Brezilya 2027'ye dokuz ay kala: Ticari hedeflerden Clara Serrajordi gibi çıkış yapabilecek yıldızlara, Kadınlar Dünya Kupası'nın önündeki altı büyük soru
Bugün 24 Eylül 2026. Bu da tam dokuz ay sonra Brezilya'nın, 2027 Kadınlar Dünya Kupası'nın açılış maçında henüz belirlenmemiş bir rakibe karşı efsanevi Maracanã'da sahaya çıkacağı anlamına geliyor. Eşleşme henüz netleşmedi. Sahne ise bundan daha büyük olamazdı.
Kadın futbolunun en büyük turnuvası, kadın sporlarının ticari anlamda büyük bir ivme yakaladığı bir dönemde giderek yaklaşıyor. NWSL ve WNBA genelinde takım değerlemeleri hızla yükseliyor, sponsorlar yatırım yapıyor ve en büyük yıldızlardan bazılarının maddi kazançları da bu ivmeyi yansıtmaya başlıyor. Trinity Rodman'ın Washington Spirit ile yaptığı yeni anlaşmanın, bonuslar dahil yıllık 2 milyon dolardan fazla değere sahip olduğu bildiriliyor. Bu da tavanın ne kadar hızlı yükseldiğinin bir göstergesi.
Brezilya 2027, bu büyümeyi çok daha geniş bir kitleye taşıma fırsatı sunuyor. Güney Amerika'daki ilk Kadınlar Dünya Kupası, sporun önde gelen oyuncularını kimliği futbolla ayrılmaz biçimde iç içe geçmiş bir ülkeye getirecek. Yerleşik yıldızlar için bu, miraslarını sağlamlaştırma fırsatı. Taina Maranhão ve Clara Serrajordi gibi yükselen yetenekler içinse bu, herkesin tanıdığı isimlere dönüştükleri an olabilir.
Yine de başarılı bir Dünya Kupası için yükselen değerlemeler ve ünlü bir atmosferden fazlası gerekecek. Ticari ilgi, dolu tribünlere ve kalıcı desteğe dönüşebilecek mi? Yerel taraftarlar ve seyahat eden taraftarlar bunun bir parçası olmayı karşılayabilecek mi? Ve kazanımlar, halihazırda ilgi odağı olan takımların ve oyuncuların ötesine ne kadar yayılacak?
Brezilya 2027, kadın futbolunun ne kadar yol kat ettiğinin bir kutlaması olmalı ve onu daha da ileri taşıma fırsatı sunmalı. Geriye dokuz ay kalmışken, GOAL bundan sonra ne olacağını şekillendiren en büyük altı soruya yakından bakıyor.
Bir Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak Brezilya kadın futbolunu nasıl değiştirir?
Amee Ruszkai: Bunu şu anda bilmek imkânsız, ancak bu sorunun cevabının şu olması umulacaktır: Çok fazla.
Son yıllarda Brezilya'da kadın futbolu adına ileriye doğru çok sayıda kademeli adım atıldı ve ülkenin yerel organizasyonu olan Brasileirão Série A1, Feminino, Güney Amerika'nın en güçlüsü. Bunun ne kadar doğru olduğu Copa Libertadores'in onur tablosunda açıkça görülüyor: Brezilya kulüpleri son yedi şampiyonluğun tamamını ve turnuvanın 2009'daki başlangıcından bu yana oynanan 17 organizasyonun 14'ünü kazandı.
Ancak bu Kadınlar Dünya Kupası, Brezilya'da bu sporun üzerine daha fazla ışık tutacak ve eğer Brezilya güçlü bir turnuva geçirirse, bu durum seyirci sayısını, ilgiyi ve buna bağlı olarak yatırımı artırabilir; aynı zamanda genç kızlar arasındaki katılım rakamlarını da yükseltebilir.
Marta son yıllarda Brezilya kadın futbolunun geleceği için birkaç kez birlik çağrısı yaptı, ancak milli takımı bir iç saha Dünya Kupası'nda büyük bir turnuvaya taşıması, şimdiye kadarki en güçlü çağrısı olabilir.
Turnuvanın bir sonraki küresel yıldızı kim olabilir?
Celia Balf: Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve diğer bazı ülkeler henüz Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanmadı, ancak Brezilya, Fransa ve İspanya gibi bunu başaran ve kadrosunda bir sonraki büyük süperstarı barındırma ihtimali son derece yüksek olan ülkeler var.
