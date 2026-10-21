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St. Louis historyGOAL

‘Bir gurur nişanesi’: CITY SC, Columbus Crew karşısında ABD Açık Kupası zaferinin peşindeyken St. Louis, ABD’de futbolun gelişimine nasıl katkıda bulundu?

Kilise cemaati takımlarından üniversite futboluna hükmeden takımlara kadar St. Louis, ABD'de futbolun şekillenmesine katkıda bulundu. Şimdi CITY SC, şehrin ABD Açık Kupası zaferine duyduğu 38 yıllık özlemi sona erdirmeyi umuyor.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • Pazartesi günleri St. Louis spor tarihine damga vurmuş isimler öğle yemeğinde buluşuyor. Bu, onlarca yıldır böyle. Hindili sandviçler ve buzlu çaylar eşliğinde kentin efsaneleri, St. Louis'i şekillendiren hikâyeleri anlatıyor, çoğu zaman da yeniden anlatıyor.

    Bu buluşmayı, kenti evi olarak gören efsanevi spor insanlarından oluşan 1-2-3 Club düzenliyor. Her pazartesi sporu yalnızca onların yapabileceği şekilde tartışıp inceliyorlar. Ancak burada düşünmeden ortaya atılmış iddialara yer yok; odada eski oyuncular, antrenörler, hakemler, kondisyonerler ve gazeteciler bulunuyor. Son 80 yılda St. Louis'de bir şey yaşandıysa, o odadakilerden birinin ya orada bulunmuş ya da bizzat o olayın gerçekleşmesini sağlamış olma ihtimali oldukça yüksek.

    Bu yüzden St. Louis'de futbolun nasıl başladığını öğrenmek için doğru yer burası. En azından doğru kişi burada. Odadaki neredeyse herkes aynı şeyi söylüyor: “Dave, futbolun kitabını kelimenin tam anlamıyla yazdı.”

    Sözünü ettikleri kişi, hayatının büyük bölümünü antrenör, yazar ve tarihçi olarak kentin futbolla ilişkisini kayıt altına almaya adayan Dave Lange. Bu tarih de oldukça zengin. Katolik köklerden üniversiteler arasındaki rekabetlere ve bu haftaki ABD Açık Kupası finaline kadar St. Louis, Amerikan futbolunun her zaman önemli merkezlerinden biri oldu. St. Louis'in Amerikan futbol dünyasının zirvesinde olduğu yıllar vardı. Nispeten durgun kaldığı yıllar da oldu. Kentin futbolla geçmişi uzun ve karmaşık, ama aynı zamanda başarılarla dolu. Amerikan futbolu için St. Louis'den daha önemli bir şehir olmayabilir.

    Lange, GOAL'e şöyle konuşuyor: “Futbolda St. Louis'i temsil etmek her zaman bir gurur kaynağı oldu. St. Louis futbolunun hikâyesine baştan sona ‘biz onlara karşı’ anlayışı da hâkim. Biz, St. Louis'li oyunculardan oluşan bir St. Louis takımıyız.”

    Çarşamba günü, St. Louis'in son dönemdeki oyuncu grubu, yani St. Louis SC kadrosu, ABD Açık Kupası finalinde Columbus Crew ile karşılaşacak. Bu, kulübün büyük bir kupa kazanmak için ilk gerçek fırsatı olacak. Dolayısıyla çarşamba günkü maç, kentin futbol tarihinde belirleyici bir ana dönüşebilir.

    Ancak böyle bir an ilk kez yaşanmayacak. ABD Açık Kupası'nda hiçbir şehir St. Louis'den daha başarılı değil. Millî takıma daha fazla yetenek kazandıran bir şehir olmadığı da öne sürülebilir. Peki bu nasıl oldu? Ortabatı'da yer alan bir şehir nasıl Amerikan futbolunun merkezi hâline geldi? İşte Amerikan futbolunun önde gelen şehirlerinden birinin, bir asırdan uzun süre önce başlayan hikâyesi.

    NOT: St. Louis City SC, 2026 ABD Açık Kupası'nı penaltılarla kazanacaktı.

  • Katolik kökenler ve büyük rekabetler

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    Icon Sportswire

    Şehrin futbol tarihinde, nesillerdir varlığını sürdüren bir kültürün içine doğmuş çok sayıda Dünya Kupası tecrübesine sahip isim yer alıyor.

