Boca Juniors, Avrupa dışındaki en kültürel açıdan en etkili futbol kulübü haline nasıl geldi?
Herkes biliyor ki Avrupa, sözde “süper kulüplerin” büyük bölümüne ev sahipliği yapıyor. La Liga'da Real Madrid ve Barcelona'dan, Premier League'de Manchester United ve Liverpool'a kadar pek çok dev burada bulunuyor. İtalyan futbolu AC Milan, Juventus ve Inter gibi tarihi kazanma makineleriyle temsil edilirken; Bayern Münih ve Paris Saint-Germain de sırasıyla Almanya ve Fransa'nın baskın güçleri konumunda.
Ardından Chelsea, Manchester City, Arsenal, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund gibi kulüpler geliyor. Bir sonraki kategoride ise Roma, Napoli, Ajax, Benfica, Porto, Tottenham ve Aston Villa gibi geniş saygı gören kurumlar yer alıyor. Avrupa ligeleri en kazançlı televizyon anlaşmalarını çekiyor ve en iyi oyuncuları kendine çekiyor; bu da taraftar kitlelerinin her geçen yıl daha da güçlenmesine yardımcı oluyor.
Avrupa dışındaki kulüplerden yalnızca çok küçük bir grup, Avrupa elitlerinin prestijine yaklaşabiliyor. River Plate, Flamengo, Palmeiras, Club America, Al-Hilal, Urawa Red Diamonds ve Al Ahly'yi düşünün. Ancak kültürel etki açısından hepsinin üzerine gölge düşüren bir kulüp var: Boca Juniors.
River, Arjantin'de ezeli rakipleri kadar başarılı olduğunu iddia edebilse de Boca'nın uluslararası alandaki ayak izi daha büyük. Kendine özgü marka kimliği, dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarda derin bir karşılık buluyor ve popülaritesi her geçen yıl artmayı sürdürüyor.
İkonik bir formanın hikâyesi
Boca, 1905'te kurulmasının ardından ilk olarak sade siyah-beyaz bir forma giydi, ancak bu forma ertesi yıl iki takımın play-off maçında karşı karşıya gelmesiyle Nottingham de Almagro'nunkiyle çakıştı. Kazananın forma tasarımının haklarını korumasına karar verildi ve Boca kaybeden taraf olunca yeniden düşünmek zorunda kaldı.
Kulübü kuran, aileleri Cenova'dan gelen İtalyan göçmenlerin beş genç torunu, sonunda La Boca limanına gelen bir sonraki geminin renklerini benimsemeye karar verdi. Bu gemi, sert sanayi dokusuyla bilinen bir mahalle olan La Boca'ya gelen ve Drottning Sophia adıyla bilinen bir İsveç gemisiydi. O kader anından bu yana Boca, azul y oro (mavi ve altın sarısı) renklerini giyiyor; formanın ilk versiyonunda sarı bir çapraz şerit yer alıyordu.
1913'te, formadaki maviyi bölmek için göğüs kısmına yatay bir altın sarısı bant eklendi ve bu detay bugün hâlâ formanın ayırt edici özelliği olmayı sürdürüyor. Bu renkler kısa sürede Arjantin işçi sınıfının kimliğine ve Buenos Aires'in göçmen geçmişine işlemiş oldu.
Buna karşın kulüp arması için bir tema belirlemek biraz daha uzun sürdü. 1922'ye kadar Boca'nın evraklarında sade, dairesel bir monogram yer aldı; bu tarihte ise Atletico Club Boca Juniors'ın kısaltması olan iç içe geçmiş 'CABJ' harflerini taşıyan ilk kalkan tasarımı ortaya çıktı. Arma gelişimini sürdürdü ve süreç, dönemin kulüp başkanı Alberto Armando'nun 1970'te kulübün kazandığı her Arjantin şampiyonluğu için kalkana bir yıldız eklemesiyle yaratıcı bir hamlede zirveye ulaştı. Bu unsur, Boca'nın bu yılın başında sosyal medya kanallarında 120. yıl dönümü için oluşturulan yıldızsız retro görünüme geçmesine kadar tasarımın temel parçalarından biri olarak kaldı.
