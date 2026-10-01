NEW YORK -- Tartışmalar yıllardır sürüyor. Oturma odalarında, barlarda ve grup sohbetlerinde yapılıyor. Tutkulu geçiyor ve sonuçta kazananı olmuyor. Her şey zevk meselesine, hem de tek bir soruya dayanıyor.

“En iyi oyun müziklerine hangi oyun sahipti?”

EAFC serisinin herhangi bir taraftarına sorun, herkesin bir favorisi vardır. Buna duyulan tutku, tuttukları kulüplere duydukları tutkuyla yarışabilir. Bu şarkılara bir bağlılık var çünkü pek çok kişi için bunlar zamanda bir anı temsil ediyor. Yurt odalarında geçirilen geç saatleri, çocuklukta kardeşlerle yatak odalarında yaşanan kapışmaları ve arkadaşlarla koltukta paylaşılan anları temsil ediyorlar. Bu şarkılar bir video oyunundaki müziklerden ibaret değil, onlar birer bağ.

İşte bu yüzden her yıl o müzik listesini oluşturmak son derece titiz bir süreç oluyor.

Özellikle sanatçılar için, o müzik listesinin bir parçası olmak üzere seçilmek artık her zamankinden daha değerli. Şarkınızın EAFC'de yer aldığını duymak hayat değiştirici bir şey ve bu sadece başarının kendisinden kaynaklanmıyor. Dünyanın en büyük sanatçılarından bazıları, EAFC'ye dahil edildikten sonra kariyerlerinde büyük bir sıçrama yaşadı. Two Door Cinema Club, Imagine Dragons, Kasabian: Dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların kalbini önce fethetmeden bugün nerede olurlardı?

Ancak birçok sanatçı için bu zaten nihai başarı. Evet, bir sıçrama tahtası ama aynı zamanda sanatçıları kendi çocukluklarına ışınlayan, tam anlamıyla bir döngünün tamamlandığı an.

Brezilyalı şarkıcı Nono, GOAL'e “Blur'ün 'Song Two'su FIFA 98'de nasıl çalmaya başlıyorsa, siz de onun bir parçası oluyorsunuz” diyor. “İnsanlar kaç yaşında olursa olsun onlar için anılar yaratmanın bir parçası oluyorsunuz. Oyunu öfkeyle kapatıp çıkmaların müziklerinin bir parçası oluyorsunuz. Bundan daha havalı ne olabilir ki?”

Peki bunun bir parçası olmak nasıl bir şey? Sanatçılar için, şarkınız o menü ekranında çalmaya başladığında neler oluyor? Ve o müzik listesini gerçekten kim hazırlıyor?

Bu uzun ve karmaşık bir süreç ama sonuçta buna dahil olan herkesin hayatını değiştiren bir süreç.