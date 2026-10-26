Ballon d'Or töreni nasıl futbolun Oscar törenine dönüştü?

Stanley Matthews, 1956'da ilk Ballon d'Or ödülünü kazandığında ödülü Blackpool belediye binasındaki küçük bir törende kendisine takdim edildi. Buna karşılık bu yılın kazananı, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca futbolsever töreni internetten veya televizyondan takip ederken The London Palladium'da yıldızların katılacağı kırmızı halılı bir etkinlikte açıklanacak.

Elbette zaman değişiyor ve 70 yıl kelimenin tam anlamıyla bir insan ömrü. Ancak Ballon d'Or zaman içinde gelişmekten çok, popülerliği patlama yaşadı. Yüzyılın başına gelindiğinde ödül pek de önemli sayılmıyordu; 2001'in kazananı Michael Owen, ödülün ne olduğunu bile bilmiyordu ve bu durumu talkSPORT'a “O zamanlar bizim basında hiç yer almazdı” sözleriyle anlattı.

Bugün ise Ballon d'Or her yerde karşımıza çıkıyor ve dünyanın en iyi oyuncusunun kim olduğu konusunda taraftarlar ile yorumcular arasında yıl boyunca süren tartışmalara yol açıyor. Peki bu nasıl oldu ve bireysel bir ödül, takım sporunda nasıl bu kadar prestijli görülmeye başlandı?