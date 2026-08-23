Barcelona'nın kaldıraç hamleleriyle bilinen başkanı Joan Laporta, istifa çağrılarından Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri ve belki de Julian Alvarez'i transfer etmeye nasıl geldi?
Julian Nagelsmann bir keresinde Barcelona'yı "Dünyada parası olmadan oyuncu satın alabilen tek kulüp. Bu biraz tuhaf ve çılgınca." sözleriyle tanımlamıştı. Bu, futbol dünyasında pek çok kişinin paylaştığı bir görüştü, hatta hâlâ da öyle.
Barcelona uzun süredir kötü yönetimin eş anlamlısı hâline gelmiş durumda; bir zamanların gurur kaynağı kültürel kurumu, sürekli mali kriz içinde gibi görünüyor ve yeni transferleri tescil ettirebilmek için maaş bütçesinde yeterli alan yaratmanın yollarını arayarak bütün yazı geçiriyor.
Son transfer dönemi de farklı olmadı. Barca, Anthony Gordon, Karim Adeyemi ve Rodri'yi toplamda €150 milyonun (£130m/$177m) üzerinde bir bedelle kadrosuna kattı, ancak onları ancak cuma günü, yani Elche ile oynanacak La Liga açılış maçından sadece 48 saat önce tescil ettirebildi; serbest oyuncu Joao Cancelo için oynama lisansı da ancak maç arifesinde çıkarıldı.
Barca'nın hâlâ son transfer gününden önce Julian Alvarez için, hiç şüphesiz dokuz haneli bir bonservis bedeli gerektirecek bir anlaşmayı sonuçlandırmayı umduğu düşünülünce, insan ister istemez şu soruyu soruyor: Nasıl? Sıkı mali kısıtlamaların olduğu bu dönemde, HÂLÂ €1,6 milyardan (£1.4bn/$1.9bn) fazla borcu olan bir kulüp nasıl oldu da üç üst düzey oyuncuya imza attırabildi, bırakın bir yana Alvarez'i de bu denkleme katma fikrini ciddi biçimde değerlendirmeyi?!
GOAL aşağıda tüm bunları açıklamaya çalışıyor...
Bartomeu, Barcelona'yı iflasın eşiğinde bıraktı
Josep Maria Bartomeu, Ekim 2020'de Barcelona başkanlığından istifa ettiğinde, bunu utanç içinde yaptı; Katalan kulübü hem saha içinde hem de saha dışında tam bir kaos halindeydi.
Barça, Bartomeu döneminde dört lig şampiyonluğu kazanmış, ayrıca onun görevdeki ilk sezonunun sonunda, 2014-15'te üç kupa birden elde etmişti, ancak Bartomeu Blaugrana'yı iflasın eşiğinde bırakmıştı.
Bartomeu, Covid-19 pandemisinin yol açtığı küresel ekonomik çöküşün Barça'nın mali sorunlarından tek başına sorumlu olduğunu bugün hâlâ söylüyor.
Daha bu yıl, EFE'ye verdiği demeçte EFE şöyle dedi: "Pandemiyle birlikte stadımız açık değil, bilet geliri yok, kombine gelirleri yok, mağaza kapalı, müze yok, futbol okulları yok ve gelirlerdeki bu düşüş açıkça bir nakit akışı sorunu yaratıyor; bu da borçlanmayla çözülüyor. Avrupa'daki kulüplerin çok büyük çoğunluğunda olan buydu."
Ancak pandemiden Barça kadar sert etkilenen kulüp sayısı çok azdı ve bunun nedeni, Blaugrana'yı ekonomik çöküşün etkilerine karşı özellikle savunmasız bırakan Bartomeu'ydu.
"Yapmam gerekeni yaptım"
Bartomeu'nun, üçleme zaferinin ardından Temmuz 2015'te yeniden seçilmeyi garantilemesi ile Ekim 2020'deki ayrılığı arasında Barcelona, 1 milyar euronun biraz üzerinde bir bedelle (£895 milyon/$1,2 milyar) 29 oyuncu transfer etti. Bunların hiçbirisi tartışmasız bir başarı olmadı.
