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EA FC 1-1 GOAL

'Bir müzik keşif platformu... sadece bir oyun değil' - EA FC 27'nin müziklerinin içinde ve çalma listesinde yer almanın bir sanatçının hayatını nasıl değiştirebileceği

GOAL, FIFA nostaljisi, yeni taraftarlara ulaşmak ve çocukluk hayallerini kariyer atılımına dönüştürmek üzerine EA FC 27'nin soundtrack'inin arkasındaki sanatçılar ve küratörle konuştu.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • NEW YORK -- Tartışmalar yıllardır sürüyor. Oturma odalarında, barlarda ve grup sohbetlerinde yapılıyor. Tutkulu geçiyor ve sonuçta kazananı olmuyor. Her şey zevk meselesine, hem de tek bir soruya dayanıyor.

    “En iyi oyun müziklerine hangi oyun sahipti?”

    EAFC serisinin herhangi bir taraftarına sorun, herkesin bir favorisi vardır. Buna duyulan tutku, tuttukları kulüplere duydukları tutkuyla yarışabilir. Bu şarkılara bir bağlılık var çünkü pek çok kişi için bunlar zamanda bir anı temsil ediyor. Yurt odalarında geçirilen geç saatleri, çocuklukta kardeşlerle yatak odalarında yaşanan kapışmaları ve arkadaşlarla koltukta paylaşılan anları temsil ediyorlar. Bu şarkılar bir video oyunundaki müziklerden ibaret değil, onlar birer bağ.

    İşte bu yüzden her yıl o müzik listesini oluşturmak son derece titiz bir süreç oluyor. 

    Özellikle sanatçılar için, o müzik listesinin bir parçası olmak üzere seçilmek artık her zamankinden daha değerli. Şarkınızın EAFC'de yer aldığını duymak hayat değiştirici bir şey ve bu sadece başarının kendisinden kaynaklanmıyor. Dünyanın en büyük sanatçılarından bazıları, EAFC'ye dahil edildikten sonra kariyerlerinde büyük bir sıçrama yaşadı. Two Door Cinema Club, Imagine Dragons, Kasabian: Dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların kalbini önce fethetmeden bugün nerede olurlardı?

    Ancak birçok sanatçı için bu zaten nihai başarı. Evet, bir sıçrama tahtası ama aynı zamanda sanatçıları kendi çocukluklarına ışınlayan, tam anlamıyla bir döngünün tamamlandığı an.

    Brezilyalı şarkıcı Nono, GOAL'e “Blur'ün 'Song Two'su FIFA 98'de nasıl çalmaya başlıyorsa, siz de onun bir parçası oluyorsunuz” diyor. “İnsanlar kaç yaşında olursa olsun onlar için anılar yaratmanın bir parçası oluyorsunuz. Oyunu öfkeyle kapatıp çıkmaların müziklerinin bir parçası oluyorsunuz. Bundan daha havalı ne olabilir ki?”

    Peki bunun bir parçası olmak nasıl bir şey? Sanatçılar için, şarkınız o menü ekranında çalmaya başladığında neler oluyor? Ve o müzik listesini gerçekten kim hazırlıyor?

    Bu uzun ve karmaşık bir süreç ama sonuçta buna dahil olan herkesin hayatını değiştiren bir süreç.

  • Önce taraftarlar

    Nono EAFC
    EA Sports

    Soundtrack'ta yer alan sanatçılardan bazıları, oyunun en koyu hayranları arasında yer alıyor.

    “Öncelikle ben Brezilyalıyım. Bu benim kanımda var… Bu bir aile meselesi. Aman Tanrım, Vin Diesel gibi konuştum. Çok özür dilerim.”

    Nono gülmeden edemiyor. Yine de bir noktaya değiniyor. Klişe olabilir ama futbol sporunda ailevi bir taraf var. Onun için özel olarak, futbol video oyunlarında da ailevi bir taraf var.

