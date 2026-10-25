2026 Ballon d'Or ödülünün sahibi pazartesi günü açıklanacak. Şu an için futbolun en çok arzulanan bireysel ödülünü kimin kazanacağı henüz belli değil.

En güçlü üç aday Harry Kane, Kylian Mbappe ve Lamine Yamal olsa da ödülü daha önce kazanmış Ousmane Dembele, Rodri ve sekiz kez kazanan Lionel Messi de onları takip ediyor. Michael Olise ile Khvicha Kvaratskhelia ise sürpriz yapabilecek ciddi adaylar.

Bu yılki yarışı bu kadar ilginç kılan da hiçbir adayın ödülü kazanmak için tartışmasız bir gerekçeye sahip olmaması. Her adayın lehine de aleyhine de kolaylıkla argüman üretilebiliyor...



