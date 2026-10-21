Pazartesi günleri St. Louis spor tarihine damga vurmuş isimler öğle yemeğinde buluşuyor. Bu, onlarca yıldır böyle. Hindili sandviçler ve buzlu çaylar eşliğinde kentin efsaneleri, St. Louis'i şekillendiren hikâyeleri anlatıyor, çoğu zaman da yeniden anlatıyor.

Bu buluşmayı, kenti evi olarak gören efsanevi spor insanlarından oluşan 1-2-3 Club düzenliyor. Her pazartesi sporu yalnızca onların yapabileceği şekilde tartışıp inceliyorlar. Ancak burada düşünmeden ortaya atılmış iddialara yer yok; odada eski oyuncular, antrenörler, hakemler, kondisyonerler ve gazeteciler bulunuyor. Son 80 yılda St. Louis'de bir şey yaşandıysa, o odadakilerden birinin ya orada bulunmuş ya da bizzat o olayın gerçekleşmesini sağlamış olma ihtimali oldukça yüksek.

Bu yüzden St. Louis'de futbolun nasıl başladığını öğrenmek için doğru yer burası. En azından doğru kişi burada. Odadaki neredeyse herkes aynı şeyi söylüyor: “Dave, futbolun kitabını kelimenin tam anlamıyla yazdı.”

Sözünü ettikleri kişi, hayatının büyük bölümünü antrenör, yazar ve tarihçi olarak kentin futbolla ilişkisini kayıt altına almaya adayan Dave Lange. Bu tarih de oldukça zengin. Katolik köklerden üniversiteler arasındaki rekabetlere ve bu haftaki ABD Açık Kupası finaline kadar St. Louis, Amerikan futbolunun her zaman önemli merkezlerinden biri oldu. St. Louis'in Amerikan futbol dünyasının zirvesinde olduğu yıllar vardı. Nispeten durgun kaldığı yıllar da oldu. Kentin futbolla geçmişi uzun ve karmaşık, ama aynı zamanda başarılarla dolu. Amerikan futbolu için St. Louis'den daha önemli bir şehir olmayabilir.

Lange, GOAL'e şöyle konuşuyor: “Futbolda St. Louis'i temsil etmek her zaman bir gurur kaynağı oldu. St. Louis futbolunun hikâyesine baştan sona ‘biz onlara karşı’ anlayışı da hâkim. Biz, St. Louis'li oyunculardan oluşan bir St. Louis takımıyız.”

Çarşamba günü, St. Louis'in son dönemdeki oyuncu grubu, yani St. Louis SC kadrosu, ABD Açık Kupası finalinde Columbus Crew ile karşılaşacak. Bu, kulübün büyük bir kupa kazanmak için ilk gerçek fırsatı olacak. Dolayısıyla çarşamba günkü maç, kentin futbol tarihinde belirleyici bir ana dönüşebilir.

Ancak böyle bir an ilk kez yaşanmayacak. ABD Açık Kupası'nda hiçbir şehir St. Louis'den daha başarılı değil. Millî takıma daha fazla yetenek kazandıran bir şehir olmadığı da öne sürülebilir. Peki bu nasıl oldu? Ortabatı'da yer alan bir şehir nasıl Amerikan futbolunun merkezi hâline geldi? İşte Amerikan futbolunun önde gelen şehirlerinden birinin, bir asırdan uzun süre önce başlayan hikâyesi.



NOT: St. Louis City SC, 2026 ABD Açık Kupası'nı penaltılarla kazanacaktı.