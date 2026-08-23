Julian Nagelsmann bir keresinde Barcelona'yı "Dünyada parası olmadan oyuncu satın alabilen tek kulüp. Bu biraz tuhaf ve çılgınca." sözleriyle tanımlamıştı. Bu, futbol dünyasında pek çok kişinin paylaştığı bir görüştü, hatta hâlâ da öyle.

Barcelona uzun süredir kötü yönetimin eş anlamlısı hâline gelmiş durumda; bir zamanların gurur kaynağı kültürel kurumu, sürekli mali kriz içinde gibi görünüyor ve yeni transferleri tescil ettirebilmek için maaş bütçesinde yeterli alan yaratmanın yollarını arayarak bütün yazı geçiriyor.

Son transfer dönemi de farklı olmadı. Barca, Anthony Gordon, Karim Adeyemi ve Rodri'yi toplamda €150 milyonun (£130m/$177m) üzerinde bir bedelle kadrosuna kattı, ancak onları ancak cuma günü, yani Elche ile oynanacak La Liga açılış maçından sadece 48 saat önce tescil ettirebildi; serbest oyuncu Joao Cancelo için oynama lisansı da ancak maç arifesinde çıkarıldı.

Barca'nın hâlâ son transfer gününden önce Julian Alvarez için, hiç şüphesiz dokuz haneli bir bonservis bedeli gerektirecek bir anlaşmayı sonuçlandırmayı umduğu düşünülünce, insan ister istemez şu soruyu soruyor: Nasıl? Sıkı mali kısıtlamaların olduğu bu dönemde, HÂLÂ €1,6 milyardan (£1.4bn/$1.9bn) fazla borcu olan bir kulüp nasıl oldu da üç üst düzey oyuncuya imza attırabildi, bırakın bir yana Alvarez'i de bu denkleme katma fikrini ciddi biçimde değerlendirmeyi?!

GOAL aşağıda tüm bunları açıklamaya çalışıyor...