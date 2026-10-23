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CanlıBiletler
Negreira 1:1Getty/GOAL

Barcelona’nın sistemik yolsuzluğu mu, yoksa Real Madrid’in öncülük ettiği bir karalama kampanyası mı? İspanya’daki El Clasico rekabetini zehirlemeye devam eden ‘Negreira Davası’

Dünya futbolunun en büyük iki rakibi arasındaki gerilim, pazar günü Camp Nou'da oynanacak karşılaşma öncesinde belki de hiç olmadığı kadar yüksek.

Mark Doyle
Çeviri:

  • Barcelona ile Real Madrid arasındaki maçlarda tansiyonu yükseltmek için hiçbir zaman başka bir nedene ihtiyaç duyulmadı. El Clasico, bir spor müsabakasından çok daha fazlası; kültürlerin çatışması. Bu da karşılaşmayı her zaman böylesine çekişmeli, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler için de böylesine ilgi çekici kıldı.

    Ancak bu pazar Camp Nou'da oynanacak maç, İspanyol futbolu tarihinin en büyük hakem tartışması olan ‘Negreira Davası’nın yarattığı gergin ortam nedeniyle iki takım arasında bugüne kadarki en gergin karşılaşma olabilir.

    Peki, bu süreç nasıl başladı? Kimler işin içinde? Barcelona ve Real Madrid'in her ikisi de neden bu kadar öfkeli? 2026-27 sezonunun ilk El Clasico'su öncesinde tam olarak ne durumdayız?

  • “Olası yolsuzluk suçu”

    FC Barcelona President Joan Laporta Press Conference
    Getty Images Sport

    Barcelona Başkanı Joan Laporta: “Herhangi bir hakeme rüşvet verdiğimizi düşünmek gerçek dışı ve saçma”

    15 Şubat 2023 Çarşamba günü, Cadena SER radyosundaki 'Què t'hi jugues' programı, İspanyol vergi makamlarının devam eden soruşturmasına ilişkin belgelerde yer alan ayrıntıları açıkladı. Soruşturma, Jose Maria Enriquez Negreira'nın kısmen sahibi olduğu DASNIL 95 şirketinin yaptığı bir beyanı kapsıyordu. Beyanda, şirketin 2016 ile 2018 yılları arasında FC Barcelona'dan yaklaşık 1,4 milyon avro (1,2 milyon sterlin/1,6 milyon dolar) tutarında ödeme aldığı belirtiliyordu.

    Söz konusu iki yıllık dönemde Negreira, İspanya Futbol Federasyonu'nun (RFEF) Hakemler Teknik Komitesi'nin (CTA) başkan yardımcısıydı. Diğer birçok yayına da sızdırılan vergi makamlarına verdiği ifadeye göre Barcelona'dan “aleyhlerine hiçbir hakem kararının verilmemesini, yani her şeyin tarafsız olmasını sağlamak için” para aldı.

    Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu, Cadena SER'e yaptığı açıklamada DASNIL 95'e ödemelerin en az 2003'e kadar uzandığını, ancak Negreira'nın CTA'dan ayrıldığı Haziran 2018'de, Katalan kulübünün maliyetleri düşürme önlemleri kapsamında durdurulduğunu söyledi.

    Barcelona, haberin ardından vakit kaybetmeden bir açıklama yayımladı. Kulüp, “dış şirketlere yapılan ödemelerle ilgili soruşturmalardan haberdar olduğunu” belirterek beş konuya açıklık getirmek istedi:

    “1. FC Barcelona geçmişte, kulübün teknik sekreterlerine İspanya'daki diğer kulüplerin genç oyuncuları hakkında video formatında raporlar sunan dışarıdan bir danışmandan hizmet aldı.

    “2. Ayrıca bu tedarikçiyle olan ilişki, A takım ve ikinci takımın teknik ekiplerinin talep ettiği bilgileri tamamlamak amacıyla profesyonel hakemlikle ilgili teknik raporları da kapsıyordu. Bu, profesyonel futbol kulüpleri arasında yaygın bir uygulamadır.

    “3. Dışarıdan alınan bu tür hizmetler artık Futbol Departmanı'nda çalışan bir profesyonelin sorumluluğundadır.

    “4. FC Barcelona, bu bilgilerin tam da takımın sezonun en iyi formuna ulaştığı dönemde yayımlanmasından üzüntü duymaktadır.

    “5. FC Barcelona, bu bilgilerin yayımlanmasıyla kulübün itibarına yönelik ortaya çıkabilecek olası imalar üzerinden kulübün imajını zedelemeye çalışanlara karşı yasal yollara başvuracaktır.”

    Barcelona'nın eski başkanı Bartomeu, söz konusu hakem raporlarını Negreira'nın oğlu Javier Enriquez Romero'nun hazırladığını iddia etti. Barcelona'nın mevcut başkanı Joan Laporta ise La Vanguardia'ya, “Herhangi bir hakeme rüşvet verdiğimizi düşünmek yanlış ve saçma” dedi. Ertesi gün La Liga Başkanı Javier Tebas, ortada çok açık bir çıkar çatışması bulunmasına rağmen olay üç yıllık zamanaşımı süresinin dışında kaldığı için Barcelona'ya sportif yaptırım uygulanmayacağını açıkladı.

    “2018'de ve önceki yıllarda, hem Barcelona hem de hakem komitesi açısından çıkar çatışmalarını denetleyen 'uyum' düzenlemelerinin işlemediği ortada” dedi Tebas. “Gördüklerimize ve medyada ortaya çıkanlara bakılırsa bu düzenlemelerin işe yaramadığı açık. Çünkü ne ödenen tutarlar ne de ortaya çıkan olgular göz önüne alındığında bu hizmetlerin verilmemesi gerekirdi.

    “En baştan açıklığa kavuşturmalıyız: [Sportif yaptırımları] zaten inceledik. Aradan beş yıl geçtiği için sportif disiplin yaptırımı uygulamak mümkün değil. Ceza yargılaması ise ayrı bir mesele. Savcılık şimdi yaşananları ve maç ayarlama bağlamında kişiler arasında bir yolsuzluk suçu işlenmiş olma ihtimalini araştırıyor.

