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Ballon d'Or Oscars 1-1Getty/GOAL

Ballon d'Or töreni nasıl futbolun Oscar törenine dönüştü?

Dünyanın en iyi oyuncuları pazartesi günü The London Palladium'da buluşacak. Her yıl düzenlenen etkinlik, mümkün olduğunca çok sayıda büyük yıldızı bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Mark Doyle
Çeviri:

  • Stanley Matthews, 1956'da ilk Ballon d'Or ödülünü kazandığında ödülü Blackpool belediye binasındaki küçük bir törende kendisine takdim edildi. Buna karşılık bu yılın kazananı, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca futbolsever töreni internetten veya televizyondan takip ederken The London Palladium'da yıldızların katılacağı kırmızı halılı bir etkinlikte açıklanacak.

    Elbette zaman değişiyor ve 70 yıl kelimenin tam anlamıyla bir insan ömrü. Ancak Ballon d'Or zaman içinde gelişmekten çok, popülerliği patlama yaşadı. Yüzyılın başına gelindiğinde ödül pek de önemli sayılmıyordu; 2001'in kazananı Michael Owen, ödülün ne olduğunu bile bilmiyordu ve bu durumu talkSPORT'a “O zamanlar bizim basında hiç yer almazdı” sözleriyle anlattı.

    Bugün ise Ballon d'Or her yerde karşımıza çıkıyor ve dünyanın en iyi oyuncusunun kim olduğu konusunda taraftarlar ile yorumcular arasında yıl boyunca süren tartışmalara yol açıyor. Peki bu nasıl oldu ve bireysel bir ödül, takım sporunda nasıl bu kadar prestijli görülmeye başlandı?

  • Can sıkıntısından doğan

    A resident reads the last edition of the French Fr
    AFP

    Ödülü 1950'lerde hayata geçiren France Football, oylama sürecini yönetmeye devam ediyor.

    Avrupa'nın en iyi futbolcusunu her yıl ödüllendirme fikri, Gerard Ejnes'e göre, „can sıkıntısından” doğdu. France Football yazarları ve editörleri „daha fazla dergi satmak için bile olsa her zaman yeni bir şey bulmaya çalışıyordu”.

    Ödül, 1995'te Avrupa'da forma giyen her milletten oyuncuya açıldı. Kadınlara yönelik ödüllerin eklenmeye başlandığı 2018'den önce, ancak 2007'de dünya çapında bir ödüle dönüştü. Dolayısıyla Garrincha, Pele ve Diego Maradona gibi büyük isimlerin kazananlar listesinde olmaması göze çarpıyor.

    Bu açıdan bakıldığında France Football, ödülün varlığının büyük bölümünde aslında sahip olmadığı gizemli havayı yaratmayı başardığı için takdiri hak ediyor. Ancak Ballon d'Or'un futbolun en çok arzulanan ödülü hâline gelmesinin başlıca nedeninin organizatörlerle hiçbir ilgisi olmadığı gerçeği de inkâr edilemez.

    Asıl şansları, futbol tarihinin en iyi oyuncularından ikisinin yalnızca aynı dönemde değil, medyada futbolun hiç olmadığı kadar geniş yer bulduğu bir çağda ortaya çıkmasıydı.

  • Messi ve Ronaldo etkisi

    FBL-FIFA-BALLONDOR-PRESSER
    AFP

    Arjantinli ve Portekizli, hem sahada hem de Ballon d'Or sahnesinde nefes kesen bir rekabet yaşadı.


    Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, Ballon d'Or'u adeta var etti. Onlar dünyanın en popüler iki futbolcusuydu ve hâlâ öyleler. Portekizli futbolcunun performansında beş yıl önce çarpıcı bir düşüş yaşanana kadar, hangisinin daha iyi olduğuna dair saçma ama hararetli tartışmadan kaçmak imkânsızdı.

    Bu nedenle Ballon d'Or, ödül bağımsız ve güvenilir bir hakem olarak görüldüğü için iki futbolcunun taraftarları arasında önemli bir mücadele alanına dönüştü. Oysa gerçek bundan çok uzaktı.

    Yıllar içinde tartışmalı pek çok karar alındı ve bunların bazıları, Ballon d'Or'u on yıl boyunca (2007-2017) aralarında paylaşan Ronaldo ile Messi'yi ilgilendiriyordu. Ancak France Football için kimin kazandığı pek önemli değildi. Ronaldo ve Messi yarışta olduğu sürece kaybetmeleri pek mümkün değildi. Eski direktör Pascal Ferre'nin bir keresinde kabul ettiği gibi, “İkisi 10 yıl boyunca bire bir mücadele etti ve France Football bundan fayda sağladı.”

    Nitekim bütün bir nesil, yaşayan iki efsanenin çok değerli görünen bu unvan için mücadelesini izleyerek büyüdü ve organizatörler bundan sonuna kadar yararlandı.

  • Büyük iş

    TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024
    AFP

    Real Madrid, Rodri'nin 2024'teki zaferine o kadar tepki gösterdi ki töreni boykot etti.

    Bir zamanlar oyları mutfağında sayan France Football'un genel yayın yönetmeninin eşi, ardından sonuçları yazıya dökerdi. O günler çok geride kaldı. Ballon d'Or artık büyük bir iş. Bu yılki törenin sunuculuğunu Thierry Henry ve Kate Scott üstlenecek; törene 2.000'den fazla kişi katılacak ve töreni dünyanın dört bir yanından medya kuruluşları takip edecek.

    Etkinlik, özünde futbolun Oscar törenine cevabına dönüştü. Bu yüzden tanınmış herkes orada görünmek istiyor; kulüpler de tıpkı film stüdyolarının adaylarını öne çıkarması gibi kendi adaylarını öne çıkarıyor. Ferre'nin Bleacher Report'a söylediği gibi: “Oscar kazanan bir oyuncunun ticari değeri çok daha yüksek olur. Ballon d'Or kazanan bir futbolcunun piyasa değeri artar.”

