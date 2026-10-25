24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Ballon d'Or contenders GFX 1:1GOAL

Ballon d'Or'u kim kazanacak? Harry Kane, Lamine Yamal ve 2026'daki yarışın Altın Top tarihinin sonucu en belirsiz ve en kusurlu yarışı olmasının nedenleri

Pazartesi günü Londra'da verilecek futbolun en prestijli bireysel ödülü için açık ara bir favori yok.

Mark Doyle
Çeviri:

  • 2026 Ballon d'Or ödülünün sahibi pazartesi günü açıklanacak. Şu an için futbolun en çok arzulanan bireysel ödülünü kimin kazanacağı henüz belli değil.

    En güçlü üç aday Harry Kane, Kylian Mbappe ve Lamine Yamal olsa da ödülü daha önce kazanmış Ousmane Dembele, Rodri ve sekiz kez kazanan Lionel Messi de onları takip ediyor. Michael Olise ile Khvicha Kvaratskhelia ise sürpriz yapabilecek ciddi adaylar.

    Bu yılki yarışı bu kadar ilginç kılan da hiçbir adayın ödülü kazanmak için tartışmasız bir gerekçeye sahip olmaması. Her adayın lehine de aleyhine de kolaylıkla argüman üretilebiliyor...


  • Ousmane Dembele

    Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026
    Getty Images Sport

    Fransız futbolunun bir zamanlar asi çocuğu olarak görülen isim, üst üste ikinci Ballon d'Or ödülünü kazanmayı hedefliyor.

    ARTILAR: Dembele ile ilgili büyük soru, bir zamanlar çileden çıkaracak kadar disiplinsiz ve istikrarsız olan oyuncunun Ballon d'Or'u kazandıran formunu sürdürüp sürdüremeyeceğiydi. Geçen sezonun ilk yarısında yaşadığı bazı sakatlık sorunlarını atlattıktan sonra çok yönlü forvet, Paris Saint-Germain'in üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında yine kilit rol oynadı. Takımının bu turnuvadaki son dört maçında altı gol atan Dembele, ardından Fransa'nın Kuzey Amerika'da dördüncü olduğu Dünya Kupası'nda kariyerinin ilk gollerini kaydetti: Tam altı gol.

    EKSİLER: Dembele, Ballon d'Or'un açık ara favorisi olduğu 2024-25 sezonundaki kadar parlamadı. Hatta PSG'nin ikinci Şampiyonlar Ligi zaferinde takımın en iyi oyuncusunun da Dünya Kupası'nda Fransa'nın en etkili forvetinin de Dembele olmadığını savunmak son derece makul. Bu nedenle, üst düzey bir hücumcu olduğunu hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlamış olsa da bu yıl Dembele'nin etrafında eskisi kadar büyük bir heyecan yok.

  • Harry Kane

    England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    İngiltere ve Bayern Münih'in golcüsü, hem kulübünde hem de millî takımda olağanüstü bir gol performansı sergiliyor.

    ARTILAR: 2025-26 sezonunda Kane'den daha fazla gol atan olmadı (73). Santrforun bitiriciliği, Bayern Münih'in ülke içindeki üç kupayı da kazanmasına yardımcı oldu. Bir zamanlar şampiyonluk madalyası olmadığı için alay edilen 33 yaşındaki bir oyuncu için hiç de fena değil.

    EKSİLER: Kane'in adaylığı yalnızca etkileyici gol sayısına dayanıyor; çünkü ne Şampiyonlar Ligi kupasını ne de Dünya Kupası'nı kazanabildi. Oyunun en büyük başarılarından birine ulaşmadan dünyanın en iyi oyuncusu seçilmek ise nadir görülen bir durum. Ayrıca Kane, İngiltere'nin Kuzey Amerika'da üçüncü sırayı aldığı turnuvada altı gol atmış olsa da son 16 turundan sonra bir kez bile fileleri havalandıramadı. Arjantin'e karşı alınan şok yarı final yenilgisinde de ülkesinin ona en çok ihtiyaç duyduğu anda etkisiz kaldı.

  • Khvicha Kvaratskhelia

    FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSG
    AFP

    Gürcü kanat oyuncusu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin tartışmasız en belirleyici oyuncusuydu.