    “Bu soruşturmanın nasıl sonuçlanacağını görelim. La Liga olarak bekleyip savcılığın soruşturmasına saygı göstereceğiz. Soruşturma tamamlandığında, savcılığın ilgili mahkemelerde uygun şikâyet veya davayı açmaya karar verip vermeyeceğine bakacağız. Ardından kararlarımızı vereceğiz.”

    17 Şubat'ta El Mundo, Barcelona'nın DASNIL 95'e ödemelerinin aslında 2001'de başladığını iddia etti. Gazeteye göre ödemeler, Joan Gaspart'ın başkanlığı döneminde başlayıp halefleri Entric Reyna, Laporta, Sandro Rosell ve Bartomeu dönemlerinde devam etti, hatta artırıldı ve vergiler hariç toplam 6,65 milyon avroya (5,6 milyon sterlin/7,5 milyon dolar) ulaştı.

    Gazete ayrıca Negreira'nın Şubat 2019'da Bartomeu'ya gönderdiği bir burofax da elde etmişti. Negreira bu yazışmada, DASNIL 95'e ödemeler yeniden başlamazsa tüm “usulsüzlükleri” kamuoyuna açıklayarak “skandal çıkarma” tehdidinde bulunuyordu.


  • “Belli bir takıntı”

    SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention - Day Two
    Getty Images Entertainment

    Laporta, La Liga Başkanı Javier Tebas'ı Katalan kulübünü defalarca hedef almakla fiilen suçladı.

    Laporta, 7 Mart 2023'te Barcelona'nın yolsuzluk yaptığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti ve La Liga'yı, başarısızlıkla sonuçlanan Avrupa Süper Ligi (ESL) ayrılık girişimine katıldığı için Barcelona'ya kin beslemekle suçladı.

    “Kulüp hiçbir zaman hakem satın almaya karışmadı, böyle bir niyeti de hiç olmadı,” dedi. “Ortadaki güçlü kanıtlar, anlatıyı değiştirmek isteyenlerin söyledikleriyle çelişiyor ve hiçbir şey tesadüf değil. La Liga, CVC ile sözleşmenin imzalanmamasını (İspanya'nın en üst düzey ligi ile özel sermaye şirketi arasında önerilen anlaşma) kabullenmedi. Kulübün Süper Lig'e katılması da işleri kolaylaştırmadı.”

    Laporta, özellikle Tebas'a da sert çıktı: “Bütün kulüplerin çıkarlarını gözetmesi gerekiyor. Bazen gizli kalması gereken konularımızla ilgili yorumları nasıl ağzından kaçırdığını anlamıyorum. Geçmişte de Barcelona'ya karşı belli bir takıntısı olduğunu gösteren bir dizi davranışta bulundu.”

    Ancak üç gün sonra İspanyol savcılar, Barcelona, Rosell ve Bartomeu hakkında suç duyurusunda bulundu. Başvuruda, kulübün yalnızca 2014 ile 2018 arasında Negreira'ya ait şirketlere 2,9 milyon € (2,5 milyon £/3,25 milyon $) ödediği ve toplamda 7,3 milyon €'dan (6,2 milyon £/8,2 milyon $) fazla para aktarıldığı öne sürüldü.

    Dört tarafın tamamı ile Barcelona'nın diğer iki yetkilisi Oscar Grau ve Albert Soler, sporda yolsuzluk, usulsüz yönetim ve sahte ticari kayıt düzenlemekle suçlandı. Suçlamaya göre taraflar, “suçlanan Negreira ile gizli bir sözlü anlaşma yaparak, CTA başkan yardımcısı sıfatıyla ve para karşılığında, kulübün oynadığı maçlarda hakemlerin kararlarında ve dolayısıyla müsabakaların sonuçlarında FCB'nin lehine olacak eylemlerde bulunmasını” sağladı.

    3 Nisan 2023'te La Vanguardia, Tebas'ın Negreira davasını soruşturan savcıya sahte delil sunduğunu öne süren bir yazı yayımladı. Söz konusu delil, Negreira'nın oğlu Javier'den hakem raporlarını alan ve hayatını kaybeden eski Barcelona yöneticisi Josep Contreras'ın evinde bulunan bir mektuptu. Mektupta ‘Rosell’ ve ‘Josep Maria’ isimleri geçiyordu. Ancak Contreras'ın ailesi daha sonra bunların muhasebeci Roman Rosell ile Banca Catalana'da çalışan bir kişiye atıfta bulunduğunu belirtti.

    Tebas ise mektubu, Sandro Rosell ve Josep Maria Bartomeu'nun Negreira davasına karıştığının kanıtı olarak kullanmaya çalıştığını ima ettiği yönündeki iddiaya öfkeyle karşılık verdi.

    “La Vanguardia'nın MANŞETİ YANLIŞ,” diye yazdı sosyal medyada. “KİMSEYİ suçlamıyoruz. Haberin kendisi de savcıya gönderilen mektupta yazılanlara işaret ederek bunu doğruluyor: ‘Bu mektup da herhangi birine karşı belirli bir suçlamada bulunulduğu anlamına gelmez.’ Sayın Conde Godo (La Vanguardia'nın sahibi), iftira atan GAZETECİLERİNİZE dikkat edin!”

    Barcelona ise Tebas'ı istifaya çağırdı. Bundan bir aydan biraz daha uzun bir süre önce La Liga başkanı, Laporta'nın Negreira'nın şirketine yapılan ödemelere yeterli bir açıklama getirememesi hâlinde istifa etmesi gerektiğini söylemişti.

    “Bugün, pazartesi günü La Vanguardia'da yayımlanan ve La Liga Başkanı Javier Tebas'ı kulübümüzü suçlu göstermek amacıyla savcılığa sahte delil sunulmasıyla ilişkilendiren bilginin ciddiyeti karşısında FC Barcelona, derin öfkesini ve şaşkınlığını ifade etmek istiyor,” denildi Barcelona'nın açıklamasında.