    Futbol 1875'te St. Louis'e ilk geldiğinde, bugün bildiğimiz oyuna ancak belli belirsiz benziyordu. Ama her hikâye bir yerde başlar. St. Louis futbolunun hikâyesi de 150 yılı aşkın süre önce Blondes ile Brunettes arasında oynanan bir maçla başladı. Yardım amacıyla düzenlenen bu maç, spor ile toplum arasında bugün hâlâ kopmamış olan bağın başlangıcıydı.

    Oyunun gelişiminde Katolik Kilisesi rol oynadı. 19. yüzyıl sona erip 20. yüzyıl yaklaşırken, yerel kilise cemaatleri Avrupa'nın dört bir yanından gelen göçmenlerden oluşan topluluklarını bir araya getirmek için futboldan yararlandı. Böylece futbol, şehrin hem kültürel hem de dinî dokusunun bir parçası hâline geldi. İlk lig 1893'te başladı.

    Lange, “Erkekler futbol oynar, çocuklarına öğretirdi. Çocukları büyüyüp kendi çocuklarına öğretirdi,” diyor. “Bu, nesilden nesile böyle sürüp gitti ve St. Louis'de büyümenin bir parçası hâline geldi. St. Louis'i diğer şehirlerden ayıran buydu.”

    Onlarca yıl sonra da bu yapı gücünü korudu. Hatta daha da güçlendi. Yerel ligler ve takımlar toplumda daha sağlam bir yer edindikçe futbol, şehrin kültürüyle daha da iç içe geçti. St. Louis'de futbol, insanların oynamak zorunda oldukları için değil, bu geleneğe katılan yeni nesil olmak istedikleri için oynadıkları bir spor hâline geldi.

    Eski kaleci ve St. Louis Futbol Onur Listesi üyesi Jeff Robben, “Oynanacak spor futboldu,” diyor. “Elbette beyzbol ve basketbol da vardı ama futbol orta sınıfın sporuydu. Ebeveynler için çocuklarına futbol oynatmak nispeten ucuzdu. Bir de St. Louis futbolunun geçmişinin bunda payı olduğunu düşünüyorum. Daha ilkokuldayken bile bu geçmişe dair hikâyeleri duymuş, öncesinde yaşananların çoğunu öğrenmiştik.”

    Bu geçmiş zaten kendini anlatıyordu ve bugün bile tartışılıyor. Günümüzün yıldızları Tim Ream, Josh Sargent, Becky Sauerbrunn ve Lori Chalupny yerel simgeler hâline geldi. Peki, geçmişte oynasalardı nasıl bir performans gösterirlerdi? Brian McBride, Taylor Twellman veya Mike Sorber ne kadar iyiydi? ABD erkek millî takımının 1950'deki ünlü çim sahadaki mucizesinde sahaya çıkan St. Louis çıkışlı beş oyuncuya ne demeli? Bu tartışmalar hararetli geçse de gururla yapılıyor. Rekabetler için de aynısı geçerli.

    En sert rekabet şehrin kendi içindeydi: Kuzey ile Güney arasında. Bu mücadeleler hâlâ dilden dile anlatılıyor. Yine de hiçbir zaman nefret ya da küçümseme yoktu. Sonuçta herkes St. Louis'i temsil ediyordu.

    Şehrin futbol tarihinde büyük iz bırakmış eski oyuncu ve antrenör, Onur Listesi üyesi Joe Olwig, “Büyürken bazı oyuncularla birlikte oynar, bazılarına karşı mücadele ederdik. Rekabetler doğal olarak ortaya çıkardı,” diyor. “Sonraki aşama liseydi. Bu kez eskiden karşı karşıya geldiğiniz, rakip olduğunuz oyuncularla aynı takımda oynuyordunuz. Takım arkadaşı, kardeş gibi, en iyi dost oluyordunuz; bugün bile öyleyiz. Bu da son derece rekabetçi bir ortam yaratıyordu. Büyürken hem birlikte hem birbirinize karşı oynayarak oyunun içinde rekabet ederek gelişiyordunuz.”

    Şehrin futbol tarihinin büyük bölümünde, bu rekabetlerin içinde yer alan her çocuğun hedefi aynıydı: Mücadelelerini daha büyük bir sahneye taşıyabilecekleri üniversite düzeyine ulaşmak.

