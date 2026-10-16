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Real Betis' resurgence_1-1.jpgGetty/GOAL

Barcelona, dikkat! Isco'nun sürüklediği Real Betis, hak ettiği değeri bir türlü görmeyen Manuel Pellegrini yönetiminde ciddi bir rakip gibi görünüyor

Real Betis, sezona tarihî bir başlangıç yapmasının ardından cumartesi günü La Liga liderini yenerek sürpriz yapmaya çalışacak.

James Westwood
Çeviri:

  • Real Betis fırtına gibi esiyor. Geçen sezonki beşinciliğinin üzerine koymayı hedefleyen Manuel Pellegrini'nin ekibi, ilk sekiz maçta topladığı 19 puanla La Liga'da üçüncü sırada. Betis böylece, ilk ve tek İspanya ligi şampiyonluğunu kazandığı 1934-35 sezonundaki en iyi sezon başlangıcını tekrarladı.

    Kulüpte henüz ikinci bir şampiyonluk düşünülmüyor ancak soyunma odasındaki özgüven hiç olmadığı kadar yüksek. Bunda, 21 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönüşün de payı var. Betis, lig aşamasına Lille ve Porto karşısında aldığı iki heyecan dolu 3-2'lik galibiyetle başlayarak beklentileri fazlasıyla karşıladı. Pellegrini'nin elindeki geniş kadro ve kendi sarsılmaz azmi, Betis'in bu ivmeyi sürdürmesini sağlayabilir.

    Betis'in deneyimli savunmacısı Diego Llorente, bu ayın başlarında kulübün medya kanalına yaptığı açıklamada, "Betis'in herhangi bir takımla rekabet edebileceğini düşündüğüm bir sezon varsa o da bu sezon. Çünkü yalnızca 11 ya da 14 oyuncudan ibaret değiliz; pek çok seçeneğe sahip çok geniş bir kadromuz var" dedi. "Kimse sonuçları garanti edemez ama sahaya çıktığımızda bu armanın bizden talep ettiği, taviz verilemeyecek şeyleri garanti edebiliriz: doğru tutum, bağlılık, mücadele ruhu ve özveri. Bu sezon taraftarlarımıza büyük sevinç yaşatmayı umuyoruz."

    Betis şimdiden taraftarlarına pek çok sevinç yaşattı. Cumartesi günü Barcelona'yı yenebilirse bu sevinç coşkuya dönüşecek. La Liga lideri, şu ana kadar oynadığı sekiz maçın tamamını kazandı; yalnızca yedi gol yerken tam 34 gol attı. Ancak Betis, Barcelona'nın şimdiye kadarki en zorlu rakibi olacak. Betis'in galibiyetionları bir anda şampiyonluk iddiası ciddiye alınmayan bir takımdan gerçek bir şampiyonluk adayına dönüştürecek.

  • 'Mühendis'

    FBL-ESP-LIGA-REAL BETIS-ELCHE
    AFP

    Pellegrini, orta düzey kulüpleri baş döndürücü zirvelere taşıma konusunda uzun bir geçmişe sahip ve 73 yaşında hâlâ başarılı çalışmalarını sürdürüyor.

    Betis bu konuma tesadüfen gelmedi. Pellegrini'nin Temmuz 2020'de göreve gelmesinden bu yana, transfer piyasasında yalnızca 202 milyon avro (171 milyon sterlin/227 milyon dolar) harcamasına rağmen La Liga'yı hiç yedinci sıranın altında bitirmedi. Betis, üst üste beş yıl Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı; 2024-25 sezonunda Konferans Ligi finaline çıkarak kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası finali oynadı ve geçen sezon Avrupa Ligi'nde çeyrek finale ulaştı.

