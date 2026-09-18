Bayern Münih ve Bavyera: Oktoberfest, Bundesliga devinin kendi bölgesiyle kurduğu derin bağın merkezinde nasıl yer alıyor?
Bayern Münih, Almanya'nın açık ara en başarılı kulübü olsa da, sayısız şampiyonluk kazanarak ve dünyanın en iyi oyuncularından bazılarına ev sahipliği yaparak büyük bir küresel profile ulaşsa da, kulüp köklerini hiçbir zaman unutmadı.
Bayern, kendi şehri Münih ve daha geniş Bavyera bölgesiyle derin bağlara sahip. Bu iki unsur da Bayern'in zengin kültürel kimliğinin önemli bir parçasını oluşturuyor ve kelimenin tam anlamıyla kulübün dokusuna işlenmiş durumda.
Yılın bu döneminde bu durum gerçekten daha da belirgin hale geliyor. Bavyera'da ve başkentinde Oktoberfest zamanı yaşanıyor; kulüp de sezonun bu eşsiz ve canlı atmosferini kutluyor.
Doğası gereği bağlantılı
Bayern, sadece Münih kentiyle değil, başkenti güneyde Münih ve daha kuzeyde Nürnberg olan, Almanya'nın tüm güneydoğusunu kapsayan Bavyera eyaletinin tamamıyla da özdeşleşmiştir.
Bayern'in gurur duyduğu kimliğine biraz daha yakından bakmanız, kulübün kök saldığı bölgenin kulübün dokusuna ne kadar işlemiş olduğunu anlamanız için yeterlidir.
'Bayern' kelimesi, Almancada doğrudan Bavyera anlamına gelir ve lakaplarından biri de Die Bayern (Bavyeralılar)dır; ayrıca 1954'ten bu yana armalarının merkezini oluşturan ayırt edici beyaz-mavi elmas deseni de aslında Bavyera bayrağıdır.
Kulübün iyi bilinen sloganı Mia san mia, muhtemelen sosyal medyada da görmüş olduğunuz üzere, Bavyera lehçesinde 'biz neysek oyuz' anlamına gelir ve aynı zamanda taraftarları arasında popüler bir şarkının da adıdır. Yaygın şekilde kullanılan bir diğer ifade olan Packmas ise Almancadaki 'Packen wir es' ifadesinin Bavyera lehçesindeki karşılığıdır; bunun Türkçesi de 'hadi yapalım' olur. Bayern'in en önde gelen ultra gruplarından birinin adı da Inferno Bavaria'dır.
Yıllık gelenek
Sosyal medyanın yükselişi sayesinde, Bayern'in Bavyera bölgesiyle bağının giderek daha popüler hale gelen bir yönü, yerel olarak Wiesn olarak bilinen, Münih'in "beşinci mevsimi" sayılan ve eylül sonu ile ekim başı arasında düzenlenen Oktoberfest kutlamaları oldu.
Oktoberfest, 1810 yılında Münih halkının Prens Ludwig ile Saksonya-Hildburghausen Prensesi Therese'in evliliğini kutlamaya davet edilmesiyle başladı. Bugün ise fiilen Bavyera halk kültürünün bir kutlaması niteliğinde.
Kulüpte oynamanın gayriresmî bir şartı da bu coşkuya katılmak gibi görünüyor ve Bayern Münih artık onlarca yıldır bu özel günü kutluyor. Arşivlere göz attığınızda Pep Guardiola, Bastian Schweinsteiger, Oliver Kahn ve Lothar Mathaeus gibi Bayern ikonlarının etkinliğe katıldığı fotoğrafları bulabilirsiniz.
Bu da lederhosen (deri kısa pantolon ve askılar), ayırt edici trachtenhemd ve trachtenjacke gömlek ile ceket, trachtenschuhe ayakkabıları ve belki bir trachtenhut (geleneksel şapka) giymek, ardından birkaç pretzel ve bira kupası için özel olarak kurulan çadırlardan birine gitmek anlamına geliyor.Getty Images
Bayern'in festivale katılımını 2014'te açıklayan Bavarian Football Works şöyle yazmıştı: "Bayern Münih'in oyuncuları ve personeli yıllardır festivale katılıyor. Son dönemde resmî ziyaret son hafta sonuna denk geliyor. Kaferzelt çadırında bulunuyor, Kral Ludwig taklitçisiyle fotoğraf çektiriyor ve bira ile pretzel eşliğinde önemli takım kaynaşması yaşıyorlar.
"Bayern'in festivalle bağı bununla da bitmiyor. Kulüp, 2003'ten bu yana Oktoberfest'in resmî bira üreticilerinden biri olan Paulaner ile güçlü bir ortaklığa sahip. Paulaner, bir Bayern oyuncusunun attığı her gol için 100 litre bira sağlıyor ve takımı her festival sezonunda kendi çadırlarında kutlama yapmaya davet ediyor."
Ortaya çıkan fotoğraflar her zaman büyük beğeni topluyor; erkek ve kadın takımları, teknik ekip ve aileleri işi ciddiye alıyor. Yine de zirve performansa odaklanan modern sporcular olarak gerçekten o kadar çok bira kupası bitirdiklerine pek ikna olmuş değiliz.
