'Bir müzik keşif platformu... sadece bir oyun değil' - EA FC 27'nin oyun müziğinin içinde ve çalma listesinde yer almanın bir sanatçının hayatını nasıl değiştirebileceği
NEW YORK -- Tartışmalar yıllardır sürüyor. Oturma odalarında, barlarda ve grup sohbetlerinde yapılıyor. Hararetli geçiyor ve nihayetinde kazananı olmuyor. Her şey zevk meselesine ve tek bir soruya dayanıyor.
“Hangi oyunun müzikleri en iyiydi?”
EAFC serisinin herhangi bir taraftarına sorun, herkesin bir favorisi vardır. Buna duyulan tutku, destekledikleri kulüplere duydukları tutku kadar güçlü olabilir. Birçok kişi için bu şarkılar belirli bir dönemi temsil ettiği için onlarla bir bağ kuruluyor. Öğrenci yurtlarında geçirilen geç saatleri, çocukluk yatak odalarında kardeşlerle verilen mücadeleleri ve arkadaşlarla koltukta yaşanan anları temsil ediyorlar. Bu şarkılar bir video oyunundaki şarkı listesinden ibaret değil, birer bağ.
İşte bu yüzden her yıl o müzik listesinin oluşturulması büyük bir titizlik gerektiren bir süreç oluyor.
Özellikle sanatçılar için, o müzik listesinde yer almak her zamankinden daha değerli. Şarkınızı EAFC'de duymak hayat değiştirici bir deneyim ve bu sadece başarının kendisinden kaynaklanmıyor. Dünyanın en büyük sanatçılarından bazıları, EAFC'de yer aldıktan sonra kariyerlerinde büyük bir sıçrama yaşadı. Two Door Cinema Club, Imagine Dragons, Kasabian; dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların kalbini önce fethetmeden bugün nerede olurlardı?
Ancak birçok sanatçı için bu zaten nihai başarı. Evet, bir sıçrama tahtası ama aynı zamanda sanatçıları kendi çocukluklarına ışınlayan, başladıkları yere geri döndüklerini hissettiren bir an.
Brezilyalı şarkıcı Nono, GOAL'e “Blur'ün 'Song Two' şarkısının FIFA 98'de çalmaya başlaması gibi, siz de bunun bir parçası oluyorsunuz. Her yaştan insan için anılar yaratmanın bir parçası oluyorsunuz. Oyunu öfkeyle kapatılan anların müziklerinin bir parçası oluyorsunuz. Bundan daha havalı ne olabilir ki?” dedi.
Peki bunun bir parçası olmak nasıl bir şey? Sanatçılar için şarkınız o menü ekranında çalmaya başladıktan sonra neler oluyor? Ve o müzik listesini gerçekte kim bir araya getiriyor?
Bu uzun ve karmaşık bir süreç ama nihayetinde buna dahil olan herkesin hayatını değiştiren bir süreç.
Önce taraftarlar
“Her şeyden önce ben Brezilyalıyım. Bu kanımda var... Bu aile demek. Aman Tanrım, Vin Diesel gibi konuştum. Çok özür dilerim.”
Nono gülmeden edemiyor. Yine de bir noktaya değiniyor. Klişe olabilir ama futbol sporunda ailevi bir şey var. Ve onun için özel olarak, futbol video oyunlarında da ailevi bir taraf var.
28 yaşındaki şarkıcı Rio de Janeiro’da doğdu ve Rio’da çocuklara doğdukları anda Brezilya forması giydirilir. Çok geçmeden onun da bir Flamengo forması oldu. Futbol, büyükbabadan anneye ve nihayetinde Nono’ya aktarıldı; Nono da babasının Fluminense sevgisine, kendi Flamengo taraftarlığı üzerinden laf sokmaktan her zaman gurur duydu.
Kendisi de pek iyi bir oyuncu olmadığını kabul ediyor.
“Milletimi utandırırdım” diyor GOAL'a, “ama Brezilyalıyım, bu yüzden çoğu kişiden daha iyi olmam gerekiyor!”
Yine de onun futbol taraftarlığının büyük kısmı sahada gelişmedi; koltukta gelişti.
Nono, kuzenleriyle birlikte Nintendo 64’te FIFA 98 oynadığı günleri sevgiyle hatırlıyor. O yıldızları gerçek hayatta görmenin nasıl bir şey olacağını merak ettiğini anımsıyor. Bu yüzden Londra’ya taşındıktan sonra, Arsene Wenger’in son maçını izlemek için Emirates’te Arsenal’ı izlemeye gitti. O andan sonra bu bağ ve tutku daha gerçek hâle geldi.