Bombonera deneyimi
İtalyan şehriyle olan tarihî bağları nedeniyle Los Xeneizes (Cenevizliler) lakabıyla anılan Boca, 1931'de Brandsen ve Del Valle Iberlucea caddelerinin yakınında arazi satın alıp taraftarların maç günlerinde kullanması için ahşap tribünler inşa etmeden önce birkaç farklı yerde maçlarını oynadı. Ancak kulüp daha fazla öne çıktıkça, gerçek bir stadyum inşa etme ihtiyacı da daha acil hâle geldi.
Beton statta inşaat 1938'de başladı. Mimarlar, sahanın bir tarafındaki konut parselleri nedeniyle ciddi alan kısıtlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Sonunda bu sorunu çözmek için o tarafa dikey bir VIP loca duvarı inşa ettiler. Bu yapı aynı zamanda iki dik katmanla tamamlanan stadyumun geri kalanı boyunca gürültünün içeride kalmasına da yardımcı oldu.
25 Mayıs 1940'ta açıldığında resmî adı Estadio Alberto J. Armando olan stadyum, daha sonra ona kendine özgü D şeklini veren üçüncü katın eklenmesinin ardından La Bombonera (Çikolata Kutusu) olarak anılmaya başlandı. 1996'da daha fazla VIP loca ve ofis barındıran dördüncü kat eklendi ve stadyumun günümüzdeki kapasitesi 57.000.
Bu sayı Camp Nou, Bernabeu, Signal Iduna Park, San Siro ya da Old Trafford gibi tarihî Avrupa statlarıyla kıyaslanamaz, ancak La Bombonera atmosfer açısından hepsini geride bırakan, "ölmeden önce görülmesi gereken" bir destinasyon olarak görülüyor. Taraftarlar sahaya bu kadar yakın konumlanınca, hep birlikte zıplamaya başladıklarında yapı kelimenin tam anlamıyla titriyor. Ünlü “La Bombonera no tiembla, late” (Bombonera sallanmaz, atar) sözü de stadyumu, kalbi takımın sahadaki aksiyonlarıyla birlikte atan canlı bir varlık gibi gösteriyor.
Taraftarlar ilk düdükten son düdüğe kadar şarkılar söylüyor, tezahürat yapıyor, hatta davul çalıyor; dev pankartlar, tifolar ve meşaleler de çoğu zaman deneyimi daha da ileri taşıyor. La Bombonera o kadar güçlü bir geleneğin etrafında şekillenmiş durumda ki bu durum bazı dışarıdan bakanlara abartılı gelebilir, ancak GOAL'ün kreatif içerik koordinatörü Rupert Fryer, Boca'yı birçok kez canlı izleme şansı yakalamış biri olarak, bu övgülerin tamamen haklı olduğunu savunuyor ve atmosferi "dünyanın herhangi bir yerinde şimdiye kadar yaşadığım en iyi atmosfer" diye tanımlıyor.
Daha da önemlisi, Boca'nın rakiplerinde felç edici bir korku duygusu da uyandırıyor. Diego Maradona 2001'de, "Bu statta birçok 'lider' altına sıçtı, hem de çok sayıda; dünyanın her yerinde oynadıklarını söyleyenler buraya geldiklerinde defalarca tuvalete gitti" dedi. "İşte bu yüzden bunun gibi bir stat yok. Keyif almak için, rakibe baskı kurmak için. Bu yüzden La Bombonera'yı yarattığı için tanrıya teşekkür ediyorum."
Son derece bağlı
Boca'da iki dönem başkanlık yapan Armando, aynı zamanda La mitad mas uno (yarı artı bir) ifadesini ortaya atan kişiydi. Anlamı kulağa geldiği kadar basit: Armando, her odadaki insanların yarısının, artı birinin, Boca taraftarı olduğunu söylüyordu ve bu, zamanın testine dayanan bir slogana dönüştü.
Boca'nın ultra taraftarları, yani barras bravas, La Doce (12) olarak adlandırılıyor ve bu organize grubun kökeni 1925'e uzanıyor. O yıl varlıklı taraftar Victoriano "Toto" Caffarena, takımın Avrupa turunu kısmen finanse etti. Arjantin'e dönüşünün ardından Caffarena'ya sevgiyle "12. oyuncu" denildi ve bu kavram 1960'larda ultralar tarafından resmileştirildi.