Bayern'in eski Liverpool kanat oyuncusu Luis Diaz, bu yılki etkinlik hakkında Bundesliga'nın resmî sitesine konuşurken şöyle dedi: "Benim için Bayern özel. Oktoberfest Münih'te çok büyük bir olay. Geçen yıl bunu yaşadım ama istediğim şekilde değil. Sanırım bu yıl biraz daha içinde olacağım, ailem ve buradaki bir kardeşimle gideceğim.
"Bundan çok daha fazla keyif almaya, kültüre daha da yaklaşmaya çalışacağım çünkü herkesin Oktoberfest için giyinmiş olduğunu görmek gerçekten çok güzel. Harika. Gerçekten çok güzel bir etkinlik." Ardından şunu ekledi: "İyi bir parti. Harika bir etkinlik. Her zaman çok fazla insan var. Güzelce giyineceğim."
Sahada kutlama yaparken
Bayern, sahada da gurur duyduğu Bavyera kültürünü kutladı ve 2026 da farklı olmayacak. 2021-22 sezonundan bu yana adidas, bu vesileyle her yıl özel, tek seferlik bir forma çıkardı; ilhamını da Wiesn'den ve hem kulübün hem de bölgenin mirasından aldı.
Ancak Bavyera kimliğini onurlandıran bir formayı ilk kez giymeleri aslında 13 yıl önceydi. Bayern, resmî internet sitesinde 2013-14 sezonundaki beyaz ve koyu yeşil deplasman formasını şöyle tanımladı: "Tipik lederhosen gibi şort kahverengidir ve beyaz forma karakteristik, geleneksel Bavyera görünümünü tamamlar."
2021-22'de kulüp, yalnızca bir maçta giyilen ve özellikle Oktoberfest için hazırlanan tarihindeki ilk özel tek seferlik formayı tanıttı; rozetin etrafını saran geleneksel edelweiss çiçeğiyle şık bir koyu yeşil ve altın rengi tasarımdı. O dönemde adidas, bu formanın şehrin "zengin mirasını, geleneksel Bavyera kıyafetlerinden ilham alan bir görünümle" kutladığını söyledi.
Bu forma öylesine başarılı oldu ki Bayern ve adidas o günden beri her yıl özel üretim bir Wiesn forması çıkarmayı sürdürdü; buna klasik Bavyera kıyafetlerine gönderme yapan koyu kırmızı, mevsimle özdeşleşen çayırları yansıtmak için çimen yeşili ve özel bir Oktoberfest armasının tanıtılması da dahil.
Bölgenin geleneksel kıyafetleri de yıllar boyunca Bayern'in şampiyonluk kutlamalarının büyük bir parçası oldu ve Bundesliga'da üst üste, rekor kıran şampiyonlukları düşünüldüğünde bunlardan fazlasıyla vardı; ya da rekordmeister. Geçmişte oyuncuları, zaferlerini kutlamak için lederhosen giydi; sahada birbirlerinin üzerine dev bira bardakları dökmek de bir gelenek hâline geldi.
'Hayata duyulan coşku, topluluk ve çeşitlilik'
adidas ve Bayern, Ekim Festivali 2026 için bir kez daha işi başardı; bugüne kadarki en cesur ve en canlı Wiesn formasını ortaya çıkardı. Forma, koyu bir zemin üzerine yerleştirilmiş soyut ve renkli genel tasarımıyla bir futbol formasından çok bir sanat eserini andırıyor; göğüs kısmında ise sezona özel arma yer alıyor.
adidas, çiçekli görünümün "Wiesn ile eş anlamlı çiçek unsurlarının modern bir yorumu" olduğunu ve bunun "geleneksel olarak Bavyera kültürüyle ilişkilendirilen çiçeklerden" ilham aldığını, ayrıca "sezonun canlı atmosferini" kutladığını belirtiyor.
adidas, tanıtım açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Wiesn sezonu, şehrin dönüşüme uğradığı yılın dönemini işaret ediyor. Sokaklar daha kalabalık hale geliyor, gelenekler ön plana çıkıyor ve Bavyera'nın başkentini eşsiz bir neşe, iyimserlik ve özgürlük duygusu sarıyor. Bu yıllık kültürel andan ilham alan yeni FC Bayern 2026 Wiesn forması, sezonun ruhunu ve kulübün memleketiyle olan bağını yansıtıyor."
Bayern'in kendi açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı: "Yeni forma, geleneksel Münih stilini modern ve özgüvenli bir tasarımla birleştiriyor; Wiesn'i bu kadar özel kılan her şeyi kutluyor: yaşama sevinci, topluluk ruhu ve çeşitlilik."
Bugünlerde alışıldığı üzere, yeni formaya aynı soyut deseni taşıyan bir hırka, trachtenjacke esintili siyah bir ceket ve siyah bir drindl elbisenin de yer aldığı bir lifestyle koleksiyonu eşlik ediyor.
Bayern'in 2026 Wiesn forması, cuma akşamı Allianz Arena'da Union Berlin'e karşı oynanan maçta ilk kez sahada görülecek ve şu anda seçili adidas mağazalarında ve çevrim içi olarak adidas.