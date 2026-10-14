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Bodo/Glimt mental coach GFXGOAL

Bodo/Glimt'in gizli silahı: Eski bir savaş uçağı pilotu, Norveç'in küçük kulübünün Şampiyonlar Ligi devlerini deviren bir takıma dönüşmesinde nasıl kilit rol oynadı?

Bjorn Mannsverk, saha dışında gözlerden uzak yürüttüğü çalışmalarla İskandinav kulübünün talihini değiştirmeye yardımcı oldu. Kulüp de bunun meyvelerini sahada topluyor.

Krishan Davis
Çeviri:

  • Bjorn Mannsverk, Bodo/Glimt'in modern dönemdeki eşi benzeri görülmemiş başarısının arkasında tek bir kişi olmadığını vurguluyor. Norveç'in kuzeyindeki küçük ve ücra bir şehirden gelen bu mütevazı kulüp, 2025-26 sezonunda son 16 turuna uzanan olağanüstü serüveninin ardından üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

    “Bu tek kişinin eseri değil,” diyor GOAL'e. “Kestirme bir çözüm de yok. Bu bir mucize değil. Bunun, zaman içinde emek veren birçok insan sayesinde başarıldığını belirtmek önemli. Birlikte bir şeyler geliştirdik.”

    Norveç Hava Kuvvetleri'nde 20 yıl savaş uçağı pilotluğu yapan Mannsverk, Bodo'nun beklenmedik mental antrenörü. Kulübün Avrupa futbolunun en üst düzeyindeki ikinci sezonunda, Kuzey Kutup Dairesi içindeki bu mütevazı kulübün bir kez daha tarih yazmasına yardımcı olmayı umuyor.

  • Öncüler

    Bodo/Glimt
    Getty

    Avrupa’da en üst düzeyde mücadele eden en küçük kulüplerden biri olmasına rağmen Bodo/Glimt, zihinsel koçluğu erken benimseyen kulüpler arasında yer aldı.

    Mannsverk'in kendi ifadesiyle, Bodo/Glimt'in 2016'da Norveç'in en üst ligi Eliteserien'den düşmesinin ardından kulübün futbol direktörü Havard Sakariassen kendisiyle iletişime geçene kadar futbola hiç ilgisi yoktu.

    Sakariassen'in onunla çalışmak istemesinin nedeni futbolla ilgili değildi. Mannsverk'i küme düşme sarsıntısının ardından cazip kılan, askerlik döneminin sonlarına doğru farkındalık temelli zihinsel antrenmanlar üzerine yaptığı denemeler ve sonrasındaki çalışmalarıydı. Bu yöntemi Libya'daki operasyonlar sırasında bile uygulamıştı.

    Mannsverk, GOAL'e şunları söylüyor: "Mesleki referanslarımın en büyüğü, elbette aktif savaş pilotu olarak [geçirdiğim] 20 yılı aşkın süre. Okuldan çıkar çıkmaz o kültürün içine girdim. Başka bir mesleki referansım yoktu.

    "Benim için ilk günden itibaren işler böyle yürüyordu: Kontrol edebildiğimiz şeylere odaklanmalı ve mümkün olduğunca hazırlıklı olmalıydık. Kariyerimin sonlarına doğru, 2009-2010 yıllarında, tamamen tesadüfen zihinsel antrenmanı denedik. Sadece zihinsel antrenmanı ve üst düzey sporcular arasında çok değer gördüğünü duymuştuk. Tam olarak neleri içerdiğini bilmiyorduk ama denedik. Pilotlar bunu olumlu karşıladı. Etkisi gerçekten büyüktü.

    "Bir savaş pilotu olarak ben de bir bakıma yüksek performans gösteren bir sporcuydum. Bu zihinsel antrenmanın faydasını gördüm. Atalarımızın muhtemelen en önemli becerilerinden birini çalışmaya başlıyorsunuz. 10.000-15.000 yıl önce hayatta kalıyorsanız güvenlik payı sizden yanaydı. Hareketler ya da sesler dikkatinizi kolayca dağıtıyorsa ve buna sizi bir şeyin öldüreceğini düşünmek de ekleniyorsa otomatik olarak tepki veriyordunuz. O dönemde bu gerçekten çok işe yarıyordu.