La Dolce, La Bombonera'yı korkutucu bir kazana çevirmeye yardımcı olmak için piroteknik gösterileri de içeren görkemli ve nefes kesici stat karşılama organizasyonlarını düzenli olarak organize ediyor. Grubun liderleri sık sık şiddet, yolsuzluk ve karaborsa bilet satışı iddiaları nedeniyle soruşturuldu, ancak köklü kurumsal koruma ile romantizmin birleşimi sayesinde La Dolce varlığını sürdürdü ve futbola adanmışlığın nihai örneği olarak gösterildi.
Arjantin'de taraftarların yüzde 70'inden fazlasını ikiye bölen River ile olan sert Superclasico rekabeti, Boca efsanesine daha da fazla ağırlık katıyor. River da başlangıçta La Boca mahallesindeydi, ardından daha varlıklı Nunez bölgesine taşındı ve Boca o günden beri bunu işçi sınıfının kulübü olduğu imajını beslemek için kullandı, ancak gerçek bundan ibaret değil.
Fryer, "Halkın Boca'yı desteklediği ve River'ın seçkinlere ya da zenginlere ait olduğu fikri son derece demode ve doğru değil" diye ekliyor. "İkisi de toplumsal sınıfın çok ötesine geçiyor, ama bu, Boca'nın kimliğini oluşturan unsurlardan biri."
River, Boca'nın 35 şampiyonluğuna karşılık ligde 38 şampiyonluk kazandı, ancak Los Xeneizes kıta çapındaki Copa Libertadores zaferlerinde önde, altıya karşı dört. Güney Amerika'nın tamamında her karşılaşmalarında sarsıntı yaratan iki kulüp arasındaki bire bir rekabette de Boca'nın 94-88 üstünlüğü bulunuyor.
La Bombonera ve River'ın Mas Monumental stadı, derbi gününde tehlikeli yerler olabiliyor. Polis, sahadaki olayları gölgede bırakan taraftar şiddetiyle düzenli olarak uğraşmak zorunda kaldı ve 2018'de iki takım arasındaki Libertadores finalinin rövanşı, River taraftarlarının Boca takım otobüsüne Monumental'e giderken saldırmasının ardından ertelendi ve sonunda Madrid'e alındı.
Maradona'nın anısı
Boca aynı zamanda uzun bir süperstarlar silsilesine de ev sahipliği yaptı; bunların hiçbiri büyük Maradona kadar ünlü değildi. Maradona, 1981 Şubat'ında henüz 20 yaşında taze yüzlü bir gençken Argentinos Juniors'tan 4 milyon dolar karşılığında kulübe katıldı, bu süreçte River'a transfer olma fırsatını geri çevirdi ve Talleres'e karşı çıktığı ilk maçta attığı iki golle adını duyurdu.
Maradona, Boca'daki ilk sezonunda 26 gol daha attı; bunlar arasında La Bombonera'da Superclasico'da alınan 3-0'lık galibiyette kaydettiği unutulmaz gol de vardı. Zorlu ve yağmur altındaki koşullarda, Carlos Cordoba'nın ortasını ustalıkla kontrol etti, ardından Arjantin ile Dünya Kupası kazanan bir diğer isim olan kaleci Ubaldo Fillol'u klasik bir çalımla dizlerinin üzerine çökertip çaresiz son River savunmacısı Alberto Terrini'nin yanından topu ağlara yuvarladı.
Boca 20. Metropolitano şampiyonluğunu kazandı ve Maradona, Hugo Gatti, Roberto Mouzo ve Jorge Benítez ile birlikte bu zaferin kilit isimlerinden biri oldu. Dünyanın en iyi 10 numaraları arasına adını yazdırdı ve bulaşıcı karizmasıyla Boca'nın profilini büyük ölçüde yükseltti, ancak Barcelona'nın devreye girmesiyle 1982'nin ortasında kulüpten ayrıldı.
Ancak Maradona ile Boca arasındaki aşk yaklaşık 13 yıl sonra yeniden alevlenecekti. Maradona'nın 1994 Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'nde aldığı doping cezasının ardından kısa süre sonra Boca onu yeniden kadrosuna kattı ve saçındaki altın renkli tutamla sahaya çıkan kısa boylu dahi, La Bombonera'nın sadık taraftarlarına iki yıl daha eğlence sundu. Taraftarlar ona sevgiyle D10S adını taktı (Dios/Tanrı ve 10 numarasına yapılan bir kelime oyunu).