    28 yaşındaki şarkıcı Rio de Janeiro’da doğdu ve Rio’da çocuklara doğduklarında Brezilya forması giydirilir. Kısa süre içinde onun da bir Flamengo forması oldu. Futbol, büyükbabasından annesine ve sonunda Nono’ya aktarıldı; Nono da her zaman Flamengo taraftarlığını, babasının Fluminense sevgisine takılmak için kullanmaktan keyif aldı.

    Kendisi de ancak fena sayılmayacak bir oyuncuydu, bunu kabul ediyor.

    “Milletimi utandırırdım” diye anlatıyor GOAL'a, “ama ben Brezilyalıyım, o yüzden çoğu kişiden daha iyi olmam gerek!” 

    Yine de onun futbol taraftarlığının büyük bölümü sahada gelişmedi; koltukta gelişti. 

    Nono, kuzenleriyle birlikte Nintendo 64’te FIFA 98 oynadığı günleri sevgiyle hatırlıyor. O yıldızları gerçek hayatta görmenin nasıl bir şey olacağını merak ettiğini hatırlıyor. Bu yüzden Londra’ya taşındıktan sonra, Arsene Wenger’in son maçını izlemek için Emirates’te Arsenal’i izlemeye gitti. Ondan sonra bu bağlılık ve tutku çok daha gerçek hâle geldi.

    Yine de onun için pek çok şey elinde bir kumandayla başladı ve bu da EAFC müziklerinde bir değil iki kez yer almış olmasını daha da gerçeküstü kılıyor. “Vem” adlı şarkısı FC 25’in müziklerinde yer aldı. Bu kez ise sıra, Brezilya köklerinden çok açık biçimde ilham alan “Joga Bonito”da.

    “Bence asıl mesele şu: Oyunları küçümsemek bizim için çok kolay” diyor, “çünkü ‘Aa, bu sadece bir oyun’ deniliyor ama bu, kültürle ve herkesle bağ kurmanın bir yolu. Gerçekten aileyle ilgili bir şey.”

    Brezilyalı bir başka isim Kyan da buna böyle bakıyor. Hatta müzik kariyerinin tamamı, ailesinin EA’in oyun serisine duyduğu sevgiden ilham aldı. Son çalışmasında Dünya Kupası’ndan ilham alan beş şarkı yer aldı. O çalışmanın kapak görseli mi? FIFA Street’in eski serisinin kapağında yer alan bir tasviri.

    Ağabeyleriyle oynayarak büyüdü, ancak şaka yollu şekilde ağabeylerinin küçük kardeşlerini oynatmaya her zaman pek hevesli olmadığını söylüyor. İçinde bir şeyin kapısını açan oyun FIFA Street oldu. Şimdi ise oyunda “Garage” adlı bir şarkısı var.

    “Müzikle ilgili çok fazla hedefim yoktu aslında” diyor Kyan GOAL'a, “ama bundan sonra daha fazla hedefim olmaya başladı.”

    Kyan için müziklerde yer bulmak, hâlâ değer verdiği çocukluk anılarından beslenen bir ödül. O dünyanın bir parçası hâline gelmek, bir zamanlar hayal bile edemeyeceği bir başarı ve kendi müziğini oyunda duymanın belki de daha iyi oynamasına yardımcı olabileceği yönünde şaka yapıyor.

    Çocukluk sevgisi onu yetişkinliğinde de takip etti; ailesi, onun ağabeyleriyle birlikte oyun oynayan bir çocuktan bizzat müziklerin bir parçası hâline gelişini izledi.

    “Hâlâ bugün de oynuyorum” diyor. “Ona para harcıyorum, hesabım var, oyuncuları istiyorum. Yani onlar bütün bu süreci gördü ve takip etti, benim müziği oyuna koyduğumu gördü. Bu çok büyük bir başarı, ‘Adamım, bazen bununla zaman kaybediyormuşsun gibi hissediyorsun’ dedirten bir hikâye anlatımı anı ama bu oyunun bana bir sanatçı olarak kattığı her şey, benim bu oyunun içine girmemi sağladı.”

