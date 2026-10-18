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Bayer Leverkusen: Futbolun en lanetli kulübü, Avrupa genelindeki taraftarları heyecanlandırdıktan sonra üç kupayı birden kazanma şansını nasıl elinden kaçırdı?

Klaus Toppmoller, Leverkusen'i 2000'li yılların başında Avrupa'nın belki de izlemesi en keyifli takımlarından biri hâline getirdi ancak takım tek bir kupa bile kazanamadı.

Mark Doyle
Çeviri:

  • Eski Bayer Leverkusen forveti Dimitar Berbatov'a bir keresinde, Zinedine Zidane'ın 2002 Şampiyonlar Ligi finalinde attığı galibiyet golünün görkemi karşısında Glasgow'daki yenilginin acısının biraz olsun hafifleyip hafiflemediği soruldu. “S*ktir, hayır!” diye yanıt verdi Bulgar futbolcu. “Hiçbir şeyi hafifletmedi!

    “Topun düşüşünü izlerken Zinedine Zidane'ın hemen arkasındaydım. Bazen golün geleceğini, Zidane'ın topa tam da yaptığı gibi vuracağını hissedersiniz. Ama ben sadece ‘Hayır, lütfen hayır!’ diye düşündüm.”

    Berbatov'un çaresizliği anlaşılırdı. Çünkü Zidane'ın muhteşem vole golü, Bundesliga ve DFB-Pokal'da zaten ikincilikle yetinmiş olan başarılı Bayer takımının üzüntüsünü daha da artırmıştı. “Bu sezon başardıklarımızla gurur duyuyorum,” dedi teknik direktör Klaus Toppmoller, Hampden Park'ta gazetecilere. “Yine ikinci olduk ama sezon başlarken Şampiyonlar Ligi finaline çıkacağımızı söyleyen biri olsaydı, ona deli gözüyle bakılırdı.

    “Yaşadığımız sorunlar düşünüldüğünde başardıklarımızın neredeyse imkânsız olduğunu düşünüyorum. Ama futbolda hak ettiğiniz karşılığı her zaman alamıyorsunuz. Yaşadıklarımızdan sonra bunu bizden daha iyi kimse bilemez.”

    Gerçekten de 2001-02 sezonunun son ayına üç kupa hayaliyle girip sonunda bütün çabalarının karşılığında eli boş kalan, sanki lanetlenmiş Bayer Leverkusen kadar kısa sürede böylesine büyük bir hayal kırıklığı yaşayan başka bir takım olmamış olabilir...

  • ‘Futbol delisi’

    Bayer Leverkusen v Breman
    Getty Images Sport

    Sıra dışı Toppmoller'in BayArena'da etkisini göstermesi uzun sürmedi.

    Toppmoller, BayArena'ya yalnızca önceki yaz gelmişti. Bundesliga'yı dördüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başarmasına rağmen görevden alınan Almanya efsanesi Berti Vogts'un yerine getirilmesi riskli bir tercih olarak görülüyordu. Toppmoller, daha önce çalıştığı Bochum ve ikinci lig ekibi Saarbrucken'de iyi işler yapmış olsa da en üst düzeyde kendini kanıtlamamıştı. Üstelik çok sigara içen ve içkiyi seven birinin Leverkusen'i yönetmek için doğru kişi olup olmadığı da sorgulanıyordu.

    Toppmoller, kişiliğine ve yeterliliğine ilişkin kaygıları şu sözlerle yanıtladı: “Ben bir futbol delisiyim. Başkalarının kanında kırmızı ve beyaz hücreler vardır. Benim kanımda ise küçük futbol topları var!” Eleştirilerini yöneltenleri, özellikle de selefini susturmaya kararlıydı.

    “Vogts o dönemde televizyonda yorumculuk yapıyordu. Sezon başında Bundesliga'yı yedinci sırada bitireceğimizi söyledi. ‘Şampiyonluk ya da Şampiyonlar Ligi için hiç şansları yok!’ dedi.” Toppmoller, daha sonra The Mirror'a konuşurken bunları anlattı.

    Kendisi kesin bir tahminde bulunmaktan kaçındı ancak ilk basın toplantısında kulübün taraftarlarına “Başarılı olacağımızı ve izleyenlere heyecan vereceğimizi garanti edebilirim” dedi. İyimser olmak için de gerçekten geçerli nedenler vardı.

