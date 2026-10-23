Real Madrid’e, “AT GÖZLÜKLERİNİ ÇIKARMA ZAMANI” diyerek hakemleri ve La Liga’yı sürekli Real Madrid’e karşı “komplo kurmakla” suçlamayı bırakması çağrısında bulunmasının üzerinden bir ay bile geçmeden, La Liga Başkanı Tebas, kulübün “yönetiminin sözcülerden oluşan bir orkestrayı yönettiğini, Real Madrid TV’nin de başı çektiğini” öne sürdü.

“Çaldıkları parça hep aynı,” diye yazdı Tebas Twitter’da. “İşlerine gelen pozisyonları seçiyor, mağduriyet söylemini tekrarlıyor, şüpheyi körüklüyor ve düşmanları işaret ediyorlar. Bu yöntem, Nazi Almanyası’nın Propaganda Bakanı (Joseph) Goebbels’in kullandığı propaganda mekanizmalarını hatırlatıyor: sistematik tekrar, bir düşman yaratma ve gerçekleri anlatıya tabi kılma. Karşılaştırma bir ideolojiyle ya da elbette Real Madrid taraftarlarıyla değil, bu propaganda teknikleriyle ilgili.

“Real Madrid TV, bu mekanizmanın merkezî bir parçası. Her maç haftasındaki karşılaşmaların eksiksiz analizi nerede? Diğer kulüplerin aleyhine veya Real Madrid’in lehine olabilecek hakem hataları nerede? Her maçı aynı titizlikle inceleselerdi ortaya çıkacak sonuç, yazdıkları senaryoyu bozabilirdi.

“Ama senaryo, Real Madrid’in her zaman mağdur görünmesini gerektiriyor. Bu yüzden HATA OLMAYAN bir durumu bile hata olarak sunacak kadar ileri gidiyor ve hoşlarına gitmeyen her kararın kalıcı açıklaması olarak Negreira Davası’nı kullanıyorlar. Şüphe kanıtlanmış kabul ediliyor, sonuç ise maç başlamadan yazılıyor.”

Madrid, Goebbels benzetmesine öfkeyle karşılık verdi ve bir aydan kısa süre içinde ikinci kez Tebas’ın istifasını istedi. Madrid’in resmî internet sitesinde yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İspanyol futbolunda son derece önemli iki görevde bulunan bir kişinin, kulübümüzü, yönetimini ve televizyonunu itibarsızlaştırmak için Nazi rejiminin propaganda yöntemleriyle karşılaştırma yapmasını Real Madrid kesinlikle tahammül edilemez ve olağanüstü ciddi bulmaktadır. Nazi ideolojisini kastetmediği yönündeki açıklaması, sözlerinin son derece incitici, ahlaken tiksindirici ve kurumsal konumuna yakışmayan niteliğini hafifletmemektedir.

“Bu sözler, Javier Tebas’ın Real Madrid’e, başkanına ve medya kuruluşlarına yönelik tekrarlanan saldırılarının bir başka örneğidir. Kulüple bağlantısı olmayan gazetecilerin sorularını, haberlerini veya görüşlerini bile bize suçlamalar yöneltmek için kullanması ve sorumluluğunu taşımadığımız üçüncü kişilerin eylemlerini bize atfetmesi kabul edilemez. Tebas’ın bu açıklamaları Negreira Davası’yla ilgili olarak Real Madrid ve Real Madrid TV’nin meşru girişimlerini sorgulamak için kullanması özellikle endişe vericidir.

“Javier Tebas’ın son derece önemli görevler üstlendiği iki kurumun Negreira davasının olağanüstü ciddiyetine karşılık vermemesi üzerine kulübümüz, FC Barcelona’nın yıllar boyunca Hakemler Teknik Kurulu başkan yardımcısına yaptığı ödemelerin tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasını ve müsabakaların dürüstlüğünü güvence altına alacak gerekli önlemlerin alınmasını talep etmek için doğrudan UEFA’ya başvurmak zorunda kalmıştır.