    Elbette, elde edilebilecek kazanımlar bu kadar büyük olduğunda yolsuzluk riski de artıyor ve Ferre, menajerlerin ve futbolcuların oy satın almaya çalıştığını açıkladı.

    Ancak futbolcuların artık Ballon d'Or'u kariyerlerindeki başlıca hedeflerden biri olarak göstermesi bile başlı başına dikkat çekici. Trent Alexander-Arnold, kendisi için bu ödülü kazanmanın Liverpool'la bir Premier League veya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu daha yaşamaktan, hatta memleketinin kulübüne kaptan olmaktan bile daha önemli olduğunu kabul etti. Dolayısıyla sağ bekin daha sonra Real Madrid'e transfer olması o kadar da şaşırtıcı değildi; çünkü hiçbir kulüp Ballon d'Or'a Real Madrid kadar önem vermiyor. Kulüp, Vinicius Junior'ın büyük ödülü Rodri'ye kıl payı kaptırdığını öğrendikten sonra 2024'te töreni boykot edecek kadar ileri giderek kendisini utandırmıştı.

  • Aylar süren kampanya çalışmaları

    Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
    Getty Images Sport

    Mbappe, 2026'da Altın Top adayları arasında adaylığı için en açık biçimde kampanya yürüten isimlerden biri oldu.

    Oyuncuların ve takımların bu tür davranışları açıkça aşırıya kaçıyor, ancak hiç de şaşırtıcı değil. Arsene Wenger, on yıl önce tüm bunları öngörmüştü. “Ballon d'Or'a karşıyım” demişti; çünkü “oyuncular bireysel ödüller kazanmaya fazlasıyla takıntılı olduğu için kariyerlerin mahvolduğunu gördüm” diyordu.

    Eski Arsenal teknik direktörü, “Bazen bencilliği teşvik ettiğini düşünüyorum” diye eklemişti. En büyük rakibi Jose Mourinho bile onunla hemfikirdi: “Şu anda futbol, bireye daha fazla odaklanırken takım kavramını bir ölçüde yitiriyor.”

    Aradan geçen sürede bu durum daha da belirginleşti. Kylian Mbappe ve Lamine Yamal gibi dünya çapındaki oyuncular, sezonun ilk haftalarında bizzat kampanya yürüterek ne kadar büyük oyuncular olduklarına dair argümanlarla oy verenleri etkilemeye çalıştı.

    Ferre'ye göre bu tür çaresiz çağrıların işe yaraması pek olası değil. “Ballon d'Or'un medyada kazanılmayacağını, ancak orada kesinlikle kaybedilebileceğini hep söyledim” diyen Fransız isim, Gazzetta dello Sport'a şöyle konuştu: “Bu yılki ödül için rekabet özellikle kızışmış durumda, ancak fazla gürültü koparmak kolay kandırılmayan oy verenleri rahatsız edebilir.”

  • Işıltı ve ihtişam

    FBL-AWARD-BALLON D'OR-2025
    AFP

    Barcelona gibi kulüpler, töreni erkek ve kadın takımlarındaki yetenekleri bir araya getirmek için kullanıyor.

    Erkek ve kadın futbolundan toplam 86 oyuncu ve 10 teknik direktör, pazartesi günü en az bir ödüle aday. Son yıllar ölçü alınırsa adayların büyük çoğunluğu, ödül kazanma şansları ne olursa olsun pazartesi günü Londra'ya gidecek. Kulüpler, adaylarını İngiltere'nin başkentine götürmek için özel uçak kiralayacak. Bu da hem erkek hem kadın takımları başarılı olan kulüplere, oyuncularını kırmızı halıda birlikte sergileme fırsatı verecek.

    Messi-Ronaldo döneminde yaşananlardan çok farklı bir tablo bu. O dönemde ikili, üçüncü finalistle birlikte, ödülün verilmesinden bir gece önce düzenlenen basın toplantısı için Paris'e ya da İsviçre'ye giderdi. FIFA, 2010-15 arasında ödülün organizasyonunda ortak rol üstlenmişti. Tören yine futbol takviminin önemli etkinliklerinden biriydi, ancak katılan aktif oyuncuların sayısı bir elin parmaklarını geçmezdi.

    2018'de kadınlar Ballon d'Or ödülünün verilmeye başlanması ve ardından erkekler için verilen çeşitli ödüllerin kadınlar için de oluşturulması, bu törenin futbolun farklı alanlarından seçkin isimleri aynı salonda buluşturan en büyük gece olduğu hissini güçlendirdi. Törenin, genellikle kadın millî takımlarının maçlarıyla çakıştığı kasım sonundan daha erken bir tarihe alınması da daha fazla kadın oyuncunun katılmasını sağladı.

    Törenin Paris dışına taşınması yönündeki tartışmalı karar, France Football dergisine göre Matthews'in ilk ödülünü kazanmasının 70. yıl dönümünü kutlamayı amaçlayan geçici bir adım. Ancak Fransız başkentini şu anda etkisi altına alan protestoların niteliği bir yana, futbol dünyası dışından ünlüleri Paris yerine Londra'daki bir ödül törenine katılmaya ikna etme şansının daha yüksek olup olmayacağını düşünmemek zor. Dolayısıyla giderek Hollywood'un en büyük gecesini andıran bu etkinliğin kalıcı olarak taşınması ihtimali de gündem dışı görünmüyor.

    Öyleyse smokininizi çıkarın, en şık elbisenizi giyin ve Ballon d'Or törenine hazır olun: Artık Blackpool'da değiliz!