Teknik ve hızlı bir sağ kanat oyuncusu olan Taina Maranhão, bu yılın ardından dünya futbolunda tanınan biri. Henüz 22 yaşındaki Maranhão, 2026’da Brezilya adına dört gol attı. Kulüp düzeyinde Palmeiras forması giyiyor ve kendi ülkesinde oynanacak turnuvada izlemesi keyif verecek, savunması ise turnuva boyunca tam bir kâbus olacak bir isim.
İspanya, Aitana Bonmatí’den Alexia Putellas’a kadar birçok yetenekle dolu. Dünyanın en üst sıradaki takımı ve eski Dünya Kupası şampiyonu olarak kadrolarında çok sayıda yıldız ve patlama yapma potansiyeline sahip oyuncu bulunuyor. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Clara Serrajordi, yakında küresel ölçekte tanınacak bir isim. Barcelona’nın genç oyuncusu, bazılarını imkânsız sayacağı bir görevi yerine getirmek için kadroya çağrıldı: sezon boyunca Bonmatí ve Putellas’ın yerine geçmek. Üstelik sadece onların yerini doldurmakla da kalmadı; parladı, kendisini İspanya orta sahasının gerçek bir yıldızı olarak kabul ettirdi ve Barcelona’nın Dörtlü Kupa kazanmasına yardımcı oldu.
Hangi takımların turnuvaya katılma hakkını kaçırma tehlikesi var?
Ruszkai: Bu Kadınlar Dünya Kupası'nın elemelerinde şimdiden elenen büyük bir isim gördük; Afrika Uluslar Kupası'ndaki korkunç kampanyasının sonucu olarak turnuva tarihinde ilk kez her zaman yer alan Nijerya olmayacak. Bu oyunun diğer devleri de bu istenmeyen yolda onların izinden gidebilir mi?
Avrupa'da bu, belirgin bir ihtimal. 2023 finalisti İngiltere, rekabetçi eleme formatında gruplarını kazanamayan ve bu nedenle play-off yoluna mahkum olan birkaç dikkat çekici ülke arasında yer alıyor. Onlarla birlikte 1995 şampiyonu Norveç, 2019 finalisti Hollanda ve son dört turnuvanın üçünde yarı final oynayan İsveç de var. Hepsinin yine de katılım hakkı alması beklenecek, ancak bu kesin değil.
CONCACAF temsilcileri de henüz netleşmedi ve Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada'nın katılım hakkı alması güçlü ihtimal olarak görülse de Meksika'nın yerini garantilemek için Haiti karşısında çok zorlu bir eşleşmeyi geçmesi gerekiyor.
Hangi sürpriz takımlar herkesin ikinci takımı olabilir?
Ruszkai: Temwa ve Tabitha Chawinga kardeşlerin önderliğindeki Malavi, 2026'da katıldığı ilk Kadınlar Afrika Uluslar Kupası turnuvasında finale yükseldikten sonra, ilk Kadınlar Dünya Kupası'nda izlenmesi büyüleyici takımlardan biri olacak. Scorchers bu noktaya, Kansas City Current'ın dünya çapındaki santrforu Temwa'nın liderlik ettiği etkileyici hücum hattı sayesinde geldi; sekiz kez Avrupa şampiyonu olan Lyon'u temsil eden Tabitha ise kanatta ortalığı kasıp kavurdu.
Tarafsız futbolseverlerin ilgisini çekmesi gereken bir diğer takım da Japonya. Nadeshiko, son Dünya Kupası'nda turnuvanın nihai şampiyonu İspanya'yı 4-0 mağlup etti ancak eleme turlarında istediğini alamadı. Dört yıl sonra, mükemmel futbol oynayan bu genç takım daha da iyi görünüyor ve hatta gerçek bir şampiyonluk adayı gibi duruyor; bu düşünce, 2026'nın başlarında Asya Kupası zaferine uzanan yolculukları boyunca da hakimdi.
Taraftarlar gerçekten bunun bir parçası olmayı karşılayabiliyor mu ve talep artıyor mu?
