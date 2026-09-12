Barcelona'yı unutun! Athletic bir kulüpten çok daha fazlası
Barcelona hâlâ "bir kulüpten daha fazlası" olduğunu iddia etmeyi seviyor. Ne yazık ki bu bir süredir doğru değil. Bir zamanlar lekesiz olan formadaki alandan, stadın bizzat adına kadar bugünlerde Barca'da kesinlikle her şey satın alınabiliyor. Rekabetçi kalma çaresizliği içinde Katalanlar, özünde ruhunu en yüksek teklifi verene sattı. Bazı taraftarlar bunun ödenmeye değer bir bedel olduğunu savunacaktır.
Barca, Josep Maria Bartomeu tarafından iflasın eşiğine getirildikten sonra, selefi yıllar süren savurganlığa karşı temkinli davranmış olsaydı muhtemelen birkaç kupasız sezona katlanmak zorunda kalacaktı, ancak bunun yerine kulübün geleceğini bugünkü başarı uğruna kumara süren, kolları sıvayan Joan Laporta sayesinde üst üste üçüncü İspanya şampiyonluğu için yarışıyor.
Ancak Barca kupalar anlamında ne kazandıysa, statü açısından onu kaybetti. Blaugrana artık farklı değil. Artık özel değil. Artık eşsiz değil. Yine de Athletic Club hâlâ öyle.
'Bununla hiçbir şey kıyaslanamaz'
Ernesto Valverde, 2024'te Athletic'i Copa del Rey zaferine taşıdığında, bunu tüm futbol hayatının en anlamlı başarısı olarak nitelendirdi. Valverde, Barcelona'da futbolcu olarak iki, teknik direktör olarak ise dört kupa kazanmıştı, ancak, "Bununla hiçbir şey kıyaslanamaz" itirafında bulundu. Neden?
Bu durumun bir nedeni, Athletic'in 40 yıldır kupa kazanamaması ve bu süreçte altı final kaybetmesiydi.
Ama Valverde ve kulüple bağlantısı olan diğer herkes için mesele bundan çok daha fazlasıydı. Copa del Rey kupasını kaldırmak, Bask ekibinin omuzlarındaki yükü hafifletmekle kalmadı; aynı zamanda bütün bir anlayışı da doğruladı ve para egemenliğindeki modern çağda, ilkelerinden taviz vermeden ya da yollarını değiştirmeden başarıya ulaşmanın mümkün olduğuna dair somut bir kanıt sundu.
"Bu kupa diğerlerinden farklı," dedi Valverde, "çünkü biz buyuz." Ve onların kim olduğu gerçekten dikkat çekici.
'Eşsiz' model
Athletic Club gerçekten de Bilbao’nun gururu. Futbolla ilgilenmeyen yerliler bile, bir asırdan uzun süredir Bask halkının ve kültürünün meydan okuyan bir simgesi olan takımı destekliyor.
“Değerlerimizi anlamadan Athletic Club’ı anlamak mümkün değil” dedi yönetim kurulu üyesi Igor San Roman. “Bu kulüp, dünyada eşi benzeri olmayan bir modeli savundu; 127 yıllık tarihimiz boyunca öne çıkarmayı başardığımız değerler ve ilkeler bunlar: bir kulübe sadakat, renklere sadakat ve her şeyden önce temsil ettiği topluluğa sadakat.
“Kalıcı olan tek bir mesaj var: Sadakat ölmedi. Oyuncularımızın vermesini istediğimiz mesaj da bu.”
Ve bunu yapmayı sürdürüyorlar, çünkü Athletic yalnızca Bask kökenli olan ya da Bask bölgesinde yetişen oyuncuları seçme yönündeki gurur duyduğu politikadan hiç vazgeçmedi.
Bu, elbette oldukça kısıtlayıcı bir oyuncu alım stratejisi. Bask Bölgesi, İspanya’nın kuzeyinden Fransa’nın güneyine uzanan yedi tarihi ilden oluşuyor olabilir ancak toplamda sadece üç milyonun biraz üzerinde bir nüfusa sahip.