    “Bu nedenle La Liga başkanından, Sayın Tebas'ın sabahın erken saatlerinde gönderdiği, içerikten yoksun ve tehditkâr tondaki paylaşımın ötesine geçerek kamuoyu önüne çıkıp açıklama yapmasını acilen talep ediyoruz. FC Barcelona, Başkan Joan Laporta'nın son haftalarda tekrarladığı gibi, hiç yaşanmamış olaylar üzerinden yürütülen bir medya kampanyasının kurbanı olduğunu düşünüyor: Barcelona hakemlere hiçbir zaman ödeme yapmadı.

    “Bu tacizde, farklı düzeylerde kasıt taşıyan bir grup medya kuruluşu ve köşe yazarı yer alıyor. La Liga da başkanının katkılarıyla kulübümüze karşı perde arkasında bu süreci körüklüyor. Başkanının bütün çabaları tek bir yöne odaklandı: Gerçekler yargı önünde değerlendirilmeden önce bizi kamuoyunun gözünde mahkûm etmeye çalışmak.

    “La Liga başkanı, elindeki medya imkânlarını FC Barcelona'ya zarar vermek için ilk kez kullanmıyor. Ancak alışıldık saçmalıklarının aksine, kulübümüzü sahte delillerle suçlu göstermeye çalışabileceğini asla hayal edemezdik.

    “La Vanguardia'nın bugün yayımladığı haber o kadar ciddi ki La Liga'daki bütün kulüpleri alarma geçirmeli. Çünkü haberde, La Liga başkanının göreviyle hiçbir şekilde bağdaşmayan uygulamalardan söz ediliyor. Sayın Tebas, yalnızca kendisine ait olmayan yetkileri üstlenmesi nedeniyle bile istifa etmeli. La Liga başkanlığına duyulması gereken saygınlık ve saygı da bunu gerektiriyor.

    “Yine de FC Barcelona'yı hedef alma takıntısının ve kulübümüze karşı sürekli sergilediği açık hoşnutsuzluğun farkında olduğumuz için mevcut La Liga başkanının kulübümüze zarar verme çabalarını sürdüreceğini düşünüyoruz.”

  • “Rejimin takımı”

    SPAIN-FRANCO-JUAN CARLOS
    AFP

    Barcelona ve Real Madrid, birbirini İspanya'nın eski diktatörü General Francisco Franco tarafından kayırılmakla suçladı.

    UEFA, Mart 2023'te konuyla ilgili kendi soruşturmasını başlattı. La Vanguardia'nın Tebas'ı savcılara yanlış bilgi vermekle suçladığı aynı gün, Alexsandar Ceferin Negreira Davası hakkında ilk kez kamuoyu önünde konuştu.

    “Bu olay o kadar ciddi ki bence futbolda şimdiye kadar gördüğüm en ciddi olaylardan biri,” dedi UEFA başkanı Sloven gazetesi Ekipa'ya. “Ancak iki nedenle bu konuda doğrudan yorum yapamam: Birincisi, bu konuyla ilgilenen bağımsız bir disiplin kurulumuz var. İkincisi de bu meseleyi ayrıntılı olarak incelemedim.”

    Ancak Ceferin, UEFA açısından davada herhangi bir zamanaşımı kısıtlaması olmayacağını doğruladı. “Elbette [La Liga] düzeyinde konu zamanaşımına uğradı ve müsabakalar açısından herhangi bir sonucu olamaz,” dedi. “Ancak savcılık düzeyinde süreç devam ediyor ve UEFA açısından zamanaşımına uğramış hiçbir şey yok.”

    Bu noktaya gelindiğinde La Liga'daki kulüplerin 18'i ve Segunda Division'daki 22 takımın tamamı, DASNIL 95'e yapılan ödemeleri kınayan ortak bir açıklamaya imza atmıştı. Ancak Real Madrid daha ileri giderek davaya zarar gören taraf olarak katıldı. Bu, Laporta'yı öfkelendirdi.

    “Bu tartışma başladığında, bunun Barcelona'nın itibarına karşı yürütülen bir kampanya olduğu kısa sürede anlaşıldı,” dedi. “FC Barcelona, rekabeti lehine çevirmek amacıyla hiçbir zaman herhangi bir faaliyette bulunmadı. Sportif avantaj elde etme niyetiyle hiçbir şey yapmadık.

    “Ama kamuoyu önünde linç edildik. Adil bir şekilde yargılanmadan önce suçlu olduğumuz varsayıldı. Bu linci hak etmiyoruz. İyi oyunumuzun yanı sıra bizim, hakemlerin ve futbolun güvenilirliği de tehlikede.

    “Ayrıca bir kulübün, zarar gördüğünü söyleyerek davaya tek başına müdahil olmasına değinmek istiyorum. Hakem kararlarının her zaman lehine olduğu bir kulüp. Rejimin takımı olarak görüldü. Çünkü siyasi ve ekonomik güce yakındı.

    “CTA başkanlarının çoğunun yetmiş yıl boyunca Real Madrid'in eski üyeleri, eski oyuncuları veya eski yöneticileri olduğunu hatırlamakta fayda var. Sahada adaleti sağlaması gerekenleri atayan kişiler, 70 yıl boyunca Real Madrid'in eski üyeleri, eski oyuncuları veya eski yöneticileriydi. Bazı durumlarda bunların hepsi aynı anda geçerliydi.”

    Real Madrid başkanı Florentino Perez, Laporta'nın sözlerine kamuoyu önünde yanıt vermedi. Ancak kulübün televizyon kanalı, Madrid'in “rejimin takımı” olduğu iddiasına karşı çıkan yaklaşık beş dakikalık bir video hazırladı. Videoda, Franco'nun 1939'dan 1975'teki ölümüne kadar İspanya'yı yöneten kötü şöhretli sağcı bir yönetici olduğu belirtilerek General Francisco Franco'yla aslında daha yakın bağları olan tarafın Barça olduğu savunuldu.

