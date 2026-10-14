Mannsverk'in kendi ifadesiyle, Bodo/Glimt'in 2016'da Norveç'in en üst ligi Eliteserien'den düşmesinin ardından kulübün futbol direktörü Havard Sakariassen kendisiyle iletişime geçene kadar futbola hiç ilgisi yoktu.

Sakariassen'in onunla çalışmak istemesinin nedeni futbolla ilgili değildi. Mannsverk'i küme düşme sarsıntısının ardından cazip kılan, askerlik döneminin sonlarına doğru farkındalık temelli zihinsel antrenmanlar üzerine yaptığı denemeler ve sonrasındaki çalışmalarıydı. Bu yöntemi Libya'daki operasyonlar sırasında bile uygulamıştı.

Mannsverk, GOAL'e şunları söylüyor: "Mesleki referanslarımın en büyüğü, elbette aktif savaş pilotu olarak [geçirdiğim] 20 yılı aşkın süre. Okuldan çıkar çıkmaz o kültürün içine girdim. Başka bir mesleki referansım yoktu.

"Benim için ilk günden itibaren işler böyle yürüyordu: Kontrol edebildiğimiz şeylere odaklanmalı ve mümkün olduğunca hazırlıklı olmalıydık. Kariyerimin sonlarına doğru, 2009-2010 yıllarında, tamamen tesadüfen zihinsel antrenmanı denedik. Sadece zihinsel antrenmanı ve üst düzey sporcular arasında çok değer gördüğünü duymuştuk. Tam olarak neleri içerdiğini bilmiyorduk ama denedik. Pilotlar bunu olumlu karşıladı. Etkisi gerçekten büyüktü.

"Bir savaş pilotu olarak ben de bir bakıma yüksek performans gösteren bir sporcuydum. Bu zihinsel antrenmanın faydasını gördüm. Atalarımızın muhtemelen en önemli becerilerinden birini çalışmaya başlıyorsunuz. 10.000-15.000 yıl önce hayatta kalıyorsanız güvenlik payı sizden yanaydı. Hareketler ya da sesler dikkatinizi kolayca dağıtıyorsa ve buna sizi bir şeyin öldüreceğini düşünmek de ekleniyorsa otomatik olarak tepki veriyordunuz. O dönemde bu gerçekten çok işe yarıyordu.

"Ama biliyoruz ki iyi performans göstermek için anda kalmanız gerekiyor. Bu farkındalık yöntemini bir teste tabi tuttuk. Bunun üzerine bilimsel bir proje yürüttük. Amaç, dikkatimizin dağıldığını fark etme ve odaklanmamız gerektiğinde hızla yeniden odaklanma becerilerimizi geliştirmekti. Antrenmanın özü bu."

2026'da Avrupa'nın elit kulüplerinin çoğunun kadrosunda bir zihinsel performans antrenörü bulunacak, ancak 50.000 nüfuslu küçük bir şehrin pek tanınmayan kulübü Bodo bu konuda zamanının ilerisindeydi. "Bodo küme düştüğünde Sakkariasen bunun futbol becerilerindeki eksiklikten değil, zihinsel dayanıklılık eksikliğinden kaynaklandığını kabul etti. Bunu 'kolektif bir zihinsel çöküş' olarak tanımladı. Kulüpte bu konuda antrenman yapmanın bir yolu yoktu, bu yüzden bir futbolcuya uygun olabileceğini düşündüğü bir yöntem aramaya başladı.

"Yıllar önce yürüttüğümüz projeye rastladı. Nasıl karşılandığını ve etkisini belli ki beğendi. Sanırım yöntemi de beğendi. Yani farkındalık, meditasyon, temellere dönüş. Bunun bir savaş pilotunda işe yaradıysa bir futbolcuda da işe yarayabileceğini düşündü. Böylece bu fikir aklına geldi, araştırmaya başladı ve bir gün beni aradı."