'Bazen kavgalar olur' - USMNT-Meksika rekabeti yeni bir döneme giriyor, ancak husumet hiçbir yere gitmiyor
PHOENIX -- 2025 Gold Cup finalinde Meksika'ya yenilmesinden neredeyse bir yıl sonra Mauricio Pochettino, Orange County'deki ofisinde oturuyor. ABD Erkek Milli Takımı, Dünya Kupası macerasında iki maçı geride bıraktı ve moraller yüksek. Yine de o Gold Cup finalinden bir an hâlâ Pochettino'nun içini kemiriyor.
"Kendi sahamızda, kendi ülkemizde oynuyoruz ve kendi ülkenizde 70 bin Meksikalı, 'Cry and cry', 'Llorar y Llorar' diye şarkı söylüyor" diyor. "Bunu kabul edemem. Çok acı vericiydi, çok acı vericiydi."
Şimdi ise üç aydan biraz daha uzun bir süre sonra hem USMNT hem de Meksika bir geçiş döneminde. Pochettino geri döndü. O Gold Cup'taki meslektaşı Javier Aguirre ise artık yok; efsanevi El Tri yıldızı Rafa Marquez'in göreve getirilmesiyle yerini ona bıraktı ve bu atama Meksika taraftarını daha da heyecanlandırdı. Cumartesi günü bu geçiş devam ediyor; yeni dönemdeki ilk USMNT-Meksika çarpışması yaşanacak.
Kesinlikle ilginç bir dönem. Son yıllarda iki takım arasında yaşanan birçok hararetli karşılaşmanın da gösterdiği gibi rekabet her zamanki kadar sıcak. Bu karşılaşmalarda alışıldık unsurlar vardı: kupalar, duygular ve zaman zaman yumruklaşmalar. Ancak iki ülke arasındaki iş birliği de hiç olmadığı kadar sık. MLS ve Liga MX bugünlerde düşmandan çok dost; iki taraf Leagues Cup, Campeones Cup ve All-Star Game için ortaklık yapıyor. Buna yakın zamandaki 2026 Erkekler Dünya Kupası ile yaklaşan 2031 Kadınlar Dünya Kupası'nı da eklemek gerek.
Peki rekabetin şu anki durumu ne? USMNT ile Meksika ateşli rakipler mi, yoksa CONCACAF kardeşleri mi? Ve bu iki takım cumartesi günü yeni nesil yıldızlarla karşı karşıya gelirken, bütün bunlar bundan sonrası için ne anlama gelecek?
USMNT savunmacısı Sergino Dest bunu en iyi şekilde ifade etti.
"Bazen kavga olur" diyor, "bazen de olmaz."
Savaşların tarihi
USMNT'nin Meksika ile karşılaşmasına 24 saatten biraz fazla bir süre kala Tyler Adams, kısa süre önce futbolu bırakan Tim Ream'in yerine takımın yeni kaptanı olarak açıklandı. Pochettino, gruba getirdiği liderlik ve deneyim nedeniyle bunun “mükemmel” bir tercih olduğunu söyledi.
Cumartesi günü Adams, kariyerinde beşinci kez Meksika'ya karşı sahaya çıkacak. İlk USMNT golünü de ilk maçında atmıştı: 2018'deki bir hazırlık maçında. Diğer üç karşılaşmanın tamamı finaldi; takımların bölgedeki hakimiyeti düşünüldüğünde bu da şaşırtıcı değil. Bu nedenle Adams, asla kolaylaşmayan bu maçı tarif etmek için çoğu oyuncudan daha donanımlı.
"İlk maçımı hatırlıyorum," diye anımsadı Adams cuma günü. "Sahada deli gibi koşuşturuyordum. Sadece mümkün olan her şekilde etki yaratmak istiyordum ve 18 ya da 19 yaşındayken, bu maçlarda taktiksel olarak ne kadar disiplinli olmanız gerektiğini ya da duygusal olarak ne kadar kontrollü olmanız gerektiğini mutlaka anlayamıyorsunuz. Sadece sahaya çıkıyor, eğleniyor ve kendiniz olmaya çalışıyorsunuz."
Bu maçlarda oynamış olanlar için işin duygusal boyutunu bağlama oturtmak zor. Dostane değil; sert ve gergin. Tartışmalar sıradan bir durum. Yumruklar ve itiş kakış da pek yabancı değil.