    Barcelona'nın Franco'ya çok sayıda madalya ve ödül verdiğine dikkat çekildi. Ayrıca Franco'nun Katalan kulübünü üç ayrı kez iflastan kurtardığı iddia edildi. Video, Santiago Bernabeu'dan bir alıntıyla sona erdi: “Real Madrid'in ‘rejimin takımı’ olarak tanımlandığını her duyduğumda, bunu söyleyenin babasının üstüne s*çasım geliyor.”

  • “Bu kadar iyi oynamamız skandal”

    TOPSHOT-FBL-EUR-C1-ESP-BARCELONA-ARSENAL
    AFP

    Pep Guardiola, eski kulübünü ve eski başkanı Laporta'yı defalarca savundu

    Eylül 2023’te polis, delil toplamak için Madrid’deki RFEF ofislerine baskın düzenledi. Ancak davaya bakan hâkim Joaquin Aguirre Lopez, Negreira’nın maçların sonucunu etkilemek amacıyla hakemlere ödeme yaptığına dair henüz bir kanıt bulunmadığını belirtti. Bununla birlikte, ay bitmeden, soruşturma altındaki eski Barcelona yöneticileri Rosell, Bartomeu, Grau ve Soler’in rüşvet suçlamasıyla da karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. Dördü de ödemeleri doğrulamış ancak herhangi bir usulsüzlük yaptıklarını reddetmişti. Ek suçlamanın nedeni, Aguirre Lopez’in Negreira’yı ödemelerin yapıldığı dönemde kamu görevlisi olarak değerlendirmesiydi.

    Bu sırada, 2008 ile 2012 arasında Barcelona’yı çalıştıran ve o dönemde Manchester City’nin teknik direktörü olan Pep Guardiola, eski kulübünü savundu. “Barcelona kazandığında bunun rakiplerinden daha iyi olduğu için gerçekleştiğinden oldukça eminim,” dedi. “Kazandık çünkü rakiplerimizden çok daha iyiydik. Daha iyi olmadıklarında ise kazanamıyor, kaybediyorlar. Ama gerçekte ne olduğuna yargı karar verecek.”

    O dönemde görevde olan teknik direktör Xavi de kulübün hakemlerden herhangi bir zaman ayrıcalıklı muamele gördüğü iddiasını reddetti ve Camp Nou çevresinde dönen spekülasyonları dikkate almadığını vurguladı. “Gelecek hafta Negreira hakkında başka bir haber çıkacak,” dedi eski orta saha oyuncusu. “15 gün sonra bir başkası, bir ay sonra da daha fazlası çıkacak.”

    Ancak tartışma görmezden gelinemeyecek kadar büyüyordu. 18 Ekim 2023’te, görevdeki Barcelona başkanı Laporta hakkında, ilk başkanlık dönemi sırasında 2008 ile 2010 arasında Negreira’ya yapılan ödemelerle bağlantılı olarak rüşvet, sporda yolsuzluk, haksız yönetim ve sahtecilik iddialarıyla dava açıldığı ortaya çıktı. El Periodico tarafından görülen mahkeme kararına göre hâkim, Laporta’nın ve Barcelona yönetim kurulunun tüm üyelerinin, Negreira ile oğlu Javier’e “yasadışı olduğu iddia edilen ödemeleri yapma kararının alınmasında fiili sorumluluk” taşıdığına hükmetti.

    Guardiola ise eski başkanına sarsılmaz desteğini bir kez daha dile getirdi. “Karar verildiğinde size görüşümü söylerim ama aksi kanıtlanana kadar Barcelona da Laporta da masumdur,” dedi Katalan teknik direktör, Manchester City basın toplantısında. “Bu takımın ne kadar iyi olduğunu görmediniz. Ne kadar iyi oynadığımız inanılmazdı!”

  • “Mutlak masumiyet”

    SPAIN-FBL-JUSTICE-BARCELONA
    AFP

    Barcelona, eski başkan Bartomeu da dahil olmak üzere soruşturulan kişiler hakkındaki rüşvet suçlamalarını düşürme kararını memnuniyetle karşıladı.

    22 Mayıs 2004'te sanıklara yöneltilen rüşvet suçlamaları düşürüldü. İspanyol hukukuna göre rüşvet suçunun işlendiğinden söz edilebilmesi için bir kamu görevlisinin, yetki alanındaki kararları etkileme karşılığında para veya başka bir menfaat talep etmiş olması gerekiyor. Ancak Barselona mahkemesi sonuçta RFEF'in bir kamu kurumu olmadığına hükmetti. Bu da federasyonun hakem kurulunun eski başkan yardımcısı Negreira'nın kamu görevlisi sayılamayacağı anlamına geliyordu.

    “FC Barcelona, bugün Barselona mahkemesi tarafından verilen kararın kulübün sunduğu savunmayı doğrulaması ve işlendiği iddia edilen rüşvet suçu ihtimalini reddetmesi nedeniyle kararın içeriğinden duyduğu büyük memnuniyeti ifade etmek ister,” denildi kulübün açıklamasında. “Adaletin yerini bulacağına ve bu suçlamayla ilgili olayların kesin biçimde açıklığa kavuşturularak kulübün tamamen masum olduğunun ortaya konacağına olan inancımızı koruyoruz.”

    Bu aşamada Negreira'nın, Alzheimer hastalığının etkilerinin ağırlaşması nedeniyle yargı sürecine katılmaya elverişli olmadığına karar verilmişti. Kara para aklamakla suçlanan eşi Ana Paula Rufas ise Ağustos 2024'te mahkeme tarafından sorgulandığında, hesaplarında 1992 ile 2003 yılları arasında tespit edilen beyan edilmemiş 3 milyon avroluk gelirle ilgili soruları yanıtlamama hakkını kullandı. Ancak Eylül 2025'te hem Bartomeu hem de Rosell, davadaki kendi rollerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Bartomeu daha önce polise Negreira ile altı kez görüştüğünü söylemişti ancak Marca'ya göre bu görüşmelerden yalnızca birinin resmî bir toplantı olduğunu öne sürerek ifadesini değiştirdi.