    Peki bir sanatçı oyuna gerçekten nasıl giriyor? EA’in müziklerini bir araya getirmekten sorumlu isimle tanışın: Steve Schnur. 

  • Film müziğini seçmek

    Steve Schnur EAFC
    EA

    Schnur bunu yirmi yılı aşkın süredir yapıyor ve en büyük motivasyonlarından biri de geçmiş başarılarını geride bırakmak.

    Bir oyun müziği listesini oluşturma süreci uzun bir süreç. Hatta FC 28 için bu süreç şimdiden başladı. 

    “FC 27 ne zaman çıktı?” diye soruyor Schnur. “Biz bir sonraki yıl için ertesi gün başlıyoruz. Bunun üzerinde 364 gün çalışıyoruz. Bu yalan. Arada belki iki gün ara veriyoruz ama gerçek şu ki 28 için açılış toplantılarımıza çoktan başladık.”

    FC 27’nin müzik listesini oluşturmak, EA’in dünya çapındaki müzik ve pazarlama başkanı Schnur için özellikle kişisel bir anlam taşıyordu. Şirkette geçirdiği 25 yılı aşkın sürede FIFA, EA FC, Madden ve diğer Electronic Arts oyunlarının müziklerini şekillendirmeye yardımcı oldu. Bu yılın oynatma listesini hazırlarken, geçmişteki o klasikler onu sürekli tek bir soruya geri götürdü: yeni müzik listesi onların seviyesine çıkabilir miydi?

    “Bu bir sorumluluk getiriyor ve ben bunu hafife almıyorum” diyor. 

    Schnur, her yılın müzik listesinin taze hissettirmesini ve bir öncekinden daha büyük etki yaratmasını istiyor. Son bir ya da iki yılda, dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların sosyal medyada FIFA 09, FIFA 14 ve FC 26’dan en sevdikleri şarkıları paylaştığını fark etti. Bu da ona, o müzik listelerinin insanlar için ne kadar anlam ifade ettiğini hatırlattı.

    “Son bir iki yılda FC’yi FIFA müziklerinin ihtişamlı günlerine geri döndürmek için ciddi ve kararlı bir çaba gösterdim” diyor. “Başka bir deyişle, insanların FC 27 müziklerinden FIFA 09 ya da FIFA 14 müziklerinden bahsettikleri gibi heyecanla söz etmelerini istiyorum. Ölçüt her zaman onlar. Tartışmaların başladığı yer de orası. Ben de bunu yeniden başlatmak istedim.”

    Bu tartışmaları başlatmak için Schnur küresel yaklaşımını sürdürdü. Oyunun en unutulmaz şarkılarından bazıları, çok az kişinin bekleyeceği dillerdeydi. EAFC futbolun video oyunu elçisi olacaksa, futbolun tüm dillerini konuşması gerekiyor ve Schnur bu sorumluluğu hissediyor.

    Bu yüzden Brezilya’ya gidip Nono ve Kyan gibi sanatçılarla çalışıyor. Bu yüzden Japon-Amerikalı rapçi Miyachi, Tokyo ve New York’u temsil etme fırsatı buluyor. Bu yüzden toplam oynatma listesi 36 ülkeden 120 şarkıya ulaşıyor ve dünyanın dört bir yanındaki oyundan küçük tatlar sunuyor. Umut edilen şey ise daha önce hiç duymadığınız bir müzik tarzını duyabilmeniz.

    Kyan’ın başına gelen de buydu ve kendi müzik yolculuğu da böyle başladı. Brezilya’da büyürken erişebildiği müzikler bir ölçüde sınırlıydı. EAFC gibi video oyunları, başka yerlerdeki türlere gözlerini açtı.

