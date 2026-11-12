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Malen Roma Serie A

Birdenbire bol bol gol bile atılıyor: İtalya Serie A'sı Avrupa'nın en heyecan verici ligi hâline geldi

İtalya’nın en üst düzey futbol ligi, 1990’lardaki altın çağından bu yana büyük ölçüde önemini yitirdi. Ancak yeniden yükselişe geçeceğine dair işaretler var.

Mark Doyle
Çeviri:

  • İtalyan futbolunun bir kez daha yeni bir dip noktaya ulaşmış gibi görünmesinin üzerinden neredeyse bir ay geçti. Millî takımın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılma hakkını utanç verici bir şekilde kaçırmasından altı ay sonra, ilk kez dört Serie A kulübünün tamamı Şampiyonlar Ligi'nin aynı maç haftasında yenildi.

    Belki hafifletici nedenler vardı: AS Roma, Real Madrid karşısındaki dramatik yenilgisinde son on dakika dışında çok iyi oynamıştı; Como ise bu turnuvadaki henüz ikinci maçına çıkıyordu. Yine de İtalyan futbolunun ortaya koyduğu tablo, 16 yıldır Şampiyonlar Ligi şampiyonu çıkaramayan bir ülke için son derece kötüydü.

    Giovanni Malago ise Serie A'nın durumu hakkında "genelleyici, geniş kapsamlı değerlendirmeler" yapılmaması konusunda uyardı. İtalya Futbol Federasyonu'nun (FIGC) özel yöneticisi, yenilgilerin "futbolumuzu gerektiği gibi yansıtmadığını" söyledi. Nitekim daha şimdiden haklı çıktığı söylenebilir.

    AS Roma, Como, Inter Milan ve SSC Napoli'nin ertesi hafta Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçlarının hepsini kazanması ve Como'nun bir maç haftası sonra Lens'ta aldığı 9:1'lik galibiyetle sansasyonel bir rekora imza atması, İtalyan futbolunun gerçekten çok iyi durumda olduğu anlamına gelmiyor. Ancak onun öldüğüne dair haberler, üç temel nedenden ötürü büyük ölçüde abartılıydı.

  • Artık yeni stadyumlar bile inşa ediliyor.

    FBL-EUR-2032-UEFA-BID
    AFP

    UEFA, stadyumların bir an önce inşa edilmemesi hâlinde İtalya'nın EURO 2032'ye ortak ev sahipliği yapma hakkını elinden almakla tehdit etti.

    İtalyan futbolunun temel sorunu, en önemli aktörlerin ortak çıkarlar için birlikte çalışmaya neredeyse hiçbir zaman yanaşmaması. Neredeyse herkes yalnızca kendi çıkarlarının peşinden gidiyor ve bu da ilerlemeyi imkânsız kılıyor. Alessandro Del Piero, İtalya'nın Dünya Kupası elemelerindeki son başarısızlığının medyada ele alındığı çok sayıdaki değerlendirmeden birinde şöyle demişti: "Aslında tek düşündüğümüz kendi kıçımızı kurtarmak."

    Ancak herkesin hemfikir olduğu bir nokta var: Serie A stadyumlarının büyük çoğunluğu, en üst düzey spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya uygun değil. Örneğin Napoli, son üç yılda iki kez şampiyon oldu. Buna rağmen kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis, takımın iç saha maçlarını oynadığı stadyumu defalarca "bokhane" olarak nitelendirdi. Neden mi? Çünkü Diego Armando Maradona Stadyumu, diğer pek çok stat gibi, İtalya'da düzenlenen son Dünya Kupası'ndan bu yana, yani 1990'dan beri kapsamlı biçimde modernize edilmedi veya yeniden düzenlenmedi.

    Şimdi bunun değişmesi bekleniyor. En azından teoride.

    FIGC, daha geçen ay EURO 2032'nin olası ev sahibi statlarını açıkladığında, listelenen 14 adaydan yalnızca birinin, Juventus'un Allianz Stadium'unun, mevcut hâliyle maçlara ev sahipliği yapmaya gerçekten hazır olduğu hemen dikkat çekti. Diğer 13'ünün ise tamamen yeniden düzenlenmesi, hatta bazılarının sıfırdan inşa edilmesi gerekiyor. Bu durum anlaşılır biçimde büyük şaşkınlık yarattı.

    İtalya'da bir şey inşa etmeye kalkışmış herkes, ülkedeki bürokrasinin akıl almaz boyutlarda olduğunu bilir. Bürokratik süreçlere yıllarca takılıp kalmamak zor. UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin daha geçen yıl, "İtalya'nın siyasetçileri, futbol altyapısının neden Avrupa'nın en kötüleri arasında olduğunu kendilerine sormalı" diyerek sert bir çıkış yapmıştı. Ceferin'in, İtalya'nın EURO 2032 ev sahipliğinin elinden alınabileceği tehdidiyle birlikte gelen eleştirisi, istenen etkiyi göstermişe benziyor.