    “Enriquez Negreira benimle doğrudan görüşmek istedi. Ben de kibar bir insan olduğum için gittim,” dedi eski Barcelona başkanı. “Onunla ofisinde görüştüm ve bana hizmetlerini teklif etti. Bunu tuhaf bulmadım; kulüpte bana bunun normal olduğunu ve zaten yapıldığını söylediler.”

    Bartomeu, Negreira'nın ödemelerin ayrıntılarını kamuoyuna açıklamakla tehdit ettiği burofax'ın önemini de küçümsedi: “Bütçeyle ilgili bir mesele nedeniyle oğluyla ilişkimizi kesmeye karar vermiştik. Bu ailevi durum karşısındaki öfkesini anlıyorum. Konuyu hukuk departmanıyla görüştüm, onlar da üzerinde fazla durmadı.”

    Negreira'nın oğlu Javier ise kendi ifadesinde, Barcelona'nın Haziran 2018'de ödemeleri durdurmasının babasının CTA'dan ayrılmasıyla bir ilgisi olduğunu reddetti. Bununla birlikte, ödenen paranın yazdığı 600'den fazla raporla “hiçbir ilgisi olmadığını” da öne sürdü. Kara para aklamakla suçlanan Javier, Barcelona'ya fatura kesen şirketlerde yönetici olarak kayıtlı olabilir, ancak hiçbirinin yönetiminden sorumlu olmadığını ve şirketlerin “yalnızca babamın sorumluluğunda” olduğunu ısrarla belirtti.

    “DASNIL 95, Nilsad ve Tresep ile olan ilişkilerim nedeniyle FC Barcelona ile hiçbir zaman iletişime geçmedim veya bir ilişkim olmadı,” dedi El Espanol'ün aktardığına göre. “FC Barcelona'nın DASNIL 95 ve Nilsad ile ilişkisinden haberim yoktu. [Barcelona'nın ödediği tutarları] gördüğümde inanamadım. Bu bir yalandı. Vardığım sonuç, FC Barcelona'nın beni bahane ederek babam Enriquez Negreira ile arasına mesafe koymaya çalıştığı. [Şirketlerden] hiçbir para almadım ve FC Barcelona'ya milyonlarca avroluk fatura kesildiğinden haberim yoktu. Benim hiçbir rolüm yoktu...

    “2000 yılından itibaren yaptığım ilk işler, CTA ve teknik direktörü Manuel Diaz Vega için hazırlanan bazı videolardan oluşuyordu. Babamın ısrarı üzerine bu videoların faturalarını DASIL 95 aracılığıyla kestim. Vergi Dairesi kayıtlarında görünen 7,5 milyon avronun bir bakıma raporlarımla hiçbir ilgisi yok. Babamın FC Barcelona ile ilişkisini öğrendiğimde açıklama istedim. Babam beni geçiştirdi ve bunun beni ilgilendirmediğini söyledi.

    “Babamı seviyorum; onu affettim ve yaşanan her şeyi kabullendim. Ama bu, onun otoriter ve saldırgan biri olmadığı anlamına gelmiyor. Bana söylediği sözler tam olarak şunlardı: ‘Sana ne s*kimden?’ Savunmaya geçtiğinde böyle söyledi.”

    Rosell ise Negreira'nın maçları Barcelona lehine etkileyebileceği fikrini kesin bir dille reddetti. Cadena SER, Rosell'in şu sözlerini aktardı: “Bu adamın CTA'da sıfır etkisi vardı. Sı-fır. Hiçbir etkisi yoktu. CTA'da etkili olan kişi başkandır. Tarihsel olarak, bu 70 yıl boyunca, her zaman mı yoksa çoğu zaman mı bilmiyorum ama CTA başkanlarının hepsi Real Madrid taraftarı olduklarını açıkladı. CTA'da herhangi bir etkisi olan tek kişi başkandır ve o da her zaman Real Madrid taraftarı olmuştur.”

    Rosell'in ayrıca şunları söylediği öne sürüldü: “Bütün maçları izleyip inceleyelim, beş hakem uzmanı gelsin ve hakemin hangi maçta bize yardım ettiğini söylesin. Gelsinler. Burada, delil yetersizliğinden davayı kapattığımı söyleyemezler. Burada deliller sanıkların lehine. Durum tam tersi.

    “Hep birlikte oturup maçları yeniden izleyelim. Bunu çok isterim. Belki buradaki bazı kişiler onları tekrar izlemek istemez. Üzgünüm. Ama bazen kazanamazsınız. Bazen kaybedersiniz ve bunu kabullenmeniz gerekir.” Rosell'in ayrıca Barcelona'nın birine “rapor başına 250 avroyla” nasıl rüşvet vermiş olabileceğini sorduğu bildirildi.

  • “Kendi sonuçlarınızı çıkarın”

    Florentino Perez
    Getty Images

    Real Madrid Başkanı Florentino Perez, ödemeler nedeniyle Barcelona'nın ağır şekilde cezalandırılmasını defalarca talep etti.

    Real Madrid'in Kasım 2025'teki genel kurulunda başkan Florentino Perez, kulübün haksızlık olarak gördüğü duruma karşı mücadeleyi sürdüreceğini açıkladı. “Barcelona'nın, nedeni ne olursa olsun, hakemlerin başkan yardımcısına en az 17 yıl boyunca 8 milyon avrodan fazla ödeme yapmış olması normal değil,” dedi. “Önemli görevleri olan hakemlikten sorumlu başkan yardımcısından söz ediyoruz. Bu dönem, tesadüfe bakın ki Barcelona'nın ülkemizdeki en iyi sonuçları aldığı dönemle örtüşüyor.

    “(CTA'nın mevcut başkanı) Fran Soto bizden oyunu tersine çevirmemizi istedi. ‘Negreira Davası’nı unutmamızı istiyor. Ama bunu kim unutacak? Gerçek şu ki ‘Negreira Davası’ndaki hakemlerin çoğu hâlâ görevde... Bu dava sonsuza kadar gündemde kalacak.”

