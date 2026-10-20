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Lamine Yamal Barcelona PSG GFX 1:1GOAL

Barcelona ve Lamine Yamal yenilmez görünüyor: PSG ile Şampiyonlar Ligi karşılaşması gerçekte ne kadar iyi olduklarını gösterecek

Barcelona, bu sezon şu ana kadar oynadığı 11 maçın tamamını kazandı. Peki Parc des Princes'te kusursuz serisini sürdürebilecek güçte mi?

Mark Doyle
Çeviri:

  • Bir yılı biraz aşkın süre önce, Paris Saint-Germain'in ziyareti öncesinde Pedri, Barcelona'nın dünyanın en iyi takımı olduğunu iddia etmiş, takıma geri dönen Lamine Yamal da Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak bunu kanıtlama „görevinde“ olduklarını söylemişti. Ancak ertesi akşam Montjuic'te PSG, daha önce yenilgi yüzü görmemiş Barcelona'yı yenerek ona seviyesini gösterdi. Luis Enrique'nin ekibi, Goncalo Ramos'un son dakikalardaki golüyle geriden gelip 2-1 kazandı.

    Bu yalnızca bir lig aşaması maçıydı, ancak son Avrupa şampiyonu için ciddi bir güç gösterisiydi. PSG, asıl hücum hattının tamamı da dahil olmak üzere beş kilit oyuncusu olmadan Katalonya'ya gelmişti. Barcelona'nın maç öncesindeki tüm iddialı açıklamalarının ardından PSG'li oyuncuların bu etkileyici galibiyetin keyfini çıkarması da anlaşılırdı.

    „En iyiysen bunu konuşarak değil, sahada göstermelisin,“ dedi Ramos. „Biz Avrupa şampiyonuyuz. Bundan fazlasını söylememe gerek yok.“ Gerçekten de yoktu.

    Barcelona'nın aksine PSG, sahadaki oyunuyla konuşmuştu. Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick de takımının aldığı sarsıcı yenilginin ardından„Bugün PSG ile aynı seviyede olduğumuzu söylemenin bir anlamı yok,“ demişti. Peki şimdi aynı seviyedeler mi? Çünkü Barcelona, salı günü Parc des Princes'te oynanacak rövanşa daha iyi bir form durumunda çıkamazdı.

  • Öğrenilecek şeyler

    هانز فليك
    AFP

    Flick, takımının PSG karşısında hem topla hem de topsuz oyunda yeterince iyi olmadığını kabul etti.

    PSG yenilgisi Barcelona'nın sezonunu pek de sekteye uğratmadı. Barcelona, 10 Mayıs'ta Camp Nou'da mağlup ederek üst üste ikinci şampiyonluğunu garantilediği Real Madrid'in sekiz puan önünde La Liga'yı kazandı. Ancak Ramos'un Montjuic'te 90. dakikada attığı galibiyet golünün geliş şekli Flick'i öfkelendirdi. Takımı kritik bir anda saha içi düzenini ve soğukkanlılığını ilk kez kaybetmiyordu.

    “Skor 1-1'ken savunma yapıyorsanız maçın sonunda daha akıllı oynamalısınız. Ama bunu yapamadık,” diyerek tepkisini gösterdi Alman teknik adam. “Daha düzenli olmalı ve sahadaki tüm boşlukları kapatmalıyız. 90 dakika boyunca direnmelisiniz. Bütün takım savunma yapmalı, hücum etmeli, topla üst düzeyde oynamalı, boşluklardan yararlanmalı ve topa sahip olma oyununa katılmalı.

    “PSG'de herkesin boşluklardan nasıl yararlanacağını bildiğini ve topu istediğini gördünüz... Bunlar öğrenmemiz ve geliştirmemiz gereken şeyler.”

    Ancak Barcelona'nın taktik disiplindeki eksikleri ve savunmadaki kırılganlığı 2025-26 sezonu boyunca ortadan kalkmadı. Bu yüzden, hücumdaki tüm parlaklığına rağmen Barcelona, 12 maçının hiçbirinde kalesini gole kapatamadan Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid'e toplamda 3-2 yenilerek sürpriz biçimde elendi.

    Peki bu sezon farklı olacak mı? Transfer döneminde Flick'in takımındaki eksikleri gidermek için gerçekten yeterince şey yaptılar mı?

  • Oyunun seyrini değiştiren

    Rodri
    Getty

    Dünyanın en iyi defansif orta saha oyuncusu Rodri’yi transfer etmek, Barcelona’nın kırılgan savunma dörtlüsünü korumasına yardımcı olmalı.

    İlk işaretler, Barcelona'nın en azından hücum açısından Salı günü PSG'ye sorun çıkarabilecek daha da güçlü bir kadroya sahip olduğunu gösteriyor. Barcelona, bu sezon şu ana kadar maç başına 4,4 gol ortalaması yakaladı.