"Hoşlanmama, nefret... bu bir rekabet," dedi Adams. "Bir rekabeti nasıl tanımlamak istiyorsanız öyle... Çok uzun zamandır sürüyor. Ortada çok fazla tarih var ve elbette bu tarih o rekabeti yaratıyor ama siz sadece kazanma üstünlüğünü istiyorsunuz, bu yüzden kazanmak için yapabildiğiniz her şeyi yapıyorsunuz."
CONCACAF Uluslar Ligi finalinde Meksika'ya karşı yaşanan arbede nedeniyle kırmızı kart gören Dest de şunları ekledi: "Sahada küçük bir savaş gibi olacak, biliyor musunuz? Açıkçası bunlar en zor maçlar ve bunu hissedeceksiniz."
Meksika elbette her zaman bölgenin güç merkeziydi. Altın Kupa'da USMNT'nin yedi şampiyonluğuna karşılık 10 kez kazanmalarının nedeni de bu. İki takım arasındaki 79 maçta Meksika 38 galibiyet alırken, ABD'nin galibiyet sayısı 24'te kaldı. Ancak son yıllarda USMNT farkı kapatmaya başladı. Bazıları bunun 2002 Dünya Kupası'ndaki meşhur Dos a Cero ile başladığını söyler. Bazıları ise bunun, USMNT'nin 2012'de Azteca'dan o kutsal sahadaki ilk galibiyetiyle ayrıldığı gün başladığını söyler.
Eski USMNT orta saha oyuncusu Joe Corona, o günün ne anlama geldiğini biliyordu. Genç milli takım seviyesinde kısa bir süre Meksika'yı temsil etmiş, ardından tercih değişikliğine gitmişti. Meksika kökenli milyonlarca Amerikalı gibi o da iki taraftan da sevgi görüyordu. Ancak USMNT formasını giydiği anda bu sevgi sona erdi.
"Meksika'ya karşı oynadığım o maçları ve onları birkaç kez yendiğimizi hatırlıyorum," dedi Corona GOAL'e. "O dönemde Xolos için oynuyordum ve geri döndüğümde Xolos taraftarları bile bana yükleniyordu. Maçlar sırasında laf atıyorlardı ve ben onların oyuncusuydum! Onlarla şampiyonluk kazandığım için bir nevi idol sayılıyordum. Bu, rekabetin sizi nasıl etkileyebildiğini gösteriyor."
Ancak son yıllarda sarkaç iki taraf arasında gidip geldi. USMNT, Gregg Berhalter döneminde bu rekabette bir üstünlük periyodu yaşadı. Ancak daha yakın dönemde Meksika yeniden bir seri yakaladı. Şu anda hem Altın Kupa'nın hem de Uluslar Ligi'nin sahibi konumundalar, ayrıca alt yaş kategorilerinde de oyunun kontrolünü ellerinde tutuyorlar.
Alt yaş kategorilerindeki bu maçlar nedeniyle, karşılaşmanın genç yıldızlarından bazıları bu rekabetin tadına baktı. Peki bu, üst seviyeye yansıyor mu?
Yeni nesil
Cumartesi, Zavier Gozo’nun Meksika’ya karşı A Milli düzeydeki ilk maçı olacak. Ancak bu rekabeti daha önce yaşadı. Kendi sözleriyle, eğlenceli değil; gerçek.
“Meksika’ya karşı her maçta onları kesinlikle ezmek istersiniz” diyor GOAL’a. “Bu hissi nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Meksika’ya karşı hazırlık maçı diye bir şey yok. Her maç kavga gibi. Hepimiz bu maçı dört gözle beklediğimizi söylüyorduk. Milli takıma çağrılır çağrılmaz hepimiz, ‘İşte Meksika maçı’ dedik. Bu, arma için ölmek isteyeceğiniz bir maç. Elinizden gelen her şeyi vermek istersiniz.”
USMNT kadrosundaki 18 oyuncudan yalnızca 12’si Meksika’ya A Milli seviyede karşılaştı. Bunların birkaçı bunu ilk kez geçen yazki Gold Cup finalinde yaptı.
Yine de iki taraf da yeni bir sayfa açarken yeni anlatılar ortaya çıktı. USMNT kadrosu genç oyuncularla dolu ve bunların arasında en genç ve en çok konuşulan isim 17 yaşındaki Cavan Sullivan olarak öne çıkıyor. Meksika’nın da kendi genç yıldızı var: Gilberto Mora. Dünya Kupası öncesinde CONCACAF’ta çıkış yaptıktan sonra turnuvanın kendisinde de büyük ölçüde rahat bir görüntü verdi. Üstelik ekim ayına kadar 18 yaşına girmeyecek olmasına rağmen.
