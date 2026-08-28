Herkes biliyor ki Avrupa, sözde “süper kulüplerin” büyük bölümüne ev sahipliği yapıyor. La Liga'da Real Madrid ve Barcelona'dan, Premier League'de Manchester United ve Liverpool'a kadar pek çok dev burada bulunuyor. İtalyan futbolu AC Milan, Juventus ve Inter gibi tarihi kazanma makineleriyle temsil edilirken; Bayern Münih ve Paris Saint-Germain de sırasıyla Almanya ve Fransa'nın baskın güçleri konumunda.

Ardından Chelsea, Manchester City, Arsenal, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund gibi kulüpler geliyor. Bir sonraki kategoride ise Roma, Napoli, Ajax, Benfica, Porto, Tottenham ve Aston Villa gibi geniş saygı gören kurumlar yer alıyor. Avrupa ligeleri en kazançlı televizyon anlaşmalarını çekiyor ve en iyi oyuncuları kendine çekiyor; bu da taraftar kitlelerinin her geçen yıl daha da güçlenmesine yardımcı oluyor.

Avrupa dışındaki kulüplerden yalnızca çok küçük bir grup, Avrupa elitlerinin prestijine yaklaşabiliyor. River Plate, Flamengo, Palmeiras, Club America, Al-Hilal, Urawa Red Diamonds ve Al Ahly'yi düşünün. Ancak kültürel etki açısından hepsinin üzerine gölge düşüren bir kulüp var: Boca Juniors.

River, Arjantin'de ezeli rakipleri kadar başarılı olduğunu iddia edebilse de Boca'nın uluslararası alandaki ayak izi daha büyük. Kendine özgü marka kimliği, dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarda derin bir karşılık buluyor ve popülaritesi her geçen yıl artmayı sürdürüyor.