    Barcelona, yaz transfer dönemi kapanmadan önce Atletico'yu takımdan ayrılmak isteyen yıldız golcüsü Julian Alvarez'i bırakmaya ikna etmeyi başaramamış olabilir. Ancak Raphinha, ileri uçta etkileyici bir performans sergiliyor. Brezilyalı millî oyuncu, Robert Lewandowski'nin bıraktığı boşluğu başarıyla doldururken Gabriel Jesus da ağustos ayında PSG'ye katılan ve beklentileri karşılayamayan Ferran Torres'e kıyasla kulübeden daha iyi bir seçenek olabileceğinin sinyallerini şimdiden veriyor.

    Üstelik Barcelona'nın hücumun diğer bölgelerinde de çok sayıda seçeneği var. Yamal da Raphinha gibi ilk 11'in değişmez isimlerinden olduğu için Fermin Lopez, Dani Olmo, Anthony Gordon ve Karim Adeyemi esasen hücumdaki diğer iki yer için yarışıyor. Sonuç olarak Flick kimi seçerse seçsin, kulübede maçın gidişatını değiştirebilecek en az birkaç oyuncusu olacak.

    Ancak Barcelona bu sezon tüm kulvarlarda üst üste 11 galibiyet alırken tam 48 gol atmış olsa da savunmasının gücüne ilişkin haklı şüpheler sürüyor. Takım, Nisan 2025'ten bu yana Şampiyonlar Ligi'nde kalesini gole kapatamadı.

    Rodri'yi Real Madrid'in önünde transfer etmek, Barcelona için kuşkusuz büyük bir başarıydı. Dünyada topa sahip olmayı sürdürürken aynı zamanda dörtlü savunmayı koruma konusunda ondan daha iyi bir oyuncu yok. Barcelona'nın geçen yıl PSG karşısında eksikliğini tartışmasız biçimde hissettiği iki özellik de bunlardı.

    Nitekim yenilginin en şaşırtıcı yanı, Flick'in önde kurduğu savunma hattının iyi zamanlanmış koşularla aşılması değildi. Bunu daha önce defalarca görmüştük. Asıl dikkat çeken, Vitinha ve takım arkadaşlarının orta saha mücadelesinde böylesine belirgin bir üstünlük kurmasıydı. Flick, Pedri ile Frenkie de Jong'un ikinci yarının büyük bölümünde rakiplerinin peşinden koşmaktan tükendiğini kabul etmişti. Rodri'nin katılmasıyla Barcelona'nın PSG karşısında topu elinde tutma konusunda kuşkusuz daha iyi olması bekleniyor.

    Yine de savunmada yeterince kaliteli seçenek yok gibi görünüyor.

  • Asıl sınav

    FBL-ESP-LIGA-BETIS-BARCELONA
    AFP

    Yamal ve Barcelona, sezon sonunda Şampiyonlar Ligi’nde iddialı olabileceklerini kanıtlamak istiyor.

    Teknik becerisi yüksek ve inanılmaz derecede çok yönlü Joao Cancelo'nun transferi, Flick'e iki bek pozisyonunda da alternatif sunuyor. Jules Kounde ve Eric Garcia'nın Paris deplasmanında forma giyemeyeceği düşünüldüğünde bu önemli. Ancak Barcelona, Pau Cubarsi'nin sakatlanması hâlinde savunmada tamamen dağılacak gibi görünüyor.

    Yine de Barcelona, Paris'e özgüvenle gidecek. Sonuçta, dünyada Yamal'a karşı istikrarlı biçimde başarılı olabilmiş tek sol bek olan Nuno Mendes, uyluğundaki sorun nedeniyle forma giyemeyecek. Bu da genç oyuncuya Paris'te gerçekten olumlu bir etki yaratmak için ideal bir fırsat sunuyor. Yamal, bu yılki Ballon d'Or'u kazanmayı hak ettiğine inandığını dile getirmekten hiç çekinmedi. Ancak bu iddiasını savunurken bile şimdiden göz kamaştıran kariyerindeki tek eksiği kabul etti: Şampiyonlar Ligi şampiyonluk madalyası.

    Luis Enrique'nin maç öncesi basın toplantısında belirttiği gibi, yeni format lig aşamasındaki birçok maçın sonucunu önemsiz kılıyor. İspanyol teknik adam pazartesi günü gazetecilere şunları söyledi: “Turnuva şimdi değil, nisanda başlayacak. Nisanda orada olan takımlar kupa için mücadele edecek.”

    Ancak iki takımın son karşılaşmasından bile daha iyi durumda olan ve bu sezon gerçekten PSG'nin seviyesine ulaşabilecek gibi görünen Yamal ile Barcelona için bu maç önem taşıyor. Yine de bunu sahada kanıtlama sorumluluğu onlara ait. Çünkü geçen yılki maç bize başka hiçbir şey öğretmediyse bile eylemlerin sözlerden daha etkili olduğunu gösterdi.