    "Ama biliyoruz ki iyi performans göstermek için anda kalmanız gerekiyor. Bu farkındalık yöntemini bir teste tabi tuttuk. Bunun üzerine bilimsel bir proje yürüttük. Amaç, dikkatimizin dağıldığını fark etme ve odaklanmamız gerektiğinde hızla yeniden odaklanma becerilerimizi geliştirmekti. Antrenmanın özü bu."

    2026'da Avrupa'nın elit kulüplerinin çoğunun kadrosunda bir zihinsel performans antrenörü bulunacak, ancak 50.000 nüfuslu küçük bir şehrin pek tanınmayan kulübü Bodo bu konuda zamanının ilerisindeydi. "Bodo küme düştüğünde Sakkariasen bunun futbol becerilerindeki eksiklikten değil, zihinsel dayanıklılık eksikliğinden kaynaklandığını kabul etti. Bunu 'kolektif bir zihinsel çöküş' olarak tanımladı. Kulüpte bu konuda antrenman yapmanın bir yolu yoktu, bu yüzden bir futbolcuya uygun olabileceğini düşündüğü bir yöntem aramaya başladı.

    "Yıllar önce yürüttüğümüz projeye rastladı. Nasıl karşılandığını ve etkisini belli ki beğendi. Sanırım yöntemi de beğendi. Yani farkındalık, meditasyon, temellere dönüş. Bunun bir savaş pilotunda işe yaradıysa bir futbolcuda da işe yarayabileceğini düşündü. Böylece bu fikir aklına geldi, araştırmaya başladı ve bir gün beni aradı."

  • Bilinmeze doğru

    Ulrik Saltnes Bodo/Glimt
    Getty

    Orta saha oyuncusu Ulrik Saltnes, Mannsverk'in mental koçluğunun en büyük başarı hikâyelerinden biri.

    Mannsverk, alışılmadık bu görevi üstlenme konusunda başlangıçta tereddüt ettiğini kabul ediyor. Ancak 2017'de çalışmaya başladıktan sonra kendini yeni rolüne adadı ve Sakariassen ile o dönem yardımcı antrenör olan Kjetil Knutsen'in desteğiyle kısa sürede önemli sonuçlar aldı. Knutsen, daha sonra teknik direktörlüğe yükselerek kulübün benzeri görülmemiş başarılar yaşadığı bu döneme liderlik etti.

    «Böyle bir şey aramıyordum. Askeriyede çok yoğundum, karargâhta çalışıyordum. ‘Tamam, ilginç. Bunu bir meydan okuma olarak görebilirim,’ diye düşündüm.

    «Yöntemi elbette beğendim ama ona ‘Futbol hakkında hiçbir şey bilmiyorum,’ dedim. O da ‘Bu sorun değil, çünkü futbol hakkında düşünceleri ve görüşleri olan yeterince insanımız var. Buna ihtiyacımız yok,’ dedi. Bu yaklaşımı gerçekten çok hoşuma gitmişti, çünkü biraz korkuyordum. Bu, alışık olduğum alanın biraz dışındaydı.

    «Şimdi teknik direktör olan Kjetil Knutsen'in o zaman yardımcı antrenör olduğunu hatırlıyorum. [Tanıtım] sunumundan sonra yanıma geldi, omzumu tuttu ve ‘Buna gerçekten inanıyorum,’ dedi. Bunu sadece nezaketen söylememişti. Gerçekten inandığını anlamıştım.»

    Orta saha oyuncusu Ulrik Saltnes, Mannsverk'in seanslarının ilk büyük başarı örneklerinden biriydi. Sezon öncesinde nedeni açıklanamayan kronik bir mide sorunu yüzünden futbolu bırakmanın eşiğine gelen Saltnes, Bodo'nun Norveç ikinci liginde 2017 sezonunu zirvede, en yakın rakibinin 16 puan önünde tamamlayarak doğrudan Eliteserien'e yükseldiği süreçte 30 maçta 15 gol attı.

    Bugün 33 yaşında olan Saltnes, kulübün son yıllardaki hızlı yükselişi boyunca istikrarlı biçimde gol ve asist katkısı sağladı ve hâlâ kadroda yer alıyor. Mannsverk, «Kötü bir durumu çok güçlü bir şeye dönüştürdüğümüz için bu neredeyse zihinsel bir mucizeydi,» diyor.

    «Büyük bir değişim gördüğünüzde herkes buna daha fazla inanmaya başlıyor. Başlangıçta projeye ivme kazandıran çok güzel hikâyelerimiz vardı. Süreç ilerledikçe gelişen insanların hikâyelerine de tanık olduk.»