Daha da kötüsü, Ousmane Dembele, Philippe Coutinho ve Antoine Griezmann gibi son derece pahalı başarısız transferler kulübün mali yapısı üzerinde büyük bir baskı yarattı. Özellikle de Bartomeu, La Liga'nın hiçbir kulübün yıllık gelirinin yüzde 70'inden fazlasını maaşlara harcamaması yönündeki önerisini akılsızca görmezden gelirken.
"LFP ve UEFA tavsiyelerde bulunuyor ama kimse bir maaş sınırı koymuyor. Tavsiye edilenin üzerindeyiz ama önemli olan sürdürülebilir olmak," dedi Bartomeu. "Bunu karşılayabiliriz." Ama karşılayamadılar, en azından pandemi sırasında ya da sonrasında.
Koronavirüs patlak verdiğinde Barcelona'nın kadrosu, transfer piyasasında elden çıkaramadığı, astronomik maaşlar alan yaşlanan oyuncularla doluydu. Sonuç olarak Joan Laporta, Mart 2021'de Bartomeu'nun yerine başkan olduğunda, kulübün açık ara en çok kazanan oyuncusu olan Lionel Messi'nin sözleşmesinin o yaz sona ermesiyle Camp Nou'dan ayrılmasına izin vermekten başka seçeneği olmadığını düşündü.
"Yapmam gerekeni yaptım," dedi Laporta, bu yılın başlarında El Pais'e. "Leo kariyerinin sonuna yaklaşıyordu ve bizim yeni bir takım kurmamız gerekiyordu. Yeni takımı Leo'nun yardımıyla kurmak ister miydim? Evet ve denedik. Ama olmadı."
Laporta’nın kozları
Ancak kısa sürede anlaşıldı ki sadece Messi'yi göndermek, Barça'nın tüm sorunlarını çözmeye yetmeyecekti; çünkü kulübün problemleri, dışarıdan bakan birçok kişinin fark ettiğinden çok daha büyük ve çok daha derine kök salmış durumdaydı. Sonuç olarak Laporta'nın vermesi gereken zor bir karar vardı.
"Laporta'nın temelde iki seçeneği vardı," Marc Menchen Alba, Barselona merkezli şirket 2Playbook'un CEO'su, GOAL'e anlatıyor. "İlk seçenek, sadece maaş bütçesini düşürmeye ve oyuncu satmaya odaklanmayı içeriyordu; bu da açıkça kadronun rekabet gücünü azaltacak ve esasen iki ya da üç yıl boyunca futbol çölünde yol almak anlamına gelecekti.
"Ancak ikinci seçenek, yeniden hemen kazanmaya başlamak için gelecekteki varlıkları fiilen satarak mümkün olduğunca fazla geliri mümkün olduğunca hızlı toplamaya çalışmaktı."
Laporta ikinci yolu seçti.
2022 yazında Barcelona, kulübün La Liga yayın haklarının sonraki 25 yılına ait yüzde 25'ini yatırım şirketi Sixth Street'e satarak 582 milyon euro (£495m/$591) gelir elde etti. Bu, Laporta'nın kulübün mali sorunlarını hafifletmek için devreye sokacağı birkaç ekonomik "kaldıraç" arasında en önemlisiydi.
Temelde Barça Başkanı, kısa vadeli başarının uzun vadeli toparlanmayı sağlamanın en iyi yolu olduğuna inanarak, bugünkü açıkları kapatmak için gelecekteki gelirleri ipotek altına alıyordu. Menchen, "O dönemde bunun cesur bir hamle olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum" diyor. "Ama hoşuma gitmemişti çünkü bunun için daha güvenli yollar olduğunu düşünüyordum."
Yine de ilk sonuçlar cesaret vericiydi. Barça, 2022 yazında Nagelsmann'ın Bayern Münih'inden Lewandowski'yi 45 milyon euroya transfer etmesinin yanı sıra, Laporta'nın kaldıraçları sayesinde Raphinha ile Jules Kounde'yi de toplam 108 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Sezon sonunda da bu kumar karşılığını verdi ve Barcelona, dört yıl sonra ilk kez La Liga şampiyonu oldu.
Ancak Menchen'in de işaret ettiği gibi sorun şuydu: "Laporta'nın yüksek riskli hamlesi, Barça'nın neredeyse her yaz sıkıntı yaşamasına yol açtı. Kulübün yeni oyuncuları tescil ettirip ettiremeyeceğini sürekli merak ediyorduk." Ve 2024 yazı özellikle zorluydu.
