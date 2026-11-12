Ancak İtalya yeni statlar inşa etmeye daha yeni başlıyor. Diğer ülkelerdeki kulüpler, örneğin localarını pazarlayarak yıllardır çok daha fazla gelir elde ediyor. Ekonomik farkın büyüme riski var.

Sportif açıdan da fark açılabilir çünkü Serie A, transfer piyasasında Premier League ile rekabet edebilecek durumda değil. Yine de bazı İtalyan kulüpleri, asıl meselenin ne kadar paranız olduğu değil, onu ne kadar iyi harcadığınız olduğunu gösteriyor. Inter, büyük ölçüde düşük maliyetli transferler sayesinde üç sezonda iki kez Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı. Como ise akıllı kadro yapılanmasının belki de daha iyi bir örneği.

Djarum Group'un mali desteği olmasaydı kulübün kayda değer yükselişi mümkün olmazdı. Ancak Cesc Fabregas'ın takımı, Lens'i ve ondan önce Manchester United'ı pahalı yeni transferleri sayesinde sahadan silmedi. Akıllı transferler ve net bir oyun kimliğiyle dünya futbolunun en çok harcama yapan kulüplerinden birine üstünlük kurdu.

Como, kendisinden önce Atalanta gibi, genç ve/veya değeri yeterince bilinmeyen oyuncularla ve hücum futboluyla Avrupa sahnesinde ses getirilebileceğini Serie A'nın geri kalanına gösterdi. Frosinone'nin de şimdi aynı şeyi yapmaya çok yakın olması ise tam bir sürpriz.

Serie A'ya yükselen Frosinone'nin bir sezon sonra yeniden düşeceği yaygın biçimde tahmin ediliyordu. Ancak takım şu anda 11 maçta topladığı 20 puanla Serie A'da altıncı sırada. Bu konumu özellikle dikkat çekici kılan, kulübün buraya son derece hücumcu bir oyunla ulaşmış olması. Frosinone şimdiye kadar 24 gol attı. Bu etkileyici gol sayısı, İtalya'nın en üst ligindeki oyun anlayışında yaşanan belirgin değişimin bir örneği.

Gazzetta dello Sport, diğer medya kuruluşları gibi, mevcut sezon başlamadan önce 20 Serie A takımının çoğunun muhtemelen hücum ağırlıklı dizilişlerle sahaya çıkacağına dikkat çekmişti. Ancak savunma futboluyla tanınan bir ligde birdenbire bu kadar çok gol atılacağını kimse beklemiyordu. Buna rağmen sezonun başlamasından yaklaşık üç ay sonra Avrupa'nın beş büyük liginde en çok gol atan takımlardan dördü İtalya'dan.

Liderliği sürpriz biçimde elinde bulunduran Lazio 25 gol attı. Son şampiyon Inter 28, AS Roma ise tam 31 gole ulaştı. Karşılaştırmak gerekirse Bayern Münih, Bundesliga'da şu ana kadar 29 gol attı. Bu sezon ligde Roma'dan daha fazla gol atan tek takım Barcelona; üstelik 12 maçta 48 golle aradaki fark oldukça büyük.

Her hâlükârda Roma'nın başında eski Atalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperini var. Serie A'nın gecikmeli de olsa daha doğrudan ve hücumcu bir oyun anlayışını benimsediğine işaret eden göstergeler giderek artıyor. İtalyan takımları yıllarca Avrupa'nın diğer üst düzey kulüplerinin, özellikle de Premier League ekiplerinin oyun temposuna ayak uydurmakta zorlanmıştı.

Eski İtalya millî takım oyuncusu Daniele Adani'ye göre futbol felsefesindeki bu değişim, her defasında ayakları üzerine düşen ve yıllardır süren durgunlukta da payı bulunan İtalyan teknik direktörlerden biri olan Massimiliano Allegri'nin, geçen sezonun sonunda Milan tarafından görevden alındıktan sonra şimdi Napoli'de neden zorlandığını açıklıyor. Eski savunmacı, La Domenica Sportiva programına "Oynattığı futbol tarzının devri geçti" dedi. Bu tartışılabilir çünkü iyi savunma yapmak İtalya'da muhtemelen hiçbir zaman modası geçecek bir şey olmayacak. Ancak Serie A'nın giderek daha seyirlik hâle geldiği açık.

Maç başına ortalama üçten fazla gol atılıyor ve şimdiden dokuz karşılaşmada en az altı gol oldu. Ancak asıl dikkat çekici olan, ligin ne kadar öngörülemez hâle geldiği: Milan, Inter'i derbide 3-1 yenerken bundan kısa süre önce Bologna deplasmanında 4-2 kaybetti.

Şu anda ilk beş takım arasında yalnızca altı puan var. Maçların bütün sezon boyunca bu kadar sürükleyici kalıp kalmayacağını söylemek zor. Ancak İtalyan futbolu şu sıralar artık yavaş, sıkıcı ve öngörülebilir değil. Bunun değişeceğine dair de pek bir işaret yok.