  • “Adım adım”

    Bodo/Glimt
    Getty

    Bodo, 2020'de tarihindeki ilk lig şampiyonluğunu kazandı ve ardından hem ülkesinde hem de Avrupa'da pek çok başarıya daha imza attı.

    Mannsverk'in Bodo'daki çalışmalarının ikinci yılında odak, sahada yaşananlardan bireysel zihniyete ve performansa kaydı. “Sonuç almaya ve olaylara bakış açılarımızı bir araya getirmeye başladık. Kontrolümüz dışındaki pek çok etkenin sonucu etkileyebileceğini anladık. Bu yüzden sınırlı zamanımızı ve enerjimizi, daha fazla kontrol edebildiğimiz şeylere yeniden yöneltmemiz gerekiyordu” diyor.

    Kulüp bunun karşılığını aldı. Sezon başlamadan önce şampiyonluk şansı pek verilmeyen Bodo, 30 lig maçının 26'sını kazanıp 103 gol attığı rekorlarla dolu bir sezonun ardından 2020'de tarihindeki ilk Eliteserien şampiyonluğuna ulaştı.

    Bodo ertesi yıl da şampiyonluğunu korudu. Avrupa'da da kendini güçlü bir takım olarak kabul ettirerek Konferans Ligi'nden Avrupa Ligi'ne, geçen sezon ise Şampiyonlar Ligi'ne yükseldi. Bu arada 2023 ve 2024'te iki lig şampiyonluğu daha kazandı.

    Mannsverk bu başarının payesini hiçbir zaman kendine çıkarmasa da zihinsel performans antrenörünün çalışmalarının, dokuz yıl önce kulübe gelişinden bu yana kaydedilen ilerlemede önemli bir rol oynadığı açık. Mannsverk'e göre bu ilerleme, küçük kazanımlar elde edip güçlü yönlerine odaklanmaları ve hava kuvvetlerinde geçirdiği dönemde öğrendiklerini burada uygulamaları sayesinde gerçekleşti.

    “Artık felsefemizin bir parçası olan şey şu: Çok becerikli ve yüksek kapasiteye sahip kişiler bile sonuçta insandır” diyor GOAL'e. “Hepimiz insanız. Meseleyi özüne indirdiğimizde aynı zorluklarla karşılaşıyoruz. Aynı zorluklara ama aynı fırsatlara da sahibiz.

    “Bu zorluklar, atalarımız hakkında anlattıklarıma benziyor: Odaklanmakta zorlanıyoruz ve kötü senaryolar düşünmeye eğilimliyiz. Nelerin ters gidebileceğine veya kötü sonuçlanabileceğine odaklanıyoruz. Endişeleniyoruz. Bir bakıma korkuyla doluyuz ve bütün bunlar içgüdüsel olarak, aşağı yukarı otomatik biçimde gerçekleşiyor. Farkındalık temelli bir zihniyetin yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Bunu meditasyonla geliştirebilirsiniz ama süreçlerinize de dâhil edebilirsiniz. Böylece birlikte farkındalık geliştirebiliriz.

    “Felsefemize sürdürülebilir performans kültürü diyoruz. Elbette hem kariyerimiz boyunca bireyler olarak hem de bir kuruluş olarak uzun süre, hatta kuruluş olarak neredeyse sonsuza dek üst düzey performans göstermek istiyoruz. Ancak sürdürülebilirlik, sahip olduğumuzdan fazlasını kullanamayacağımızı anlamak da demek. Tuğla tuğla, adım adım ilerlemeliyiz. Bu yalnızca parayla veya kendi temellerinizle ilgili değil; bilgi birikiminiz, kapasiteniz, sağlık ekibiniz ve diğer her şeyle de ilgili. Yavaş yavaş büyür ve gelişirsiniz.”

    Şöyle devam ediyor: “Bir başka temel ilke de rekabet edecekseniz kendinizi ya da kuruluşunuzu tanımanız gerektiği. Güçlü ve zayıf yönleriniz, hassas noktalarınız neler? Güçlü yönlerinize odaklanın. Bu karmaşık bir şey değil ama insanlar rekabetten söz etmeye başladığında zayıf yönlerine bakma eğiliminde oluyor. ‘Bu konuda yeterince iyi değilim. Hiçbir zaman da yeterince iyi olamayacağım’ ya da ‘Rakiplerimiz bizden çok daha iyi’ diye düşünüyorlar. Takım olarak bunu fark edip yeniden önemli olana odaklanabiliriz.

