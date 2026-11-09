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imago-sport-89097.jpgBernd Müller

Bir sezonda 400 gol attı, Uli Hoeneß onu satılamaz ilan etti: Yüzyılda bir gelen yetenek Bayern Münih'te nasıl dramatik bir çöküş yaşadı?

Franz Beckenbauer ve Uli Hoeneß onu daha genç yaşta övgüye boğmuştu. 17 yaşında Bayern Münih formasıyla ilk maçına çıkmış, önünde tüm kapılar açılmıştı. Ancak Berkant Göktan başaramadı; bunun getirdiği her şeyi de yaşadı.

Oliver Maywurm
Çeviri:

  • Münih. Englischer Garten. 2006 yazı. Almanya, ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nın heyecanını yaşıyor. Alman Milli Takımı'nın yaz masalı manşetlere taşınıyor, hava muhteşem, Münih'in yeşil akciğeri Englischer Garten insanlarla dolup taşıyor. İnsanlar çimlerde dinleniyor, serinletici Eisbach'ta yüzüyor, hayatın tadını çıkarıyor. Bütün bunların ortasında birkaç genç futbol oynuyor. Türkler, Araplar, Arnavutlar, Afrikalılar, Almanlar, İtalyanlar; çok kültürlü bir grup. Arada futbol meraklısı birileri durup birkaç dakika onları izliyor. Sonra yoluna devam ediyor.

    Oysa güneşin altında eski bir futbol topunun peşinden koşan, yeleklerini ya da sırt çantalarını kale yapıp oynayanlar arasında aslında çoktan bir dünya yıldızı olabilecek, hatta olması gereken biri var. Ama bunu izleyenlerin hiçbiri bilmiyor. Büyük Franz Beckenbauer'in bir zamanlar "Alman futbolunun en büyük yeteneği" dediği, Bayern Münih efsanesi Uli Hoeneß'in satılık olmadığını açıkladığı biri. Henüz 17 yaşındayken Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan kulübü adına Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan, kendisine böylesine parlak bir gelecek biçilen biri.

    Bu yazı ilk kez 3 Şubat 2023'te yayımlandı ve her dönem okunabilecek hikâyelerimiz arasında yer alıyor.

  • Bir maçta 10 ila 12 gol

    "D gençler kategorisinde bir sezonda yaklaşık 400 gol atmıştım. O dönemde bir maçta sık sık 10, 12 gol atıyordum."

    Englischer Garten'daki o günlerin üzerinden on yıl bile geçmemiştir. Yine de Berkant Göktan, henüz 25 yaşında olmasına rağmen 2006 yazında o günlerden ışık yılı kadar uzaktadır. Şimdilik dibe vurmuştur. Münih doğumlu Türk futbolcu, o dönemi 11Freunde dergisine verdiği bir röportajda, "Englischer Garten'da farklı kültürlerden insanlarla sık sık top oynardık" sözleriyle anlatmıştı. Birkaç haftadır herhangi bir kulüpte oynamıyor, bir şekilde formda kalmaya çalışıyordu. Bir sonraki başarısız durağı olan 1. FC Kaiserslautern'deki dönemini de erkenden sonlandırmıştı.

    Zamanda geriye gidelim. Küçük "Berki" için her şeyin yolunda olduğu başlangıç noktasına dönelim. Futbola, Bavyera'nın başkentinin doğusunda bulunan küçük bir kulüp olan Helios Münih'te başlar. E yaş grubundayken büyük Bayern Münih onu keşfeder ve sekiz yaşındaki Göktan'ı bir deneme antrenmanının ardından hemen Säbener Straße'ye götürür. Kısa sürede harika çocuk, geleceğin yıldızı olarak görülmeye başlanır. Durmadan gol attığını söylemek bile yetersiz kalır.

    Göktan, "D yaş grubunda bir sezonda yaklaşık 400 gol atmıştım. O dönemde bir maçta sık sık 10, 12 gol atardım" diye hatırlıyor. Bayern Münih de genç forvete büyük umutlar bağlar; Göktan 13 yaşında bir ön sözleşme imzalar. Okulu ihmal eder, artık neredeyse hiç gitmez ve erkenden bütün geleceğini futbola bağlar. Başlangıçta yolu uzun süre tek bir yöne gider: hızla yukarı.