Ancak artık eski halinin bir gölgesiydi. Maradona'nın hızı gitmişti ve formdan düşmüştü; kişisel hayatındaki süregelen sorunlar da anlamlı bir ritim yakalamasını engelliyordu. Yine de zaman zaman büyüleyici anlar yaşattı, ancak futboldan çok medyaya yaptığı muzip açıklamalar ve gösterişli otomobil koleksiyonuyla manşetlere çıktı. Son maçına Ekim 1997'de River karşısında çıktı; devre arasında oyundan alınmayı istedi ve yerini genç Juan Roman Riquelme'ye bıraktı. Riquelme de onun fazlasıyla layık halefi olduğunu gösterdi.
Maradona her zaman ömür boyu Boca taraftarı olduğunu söylüyordu ve futbolu bıraktıktan sonra da yönetici locasında düzenli olarak yer alıp her fırsatta taraftarı coşturdu. Boca, La Bombonera'daki duvar resimleri ve müze sergileriyle Maradona'yı kalıcı olarak onurlandırıyor; kulüp ayrıca 2020'deki ölümünün ardından, statta onun kişisel locasındaki tek ışık dışında tüm ışıkları kapatarak duygusal bir anma düzenledi.
Ebedi büyüklük
Yetenekleri ve sıra dışı kişiliği onu Boca taraftarları arasında bir idol haline getirmiş olsa da, Maradona'nın kariyerindeki zirve Napoli'de geldi. Boca tarihinin en büyük oyuncuları listesinde onun önünde birkaç isim var ve listenin en tepesinde yer alan kişi Riquelme.
Tıpkı Maradona gibi Riquelme de futbol eğitimini Argentinos Juniors'ta aldı ve 1996'da Buenos Aires içinde 800.000 dolarlık transferini tamamlayarak River'ı geri çevirip Boca'yı tercih etti. Kariyerinin ilk altı yılını Boca'da geçirdi ve efsanevi Arjantinli teknik direktör Carlos Bianchi yönetiminde 2000 ve 2001'de üst üste kazanılan Libertadores şampiyonlukları da dahil olmak üzere altı kupa kazandı.
Riquelme, Boca taraftarlarından gördüğü sevgiyle parlayan, bitmek bilmeyen yaratıcılığa sahip, öngörülemez bir hücum orta sahaydı. O dönemde attığı 44 golün büyük bölümü spektakülerdi; bunlar arasında uzak mesafeden serbest vuruşlar, cüretkar aşırtmalar ve savunmacıları şaşkınlık içinde baş başa bırakan bireysel goller vardı. Ayrıca 66 asist yaptı ve rakip takımların durdurmasının mümkün olmadığı olağanüstü bir pas aralığına sahipti.
Avrupa'nın elit kulüplerinin eninde sonunda Riquelme'yi ülkesinden koparacağı kaçınılmazdı ve Temmuz 2002'de, kardeşinin kaçırılmasının ardından fidye ödemek zorunda kaldığı sarsıcı olaydan kısa süre sonra Barcelona'ya 11 milyon euroya transfer oldu. Bu olay da onun Boca'dan ayrılma kararına katkıda bulundu. Ancak Riquelme Camp Nou'da hiçbir zaman uyum sağlayamadı ve yalnızca bir sezonun ardından kiralık olarak Villarreal'e katıldı; bu transfer 2005'te kalıcı hale geldi.
Riquelme tam potansiyelini El Madrigal'de ortaya çıkardı ve Villarreal'in La Liga ile Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım haline gelmesine yardımcı oldu. Ancak daha sonra teknik direktör Manuel Pellegrini ve kulüp yönetimiyle arası açıldı, bu da Boca'nın eve dönüş için harekete geçmesinin önünü açtı. Riquelme, 29 yaşındayken Şubat 2007'de ilk etapta kiralık olarak geri döndü; Boca ise yedi ay sonra onu 15 milyon dolara bonservisiyle yeniden kadrosuna kattı.