    Robert Kovac'ı Bayern Münih'e kaptırmasına rağmen Leverkusen, büyük ölçüde güçlü kadrosunu korumayı başarmıştı. Toppmoller'in elindeki yeteneklerden en yüksek verimi alacak doğru kişi olduğu da kısa sürede anlaşıldı. Bayer, Bundesliga sezonuna müthiş bir başlangıç yaptı. Yenilmediği 14 maçlık etkileyici seride alınabilecek 42 puanın 36'sını toplarken heyecan verici hücum futboluyla futbolun inceliklerinden hoşlananları da kendine hayran bıraktı.

    Yıl dönümü civarında yaşanan beş yenilgi, şampiyonluk yarışında Bayer'i yolundan çıkaracak gibi görünüyordu. Ancak Leverkusen, yeni bir yenilmezlik serisiyle karşılık verdi ve bitime yalnızca üç maç kala Borussia Dortmund'un beş puan önüne geçti. O aşamada Toppmoller'in heyecan veren takımı DFB-Pokal'de finale çıkmış, çok daha önemlisi Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmişti.

    Aslında Bayer, ikinci grup aşamasındaki ilk maçında Juventus'a 4-0 yenilirken Avrupa Kupası'na talip bir takım gibi görünmemişti. Juventus'un teknik direktörü Marcello Lippi de maçın ardından “Leverkusen karşısındaki maçın bu kadar kolay olacağını hiç düşünmemiştim” demişti.

    “Bu beni gerçekten sinirlendirdi,” diye yıllar sonra Werkself Magazine'e itiraf etti Toppmoller. “Leverkusen'de bunun karşılığını göreceğine yemin ettim. 3-1 kazandık ve basın toplantısındaki ilk cümlem şu oldu: Juve karşısında bu kadar kolay olacağını hiç düşünmemiştim!” Ertesi hafta Leverkusen, Riazor'da çok güçlü bir Deportivo La Coruna takımını yenerek Juve'nin yanı sıra Arsenal'ın da bulunduğu grubu lider tamamladı.

    İlk grup aşamasında Barcelona'yı yenmiş olan Bayer, buna rağmen çeyrek finale girerken şansı çok düşük görülen takımlardan biriydi. Oysa kadrosunda yıldız oyuncular eksik değildi.

  • Genel eğilimin aksine

    Toppmoller Ballack Leverkusen 2002
    Getty Images

    Toppmoller'in oyuncu yönetimi, takımın yıldızı Ballack'tan en iyi verimi almasını sağladı.

    Hans-Jorg Butt olağanüstü bir kaleciydi (ve penaltıları da çok iyi kullanırdı!). Jens Nowotny ile Lucio birbirini harika tamamlayan bir stoper ikilisi oluşturuyordu. Dörtlü savunmanın önünde oynayan Carsten Ramelow da bu ikiliye etkili biçimde destek veriyordu.

    Hücumda ise bek Diego Placente ve kanat oyuncusu Ze Roberto, sol kanattaki hızları ve çalımlarıyla Toppmoller'in ifadesiyle “Avrupa'da herkesin başını döndürüyordu”. Yildiray Basturk da farklı özelliklere sahip üç forvetten hangisi santrfor olarak seçilirse seçilsin, Berbatov, Ulf Kirsten ya da Oliver Neuville'i pozisyonlarla buluşturuyordu.

    Ancak Leverkusen'in en golcü ve en kilit oyuncusu Michael Ballack'tı. Çok yönlü orta saha oyuncusu o dönemde 25 yaşındaydı ve kariyerinin zirvesindeydi. “Geriye dönüp baktığımda,” dedi Ballack, Leverkusen'in resmî sitesine, “kesinlikle en önemli sezonumdu, belki de kariyerimin en iyi sezonuydu.”

    Toppmoller bu konuda önemli bir rol oynamıştı. Üstelik bu, yalnızca Ballack'a mümkün olduğunca hücuma çıkma özgürlüğü tanıyan taktiklerinden ibaret değildi. Kış arasında, birçok kulübün istediği Almanya millî takım oyuncusunun sezon sonunda bedelsiz olarak Bayern'e katılacağı ortaya çıktı. Bunun üzerine bazı taraftarların Ballack'a sırt çevirmesi şaşırtıcı değildi. Ancak Toppmoller, yıldız oyuncusuna desteğini hiç esirgemedi.