    Güçlü futbol takımları kurarken sergilediği sakin ve son derece sistemli yaklaşım nedeniyle İspanya'da 'El Ingeniero' (Mühendis) olarak tanınan Pellegrini, 21. yüzyılın en iyi teknik direktörlerinden biri. Villarreal'i Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale ve La Liga'da ikinciliğe taşıdı, Malaga'yı tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne götürdü ve Manchester City'ye 2013-14 sezonunda Premier League şampiyonluğunu kazandırdı. Buna rağmen, hak ettiği değeri hiçbir zaman tam olarak görmediği düşünülüyor.

    West Ham'da kısa bir süre Pellegrini ile çalışan ve 2024'te Betis'te Şilili teknik direktörle yeniden bir araya gelen Pablo Fornals da kesinlikle bu görüşte. Fornals, Transfermarkt'a şöyle konuştu: "Bence doğru, hak ettiği değeri görmüyor. Futbola ve teknik ekiple oyuncular arasındaki ilişkilere dair her şeyi biliyor. Şahsen bana Premier League'de oynama şansı verdi, bu yüzden ona her zaman minnettar olacağım. Premier League'de çok iyi olmadığım dönemde de beni buraya getirip ikinci bir şans verdi. Kariyerimde büyük bir yeri var ve ben de her gün yüzde 100'ümü vererek tüm bunların karşılığını vermeye çalıştım."

    Pellegrini, daha önce Malaga'da da en iyi performansını ortaya çıkardığı Isco'nun kariyerinin ilerleyen döneminde yeniden yükselişe geçmesinde önemli rol oynadı. Isco, kısa süre önce Diario Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Pellegrini beni çok iyi tanıyan bir teknik direktör. Benim özelliklerime sahip oyunculara fayda sağlayan bir oyun anlayışı ve tarzı var. Her oyuncudan mümkün olan en iyi performansı alıyor. Pellegrini'nin etkisi olmadan Betis'in bu gelişimini anlamak mümkün değil."

  • Yeniden en iyi formunda

    Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Eski Real Madrid oyun kurucusu Isco, sakatlıklarla geçen kâbus gibi bir dönemi geride bırakarak Betis'in projesinin yüzü oldu.

    73 yaşındaki teknik adamın zihni her zamankinden daha keskin görünüyor. Betis artık rakibin baskısını üzerine çekmek için geriden sabırla oyun kuruyor, ardından oluşan boşlukları acımasız bir verimlilikle değerlendiriyor. Kaptan Isco, takıma örnek olurken hücumdaki yaratıcılığın da merkezinde yer alıyor. La Liga'da maç başına yüksek etkili hücum aksiyonlarında (4,68) diğer tüm Betis oyuncularının önünde.

    Isco, cumartesi günü Osasuna karşısında alınan 5-2'lik galibiyette özellikle etkiliydi. İki gol attı ve Betis'in en iyi hücumlarının çoğunu yönlendirdi. Sahada kaldığı 74 dakika boyunca bir kez bile top kaybetmedi; Osasuna savunması ise onu durdurmak için boşuna çabaladı.

    Eski Real Madrid oyun kurucusu, Şampiyonlar Ligi'nde de belirleyici oldu. Lille deplasmanındaki galibiyette kritik bir golün asistini yaptı. Çarşamba günü Porto karşısında ise 84. dakikada kullandığı penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirerek büyük önem taşıyan üçüncü golü attı. Estadio Benito Villamarín yenilenirken Betis'e geçici olarak ev sahipliği yapan 70 bin kapasiteli Estadio de la Cartuja'yı dolduran Betis taraftarları büyük sevinç yaşadı.

    Isco, sahanın her yerinde etkili olduğu performansını bir golle taçlandırmayı hak etmişti. Dört kilit pas, 30 kez topla ilerleme ve beş top kazanma kaydettikten sonra Maçın Oyuncusu ödülünü aldı.