Boca, Riquelme ile birlikte bir Copa Libertadores ve iki Apertura şampiyonluğu daha kazandı. Altın ve mavi formayla 102 gol katkısı daha yapan Riquelme, 2014'te futbolculuk kariyerinin son dönemini yeniden Argentinos Juniors'ta geçirmek üzere ayrılana kadar takımın kalbi olmaya devam etti. Futbolu bıraktıktan sonra Boca'nın başkan yardımcısı olan Riquelme, 2023'teki kulüp seçimlerini kazanarak başkan oldu ve bu görevi hâlâ sürdürüyor.
Madrid'ı fethetmek
Riquelme'nin Boca formasıyla sergilediği en saygı duyulan performanslardan biri, 2000 Kıtalararası Kupa'da geldi. Bu turnuvada Arjantin ekibi, Japonya'nın Tokyo kentindeki Ulusal Stadyum'da oynanan dev finalde yıldızlarla dolu Real Madrid'le karşı karşıya geldi. Turnuva, bugünkü FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın doğrudan öncülüydü.
Boca ve genel olarak Güney Amerika için bu, futbol başarısının zirvesi olarak görülen devasa bir olaydı. Real için aynı ölçüde anlam taşımıyor olsa da onlar da bunu son derece ciddiye aldı ve zaferle küresel üstünlüklerini gösterme konusunda yoğun baskı altındaydı. Vincente del Bosque'nin seçtiği kadro da bunu yansıtıyordu; Iker Casillas, Roberto Carlos, Fernando Hierro, Claude Makelele, Raul, Guti ve Barcelona'dan olay yaratan vitrin transferi Luis Figo ilk 11'deydi. Yetenekle dolu bir takımdı ve Avrupa'nın son şampiyonu doğal olarak ezici favoriydi.
Buna karşılık Bianchi'nin Boca'sı, etrafı tanınmış yıldızlarla değil, sistemi tamamlayan oyuncularla çevrili olan Riquelme üzerine kurulmuştu. Ancak Bianchi'nin Madrid'i etkisiz hale getirmeye yönelik bir planı vardı ve takımı bunu kusursuz şekilde uyguladı. Sebastian Battaglia, Mauricio Serna ve Jose Basualdo'dan oluşan orta saha üçlüsü, Figo ve Steve McManaman'a karşı fiziksel mücadeleyi kazandı; Del Bosque'nin katı 4-4-2 dizilişi ise Riquelme ile sol kanat Marcelo Delgado'nun değerlendirebileceği büyük boşluklar bıraktı.
Boca, ilk altı dakikada bulduğu iki golle Madrid'i şoke etti; ikisi de yıldız forvet Martin Palermo'dan geldi. İlki, Delgado'nun bitmek bilmeyen bir koşusunun ardından geldi; Hierro'nun arkasına sızan Delgado, Palermo'nun yakın mesafeden ağlara göndereceği kışkırtıcı bir yerden orta yaptı. İkinci golün mimarı Riquelme'ydi; kendi yarı sahasının derinlerinden Palermo'ya doğru inanılmaz bir 40 yardlık pas gönderdi ve forvet, uygulaması da en az pas kadar etkileyici olan tek vuruşla Casillas'ı çaresiz bıraktı.
Carlos, Los Blancos'u direkten sekip ağlara giden sert bir voleyle yeniden maça ortak etti ve Madrid bundan sonra Boca'ya karşı elindeki tüm kozları oynadı. Ancak Bianchi'nin takımı savunmada dimdik ayakta kaldı, Riquelme'nin top üzerindeki sakinliği ve kalitesi de Real'in her baskı dalgası arasında kritik anlarda topa sahip olmalarını sağladı. Son düdük nihayet çaldığında Boca hak edilmiş bir galibiyet almıştı ve kutlamalar coşku doluydu.
Oyuncular Arjantin bayraklarına sarıldı ve Bianchi'yi omuzlarında statta dolaştırdı. Buenos Aires'te ise sabahın erken saatlerinde yüz binlerce taraftar sokaklara döküldü, mavi ve altın sarısı bir deniz halinde ikonik Obelisco anıtının çevresini doldurdu. Takım yurda döndüğünde, üstü açık otobüsle şehir merkezine yaptığı yolculuğa da bir mil uzunluğunda taraftar duvarı eşlik etti.