    “Bir diğer ilke de en iyi performansımızın her zaman önümüzde olduğu. Bu, temelde her zaman biraz daha iyi olabileceğimiz anlamına geliyor. Hedeflerimizi düşürme eğilimindeyiz. Yeni yıl kararlarını ve ocak ayında yapmaya söz verdiğimiz değişiklikleri düşünün. Çoğu zaman başarısız oluyoruz çünkü yüzde 15 veya 20'lik bir gelişim hedefleyerek fazla iddialı davranıyoruz.

    “Bunun farkında olmaya ve her zaman yüzde bir kuralını düşünmeye çalışıyoruz. Zaman içinde kaydedilen küçük gelişmeler başarı şansını artırıyor. Daha fazla başarı elde ettikçe birikimli etki de güçleniyor. Farklı kişilerin küçük gelişmeler üzerinde çalıştığı pek çok yüzde birlik projemiz olabilir. Hepsi bir araya geldiğinde çok daha büyük bir etki yaratabiliriz.”

  • Tarihî seri

    Bodo/Glimt
    Getty

    Bodo/Glimt, 2025-26 Şampiyonlar Ligi'nde Serie A'da defalarca şampiyon olan Inter'i eleyerek kulüp tarihinin en çok ses getiren galibiyetine imza attı.

    UEFA'nın alt düzey turnuvalarında izlemeye değer rakipler olarak kendilerini kabul ettirmiş olsalar da Bodo/Glimt'i daha geniş kitlelere tanıtan, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yaptıkları olağanüstü çıkış oldu. Lig aşamasındaki ilk beş maçlarında galibiyet alamayınca eleme turlarına yükselme umutları ciddi tehlikeye giren Bodo/Glimt, ardından aldığı üç inanılmaz sonuçla play-off turuna katılmayı başardı ve bu aşamaya ulaşan ilk Norveç kulübü oldu.

    Topa sahip olmaya dayalı, yüksek tempolu alışıldık futbolunu oynayan Bodo/Glimt, önce deplasmanda Borussia Dortmund ile berabere kaldı. Ardından Norveç'te İngiliz devi Manchester City'yi göz kamaştırıcı bir oyunla mağlup etti ve Atletico Madrid deplasmanında geriden gelerek çarpıcı bir galibiyet aldı.

    Bodo/Glimt'in sürpriz başarı hikâyesi bununla da bitmedi. Play-off turunda Serie A şampiyonu Inter'i iki maçta da yenip toplamda 5-2 gibi son derece etkileyici bir skorla eleyen Norveç ekibi, tüm beklentilerin aksine son 16 turuna yükseldi,

    Mannsverk, “Avrupa'da favori olmadığımızda, özellikle de hiç umut yokmuş gibi göründüğünde genellikle iyi performans gösteriyoruz,” diyor. “Lig aşamasında üç maçımız kaldığında eleme turlarına yükselme ihtimalimiz yüzde 0,1'di. Hemen herkes aşağı yukarı ‘Tamam, işimiz bitti. Artık sahaya çıkıp oyunumuzu oynayabiliriz,’ diye düşünüyordu. Korkumuz da savunacak bir şeyimiz de yoktu. Sonra iyi oynamaya başladık.”

  • “Utanç içinde”

    Bodo/Glimt
    Getty

    Sporting CP, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kadar uzanan dikkat çekici serüvene büyük hayal kırıklığı yaratan bir son verdi.

    Ancak Bodo/Glimt'in ilk etapta son 16 turuna kalması bile beklenmezken, bu turdaki dramatik eleniş biçimi Mannsverk'ün önüne yeni bir zorluk çıkardı. Norveç'in mütevazı ekibi, Sporting CP ile eşleşmesinin ilk maçında bir kez daha beklentileri altüst etmiş, Portekiz devini Bodo'da 3-0 yenerek çeyrek finale bir adım yaklaşmıştı.

    Ne var ki Lizbon'daki rövanşta dağıldı. Sporting, 90 dakika içinde toplam skoru eşitleyerek maçı uzatmaya taşıdı. Uzatma devrelerinde iki gol daha bulan Sporting, karşılaşmayı 5-0 kazanıp Bodo/Glimt'i yıktı. Galibiyeti getiren gol ise maçın en sonundaki duraklama dakikalarında geldi.

