NEW YORK -- Tartışmalar yıllardır sürüyor. Oturma odalarında, barlarda ve grup sohbetlerinde yapılıyor. Hararetli geçiyor ve nihayetinde kazananı olmuyor. Her şey zevk meselesine ve tek bir soruya dayanıyor.

“Hangi oyunun müzikleri en iyiydi?”

EAFC serisinin herhangi bir taraftarına sorun, herkesin bir favorisi vardır. Buna duyulan tutku, destekledikleri kulüplere duydukları tutku kadar güçlü olabilir. Birçok kişi için bu şarkılar belirli bir dönemi temsil ettiği için onlarla bir bağ kuruluyor. Öğrenci yurtlarında geçirilen geç saatleri, çocukluk yatak odalarında kardeşlerle verilen mücadeleleri ve arkadaşlarla koltukta yaşanan anları temsil ediyorlar. Bu şarkılar bir video oyunundaki şarkı listesinden ibaret değil, birer bağ.

İşte bu yüzden her yıl o müzik listesinin oluşturulması büyük bir titizlik gerektiren bir süreç oluyor.

Özellikle sanatçılar için, o müzik listesinde yer almak her zamankinden daha değerli. Şarkınızı EAFC'de duymak hayat değiştirici bir deneyim ve bu sadece başarının kendisinden kaynaklanmıyor. Dünyanın en büyük sanatçılarından bazıları, EAFC'de yer aldıktan sonra kariyerlerinde büyük bir sıçrama yaşadı. Two Door Cinema Club, Imagine Dragons, Kasabian; dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların kalbini önce fethetmeden bugün nerede olurlardı?

Ancak birçok sanatçı için bu zaten nihai başarı. Evet, bir sıçrama tahtası ama aynı zamanda sanatçıları kendi çocukluklarına ışınlayan, başladıkları yere geri döndüklerini hissettiren bir an.

Brezilyalı şarkıcı Nono, GOAL'e “Blur'ün 'Song Two' şarkısının FIFA 98'de çalmaya başlaması gibi, siz de bunun bir parçası oluyorsunuz. Her yaştan insan için anılar yaratmanın bir parçası oluyorsunuz. Oyunu öfkeyle kapatılan anların müziklerinin bir parçası oluyorsunuz. Bundan daha havalı ne olabilir ki?” dedi.

Peki bunun bir parçası olmak nasıl bir şey? Sanatçılar için şarkınız o menü ekranında çalmaya başladıktan sonra neler oluyor? Ve o müzik listesini gerçekte kim bir araya getiriyor?

Bu uzun ve karmaşık bir süreç ama nihayetinde buna dahil olan herkesin hayatını değiştiren bir süreç.