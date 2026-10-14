Bodo/Glimt, iki eleme turunu geçerek Avrupa futbolunun en üst düzey organizasyonunda yerini aldı ve bu sezon tarihinde yalnızca ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Lig aşamasındaki serüveni Alman devi Bayern Münih karşısında aldığı 5-0'lık ağır yenilgiyle başladı, ancak bu belki de anlaşılabilir bir sonuçtu.
Bodo, Avrupa macerasına Norveç'te unutulmayacak bir şampiyonluk yarışının gölgesinde başladı. Sekiz maç kala Eliteserien'in zirvesinde son şampiyon Viking ile başa baş gidiyor. İki takımın performansı ise dikkat çekici biçimde aynı: 17 galibiyet, iki beraberlik, üç mağlubiyet, atılan 56 ve yenilen 20 gol. Viking, yalnızca iki takım arasındaki maçlarda daha iyi bir performansa sahip olduğu için lider. İki rakip, 30 Ekim'de şampiyonu belirleyebilecek bir maçta karşı karşıya gelecek.
Sezonun bu kritik noktasında Mannsverk'in görevi, oyuncular ligdeki mücadelenin yoğunluğu ile Avrupa'daki yeni sınavları arasında gidip gelirken odaklarını korumalarını sağlamak. Bodo, 2025'te Viking'in ardından ikinci sırada bitirdiği için Şampiyonlar Ligi'ne ulaşmak adına sonucu belirsiz eleme turlarından geçmek zorunda kaldı.
“Viking kötü performans gösterdiği için kazanmamalı ya da şampiyon olmamalıyız,” diyor Mannsverk GOAL'e. “Şampiyon olmak için iyi, hatta mükemmel performans göstermeliyiz. Ama ‘Onları mutlaka yenmeliyiz’ diye düşünmeye başladığımızda bu yine de dikkatimizi dağıtabilir. Dediğim gibi, dikkatimiz kolayca dağılıyor. Diğer takımın performansının bizim kontrolümüzde olmadığını hatırlamaya çalışıyoruz. Diğer takımı gerçekten kontrol edemeyiz. Sadece kendimize odaklanmalıyız.
“Şampiyonlar Ligi çok para getiriyor, bu da bir etken olabilir. Elbette şampiyon olmamız gerekiyor. Viking'i mi yoksa başka bir takımı mı yenmekte zorlandığımızın pek önemi yok; bizim için önemli olan şampiyon olmak. Ama yine dönüp sezon sonunda bizim için en önemli maçların hangileri olduğunu sorabiliriz. Bunlar Şampiyonlar Ligi maçları olmayabilir. Lig maçları olabilir, çünkü ligi kazanmak gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde yer alma şansımızı artırıyor.”
Bir diğer etken de Norveç'te futbol sezonunun nisandan kasıma kadar sürmesi. Şampiyonlar Ligi de hesaba katıldığında sezon öncesi hazırlık için neredeyse hiç zaman kalmıyor. Mannsverk şöyle devam ediyor: “Bir bakıma hiç ara veremiyoruz. Her şeye sıfırdan başlayabileceğiniz bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirme fırsatını da kaybediyorsunuz. Bu yüzden maç oynamak, takımı veya oyuncuları geliştirmek ve dinlenmek arasında sürekli bir denge kurmanız gerekiyor.
“2017'de başladığımda ‘Yorulduk, sezon da bitmek üzere’ diye konuşmanın yaygın olduğunu hatırlıyorum. Bu değişti. Neyse ki değişti, çünkü bir bakıma sezon hiç bitmiyor. Devam edip duruyoruz. Dolayısıyla o düşünce tarzı, o zihniyet artık yok.
“Her zaman işin içindesiniz. Bu nedenle bizim için önemli olan, zihinsel antrenmanda da en belirleyici etken olan şey, dinlenebilme beceriniz. Dinlenme, dinlenme, dinlenme. Bir yerde biraz, başka bir yerde biraz enerji tasarrufu yapmalıyız. Sürekli buna odaklanmaya çalışıyoruz. Buna verdiğimiz önemi de artırdık.”