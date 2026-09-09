‘Benim için taşlar yerine oturdu’ - Manchester City’ye gitmeye hazırlanan Cavan Sullivan, yükselişi USMNT etrafındaki heyecanı artırırken Philadelphia Union’da adından söz ettiriyor
Cavan Sullivan, 2 Mayıs'ta bir şeylerin yolunda gittiğini biliyordu.
Tüm hafta boyunca Philadelphia Union forveti tek bir hareket üzerinde çalıştı: sağ ayağıyla step-over yap, topu soluna çek, rakibini dışarıdan geç ve ceza sahasına orta kes. Sullivan oradaydı; antrenmandan önce de sonra da aynı şeyi tekrar tekrar yaptı.
Sonra Nashville'e karşı oynanan maçta o an geldi. Kurban Josh Bauer oldu. Sullivan sağa gidecekmiş gibi yaptı, ardından topu sola çekti ve ortasını açtı.
"Orada benim için her şey yerine oturdu. Başkası için oynamayı bıraktım demek değil bu, ama kendi yöntemimle fark yaratabilirim," dedi GOAL'e.
Ve o fark meselesine gelirsek... Sullivan bunu nasıl yaratacağını çözmüş durumda. ABD Genç Millî Takımı'nın gelecek vadeden oyuncusuyken MLS'te ilk takım seviyesine çıkan Sullivan, Manchester City'nin onu henüz 14 yaşındayken neden kadrosuna kattığını şimdi gösteriyor. Bu, attığı gollerde de var; son üç maçında üç gol. Ama aynı zamanda özgüveninde, yaydığı havada da var: LeBron James'i taklit eden gol sevinçleri, basının önünde sorumluluk alması ve evet, Inter Miami'ye karşı yaşanan hararetli bir atışma. Sullivan'a her zaman ne olması gerektiği söylendi. Şimdi ise kendi geleceğinin kontrolü onda. Ve bu gelecek oldukça iyi görünüyor.
"Kendimi daha rahat hissediyorum," dedi Sullivan omuz silkerek. "Maçlar kazanıyoruz. Ve evet, yılın bundan sonraki bölümünde özel bir şey yapabiliriz."
"Senin sen olmana izin vereceğim"
Sullivan artık iki yıldır Union'ın A takım oyuncusu ve çok daha uzun süredir de tanınan bir isim. 14 yaşındayken kulübün altyapısından yetişen oyuncu sözleşmesine imza attı ve aynı anda Man City ile anlaşarak 18 yaşında Premier League'e gideceği transferin zeminini hazırladı. Freddy Adu'dan bu yana hiçbir yetenek bu kadar geniş çapta tanınmadı ve bu kadar büyük beklenti yaratmadı.
Ama o anını yaşayamadı. En azından ilk başta. Union, 2025'te Bradley Carnell yönetiminde kazanıyordu ve yedek takımındaki performansı bir üst seviyeye hazır olduğunu gösterse de Sullivan'a yer yoktu. Ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar hazır olursa olsun, kadroya dahil edilmesi çok da gerekli değildi. Philadelphia, Supporters' Shield'ı kazandı. Sullivan bir maça ilk 11'de başladı, 215 dakika oynadı ve takımı Doğu Konferansı yarı finallerinde elendi. Buna kapsamlı bir değişimle yanıt verdiler; ilk 11'in sol beki, stoperi ve santrforu takas edildi. Carnell, 2026 sezonunun ortasında görevden alındı. Bir noktada Union, ligin en iyi derecesine sahip olduktan sadece altı ay sonra Doğu Konferansı'nın son sırasına kadar geriledi.
Yeni teknik direktör ve geçici menajer Ryan Richter ise hoş bir tesadüf eseri Sullivan'ı sekiz yaşından beri çalıştırıyordu. Kendisi de eski bir Union yedek takım oyuncusu olan 37 yaşındaki Richter, Sullivan'ın her hafta düzenli olarak yerinin olacağını açıkça ortaya koydu.
"Harika bir ilişkimiz var. Onun yaptıkları için gerçekten minnettarım. Biraz, 'Senin kendin olmana izin vereceğim, özgürlüğünü yaşayacaksın ama bunu biraz da dengeleyeceğiz' gibi," dedi Sullivan.
Philadelphia’nın yeniden yükselişine öncülük ediyor
Sonuçlar açıkça ortada. Dünya Kupası arasından bu yana Sullivan, yalnızca Union'ın en dikkat çeken oyuncusu değil, aynı zamanda MLS'in de açık ara en iyi oyuncularından biri oldu. Son yedi maçında yedi gol katkısı yaptı. Son üç maçında üç gol attı. Sullivan, ligde başarılı driplinglerde yüzde 97'lik dilimde, yaratılan pozisyonlarda ise yüzde 88'lik dilimde yer alıyor.