    ARTILAR: Kvaratskhelia, Ocak 2025'te Parc des Princes'e geldiğinde PSG'nin bir kanat oyuncusuna daha ihtiyacı varmış gibi görünmüyordu. Ancak Luis Enrique'nin hücumuna bambaşka bir boyut katarak Paris ekibini ilk Avrupa Kupası zaferine taşıdı. Gürcü futbolcu geçen sezon daha da iyiydi. PSG Avrupa'daki şampiyonluğunu korurken üst üste yedi eleme turu maçında en az bir gole doğrudan katkı sağlayan ilk oyuncu oldu ve haklı olarak Şampiyonlar Ligi'nde Sezonun Oyuncusu seçildi.

    EKSİLER: Dünya Kupası'nda oynama fırsatı bulamadı. Gürcistan turnuvaya katılmaya hak kazansaydı ve Kvaratskhelia herhangi bir olumlu etki yaratsaydı, onun Ballon d'Or'u kazanmasına karşı çıkmak çok zor olurdu. Ancak turnuvanın oy verenlerin tercihlerini etkilemede ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yalnızca bu nedenle bile “Kvaradona”nın ilk üçe girmekte zorlanabileceğini düşünüyoruz. Bu da 25 yaşındaki futbolcu için çok haksızca olurdu.


  • Kylian Mbappe

    FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SEN
    AFP

    Mbappe bir takım oyuncusu olarak görülmeyebilir ancak günümüz futbolunda ondan daha ölümcül bir oyuncu olmadığını söylemek mümkün.

    ARTILAR: Yamal gibi Mbappe de Ballon d'Or'u kazanma şansından söz etmekten çekinmedi. Yine Yamal gibi onun da güçlü gerekçeleri var. Mbappe, La Liga'da, Şampiyonlar Ligi'nde (Real Madrid çeyrek finalde elenmesine rağmen) ve Dünya Kupası'nda herkesten fazla gol attı. Üstelik Kuzey Amerika'da Altın Ayakkabı'yı kazanmasını sağlayan performansıyla turnuva tarihinin en golcü oyuncusu da oldu. Dolayısıyla Ballon d'Or'u goller belirleyecekse Mbappe'nin golleri, Kane'inkilerden bile daha fazla önem taşıyor denebilir.

    EKSİLER: Mbappe'nin olağanüstü gol ortalaması, ne kulübünün ne de ülkesinin kupa kazanmasını sağladı. Daha da kötüsü, forvetin eleştirmenleri onun bireysel oyun tarzının temsil ettiği takımlara zarar verdiğini savunuyor. Bu görüşe göre PSG, Mbappe Parc des Princes'ten ayrıldığından beri daha iyi hâle gelirken Madrid, onun Bernabeu'ya gelişinden bu yana kötüleşti. Bu son derece olumsuz algının Mbappe'nin Ballon d'Or şansına herhangi bir katkıda bulunmuş olması pek olası değil.

  • Lionel Messi

    FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALG
    AFP

    Arjantinli, 39 yaşında hâlâ dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu dikkat çekici biçimde kanıtladı.

    ARTILAR: Tarihin en iyisi olarak görülen bir oyuncu için bile Lionel Messi'nin geride kalan yılda başardıkları olağanüstü. 10 numara, Inter Miami'yi tarihindeki ilk MLS Cup şampiyonluğuna taşıdı. Ardından 39 yaşında, babası hastalıkla mücadelesini kaybederken sergilediği bir dizi belirleyici performansla Arjantin'i üst üste ikinci Dünya Kupası finaline götürdü. Tek kelimeyle inanılmaz.

    EKSİLER: Arjantin Dünya Kupası'nı kazansaydı muhtemelen bu tartışmayı bile yapmıyor olurduk. Messi, dokuzuncu Ballon d'Or'unu kazanmanın açık ara favorisi olurdu. Ancak Arjantin'in İspanya'ya nasıl yenildiği muhtemelen Messi'nin aleyhine değerlendirilecek. Seçmenlerin çoğunun MLS'yi küçümsemesi de öyle. Bu haksızlık mı? Kesinlikle. Ama ne yazık ki gerçek de bu.

  • Michael Olise

    RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga
    Getty Images Sport

    Fransız kanat oyuncusu, 2024'te Crystal Palace'tan Bayern Münih'e transfer olduğundan bu yana performansını bambaşka bir seviyeye taşıdı.