    Perez, yanlış yapıldığının sözde kanıtı olarak kırmızı kart istatistiklerini de kullandı. “Oyundan atılma kararlarının en yüksek düzeyde öznellik içerdiği konusunda hemfikirizdir. Şimdi bakın... 21. yüzyılda Real Madrid'in bilançosu -2: Takımımıza 126, rakiplerimize 124 kırmızı kart gösterildi,” iddiasında bulundu.

    “Barça'nın bilançosu +61: Kendilerine 108, rakiplerine 169 kırmızı kart gösterildi. Avrupa'da ise bilançolarımız hemen hemen aynı; Barça'nınki +12, Real Madrid'inki +13. Negreira dönemindeki ihraç kararlarında Barcelona'nın bilançosu +49, Real Madrid'inki ise -1'di. Sonucu kendiniz çıkarın...”

    Aralık 2025'te, Barça'nın eski teknik direktörleri Ernesto Valverde ve Luis Enrique hakem raporlarından haberdar olmadıklarını söyledi. Valverde, takımının gücü göz önüne alındığında bu raporlara zaten ihtiyaç duymayacaklarını vurguladı. Luis Enrique ise bunun, kaybetmeyi hazmedememenin klasik bir örneğinden başka bir şey olmadığını savundu. “Futbolda nasıl olduğunu biliyorsunuz: Kazandığınızda hakemlerin size yardım ettiğini, kaybettiğinizde ise size zarar verdiğini söylerler,” dedi üç kupa kazanan teknik direktör.

    Laporta da benzer bir görüş dile getirerek raporların hiçbir şekilde hakemlerden ayrıcalıklı muamele görmek amacıyla alınmadığını savundu.

    “Barça dünya çapında hayranlık uyandıran, futbolda örnek ve ölçüt olarak görülen bir kulüptü; hiçbir kayırmaya ihtiyacımız yoktu,” dedi tanık olarak ifade verdikten sonra Sport'a. “Negreira'yı ya da çevresinden herhangi birini tanımıyorum. Onlarla hiçbir zaman temasım olmadı. Bu ödemeler göreve geldiğimde zaten yapılıyordu. Sportif direktöre sordum, bize raporlarla devam etmemiz söylendi.”

    Laporta ayrıca başkanlıktaki ilk dönemine ait raporların artık mevcut olmadığını, “çünkü her beş yılda bir imha edildiklerini” açıkladı. Yönetim kurulunun raporlardan haberdar olmamasını ise ödemelerin her birinin 150.000 avroyu (127.000 sterlin/169.000 dolar) aşmaması nedeniyle kurul onayına ihtiyaç duyulmamasıyla açıkladı.

    Madrid başkanı Perez, Noel konuşmasında Luis Enrique ve Valverde gibi isimlerin “dünyanın en pahalı raporlarından” neden haberdar bile olmadığını sorguladı. “Görünüşe göre hiçbir işe yaramamış olması gereken raporlara milyonlarca avro ödendiğine kim inanabilir?” diye sordu. “Davaya bakan soruşturma hâkiminin bunu sistematik yolsuzluk olarak tanımladığını ve bazı yöneticilerin röportajlarda bu ödemelerin kulüplerine fayda sağladığını kabul ettiğini unutmayın. Nasıl bir fayda? Üstelik teknik direktörleri bu raporlardan haberdar olmadıklarını ve bunlara ihtiyaç duymadıklarını söyledi...”

    Perez, La Liga'yı da sert sözlerle eleştirerek Madrid'in “adalet için mücadele eden” tek kulüp olduğunu öne sürdü. “Futbol kurumlarının bu mücadelede Real Madrid'i yalnız bırakması kesinlikle anlaşılmaz,” dedi. “Dürüstlüğü koruması gereken RFEF ve La Liga nasıl böyle davranabilir? Harekete geçmemelerini ne açıklıyor? Bir gün bunu öğreneceğimize inanıyorum. Onların görevi, müsabakanın dürüstlüğünü korumak ve böylesine ciddi bir davada suç ortaklığı yapıyor gibi görünmemektir.

    “Zarar görenlerin yalnızca biz olmadığımızdan eminiz. Dahası, bazı kulüplerin ‘Negreira Davası’ nedeniyle küme düşmüş olması mümkün. Sporumuzun dürüstlüğü ve saygınlığı tehlikede. Futbolumuzun imajı ciddi biçimde zarar gördü. Bu nedenle adalet yerini bulmalı, çünkü İspanyol futbolu ancak bu şekilde yeniden ayağa kalkabilir.”

    Laporta'nın yanıtı gecikmedi. Barça başkanı, kulübün Palau Blaugrana'daki Noel yemeğinde yaptığı konuşmada Madrid'i “güç ile despotizmi birbirine karıştıran taraf” olmakla suçladı.

    “Kötü uygulamalara başvuruyor, yalnızca sportif değil, etik ve ahlaki tüm davranış kurallarını çiğniyorlar,” dedi Laporta. Ayrıca Real Madrid'i, “yalan kusmaktan ve kamuoyunu sürekli zehirlemekten başka bir şey yapmayan utanç verici bir televizyon platformu” aracılığıyla Barcelona'ya karşı karalama kampanyası yürütmekle suçladı. “Buna izin vermeyeceğiz,” diye ekledi Barça başkanı.

  • “Önemli miktarda belge”

    FBL-UEFA-CONGRESS
    AFP

    Madrid, soruşturmanın artık “azami ivedilikle” ilerlemesi umuduyla UEFA'ya bir dosya gönderdi.

    Şubat 2026'da Tebas, Barcelona'nın suçlu bulunsa bile sportif yaptırımla karşılaşmayacağı gerçeğine bir kez daha yanıt vermek zorunda kaldı ve elinden bir şey gelmediğini savundu. “Bu tür suçlarda zamanaşımı sürelerinin çok daha uzun olması gerektiğini uzun zamandır savunuyorum” dedi. Ancak Tebas, “Barcelona'nın hakemlere ödeme yapmadığının artık açık olduğunu” ileri sürdü. Barcelona'ya karşı yürütülen davaya Madrid'in öncülük ettiği yönündeki algıya ise “Savcılığa ilk başvuran bizdik ve yasalar çerçevesinde hareket etmeyi sürdürüyoruz” sözleriyle karşılık verdi.