    “Biz sadece çok niş bir şey dinliyorduk, o da funk’tı ve tüm o kültürü yaşıyorduk” diyor. “FC oynatma listesindeki birçok hip-hop şarkısında olduğu gibi, başka müzik türlerine erişim sağladım ve insanların neler yaptığını, nasıl kafiyeler kurduğunu anladım. Bu, beni bir balonun dışına çıkarıp diğer müzik türlerini kültürel açıdan anlamaya açtı; öyle ki insanlarla hem oyun hakkında hem de bu sanatçılar hakkında konuşabildim, çünkü onlar bu evrenin bir parçası. 

    “Yani bu, sadece o hayatın içinde yaşayarak tamamen hapsolmuş biri için yeni bir katalog gibiydi. Bu oynatma listesi mi? O, bir bilgi kataloğu ve çeşitli kültürler arasında bilgi alışverişi yapıyor.”

    Schnur da buna böyle bakıyor. On yıllardır müzik sektörünün içinde olan biri olarak, küçük bir sırrı herkesle paylaşmaya hazır: sözler önemli değil. Dil de önemli değil. Ona göre önemli olan şey his.

    “Müzik duyulmak için değil, hissedilmek için vardır” diyor, “ve dil bir engel değil. Ben çocukken Almanca şarkılar vardı. Burada yaşımı ele verebilirim; mesela Nena’dan ve ‘99 Luftballons’ gibi şeylerden falan söz edebilirim. Özellikle sevdiğiniz bir şeyle bağlantılı olduğunda, müziğin hepimizde duygusal bir tepki uyandıramayacağını kim söyleyebilir?

    “Bence mesele tamamen hisle ilgili ve bu durumda mesele tamamen kendini en çok sevdiğiniz şeyle hizalaması. Bilmiyorum, [film] The Hangover’daki Phil Collins’in ‘In the Air Tonight’ına bakın. Artık o davul aralığını duyduğumuzda sonsuza kadar güleceğiz. Asıl fikir bunun zirve noktası.”

    Dolayısıyla beklenti, taraftarların ona eşlik eden müzik listesiyle neşe anlarını özdeşleştirmesi. Sanatçılar içinse beklenti, bu neşe anlarının, onları başka türlü keşfetmeyecek yeni dinleyicilere yol açması.

  • Kariyeri değiştiren bir an

    Miyachi
    GOAL

    Dünyanın en büyük yıldızlarından bazıları kariyerlerine bu soundtrack'lerle başladı. Sıradaki kim?

    Japonya doğumlu Amerikalı rapçi Miyachi, en büyük futbol taraftarı olmadığını kabul ediyor. Ancak şarkısının EAFC'de yer almasının ne anlama geldiğini ve daha genel olarak bu sporun insanlar için ne ifade ettiğini biliyor. Sonuçta New York'ta büyüyünce bu anlayışı kazanıyorsunuz. 

    New York'taki gençlik yıllarında hip-hop'a aşık oldu. Bu yolculuk onu şimdi Tokyo'ya taşıdı; burada en sevdiği müziği Japonca yapıyor ve hiç mümkün olacağını hayal etmediği kapılar açılıyor.

    GOAL'e konuşan Miyachi, “Yankees'in altın çağını yaşadığı bir dönemde büyüdüm” dedi ve ekledi: “Bu yüzden biraz beyzbola yöneldim. Büyüyüp yetişkin olunca, futbolun o boktan çok daha büyük olduğunu fark ediyorsun. Yankees'in dünyadaki en büyük şey olduğunu düşünerek büyüyorsun ama futbol bambaşka bir seviye.”

    “Japonya'da bunu başarıyor olmam çılgınca” diye ekliyor. “Her şey doğru zamanda ve doğru yerde bir anda patladı. Şimdi Tokyo'da yaşıyorum, New York köklerimle harmanlanmış Japon hip-hop'u yapıyorum. Kültürlerimi bir araya getiriyorum ve bunu dünyaya taşımaya çalışıyorum.”

