer" diyor. "Ama ayaklarımız yere bassa da Brian, [Lukaku'dan] daha komple bir profile sahip, çünkü dar alanlarda iyi, pozisyon oyunu açısından da gerçekten çok iyi. Savunma arkasına koşularda da iyi, ayrıca topu iki ayağıyla da servis edebiliyor. Gelişim açısından çok büyük bir potansiyeli var."
Bu teknik incelikte, Cardoni'nin onu merkez orta sahada oynamaya zorlamasının payı olabilir.
U14 seviyesinde orta sahada geçirdiği o dönemi gerçekten sevip sevmediği sorulduğunda Madjo güldü. "Pek sayılmaz ama neyse... Benimle aynı fiziksel ölçülere sahip A takım oyuncularına karşı oynamaya hazırlanmalıydım. O seviyede sadece doğal gücünüze güvenemezsiniz. Başka güçlü yönleriniz de olmalı."
Bu süreç, onun çok yönlü bir forvete dönüşmesine yardımcı oldu. Gol kovalamak yerine Madjo, topsuz oyundaki hareketliliği ve presiyle gurur duyuyor.
Güçlü yönleri sorulduğunda, "Öncelikle sırtım kaleye dönükken seken toplara odaklanıyorum ama aynı zamanda ileriye oynamaya da" dedi. "Oyunu görmeye ve oyun zekâsına sahip olmaya çalışıyorum. Gol atıp sürekli top kaybetmektense iyi bir maç çıkarıp gol atmamayı tercih ederim. Takım önce gelir."
Topu tutma becerisi, Lüksemburg efsanesi ve eski Metz forveti Nico Braun üzerinde kalıcı bir etki bıraktı; Braun, genç oyuncunun Fransa'ya gelişinde hayranlık içinde kalmıştı.
Braun, "Görüntüleri izledim, topu saklayışını gördüm, Metz'de bunu onun gibi yapan kimse olmayan top kontrolünü gördüm" dedi. "O topu ondan almak için ne kadar erken hamle yapmanız gerektiğini gördüm ve bundan başka bir şey hayal edemiyorum: harika bir kariyeri olacak!"
Madjo, maçlardan önce sık sık Belçikalının görüntülerini izleyerek Lukaku benzetmelerini benimsese de oyununu başkaları üzerinden şekillendirdi. Brian Brobbey, Robert Lewandowski ve Karim Benzema'nın hareketlerini analiz ettiğini, üst düzey savunmacılar için şimdiden korkutucu olan oyununa sürekli yeni boyutlar eklemeye çalıştığını söyledi.
Gelişime açık
Londra doğumlu oyuncu, sahip olduğu ham yeteneğin Villa'da Premier League yıldızı olmasını garanti etmediğinin farkında. Zayıf yönleri sorulduğunda genç oyuncu, "Tekniğim; bunu geliştirmeye çalışıyorum. Sol ayağım da öyle ama aynı zamanda daha çevik olmak için hareketliliğim de," dedi.
Geliştirmesi gereken başlıca alanlardan biri olarak sol ayağını öne çıkarsa da, UEFA Süper Kupa'da PSG kalecisi Matvey Safonov'u geçip golü atan da o "zayıf" ayağıydı.
Madjo, 1,93 metrelik fiziğinin yarattığı zorluklara rağmen hareketliliğini geliştirmek için kondisyonerlerle ekstra saatler harcadı. Top hakimiyeti ve derine gelme becerisi düşünüldüğünde, çevikliğini artırması savunmacıların dengesini daha fazla bozmasını sağlayacak ve onu daha büyük bir tehdit haline getirecektir.
Sırada ne var?
Salzburg'daki kahramanlığına rağmen Aston Villa taraftarları, onu Premier League'de sahaya çıkarken görmek için biraz daha beklemek zorunda kalacak. Unai Emery'nin kadrosu için can sıkıcı bir sakatlık darbesi olarak, yerel sezonun başlangıcında forma giyemeyeceği açıklandı; bu durum muhtemelen eylül ayına kadar sürebilir.
Taraftarlar onun dönüşünü büyük bir heyecanla bekleyecek. UEFA Süper Kupa'daki ilk maçı, onun gücünü, ısrarcılığını ve bitiriciliğini kusursuz biçimde yansıttı.
Ağır ilk dokunuşlar, hedefi bulmayan kafa vuruşları ve Khvicha Kvaratskhelia'nın PSG'nin açılış golünü hazırlamasına izin veren top kaybı şeklinde tecrübesizlik işaretleri olsa da, olumlu yönler fazlasıyla vardı.
Attığı golle, henüz 17 yıl 212 günlükken UEFA Süper Kupa tarihinin en genç golcüsü oldu; kariyerinize başlamak için olağanüstü bir yol.
Luis Enrique'nin takımına 2-1 yenilmesinin ardından Villa Teknik Direktörü Emery, Madjo için övgü dolu ifadeler kullandı ve şöyle dedi: "[Madjo ve George Hemmings'in] böyle bir geceden kazanacağı deneyim çok önemli olacak. Hızlı öğrendiklerini ve çok çalıştıklarını gösterdiler."
Lüksemburg'da büyüyen ve denize kıyısı olmayan bu ülkeyi A milli seviyede dikkat çekici şekilde temsil eden genç yıldız, artık bağlılığını doğduğu ülkeye çevirdi ve şu anda İngiltere U17 takımında forma giyiyor.
Şimdilik, Emery'nin Premier League savunmalarına karşı bu İngiltere milli takım adayını sonunda sahaya sürebilmesi için sakatlığının iyileşmesini endişeli bir bekleyişle takip etmekten başka çare yok.