    Buna rağmen Negreira davasıyla ilgili “çok sayıda belgeyi” 1 Ekim'de UEFA'ya gönderen Madrid oldu. Avrupa futbolunun yönetim organı da “UEFA Etik ve Disiplin Müfettişleri, davaya ilişkin devam eden incelemeleri kapsamında değerlendirecekleri bu son belgeleri de aldı” açıklamasını yaptı.

    Madrid de bir açıklama yayımlayarak şikâyetinin “müsabakanın dürüstlüğünü ve hakemlik sistemine duyulan güveni doğrudan etkileyen, olağanüstü ciddiyetteki olaylara ilişkin kapsamlı belgeler ve kanıtlar içerdiğini” belirtti.

    Açıklama şöyle devam etti: “Real Madrid C.F., UEFA'nın artık bu belgelere sahip olmasıyla birlikte soruşturmanın tamamlanıncaya kadar azami ivedilikle sürdürülmesini ve yetkili organların doğrulanan olguların ciddiyetine uygun kararlar almasını zorunlu görmektedir. Kulübümüz, UEFA ile aktif iş birliğini sürdürecek ve Avrupa futboluna hâkim olması gereken dürüstlük, şeffaflık ve fair play ilkeleriyle bağdaşmadığını düşündüğü olaylara açıklık getirmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır.”

    Barcelona, UEFA'nın Madrid'in dosyasını teslim aldığını doğrulamasının bazı çevrelerde yanlışlıkla yeni bir soruşturmanın açıldığı şeklinde haberleştirildiğini düşündü. Bunun üzerine bazı “açıklamalar” içeren bir bildiri yayımladı.

    Bildiride, “UEFA, FC Barcelona hakkında yeni bir süreç başlatmadı” denildi. “Süreç, 2023'te iki soruşturmacının görevlendirilmesiyle başladı. Bu soruşturmacılar o tarihten bu yana uygun gördükleri işlemleri yürüttü. Kulüp, onların tüm taleplerini her zaman yerine getirdi. Bu süreç yeniden açılmadı, çünkü hiçbir zaman kapatılmadı.

    “UEFA'nın açıklaması, Real Madrid tarafından sunulan belgelerin teslim alındığını doğruluyor ve soruşturmacıların bunları mevcut soruşturma kapsamında değerlendireceğini belirtiyor. Aynı metin, iki kez, ‘devam eden’ bir soruşturmaya ve incelemeye açıkça atıfta bulunuyor. Dolayısıyla herhangi bir sürecin başlatıldığını, yeniden açıldığını veya yeniden etkinleştirildiğini duyurmadığı gibi, sunulan belgelerin içeriğine ya da değerine ilişkin herhangi bir değerlendirme de içermiyor.

    “Bu belgelerle ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasını uygun görüp görmediklerine karar vermek soruşturmacılara aittir. Bugün itibarıyla FC Barcelona'dan yeni bir talepte bulunmadılar ve Real Madrid'in şikâyetini kulübe iletmediler. Böyle bir adım atmaları hâlinde kulüp, bugüne kadar yaptığı gibi gerekli yanıtı verecektir.

    “Bu konuyu düzenleyen yürürlükteki mevzuat uyarınca söz konusu süreç, İspanya'da hâlen görülmekte olan ceza davasının sonucuna bağlıdır ve bağlı olmaya devam edecektir. Soruşturmanın başlamasından bu yana FC Barcelona, UEFA lisansını itirazla karşılaşmadan almaya devam etmiş ve UEFA müsabakalarına katılmıştır. FC Barcelona, yetkili makamlarla tam iş birliği içinde olduğunu yineler ve bu sürece ilişkin haberlerde titizlik ve doğruluk çağrısında bulunur.”

  • Goebbels karşılaştırması

    SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention - Day Two
    Getty Images Entertainment

    Tebas, Madrid'i Nazilerle aynı propaganda yöntemlerini kullanmakla suçladı

    Real Madrid’e, “AT GÖZLÜKLERİNİ ÇIKARMA ZAMANI” diyerek hakemleri ve La Liga’yı sürekli Real Madrid’e karşı “komplo kurmakla” suçlamayı bırakması çağrısında bulunmasının üzerinden bir ay bile geçmeden, La Liga Başkanı Tebas, kulübün “yönetiminin sözcülerden oluşan bir orkestrayı yönettiğini, Real Madrid TV’nin de başı çektiğini” öne sürdü.

    “Çaldıkları parça hep aynı,” diye yazdı Tebas Twitter’da. “İşlerine gelen pozisyonları seçiyor, mağduriyet söylemini tekrarlıyor, şüpheyi körüklüyor ve düşmanları işaret ediyorlar. Bu yöntem, Nazi Almanyası’nın Propaganda Bakanı (Joseph) Goebbels’in kullandığı propaganda mekanizmalarını hatırlatıyor: sistematik tekrar, bir düşman yaratma ve gerçekleri anlatıya tabi kılma. Karşılaştırma bir ideolojiyle ya da elbette Real Madrid taraftarlarıyla değil, bu propaganda teknikleriyle ilgili.

    “Real Madrid TV, bu mekanizmanın merkezî bir parçası. Her maç haftasındaki karşılaşmaların eksiksiz analizi nerede? Diğer kulüplerin aleyhine veya Real Madrid’in lehine olabilecek hakem hataları nerede? Her maçı aynı titizlikle inceleselerdi ortaya çıkacak sonuç, yazdıkları senaryoyu bozabilirdi.

    “Ama senaryo, Real Madrid’in her zaman mağdur görünmesini gerektiriyor. Bu yüzden HATA OLMAYAN bir durumu bile hata olarak sunacak kadar ileri gidiyor ve hoşlarına gitmeyen her kararın kalıcı açıklaması olarak Negreira Davası’nı kullanıyorlar. Şüphe kanıtlanmış kabul ediliyor, sonuç ise maç başlamadan yazılıyor.”