Bu durumda Sullivan’ın ya da USMNT kampındaki diğer sekiz genç oyuncudan birinin bir sonraki jenerasyonun yüzü olması mümkün. Mora ise El Tri ile kendi jenerasyonunun yüzü olmaya şimdiden hazır görünüyor. Cumartesi günü ilk olabilir ama birçok yükselen yıldız için muhtemelen ilklerin sadece ilki olacak.
Eski USMNT orta saha oyuncusu ve şu an Apple TV yorumcusu olan Sacha Kljestan, “Bu, önümüzdeki 15 yıl boyunca birbirine karşı oynayacak iki oyuncunun hikâyesi olabilir” dedi ve ekledi: “Muhtemelen Landon [Donovan] ile ‘Chicharito’dan bu yana buna benzer bir şeyimiz olmadı.”
Peki genç oyuncular bütün bunlarla nasıl başa çıkıyor? Adams’a göre, onun yaptığı gibi yapabilirsiniz. Bu, anın büyüklüğünden kaçınmaktan daha iyi.
Adams, “Bu oyunculara söyleyeceğim şey şu” dedi. “Bir müdahaleye girmenizi, her yerde koşmanızı, topun etrafında olmanızı, diri olmanızı ve oyununuzda biraz hırs taşımanızı; geriye çekilip oyunun akıp gitmesini sadece izlemenize tercih ederim. Yarın oynama fırsatı bulacak bu oyuncuların hepsinden ihtiyacımız olan şey bu.”
Yine de bunu söylemek yapmaktan daha kolay, özellikle de Amerikalı genç oyuncu grubundan bunu beklerken. Pencerenin Peru ve Şili’ye karşı oynanan ilk iki maçında düşmanca taraftar grupları vardı. Cumartesi günü USMNT fiilen deplasman takımı olacak ve bu da bu oyuncuları Amerikan futbolunun en kendine özgü dinamiklerinden biriyle tanıştıracak.
Atmosfer
Her iki taraftar grubunun da zafer şarkıları var. “El Rey” Meksika’nınki, Pochettino’nun zihnine kazınmış olan da o. USMNT’nin artık “Country Roads”u var. Cumartesi hangi şarkının çalacağını kim bilir?
Ancak ondan önce atmosfer konusunda pek sürpriz olmayacak. Maç, ABD-Meksika sınırına yeterince yakın olan Phoenix’te oynanacak, fakat ABD’de Meksika’ya karşı deplasman maçı atmosferine dönüşmeyecek çok az yer var. Maç öncesi basın toplantısında Pochettino, tribünlerin 50-50 olmasını umduğunu söyleyerek şaka yaptı. Meksika’ya karşı üçüncü, ABD topraklarındaki ikinci maçına yaklaşırken bunun ne kadar düşük bir ihtimal olduğunun farkında.
Bunun “neden”ini açıklamak karmaşık. Tribünlerde Amerikalılar da olacak. Meksikalılar da. En dikkat çekeni ise sadakatleri karmaşık olan Meksika kökenli Amerikalıların da eksik olmayacak olması.
"Bence bu kolay değil," diyor Corona. "Kendimi onların yerine koyuyorum ve her iki ülkeyi de destekliyor olabilecekleri için onları suçlamıyorum, çünkü ben de iki kültürle özdeşleştim. Belki de bunun arkasındaki sebep budur. Elbette rekabet ve genel olarak Meksika ile ABD arasındaki tarih nedeniyle, aynı anda iki ülkeye birden destek veren taraftarlar olduğunu kabul etmeyi zorlaştırdığını düşünüyorum.
"Günün sonunda, dürüst oldukları ve destek verdikleri sürece biz onlar için buradayız. Biz taraftar grubu için buradayız."
USMNT için zorluk, ortaya çıkması muhtemel gürültüyü görmezden gelmek olacak. Yine de bu belki iyi olabilir. Dünya Kupası elemeleri yaklaşırken, USMNT’nin en genç oyuncularının Azteca’daki muhtemel maçlar, Gold Cup ve Nations League öncesinde buna alışması gerekecek. Son döngüde ev sahipliği yapılacak Dünya Kupası nedeniyle yaşanan karmaşıklıklar yüzünden USMNT ile Meksika her zamanki kadar çok rekabetçi maç oynamadı, özellikle de birbirlerine karşı. Bu durum yakında değişecek.