  • Üniversite etkisi

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    Newscom World

    Üniversite futbolu, St. Louis'deki yerel sporların her zaman merkezinde yer aldı.

    Bill McDermott'ın üniversitedeki futbolculuk yıllarına dair anlatmayı sevdiği bir hikâye var. Bu, St. Louis'de futbolun sesi hâline gelip çevresindekiler tarafından “Mr. Soccer” lakabıyla anılmaya başlamasından yıllar önce yaşandı. McDermott hikâyesine başladığında, 1-2-3 Club'da etrafında oturanlar gülerek homurdanıyor. Çünkü hikâyeyi daha önce duymuşlar.

    McDermott, efsanevi Al Trost'la orta sahada kurduğu ortaklığı anlatmaya başlıyor. İkili, Saint Louis University'nin en üstün olduğu dönemde birlikte oynayıp NCAA şampiyonlukları kazandı. Trost, ABD erkek milli takımında 14 kez forma giyip National Soccer Hall of Fame'e seçilirken McDermott yayıncılığa yöneldi. Bunun bir nedeni var.

    “Size sakatlığımı anlatmam gerek,” diyor ve az önceki homurdanmalar yeniden yükseliyor. “Sırtımdandı.”

    Kısa ama ciddi bir duraksamanın ardından McDermott başını kaldırıp hikâyeyi can alıcı cümlesiyle bitiriyor.

    “Al Trost'u sahanın dört bir yanında sırtımda taşımaktan sırtım dayanamadı!”

    McDermott ve Lange, sırt sakatlıkları bir yana, St. Louis'in zirve döneminde ne kadar çok yetenek yetiştirdiğini vurguluyor. Öyle ki şehir dışındaki üniversitelerin futbol programları, bu tür oyuncu arayışları yaygınlaşmadan önce St. Louis'den oyuncu almaya başlamıştı. Michigan State ve Indiana sık sık bu arayışın içindeydi. Anlatılana göre UConn antrenörü Joe Morrone bir keresinde şehre gelip bir lise takımının tamamına Connecticut'a giderek kendisi için oynama fırsatı sundu.

    Çoğu genç için buna ne ihtiyaç ne de istek vardı. St. Louis'de üniversite düzeyinde futbol oynamak, ulaşılabilecek en yüksek noktaydı.

    Saint Louis University, 10 ulusal şampiyonlukla NCAA Division I erkek futbolunun en çok şampiyonluk kazanan programı olmayı sürdürüyor. Bu sayı, ikinci sıradaki Indiana'nın şampiyonluk sayısından iki fazla. Trost ve McDermott'ın da parçası olduğu o eşi görülmemiş üstünlük döneminde, 10 şampiyonluğun tamamı 1959 ile 1973 arasında kazanıldı. O yıllarda NASL profesyonel futbolda ses getirirken Missouri, amatör futbolun merkeziydi.

    Ancak Saint Louis University yalnız değildi. SIU Edwardsville yaklaşık 32 kilometre ötedeydi ve 1979'da şampiyonluğu kazandı. University of Missouri–St. Louis, 1973'te bir NCAA şampiyonluğu elde etti. St. Louis Community College–Florissant Valley ve Quincy University de başarılı dönemler geçirdi. Bu takımların hepsi yerel yetenekler üzerine kurulmuştu. Özellikle 1960'larda ve 1970'lerde, şehirdeki birden fazla takımın üstünlük kurmasına yetecek kadar yetenek vardı.

    “Amaç yalnızca belirli bir okulda oynamak değil, üniversite düzeyinde futbol oynamaktı,” diyor Lange. “Çünkü St. Louis'li oyuncuları isteyen pek çok üniversite vardı. St. Louis'li, yeterli düzeyde ya da iyi bir oyuncuysanız üst düzey bir üniversite takımında oynama şansınız çok yüksekti.”

    Lange, St. Louis futbolunun tarihini anlatan kitaplarını yayımlamadan yıllar önce, futbol tarihinin en büyük maçlarından birine yakından tanıklık etmişti. 1973'te SIU Edwardsville, yenilgisiz ve gol yememiş hâlde ülke sıralamasında birinciydi. Rakibi ise o sırada ikinci sıradaki St. Louis University'ydi. Maç, St. Louis Cardinals'ın stadı Busch Stadium'da oynandı. Maçı izlemeye 20 binden fazla kişi geldi.