    FC 27, elbette bunu yapmanın çılgın bir yolu. Dünyanın her yerinde oynanan bir oyun ve onu bambaşka kitlelerle tanıştıracak. “Way Up” adlı şarkısı Japonca, bu da New York ve Tokyo dışındaki oyuncuların daha önce duyduklarına benzemeyen bir şey duyacağı anlamına geliyor.

    “Japonya'yı temsil ettik” diyor, “ve bunu FC27 için yapabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Pek çok kişi Japon hip-hop'unu bilmiyor, belki bu onlar için bir giriş kapısı olur. Üstelik tam bir hit. Kesinlikle insanların, ‘Yo, bu da ne?’ diyeceğini düşünüyorum.”

    Schnur bunun defalarca yaşandığını gördü ve başarı hikâyelerini hızla sıralıyor: Circle Jerk, Kasabian, Kings of Leon, Cage the Elephant. Hepsi oyunun hayranlarının aşina olduğu isimler. Avicii ve Billie Eilish gibi sanatçılar, süper yıldız olmadan önce oyunda yer aldı. Caesar’s Palace'ın “Jerk It Out” şarkısı o kadar iyiydi ki iki oyunda birden kullanıldı. 

    Schnur'un eğlenceli bulduğu bu sürecin birden fazla parçası var. Bunların başında ne geliyor? Çok az kişinin tanıdığı bir sanatçının bu başarı hikâyelerinden birine dönüşmesini izlemek. Bunun bu yıl da yaşandığını şimdiden gördü.



    Bu yılın soundtrack'ine yeni giren isimler arasında Bruvvy adlı bir grup da var ve “Little Shiva” adlı şarkıları erken dönemin öne çıkan işlerinden biri oldu. Spotify'ın “EA SPORTS FC 27 Soundtrack” çalma listesinde 1 numaraya yükseldi. Yorum bölümlerinde, eski usul EA günlerine bir dönüş olarak tanımlanıyor. 

    Instagram'da 25.000'in altında takipçisi olan Bruvvy gibi bir grup için bu, büyük çıkış anlamına geliyor; müziklerini küresel bir kitleye tanıtan bir fırsat.

    Schnur, “Bu sanatçılar için hayat değiştirici” diyor, “ve bence bunun ötesinde dikkat çekici olan şey, bunun bir ay sonra bitmemesi. İnsanlar dönüp tekrar bakıyor. Bruvvy'ye şunu söyledim: Üç yıl sonra, çıkacakları herhangi bir turnede sahnedeyken ve FC 27'deki şarkıyı çaldıklarında, seyircideki herkes her kelimeyi biliyor olacak.”

    Umut, bunun Miyachi, Kyan ve Nono için de gerçekleşmesi. Soundtrack'teki yükselişte olan onlarca sanatçıdan herhangi biri için bu mümkün olabilir. Sanatçılar için bu, müziklerini yeni kitlelere tanıtmanın birçok yolundan biri. Bu kitlelerin arkasındaki ekip içinse, sürekli değişen müzik dünyasında ana akım çekiciliğe ulaşmanın en hızlı yollarından biri.

    Schnur, “20 ila 30 yıl önce” diyor, “biz bu çılgın fikre başlamadan önce, sanatçıların kendilerine koyduğu hedef şuydu: ‘Büyüdüğüm o radyo istasyonunda nasıl yer alırım?’ ya da ‘MTV'ye nasıl çıkarım?’ 

    “Ne biliyor musunuz? FC, müzik keşfi için bir platform. Nokta. Konu kapanmıştır. Bu sadece bir oyun değil. Hatta işin ilginç tarafı şu: Artık FC'deki müzik kullanımından bir oyundaki müzik olarak söz etmek bile istemiyorum; bunu, müzik keşfi için bir platform olarak tanımlamak istiyorum.”

  • Bunun anlamı

    Kyan EAFC
    EA

    EAFC soundtrack'inde yer alan sanatçılar, kısa sürede daha büyük bir şeyin parçası hâline geldiklerinin farkında.