Union yükselişte. 5 Eylül'de Montreal'i yendikten sonra Union, Doğu Konferansı'nda dokuzuncu sıraya yükseldi. Play-off'lar yarın başlasa Philadelphia takımlar arasında yer alacak. Sullivan da bu yükselişin bir parçası oldu; bu çıkışta gençlerin etkisi büyük. Bu aynı zamanda Union'ın kültürü. Genç yetenekleri öne çıkarma konusunda önde gelen kulüplerden biri. Sullivan'dan önce ağabeyi Quinn vardı; MLS'in öne çıkan oyuncularından biri. Ama Brenden Aaronson, Auston Trusty ve Mark McKenzie de vardı. Genel olarak, özellikle de Richter dümendeyken, herkesin kendini gösterme fırsatı bulacağı yönünde bir his var. Burada herkes birbiriyle ilgileniyor.
"Bir konuşmaya, geri bildirime ya da eleştiriye ihtiyaç duyarsanız, elbette etrafınızda insanlar ve harika bir destek sistemi var," dedi Sullivan.
Ancak bu tek başına başarıyı garanti etmiyor.
"Benimle aynı pozisyonda olan ya da daha önce aynı pozisyonda bulunmuş insanlar olduğu için A takıma girmek daha kolay olmayacak. Meydan okuma değişmiyor," dedi Sullivan.
Gözler önünde büyümek
Sullivan da özel bir vaka gibi hissettiriyor. Ünü bu kadar genç yaşta öyle bir seviyedeydi ki her yerden gözler onun üzerindeydi. Apple TV, Onside serisinin bir bölümünü tamamen Sullivan'a ayırdı. Görece şöhretle erken yaşta tanıştı.
"İlk başladığımda tuhaftı. Mesela bir futbol sahasının yakınında yürüyorsam, insanlar fotoğraf istemeye başladı," dedi.
Ailenin en küçüğü altyapıdan yetişen oyuncu sözleşmesine yaklaşırken, Union'ın A takımına çıkan bir çocuk görmüş olan Sullivan ailesi de buna uyum sağlamak zorunda kaldı.
"Ailem için de tuhaftı çünkü bir bakıma ekstra dikkatli olmanız gerekiyor. Ne yaptığınıza biraz daha fazla dikkat etmeniz lazım, ki bu çılgınca. O dönemde sinir bozucu değildi ama buna kesinlikle uyum sağlamanız gerekiyordu," dedi Sullivan.
Yine de bu ilgi, bunu tamamen benimseyen Sullivan'a hep uydu. Sarıya boyanmış saçlar, Prada kramponlar, ekstra çalımlar, Adidas ve Trinity Rodman'la yapılan fotoğraf çekimleri. Bu marka imajı tuttu. Profesyonel sözleşmeye imza atmadan önce bile Generation Adidas Cup'ta çocuklarla selfie çekiyordu.
"Hoşuma gidiyor," dedi Sullivan gülümseyerek. "Çocukların gününü güzelleştirmek falan."
Elbette işin bir de öteki yüzü var. İlgiyle birlikte olumsuzluk da geliyor. Sullivan, Amerikan futbolunun büyük umudu olabilir. Ancak aynı zamanda eleştirilerin de hedefi olabiliyor. Bu yıldız adayının bile rakip takım taraftarlarının öfkesini çektiği oluyor.
"İnsanlar var, bilirsiniz, biraz laflarını ediyorlar... insanlar her şeyde olduğu gibi bir şeyler söylüyor. Ben bunu dışarıda tutmaya ve buna çok fazla dikkat etmemeye çalışıyorum," dedi.
Man City bağlantısı, USMNT tartışması başlıyor
Bir de geleceğe dair soru var. Sullivan, geçen yılın temmuz ayında Manchester City ile antrenman yaptı. Bir hazırlık maçında gol attı ve birkaç gün sonra PSG'nin 19 yaş altı takımına karşı sergilediği performansla büyük övgü aldı. Resmen 2027'ye kadar Manchester'da olmayacak, ancak yine de City'nin gelecekteki oyuncusu konumunda.
"Böylesine harika bir kulübe ve harika insanlara ön sözleşmeyle bağlanmak kesinlikle heyecan verici. Şu anda oradaki insanlarla çok iyi ilişkilerim var ama bu gelecekle ilgili olsa da iletişimde kalıyoruz," dedi Sullivan.
