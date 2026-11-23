Dortmund, Kovac'ın ilk 11'inde yerini sağlamlaştırmış bazı genç yıldızları satarak gelir elde etmeyi de düşünebilir. BVB'de bu sezon 24 yaşındaki Daniel Svensson'dan daha fazla Bundesliga dakikası alan olmadı. İsveçli sol bek, başarılı bir kiralık dönemin ardından geçen yıl Nordsjælland'dan 6,5 milyon avroya transfer edildi.
Takımda duran toplardan en fazla orta yapan oyuncu da Svensson. Savunmadaki oyun bilgisi, Dortmund'un dokuz maçta yedi gol yiyerek ligin en iyi savunma rekorunu paylaşmasına katkı sağladı. Piyasa değerinin artık yaklaşık 50 milyon avro olduğu tahmin edilen Svensson, Liverpool ve Barcelona gibi kulüplerin hedefleri arasında gösteriliyor.
Jobe Bellingham da güçlü fiziğini ve zamanlama becerisini kullanarak orta sahada rakip ataklarını kesiyor ve Dortmund'un savunmada daha sağlam olmasına katkı veriyor. Sunderland'den 33 milyon avroya transfer olan 21 yaşındaki oyuncunun Almanya'ya alışması biraz zaman aldı. Ancak artık kardeşi Jude'un gölgesinden çıkıyor. Mevcut gelişimini sürdürürse yakın gelecekte Real Madrid'de oynayan kardeşi gibi yüksek bedelli bir transfer yapabilir.
Hücumda Kovac, Guirassy'ye destek vermeleri için 24 yaşındaki Fabio Silva ve Maximilian Beier'den yararlanıyor. Dortmund, Silva'yı Wolves'tan transfer etmek için 25 milyon avro ödedi. İlk sezonu inişli çıkışlı geçse de Portekizli forvet artık görev aldığında düzenli olarak belirleyici katkılar yapıyor. Betis karşısındaki Şampiyonlar Ligi galibiyetinde bir gol ve bir asist kaydetti; Allianz Arena'da Bayern ile 2-2 berabere kaldıkları maçta da skoru eşitleyen golü attı.
Silva'nın çok yönlülüğü ve dar alanlarda hareket edebilmesi onu farklı bir değer hâline getiriyor. Uzun vadede Guirassy'nin arkasında ikinci planda kalmayacak kadar iyi bir oyuncu. Daha büyük bir rol bulmak için ayrılmaya karar verirse Dortmund, bugünkü piyasada Silva'ya yaptığı yatırımın iki katını kazanabilir.
Silva gibi Beier de hücum hattında birden fazla mevkide oynayabiliyor. 2024'te Hoffenheim'dan 30 milyon avroya transfer edilen Almanya millî takımı oyuncusu, Dortmund formasıyla bugüne kadarki 106 maçında, bu sezonki altı katkısı da dâhil olmak üzere toplam 42 gol ve asist kaydetti.
Hücumdaki oyuncular arasında etkili bir bağlantı kuruyor ve topsuz oyundaki bitmek bilmeyen çalışma temposuyla öne çıkıyor. Bu özellik, Kovac'ın taktik planı için hayati önem taşıyor. Brentford yazın Beier için 70 milyon avroluk teklif yaptı. Arsenal'in de Nwaneri'nin gelişimini takip ederken Beier'i izlediği bildiriliyor. Dolayısıyla sıradaki ses getirecek transfer onunki olabilir.
Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile karşılaşacağı salı gecesi, Beier için Emirates'te kendini gösterme fırsatı olacak. Kovac'ın takımı olumlu bir sonuçla dönerse bu, yeni projenin kusursuz işlediğinin bir başka kanıtı olacak. Yıldız oyuncular yetiştirmeye yeniden duydukları tutku sayesinde gelecek neslin Dortmund'u futbolun en cazip duraklarından biri olarak görmesi de muhtemel.