Bir yılı biraz aşkın süre önce, Paris Saint-Germain'in ziyareti öncesinde Pedri, Barcelona'nın dünyanın en iyi takımı olduğunu iddia etmiş, takıma geri dönen Lamine Yamal da Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak bunu kanıtlama „görevinde“ olduklarını söylemişti. Ancak ertesi akşam Montjuic'te PSG, daha önce yenilgi yüzü görmemiş Barcelona'yı yenerek ona seviyesini gösterdi. Luis Enrique'nin ekibi, Goncalo Ramos'un son dakikalardaki golüyle geriden gelip 2-1 kazandı.

Bu yalnızca bir lig aşaması maçıydı, ancak son Avrupa şampiyonu için ciddi bir güç gösterisiydi. PSG, asıl hücum hattının tamamı da dahil olmak üzere beş kilit oyuncusu olmadan Katalonya'ya gelmişti. Barcelona'nın maç öncesindeki tüm iddialı açıklamalarının ardından PSG'li oyuncuların bu etkileyici galibiyetin keyfini çıkarması da anlaşılırdı.

„En iyiysen bunu konuşarak değil, sahada göstermelisin,“ dedi Ramos. „Biz Avrupa şampiyonuyuz. Bundan fazlasını söylememe gerek yok.“ Gerçekten de yoktu.

Barcelona'nın aksine PSG, sahadaki oyunuyla konuşmuştu. Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick de takımının aldığı sarsıcı yenilginin ardından„Bugün PSG ile aynı seviyede olduğumuzu söylemenin bir anlamı yok,“ demişti. Peki şimdi aynı seviyedeler mi? Çünkü Barcelona, salı günü Parc des Princes'te oynanacak rövanşa daha iyi bir form durumunda çıkamazdı.