    ARTILARI: Olise, bugün futboldaki en yaratıcı hücum yeteneği. 2025-26 sezonu boyunca tam 41 gole asist yaptı; yalnızca Dünya Kupası'nda ise rekor kırarak yedi asist kaydetti. Bu nedenle birçok kişi, Bayern'in kilit oyuncusunun Kane değil Olise olduğunu düşünüyor. Üstün tekniğiyle öne çıkan kanat oyuncusu, üst üste ikinci kez Bayern'in en iyi oyuncusu seçildi ve Bundesliga'da da sezonun oyuncusu ödülünü aldı.

    EKSİLERİ: Olise ne yazık ki kulüp arkadaşı Kane ile aynı durumda. Bireysel olarak ne kadar üstün ve özverili bir performans sergilemiş olsa da Ballon d'Or açısından gerçekten önem taşıyan takım kupalarından hiçbirini kazanamadı. Bayern, unutulmaz bir Şampiyonlar Ligi yarı finalinde PSG'ye kıl payı elendi. Ardından Fransa da Dünya Kupası'nda aynı aşamada, üstelik oldukça etkisiz bir performansla turnuvaya veda etti. Dolayısıyla Olise, futbolun yeni asist kralı olsa da henüz dünyanın en iyi oyuncusu seçileceğini düşünmüyoruz.

  • Rodri

    President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New Jersey
    Getty Images News

    Eski Manchester City orta saha oyuncusu, İspanya'yı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyarak ne kadar parlak bir futbolcu olduğunu herkese hatırlattı.

    ARTILAR: Rodri'nin Eylül 2025'te ön çapraz bağını kopardıktan sonra Ballon d'Or'u kazandığı dönemdeki üst düzey performansına dönemeyebileceğine dair ciddi bir endişe vardı. Özellikle de geçen sezon Manchester City'de yaşadığı sakatlıklar onu zorlamıştı. Ancak orta saha oyuncusu, bu yılki Dünya Kupası'nda muhteşemdi. Luis de la Fuente'nin yönetimindeki İspanya, New Jersey'de kupayı kaldırana kadar karşılaştığı her rakibi topa sahip olmaktan mahrum bırakırken Rodri oyuna bütünüyle hükmetti. Böylece futbol tarihinin en iyi 6 numaralarından biri olarak yerini sağlamlaştırdı.

    EKSİLER: Rodri Dünya Kupası'nda rakipsiz bir performans sergilemiş olabilir. Ancak daha önce de değinildiği gibi, sakatlıklarla kesintiye uğrayan 2025-26 sezonunda en iyi seviyesinde değildi. Manchester City'nin ne Premier League'i ne de Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmesinin başlıca nedenlerinden biri de buydu; çünkü Rodri, Pep Guardiola'nın takımı için o kadar önemliydi. Dolayısıyla yalnızca yaz boyunca İspanya formasıyla sergilediği performanslara dayanarak ikinci Ballon d'Or ödülünü kazanması sürpriz olur.

  • Lamine Yamal

    FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ESPANYOL
    AFP

    Genç kanat oyuncusu, 2024’te kazandığı Avrupa Şampiyonluğu’na şimdi de Dünya Kupası şampiyonluk madalyasını ekledi.

    ARTILAR: Son birkaç sezonda izlemesi, geçen yılki Ballon d'Or oylamasını ikinci sırada tamamlayan olağanüstü yetenekli genç oyuncu Yamal'dan daha heyecan verici kimse olmadı. Yamal, 2026'da üst üste ikinci La Liga şampiyonluğunu kazandı. Ardından İspanya'nın Kuzey Amerika'daki zaferiyle hem Avrupa Şampiyonası'nı hem de Dünya Kupası'nı kazanan futbol tarihindeki en genç oyuncu oldu.

    EKSİLER: Barcelona bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nde hedefe ulaşamasa da Yamal'ın Ballon d'Or adaylığında gerçekten yalnızca tek bir kusur var ve bu, ödülü kazanmasına engel olabilir. 19 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda en iyi performansının çok uzağındaydı. Kulüp sezonunu sekteye uğratan sakatlığının onu etkilediği oldukça açıktı. Turnuvada herkesten fazla başarılı dripling yapmasına rağmen hiç asist kaydedemedi ve grup aşamasında Suudi Arabistan'a karşı yalnızca bir gol attı.