    Göktan'ın potansiyeli muazzamdır. Daha sonra Kaiserslautern'de, o zamana kadar hayli gözden düşmüş olan harika çocukla birlikte oynayan Halil Altıntop, onun için bir keresinde, "Topla yaptıkları gerçekten inanılmazdı. Muhtemelen bir daha onun kadar teknik becerisi yüksek bir oyuncu görmedim" demişti. Ancak olağanüstü yetenek yeterli olmadı. Göktan'ın kişiliği, karakteri ve spora yaklaşımı henüz yeterince olgunlaşmamıştı.

  • Göktan, Owen Hargreaves'i de Bayern Münih'le bir şampiyonluktan etti.

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    Sven Simon

    Bundesliga'da Bayern Münih forması giyiyor.

    Göktan daha ergenlik çağındayken sorun çıkarmaya başlamıştı. Çevresindekilere göre henüz 16 yaşındayken zaman zaman alkolün de etkisiyle taşkınlıklar yapıyor, kurallara uymuyor, kaprisli davranıyordu. Bayern'in altyapı takımlarında yıllarca gönüllü olarak görev yapan Herbert Harbich, tz'ye verdiği demeçte, "Daha çok erken yaşta yıldız olduğundan emindi" diye hatırlamıştı. "Ama bu yeterli olmuyor."

    Harbich, 1998 Almanya A Gençler Şampiyonası finalini bugün bile unutmadı. Özellikle de Göktan yüzünden. Daha doğrusu, o günkü benmerkezci tavrı yüzünden. Bu tavır, Münih ekibini tarihindeki ilk Almanya gençler şampiyonluğundan etti. O dönem Owen Hargreaves ve Daniel Bierofka gibi isimlerle birlikte forma giyen Göktan'ın takımı Bayern U19, Borussia Dortmund deplasmanında 2-1 öndeydi. Maçın bitimine 20 dakikadan biraz fazla süre kala bir penaltı kazanıldı. Takımın genç oyuncularından biri olan ve penaltıyı kullanması planlanmayan Göktan topu aldı. Ancak vuruşu kaçırarak maçı bitirecek fırsatı değerlendiremedi.

    Ardından işler dramatik bir hâl aldı: BVB uzatma dakikalarında eşitliği sağladı ve maç penaltılara gitti. Harbich, "Göktan bir kez daha topun başına geçti ve yine kaçırdı" diye hatırlıyor. FCB'nin gençleri sonunda mağlup olmuş, şampiyonluğu Dortmund kazanmıştı. Göktan'a ise bu hikâyenin trajik rolü düşmüştü.

    Yine de profesyonellikten uzak oluşu Göktan'ı uzun süre pek etkilemedi. Kaygısızca oynuyor, giderek gelişiyordu. 16 yaşında Giovanni Trapattoni yönetiminde A takımla antrenmanlara çıkıyor, bir anda Lothar Matthäus gibi dünya yıldızlarını çalımlıyordu. Göktan 17 yaşında ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı, okulu tamamen bıraktı ve kariyerinde hızla yükselmeye hazırdı.

  • Favid Beckham ve büyük Manchester United'a karşı profesyonel kariyerindeki ilk maç

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    Göktan, 17 yıl 9 aylıkken Bayern formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıktı. Grup aşamasında dev Manchester United, Münih Olimpiyat Stadı'na konuk olmuştu. Hasan Salihamidzic'in yerine oyuna giren Göktan, yarım saate yakın sahada kaldı ve kendini bir anda David Beckham ile Paul Scholes'un karşısında buldu. Göktan, "Transa geçmiş gibiydim" dedi.

    Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında gol atmaya da çok yaklaştı. Ona göre, farklı sonuçlansaydı her şeyi değiştirebilecek pozisyon buydu. "Sol ayağımla çektiğim şut kalenin sağından az farkla dışarı gitti. Bazen düşünüyorum: O şut gol olsaydı belki de her şey farklı olurdu." Belki o zaman ayaklarının yere basmasını sağlayacak, havalara girmesine izin vermeyecek biri olurdu. Ancak Berkant Göktan'ın hüzünlü hikâyesinde ne yazık ki böyle biri hiç olmadı.