    “The New York Times oradaydı, Sports Illustrated oradaydı ve sahadaki oyuncuların neredeyse tamamı St. Louis'liydi,” diye hatırlıyor Lange. “Sanırım futbolun St. Louis için, St. Louis'in de ülke çapında futbol için ne kadar önemli olduğunu o anda gerçekten kavradım. Bütün o oyuncuları ve onları desteklemek için gelen insanları görmek gözlerimi açtı. St. Louis'in futbol için taşıdığı önemi bana gerçekten hissettiren an buydu.”

    Bu tür maçlar Lange'in görüşünü destekliyor. Şehirden çıkan milli takım oyuncularının tümü de öyle. St. Louis'in futboldaki önemini ortaya koyan saha içi anlar da eksik değildi. Özellikle de şimdi, neredeyse kırk yıl aradan sonra bu hafta yeniden kazanmayı umdukları turnuvada.

  • Açık Kupa

    1988 Busch St. Louis Open Cup
    Dave Lange

    St. Louis'un Open Cup'ta uzun bir başarı geçmişi var.

    Çarşamba günü Columbus Crew ile karşılaşacak St. Louis City SC, U.S. Open Cup'ı kazanmak için ilk fırsatını yakalayacak. Ancak bu turnuvada başarı, şehir için yeni bir şey değil. Yine de bu başarı nesiller boyunca ortadan kayboldu. Umut, bu hafta geri dönmesi.

    St. Louis şehri, U.S. Open Cup'ın uzun tarihinde 10 şampiyonluk gördü ve bu alanda yalnızca New York City'nin gerisinde. Bu şampiyonlukları altı farklı kulüp kazandı. Ben Millers ve Scullin Steel'in 1920'lerde birer kupa kazanmasının ardından Stix, Baer and Fuller / St. Louis Central Breweries, 1930'larda üç kez şampiyon oldu. St. Louis Simpkins Ford ve St. Louis Kutis SC de ikişer şampiyonluk kazandı. Son zafer, St. Louis Busch Seniors'ın finalde Greek-American A.C.'yi uzatmalarda yenmesiyle 1988'de geldi.

    Robben o takımın kalecisiydi. Olwig ise onun antrenörüydü. İkisi de o günü güzel anılarla hatırlıyor. Geriye düştüklerinde hissettiklerini, Pat Olwig'in 71. dakikada attığı beraberlik golünün ve uzatmalarda gelen galibiyet golünün yarattığı coşkuyu hatırlıyorlar.

    Olwig, “Beraberlik golünü bulup kendimize bir şans yaratabildik, burada bulunan Jeff sayesinde. Bizi maçta tuttu,” diyor.

    Amerikan futbolunun o döneminde U.S. Open Cup zirveydi. NASL faaliyetlerine son vermişti. MLS'in ortaya çıkmasına ise daha yıllar vardı. Amerikalı futbolcular için kendilerini sınayabilecekleri en iyi yer bu turnuvaydı ve bu hiç kolay değildi. Bazen sadece bir takım bulmak bile engel oluyordu.

    Robben, “Hep ‘Nerede oynayacağız? Bu yıl hangi takımda olacağım? Kimlerle oynayacağım?’ diye düşünürdük,” diye hatırlıyor. “Elbette Amatörler turnuvası ve U.S. Open Cup gerçekten odaklandığımız iki turnuvaydı ama mesele ‘Hadi kazanmaya çalışalım’ değildi. Önce şu sorular geliyordu: Takım kuracak kadar oyuncumuz var mı? Henüz ligde miyiz? Maçlar ne zaman? Nerede oynanacak?

    “Sonra iş, ‘Burada gerçekten iyi bir takımımız var ve bu takım muhtemelen mücadele edebilir’ noktasına geldi. NASL olmayınca bir boşluk oluşmuştu ama biz o boşluğu bildiğimiz şeyle dolduruyorduk.”

    U.S. Open Cup'ta ilerlemek zorluydu; bunun başlıca nedeni, her takımın önce Ortabatı'daki rakiplerini geride bırakmak zorunda olmasıydı. Yerel yetenekler yine öne çıktığı için herhangi bir takımın Missouri'den çıkması bile güçtü. Bunu başardığınızda ise yolunuz eninde sonunda doğuya ya da batıya uzanıyordu.