    Madrid, Goebbels benzetmesine öfkeyle karşılık verdi ve bir aydan kısa süre içinde ikinci kez Tebas’ın istifasını istedi. Madrid’in resmî internet sitesinde yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İspanyol futbolunda son derece önemli iki görevde bulunan bir kişinin, kulübümüzü, yönetimini ve televizyonunu itibarsızlaştırmak için Nazi rejiminin propaganda yöntemleriyle karşılaştırma yapmasını Real Madrid kesinlikle tahammül edilemez ve olağanüstü ciddi bulmaktadır. Nazi ideolojisini kastetmediği yönündeki açıklaması, sözlerinin son derece incitici, ahlaken tiksindirici ve kurumsal konumuna yakışmayan niteliğini hafifletmemektedir.

    “Bu sözler, Javier Tebas’ın Real Madrid’e, başkanına ve medya kuruluşlarına yönelik tekrarlanan saldırılarının bir başka örneğidir. Kulüple bağlantısı olmayan gazetecilerin sorularını, haberlerini veya görüşlerini bile bize suçlamalar yöneltmek için kullanması ve sorumluluğunu taşımadığımız üçüncü kişilerin eylemlerini bize atfetmesi kabul edilemez. Tebas’ın bu açıklamaları Negreira Davası’yla ilgili olarak Real Madrid ve Real Madrid TV’nin meşru girişimlerini sorgulamak için kullanması özellikle endişe vericidir.

    “Javier Tebas’ın son derece önemli görevler üstlendiği iki kurumun Negreira davasının olağanüstü ciddiyetine karşılık vermemesi üzerine kulübümüz, FC Barcelona’nın yıllar boyunca Hakemler Teknik Kurulu başkan yardımcısına yaptığı ödemelerin tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasını ve müsabakaların dürüstlüğünü güvence altına alacak gerekli önlemlerin alınmasını talep etmek için doğrudan UEFA’ya başvurmak zorunda kalmıştır.

    “Real Madrid ayrıca, o dönemde sorumluluk taşıyan görevlerde bulunan kişilerin değiştirilmesi yoluyla hakemlik sisteminin ve federasyonun yönetişim, yönetim, denetim ve disiplin yapılarının kapsamlı biçimde yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.

    “Hakemler Teknik Kurulu’nu bünyesinde barındıran İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu’nun başkan yardımcısı ve La Liga’nın başkanı Javier Tebas’ın, kurumsal sorumlulukları çerçevesinde bu son derece ciddi olayların aydınlatılması ve İspanyol futbolunda gerekli yenilenmenin sağlanması için çalışmak yerine çabalarını Real Madrid’i itibarsızlaştırmaya adaması özellikle dikkat çekicidir.

    “Javier Tebas’ın tekrarlanan davranışları, kurumsal sorumluluklarıyla bağdaşmayan bir tarafsızlık, saygı ve yansızlık eksikliğini göstermektedir. Real Madrid’e ve şeffaflık ile yenilenme talep edenlere yönelik sürekli saldırıları, kulübümüzün görüşüne göre İspanyol futbolu için gerçek bir beladır.

    “Tüm bu nedenlerle Real Madrid, Javier Tebas’ın tekrarlanan açıklama ve davranışlarının saygı, tarafsızlık ve dürüstlük ilkeleriyle yönetilen herhangi bir Avrupa spor kurumunda kabul edilemez olduğunu ve kendisini mevcut görevlerini sürdürmeye kurumsal açıdan elverişsiz hâle getirdiğini düşünmektedir. Dolayısıyla Real Madrid, La Liga başkanlığı ve İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu başkan yardımcılığı görevlerinden derhâl istifa etmesini talep etmektedir.”

    Tebas ise Madrid’in kaç kez istifasını istediğinin “sayısını unuttuğunu” söyledi. Şöyle yazdı: “Tarafsızlıkla bağımsızlığı birbirine karıştırıyorlar. Görevim bağımsızlık gerektiriyor; adaletsizlik karşısında edilgen kalmayı ya da Real Madrid TV ve onun yandaşlarının ligimize yönelik sürekli, ölçüsüz ve hakaret içeren saldırıları karşısında susmayı değil. La Liga başkanı, ligi savunmak zorundadır. Real Madrid yöneticilerine karşı da.

    “La Liga, Negreira Davası’nda ilk andan itibaren harekete geçti. Pasif kaldığımızı tekrarlamaları bunu doğru yapmaz... Ödemelerin sona ermesinden sekiz yıl sonra bu hakemlerin hâlâ Negreira’nın etkisi altında hareket ettiğinden bu kadar eminlerse her biri hakkında ellerinde ne tür kanıtlar var? Ulusal kurumlara, UEFA’ya veya FIFA’ya hangi bireysel şikâyetlerde bulundular? FCB’den hesap sorulmasını talep etmek, her bir hakeme yönelik suçlamayı kanıtlamaz. Bir video, kanıtın yerini tutmaz. İnsanları hedef göstermek son derece ciddi ve sorumsuz bir davranıştır.

    “Hakemlik reformunda ilerleme kaydedildi ve hâlâ yapılacak işler var. Daha hızlı ve daha ileri gitmeyi isterdim. Ancak kurumlar, Real Madrid yöneticilerinin çıkarlarına, ruh hâllerine, sportif durumlarına veya herhangi bir andaki FCB ile ilişkilerine göre istedikleri her şeyi yapamaz. Diğer paydaşları ve kulüplerin büyük çoğunluğunun desteğini de görmezden gelemezler. Reform yapmak, onlara itaat etmek değildir.

    Benim vardığım sonuç şu: Ulusal ligi YOK ETMEK istiyorlar. Süper Lig ile bugüne kadar başaramadıklarını, medya kuruluşları ve yandaşlarının çarpıtılmış anlatısıyla başarmaya çalışıyorlar. Katıldıkları ligin itibarına saldırırken buna yenilenme diyorlar. Bütün bunların bir adı var: yıldırma. Bunu resmî bir açıklamaya dökmek, yenilenme hâline getirmez.”