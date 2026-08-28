'Bize inanın' çağrısı: FK Žalgiris, Jason Sudeikis'in Ted Lasso'sunu gerçek hayattaki bir kadın futbol maçında teknik direktörlük yapmaya nasıl ikna etmeye çalışıyor?
Üç ay önce Andrius Tapinas'ın aklına bir fikir geldi.
Litvanya birinci lig ekibi FK Žalgiris'in başkanı, kadın takımının destek çekmekte başarısız olduğunu görmüştü. Kulübün erkek takımı başarı yakalayıp taraftar çekiyor ve Avrupa kupalarına katılım için mücadele ediyor olsa da, yenilenen kadın takımı zorlanıyordu. Sahadaki sonuçlar vasattı ve taraftar katılımı yüzlerle ifade ediliyordu. Bir itici güce ihtiyaçları vardı.
Bu yüzden bir gün, Apple TV'nin çok sevilen dizisi Ted Lasso'nun dördüncü sezonuna ait tanıtım materyallerinden bazılarını okurken, Tapinas'ın aklından biraz çılgınca bir düşünce geçti:
Ya Ted Lasso bir günlüğüne takımımızı çalıştırsaydı?
İlk başta bir şakaydı. Sonra yarı ciddi bir sohbete dönüştü. Ve şimdi kampanya tüm hızıyla sürüyor. Tüm parçalar yerli yerinde. Litvanya üst liginden birkaç takımın ortak kullandığı bir sentetik sahada oynayan bu kulüp, Jason Sudeikis'i Baltıklar'a getirmekte kararlı. Dizide olduğu gibi Lasso'nun, farklı bir şekilde de olsa, kulübün kaderini değiştirebileceğine inanıyorlar.
Tapinas, GOAL'e yaptığı açıklamada, "Evet, yapalım dedik! Bir kampanya hazırlamayı deneyelim. Bunun kurgusal bir karakter olduğunun farkındayız. O kadar da deli değiliz. Ama belki onun da ilgisini çeker" ifadelerini kullandı.
Herkes aynı doğrultuda düşünüyor
Bu, en başından beri çılgın bir fikirdi. Tapinas da bunun farkındaydı. Ama ona göre kadın futbolunun çılgın fikirlere ihtiyacı var. Tapinas'ın söylediğine göre Litvanya futbolu tuhaf bir noktada. Baltık ülkesi futboldan çok basketbola ilgi duyuyor ve oyun, hem erkeklerde hem kadınlarda büyüyor olsa da Avrupa'nın geri kalanına ayak uydurmak ciddi bir meydan okuma.
Özellikle de bu ortamda bir kadın takımını profesyonelleştirmek, neredeyse imkânsızın sınırında.
Teoride Tapinas ve ekibi tüm doğru adımları atıyor. Tapinas'ın hızlıca vurguladığı ilk nokta şu: Bu amatör futbol değil. Žalgiris (şal-gis diye okunur) tamamen profesyonel bir takım. Litvanya'nın en üst kadınlar liginde oynuyorlar. Bu, üst düzey futbol.
"Bu amatör bir oyun değil. Bu bizim Premier League'imiz," dedi Tapinas.
Yine de burada tanıdık hayal kırıklıkları var. Tapinas, daha iyi tesisler için kulüp sahiplerine yalvardığını ve İspanya ya da Hollanda'dan üst düzey bir teknik direktör getirilmesini istediğini söyledi. Ancak bu konuda ilerleme yavaş, yine de kendisi iyimser. Bu nedenle kısa vadede biraz çılgınca bir şey yapmanın zamanı gelmişti.
"Yeni bir yönetimle, yeni sahiplerle ve biraz da yeni tür bir düşünceyle, daha az standart bir anlayışla direksiyon başına geçtiğimiz ilk sezon bu. Herkes aynı çizgide düşünüyorsa, o zaman çılgınca bir şey yapalım," dedi Tapinas.
Çok ciddi noktalara dikkat çekiyor
Ve böylece yolculuk başladı.
Yönetim kuruluyla yapılan görüşmelerin ardından Tapinas'ın yazması gereken uzun bir kişi listesi vardı: kulübün tanıtım departmanı, şehrin belediye başkanı, Litvanya Futbol Federasyonu. Onlar da onun biraz deli olduğunu düşündü. Ancak fikre onay verdiler ve ziyareti kolaylaştırmak için bir fikstürü değiştirmeye bile istekli olacaklarını belirttiler. Sponsorlarla da anlaşmalara vardılar ve Lasso'nun gelmesi halinde sponsorluk logolarını ikonik "believe" yazısıyla değiştirme sözü verdiler.
Elbette Tapinas büyük bir Ted Lasso hayranı. Kendi sözleriyle diziyi "birden fazla kez" izledi. Biraz mesafeli Amerikalı futbol uzmanı ana karakterin ve futbol tutkunu yardımcısının sıra dışı, iyimser yapısından ilham alıyor. Dünyadaki çok, çok, çok sayıda izleyici gibi Tapinas da bu diziyi biraz olsun gerçeklerden kaçmak için izliyor.