Buna karşın Athletic, altyapı futboluna büyük yatırım yaparak elindeki yeteneği en verimli şekilde kullanıyor. Ayrıca Bilbao ile futbol takımı arasında zaten var olan derin bağı da özenle güçlendiriyor. Defans oyuncusu Dani Vivian’ın The Guardian’a söylediği gibi, “Athletic taraftarı olmayı seçmezsiniz; onunla doğarsınız.
“Bizim için mesele sadece yakın tarih, sadece spor değil; kulübün insanlarına nasıl davrandığı, onlara nasıl ulaştığı da önemli. Bu çok özel bir varoluş biçimi ve bunu çok az kulüp yaratabilir.”
Sonuç olarak, kulübün oyuncu havuzu nispeten küçük olsa da ortaya çıkan netice, aynı değerler, gurur ve tutkudan oluşan bir kadro oluyor.
Böylece Athletic, efsane kanat oyuncusu Julen Guerrero’nun ifadesiyle, kulübü ve kendi halkını temsil etme şansına sahip her bir oyuncu için “bir yaşam biçimi”ne dönüşüyor.
“Bu çok derin köklere sahip; altyapımızla çalışma biçimimizde, ideolojimizde var” diye açıkladı Vivian. “Hepimizin soyunma odasında paylaştığı bir aidiyet var: Bu da rekabet etmemize kesinlikle yardımcı oluyor.”
Umut simgesi
Kaçınılmaz olarak, bugün kupalar için mücadele etmek eskisine göre daha zor. Şampiyonlar Ligi'nin oluşturulmasından bu yana son yıllarda imkânı olanlarla olmayanlar arasındaki fark dramatik biçimde açıldı. Ancak bu da Athletic'in Kupa zaferini daha da özel kıldı.
Unai Simon, Bilbao'da büyük bir şampiyonluk kutlaması yapmak için bütün hayatları boyunca beklediklerini söylerken abartmıyordu. Athletic'in en son kupa kaldırdığı 1984'te, Javier Clemente'nin takımı duble yapıp bu olayı bir milyondan fazla kişinin izlediği sırada 'La Gabarra' adlı mavnayı Bilbao Haliçi boyunca gezdirerek kutladığında, kadrodaki tek bir oyuncu bile dünyaya gelmemişti.
Simon ve arkadaşları, Mallorca'yı penaltılarla yenip 40 yıllık hasreti sona erdirdikten sonra o muhteşem görüntüleri yeniden yaşattı. "Bu her zaman bizim hayalimizdi; büyüklerimiz ve anne babalarımız bize bundan söz etti. Vay canına!" kaleci, mavnanın üzerinden coşkuyla konuştu.
Valverde için de Bilbao'daki o sevinç görüntüleri aynı ölçüde hayranlık vericiydi, ama bir yandan da hiç şaşırtıcı değildi. "Bu, yeryüzündeki en büyüleyici kulüp," diye belirtti, "ve iş kutlamaya gelince, en iyisi."
Ve bu gerçekten de kim oldukları ve neyi temsil ettikleriyle ilgili. CD Guadalajara yalnızca Meksika'dan oyuncular çalıştırıyor olabilir ama Athletic, oyuncu alımını bir bölgeyle sınırlaması bakımından kulüp futbolunun en üst seviyesinde gerçekten sıra dışı bir örnek; nitekim Barcelona'nın daha önce kendi internet sitesinde de kabul ettiği gibi, "Athletic'in futbolun 'küreselleşmesi' karşısında bu kadar rekabetçi kalmayı sürdürmesi, bölgedeki futbol kalitesinin bir göstergesidir."
Elbette Barca'nın benzer düzeyde bir direnç göstermemiş olması gerçekten üzücü. Ama en azından Athletic kendisine sadık kaldı ve tam da bu yüzden sadece Bilbao'da sevilmiyor. Valverde'nin dediği gibi, oyunun geldiği noktadan acı biçimde hayal kırıklığına uğrayanlara teselli sunduğu için dünyanın dört bir yanında saygı görüyor ve büyük değer veriliyor.
"İnsanlar bizim felsefemizi, mücadele etme biçimimizi tanıyor," dedi. "Belki de derinlerde bir yerde insanı futbolla yeniden barıştırıyor."
Bu anlamda, bir kulüpten fazlası olan taraf Athletic. Onlar bir umut kaynağı.