    2024 ve 2025 yıllarının her birinde kaval kemiğinin dış yanındaki ince kemiği kırılan, geçen sezon da ciddi bir ayak bileği sakatlığı yaşayan 34 yaşındaki oyuncunun yeniden bu kadar yüksek bir seviyeye çıkacağını pek az kişi öngörebilirdi. Geçen sezon La Liga'da toplam yalnızca sekiz maça çıkabilmişti. Ancak iyi bir sezon öncesi hazırlık döneminin ardından Isco yeniden fiziksel olarak en iyi durumunda görünüyor.

    Betis'in sosyal medya ekibi, Isco'nun 2023'te bedelsiz transferle kulübe katılışını, 'Game of Thrones'taki Jon Snow'un ünlü 'diriliş' sahnesini yeniden canlandırarak duyurmuştu. Bu paylaşım şimdi geleceği haber vermiş gibi görünüyor. Böylesine zorlu bir dönemden geçmek Isco'nun kararlılığını daha da artırdı. Isco, Sport'a şunları söyledi: "Öğrendiğim şey, her günün kıymetini bilmek; her antrenmandan, sahada geçirdiğim her dakikadan keyif almak. Uzun süre sakat kalınca şunu anlıyorsunuz: Futbolda her şey o kadar hızlı ilerliyor ki insan durup küçük anların, sonuçta beni mutlu eden küçük ayrıntıların tadını çıkarmıyor."

    Isco'nun yeniden İspanya millî takımına dönmesine ilişkin konuşmalar her maçla birlikte artıyor. Isco da bunun başlıca hedeflerinden biri olduğunu kabul ediyor: "Çok yetenekli, çok genç bir takım var ve bu zor, özellikle de yaşım ilerlediği için. Ama Betis için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Umarım geri dönebilirim; bunu saklamıyorum."

  • Mükemmel savunma dengesi

    Real Betis Balompie v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Eski Arsenal oyuncusu Hector Bellerin, Betis’i savunması zor aşılır bir takım hâline getiren tecrübeli isimlerden biri.

    Ancak eski günlerini hatırlatan tek isim Isco değil. Barcelona'nın eski stoperi Marc Bartra, 2023'te ikinci kez Betis'e döndü. 35 yaşındaki oyuncu, kariyerinin belki de en iyi futbolunu oynarken üç gol de attı.

    33 yaşındaki Llorente de görev verildiğinde iyi performans gösterdi. 31 yaşındaki Hector Bellerin ise sağ bekte istikrarıyla öne çıktı. Eski Arsenal oyuncusu, Betis'in eylül başında Real Madrid'i 1-0 yendiği maçta özellikle etkileyiciydi. Sekiz ikili mücadele kazandı ve Vinicius Junior'a maç boyunca göz açtırmadı.

    Betis'in savunmasında deneyim ile gençlik enerjisi ideal bir denge oluşturuyor. 25 yaşındaki Brezilyalı Natan savunma hattına liderlik ederken 23 yaşındaki Diego Gomez de gerektiğinde görev alıyor. 29 yaşındaki İspanyol kaleci Alvaro Valles ise kalesinde neredeyse hiç hata yapmıyor. Bellerin'in arkasında 22 yaşındaki yetenekli Angel Ortiz bulunurken diğer kanatta Fran Garcia potansiyelini tam anlamıyla ortaya koymaya başladı.

    27 yaşındaki oyuncu, yazın Real Madrid'den yalnızca 4 milyon euroya transfer edildi. Mevcut yükselişini sürdürürse bu transfer, La Liga'nın en hesaplı transferlerinden biri olarak tarihe geçebilir. Betis'in hücuma çıkan başlıca beki olan Garcia, sürati ve doğrudan kaleye yönelen oyun tarzıyla hücumun son üçte birlik bölümünde sayısal üstünlük yaratılmasında kilit rol oynuyor.

  • Bolca kalite

    Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Pellegrini'nin orta sahada ve kanatlarda birçok iyi seçeneği var. Abde Ezzalzouli ise maçların sonucunu neredeyse tek başına belirleyebilecek bir oyuncu.