    İtalya'nın statlarında hâlâ bu kadar çok inşaat işi olması kuşkusuz endişe verici. Yine de belirgin bir ilerleme görülüyor. Fiorentina'nın Artemio Franchi Stadyumu'nun yeniden düzenlenmesi tüm hızıyla sürüyor ve çalışmaların 2029'a kadar tamamlanması bekleniyor. Bologna'da tamamen yeni bir stadyumun inşasına ise daha geçen ay yeşil ışık yakıldı. Belki de en önemlisi, AC Milan ve Inter Milan, yeni ortak sahaları Generali Stadium'un planlarını nihayet açıkladı. Stadyumun 2031'e kadar tamamlanması bekleniyor.

    Elbette bunların hiçbiri garanti değil. Ancak yıllar süren, hayal kırıklığı yaratan durgunluğun ardından EURO 2032'ye ilişkin tehdit ve Dünya Kupası başarısızlıklarının artık katlanılmaz hâle gelen yarattığı hayal kırıklığı, en azından birkaç Serie A stadyumunun çoktan yapılması gereken modernizasyonu için umut doğurdu. Bundan yalnızca ilgili kulüpler, maç günü gelirlerindeki artış sayesinde değil, ligin tamamı da yararlanır.

  • Ve bir anda Serie A'da goller bile atılıyor!

    AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Milan ile Inter arasındaki son derbide dört gol atıldı.

    Ancak İtalya yeni statlar inşa etmeye daha yeni başlıyor. Diğer ülkelerdeki kulüpler, örneğin localarını pazarlayarak yıllardır çok daha fazla gelir elde ediyor. Ekonomik farkın büyüme riski var.

    Sportif açıdan da fark açılabilir çünkü Serie A, transfer piyasasında Premier League ile rekabet edebilecek durumda değil. Yine de bazı İtalyan kulüpleri, asıl meselenin ne kadar paranız olduğu değil, onu ne kadar iyi harcadığınız olduğunu gösteriyor. Inter, büyük ölçüde düşük maliyetli transferler sayesinde üç sezonda iki kez Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı. Como ise akıllı kadro yapılanmasının belki de daha iyi bir örneği.

    Djarum Group'un mali desteği olmasaydı kulübün kayda değer yükselişi mümkün olmazdı. Ancak Cesc Fabregas'ın takımı, Lens'i ve ondan önce Manchester United'ı pahalı yeni transferleri sayesinde sahadan silmedi. Akıllı transferler ve net bir oyun kimliğiyle dünya futbolunun en çok harcama yapan kulüplerinden birine üstünlük kurdu.

    Como, kendisinden önce Atalanta gibi, genç ve/veya değeri yeterince bilinmeyen oyuncularla ve hücum futboluyla Avrupa sahnesinde ses getirilebileceğini Serie A'nın geri kalanına gösterdi. Frosinone'nin de şimdi aynı şeyi yapmaya çok yakın olması ise tam bir sürpriz.

    Serie A'ya yükselen Frosinone'nin bir sezon sonra yeniden düşeceği yaygın biçimde tahmin ediliyordu. Ancak takım şu anda 11 maçta topladığı 20 puanla Serie A'da altıncı sırada. Bu konumu özellikle dikkat çekici kılan, kulübün buraya son derece hücumcu bir oyunla ulaşmış olması. Frosinone şimdiye kadar 24 gol attı. Bu etkileyici gol sayısı, İtalya'nın en üst ligindeki oyun anlayışında yaşanan belirgin değişimin bir örneği.

    Gazzetta dello Sport, diğer medya kuruluşları gibi, mevcut sezon başlamadan önce 20 Serie A takımının çoğunun muhtemelen hücum ağırlıklı dizilişlerle sahaya çıkacağına dikkat çekmişti. Ancak savunma futboluyla tanınan bir ligde birdenbire bu kadar çok gol atılacağını kimse beklemiyordu. Buna rağmen sezonun başlamasından yaklaşık üç ay sonra Avrupa'nın beş büyük liginde en çok gol atan takımlardan dördü İtalya'dan.

    Liderliği sürpriz biçimde elinde bulunduran Lazio 25 gol attı. Son şampiyon Inter 28, AS Roma ise tam 31 gole ulaştı. Karşılaştırmak gerekirse Bayern Münih, Bundesliga'da şu ana kadar 29 gol attı. Bu sezon ligde Roma'dan daha fazla gol atan tek takım Barcelona; üstelik 12 maçta 48 golle aradaki fark oldukça büyük.

