'Bize inanın' çağrısı: FK Žalgiris, Jason Sudeikis'in Ted Lasso'sunu gerçek hayattaki bir kadın futbol maçında teknik direktörlük yapmaya nasıl ikna etmeye çalışıyor?

Üç ay önce Andrius Tapinas'ın aklına bir fikir geldi.

Litvanya birinci lig ekibi FK Žalgiris'in başkanı, kadın takımının destek çekmekte başarısız olduğunu görmüştü. Kulübün erkek takımı başarı yakalayıp taraftar çekiyor ve Avrupa kupalarına katılım için mücadele ediyor olsa da, yenilenen kadın takımı zorlanıyordu. Sahadaki sonuçlar vasattı ve taraftar katılımı yüzlerle ifade ediliyordu. Bir itici güce ihtiyaçları vardı.

Bu yüzden bir gün, Apple TV'nin çok sevilen dizisi Ted Lasso'nun dördüncü sezonuna ait tanıtım materyallerinden bazılarını okurken, Tapinas'ın aklından biraz çılgınca bir düşünce geçti:

Ya Ted Lasso bir günlüğüne takımımızı çalıştırsaydı?

İlk başta bir şakaydı. Sonra yarı ciddi bir sohbete dönüştü. Ve şimdi kampanya tüm hızıyla sürüyor. Tüm parçalar yerli yerinde. Litvanya üst liginden birkaç takımın ortak kullandığı bir sentetik sahada oynayan bu kulüp, Jason Sudeikis'i Baltıklar'a getirmekte kararlı. Dizide olduğu gibi Lasso'nun, farklı bir şekilde de olsa, kulübün kaderini değiştirebileceğine inanıyorlar.

Tapinas, GOAL'e yaptığı açıklamada, "Evet, yapalım dedik! Bir kampanya hazırlamayı deneyelim. Bunun kurgusal bir karakter olduğunun farkındayız. O kadar da deli değiliz. Ama belki onun da ilgisini çeker" ifadelerini kullandı.