    Soundtrack'te yer alacağı doğrulanalı sadece birkaç hafta oldu ama Miyachi şimdiden bunun ağırlığını hissediyor. Mesele yalnızca tanınırlığın artması da değil; arkadaşlarından ve ailesinden aldığı tepkiler de öyle. Diğer her şeyden önce bu bir başarı. Bu, artık bunu başardığınızın bir göstergesi.

    “Ekibim için gerçekten çok önemli oldu” diyor. “Menajerim, ekibimdeki insanlar futbol geçmişine sahip. Hep birlikte oyunun büyük hayranlarıyız ve çocukluğumuzdaki anıları hatırlayıp yad ediyoruz. Bizim neslimiz için zirve nokta kesinlikle bu.

    “Bence erişim ve kaç kişinin duyduğu açısından bu, listenin en üstünde olmak zorunda. Şarkımın oyunda olmasıyla ilgili herkesten dönüş alıyorum. Bu bir nimet.”

    Nono da bunu bir nimet olarak görüyor, hem de birden fazla nedenle. Bir yandan kendi insanlarını, Brezilyalıları, kendi tarzında temsil etme şansı yakalıyor. Futbol kültürünü ileri taşıyan Brezilyalıların sayısı hiç de az değil ve o da tüm zorluklara rağmen artık onlardan biri. Şarkısı halihazırda FC 27'nin konsol sürümünde yer alıyor ve şu anda mobil sürüme de dahil edilmesi için yapılan oylamanın bir parçası; bu da burada bambaşka bir oyuncu grubuyla bağ kurmasını sağlayacak.

    Aynı zamanda küçük kız çocuklarını da temsil ediyor. Oyun dünyası çoğu zaman erkek egemen bir alan olarak görüldü ama Nono bunun böyle olmak zorunda olmadığını söylüyor. 

    “İnsanlara telefon sahibi olup oyuna gerçekten erişebilme fırsatı sunuyorsunuz” diyor, “ve bu sayede onlar sadece inanılmaz bir eğlence unsuruna değil,  aynı zamanda bir kültür parçasına da sahip oluyor çünkü futbol bir kültürdür. Yeni müzikler keşfediyorsunuz ve şarkıcı ya da oyuncu olmak isteyen yeni kız çocuklarına ilham verebiliyorsunuz.

    “Bir zamanlar bu kadar erkek egemen olan bir şeyde kızların ve kadınların kendi yerini aldığını, bu oyuna sahip olduğunu, kapaklarda yer aldığını ve soundtrack'lerde bulunduğunu görebilmek büyük bir onur. Artık kültürün bir parçasıyız. Bunun bir parçasıyız çünkü futbol kapsayıcıdır.”

    Sanatçılar şimdi önümüzdeki birkaç haftayı bunun tadını çıkararak geçirecek. Oyunu oynayanlar, menülerde kendi müziklerini her duyduklarında gülümseyecek. Bu arada Schnur'un da söylediği gibi, bu bir oyun döngüsü boyunca süren bir şey değil; ömür boyu sürüyor. Bundan sonra bu sanatçılar, her zaman bunun bir parçası olduklarını görebilecek.

    Kyan'ın tek istediği de buydu. Tam olarak bunu isteyerek büyüdü. Şimdi bu gerçek oldu ve hayatı artık asla eskisi gibi olmayacak.

    “Bu, doğru yolda olduğumuza dair bir onay ve bir kanıt daha” diyor, “sanatımızla doğru ve somut bir şey yaptığımızın göstergesi. Bu bizim evrenimiz, sevdiğimiz her şey ve EAFC de bunun içinde; bu yüzden hayatımda böyle bir öneme sahip.”

    Bu yüzden oyunu açtığınızda, her şarkının beraberinde o küçük ekstra önemi de getirdiğini unutmayın. Ve 15 yıl sonra, o şarkıyı beklenmedik bir yerde yeniden duyduğunuzda, bırakın sizi oyunu oynarken yaşadığınız iyi ve kötü zamanlara geri götürsün.