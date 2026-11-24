Hayes ile Reddy’nin birbirlerinin kulağına tam olarak ne fısıldadığını bilmek zor. Dünyanın en iyi savunmasını nasıl aşacaklarını planlıyor da olabilirler, kahkahalarla gülmelerine yol açacak tuhaf bir yorum paylaşıyor da.

İkisi de birbirine takılmayı seviyor. Zor kararlar ve takımdan bekledikleri standartlar konusunda birbirlerine karşı çıkmaktan da çekinmiyorlar.

Hayes, “Denise, benim yang’ımın yin’i diyebilirim,” dedi.

“Ben hep büyük resmi düşündüğümü, onun ise ayrıntıları düşündüğünü söylerim. Bunun nasıl bir güç olduğunu düşünün: ‘Takımın nasıl oynamasını istediğime dair bir vizyonum var. Bunu en küçük ayrıntısına kadar nasıl hayata geçirebiliriz?’ diyebiliyorsunuz.”

Hayes oyunun hücum tarafına ağırlık verirken Reddy savunma çalışmalarına liderlik ediyor. Ancak birbirlerinin önceliklerini kavrayışları, bu sorumlulukların çok ötesine uzanıyor.

Reddy, “Savunmadan ben sorumluyum ama onun [Hayes] için önemli olan her şeyi de her an biliyorum. Dolayısıyla oyuncularla hücum üzerine konuşmamız gerekse bunu yapabilirim,” dedi. “Hem de gözlerim kapalı. O da savunma konusunda aynısını yapabilir.”