    Isco, orta sahada da önemli destek gördü. Fornals, farklı görevleri bir arada üstlendiği rolünde rakip hatları aşma konusunda öne çıkarken Nelson Deossa geçiş oyununa dinamizm kattı. Marc Roca ve Facundo Bernal'in güçlü fiziksel varlığı ise savunmanın açık vermemesini sağladı.

    Betis, kanatlarda da kaliteli oyunculara sahip. Abde Ezzalzouli bir kez daha takımın en önemli ismi olarak öne çıktı. Faslı millî futbolcunun uzun süredir büyük işler başaracağı öngörülüyordu ancak 2021'de Hercules'ten Barcelona'ya katıldıktan sonra orada beklenen seviyeye ulaşamadı. Betis'teki ilk iki yılı da beklentilerin altında geçti.

    Ancak Ezzalzouli geçen sezon çıkış yakaladı ve sol kanatta görev aldığı tüm kulvarlardaki 43 maçta 28 gole katkı sağladı. Ne var ki talihsiz bir şekilde sakatlığı nedeniyle Fas'ın 2026 Dünya Kupası serüvenini kaçırmak zorunda kaldı. Hastalık ve dizindeki bir sorun da onu bu sezonun ilk haftalarında sahalardan uzak tuttu.

    Buna rağmen 24 yaşındaki oyuncu, yavaş yavaş tam formuna kavuştu. Betis'in La Liga'da Getafe ve Osasuna'yı yendiği maçlarda gol attıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde Porto karşısında göz kamaştırıcı bir performans sergiledi. İkinci yarının ikinci dakikasında, topa gelişine yaptığı sert ve falsolu vuruşla skoru 1-1'e getirdi. Bu gol, mayıs ayı geldiğinde sezonun en iyi golleri arasında gösterilmeye aday olacak. Ezzalzouli maçta toplam beş şut çekti ve doğrudan kaleye yönelen koşularıyla Porto'ya sürekli sorun çıkardı.

    Manchester United'daki başarısız döneminin ardından tanınan Antony ise Betis'teki ilk tam sezonunda sergilediği müthiş performansı tekrarlamakta şu ana kadar daha fazla zorlandı. Brezilyalı oyuncu 10 maçta henüz gol atamadı. Bu durum, aralık ayından beri kendisini etkileyen kronik pubalji sorunuyla başa çıkmakta hâlâ zorlandığını düşündürüyor olabilir. Yine de Antony'nin çalışma temposu hiç düşmedi ve yeteneğini gösterdiği anlarla önemli bir oyuncu olmaya devam etti. Porto maçında Cuncho Hernandez'in golünde yaptığı güzel asist de bunlardan biriydi.

    Pellegrini, Rodrigo Riquelme'yi de iki kanatta kullanabiliyor. İspanyol oyuncu, La Liga'da ilk 11'de başladığı beş maçta iki gol attı ve dar alanlardaki çevikliğiyle övgü topladı. Teknik açıdan Betis'in kadrosu, İspanya futbolunun en iyileriyle aynı düzeyde. Farklı görevler üstlenebilen kanat oyuncusu Aitor Ruibal de sakatlık arasının ardından takıma dönmeye çok yakın. Bu kadro, ligde ve Avrupa'da başarı hedeflerken iddiasını sürdürme gücüne sahip görünüyor.

  • 9 numara mücadelesi

    Cucho Hernandez Troy Parrott Real Betis 2026-27
    Getty Images

    Cucho Hernandez, Betis için istikrarlı bir gol kaynağı oldu ancak şimdi Troy Parrott ile kıyasıya bir rekabetle karşı karşıya.

    İleri uçta Pellegrini'nin son bir buçuk yıldır ilk tercihi olan Cucho, bu dönemde 64 maçta 23 gol kaydetti. Kolombiyalı forvet, Premier League'den düşüşle sona eren sıkıntılı Watford döneminin ardından kariyerini yeniden rayına oturttu. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Colombus Crew'ın hem MLS Cup hem de Leagues Cup şampiyonluğuna uzanmasında başrol oynayarak Betis'in dikkatini çekmişti.