Onun için pek çok şey elinde bir oyun koluyla başladı ve bu yüzden bir EAFC soundtrack’inde bir değil iki kez yer almış olması daha da sürreal hissettiriyor. “Vem” adlı şarkısı FC 25’in soundtrack’inde yer aldı. Bu kez ise sırada, Brezilya köklerinden çok açık biçimde ilham alan bir şarkı olan “Joga Bonito” var.
“Bence asıl mesele, oyunları küçümsememizin çok kolay olması” diyor, “çünkü bu, ‘Ah, sadece bir oyun’ gibi geliyor ama aslında kültürle, herkesle bağ kurmanın bir yolu. Gerçekten aileyle ilgili.”
Brezilyalı bir diğer isim Kyan da buna böyle bakıyor. Hatta tüm müzik kariyeri, ailesinin EA’in oyun serisine duyduğu sevgiden ilham aldı. Son çalışmasında Dünya Kupası’ndan ilham alan beş şarkı yer aldı. O çalışmanın kapak görseli mi? Eski FIFA Street serisinin kapağında kendisinin bir tasviri.
Ağabeyleriyle oynayarak büyüdü, ancak şakayla karışık biçimde, onların küçük kardeşlerini oynatmak için her zaman o kadar hevesli olmadığını söylüyor. İçindeki bir şeyi açığa çıkaran oyun ise FIFA Street oldu. Şimdi de onun “Garage” adlı şarkısı oyunda yer alıyor.
“Müzikle ilgili aslında o kadar çok hedefim yoktu” diyor Kyan GOAL'a, “ama bundan sonra daha fazla hedefim olmaya başladı.”
Kyan için soundtrack’te yer bulmak, hâlâ değer verdiği çocukluk anılarına dayanan bir ödül. O dünyanın bir parçası olmak, bir zamanlar hayal bile edemeyeceği bir başarı ve oyunda kendi müziğini duymanın belki de daha iyi oynamasına yardımcı olabileceği konusunda da şaka yapıyor.
Bu çocukluk sevgisi onu yetişkinliğe de taşıdı; ailesi, onun ağabeyleriyle birlikte oyun oynayan bir çocuktan bizzat soundtrack’in bir parçası hâline gelişini izledi.
“Bugün hâlâ oynuyorum” diyor. “Ona para harcıyorum, hesabım var, oyuncuları istiyorum. Dolayısıyla onlar da bu sürecin tamamını gördü ve takip etti, müziğimi oyuna koyduğumu gördü. Bu çok büyük bir başarı; ‘Dostum, bazen bununla zaman kaybediyormuşsun gibi hissediyorsun’ dedirten bir hikâye anlatımı anı ama bu oyunun bana bir sanatçı olarak kattığı her şey, bu oyunun içine girmemi sağladı.”
Peki bir sanatçı oyuna gerçekten nasıl giriyor? EA’in soundtrack’lerini bir araya getiren isimle tanışın: Steve Schnur.
Müzik seçimi
Bir oyun müziği seçkisi hazırlama süreci uzun bir süreçtir. Hatta FC 28 için süreç şimdiden başladı.
“FC 27 ne zaman çıktı?” diye soruyor Schnur. “Bir sonraki yıl için ertesi gün başlıyoruz. Bunun üzerinde 364 gün çalışıyoruz. Bu yalan. Arada belki iki gün ara veriyoruz ama gerçek şu ki 28 için açılış toplantılarımıza çoktan başladık.”
EA’in dünya çapındaki müzik ve pazarlama başkanı olan Schnur için FC 27’nin müziklerini hazırlamak özellikle kişisel hissettirdi. Şirkette geçirdiği 25 yıl boyunca FIFA, EA FC, Madden ve diğer Electronic Arts oyunlarının müziklerine şekil vermeye yardımcı oldu. Bu yılın çalma listesini oluştururken geçmişteki o klasikler onu sürekli tek bir soruya geri götürdü: Yeni soundtrack onların seviyesine çıkabilir miydi?
“Bu, hafife almadığım bir sorumluluk getiriyor” diyor.
Schnur, her yılın soundtrack’inin taze hissettirmesini ve bir öncekinden daha büyük etki yaratmasını istiyor. Son bir iki yılda, dünya genelindeki oyuncuların FIFA 09, FIFA 14 ve FC 26’dan en sevdikleri şarkıları sosyal medyada paylaştığını fark etti; bu da ona bu soundtrack’lerin onlar için ne kadar anlam taşıdığını hatırlattı.
