Cavan Sullivan, 2 Mayıs'ta bir şeylerin yolunda gittiğini biliyordu.

Tüm hafta boyunca Philadelphia Union forveti tek bir hareket üzerinde çalıştı: sağ ayağıyla step-over yap, topu soluna çek, rakibini dışarıdan geç ve ceza sahasına orta kes. Sullivan oradaydı; antrenmandan önce de sonra da aynı şeyi tekrar tekrar yaptı.

Sonra Nashville'e karşı oynanan maçta o an geldi. Kurban Josh Bauer oldu. Sullivan sağa gidecekmiş gibi yaptı, ardından topu sola çekti ve ortasını açtı.

"Orada benim için her şey yerine oturdu. Başkası için oynamayı bıraktım demek değil bu, ama kendi yöntemimle fark yaratabilirim," dedi GOAL'e.

Ve o fark meselesine gelirsek... Sullivan bunu nasıl yaratacağını çözmüş durumda. ABD Genç Millî Takımı'nın gelecek vadeden oyuncusuyken MLS'te ilk takım seviyesine çıkan Sullivan, Manchester City'nin onu henüz 14 yaşındayken neden kadrosuna kattığını şimdi gösteriyor. Bu, attığı gollerde de var; son üç maçında üç gol. Ama aynı zamanda özgüveninde, yaydığı havada da var: LeBron James'i taklit eden gol sevinçleri, basının önünde sorumluluk alması ve evet, Inter Miami'ye karşı yaşanan hararetli bir atışma. Sullivan'a her zaman ne olması gerektiği söylendi. Şimdi ise kendi geleceğinin kontrolü onda. Ve bu gelecek oldukça iyi görünüyor.

"Kendimi daha rahat hissediyorum," dedi Sullivan omuz silkerek. "Maçlar kazanıyoruz. Ve evet, yılın bundan sonraki bölümünde özel bir şey yapabiliriz."