"Başkanın इस्तifasını istiyoruz"
Destekçilerin Dani Olmo meselesi nedeniyle daha da öfkelenmesi ise şaşırtıcı değildi. Esasen Laporta'dan ve onun kaldıraçlarından bıkmışlardı.
Taraftar grubu Som un Clam, yaptığı açıklamada, "Ortaya çıkan durum kabul edilemez ve kuruma verilen itibar zararı telafi edilemez" dedi. "Ortaya çıkan kötü tablo, sürekli söylenen yalanlar ve asla yerine getirilmeyen, sonunda da Kulüp'e zarar veren sahte vaatlerle üyelerin aldatılmasıyla daha da ağırlaşıyor.
"Sadece dört yılda, FC Barcelona'nın varlıkları çeşitli 'kaldıraçlarla' sermayesizleştirildi; geleceğe yönelik stratejik varlıklar, kaotik ve doğaçlama yönetimden kaynaklanan açıkları kapatmak için satıldı.
"Toparlanma vaatlerine rağmen kulübün hâlâ sağlam bir mali planı ya da orta ve uzun vadede istikrarı sağlayacak tutarlı bir stratejisi yok.
"Bizi benzersiz kılan kolektif mülkiyet modelini ipotek altına alan, yerine getirilmeyen vaatlerin, sürekli doğaçlamanın ve sorumsuz varlık satışlarının sona ermesini talep ediyoruz.
"Yön değişikliği acil bir ihtiyaç. Barca'yı 'bir kulüpten daha fazlası' yapan şeffaflığı, planlamayı ve değerleri yeniden kazanmak gerekiyor. Barca'nın geleceği bize, yani üyelerine bağlı ve kurum çürürken sessiz kalmayacağız.
"Som un Clam, bu durum karşısında yönetim kurulunun idaresi nedeniyle içine girdiğimiz kısır döngünün kulübümüzün varlığını ve mülkiyet modelini tehlikeye attığında ısrar ediyor.
"Bu nedenle başkan ile yönetim kurulunun istifasını istiyoruz ve aynı zamanda Barca taraftarlarını harekete geçmeye, bu durumu tersine çevirmeye ve seslerini duyurmaya çağırıyoruz."
La Masia varlıklarından gelir elde etmek
Camp Nou çevresindeki giderek daha da toksik hâle gelen atmosfere rağmen, Laporta fırtınayı atlattı ve 18 ay sonra Barca için gelecek çok daha parlak görünüyor.
Barcelona geçen sezon akıllıca davranarak yalnızca bir önemli transfer yaptı, Joan Garcia. Üstelik bu da uygun maliyetli bir hamleydi, çünkü kalecinin Espanyol ile olan sözleşmesinde 25 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyordu.
Aynı zamanda Barcelona, çoğunluğu kulübün ünlü akademisi La Masia'dan yetişen çok sayıda oyuncuyu satarak bu bonservis bedelinin neredeyse iki katını da kasasına koydu; bu da kulübe tamamen saf kâr sağladı.
Menchen, "Lamine Yamal ve Pau Cubarsi gibi isimlerle, A takım için oyuncu yetiştirme konusunda La Masia'nın Barcelona adına ne kadar önemli olduğunu görebilirsiniz" dedi. "Akademiden çıkan oyuncular, A takımda nasıl oynamaları gerektiğini tam olarak biliyor. Bu da transferlere para harcama ihtiyacını azaltıyor.
"Ancak La Masia aynı zamanda nispeten yüksek piyasa değerine sahip oyuncular üretmek anlamına da geliyor ve çok daha önemlisi, son birkaç transfer döneminde Barcelona'nın akademiden yetişen oyuncuların satışı konusunda gerçekten çok iyi iş çıkardığını gördük.
"Geçmişte bu oyuncuların çoğu bedelsiz ayrılıyordu. Bunun nedeni Barcelona'nın bu oyunculara A takımda yer açmaya çalışmasıydı ama bu mümkün olmuyordu, dolayısıyla bedelsiz gidiyorlardı. Şimdi ise taraftarların çoğunun adını bile hiç duymadığı 18 ve 19 yaşındaki oyuncuların 5 ya da 10 milyon avroya ayrıldığını görüyoruz; bu da bütçe gerekliliklerini karşılama açısından çok yardımcı oluyor.