    Kendisinin ve oyuncuların bu derin hayal kırıklığıyla nasıl yüzleştiği sorulan Mannsverk şöyle diyor: “Aslında onlardan bu deneyimin acısını biraz daha fazla hissetmelerini istedim. Mesele, ‘Böyle olmamalıydı. Biz bundan daha iyiyiz’ diyebilmekti.

    “Maçtan sonra soyunma odasına döndüğümüzde nasıl hissettiklerini sordum. ‘Utanıyorum’ demeye başladılar. Sadece hayal kırıklığına uğramamışlardı; utanıyorlardı. Bunlar gerçekten çok güçlü olumsuz duygular.

    “Bence o anı hatırlayabilirseniz, ileride baskının arttığını hissettiğiniz bir maçta bu deneyimden yararlanabilirsiniz. ‘Doğru olanı yapmaktan gerçekten korkuyorum ama kaybedersek maçtan sonra o korkunç duyguyu yaşamaktan daha da çok korkuyorum’ diye düşünebilirsiniz.

    “Bu bir paradoks. Bir korkuyla başka bir korkuya karşı koyup kendinizi doğru olanı yapmaya zorlayabilirsiniz. Fikir buydu. Gerçekte ne hissettikleri konusunda dürüst olmalarını ve bunu gelecekte benzer bir durumda daha yapıcı biçimde kullanmalarını teşvik etmek için bunu konuştuk.”

  • Ülke içi mücadele

    Kjetic Knutsen Bodo/Glimt
    Getty

    Bodo, Norveç Eliteserien'inde tarihe geçecek bir şampiyonluk yarışının içinde. Teknik direktör Knutsen, takımının bir an bile konsantrasyon kaybı yaşama lüksü olmadığını biliyor.

    Bodo/Glimt, iki eleme turunu geçerek Avrupa futbolunun en üst düzey organizasyonunda yerini aldı ve bu sezon tarihinde yalnızca ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Lig aşamasındaki serüveni Alman devi Bayern Münih karşısında aldığı 5-0'lık ağır yenilgiyle başladı, ancak bu belki de anlaşılabilir bir sonuçtu.

    Bodo, Avrupa macerasına Norveç'te unutulmayacak bir şampiyonluk yarışının gölgesinde başladı. Sekiz maç kala Eliteserien'in zirvesinde son şampiyon Viking ile başa baş gidiyor. İki takımın performansı ise dikkat çekici biçimde aynı: 17 galibiyet, iki beraberlik, üç mağlubiyet, atılan 56 ve yenilen 20 gol. Viking, yalnızca iki takım arasındaki maçlarda daha iyi bir performansa sahip olduğu için lider. İki rakip, 30 Ekim'de şampiyonu belirleyebilecek bir maçta karşı karşıya gelecek.

    Sezonun bu kritik noktasında Mannsverk'in görevi, oyuncular ligdeki mücadelenin yoğunluğu ile Avrupa'daki yeni sınavları arasında gidip gelirken odaklarını korumalarını sağlamak. Bodo, 2025'te Viking'in ardından ikinci sırada bitirdiği için Şampiyonlar Ligi'ne ulaşmak adına sonucu belirsiz eleme turlarından geçmek zorunda kaldı.

    “Viking kötü performans gösterdiği için kazanmamalı ya da şampiyon olmamalıyız,” diyor Mannsverk GOAL'e. “Şampiyon olmak için iyi, hatta mükemmel performans göstermeliyiz. Ama ‘Onları mutlaka yenmeliyiz’ diye düşünmeye başladığımızda bu yine de dikkatimizi dağıtabilir. Dediğim gibi, dikkatimiz kolayca dağılıyor. Diğer takımın performansının bizim kontrolümüzde olmadığını hatırlamaya çalışıyoruz. Diğer takımı gerçekten kontrol edemeyiz. Sadece kendimize odaklanmalıyız.

    “Şampiyonlar Ligi çok para getiriyor, bu da bir etken olabilir. Elbette şampiyon olmamız gerekiyor. Viking'i mi yoksa başka bir takımı mı yenmekte zorlandığımızın pek önemi yok; bizim için önemli olan şampiyon olmak. Ama yine dönüp sezon sonunda bizim için en önemli maçların hangileri olduğunu sorabiliriz. Bunlar Şampiyonlar Ligi maçları olmayabilir. Lig maçları olabilir, çünkü ligi kazanmak gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde yer alma şansımızı artırıyor.”

