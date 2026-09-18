Bayern Münih ve Bavyera: Oktoberfest, Bundesliga devinin kendi bölgesiyle kurduğu derin bağın merkezinde nasıl yer alıyor?

Sosyal medyanın yükselişi sayesinde, Bayern'in Bavyera bölgesiyle bağının giderek daha popüler hale gelen bir yönü, yerel olarak Wiesn olarak bilinen, Münih'in "beşinci mevsimi" sayılan ve eylül sonu ile ekim başı arasında düzenlenen Oktoberfest kutlamaları oldu.

Oktoberfest, 1810 yılında Münih halkının Prens Ludwig ile Saksonya-Hildburghausen Prensesi Therese'in evliliğini kutlamaya davet edilmesiyle başladı. Bugün ise fiilen Bavyera halk kültürünün bir kutlaması niteliğinde.

Kulüpte oynamanın gayriresmî bir şartı da bu coşkuya katılmak gibi görünüyor ve Bayern Münih artık onlarca yıldır bu özel günü kutluyor. Arşivlere göz attığınızda Pep Guardiola, Bastian Schweinsteiger, Oliver Kahn ve Lothar Mathaeus gibi Bayern ikonlarının etkinliğe katıldığı fotoğrafları bulabilirsiniz.

Bu da lederhosen (deri kısa pantolon ve askılar), ayırt edici trachtenhemd ve trachtenjacke gömlek ile ceket, trachtenschuhe ayakkabıları ve belki bir trachtenhut (geleneksel şapka) giymek, ardından birkaç pretzel ve bira kupası için özel olarak kurulan çadırlardan birine gitmek anlamına geliyor.

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Bayern'in festivale katılımını 2014'te açıklayan Bavarian Football Works şöyle yazmıştı: "Bayern Münih'in oyuncuları ve personeli yıllardır festivale katılıyor. Son dönemde resmî ziyaret son hafta sonuna denk geliyor. Kaferzelt çadırında bulunuyor, Kral Ludwig taklitçisiyle fotoğraf çektiriyor ve bira ile pretzel eşliğinde önemli takım kaynaşması yaşıyorlar.

"Bayern'in festivalle bağı bununla da bitmiyor. Kulüp, 2003'ten bu yana Oktoberfest'in resmî bira üreticilerinden biri olan Paulaner ile güçlü bir ortaklığa sahip. Paulaner, bir Bayern oyuncusunun attığı her gol için 100 litre bira sağlıyor ve takımı her festival sezonunda kendi çadırlarında kutlama yapmaya davet ediyor."

Ortaya çıkan fotoğraflar her zaman büyük beğeni topluyor; erkek ve kadın takımları, teknik ekip ve aileleri işi ciddiye alıyor. Yine de zirve performansa odaklanan modern sporcular olarak gerçekten o kadar çok bira kupası bitirdiklerine pek ikna olmuş değiliz.

Bayern'in eski Liverpool kanat oyuncusu Luis Diaz, bu yılki etkinlik hakkında Bundesliga'nın resmî sitesine konuşurken şöyle dedi: "Benim için Bayern özel. Oktoberfest Münih'te çok büyük bir olay. Geçen yıl bunu yaşadım ama istediğim şekilde değil. Sanırım bu yıl biraz daha içinde olacağım, ailem ve buradaki bir kardeşimle gideceğim.

"Bundan çok daha fazla keyif almaya, kültüre daha da yaklaşmaya çalışacağım çünkü herkesin Oktoberfest için giyinmiş olduğunu görmek gerçekten çok güzel. Harika. Gerçekten çok güzel bir etkinlik." Ardından şunu ekledi: "İyi bir parti. Harika bir etkinlik. Her zaman çok fazla insan var. Güzelce giyineceğim."