    “Başka birçok teknik direktör o durumda farklı davranabilirdi,” dedi eski Chelsea yıldızı. “Kulüpten ayrılacak ve basında eskisinden daha fazla eleştirilen bir oyuncuya destek olmak her zaman beklenen bir şey değildir. Toppi, bu genel eğilime karşı çıkmak anlamına gelse bile neye inandığını her zaman açıkça söylerdi. Oyuncular da teknik direktörün samimi olup olmadığını anlar. Toppi hem kulüp içinde hem de dışında arkamda durdu. Böylece ortam sakinleşti; bu, benim ve takım için çok önemliydi.”

    Ballack, Toppmoller'in sarsılmaz desteğine Leverkusen'in Şampiyonlar Ligi finaline uzanan tarihî yolculuğunda olağanüstü performanslarla karşılık verdi. Bayer'in çeyrek finalde Liverpool'u toplamda 4-3 yendiği eşleşmede iki gol attı. Old Trafford'da Manchester United ile oynanan yarı final ilk maçındaki heyecan dolu 2-2'lik beraberlikte de gol buldu.

    Toppmoller'e göre Leverkusen, sezonun en iyi performansını ‘Rüyalar Tiyatrosu’nda sergilemişti. Bu maç, onun cesur futbol anlayışını mükemmel biçimde ortaya koyuyordu. Bu anlayış, bir ilaç şirketine ait olduğu için daha önce Almanya'da sevilmeyen takımı Avrupa futbolunun gözdesine dönüştürmüştü.

    “Manchester United taraftarları performansımızı ayakta alkışlayarak takdir etti. Harika bir deneyimdi,” dedi heyecanla. “Elbette, kendi sahamızdaki rövanşta [1-1 berabere kalırken] inanılmaz şanslıydık çünkü Manchester United daha iyi takımdı. Placente, maçın bitimine az kala topu kafa vuruşuyla çizgiden bile çıkardı,

    “Ama [son düdük çaldığında] kendimi tutamadım. Çılgıncaydı, finaldeydik. Sahaya koştum ve bütün dünyaya sarılabilirdim!”

  • “Daha iyi olan taraf bizdik”

    SOCCER-CHAMPIONS LEAGUE-MADRID-LEVERKUSEN
    AFP

    Leverkusen, Glasgow'daki çekişmeli finalde üzerine düşeni yaptı ancak sonucu belirleyen, Zidane'ın büyülü anı oldu.

    Deplasman golü kuralıyla United'ı eleyerek tur atlayan Toppmoller için tek sorun, Leverkusen'in sezonun o aşamasında yorgunluk belirtileri göstermeye başlamasıydı. Werder Bremen'e evinde, Nürnberg'e ise deplasmanda üst üste yenilen takım, Dortmund'un Bundesliga'da kendisini geçerek liderliğe yükselmesine engel olamamıştı.

    Leverkusen, 4 Mayıs 2002'deki son maçında Ballack'ın iki golü sayesinde Hertha Berlin'i 2-1 yenmeyi başardı. Ancak Dortmund da Bremen'i aynı skorla mağlup ederek şampiyonluğu bir puan farkla kazandı. Böylece Leverkusen, yalnızca altı sezonda dördüncü kez ligi ikinci sırada bitirdi.

    Bu nedenle, ertesi hafta sonu Schalke ile oynanacak DFB-Pokal finali öncesinde Toppmoller'in takımı üzerindeki baskı iyice artmıştı. Berlin'de bu yükü taşımakta zorlandılar. Olimpiyat Stadı'nda Berbatov'un golüyle öne geçmelerine rağmen, normal sürenin bitimine bir dakikadan biraz fazla kala Kirsten farkı azalttığında skor 4-2'ydi.

    Leverkusen'in iki kez hayal kırıklığına uğramasının ardından, sezonun kaderi 15 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finalinde Madrid'i yenmesine bağlı hâle gelmişti. Bild o dönemde şöyle yazmıştı: “Bu harika takımın sezonu eli boş bitirmemesi gerek. Futbol tanrılarının isteği bu olamaz...”