ABD Erkek Milli Takımı heyecanı da gerçek. Mauricio Pochettino'nun ABD'yi 2030 Dünya Kupası'na kadar çalıştırmak için dört yıllık sözleşme uzatmasına imza atmasıyla Sullivan'ın teknik direktörün planlarına girmek için zamanı var. 2028 Olimpiyatları da potansiyel bir vitrin olarak öne çıkıyor; geçen yılki 17 Yaş Altı Dünya Kupası da şimdiden özgeçmişinde yer alıyor. Ancak A milli takımdaki ilk fırsatı çok daha erken gelebilir. Bu ayın ilerleyen günlerinde kadroya çağrılabileceğine dair giderek artan bir konuşulma var.
Ancak Pochettino, çıkış yapmak isteyen genç oyuncular için tek kriterin performans olmadığını açıkça ortaya koydu. Sullivan'ın GOAL ile yaptığı söyleşinin ardından gelen günlerde yapılan bir röportajda Pochettino, felsefesini anlattı.
Başantrenör, "Bence saygı en önemli şey ve onların saygılı olması gerekiyor" dedi. "Ve elbette yetenekli oyuncular istiyoruz. Cesur hisseden, özgüvenli hisseden oyuncular istiyoruz ama göstermedikleri şeyleri hissediyormuş gibi davranan değil."
Sullivan cephesinde ise beklemeye ve çalışmayı sürdürmeye istekli bir tavır var.
"Buna çok fazla odaklanmıyorum. Elbette bu bir hedef ve çağrılmak müthiş olurdu... Ben sadece gelişmeye, her hafta daha iyi olmaya odaklanıyorum. Performanslarımın önemli olduğunu biliyorum. Her maçta üzerinizde gözler oluyor, bu yüzden bu hafta sonu da, gelecek hafta sonu da devam etmem gerekiyor," dedi Sullivan. "Kadro seçildiğinde, eğer olursa harika. Olmazsa da bende değişen hiçbir şey görmezsiniz."
Her şey yolunda giderse, o ilk davet yıllarca sürecek bir milli takım kariyerinin başlangıcı olacak. Acele etmeye pek gerek yok. Ve Pochettino için genç yetenekler etrafındaki beklentileri yönetmek de işin bir parçası.
Pochettino, "Dikkatli olmamız gerekiyor" dedi, "çünkü genç olduğunuzda elbette özgüvenli olmanız gerekir. Kendinize güvenmeniz, performans gösterebileceğinize ve iyi işler yapabileceğinize inanmanız gerekir ama mesele şu ki bir sınır var. Denge en önemli şey ve bu çocukları korumak da bizim sorumluluklarımızdan biri."
“Hâlâ gelişim için yer var”
Ancak şimdilik dikkatini çeken başka bir kilometre taşı var; çoğu gencin hoşuna gidecek türden bir şey. Geçen hafta, Sullivan'ın ilk EAFC kartını gördüğü video viral oldu. Kendisi 70 reyting umuyordu. 67 aldı. Klibi izlediğinizde, yüzünde biraz hayal kırıklığı görülüyor.
"Ultimate Team'in tam olarak nasıl çalıştığını gerçekten bilmiyorum. Ama biri benim kartımın oldukça iyi, oldukça hızlı olacağını söyledi," dedi.
Aradan birkaç gün geçince Sullivan, bunun ne olduğunu daha iyi takdir edebiliyor: bir an. Ağabeyleri evden ayrıldı ve Sullivan artık çok fazla EAFC oynamıyor. İtiraf ettiğine göre bu, oyunu yeniden açmasına neden olabilir.
"Galiba oyunda kendimle oynamam gerekecek, sonra da bir daha dokunmayacağım," dedi Sullivan.
O video, o kart, daha önemli bir noktayı gündeme getiriyor: gelişmek. Sullivan, henüz tamamlanmış bir oyuncu olmaktan çok uzak olduğunun farkında.
"Burada Union'da savunmaya çok önem veriyoruz ve bu bizim felsefemizin bir parçası. Bu yüzden bazen bir önceki pozisyondan yorgun olabiliyorsunuz ve rakibin üstüne gitmek için doğru anları seçmek, yani doğru enerjiye sahip olup olmadığınız, gerçekten önemli bir şey. Yani yorgunluk gerçek bir şey. Karar verme mekanizmam gelişti. Ama hâlâ daha da gelişmek için alan var," dedi Sullivan.
Klibin sonunda Sullivan bir bakıma söz veriyor.
"Belki bir sonraki yükseltmede 70 ya da 71 olabilirim," dedi.
Buna karşı iddiaya girmezdiniz.