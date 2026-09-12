Athletic Club gerçekten de Bilbao’nun gururu. Futbolla ilgilenmeyen yerliler bile, bir asırdan uzun süredir Bask halkının ve kültürünün meydan okuyan bir simgesi olan takımı destekliyor.

“Değerlerimizi anlamadan Athletic Club’ı anlamak mümkün değil” dedi yönetim kurulu üyesi Igor San Roman. “Bu kulüp, dünyada eşi benzeri olmayan bir modeli savundu; 127 yıllık tarihimiz boyunca öne çıkarmayı başardığımız değerler ve ilkeler bunlar: bir kulübe sadakat, renklere sadakat ve her şeyden önce temsil ettiği topluluğa sadakat.

“Kalıcı olan tek bir mesaj var: Sadakat ölmedi. Oyuncularımızın vermesini istediğimiz mesaj da bu.”

Ve bunu yapmayı sürdürüyorlar, çünkü Athletic yalnızca Bask kökenli olan ya da Bask bölgesinde yetişen oyuncuları seçme yönündeki gurur duyduğu politikadan hiç vazgeçmedi.

Bu, elbette oldukça kısıtlayıcı bir oyuncu alım stratejisi. Bask Bölgesi, İspanya’nın kuzeyinden Fransa’nın güneyine uzanan yedi tarihi ilden oluşuyor olabilir ancak toplamda sadece üç milyonun biraz üzerinde bir nüfusa sahip.

Buna karşın Athletic, altyapı futboluna büyük yatırım yaparak elindeki yeteneği en verimli şekilde kullanıyor. Ayrıca Bilbao ile futbol takımı arasında zaten var olan derin bağı da özenle güçlendiriyor. Defans oyuncusu Dani Vivian’ın The Guardian’a söylediği gibi, “Athletic taraftarı olmayı seçmezsiniz; onunla doğarsınız.

“Bizim için mesele sadece yakın tarih, sadece spor değil; kulübün insanlarına nasıl davrandığı, onlara nasıl ulaştığı da önemli. Bu çok özel bir varoluş biçimi ve bunu çok az kulüp yaratabilir.”

Sonuç olarak, kulübün oyuncu havuzu nispeten küçük olsa da ortaya çıkan netice, aynı değerler, gurur ve tutkudan oluşan bir kadro oluyor.

Böylece Athletic, efsane kanat oyuncusu Julen Guerrero’nun ifadesiyle, kulübü ve kendi halkını temsil etme şansına sahip her bir oyuncu için “bir yaşam biçimi”ne dönüşüyor.

“Bu çok derin köklere sahip; altyapımızla çalışma biçimimizde, ideolojimizde var” diye açıkladı Vivian. “Hepimizin soyunma odasında paylaştığı bir aidiyet var: Bu da rekabet etmemize kesinlikle yardımcı oluyor.”