    Ancak Toppmoller, maç öncesinde Vicente Del Bosque'nin Real Madrid'inin “her alanda Leverkusen'den daha iyi” olduğunu açıkça kabul etmişti. Üstelik takımın iki çok önemli oyuncusundan Nowotny'nin sakatlık, Ze Roberto'nun ise ceza nedeniyle forma giyemeyecek olması, Bundesliga şampiyonluğunu kaçırdıktan sonra özgüveni zaten sarsılmış kadro için ağır bir darbeydi.

    Bu yüzden Leverkusen'in, Hampden'da sekizinci dakikada yediği ve Toppmoller'i öfkelendiren golün ardından dağılabileceğine dair ciddi endişeler vardı. Toppmoller öfkeyle şöyle dedi: “Maça hazırlanırken Roberto Carlos'un taç atışları hakkında dilimde tüy bitti. Bunları biliyorduk. Sonra da Raul'un golüyle skoru 1-0'a getiren bir taç atışında hazırlıksız yakalandık.”

    Ancak Liverpool karşısındaki heyecanlı çeyrek final galibiyetinde belirleyici golü atan Brezilyalı stoper Lucio, yalnızca altı dakika sonra skoru eşitledi. Zidane devre arasından hemen önce attığı müthiş golle Real'i yeniden öne geçirse de Leverkusen mücadeleyi bırakmadı.

    “Real Madrid'den daha fit durumdaydık, bu da tuhaftı,” dedi Ballack. “Manchester United'a karşı oynadığımız yarı final rövanşında kadromuzda neredeyse hiç seçenek kalmamıştı ama iki hafta sonraki finalde kendimizi tamamen dinlenmiş hissediyorduk. Futbolda her şeyi açıklayamazsınız. Madrid'e karşı son yarım saati hatırladığımda, ayakta duracak hâlleri kalmamıştı ve maça tamamen hâkimdik. O sırada beraberliği yakalasaydık, uzatmalarda kazanacağımızdan eminim.”

    Ancak Madrid üstünlüğünü koruyarak üç sezondaki ikinci Avrupa Kupası'nı kazandı. Toppmoller'e ise üç sarsıcı yenilginin ardından yıkılan oyuncularını toparlamak gibi zorlu bir görev kaldı: “Şampiyonlar Ligi finalinden sonraki ilk düşüncem, ‘Kahretsin, daha iyi taraf olduğumuz için maçı kazanmalıydık’ oldu. Ama sonra soyunma odasında takıma harika bir yolculuk geçirdiklerini söyledim. O dönemde Avrupa'nın en çekici futbolunu oynuyorduk. Yurt dışında da büyük takdir topladık.”

    Ne var ki bütün bunlar, en azından kulüp yönetiminin gözünde, sonuçta pek bir şey ifade etmedi. Leverkusen sportif direktörü Reiner Calmund, Glasgow'dan önce “Bu dünyada bir şampiyonluğunuz yoksa hiçbir değeriniz yoktur” demişti. Dolayısıyla Toppmoller'in kötü sonuçların ardından Şubat 2003'te görevden alınması, dışarıdan bakanlar için belki de o kadar şaşırtıcı olmamalıydı.

    BayArena'daki yöneticiler için asıl önemli olan, Leverkusen'in bir türlü kupa kazanamayan takım imajından kurtulmasıydı. Nitekim Ballack daha sonra kulübün başarısızlıklarla dolu geçmişinin şampiyonluk yarışının son bölümünde oyuncular üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu kabul etmişti. Buna rağmen Toppmoller, BayArena'daki döneminden hâlâ gurur duyuyor ve yaşananlarla ilgili hiçbir pişmanlığı olmadığını söylüyor.

    “Kazanamadığımız şampiyonlukların özlemini çekmiyorum,” dedi. “Gençken hep şöyle derdim: Kupalarla ilgilenmiyorum, insanlara seyir zevki yüksek maçlar sunmak istiyorum. Futbol ilham vermeli. O zaman da bunu başardık.”

    Berbatov'un açıkça ortaya koyduğu gibi, bu durum tek bir kupa bile kazanamamanın yarattığı hayal kırıklığını gidermedi. Yine de Toppmoller'in Leverkusen'i başarıya ulaşamamış olsa da izlemesi tartışmasız heyecan verici bir takımdı. Belki de bu, başlı başına bir kazanımdı.