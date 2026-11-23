Borussia Dortmund yeniden ciddiye alınması gereken bir güç. Kulübün 2024 Şampiyonlar Ligi finaline uzanan heyecan verici yolculuğunu iki vasat sezon izledi, ancak takım 2026-27'de Niko Kovac yönetiminde yeniden gerçek bir şampiyonluk adayı olarak öne çıkıyor.

On maç sonunda ezeli rakibi Bayern Münih'in iki puan önünde Bundesliga lideri olan ve Avrupa'daki ilk dört maçının üçünü kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna ulaşmak için güçlü bir konuma gelen Dortmund, çok iyi bir dönem geçiriyor. Oyuncular da Kovac'ın fiziksel açıdan zorlayıcı, geçiş oyununa ağırlık veren futbol anlayışını tamamen benimsemiş durumda.

Her zaman güven veren baş santrfor Serhou Guirassy, stoper ikilisi Waldemar Anton ve Nico Schlotterbeck ile birinci kaleci Gregor Kobel'in de aralarında bulunduğu birçok deneyimli yıldız övgü topladı. Ancak BVB'nin yükselişinde genç oyuncular da en az onlar kadar önemli rol oynadı. Nitekim Dortmund'un Bundesliga'daki ilk 11'lerinin yaş ortalaması, Jadon Sancho, Christian Pulisic, Achraf Hakimi ve Alexander Isak gibi isimlerin kadroda bulunduğu 2018-19 sezonundan bu yana ilk kez 25'in altına indi.

Dortmund, yetenekli gençlerin en üst seviyeye çıkmadan önceki son durağı olduğu, Avrupa'nın en iyi gelişim merkezi modeline geri döndü. Özenle planlanmış bir yaz transfer döneminin ardından bunun meyvelerini şimdiden topluyor. Taraftarlar yeni kahramanlarını bağrına basarken Signal Iduna Park'taki heyecan da büyüyor.