Toppmoller, BayArena'ya yalnızca önceki yaz gelmişti. Bundesliga'yı dördüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başarmasına rağmen görevden alınan Almanya efsanesi Berti Vogts'un yerine getirilmesi riskli bir tercih olarak görülüyordu. Toppmoller, daha önce çalıştığı Bochum ve ikinci lig ekibi Saarbrucken'de iyi işler yapmış olsa da en üst düzeyde kendini kanıtlamamıştı. Üstelik çok sigara içen ve içkiyi seven birinin Leverkusen'i yönetmek için doğru kişi olup olmadığı da sorgulanıyordu.

Toppmoller, kişiliğine ve yeterliliğine ilişkin kaygıları şu sözlerle yanıtladı: “Ben bir futbol delisiyim. Başkalarının kanında kırmızı ve beyaz hücreler vardır. Benim kanımda ise küçük futbol topları var!” Eleştirilerini yöneltenleri, özellikle de selefini susturmaya kararlıydı.

“Vogts o dönemde televizyonda yorumculuk yapıyordu. Sezon başında Bundesliga'yı yedinci sırada bitireceğimizi söyledi. ‘Şampiyonluk ya da Şampiyonlar Ligi için hiç şansları yok!’ dedi.” Toppmoller, daha sonra The Mirror'a konuşurken bunları anlattı.

Kendisi kesin bir tahminde bulunmaktan kaçındı ancak ilk basın toplantısında kulübün taraftarlarına “Başarılı olacağımızı ve izleyenlere heyecan vereceğimizi garanti edebilirim” dedi. İyimser olmak için de gerçekten geçerli nedenler vardı.

Robert Kovac'ı Bayern Münih'e kaptırmasına rağmen Leverkusen, büyük ölçüde güçlü kadrosunu korumayı başarmıştı. Toppmoller'in elindeki yeteneklerden en yüksek verimi alacak doğru kişi olduğu da kısa sürede anlaşıldı. Bayer, Bundesliga sezonuna müthiş bir başlangıç yaptı. Yenilmediği 14 maçlık etkileyici seride alınabilecek 42 puanın 36'sını toplarken heyecan verici hücum futboluyla futbolun inceliklerinden hoşlananları da kendine hayran bıraktı.

Yıl dönümü civarında yaşanan beş yenilgi, şampiyonluk yarışında Bayer'i yolundan çıkaracak gibi görünüyordu. Ancak Leverkusen, yeni bir yenilmezlik serisiyle karşılık verdi ve bitime yalnızca üç maç kala Borussia Dortmund'un beş puan önüne geçti. O aşamada Toppmoller'in heyecan veren takımı DFB-Pokal'de finale çıkmış, çok daha önemlisi Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmişti.

Aslında Bayer, ikinci grup aşamasındaki ilk maçında Juventus'a 4-0 yenilirken Avrupa Kupası'na talip bir takım gibi görünmemişti. Juventus'un teknik direktörü Marcello Lippi de maçın ardından “Leverkusen karşısındaki maçın bu kadar kolay olacağını hiç düşünmemiştim” demişti.

“Bu beni gerçekten sinirlendirdi,” diye yıllar sonra Werkself Magazine'e itiraf etti Toppmoller. “Leverkusen'de bunun karşılığını göreceğine yemin ettim. 3-1 kazandık ve basın toplantısındaki ilk cümlem şu oldu: Juve karşısında bu kadar kolay olacağını hiç düşünmemiştim!” Ertesi hafta Leverkusen, Riazor'da çok güçlü bir Deportivo La Coruna takımını yenerek Juve'nin yanı sıra Arsenal'ın da bulunduğu grubu lider tamamladı.

İlk grup aşamasında Barcelona'yı yenmiş olan Bayer, buna rağmen çeyrek finale girerken şansı çok düşük görülen takımlardan biriydi. Oysa kadrosunda yıldız oyuncular eksik değildi.