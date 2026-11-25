Musiala, 15 Ağustos'ta Bayern'in Münih'te RB Leipzig ile oynadığı sezon öncesi maçında yere yığıldı. Üç gün sonra Heidenheim ile oynanan hazırlık maçında aynı şey tekrar yaşandı. Bu da 23 yaşındaki oyuncunun ciddi, hatta hayati tehlike yaratabilecek bir sağlık sorunu yaşadığına dair endişeleri artırdı.

Ancak kısa süre sonra Instagram'da yayımladığı açıklamada Musial şunları söyledi: “Bana, nörolojik bir işlev bozukluğundan kaynaklanan, geçici, kısa süreli ama kolayca tedavi edilebilen dalma nöbetleri tanısı kondu. Bunlar, Leipzig maçındaki ya da şimdi Heidenheim'daki gibi son olaylara yol açabiliyor. İlk bakışta korkutucu göründüklerini biliyorum ama benim için şu anda günlük hayatımın bir parçasılar.

“Çok iyi bir tıbbi tedavi görüyorum ve oldukça iyimserim. Bayern, ailem ve arkadaşlarım bu süreçte hep yanımda ve bana destek oluyor.”

Eberl, Heidenheim maçının ardından kulübün geçen sezonun tamamı boyunca Musiala'nın durumundan haberdar olduğunu doğruladı: “Oyuncular da biliyordu. Bizim için günlük hayatın bir parçası hâline gelmişti. İlaç tedavisinde bir değişiklik yaptı, bu yüzden bu durumlar belirginleşti. Şimdi, böyle olayların yaşanmadığı önceki duruma dönmek istiyoruz.

“Biz Bayern ailesi olarak kenetleniyoruz. Ona tüm desteğimizi vereceğiz, şimdiye kadar da verdik ve vermeye devam edeceğiz. Bunu birlikte yapıyoruz.”

Ne yazık ki bu birlik görüntüsü geçen hafta tamamen dağıldı. Önce Bayern'in onursal başkanı Uli Hoeness, BR24'e verdiği röportajda Musiala'nın “bir zamanlar ulaştığı performans seviyesine yeniden çıkıp çıkamayacağını” kamuoyu önünde sorguladı ve “şu anda sunabileceklerinin artık sözleşmede yer alanlarla aynı olmadığını” savundu.

Ardından Dreesen, Abendzeitung'a Musiala'nın sözleşmesinin hâlâ “geçerli” olduğunu söyledi. Ancak bir o kadar dikkat çekici biçimde, “Ekonomik çerçeveyle uyumlu seviyeye kalıcı olarak geri dönemezsek oturup birbirimizle konuşmak zorunda kalacağız” ifadesini kullandı.

Musiala, kas sorununu atlattıktan sonra uzun zamandır beklenen dönüşünü cuma günü Köln ile 1-1 biten maçta oyuna sonradan girerek yaptı. Ancak Allianz Arena'da bitiş düdüğünün çalmasından yalnızca 20 dakika sonra yönetim kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge'nin Hoeness ve Dreesen'e açıkça tam destek vermesi, Musiala'nın dönüşünü neredeyse hemen gölgede bıraktı.

“Bunda kesinlikle skandal sayılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum,” dedi Rummenigge Sky Sport Deutschland'a. “Bence Uli ve Jan Dreesen'in söyledikleri tamamen yerindeydi. Bir kulübün böyle bir durumu nasıl ele alacağını düşünmesini sorumlu ve son derece normal buluyorum.

“Ne yazık ki bildiklerimiz, onun bu statta defalarca gösterdiği seviyeye dönmesinin zor olacağını düşündürüyor. Jamal'ın kulüpten ayrılacağını ya da bu koşullarda başka bir kulübün onu satın alacağını hayal edemiyorum. Bu bir sorun. Hepimiz onun dönmesini, ideal olarak da en iyi formunda dönmesini çok istiyoruz. Peki ya öyle olmazsa?

“Sözleşmesinde hatırı sayılır meblağlar olduğu herkesçe biliniyor. Dolayısıyla doğal olarak mali durumu da değerlendirmemiz gerekir çünkü, saygıyla söylüyorum, bu meblağlar artık haklı gösterilemez.”