    United karşısındaki o maç, Göktan'ın Bayern oyuncusu olarak çıktığı en büyük sahne olarak kaldı. Dikkati dağıldı, futbol dışında her şeyi öncelik hâline getirdi. FCB formasıyla yalnızca iki resmî maç daha oynadı ve teknik direktör Ottmar Hitzfeld artık ona şans vermemeye başladı. Göktan, 1999'un başında henüz 18 yaşındayken Borussia Mönchengladbach'a kiralandı. Yarım yıl sonra da Bielefeld'e, eski akıl hocası Hermann Gerland'ın yanına gönderildi.

    Ancak üstün yetenekli oyuncu bir anda geride kalmıştı. Gladbach'ta yalnızca beş maça çıktı; Bielefeld'de ise 16 maç oynamasına rağmen sadece bir gol attı. Çaresizliğe kapıldı, çok kısa sürede çok şey elde etmek istedi. 2000 yazında Bayern'e döndü ancak neredeyse yalnızca Regionalliga'daki ikinci takımda oynadı. Bir keresinde kicker'e, "Bayern'deki asıl kırılma noktası, her zamanki kadar antrenman yapmama rağmen performansımda artış olmamasıydı" dedi. Gelişimi durmuştu, ilerleyemiyordu ama nispeten iyi para kazanıyordu. "Motivasyonumu yavaş yavaş kaybettim. Sonra bunu belli etmemeye çalışıp kendimi paraya verdim. Futbol artık ikinci plandaydı."

  • Bir yıl boyunca Galatasaray'da yıldız

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    BSR Agency
    "Her adımda yere biraz daha yaklaştım"

    Bayern sayfası 2001'de kesin olarak kapandı. Henüz 20 yaşında olan ve hâlâ gelecek vadeden bir oyuncu olarak görülen Göktan, birçok kişiyi şaşırtarak Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden Galatasaray'a transfer oldu. Göktan, 11Freunde'ye "İnanılmazdı! Sözleşme imzalanırken orada yirmi kamera ve çok sayıda gazeteci vardı. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştım" dedi. Altı aylık bir alışma döneminin ardından saha içinde de işler yolunda gitti. Göktan, Türkiye şampiyonluğuna beş golle katkı sağladı; Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Barcelona'ya karşı forma giydi.

    Ancak Göktan'ın kariyerinde sık sık olduğu gibi bu yükseliş de yeniden doğan umudun kısa süreli bir parıltısından ibaret kaldı. Galatasaray'daki ikinci ve üçüncü yıllarında neredeyse hiç oynamadı. 2004'te Beşiktaş'a gitti, ancak orada da tamamen kadro dışında kaldı. Gevşek tutumu ve teknik direktör değişiklikleri konusundaki şanssızlığı nedeniyle Göktan için işler giderek kötüleşti. "Bu beni psikolojik olarak mahvetti. 'Oğlum, bir daha hiç oynamayacaksın, sen yedek kulübesinden oyuna giren bir oyuncusun' diye düşünüyordum. Attığım her adımda yere biraz daha yaklaştım" diye anlatıyor.

    Göktan'ın yüzyılın yeteneği olarak övüldüğü dönemde Bayern'de yardımcı antrenörü olan Michael Henke, onu Almanya'ya, Kaiserslautern'e geri getirdi. Ancak Henke kısa sürede görevden alındı ve Göktan, onun yerine gelen Wolfgang Wolf yönetiminde de yine hiç rol alamadı. Bu nedenle Nisan 2006'da FCK ile sözleşmesini feshedip memleketi Münih'e, İngiliz Bahçesi'ne kaçtı.

  • Münih’in mavi tarafının kahramanıydı, ta ki kokaine yönelene kadar

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    MIS
    "Başarı başıma vurdu"

    Göktan formda kalmak için elinden geleni yapıyor, dersini almış gibi görünüyor ve birdenbire alçakgönüllü bir tavır sergiliyordu. "İlk kulübümün suni çim sahasında kardeşimi kaleye geçirdim ve antrenman yaptım. O dönemde her şeyi yaptım: Futbol oynadım, bisiklete bindim, yüzmeye gittim, koşuya çıktım." Şansı da yaver gitti: 1860 Münih, Säbener Straße'deki büyük rakibinin bir zamanların harika çocuğunun yeniden mücadele etmek istediğini öğrendi. Kulüp onu önce amatör takımına aldı. Ardından Göktan, Aslanlar'da profesyonel kariyerinin muhtemelen en iyi iki yılını geçirdi.