“Son bir iki yılda FC’yi FIFA müziklerinin ihtişamlı günlerine geri döndürmek için ciddi ve bilinçli bir çaba gösterdim” diyor. “Başka bir deyişle, insanların FC 27 müziklerinden FIFA 09 ya da FIFA 14’ten bahseder gibi övgüyle söz etmesini istiyorum. Ölçüt her zaman onlar. Tartışmalar da orada başlıyor. Ben de bunu yeniden başlatmak istedim.”
Bu tartışmaları başlatmak için Schnur küresel yaklaşımını sürdürdü. Oyunun en akılda kalan bazı şarkıları, pek az kişinin bekleyeceği dillerdeydi. Eğer EAFC futbolun video oyunu elçisi olacaksa, futbolun tüm dillerini konuşması gerekir ve Schnur bu sorumluluğu hissediyor.
Bu yüzden Brezilya’ya gidip Nono ve Kyan gibi sanatçıları dahil ediyor. Bu yüzden Japon-Amerikalı rapçi Miyachi, Tokyo ile New York’u temsil etme fırsatı buluyor. Bu yüzden toplam çalma listesi 36 ülkeden 120 şarkıya ulaşıyor ve oyunun dünyanın dört bir yanından küçük tatlarını sunuyor. Umut edilen şey, daha önce hiç duymadığınız bir müzik tarzını duyabilmeniz.
Kyan’ın başına gelen de buydu ve kendi müzik yolculuğu da böyle başladı. Brezilya’da büyürken önünde bulunan müzik seçenekleri bir ölçüde sınırlıydı. EAFC gibi video oyunları, başka yerlerdeki türlere gözlerini açtı.
“Biz sadece çok niş bir şey dinliyorduk, o da funk’tı ve tüm o kültürün içinde yaşıyorduk” diyor. “Başka müzik türlerine erişim sağladım ve insanların ne yaptığını, nasıl kafiye kurduğunu anladım; tıpkı FC çalma listesindeki birçok hip-hop şarkısında olduğu gibi. Bu da beni, bir balonun dışında, kültürel açıdan başka müzik türlerini anlamaya açtı; burada insanlarla hem oyun hem de bu sanatçılar hakkında konuşabiliyordum, çünkü onlar da bu evrenin bir parçası.
“Yani bu, sadece o hayatı yaşayarak tamamen hapsolmuş biri için yeni bir katalog gibiydi. Bu çalma listesi mi? Bu bir bilgi kataloğu ve çeşitli kültürler arasında bilgi alışverişi sağlıyor.”
Schnur da buna böyle bakıyor. Müzik sektöründe onlarca yıldır bulunan biri olarak herkese küçük bir sır vermeye hazır: Kelimeler önemli değil. Dil de önemli değil. Onun söylediğine göre önemli olan his.
“Müzik duyulmak için değil, hissedilmek için vardır” diyor, “ve dil bir engel değildir. Ben çocukken Almanca şarkılar vardı. Burada yaşımı ele verebilirim, Nena’dan ve ‘99 Luftballons’ gibi şeylerden bahsedebilirim. Özellikle sevdiğiniz bir şeyle bağlantılı olduğunda, müziğin hepimizde duygusal bir tepki uyandıramayacağını kim söyleyebilir?
“Bence her şey hisle ilgili ve bu durumda her şey, en çok sevdiğiniz şeyle uyum yakalamakla ilgili. Bilmiyorum, [film] The Hangover’daki Phil Collins’in ‘In the Air Tonight’ şarkısına bakın. Artık davul geçişini duyduğumuzda sonsuza kadar güleceğiz. Asıl fikir bunun çok daha yoğun hali.”
O halde umut şu: Taraftarlar, soundtrack’in eşlik ettiği o sevinç anlarını müziklerle özdeşleştirsin. Sanatçılar açısından umut ise, bu sevinç anlarının onları başka türlü keşfetmeyecek yeni dinleyicilere ulaşmasını sağlaması.
Kariyer değiştiren bir an
Japonya-Amerikalı rapçi Miyachi, en büyük futbol hayranı olmadığını kabul ediyor. Yine de şarkısının EAFC'de yer almasının ne anlama geldiğini ve daha geniş çerçevede sporun insanlar için ne ifade ettiğini biliyor. Sonuçta bunu, New York'ta büyüdüğünüzde anlıyorsunuz.
