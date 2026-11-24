Her şey 2008’de Florida’daki bir barda başladı.
Emma Hayes, Kadınlar Profesyonel Futbol Ligi’nde (WPS) Chicago Red Stars’ın başına yeni getirilmişti. Denise Reddy ise W-League’de antrenörlük yapıyordu. İkisi de oyuncuları izlemek ve transfer edebilecekleri isimleri değerlendirmek için Florida’daki bir oyuncu seçme etkinliğine katılmıştı.
Uzun bir günün ardından içki içmek için buluştular. Hayes’in Reddy’ye teklifini sunması uzun sürmedi.
Reddy, GOAL’e “İki gün sonra onun yardımcısıydım,” dedi.
Aradan neredeyse yirmi yıl geçti, birlikte plan yapmaya devam ediyorlar.
Kariyerleri farklı yönlere gitse de yolları yeniden kesişti: önce Chicago’da, ardından dört yıl boyunca Chelsea’de ve şimdi de ABD Kadın Milli Takımı’nda. 2027 Dünya Kupası yaklaşırken peşinden koşacakları bir kupa daha var.
Hayes, GOAL’e “Çok yakın arkadaşız; aramızda karşılıklı bir saygı olduğunu düşünüyorum,” dedi.
Aralarındaki sevgi kadar farklılıkları da açıkça görülüyor. İkisinin GOAL’e verdikleri özel röportajlarda anlattığı üzere, bu farklılıklarla birlikte çalışmayı öğrenmek, taktik tahtasında hazırlanan planlar kadar önemli oldu.