    Porto karşısında sezgileriyle bulduğu gol ve 20 Eylül'de Betis'in Deportivo la Coruna ile 1-1 berabere kaldığı maçta yaklaşık 16,5 metreden yerden çektiği şut, soğukkanlı bir bitirici olan Cucho'nun farklı şekillerde gol atabildiğini gösteriyor. Betis'in önde baskısı da ilk dakikadan son dakikaya kadar rakibi durmaksızın zorlayan Hernandez ile başlıyor. Ancak Betis'in bir üst seviyeye çıkması için Pellegrini'nin Hernandez'e rekabet yaratacak bir oyuncuya ihtiyacı vardı. İşte bu noktada Troy Parrott devreye girdi.

    İrlanda millî takım oyuncusu, 2025-26 sezonunda 28 Eredivisie maçında 16 gol attıktan sonra ağustosta AZ Alkmaar'dan Betis'e 20 milyon euro karşılığında transfer oldu. Parrott, Betis'teki ilk üç ayında dokuz maçta yalnızca iki gol bularak aynı üretkenliği gösteremedi; ancak bu karşılaşmaların sadece dördüne ilk 11'de başladı. Tüm bunlar göz önüne alındığında 24 yaşındaki oyuncu takıma iyi uyum sağladı. Attığı iki golün büyük önemi sayesinde taraftarlar arasında şimdiden bir tür kült kahramana dönüştü.

    Betis, Parrott'ın bitime dokuz dakika kala dönen topa herkesten önce yetişip golü bulmasıyla Real Madrid'i yendi. Dört gün sonra Lille karşısında da akıllıca bir ayak hareketiyle kendisini marke eden oyuncuyu etkisiz bırakıp topu kalecinin çaprazından uzak köşeye göndererek galibiyet golünü attı. Savunma arkasına koşularının zamanlamasında ve ceza sahasındaki boşlukları sezmekte başarılı, klasik bir santrfor olan Tottenham altyapısından yetişme oyuncu, Pellegrini'nin takımına yeni bir boyut katıyor.

  • Büyük hedef

    Levante UD v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Betis kadrosunda, teknik direktörlerinin de beslediği, bu sezon özel bir şey başarabilecekleri inancı var.

    Betis, Barcelona’dan çekinmeyecek. Pellegrini’nin de Hansi Flick’in başarıdan başarıya koşan takımını durdurmak için ayrıntılı bir plan hazırlayacağını söylemek mümkün. Betis kalecisi Valles, zirvedeki karşılaşmaya ilişkin Cadena COPE’ye verdiği demeçte, “Ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduklarını biliyoruz. Kendi güçlü yönlerimizle buna karşı koymaya çalışacağız. Biz de çok iyi bir dönemden geçiyoruz ve her maç farklıdır. Neredeyse her maça hükmettiler ama burası Betis. Evimizde sonuna kadar mücadele etmeliyiz,” dedi.

    Bu kadronun hedefleri büyük ve herkes aynı amaç doğrultusunda çalışıyor. Barcelona’nın performansında en ufak bir düşüş olursa Betis bunu cezalandırabilecek güce sahip. “Ligi mümkün olduğunca üst sıralarda bitirmek için mücadele ediyoruz. Büyük hayaller kurabiliriz,” diyen Isco da SPORT’a konuştu.

    Pellegrini de Betis’in “önemli işler başarabileceğine” inandığını söyledi. Ancak bu hafta sonu ne olursa olsun oyuncuların ayaklarının yere basmasını sağlayacak. Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid, La Liga’ya o kadar uzun süredir hükmediyor ki başka bir takımın araya girmesi neredeyse imkânsız görünüyor.

    Yine de bu üçlünün hâkimiyetine son vermeye en yakın takım Betis gibi görünüyor. Üstelik gelişimini sürdürüyor. Pellegrini yönetiminde her şey mümkün.