Hip-hop'a âşık olması da New York'taki gençlik yıllarında oldu. Bu yolculuk şimdi onu Tokyo'ya taşıdı; burada en sevdiği müziği Japonca yapıyor ve hiç mümkün olacağını hayal etmediği kapıları açıyor.
GOAL'e konuşan Miyachi, “Yankees'in altın çağını yaşadığı bir dönemde büyüdüm, bu yüzden biraz beyzbola yöneldim” diyor ve ekliyor: “Büyüyüp yetişkin olunca futbolun o boktan şeyden çok daha büyük olduğunu fark ediyorsunuz. Yankees'in dünyadaki en büyük şey olduğunu düşünerek büyüyorsunuz ama futbol bambaşka bir seviye.”
“Japonya'da bunu başarıyor olmam çılgınca” diye ekliyor. “Her şey doğru zamanda ve doğru yerde bir anda patladı. Şimdi Tokyo'da yaşıyorum, New York köklerimle harmanlanmış Japonca hip-hop yapıyorum. Kültürlerimi bir araya getiriyorum ve bunu dünyaya taşımaya çalışıyorum."
FC 27 de bunu yapmak için elbette çılgın bir yol. Dünyanın her yerinde oynanan bir oyun ve onu tamamen farklı kitlelerle tanıştıracak. “Way Up” adlı şarkısı, oyun müziklerinde yalnızca Japonya'ya özel olan tek parça; bu da New York ve Tokyo dışındaki oyuncuların daha önce duydukları hiçbir şeye benzemeyen bir şey işiteceği anlamına geliyor.
“Japonya'yı temsil ettik” diyor, “ve bunu FC27 için yapabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Birçok kişi Japon hip-hop'unu bilmiyor, belki bu onlar için bir giriş kapısı olur. Ayrıca tam bir hit parça. Kesinlikle insanların, ‘Yo, bu da ne?’ diyeceğini düşünüyorum.”
Schnur bunun tekrar tekrar yaşandığını gördü ve başarı hikâyelerini peş peşe sıralamakta da gecikmiyor: Circle Jerk, Kasabian, Kings of Leon, Cage the Elephant; hepsi oyunun hayranlarının aşina olduğu isimler. Avicii ve Billie Eilish gibi sanatçılar, mega yıldız olmadan önce oyunda yer aldı. Caesar’s Palace'ın “Jerk It Out” şarkısı o kadar iyiydi ki iki oyunda birden kullanıldı.
Bu sürecin Schnur'a eğlenceli gelen birden fazla yönü var. En çok hoşuna gidenlerden biri ne mi? Az kişinin tanıdığı bir sanatçının bu başarı hikâyelerinden birine dönüşmesini izlemek. Bunu bu yıl zaten gördü.
Bu yılın oyun müziklerine eklenen yeni isimler arasında Bruvvy adlı bir grup da var ve grubun “Little Shiva” şarkısı erken çıkış yapan parçalar arasında yer alıyor. Parça, Spotify'ın “EA SPORTS FC 27 Soundtrack” çalma listesinde 1 numaraya kadar yükseldi. Yorum bölümlerinde, eski EA dönemlerine bir dönüş olarak tanımlanıyor.
Instagram'da 25.000'in altında takipçisi olan Bruvvy gibi bir grup için bu büyük çıkış anlamına geliyor; müziklerini küresel bir dinleyici kitlesine tanıtıyor.
Schnur, “Bu, sanatçılar için hayat değiştirici” diyor ve ekliyor: “Bunun ötesinde dikkat çekici olan şey, etkinin bir ay sonra bitmemesi. İnsanlar dönüp tekrar bakıyor. Bruvvy'ye de söyledim; üç yıl sonra, çıkacakları herhangi bir turnede sahnedeyken FC 27'deki o şarkıyı çaldıklarında, seyircideki herkes her kelimeyi biliyor olacak.”
Umut edilen, bunun Miyachi, Kyan ve Nono için de yaşanması. Oyun müziklerindeki yükselen onlarca sanatçıdan herhangi biri için bu gerçekleşebilir. Sanatçılar açısından bu, müziğinizi yeni kitlelere tanıtmanın birçok yolundan biri. Bu kitlelerin arkasındaki ekip içinse, sürekli değişen müzik dünyasında ana akıma ulaşmanın en hızlı yollarından biri.
Schnur, “20-30 yıl önce, bu çılgın fikre başlamadan önce, sanatçıların kendilerine koyduğu hedef şuydu: ‘Büyüdüğüm o radyo kanalında nasıl yer alırım?’ ya da ‘MTV'ye nasıl çıkarım?’” diyor.