    Bir diğer etken de Norveç'te futbol sezonunun nisandan kasıma kadar sürmesi. Şampiyonlar Ligi de hesaba katıldığında sezon öncesi hazırlık için neredeyse hiç zaman kalmıyor. Mannsverk şöyle devam ediyor: “Bir bakıma hiç ara veremiyoruz. Her şeye sıfırdan başlayabileceğiniz bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirme fırsatını da kaybediyorsunuz. Bu yüzden maç oynamak, takımı veya oyuncuları geliştirmek ve dinlenmek arasında sürekli bir denge kurmanız gerekiyor.

    “2017'de başladığımda ‘Yorulduk, sezon da bitmek üzere’ diye konuşmanın yaygın olduğunu hatırlıyorum. Bu değişti. Neyse ki değişti, çünkü bir bakıma sezon hiç bitmiyor. Devam edip duruyoruz. Dolayısıyla o düşünce tarzı, o zihniyet artık yok.

    “Her zaman işin içindesiniz. Bu nedenle bizim için önemli olan, zihinsel antrenmanda da en belirleyici etken olan şey, dinlenebilme beceriniz. Dinlenme, dinlenme, dinlenme. Bir yerde biraz, başka bir yerde biraz enerji tasarrufu yapmalıyız. Sürekli buna odaklanmaya çalışıyoruz. Buna verdiğimiz önemi de artırdık.”

  • İstikrar kilit önem taşıyor

    Bjorn Mannsverk Bodo/Glimt
    Getty

    Mannsverk, Bodo/Glimt daha fazla büyük kupa kazanmanın peşindeyken kulübün günümüzdeki başarısında kilit rol oynamayı sürdürmeyi umuyor.

    Mannsverk, Bodo/Glimt'in hem ülke içinde hem de Avrupa'da başarı hedeflerken istikrarlı bir yaklaşım benimsemesinin kilit önemde olduğuna inanıyor. Bu yolculuk, takımın çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci sezon Borussia Dortmund'la karşılaşmasıyla devam edecek.

    Mannsverk, “İlkelerimizden biri rutinlerimizi değiştirmemek. İnsanlar değişikliklere oldukça duyarlı,” diyor. “Bir anda video izlemeye 10 dakika daha fazla ayırırsanız ya da başka küçük değişiklikler olursa bu sizi biraz daha strese sokabilir. Çünkü ‘Bu çok önemli bir maç’ diye düşünmeye başlarsınız.

    “Öte yandan bununla başa çıkabilmemiz gerektiğini de düşünüyoruz. Hatta başa çıkabildiklerinden emin olmak için biraz daha stres yaratmak isteyebiliriz. Ama temel mesele şu: Bu sadece bir maç. Rakibin Atletico Madrid ya da Norveç'te Rosenborg olması fark etmez. Bu sadece bir maç. İşlerimizi aynı şekilde yapıyor, aynı şekilde hazırlanıyoruz.

    “Neyin pratiğini yaparsanız onda iyi hâle geldiğinize inanıyoruz. Rutinleri tekrar ederseniz aşağı yukarı otomatikleşirler. Artık onlara özellikle odaklanmanız gerekmez; kendiliğinden gerçekleşirler. Bu, toparlanma, zihni dinlendirme ve benzeri rutinler için de geçerli. Kısacası, onlarla çalışma şeklimizi pek değiştirmiyoruz.

    “Ancak olası tuzakları konuşuyoruz. Özellikle Avrupa'da iyi gidiyor ve güçlü takımları yeniyorsanız, ülke ligine döndüğünüzde rakiplerin sizi yenmeyi gerçekten istediğinin farkında olmalısınız. Tamamen farklı bir tabloyla karşılaşabiliriz. Bunu olası bir tuzak olarak görmeye çalışıyoruz. Biraz gevşeyebilir ya da çıtayı biraz düşürebiliriz; bunun birçok kez yaşandığını gördük.”

    Bodo/Glimt yükselişini sürdürüp Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı bir takım olmayı hedeflerken Mannswerk, takımın gizli silahı. Başarıdaki payesi için kişisel övgüleri kabul etmese de yaptığı iş, takımın yaklaşımının temel taşlarından biri olmaya devam edecek.