Münih. Englischer Garten. 2006 yazı. Almanya, ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nın heyecanını yaşıyor. Alman Milli Takımı'nın yaz masalı manşetlere taşınıyor, hava muhteşem, Münih'in yeşil akciğeri Englischer Garten insanlarla dolup taşıyor. İnsanlar çimlerde dinleniyor, serinletici Eisbach'ta yüzüyor, hayatın tadını çıkarıyor. Bütün bunların ortasında birkaç genç futbol oynuyor. Türkler, Araplar, Arnavutlar, Afrikalılar, Almanlar, İtalyanlar; çok kültürlü bir grup. Arada futbol meraklısı birileri durup birkaç dakika onları izliyor. Sonra yoluna devam ediyor.

Oysa güneşin altında eski bir futbol topunun peşinden koşan, yeleklerini ya da sırt çantalarını kale yapıp oynayanlar arasında aslında çoktan bir dünya yıldızı olabilecek, hatta olması gereken biri var. Ama bunu izleyenlerin hiçbiri bilmiyor. Büyük Franz Beckenbauer'in bir zamanlar "Alman futbolunun en büyük yeteneği" dediği, Bayern Münih efsanesi Uli Hoeneß'in satılık olmadığını açıkladığı biri. Henüz 17 yaşındayken Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan kulübü adına Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan, kendisine böylesine parlak bir gelecek biçilen biri.

Bu yazı ilk kez 3 Şubat 2023'te yayımlandı ve her dönem okunabilecek hikâyelerimiz arasında yer alıyor.