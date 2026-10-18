Deplasman golü kuralıyla United'ı eleyerek tur atlayan Toppmoller için tek sorun, Leverkusen'in sezonun o aşamasında yorgunluk belirtileri göstermeye başlamasıydı. Werder Bremen'e evinde, Nürnberg'e ise deplasmanda üst üste yenilen takım, Dortmund'un Bundesliga'da kendisini geçerek liderliğe yükselmesine engel olamamıştı.
Leverkusen, 4 Mayıs 2002'deki son maçında Ballack'ın iki golü sayesinde Hertha Berlin'i 2-1 yenmeyi başardı. Ancak Dortmund da Bremen'i aynı skorla mağlup ederek şampiyonluğu bir puan farkla kazandı. Böylece Leverkusen, yalnızca altı sezonda dördüncü kez ligi ikinci sırada bitirdi.
Bu nedenle, ertesi hafta sonu Schalke ile oynanacak DFB-Pokal finali öncesinde Toppmoller'in takımı üzerindeki baskı iyice artmıştı. Berlin'de bu yükü taşımakta zorlandılar. Olimpiyat Stadı'nda Berbatov'un golüyle öne geçmelerine rağmen, normal sürenin bitimine bir dakikadan biraz fazla kala Kirsten farkı azalttığında skor 4-2'ydi.
Leverkusen'in iki kez hayal kırıklığına uğramasının ardından, sezonun kaderi 15 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finalinde Madrid'i yenmesine bağlı hâle gelmişti. Bild o dönemde şöyle yazmıştı: “Bu harika takımın sezonu eli boş bitirmemesi gerek. Futbol tanrılarının isteği bu olamaz...”
Ancak Toppmoller, maç öncesinde Vicente Del Bosque'nin Real Madrid'inin “her alanda Leverkusen'den daha iyi” olduğunu açıkça kabul etmişti. Üstelik takımın iki çok önemli oyuncusundan Nowotny'nin sakatlık, Ze Roberto'nun ise ceza nedeniyle forma giyemeyecek olması, Bundesliga şampiyonluğunu kaçırdıktan sonra özgüveni zaten sarsılmış kadro için ağır bir darbeydi.
Bu yüzden Leverkusen'in, Hampden'da sekizinci dakikada yediği ve Toppmoller'i öfkelendiren golün ardından dağılabileceğine dair ciddi endişeler vardı. Toppmoller öfkeyle şöyle dedi: “Maça hazırlanırken Roberto Carlos'un taç atışları hakkında dilimde tüy bitti. Bunları biliyorduk. Sonra da Raul'un golüyle skoru 1-0'a getiren bir taç atışında hazırlıksız yakalandık.”
Ancak Liverpool karşısındaki heyecanlı çeyrek final galibiyetinde belirleyici golü atan Brezilyalı stoper Lucio, yalnızca altı dakika sonra skoru eşitledi. Zidane devre arasından hemen önce attığı müthiş golle Real'i yeniden öne geçirse de Leverkusen mücadeleyi bırakmadı.
“Real Madrid'den daha fit durumdaydık, bu da tuhaftı,” dedi Ballack. “Manchester United'a karşı oynadığımız yarı final rövanşında kadromuzda neredeyse hiç seçenek kalmamıştı ama iki hafta sonraki finalde kendimizi tamamen dinlenmiş hissediyorduk. Futbolda her şeyi açıklayamazsınız. Madrid'e karşı son yarım saati hatırladığımda, ayakta duracak hâlleri kalmamıştı ve maça tamamen hâkimdik. O sırada beraberliği yakalasaydık, uzatmalarda kazanacağımızdan eminim.”
Ancak Madrid üstünlüğünü koruyarak üç sezondaki ikinci Avrupa Kupası'nı kazandı. Toppmoller'e ise üç sarsıcı yenilginin ardından yıkılan oyuncularını toparlamak gibi zorlu bir görev kaldı: “Şampiyonlar Ligi finalinden sonraki ilk düşüncem, ‘Kahretsin, daha iyi taraf olduğumuz için maçı kazanmalıydık’ oldu. Ama sonra soyunma odasında takıma harika bir yolculuk geçirdiklerini söyledim. O dönemde Avrupa'nın en çekici futbolunu oynuyorduk. Yurt dışında da büyük takdir topladık.”
Ne var ki bütün bunlar, en azından kulüp yönetiminin gözünde, sonuçta pek bir şey ifade etmedi. Leverkusen sportif direktörü Reiner Calmund, Glasgow'dan önce “Bu dünyada bir şampiyonluğunuz yoksa hiçbir değeriniz yoktur” demişti. Dolayısıyla Toppmoller'in kötü sonuçların ardından Şubat 2003'te görevden alınması, dışarıdan bakanlar için belki de o kadar şaşırtıcı olmamalıydı.
BayArena'daki yöneticiler için asıl önemli olan, Leverkusen'in bir türlü kupa kazanamayan takım imajından kurtulmasıydı. Nitekim Ballack daha sonra kulübün başarısızlıklarla dolu geçmişinin şampiyonluk yarışının son bölümünde oyuncular üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu kabul etmişti. Buna rağmen Toppmoller, BayArena'daki döneminden hâlâ gurur duyuyor ve yaşananlarla ilgili hiçbir pişmanlığı olmadığını söylüyor.
“Kazanamadığımız şampiyonlukların özlemini çekmiyorum,” dedi. “Gençken hep şöyle derdim: Kupalarla ilgilenmiyorum, insanlara seyir zevki yüksek maçlar sunmak istiyorum. Futbol ilham vermeli. O zaman da bunu başardık.”
Berbatov'un açıkça ortaya koyduğu gibi, bu durum tek bir kupa bile kazanamamanın yarattığı hayal kırıklığını gidermedi. Yine de Toppmoller'in Leverkusen'i başarıya ulaşamamış olsa da izlemesi tartışmasız heyecan verici bir takımdı. Belki de bu, başlı başına bir kazanımdı.