"Ve unutmayın, Real Madrid de aynı şeyi yapıyor; La Fabbrica'dan çıkan çok sayıda oyuncuyu satıyor. Bu yüzden de bu yaz Yan Diomande ve diğer büyük isimler için ödeme yapabildiler.
"Barcelona ve Madrid her yıl akademilerine 20 ila 30 milyon yatırım yapıyor ve bu yıl bunun karşılığını gerçekten alıyorlar."
Barça'nın mali sorunlarının sonu mu?
Bu yazki harcamalar transfer piyasasında doğal olarak devasa bir net harcamaya yol açtı, ancak Barca bir şekilde Paris Saint-Germain'i Ferran Torres için €48,5 milyon (£43 milyon/$59 milyon) ödemeye ikna etmeyi başardı; ayrıca Lewandowski'nin bedelsiz ayrılığı ve Liverpool'un Ronald Araujo'nun Anfield'daki kiralık kalışı boyunca maaşının tamamını karşılamaya istekli olması, maaş bütçesi üzerindeki yükü ciddi ölçüde hafifletti.
Peki Barca, Lewandowski'nin ardından hücum hattında oluşan büyük boşluğu doldurmak için Alvarez'i yine de kadrosuna katabilir mi? Mevcut durumda Menchen bundan o kadar emin değil. Ancak altyapıdan yetişen bir başka oyuncunun tamamen kâr yazılacak satışı bu işi görebilir.
Şöyle açıklıyor: "Her zaman bunun bir nakit akışı işi olduğunu hatırlamak gerekir; yani örneğin Marc Casado'yu otuz milyona satarsanız, Julian Alvarez'in bu sezonki maliyetini karşılayabilirsiniz, çünkü yeni bir transferin maliyeti amortismana tabi tutulur, yani oyuncunun sözleşme süresine yayılır."
"Ayrıca La Masia'dan oyuncu satışı, yeni Camp Nou'nun nihayet tamamlanması ve Barcelona'da turizmin toparlanmasına bağlı müze gelirlerindeki artış bir araya geldiğinde, Barca muhtemelen gelecek yaz pandemiden önceki dönemden bu yana ilk kez tam mali özgürlükle hareket edebilecek.
Öyleyse bu, Barcelona'nın mali sıkıntılarının sona erdiği anlamına mı geliyor? Menchen, "Şimdilik öyle" diyor. "Benim tek küçük endişem, Barca'nın Liga hakları için Sixth Street'e ödemeyi sürdürdüğü 40 milyon. Yıllık bazda bir milyar gelir elde eden bir kulüp için bu çok büyük bir para gibi görünmeyebilir ama yine de farkların çok küçük olduğu bir oyun bu ve Madrid'in de istediği bir oyuncuyu Barca'nın alıp alamaması noktasında belirleyici olabilir.
"Bununla birlikte, Barca'nın en ciddi mali sorunlarının sonunun başlangıcını gördüğümüzü düşünüyorum. Laporta yüksek riskli bir hamle yaptı; bu, bazen bir başkanın vermek zorunda kaldığı türden bir karardır ve bence zaman geçtikçe bunu yaparak doğru olanı yaptığını hissedecektir, özellikle de Barca'nın son dört La Liga şampiyonluğunun üçünü kazanmış olmasıyla.
"Hâlâ harcamaların gözden geçirilmesinin ve yaptığı bazı anlaşmalardan kaçınılmasının daha iyi olacağına inanıyorum. Yaptığı bazı transferlerden kaçınmanın Barca'ya bir miktar para kazandıracağını ve gelecekteki Liga haklarını satmak zorunda kalmayacakları anlamına geleceğini düşünüyorum.
"İleride tam olarak ne olacağını hâlâ bilmiyoruz. Ama Barcelona'nın artık daha fazla kaldıraç çekmek zorunda olduğu bir konumda olmadığını söyleyebiliriz." Ve bu, çok uzun süredir "garip ve çılgın" bir şekilde yönetilen bir kulüp için kesinlikle iyi bir şey.