"Bu zafer sadece Boca için değil, Arjantin için de" dedi Bianchi maçtan sonra. "Arjantin, futbolda dünyanın bir numaralı ülkesi."
'El Titan'
Palermo'nun Madrid'e attığı iki gol, Boca için en büyük anlarda her zaman sorumluluk alan bir oyuncunun tipik örnekleriydi.
Fryer, Boca taraftarlarının 'El Titan' dediği adam için, "Martin Palermo, kulübün neyi temsil etmesi gerekiyorsa onu gerçekten bütünüyle yansıtan, tartışmasız bir kulüp efsanesiydi; yeteneğin önünde yürek, arzu ve cesaret," diyor. "Boca forması için kanını akıtman gerekir ve Palermo, hiç kimsenin çekmediği kadar acı çekti."
La Bombonera'da iki ayrı dönemde çıktığı 404 maçta attığı 236 golle Palermo, Boca'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. Teknik becerisindeki eksikliği telafi eden dirençli bir karaktere sahipti. Boca, onu ilk olarak 1997'de 24 yaşındayken Estudiantes de la Plata'dan transfer etti ve yavaş bir başlangıcın ardından Palermo, üretken bir golcüye ve taraftarın sevgilisine dönüştü.
Üst düzey bir hareketliliğe ya da ayak becerisine sahip değildi ama hızlı, güçlü ve hava toplarında olağanüstüydü. Boca, Palermo'nun doğru zamanda doğru yerde olacağına her zaman güvenebilirdi; zihinsel dayanıklılığı ve kulübe sarsılmaz bağlılığıyla da parlak bir örnek oluşturdu.
Bu durum belki de en net şekilde 24 Mayıs 2000'de, Boca'nın Copa Libertadores çeyrek final eşleşmesinin rövanşında River'ı 3-0 yendiği maçta görüldü. Palermo, Colon'a karşı oynanan bir maçta çapraz bağlarını kopardıktan sonra bir önceki kasımdan beri sahalardan uzaktı ve aksayarak oyundan çıkmadan önce kariyerinin 100. golünü atmayı dikkat çekici biçimde başarmıştı.
Bianchi'nin River maçında Palermo'yu yedek kulübesine koyma kararı, sadece rakibi psikolojik olarak etkileme girişimi olarak görülmüştü. Ancak Boca 1-0 öndeyken toplam skorda durum hâlâ 2-2'yken, 77. dakikada uzun boylu forveti oyuna attı. Palermo gözle görülür şekilde tutuktu ve zaman zaman tek ayak üstünde sekerek oynuyor gibiydi ama yine de son sözü o söyledi.
Riquelme 84. dakikada penaltıdan skoru 2-0'a getirdi, Palermo ise uzatma dakikalarının derinlerinde galibiyeti perçinledi. River savunması ona ceza sahasında dönmesi için fazla alan bıraktı ve şut pozisyonu alması sanki çağlar sürmüş gibi görünse de Palermo, güzel bir vuruşla topu alt köşeye göndererek gol de la muleta (Koltuk Değneği Golü) olarak bilinen gole imza attı. Kontrolsüz şekilde hıçkırarak kameralara doğru koştu ve taraftarlar kutlama için Bombonera'nın çimine akın ederken hakem son düdüğü çaldı.
Palermo, 2001 ile 2004 yılları arasında İspanya'da Villarreal, Real Betis ve Alaves formaları giydi ancak korkunç ve tuhaf bir sakatlık, Avrupa'da uzun soluklu bir kariyer yaşamasını engelledi. Villarreal adına bir golü kutlarken üzerine beton bir istinat duvarı çöktü, bacağı iki yerden kırıldı ve tamamen iyileşmesi neredeyse bir yıl sürdü.
30 yaşını geçtikten sonra Boca'ya döndüğünde bazıları bunun sadece kariyerini sakin şekilde tamamlamak için olduğunu düşünüyordu. Ancak Palermo, ligdeki ikinci çıkış maçında iki gol atarak şüphecileri susturdu ve 2004 Copa Sudamericano finalinde Boca'nın Bolivar'ı 2-0 yendiği maçta kulüp adına 100 gole ulaştı.