Ancak ona göre dizi, modern kadın futbolundaki bazı gerçek sorunlara da dikkat çekiyor. Dizide AFC Richmond'ın erkek takımı para içinde yüzüyor ve Avrupa için mücadele ediyor. Kadın takımı ise zorlanıyor ve hâlâ kendi kimliğini bulmaya çalışıyor. Yeni sezonda bir karakterin yeni bir soyunma odası için 300.000 dolar talep ettiği sahne Tapinas'ta karşılık buldu.
Tapinas, "Ted Lasso, kadın ve erkek sporları arasındaki çok ciddi farklara komedi yoluyla dikkat çeken bir dizi. Bu farklar soyunma odalarından başlıyor, ücretlere kadar uzanıyor ve bunun büyüyen bir spor dalı olduğunun, bu yüzden de son derece ciddiye alınması gerektiğinin altını çiziyor" dedi.
"Ortak sahiplerimizle bir iddiam var"
Ve tüm ciddiyetimizle söylemek gerekirse, burada gerçekten futbola dair bir unsur da var.
Tapinas, Žalgiris'te hem erkek hem de kadın takımlarının başında. İkisi oldukça farklı konumlarda. Erkek takımı, Avrupa'da istikrarlı şekilde mücadele etmenin eşiğinde. Litvanya futbol tarihinin en başarılı takımı konumundalar ve birinci ligde 11 şampiyonlukları var. 2022'de, UEFA kulüp organizasyonlarında grup aşamasına ulaşan ilk Litvanya kulübü oldular ve UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazandılar. Kulüp 2009'da ciddi mali sıkıntılar yaşadı, ancak o günden bu yana büyük bir başarıyla yeniden yükseldi.
Dolayısıyla burada bir kazanma kültürü var ve belki de karşılanması gereken bir tarih söz konusu. Ancak Tapinas bu meydan okumayı seviyor. Hatta kadın takımının, erkek takımından çok daha yüksek bir potansiyele sahip olabileceğini düşünüyor.
Tapinas gülerek, "Aslında ortak sahiplerle bir iddiaya girdim. 'Kadın takımımız, erkek takımımız Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeden önce Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye başlayacak' dedim" ifadelerini kullandı.
Ayrıca programın takıma ivme kazandırabilecek bazı unsurlar içerdiğini de savunuyor. Lasso'nun karakteri, başta erkek takımını sabote etmek için göreve getirilen ve aslında başarılı olması hiç beklenmeyen bir aykırı figür. Kısmen tesadüf, kısmen de deha sayesinde bu son derece kurgusal teknik adam, hayali kulübü Premier League'in zirvesine taşıyor. Bunu yapmak için de bir hayal satıyor ve bir zihniyet aşılıyor.
Bunu ciddiye alıp almamanız ise pek de önemli değil. Tapinas'a göre o inanç fikri evrensel.
"Ona şunu söylerdim: 'Biliyor musun Jason, insanları beş yıl boyunca Ted Lasso'nun gerçek olduğuna ve Ted Lasso'ya inanmaya ikna ettin. Şimdi biz de senden bize inanmanı istiyoruz,'" dedi.
Yılın onun için en iyi zamanı
Peki, Sudeikis gerçekten gelecek mi? Tapinas buna inanıyor. Üstelik elinde birkaç avantaj da var. İlk olarak, Sudeikis'in Litvanya kökenleri var. İkinci olarak ise bu, güzel bir kaçamak olabilir.
"Bence yılının en iyi zamanını geçirir," dedi Tapinas.
Ayrıca yaratacağı ilgi de göz ardı edilemez. Doldurmakta zorlandıkları 5.000 kişilik stadyum, eğer kenarda bir Hollywood yıldızını getirebilirse, bir anda oldukça küçük görünebilir.
Yanıt bekleyen başka sorular da var. Bunların başında da şu geliyor: Ya Lasso kaybederse? Tapinas'ın buna da bir cevabı var.
"Pep Guardiola bile bütün maçları kazanamıyor ve bence Ted Lasso kaybetme konusunda son derece tecrübeli. Bu yüzden bunu olgunlukla karşılar. Diğer kızlara süreç, kazanmak, kaybetmek ve tüm bunlar hakkında son derece motive edici bir konuşma yapar," dedi Tapinas.
Lojistik taraf biraz belirsiz. Apple TV'ye tam kapsamlı bir teklif gönderdiler ve sosyal medyada da bir miktar ilgi çeken bir reklam kampanyası başlattılar. Sezonda içeride oynanacak dört maç kalmışken, son tarih de epey yakın görünüyor. Tapinas ekim ayının başlarını umut ediyor, ancak onun dünyasında bu tür şeyler esnek. Bu çılgın fikrin gerçeğe dönüşmesi için her şey hazır.
Tek gereken biraz inanç.