    Her hâlükârda Roma'nın başında eski Atalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperini var. Serie A'nın gecikmeli de olsa daha doğrudan ve hücumcu bir oyun anlayışını benimsediğine işaret eden göstergeler giderek artıyor. İtalyan takımları yıllarca Avrupa'nın diğer üst düzey kulüplerinin, özellikle de Premier League ekiplerinin oyun temposuna ayak uydurmakta zorlanmıştı.

    Eski İtalya millî takım oyuncusu Daniele Adani'ye göre futbol felsefesindeki bu değişim, her defasında ayakları üzerine düşen ve yıllardır süren durgunlukta da payı bulunan İtalyan teknik direktörlerden biri olan Massimiliano Allegri'nin, geçen sezonun sonunda Milan tarafından görevden alındıktan sonra şimdi Napoli'de neden zorlandığını açıklıyor. Eski savunmacı, La Domenica Sportiva programına "Oynattığı futbol tarzının devri geçti" dedi. Bu tartışılabilir çünkü iyi savunma yapmak İtalya'da muhtemelen hiçbir zaman modası geçecek bir şey olmayacak. Ancak Serie A'nın giderek daha seyirlik hâle geldiği açık.

    Maç başına ortalama üçten fazla gol atılıyor ve şimdiden dokuz karşılaşmada en az altı gol oldu. Ancak asıl dikkat çekici olan, ligin ne kadar öngörülemez hâle geldiği: Milan, Inter'i derbide 3-1 yenerken bundan kısa süre önce Bologna deplasmanında 4-2 kaybetti.

    Şu anda ilk beş takım arasında yalnızca altı puan var. Maçların bütün sezon boyunca bu kadar sürükleyici kalıp kalmayacağını söylemek zor. Ancak İtalyan futbolu şu sıralar artık yavaş, sıkıcı ve öngörülebilir değil. Bunun değişeceğine dair de pek bir işaret yok.

  • Artık genç oyuncular da Serie A'ya geliyor.

    Frosinone Calcio v US Sassuolo - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Antonio Raimondo, yeni Serie A sezonunun ilk aylarında dikkat çeken genç oyuncular arasında yer alıyor.

    2025 yazında Kevin De Bruyne ve Luka Modric'in sırasıyla Napoli ve Milano'ya gitmesi, İtalya'nın kariyerinin son dönemindeki futbolcular için bir emeklilik adresi olduğu yönündeki algıyı daha da güçlendirdi. Serie A'da, özellikle de en büyük kulüplerde, kendini kanıtlama fırsatı bulan genç oyuncu sayısı o kadar azdı ki lig, kariyere başlamaktan çok kariyeri uzatmak için ideal bir yer gibi görünmeye devam ediyordu.

    Ancak Nico Paz, Pio Esposito ve Kenan Yildiz artık ligin potansiyel süperstar adayları arasında yalnız değil. Kerim Alajbegovic, Franco Mastantuono, Gustavo Varela, Samuel Mbangula ve Alieu Njie'nin hepsi en fazla 22 yaşında ve bu sezon etkileyici performanslar sergiliyor.

    Daha da sevindirici olan, genç İtalyan futbolcuların da giderek adlarından söz ettirmesi. Alphadjo Cisse, Simone Lantini, Emanuele Lulli ve Antonio Raimondo gibi oyuncular, İtalya'yı yeniden ayağa kaldırmaya çalışan Roberto Mancini'nin radarına girdi. Manchester City'nin eski teknik direktörü daha önce İtalya'nın artık Del Piero gibi dünya çapında hücum oyuncuları yetiştirmediğini öne sürmüştü. Ancak Del Piero buna karşı çıkıyor: Ona göre mesele oyuncuların kalitesi değil, aldıkları eğitim.

    "Genç oyunculara ne yapmaları gerektiğini çok sık söylüyoruz ve bu, yaratıcılıklarını köreltiyor," dedi Juventus'un eski 10 numarası Sky Calcio Unplugged programında. "Talimatları yerine getirmekte iyi hale geliyorlar. Ama bu sistemin dışına çıktıkları anda hata yapıyor ve kötü oyuncu olarak görülüyorlar. Oysa bu doğru değil. Sorun, onlara yalnızca tek bir oyun tarzının öğretilmiş olması."

    Yine de Serie A'da giderek daha fazla teknik direktörün hem oyun tarzında hem de genç oyunculara şans verme konusunda daha büyük riskler almaya hazır olduğuna dair işaretler var. Bu, ilgili herkes için ancak iyi bir gelişme olabilir.