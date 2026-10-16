Barcelona, dikkat! Isco'nun sürüklediği Real Betis, hak ettiği değeri bir türlü görmeyen Manuel Pellegrini yönetiminde ciddi bir rakip gibi görünüyor

Real Betis fırtına gibi esiyor. Geçen sezonki beşinciliğinin üzerine koymayı hedefleyen Manuel Pellegrini'nin ekibi, ilk sekiz maçta topladığı 19 puanla La Liga'da üçüncü sırada. Betis böylece, ilk ve tek İspanya ligi şampiyonluğunu kazandığı 1934-35 sezonundaki en iyi sezon başlangıcını tekrarladı.

Kulüpte henüz ikinci bir şampiyonluk düşünülmüyor ancak soyunma odasındaki özgüven hiç olmadığı kadar yüksek. Bunda, 21 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönüşün de payı var. Betis, lig aşamasına Lille ve Porto karşısında aldığı iki heyecan dolu 3-2'lik galibiyetle başlayarak beklentileri fazlasıyla karşıladı. Pellegrini'nin elindeki geniş kadro ve kendi sarsılmaz azmi, Betis'in bu ivmeyi sürdürmesini sağlayabilir.

Betis'in deneyimli savunmacısı Diego Llorente, bu ayın başlarında kulübün medya kanalına yaptığı açıklamada, "Betis'in herhangi bir takımla rekabet edebileceğini düşündüğüm bir sezon varsa o da bu sezon. Çünkü yalnızca 11 ya da 14 oyuncudan ibaret değiliz; pek çok seçeneğe sahip çok geniş bir kadromuz var" dedi. "Kimse sonuçları garanti edemez ama sahaya çıktığımızda bu armanın bizden talep ettiği, taviz verilemeyecek şeyleri garanti edebiliriz: doğru tutum, bağlılık, mücadele ruhu ve özveri. Bu sezon taraftarlarımıza büyük sevinç yaşatmayı umuyoruz."

Betis şimdiden taraftarlarına pek çok sevinç yaşattı. Cumartesi günü Barcelona'yı yenebilirse bu sevinç coşkuya dönüşecek. La Liga lideri, şu ana kadar oynadığı sekiz maçın tamamını kazandı; yalnızca yedi gol yerken tam 34 gol attı. Ancak Betis, Barcelona'nın şimdiye kadarki en zorlu rakibi olacak. Betis'in galibiyetionları bir anda şampiyonluk iddiası ciddiye alınmayan bir takımdan gerçek bir şampiyonluk adayına dönüştürecek.