    Olwig, “Her iki kıyıda da eskiden profesyonel olarak oynamış çok sayıda futbolcu vardı,” diyor. “Hepsi NASL'den gelmemiş olabilir ama Avrupa'da veya başka yerlerde profesyonel olarak oynamış futbolculardı. O oyuncuları geçmek öylesine zorlu bir sınavdı ki bazen yetişkinlerle çocuklar karşı karşıyaymış gibi hissediyordunuz. Ama yine de mesele, pek çok başarılı St. Louis takımının yansıtmak istediğini düşündüğüm takım çalışmasına, dostluğa, çalışma disiplinine ve favori görülmemenin getirdiği mücadele anlayışına dayanıyordu.”

    Umut, St. Louis City SC'nin çarşamba günü bu ruhu sahaya yansıtan son takım olması. Uzun bir bekleyişin ardından nihayet en üst düzeyde kendini yeniden tanımlayan şehrin uzun şampiyonlar listesine eklenmesi ve yeni bir sayfa açması umuluyor.

  • Geçmiş gelecekle buluşuyor

    St. Louis CITY SC v San Jose Earthquakes
    Getty Images Sport

    Bu sporun uzun bir geçmişi var ancak St. Louis'de hâlâ gelişmeye devam ediyor.

    Şehrin farklı düzeylerdeki başarılarla dolu geçmişine rağmen MLS, St. Louis'e gelmek için hiç acele etmedi. Lig genişledikçe koşullar bir türlü uygun hâle gelmedi. Ta ki 2019'a kadar. St. Louis City SC, şehrin son büyük futbol şampiyonluğundan 31 yıl sonra kuruldu.

    Olwig, "Bence Açık Kupa'daki bu yolculuk çok özel," diyor. "Çünkü futbolla yeni ilgilenmeye başlayan taraftarlar St. Louis futbolunun tarihini ne kadar iyi anlarsa, yaratmaya devam edebileceğimiz tutku ve enerji de o kadar artar."

    Kulüp, geçmişini onurlandırmaya düzenli olarak özen gösteriyor. ABD Açık Kupası finali öncesinde Energizer Park, 1988 takımının yeniden bir araya geldiği bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Ancak bir bakıma bu, uzun süredir görüşmeyenlerin buluşması sayılmazdı. Takımın büyük bölümü hâlâ bölgede yaşıyor. Birbirlerini sık sık görüyorlar; dolayısıyla o takımı tanımlayan hikâyeler hiçbir zaman uzaklarda kalmıyor.

    Olwig, "Jeff'le birkaç sezon önce St. Louis City maçında karşılaştık ve sanki hiç ara vermemişiz gibiydi," diyor. "Hem çalıştırdığım hem de birlikte oynama şansına sahip olduğum en iyi kalecilerden biri. Ama bu süreç özel oldu ve takım olarak çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum.

    "Futbolun hayatımın ortak noktası olması benim için büyük bir şans. Tanıdığım en iyi dostlarımdan bazılarını onun sayesinde edindim. Futbol, aileme ve şahsen bana çok şey kattı. O dönemde profesyonel bir lig olsun ya da olmasın, oyuna duyulan sevgi yine de çok güçlüydü."

    1-2-3 Club'daki herhangi bir pazartesi buluşmasının gündeminde futbol da yer alıyor. Açık Kupa finaline haftalar kala heyecan şimdiden artıyor. Diğer büyük spor dallarının temsilcileri St. Louis City SC ürünleri giyiyor; son yenilmezlik serisini ve yaklaşan önemli maçları soruyor. Soruları Lange de McDermott da yanıtlıyor. Heyecan giderek büyüyor. Sporu o kadar yakından takip etmeyenlerin bile maça dair düşünceleri ve umutları var.

    Bu, nice önemli bölümle dolu bir hikâyenin yeni bir büyük bölümü olabilir mi? Sonuç ne olursa olsun, Amerika'nın önemli futbol şehirlerinden birinde bu hikâye devam edecek. Ve bu hikâyeler, gelecek yıllarda tekrar tekrar anlatılacak.

    Langeşöyle diyor: "St. Louis'ten her zaman iyi oyuncular çıktı. Futbol diğer şehirlerde ne kadar gelişirse gelişsin, St. Louis'ten iyi oyuncular çıkmaya devam edeceğini düşünüyorum... St. Louis, harika oyuncular yetiştirmesiyle her zaman tanınacak bir yer. Böyle oyuncular bulmak için her zaman oraya gidebilirsiniz."