“Real Madrid ayrıca, o dönemde sorumluluk taşıyan görevlerde bulunan kişilerin değiştirilmesi yoluyla hakemlik sisteminin ve federasyonun yönetişim, yönetim, denetim ve disiplin yapılarının kapsamlı biçimde yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.

“Hakemler Teknik Kurulu’nu bünyesinde barındıran İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu’nun başkan yardımcısı ve La Liga’nın başkanı Javier Tebas’ın, kurumsal sorumlulukları çerçevesinde bu son derece ciddi olayların aydınlatılması ve İspanyol futbolunda gerekli yenilenmenin sağlanması için çalışmak yerine çabalarını Real Madrid’i itibarsızlaştırmaya adaması özellikle dikkat çekicidir.

“Javier Tebas’ın tekrarlanan davranışları, kurumsal sorumluluklarıyla bağdaşmayan bir tarafsızlık, saygı ve yansızlık eksikliğini göstermektedir. Real Madrid’e ve şeffaflık ile yenilenme talep edenlere yönelik sürekli saldırıları, kulübümüzün görüşüne göre İspanyol futbolu için gerçek bir beladır.

“Tüm bu nedenlerle Real Madrid, Javier Tebas’ın tekrarlanan açıklama ve davranışlarının saygı, tarafsızlık ve dürüstlük ilkeleriyle yönetilen herhangi bir Avrupa spor kurumunda kabul edilemez olduğunu ve kendisini mevcut görevlerini sürdürmeye kurumsal açıdan elverişsiz hâle getirdiğini düşünmektedir. Dolayısıyla Real Madrid, La Liga başkanlığı ve İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu başkan yardımcılığı görevlerinden derhâl istifa etmesini talep etmektedir.”

Tebas ise Madrid’in kaç kez istifasını istediğinin “sayısını unuttuğunu” söyledi. Şöyle yazdı: “Tarafsızlıkla bağımsızlığı birbirine karıştırıyorlar. Görevim bağımsızlık gerektiriyor; adaletsizlik karşısında edilgen kalmayı ya da Real Madrid TV ve onun yandaşlarının ligimize yönelik sürekli, ölçüsüz ve hakaret içeren saldırıları karşısında susmayı değil. La Liga başkanı, ligi savunmak zorundadır. Real Madrid yöneticilerine karşı da.

“La Liga, Negreira Davası’nda ilk andan itibaren harekete geçti. Pasif kaldığımızı tekrarlamaları bunu doğru yapmaz... Ödemelerin sona ermesinden sekiz yıl sonra bu hakemlerin hâlâ Negreira’nın etkisi altında hareket ettiğinden bu kadar eminlerse her biri hakkında ellerinde ne tür kanıtlar var? Ulusal kurumlara, UEFA’ya veya FIFA’ya hangi bireysel şikâyetlerde bulundular? FCB’den hesap sorulmasını talep etmek, her bir hakeme yönelik suçlamayı kanıtlamaz. Bir video, kanıtın yerini tutmaz. İnsanları hedef göstermek son derece ciddi ve sorumsuz bir davranıştır.

“Hakemlik reformunda ilerleme kaydedildi ve hâlâ yapılacak işler var. Daha hızlı ve daha ileri gitmeyi isterdim. Ancak kurumlar, Real Madrid yöneticilerinin çıkarlarına, ruh hâllerine, sportif durumlarına veya herhangi bir andaki FCB ile ilişkilerine göre istedikleri her şeyi yapamaz. Diğer paydaşları ve kulüplerin büyük çoğunluğunun desteğini de görmezden gelemezler. Reform yapmak, onlara itaat etmek değildir.

Benim vardığım sonuç şu: Ulusal ligi YOK ETMEK istiyorlar. Süper Lig ile bugüne kadar başaramadıklarını, medya kuruluşları ve yandaşlarının çarpıtılmış anlatısıyla başarmaya çalışıyorlar. Katıldıkları ligin itibarına saldırırken buna yenilenme diyorlar. Bütün bunların bir adı var: yıldırma. Bunu resmî bir açıklamaya dökmek, yenilenme hâline getirmez.”