Balf: 2026 Erkekler Dünya Kupası için bilet süreci 10 Eylül 2025'te başladı. 2027 Kadınlar Dünya Kupası için ise taraftarlar hâlâ bekliyor. FIFA'nın internet sitesi şu anda taraftarları bilet ve ağırlama paketleri için resmi bir bekleme listesine yönlendiriyor ve fiyatlandırma ile erişilebilirlik konusundaki temel soruları yanıtsız bırakıyor.
Erkekler turnuvası astronomik bilet fiyatlarıyla manşetlere çıktı. Başlama vuruşu öncesinde FIFA Başkanı Gianni Infantino, ortalama bilet fiyatının 500 doların altında olduğunu söyledi. Bir önceki Kadınlar Dünya Kupası ise çok daha uygun fiyatlı bir başlangıç noktası sunmuştu: Avustralya'da yetişkin biletleri 2023'te 20 Avustralya doları ile 120 Avustralya doları arasında değişiyordu ve turnuvanın CEO'su David Beeche, organizasyon öncesinde ortalama fiyatın yaklaşık 50 Avustralya doları olacağını öngörmüştü.
Bu durum iyimserlik için bir neden sunuyor, ancak Brezilya'nın aynı modeli izleyeceğine dair bir garanti vermiyor. Fiyatların yerel taraftarlar için erişilebilir olması gerekecek, ancak ev sahibi şehirler arasındaki uçuşlar, konaklama ve seyahat masrafları, deplasmandan gelecek taraftarlar için faturayı hızla kabartabilir. Şimdilik taraftarlar ilgilerini kaydettirebiliyor, ancak orada olmanın bedeline hâlâ bir fiyat biçemiyorlar.
Moda ve büyük markalar, Brezilya 2027'yi futbolun alışılmış izleyici kitlesinin ötesine taşıyabilir mi?
Balf: 2026 Erkekler Dünya Kupası'na bir hafta kala, sanki her moda markası futbol dolu yaza bağlı bir koleksiyon çıkarıyor ya da çıkarmaya hazırlanıyordu. Tasarımcı iş birlikleri, Adidas ve Nike gibi futbolda bilinen isimlerin çıkardığı ürünlere eklendi. Yaz boyunca giyilen formalar ve bisiklet yaka sweatshirt'lere bakılırsa, görünüşe göre neredeyse herkes futbol taraftarı olmuştu.
Bu kesişim, turnuvanın sporun kendisinden bile daha büyük hissettirmesine yardımcı oldu. Moda, futbola yeni ilgi duyanlar için erişilebilir bir giriş yolu sundu: giyilecek bir forma, takip edilecek bir takım, desteklenecek bir oyuncu. Dünya Kupası Kuzey Amerika'da düzenlenirken, bu varlığı fark etmemek özellikle zordu.
2027 Kadınlar Dünya Kupası da benzer bir an yaratabilir mi? Ev sahibi Brezilya'yken, hazırlık süreci özellikle ABD'deki izleyiciler açısından farklı görünebilir. Henüz turnuvadan ilham alan benzer ölçekte bir koleksiyon dalgası ortaya çıkmış değil, ancak hazırlıkların bu aşamasını erkekler turnuvası öncesindeki son geri sayımla karşılaştırmak da bize ancak sınırlı ölçüde fikir verir. Markaların ve tasarımcıların kadınlar turnuvasını gündelik sohbetlerin bir parçası hâline getirmesine yardımcı olması için hâlâ zaman var.
Ticari fırsat oldukça büyük. Brezilya'nın turizm kurulu Embratur'un siparişiyle FGV Projetos tarafından yapılan bir araştırmaya göre, turnuvanın hazırlıkları ve organizasyonu kapsamında 8,8 milyar Brezilya reali tutarında ekonomik faaliyet yaratılması öngörülüyor.
Bazı markalar şimdiden hamlesini yaptı. Coca-Cola ve Rexona, turnuva öncesinde kadın futboluna yönelik girişimlerini hayata geçirdi; Rexona ise reklam kampanyasının merkezine Marta'yı yerleştirdi. Altı kez FIFA'da Yılın Dünyada En İyi Oyuncusu seçilen Marta, bu hazırlık sürecine öncülük etmek için doğal bir figür. Şimdi fırsat, bu odağı daha da genişletmek; taraftarları, bu Dünya Kupası'nı kendilerine ait kılabilecek daha fazla oyuncu ve kişilikle tanıştırmak.