    Takımın yıldızı, 1860'ın simge ismi oldu. "Hayatımda nihayet bir kez şansım yaver gitti. Münih'te bana güvenen, bana nasıl yaklaşacağını bilen ve benimle uzun süre çalışabilen bir teknik direktöre denk geldim." Marco Kurz onu amatör takıma getirmişti. Kurz A takımın teknik direktörlüğüne yükselince Göktan da Mavililer'de büyük bir çıkış yakaladı. 1860'taki ilk sezonunda yalnızca 13 ikinci lig maçında on gol attı. İkinci sezonunda da sakatlığı nedeniyle üç ay sahalardan uzak kalmasına rağmen yine on gole ulaştı.

    Göktan 2007'de, "Geçmişteki hatalarımı tekrarlamadım. Yeniden başarılı oldum ama bu kez ayaklarım yere bastı" diyordu. Bayern Münih'teki başarısızlığından pişmanlık duyduğunu gösteriyor ve şunları itiraf ediyordu: "Tam bir başıbozuktum. Çok sabırsız ve fevri olmam büyük bir sorundu. Başarı başımı döndürdü." Şimdi yeniden yükselişe geçmişken her şeyi daha iyi yapmak, Bundesliga'ya dönmek istiyordu. Ancak Ekim 2008'deki o büyük olaydan bu yana Göktan'ın bir kez daha başarısız olduğu açık.

    1860 Münih, Göktan'ın dikkat çeken tuhaf davranışları ve Münih gece hayatından gelen bazı ihbarlar üzerine kokain testi yapılmasını istemişti. Testin sonucu pozitif çıktı. Kısa süren şöhret ona yine iyi gelmemiş gibiydi; nedeni belirsiz bir ayak sakatlığı da onu zorluyordu. Başta babası Fahrettin'le olmak üzere ailevi sorunları olduğundan da söz ediliyordu. Aslanlar, pozitif uyuşturucu testinin ardından ona yardım teklif etti ve başlangıçta sözleşmesini yalnızca askıya almak istedi. Ancak Göktan bunu kabul etmedi, tüm bağlarını koparıp Tayland'a kaçtı. Henüz 28 yaşına bile basmadan Alman profesyonel futbolundan bir daha dönmemek üzere kayboldu.

  • Instagram'da kısa selamlar

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    Lackovic

    "Her şeyin ortaya çıkmasına sevindim çünkü artık kaçış yolum kalmamıştı" dedi yıllar sonra kokain kullanımı hakkında. "Havalimanında iki seçenek vardı: Meksika ya da Tayland." Göktan, Tayland'ı seçti; futbolu geride bıraktı, Budist öğretiye ilgi duymaya başladı ve yeni büyük aşkıyla tanıştı. 1860'tan ayrılışının üzerinden bir buçuk yıla yakın süre geçtikten sonra Tayland'ın önde gelen kulüplerinden Muangthong United'da yeni bir başlangıç yapmayı denedi. Ancak bu macera kısa sürdü.

    2012'nin sonunda, 31 yaşındayken birden Alman futbolunda yeniden tutunmak istedi. Ancak artık neredeyse hiçbir kulüp onu istemiyordu. Yalnızca Regionalliga Bayern'de mücadele eden SV Heimstetten'de yer bulabildi. Göktan, Yukarı Bavyera taşrasındaki bu köy kulübünde bile resmi maçlarda sadece altı dakika oynadı. Üstelik bu süreyi Ekim 2013'ün sonunda Bayern Münih'in ikinci takımına karşı alınan 0-5'lik yenilgide geçirdi.

    O günden beri Göktan'ın adı hiçbir maç raporunda yer almadı. Artık Instagram profilinde de pek hareketlilik yok. Yine de zaman zaman kendisinin ve ailesinin fotoğraflarını paylaşıyor. Hayatında dengeyi bulmuş gibi görünüyor; çocukları ve çeşitli hayvanlarla kameraya gülümsüyor. Profilinde futbolculuk döneminden kalma eski fotoğraflar da yer yer duruyor. Örneğin kendisinin ve Stefan Effenberg'in yer aldığı, rengi solmuş eski gazete fotoğrafları.

    Belki de hâlâ ara sıra İngiliz Bahçesi'nde top oynuyordur. Ara sıra durup izleyen birkaç meraklı gözün önünde. O sırada bir zamanların yüzyılın yeteneği olarak görülen birini izlediklerini bilmeyen, birkaç dakika sonra da yollarına devam eden insanların önünde.