Ağustos 2006'da Palermo, yeni doğan oğlunu trajik şekilde kaybetti ama takip eden pazar günü Banfield'a karşı oynamayı istedi. 3-0'lık galibiyette iki gol attı, iki golün kutlamasında da gözyaşlarına boğuldu ve oyundan alınırken Bombonera'da, son derece duygusal bir ayakta alkış sırasında gözleri kuru kalan kimse yoktu.
Palermo gerçekten de çoğu futbolcunun hayal bile edemeyeceğinden daha fazla acıya katlanmak zorunda kaldı ama asla yerde kalmadı. Arjantin Milli Takımı'nda 15 kez forma giyen oyuncu, Boca'nın 2007 Copa Libertadores zaferinde de önemli bir rol oynadı ve dört yıl sonra Los Xeneizes ile toplam 14 kupa kazanmış olarak kulüpte futbolu bıraktı. Ayrıca 2009'da Velez Sarsfield ile oynanan maçta 40 yarddan attığı kafa golünü de unutulmaz anları arasına ekledi.
Palermo, ülkesi dışında en çok Arjantin formasıyla tek bir maçta üç penaltı kaçırmasıyla tanınıyor; bu maç 1999 Copa America'da Kolombiya'ya karşıydı. Ancak Arjantin'de o sonsuza dek bir efsane olarak kalacak. Nitekim ülkede, "Tanrı kendi biyografik filmini yönetiyor ve onu canlandırması için Palermo'yu seçti" şeklinde süregelen bir şaka var; bu da onun başına gelen olağanüstü şeylere ve sahada yaşadığı derin anlara hoş bir gönderme niteliğinde.
Boca'nın diğer ikonları
La Bombonera'da kalıcı iz bırakan başka yıldızlar da vardı. 1950'ler ve 60'larda Antonio Rattin ile Silvio Marzolini, Boca'nın kahramanları hâline geldi; ilki orta sahanın tılsımlı ismi olarak takımı üç yerel şampiyonluğa kaptan olarak taşırken, ikincisi ise sahada forma giymiş en iyi sol beklerden biri olarak 400'den fazla maça çıktı.
Bu arada,El Loco (Çılgın) olarak da bilinen Gatti, agresif bir süpürücü kaleci olarak Arjantin'de kaleci pozisyonunda devrim yarattı ve 1977'de Boca'nın Cruzeiro'ya karşı penaltı atışlarıyla kazandığı finalde belirleyici penaltıyı kurtararak kulübe ilk Libertadores şampiyonluğunu getirdi. Mouzo ise Gatti'nin önündeki savunmayı yönetti ve altın bir dönemde cesareti ile liderliği sayesinde geniş çapta takdir topladı; kulüp adına en fazla resmî maça çıkan oyuncu rekorunu da hâlâ elinde tutuyor (426).
1998 ile 2001 arasında çok şey başaran Bianchi takımının temel taşları olan Battaglia ile Hugo Ibarra da Boca Onur Listesi'nde yer alıyor. Top kazanmada çok etkili, mücadeleci bir orta saha olan Battaglia, 17 kupayla Boca tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu konumunda; Ibarra ise kulübün en büyük sağ beki olarak kabul ediliyor.
Eski Manchester United ve Manchester City forveti Carlos Tevezde Boca taraftarının kalbinde özel bir yere sahip. Tevez, kariyerinin büyük bölümünü Avrupa'da geçirmesine rağmen Boca'da üç farklı dönem yaşadı ve 279 maça çıkıp 94 gol attı. Boca ile beş lig şampiyonluğu, Copa Libertadores ve bir Kıtalararası Kupa kazandı. Boca, Kaka, Paolo Maldini ve Andrea Pirlo gibi isimleri barındıran AC Milan'ı yenerek 2003'te bu kupayı ikinci kez kaldırmıştı. Ayrıca River'a karşı yaptığı klasik "tavuk dansı" gol sevinciyle de efsanevi statüsünü pekiştirdi.
Boca, yıllar boyunca özel oyuncuları cezbetmekte hiç zorlanmayan özel bir kulüp. La Bombonera'nın kapasitesini 80.000'e çıkaracak 60 milyon dolarlık genişletme çalışmaları da artık başlamış durumda ve kulübün efsanevi cazibesi yalnızca daha da büyüyecek.