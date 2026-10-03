PHOENIX -- 2025 Gold Cup finalinde Meksika'ya yenilmesinden neredeyse bir yıl sonra Mauricio Pochettino, Orange County'deki ofisinde oturuyor. ABD Erkek Milli Takımı, Dünya Kupası macerasında iki maçı geride bıraktı ve moraller yüksek. Yine de o Gold Cup finalinden bir an hâlâ Pochettino'nun içini kemiriyor.

"Kendi sahamızda, kendi ülkemizde oynuyoruz ve kendi ülkenizde 70 bin Meksikalı, 'Cry and cry', 'Llorar y Llorar' diye şarkı söylüyor" diyor. "Bunu kabul edemem. Çok acı vericiydi, çok acı vericiydi."

Şimdi ise üç aydan biraz daha uzun bir süre sonra hem USMNT hem de Meksika bir geçiş döneminde. Pochettino geri döndü. O Gold Cup'taki meslektaşı Javier Aguirre ise artık yok; efsanevi El Tri yıldızı Rafa Marquez'in göreve getirilmesiyle yerini ona bıraktı ve bu atama Meksika taraftarını daha da heyecanlandırdı. Cumartesi günü bu geçiş devam ediyor; yeni dönemdeki ilk USMNT-Meksika çarpışması yaşanacak.

Kesinlikle ilginç bir dönem. Son yıllarda iki takım arasında yaşanan birçok hararetli karşılaşmanın da gösterdiği gibi rekabet her zamanki kadar sıcak. Bu karşılaşmalarda alışıldık unsurlar vardı: kupalar, duygular ve zaman zaman yumruklaşmalar. Ancak iki ülke arasındaki iş birliği de hiç olmadığı kadar sık. MLS ve Liga MX bugünlerde düşmandan çok dost; iki taraf Leagues Cup, Campeones Cup ve All-Star Game için ortaklık yapıyor. Buna yakın zamandaki 2026 Erkekler Dünya Kupası ile yaklaşan 2031 Kadınlar Dünya Kupası'nı da eklemek gerek.

Peki rekabetin şu anki durumu ne? USMNT ile Meksika ateşli rakipler mi, yoksa CONCACAF kardeşleri mi? Ve bu iki takım cumartesi günü yeni nesil yıldızlarla karşı karşıya gelirken, bütün bunlar bundan sonrası için ne anlama gelecek?

USMNT savunmacısı Sergino Dest bunu en iyi şekilde ifade etti.

"Bazen kavga olur" diyor, "bazen de olmaz."