“Size bir şey söyleyeyim mi? FC, müzik keşfi için bir platform. Nokta. Söylenecek başka bir şey yok. Bu sadece bir oyun değil. Hatta işin ilginç yanı, artık FC'de müziğin kullanılmasından oyundaki müzik olarak söz etmek bile istemiyorum; bunu müzik keşfi için bir platform olarak tanımlamak istiyorum.”
Ne anlama geliyor
Şarkısının oyun müziklerinde yer alacağı doğrulanalı yalnızca birkaç hafta oldu, ancak Miyachi şimdiden bunun ağırlığını hissediyor. Bu sadece tanınırlığın artmasıyla ilgili değil, arkadaşları ve ailesinden aldığı tepkilerle de ilgili. Diğer her şeyden önce bu bir başarı. Bu, artık bir yere geldiğinizin göstergesi.
“Bu, ekibim için gerçekten çok önemli oldu” diyor. “Menajerim, ekibimdeki insanlar futbol geçmişine sahip. Hepimiz birlikte oyunun büyük hayranlarıyız ve çocukluğumuzdaki anıları hatırlayıp yad ediyoruz. Neslimiz için kesinlikle zirve bu.
“Bence erişim ve kaç kişinin duyduğu açısından bu, listenin en üst sıralarında olmak zorunda. Şarkımın oyunda yer almasıyla ilgili herkesten geri dönüş alıyorum. Bu bir nimet.”
Nono da bunu bir nimet olarak görüyor, hem de birden fazla nedenle. Bir yandan kendi halkını, Brezilyalıları, kendi tarzında temsil etme fırsatı buluyor. Futbol kültürünü ileri taşıyan Brezilyalıların sayısı az değil ve o da tüm zorluklara rağmen artık onlardan biri. Şarkısı şimdiden FC 27'nin konsol sürümünde yer alıyor ve şu anda mobil sürüme dahil edilmek için bir oylamanın parçası; bu da burada bambaşka bir oyuncu grubuyla bağ kurmasını sağlayacak.
Aynı zamanda küçük kız çocuklarını da temsil ediyor. Oyun dünyası çoğu zaman erkek egemen olarak görüldü, ancak Nono bunun böyle olmak zorunda olmadığını söylüyor.
“Burada, telefonu olan ve oyuna gerçekten erişebilen insanlara bir fırsat sunuyorsunuz” diyor, “ve onlar sadece inanılmaz bir eğlence parçasına değil, aynı zamanda kültürün bir parçasına da sahip oluyor çünkü futbol kültürdür. Yeni müziklerle tanışıyorsunuz ve şarkıcı ya da oyuncu olmak isteyen yeni kızlara ilham verebiliyorsunuz.
“Bir zamanlar bu kadar erkek egemen olan bir şeyde, kızların ve kadınların bu yeni dalgasının kendi yerini koruduğunu, bu oyuna sahip olduğunu, kapaklarda yer aldığını ve müziklerinde bulunduğunu görebilmek bir onur. Artık kültürün bir parçasıyız. Bunun bir parçasıyız çünkü futbol kapsayıcıdır.”
Sanatçılar şimdi önümüzdeki birkaç haftayı bunun tadını çıkararak geçirecek. Oyunu oynayanlar, menülerde kendi müziklerini her duyduklarında gülümseyecek. Bu arada Schnur'un da dediği gibi, bu bir oyun döngüsü boyunca süren bir şey değil; ömür boyu sürüyor. Bundan sonra bu sanatçılar, her zaman bunun bir parçası olduklarını görebilecek.
Kyan'ın istediği tek şey buydu. O, tam olarak bunu isteyerek büyüdü. Artık bu gerçek ve bunun sonucunda hayatı bir daha asla eskisi gibi olmayacak.
“Bu, doğru yolda olduğumuza dair bir onay ve bir kanıt daha” diyor, “sanatımızla doğru ve somut bir şey yaptığımızın. Bu bizim evrenimiz, sevdiğimiz her şey ve EAFC de bunun içinde; bu yüzden hayatımda böyle bir önemi var.”
Bu yüzden oyunu açtığınızda, her şarkının beraberinde biraz daha fazla önem taşıdığını unutmayın. Ve 15 yıl sonra o şarkıyı beklenmedik bir yerde yeniden duyduğunuzda, onun sizi oyunu oynamaktan gelen iyi ve kötü zamanlara geri götürmesine izin verin.