"Şili maçının sonunda takımların getirebileceği ateşin kısa bir görüntüsünü gördük," diyen savunmacı Antonee Robinson, maçın son bölümündeki ve yaklaşanlar için bir tür ön izleme işlevi gören gerginliğe atıfta bulundu. "Genç çocuklara sadece şunu söylüyoruz: Meksika’ya karşı oynadığımızda bunu ve çok daha fazlasını beklemelisiniz. Taraftar büyük bir etken olabilir. Muhtemelen orada olmasını beklediğimizden çok daha fazla Meksikalı taraftar olacak.
"Bu maçın iki takım için de ne kadar anlam ifade ettiğini biliyoruz ve çocukların bunu ilk kamplarında deneyimlemesi ilginç olacak. Umarım hepsi bunu sahiplenir, keyfini çıkarır ve mücadele etmeye hazır olur."
Genç yıldızlara ne beklemeleri gerektiği söylendi. Onlar da bu rekabetle büyüdü ve özellikle de bunun gidip geldiği bir dönemde yetişti. Meksika’yı büyük maçlarda yenmenin nasıl bir şey olduğunu bildikleri kadar, USMNT’nin rakiplerinin elinde sendelediğini görmenin nasıl bir şey olduğunu da biliyorlar.
Ayrıca, rekabetin geleceğini en azından kısmen tanımlayan, eşi benzeri görülmemiş bir iş birliği döneminde büyüdüler.
İş birliği ve gelecek
USMNT ile Meksika Phoenix'teki husumetlerine doğru ilerlerken, Corona San Diego'da Club America ile birlikteydi. 110. yılını kutlayan kulüp, Cruz Azul'a karşı bir hazırlık maçı oynuyordu.
America, Meksika'nın en büyük markalarından biri. Aynı zamanda Amerikan futbolunun da en büyük markalarından biri. Kulübün ABD ve Meksika genelinde 44 milyon taraftara sahip olduğu tahmin ediliyor. Bu ölçümde ikisinin birlikte ele alınması önemli.
Corona, "Seyahat ettiğim zamanları hatırlıyorum" dedi ve ekledi: "ABD'ye iner inmez havaalanında bizi sarı formalarla bekleyen binlerce insan olurdu. Onlar koyu taraftarlardı. Bu, kulübün ne kadar büyük olduğunu gösteriyor... Taraftar kitlesi sadece Meksikalılardan ya da ABD'deki Meksikalılardan oluşmuyor; Amerikalılar da var. Benim için bu çok etkileyici."
Her zamankinden daha fazla şekilde, ABD'deki taraftarların kulüplerini görme ve destekleme fırsatı var. Bu haftaki gibi hazırlık maçlarından Leagues Cup'a kadar, Liga MX devleri ABD'de ciddi süre geçiriyor. Ligin en büyük yıldızları All-Star Maçı için Charlotte'taydı. Hatta Dünya Kupaları bile CONCACAF rakipleri arasında ortak bir çabayla düzenleniyor. U.S. Soccer ile FMF her zamankinden daha dostane, peki bu dostluk ne anlama geliyor?
Corona, "Bence bu kesinlikle sporun iki ülkede de nereye gittiğinin bir işareti" dedi ve şöyle devam etti: "Belki de her iki ülkenin de haftalık bazda yer aldığı dev bir lig görmemiz beni şaşırtmaz. Ama milli takım tarafında? Rekabet her zaman var olacak."
Peki bütün bunlar nereye gidiyor? Bu kanlı bir husumet mi, yoksa bir kardeşlik mi? Küresel futbol manzarası değişirken, ligleri, federasyonları ve büyük organizasyonları birbirine bağlandıkça ABD ile Meksika giderek daha fazla iç içe geçiyor. Birçok açıdan, bu iki futbol ülkesi birbirine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor olabilir.
Büyüyen bu ortaklığın rekabeti azaltması gerekmiyor. Hatta tam tersine, ülkeler arasındaki artan kesişim sadece iki tarafın kulüp, genç milli takım ya da A milli takım seviyesinde karşı karşıya gelmesi için daha fazla fırsat yaratıyor.
Ancak bunların hiçbiri cumartesi günü önemli olmayacak. Düdük çaldığında dostluk kalmaz ve rekabetin etrafındaki ilişki değişmeye devam etse de rekabetin kendisi hiçbir yere gitmiyor. Dest'in dediği gibi, bazen kavgalar olur, bazen de olmaz.